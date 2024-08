10 beste sjablonen voor zakelijke voorstellen voor 2024

Het is geen geheim dat bedrijven die een goed gestructureerd ondernemingsplan meer kans van slagen hebben.

Ongeveer 70% van de bedrijven die vijf jaar wisten te overleven, hadden een strategisch plan. En wat betreft startende bedrijven: bedrijven met een ondernemingsplan hebben 7% meer kans op een hoge groei dan bedrijven zonder een ontwikkeld plan.

Net als ondernemingsplannen zijn zakelijke voorstellen essentieel voor de duurzaamheid van een bedrijf. Sterke bedrijfsvoorstellen kunnen je helpen om klanten, partners, zakelijke deals en meer te winnen.

Dus als je je bedrijf wilt verbeteren, lees dan verder voor meer informatie over bedrijfsvoorstellen, de voordelen ervan en tools en sjablonen om je te helpen je bedrijfsidee tot leven te brengen!

Wat is een sjabloon voor een zakelijk voorstel?

Een zakelijk voorstel is een formeel document waarin je informatie over je bedrijf presenteert die relevant is voor je potentiële klant. Het is in wezen een document dat standaardinformatie bevat, zoals tijdlijnen , begrotingen en projectomvang om potentiële klanten en zakenpartners een gedetailleerd overzicht te geven van je voorstel.

Er zijn veel verschillende gebieden waarop je een effectief zakelijk voorstel kunt gebruiken om je doelen te bereiken en geweldige samenwerkingen te starten. Goed opgebouwde voorstellen kunnen je helpen om belangrijke deals binnen te halen die je bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen en nieuwe kansen kunnen bieden.

Je kunt bijvoorbeeld een zakelijk voorstel gebruiken als je een marketing- of ontwerpbureau hebt en je diensten wilt delen of gewoon op zoek bent naar een baan in een bepaald domein. Je kunt een zakelijk voorstel ook gebruiken voor projectmanagementdoeleinden, zoals het presenteren van een nieuw projectidee of een voorgestelde oplossing voor een probleem aan de belanghebbenden en klanten.

Voordat we verder gaan, is het belangrijk om te weten dat een zakelijk voorstel niet hetzelfde is als een ondernemingsplan. Bekijk de afbeelding hieronder om het verschil tussen de twee te begrijpen:

Ondernemingsplan versus zakelijk voorstel via Extol Agentschap

10 van de beste sjablonen voor zakelijke voorstellen voor gebruik in 2024

Laten we nu eens kijken naar 10 verschillende sjablonen voor zakelijke voorstellen die je kunt gebruiken om indruk te maken op je belanghebbenden en potentiële klanten voor je te winnen!

1. ClickUp sjabloon voor zakelijk voorstel

Gebruik de Business Proposal Template van ClickUp om eenvoudiger dan ooit voorstellen te maken die opvallen

De eerste op de lijst is de Sjabloon voor zakelijk voorstel door ClickUp .

Deze sjabloon wordt niet alleen geleverd met kant-en-klare lijstweergaven van stappen en prioriteiten van zakelijke voorstellen met belangrijke aangepaste velden om u te helpen uw eigen zakelijke voorstel op te stellen, maar biedt ook e-mailsjablonen in ClickUp Documenten om u te helpen uw berichten te stroomlijnen en te perfectioneren.

En als u meer hulp nodig hebt om te beginnen, kunt u de handleiding raadplegen die bij de sjabloon is inbegrepen. Onnodig te zeggen dat deze sjabloon voor zakelijke voorstellen goed is verpakt en klaar is voor gebruik om meer opdrachten binnen te halen.

2. ClickUp Commercieel Voorstel Sjabloon

Deze sjabloon voor commerciële voorstellen in ClickUp Docs zal bedrijven helpen om hun aanbod effectief te presenteren aan andere bedrijven en partnerschappen aan te gaan

De Commercieel voorstel sjabloon door ClickUp kan u helpen een sterk zakelijk overzicht te maken om klanten precies te laten zien waarom u en uw team de beste keuze zijn om het project aan te pakken.

Deze sjabloon voor een zakelijk voorstel is beschikbaar in ClickUp Docs, waar u speciale secties vindt voor uw team, ideeën voor zakelijke voorstellen met oplossingen, winstprognose en meer.

Met deze gratis sjabloon voor een zakelijk voorstel kunt u een volledig en gemakkelijk leesbaar document van uw voorstel maken, uw document beschermen tegen ongewenste wijzigingen en het gemakkelijk delen met uw klanten via een openbare of privékoppeling.

3. ClickUp Creatief Agentschap Voorstel

Wilt u het proces van het voorstellen aan uw klanten stroomlijnen? Gebruik deze Creative Agency Proposal Planning Template die ClickUp voor u heeft opgeslagen

Omdat ClickUp een projectmanagementtool is in de kern biedt het functionele en effectieve manieren om je projecten te plannen, bij te houden en te beheren en je georganiseerd te houden tijdens het schrijven van het voorstel.

Gebruik de Creatief agentschapsvoorstel sjabloon door ClickUp om vooraf gedefinieerde lijsten met subtaken en checklists te krijgen om je te begeleiden bij het samenstellen van je voorstel.

Door deze sjabloon voor zakelijke voorstellen in ClickUp te gebruiken, hebt u een georganiseerd overzicht van de stappen die u moet nemen vanaf de planningsfase tot de pitchrepetitie en zelfs na de presentatie.

4. ClickUp Projectvoorstel Whiteboard Sjabloon

Deze Project Proposal Whiteboard Template is een eenvoudig te bewerken sjabloon ontworpen om een presentatie voor te bereiden voor een nieuw projectvoorstel dat gericht is op het voldoen aan een organisatorische behoefte of het oplossen van een probleem

Als u uw projectvoorstel en het op een creatieve manier presenteren, dan is de Projectvoorstel Whiteboard door ClickUp is voor jou.

Deze sjabloon voor een zakelijk voorstel wordt geleverd met een kleurrijke en georganiseerde visualisatie van uw voorstel in ClickUp Whiteboards die u kunt bewerken om aan uw behoeften te voldoen. Voeg uw ideeën toe door te tekenen, vormen, sticky notes, mind maps en andere creatieve manieren te gebruiken om uit te drukken hoe u het project wilt implementeren.

Je kunt ook andere Whiteboard-sjablonen gebruiken voor stroomdiagrammen, conceptkaarten , retrospectives en vele andere om uw ideeën te presenteren op een manier die gemakkelijk te begrijpen is en leidt tot verdere discussies met de potentiële klant.

5. ClickUp Subsidie Voorstel Sjabloon

Maak een georganiseerde lijst van uw taken met het subsidievoorstel-sjabloon in de ClickUp lijstweergave

Dit type zakelijk voorstel is een document dat de financieringsaanvraag en de strategie van uw voorstel rechtvaardigt.

Bekijk deze_ offerteaanvraag sjablonen !

De Groot voorstel sjabloon door ClickUp wordt geleverd met een vooraf gebouwde lijst- en bordweergave met aangepaste statussen om uw taken dienovereenkomstig te organiseren. Het wordt ook geleverd met een kalenderweergave van uw projectschema om uw belangrijke vervaldatums gemakkelijk zichtbaar te houden.

Met deze unieke weergaven kun je de algemene taken, probleemdefinitie, doelstellingen, belangrijkste doelen en de status van je project bijhouden mijlpalen en budget en deel ze met je potentiële klanten.

6. ClickUp Campagne Voorstel Sjabloon

Schets het voorstel met het sjabloon voor het campagnevoorstel in ClickUp Docs en deel het met de belangrijkste belanghebbenden

Creëer een sterk kader voor uw hele campagne met de Campagnevoorstel Cover Sjabloon door ClickUp .

Het bevat een aanpasbare voorstelomslag en een gedetailleerd document waarin u uw campagnesamenvatting, doelstellingen, doelgroep, tijdlijnen en middelen kunt delen met uw belanghebbenden en nuttige informatie kunt verstrekken aan uw team.

Deze gratis zakelijke voorstelsjabloon houdt je zeker georganiseerd en goed voorbereid voor je presentatiedag en daarna.

7. Flipsnack Ontwerpdiensten Zakelijk Voorstel Sjabloon

via Flipsnack

De Sjabloon voor een zakelijk voorstel voor ontwerpdiensten is een flipbook waarmee lezers door de pagina's kunnen bladeren en zich beter kunnen inleven in de inhoud.

Als u op zoek bent naar een manier om uw ontwerpvaardigheden te presenteren en een goede indruk te maken bij het versturen van een zakelijk voorstel voor een ontwerpproject, dan kan deze sjabloon daarbij helpen. Het heeft een eenvoudig ontwerp dat kan worden aangepast en de optie om video's, links en producttags, merkelementen en statistieken over prestaties toe te voegen.

Deze zakelijke voorstelsjabloon is handig voor ontwerpers omdat ze direct mooie visuele voorstellen kunnen maken voor architectuurprojecten of andere soorten ontwerpwerk. Gebruik gewoon afbeeldingen en teksten uit de sjabloon of vervang ze door eigen afbeeldingen terwijl je de stijl van het zakelijke voorstel behoudt. Je kunt ook een welkomstbericht en details over het bedrijf toevoegen om het persoonlijker te maken.

8. Flipsnack Digitaal Marketing Voorstel Sjabloon

via Flipsnack

Marketing is een van de domeinen waar een zakelijk voorstel wonderen zou doen met uw campagnes . Deze voorstellen zijn een geweldige kans om te laten zien hoe je voor hen het verschil kunt maken en welke geweldige resultaten je kunt behalen door sociaal bewijs en casestudy's te laten zien.

Deze bewerkbare sjabloon voor digitaal marketingvoorstel kan u helpen uw diensten in detail uit te leggen en uw projectkader te delen. Gebruik het voor uw e-mailmarketingvoorstel, sociale media marketingvoorstel en andere digitale marketingvoorstellen. Je kunt de sjabloon ook aanpassen door video's, links, producttags, merkelementen en meer toe te voegen om het aantrekkelijk en aantrekkelijk te maken voor je klanten.

9. Flipsnack Professioneel Functievoorstel Sjabloon

via Flipsnack

Het ontwerp van het voorstel is een beetje anders dan de andere, en ook het doel van dit type voorstel.

Deze sjabloon voor professioneel vacaturevoorstel kan worden gebruikt door bedrijven die iemand willen aannemen om het compensatiepakket en andere details over de functie te presenteren.

Je kunt een flipbook-app zoals Flipsnack gebruiken om boeiende zakelijke voorstellen te maken die gemakkelijk de aandacht van de lezers kunnen trekken en je kunt ook kiezen uit verschillende sjablonen.

10. Qwilr Project Management Voorstel Sjabloon

via Qwilir

De sjabloon voor projectmanagementvoorstel kan je helpen om een visueel aantrekkelijk en georganiseerd zakelijk voorstel te maken. Voeg formulieren, tijdlijnen, spreadsheets, kalenders, afbeeldingen, video's en meer toe aan het voorstel om de aandacht van je klant te trekken en kwaliteitswerk te presenteren.

En met de functie voor gebruikersidentificatie kun je tijds- en weergavelimieten instellen en meldingen krijgen wanneer je klant je zakelijke voorstel heeft geopend.

Soorten sjablonen voor zakelijke voorstellen

Er zijn twee soorten zakelijke voorstellen:

1. Gevraagde zakelijke voorstellen

Een potentiële klant vraagt om een gevraagd zakelijk voorstel om hen te helpen beslissen of ze al dan niet zaken met je willen doen. Met dit type zakelijk voorstel kun je oplossingen bieden voor hun problemen of behoeften.

Dit is de gemakkelijkste manier om ze om te zetten in klanten omdat ze al geïnteresseerd zijn in je product of diensten.

2. Ongevraagde zakelijke voorstellen

Een ongevraagd zakelijk voorstel is als een koude e-mail of marketing flyer. Als je ongevraagde voorstellen schrijft, weet je misschien niets over de klanten of hun eisen. In dit geval moet je onderzoek doen om te bepalen hoe je elke unieke klant kunt benaderen en het zakelijke voorstel kunt personaliseren.

Voordelen van sjablonen voor zakelijke voorstellen

De belangrijkste voordelen van sjablonen zijn dat ze je tijd besparen, consistentie creëren in je bedrijf en ervoor zorgen dat alle belangrijke details aan bod komen in je zakelijke voorstellen.

Bovendien kunt u zich door het gebruik van sjablonen beter concentreren op de inhoud en kwaliteit van uw voorstel en professionele zakelijke voorstellen maken waarmee u indruk maakt op uw klanten en zakenpartners en ze voor u wint.

Gebruik vandaag nog sjablonen voor zakelijke voorstellen

De juiste sjablonen kunnen je helpen om je volgende grote projecten binnen te halen. Er zijn veel sjablonen voor zakelijke voorstellen waaruit je kunt kiezen. Het belangrijkste is om te kiezen wat het beste werkt voor uw producten en diensten en voor uw klanten.

Om een goede indruk te maken en een gedetailleerd voorstel te doen, kunt u tools zoals ClickUp en Flipsnack gebruiken om een zakelijk voorstel te maken dat aan je behoeften voldoet en je helpt op te vallen. A voorstelmaker zoals Flipsnack is een software waarmee voorstellen kunnen worden gemaakt met verschillende ontwerpen, terwijl een alles-in-één projectbeheertool zoals ClickUp u kan voorzien van een bibliotheek van aanpasbare sjablonen voor verschillende gebruikssituaties en de belangrijkste functies die je nodig hebt om je projecten te beheren, de voortgang bij te houden en nog veel meer.

ClickUp is gratis te proberen - begin vandaag nog met het gebruik van de sjablonen van ClickUp om uw zakelijke voorstellen te verbeteren en meer klanten binnen te halen! Gastschrijver:_

isabela Boncila_ is marketingspecialist bij Flipsnack, een publicatieplatform dat een PDF kan omvormen tot een interactief flipbook. Ze heeft een passie voor marketing, schrijven en technologie.