10 gratis One-Pager sjablonen voor het schrijven van bedrijfspresentaties

Heb je wel eens het gevoel dat je een race tegen de klok voert om een uitstekende one-pager in elkaar te flansen voor je pitch of voorstel?

Als marketingmanager begrijp ik dat! Maar het is tijd om je zorgen te vergeten! Met sjablonen voor één pagina kun je snel, probleemloos en fantastisch een pitch schrijven. ✨

Ik weet dat het schrijven van een pitch voor een bedrijf ontmoedigend lijkt. Daarom heb ik het zware werk voor je gedaan en een lijst samengesteld met 10 gratis one-pager voorbeelden om je voet tussen de deur te krijgen bij potentiële klanten of investeerders.

Wat is een One-Pager sjabloon?

Een one-pager sjabloon is een voorgeformatteerd, aanpasbaar document van één pagina dat je kunt gebruiken om een professionele samenvatting van je bedrijf, product of dienst te maken.

Er zijn zelfs sjablonen voor websites waarmee je een landingspagina of webpagina kunt maken. Door je online aanwezigheid te versterken, word je het beste resultaat in een zoekmachine als Google!

Het type en formaat van een one-pager varieert afhankelijk van hoe ze gebruikt zullen worden en wie ze zal lezen.

Als je een sterk bedrijfspraatje moet maken of een sjabloon voor een zakelijk voorstel one-pagers bieden een blauwdruk om je te helpen de juiste informatie in een overtuigende vorm te gieten.

Je kunt one-pagers gebruiken om verschillende presentaties te maken, waaronder:

Jaarlijkse samenvattingen

Product samenvattingen

Project voorstellen

Voorstellen voor diensten

Voorstellen voor programma's

Commerciële partnerschap pitches

Samenvattingen

Bedrijfsplannen

Bekijk verschillende one-pager sjablonen, zoals de sjablonen hieronder, voordat je er een kiest die geschikt is voor jouw situatie.

Wat maakt een goed One-Pager sjabloon?

Goede one-pagers helpen je om belangrijke punten gestructureerd en overzichtelijk te presenteren. Ze geven gedetailleerde informatie over je bedrijf, programma, project of dienst zonder de lezer te overweldigen.

Hier zijn vijf dingen waar je op moet letten bij het kiezen van one-pagers:

Eenvoudigheid : Creëert een presentatie die duidelijk en gemakkelijk te lezen is

: Creëert een presentatie die duidelijk en gemakkelijk te lezen is Structuur : Houdt informatie georganiseerd zodat de lezer snel kan vinden wat hij nodig heeft

: Houdt informatie georganiseerd zodat de lezer snel kan vinden wat hij nodig heeft Stijl : Geeft de belangrijkste punten weer in een professionele, aantrekkelijke en gemakkelijk door te nemen opmaak

: Geeft de belangrijkste punten weer in een professionele, aantrekkelijke en gemakkelijk door te nemen opmaak Schaalbaarheid : Past op elke projectgrootte

: Past op elke projectgrootte Deelbaarheid: Exporteren naar formaten die uw team en de beoogde lezers gemakkelijk kunnen openen

Goede sjablonen voor one pagers bieden ook plaatshouders voor standaard bedrijfsinformatie en persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers, adressen, e-mails, sociale media-accounts en een oproep tot actie.

De beste one pagers helpen je bij het ontwikkelen van een bedrijfspresentatie of zakelijk voorstel dat duidelijk, georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk is voor de beoogde lezer.

Deze one pagers helpen je bij het promoten van de belangrijkste punten van een verkoopgesprek of voorstel dat je wilt presenteren.

10 Gratis One Pager Sjablonen

Hier zijn 10 sjablonen voor one pagers. Je kunt elke sjabloon aanpassen om pitches, hoofdideeën, voorstellen en samenvattingen te maken voor bijna elk type project.

Je kunt de verschillende sjablonen ook aanpassen om een belangrijk hoofdidee in je one pagers te benadrukken dat voor jou het belangrijkst is. En het beste deel? Je kunt deze sjablonen gratis krijgen.

1. ClickUp Projectmanagement One Pager Sjabloon

ClickUp Projectmanagement One Pager Sjabloon

Benadruk bliksemsnel de belangrijkste punten van elk project met de Project Management One Pager Sjabloon door ClickUp . ⚡

Deze sjabloon voor één pagina bevat alle belangrijke aspecten en onderdelen die u nodig hebt om een winnende presentatie te ontwikkelen, waaronder projectdoelstellingen , tijdlijn, belangrijkste deliverables, hoofdtaken en mijlpalen.

Aangepaste weergaven en statuscategorieën binnen de zakelijke one-pager helpen u om op de hoogte te blijven van de informatie die voor u het belangrijkst is:

Planning Stage View: Helpt u ideeën te brainstormen en taken op te zetten

Helpt u ideeën te brainstormen en taken op te zetten Kalenderweergave: Helpt u plannen wanneer taken moeten worden voltooid

Helpt u plannen wanneer taken moeten worden voltooid Project Plan View: Hiermee kunt u taken bekijken en aanpassen

Hiermee kunt u taken bekijken en aanpassen Statussen: De statussen In uitvoering, Te doen of Voltooid laten precies zien waar taken zich in de pijplijn bevinden

De Project Management One Pager is eenvoudig te gebruiken, aanpasbaar en kan worden gedeeld met iedereen die op de hoogte moet zijn van het project. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Jaarlijkse One-Pager Sjabloon

ClickUp jaarlijkse One-Pager sjabloon

De Jaarlijkse One Pager Sjabloon door ClickUp is een document van één pagina dat de jaarlijkse doelstellingen van uw bedrijf samenvat in één gemakkelijk te volgen lay-out die er geweldig uitziet op mobiele apparaten.

Het helpt u uw jaarlijkse prioriteiten te schetsen en individuele taken af te stemmen op grotere doelen. Geen verwarring of verspreide informatie meer! Deze gratis zakelijke one-pager geeft je een kristalhelder beeld van de strategie, kernwaarden, missie en meer van je bedrijf.

Er zijn zelfs aparte secties voor algemene en afdelingsprioriteiten, zodat iedereen kan bijdragen aan het creëren van het grote geheel.

Bovendien bevordert het transparantie en verantwoording door het volgende op te nemen Doelstellingen en belangrijke resultaten (OKR's) voor elke prioriteit.

Zeg maar dag tegen overweldigende rapporten en hallo tegen een beknopt, motiverend overzicht dankzij gratis sjablonen zoals deze. 👋

De zakelijke one-pager helpt je team het "waarom" achter je doelen te begrijpen en bevordert een gevoel van doelgerichtheid en afstemming.

Aangezien je al bezig bent met het herzien van de jaarlijkse verkoopcijfers, is dit misschien ook een goed moment om je merkbeheerstrategieën of businessplan om je verkoop en winst het komende jaar op te krikken. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp kort product sjabloon

ClickUp Product Briefing Sjabloon

De Sjabloon voor productbeschrijvingen door ClickUp helpt u bij het organiseren en stroomlijnen van de productontwikkelingsproces zodat u een succesvollere lancering kunt uitvoeren.

Het kan je ook helpen om producten sneller door de ontwikkeling te loodsen!

Als je producten gaat verkopen aan potentiële klanten, kan dit ook een goed moment zijn om een solide CRM-marketing software waarmee u en uw teamleden klantinformatie kunnen verzamelen en vastleggen terwijl u groeit.

De gratis one-pager van het bedrijf houdt uw productspecificaties, feedback en gerelateerde taken op één plaats. Je kunt direct opmaakaanpassingen gebruiken, zoals het insluiten van koppelingen en documenttags, zodat je marketing- en verkoopteams het product gemakkelijk kunnen begrijpen op basis van deze ene pagina.

En met commentaar en toegewezen commentaar kan je team deze enkele pagina behandelen als HQ terwijl ze door het productontwikkelingsproces heen werken. Verhoog de productiviteit, verbeter de samenwerking en versnel uw productontwikkelingsproces met ClickUp's Product Brief Document.

Begin vandaag nog en ervaar de kracht van georganiseerd teamwork!

Wilt u uw hele productrapportageproces verbeteren? Probeer de zakelijke one-pager te gebruiken in combinatie met Sjablonen voor verkooprapporten voor een allesomvattende aanpak om je teamleden te helpen de belangrijkste details van je product te organiseren. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Marketing Project Briefing Sjabloon

ClickUp Marketing Project Briefing Sjabloon

De Sjabloon voor marketingprojecten door ClickUp werkt als een one-pager voor bedrijven die u helpt de belangrijkste informatie te schetsen om van uw marketingproject een succes te maken.

Het wordt gebruikt om projectdoelen, doelstellingen en details over de doelgroep te communiceren. Het houdt ook taken en subtaken bij.

Maak een one-pager voor marketingprojectbriefings met deze veelzijdige blauwdruk die iedereen gefocust houdt op gemeenschappelijke doelen.

Deze sjabloon bevat aangepaste velden voor afdelingen, deliverables, de doelgroep en eventuele aanvullende documentatie, zodat je hem eenvoudig kunt aanpassen aan jouw behoeften.

Als je deze sjabloonstijl leuk vindt, bekijk dan ook onze andere sjablonen voor projectbeschrijvingen om uw volgende zakelijke one-pager of projectschets tot een succes te maken. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Diensten Voorstel Sjabloon

ClickUp Diensten Voorstel Sjabloon

Versterk de kwaliteit en competentie van uw service met de Sjabloon voor dienstenvoorstel door ClickUp . Deze one-pager is gratis en zal je helpen vertrouwen op te bouwen bij klanten.

One-pagers zoals deze sjabloon geven je bijvoorbeeld de ruimte om details op te nemen, zoals contactgegevens, achtergrond van het bedrijf, projectbeschrijving, projectomvang, te leveren prestaties, afhankelijkheden en betaling.

Met de gratis sjabloon voor een dienstenvoorstel kun je ook de opmaak aanpassen met ingesloten afbeeldingen en wijzigingen in het lettertype.

Met behulp van de ClickUp Services Proposal Template kunt u snel een voorstel opstellen dat duidelijk, beknopt en overtuigend is, zodat u meer contracten kunt binnenhalen! 🎉 Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Programma Voorstel Sjabloon

Het programmavoorstel sjabloon van ClickUp helpt u een korte pitch te presenteren voor bijna elk type programma

De Programmavoorstel sjabloon door ClickUp helpt u bij het samenvatten van de informatie en vereisten die u nodig hebt om uw volgende programma aan te bieden.

U kunt het gebruiken om een zakelijke nieuwsbrief waarin je je programma, doelstellingen en budget uitlegt, en deel afbeeldingen van promotiemateriaal zoals flyers, T-shirts of advertenties.

Gebruik deze sjabloon om te schrijven een goed geplande, goed gefinancierde en goed uitgevoerde samenvatting te maken om te delen met potentiële investeerders of belanghebbenden. One-pagers zijn nog nooit zo eenvoudig geweest. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Commercieel Voorstel Sjabloon

ClickUp Commercieel Voorstel Sjabloon

Bent u op zoek naar partnerschappen met andere bedrijven? De Commercieel voorstel sjabloon door ClickUp kan u daarbij helpen met zijn eenvoudige, maar doeltreffende lay-out voor al uw one-pagers.

Deze gratis sjabloon helpt u een professioneel zakelijk overzicht te maken dat u kunt gebruiken om partnerschappen aan te gaan. Gebruik het om te pronken met uw troeven! Laat andere bedrijven weten waarom jij en je team de investering waard zijn.

De one-pager bevat alles wat je nodig hebt om een overtuigend zakelijk voorstel te ontwikkelen, indruk te maken op je klanten en die belangrijke partnerschappen binnen te halen. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Projectvoorstel Whiteboard Sjabloon

ClickUp Projectvoorstel Whiteboard Sjabloon

Ontwikkel voorstellen met gemak dankzij de Projectvoorstel Whiteboard Sjabloon door ClickUp .

Deze whiteboardsjabloon is ontworpen om je te helpen bij het voorbereiden van een nieuw projectvoorstel dat een probleem oplost of in een organisatorische behoefte voorziet.

Markeer je belangrijkste punten en laat de prestaties van het hele team zien als een business one-pager digitaal whiteboard.

Met dit whiteboardformaat kunnen belanghebbenden en teamleden vragen stellen en beantwoorden binnen het document. En je zult genieten van de plakbriefje ontwerp dat programmadetails en samenwerking leuk maakt!

Bedrijven op bedrijfsniveau kunnen het volgende overwegen Tools voor bedrijfssamenwerking die input en communicatie voor veel grotere teams aankunnen.

One-pagers zoals deze bieden je team de ruimte die het nodig heeft om voorstellen van topkwaliteit te ontwikkelen. Het bevat ook supercoole functies waarmee je de sprintplanning kunt bijhouden, concepten kunt brainstormen en kunt samenwerken met het hele team.

Maak je klaar om je publiek te verbazen met goed opgestelde documenten die je expertise benadrukken en laten zien hoe je aan de behoeften van de organisatie voldoet. Deze sjabloon downloaden

9. Word één pagina sjabloon voor bedrijfscasus

maak een aangepaste pagina met een samenvatting met de Word One-Pager Business Case Template_

Publiceer een prachtige samenvatting met de Word One-Pager Business Case Template van Template.net.

Je kunt deze zakelijke one-pager afdrukken of je documenten downloaden als Word-document, Google-document of Apple-pagina.

Deze one-pager sjablonen van Template.net zijn alleen beschikbaar voor Pro-leden. Dit sjabloon downloaden

10. Powerpoint één paginasjabloon door SlideModel

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/21161-01-one-pager-startup-powerpoint-template-1.jpg PowerPoint-sjabloon met één pieper /img/

Via SlideModel

Vereenvoudig de introductie van je startup met de One Pager PowerPoint Template van SlideModel.

Wanneer je spreekt met potentiële investeerders elke seconde telt. Door een duidelijke en beknopte one-pager te ontwikkelen, laat je zien dat je hun tijd respecteert. Het vergroot ook de kans dat ze je serieus nemen.

Deze PowerPoint one-pager, ontworpen voor startups, bevat een driedelige indeling om je te helpen bij het maken van samenvattingen van de belangrijkste informatie van je startup. En deze one-pager brengt het allemaal samen in een presentatie die aantrekkelijk, makkelijk leesbaar en professioneel is.

Van de one-pager sjablonen bevat deze meerdere secties om je te helpen alle belangrijke punten met betrekking tot je startup weer te geven, inclusief je teamintroductie, bedrijfsoverzicht, missie, doelmarkt, financiën, producten en prestaties.

Je kunt de PowerPoint-sjabloon zelfs combineren met sjablonen voor productlancering om alles te dekken. Deze sjabloon downloaden

One-Pager sjablonen, iemand?

In een wereld waar tijd van essentieel belang is, komen sjablonen voor één pagina als geroepen.

One-pager sjablonen begeleiden, structureren en stroomlijnen uw pitches en voorstellen. Of het nu gaat om beknopte samenvattingen, productbeschrijvingen of jaarlijkse doelstellingen, we hopen dat deze handige one-pager voorbeelden het allemaal een fluitje van een cent maken.

Kies de sjablonen om je te helpen de one-pagers te maken die je nodig hebt op basis van wat je van plan bent te presenteren en aan wie je het wilt presenteren. Houd in gedachten dat de beste one-pager sjablonen eenvoudig, gestructureerd en gemakkelijk te delen zijn.

Uw volgende succesvolle one-page pitch is misschien maar één sjabloon verwijderd. Waarom zou je wachten? Ga aan de slag met ClickUp sjablonen vandaag!