10 gratis sjablonen voor projectbeschrijvingen: Word, Google Docs en ClickUp

Projecten en taken worden niet vanzelf voltooid. Zodra een taak is toegewezen, wordt er veel nagedacht en gewerkt aan elke taak om ervoor te zorgen dat deze wordt afgeleverd met het doel en de doelstelling.

Communicatie is essentieel om je teamleden te helpen begrijpen hoe ze een taak het beste kunnen voltooien en een succesvol project kunnen realiseren. Zonder duidelijke en precieze details en informatie blijven ze achter met een vaag begrip van wat er precies van hen wordt verlangd.

Als je niet zeker weet wat de beste manier is om taken en projectopdrachten te communiceren, kun je honderden gratis sjablonen voor projectbeschrijvingen gebruiken die beschikbaar zijn op websites en in projectmanagement-apps zoals ClickUp.

Elk sjabloon voor projectbeschrijvingen is ontworpen met een specifiek doel, dus je kunt het beste de beste optie vinden voor jouw behoeften op het gebied van projectmanagement.

Laten we eens kijken naar een aantal van de beste projectbriefingsjablonen waaruit je kunt kiezen en hoe ze je kunnen helpen

Wat is een sjabloon voor projectbeschrijvingen?

Een sjabloon voor projectbeschrijvingen is een gids of document waarin het proces en de doelstellingen van elke taak of elk project worden beschreven.

Dit document biedt vaak een samenvatting van je projectplan . Het definieert wat er moet worden voltooid en geeft informatie zoals deadlines en doelstellingen.

Een projectbriefing geeft teamleden een volledig inzicht in wat er nodig is. Afhankelijk van het type project kan elk sjabloon variëren en verschillende soorten informatie en details bevatten.

Ongeacht de branche van je bedrijf of organisatie, iedereen kan een sjabloon voor projectbeschrijvingen gebruiken om het algehele werkproces te verbeteren.

Wat maakt een goed sjabloon voor projectbeschrijvingen?

Een goede projectbriefing moet kort en direct zijn. Het moet een samenvatting geven, de reikwijdte van het project en alle informatie die belanghebbenden en teamleden nodig hebben om het project uit te voeren.

Een projectbeschrijving kan hierbij helpen:

de communicatie tussen teamleden te verbeteren

tegenslagen en fouten minimaliseren

samenwerking aanmoedigen

alle belanghebbenden op één lijn brengen met dezelfde strategie en doelen

Het project kort document moet in staat zijn om projectdoelstellingen en -doelen definiëren het verwachte resultaat en details over hoe alles geïmplementeerd moet worden. Dit kan de strategie, de aanpak en het actieplan omvatten.

Het sjabloon voor projectbeschrijvingen moet ook de belangrijkste deliverables bevatten, vooral voor grote langetermijnprojecten.

Indien van toepassing moet een goede projectbeschrijving een schatting van het budget en de tijdlijn bevatten, die de begin- en einddatum van het project aangeeft.

Over het geheel genomen moet een complete projectbeschrijving alle informatie kunnen bevatten, van de samenvatting tot de metriek die je moet meten om het succes van het project te bepalen.

10 sjablonen voor projectbeschrijvingen

Er zijn verschillende gratis sjablonen om je te helpen bij het maken van een projectbriefing. Sommige sjablonen zijn gemakkelijk toegankelijk via MS Word en Google Docs. Elk projectbriefing voorbeeld is gratis te downloaden en kan op elk moment bewerkt worden.

Er zijn ook andere sjablonen die worden aangeboden door productiviteitsplatforms en projectmanagementoplossingen zoals ClickUp. Elke gratis sjabloon voor projectbeschrijvingen is geschikt voor een ander doel en gebruik. Bekijk ze hieronder!

1. ClickUp Marketing Project Briefing Sjabloon

Gebruik de Marketing Project Briefing Template van ClickUp om uw gedachten te ordenen en meteen aan de slag te gaan met uw project

Marketingprojecten vereisen veel planning en er zijn vaak verschillende afdelingen en belanghebbenden bij betrokken. Daarom kan het een uitdaging zijn om taken georganiseerd te houden en teams op één lijn te houden.

Deze Sjabloon voor marketingprojecten door ClickUp helpt u op weg met een nieuw marketingproject. Gebruik deze sjabloon om verschillende projectelementen te organiseren en uw project gemakkelijk uit te voeren.

Gebruik de aangepaste velden van de sjabloon om de deliverables van elk project te identificeren en definiëren. Je kunt ook informatie toevoegen zoals afdeling, doelgroep en zelfs bestandsbijlagen om meer context te geven aan elke campagne. Het is een eenvoudige en beginnersvriendelijke sjabloon om een nieuw project te definiëren, zodat je meteen aan de slag kunt.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Organiseer een beknopt overzicht van je project in verschillende secties

Belangrijke bestanden bijvoegen die relevant zijn voor je project

Maak een lijst van deliverables die nodig zijn om je project af te ronden

2. ClickUp Product Briefing Document Sjabloon

Met de Product Briefing Document Sjabloon van ClickUp heeft uw team een compleet invulbaar overzicht ter ondersteuning van een succesvolle lancering, terwijl u letterlijk op dezelfde pagina blijft.

De Sjabloon voor kort productdocument door ClickUp is een compleet document om u en uw ontwikkelingsteam te helpen werken aan een succesvolle productlancering. Voorzie je team van volledige informatie, conceptgeschiedenissen, taken, bedrijfsdoelstellingen en andere details via deze gebruiksklare sjabloon.

Het gebruik van deze sjabloon is de sleutel tot het organiseren van de cruciale elementen van je productontwikkeling in één document waar iedereen naar kan verwijzen als ze aanvullende informatie nodig hebben. Dit gedetailleerde maar flexibele projectdocument kan ieders referentie zijn tijdens het productontwikkelings- en leveringsproces.

Voeg deze sjabloon toe aan je werkruimte en krijg toegang tot acht pagina's gewijd aan het definiëren van elke fase van het project. Het is een eenvoudig invulbaar document dat je kunt aanpassen aan je voorkeuren en productvereisten.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Functioneel samenwerken tussen teams aan productontwikkeling

Organiseer productspecificaties, feedback en gerelateerde taken op dezelfde plek

Beschrijf doelstellingen, oplossingen en specificaties in de projectbeschrijving

3. ClickUp Projectontwerp Sjabloon

Design Briefing Whiteboard Sjabloon wordt gebruikt bij de eerste briefing voor een ontwerp. Eenvoudig invullen en delen van details over het ontwerpproject, zoals wensen van de klant, doelstellingen en meer

Als je zelf leider bent van een ontwerpteam, projectmanager of ontwerper, dan weet je hoe de ontwerpproces kan ingewikkeld of langdurig worden. Dit is met name het geval wanneer belanghebbenden en andere partijen betrokken zijn vanaf de planning tot aan de goedkeuringsfase.

Een ontwerpopdracht is een manier om tegenslagen te minimaliseren en iedereen op één lijn te houden over hoe het proces moet worden uitgevoerd. De Sjabloon voor Whiteboard Briefing Ontwerp door ClickUp is speciaal gemaakt voor ontwerpprojecten, waarbij meestal veel elementen en belangrijke mensen betrokken zijn.

Voeg deze sjabloon toe en schets uw ontwerpbriefing met statussen en een eerste briefing voor een ontwerp. Pas deze sjabloon voor projectbriefing aan om klantverzoeken te noteren, merkhighlights te definiëren, doelstellingen te bepalen en zelfs de namen van de belangrijkste betrokkenen toe te voegen. Iedereen kan op één lijn blijven door naar slechts één document te verwijzen om het project en de daadwerkelijke ontwerpoutput op de rails te houden.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Organiseer details en informatie over een ontwerpproject in een whiteboard-stijl canvas

Kleurgecodeerde secties voor betere organisatie van informatie

Ontwerpsjabloon aanpassen aan uw voorkeuren en behoeften

4. ClickUp Evenement Project Briefing Sjabloon

De Event Briefing Sjabloon van ClickUp helpt u om alle belanghebbenden op één lijn te krijgen en een kickstart te maken met de planning van uw evenement.

Deze ClickUp projectbeschrijving sjabloon biedt u een eenvoudig projectoverzicht om de belangrijkste elementen en doelen van je evenement te organiseren. Plan een succesvol evenement en identificeer uitdagingen met deze Evenement Project Briefing Sjabloon door ClickUp document.

Door een projectbriefing voor uw evenement te maken, kunt u alle belanghebbenden op één lijn brengen met uw doelen en doelstellingen een kickstart maken met je planning met een specifiek doel voor ogen. De sjabloon voor projectbeschrijvingen bestaat uit drie pagina's, waaronder een korte beschrijving van het evenement, een projectsamenvatting en de planning van het evenement.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Sjabloon Projectbriefing bevat een overzicht van doelen en belangrijke elementen voor het plannen van een succesvol evenement

Pagina's zijn onderverdeeld in de evenementbriefing, samenvatting en planning van het evenement voor een betere organisatie

Bekijk deze_ AI schetsgeneratoren !

5. ClickUp Marketing Campagne Briefing Sjabloon

Hulp nodig bij het opstellen van de marketing campagne briefing voor uw volgende klant? Gebruik deze eenvoudige ClickUp Docs sjabloon

Implementeer en run met succes een marketingcampagne, te beginnen met een complete campagnekennismaking met deze Sjabloon voor marketingcampagnes door ClickUp . Definieer uw marketingdoelen en andere belangrijke details met deze ClickUp Marketing Campaign Briefing sjabloon.

Neem deze sjabloon voor projectbeschrijvingen op in uw werkruimte om u te helpen met het beheren van je marketingcampagne van begin tot eind. Deze eenvoudige maar flexibele sjabloon kan worden aangepast om alle elementen op te nemen die cruciaal zijn voor het voeren van een succesvolle marketingcampagne.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Flexibele projectbriefing om marketingcampagne van begin tot eind te beheren

Marketingcampagnebriefing bevat een overzicht van marketingdoelen, klantgegevens, doelmarkt en meer

6. ClickUp Campagne Project Briefing Sjabloon

Bouw elke stap van uw campagnewerkstroom in dit sjabloon in ClickUp Docs

Als u op zoek bent naar een meer algemene sjabloon voor grotere marketingcampagnes waarbij meer mensen en afdelingen betrokken zijn, dan is deze Sjabloon voor kort marketingproject door ClickUp helpt u om alle belanghebbenden op één lijn te krijgen.

Dit is nog een eenvoudige en flexibele sjabloon, maar met extra pagina's en secties voor elk element van de campagne, waaronder Campaign Brief Examples, Campaign Briefing, Video Campaign Briefing en SEO Content Briefing.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Projectbriefing bevat vijf pagina's om de volledige reikwijdte van de marketingcampagne te definiëren

Speciale sectie voor creatief, video en SEO

7. ClickUp Creative Project Briefing Sjabloon

De documentsjabloon Creative Briefing van ClickUp helpt productieteams en belanghebbenden om succesvolle creatieve projecten op te leveren door de algemene strategie en de belangrijkste elementen voor succes te schetsen

Het verstrekken van een projectopdracht voor een creatief project legt de basis om iedereen op één lijn te krijgen, van accountmanagers tot ontwerpers en contentmakers. Hoewel iedereen deel uitmaakt van het proces, zal niet elk lid van het team betrokken zijn bij belangrijke aspecten zoals klantvergaderingen of gesprekken.

A creatieve projectopdracht is een eenvoudige manier om belangrijke informatie samen te vatten die relevant is voor het voltooien van het project. Zorg voor afstemming binnen het creatieve team met deze Sjabloon voor Creative Briefing door ClickUp . Gebruik deze sjabloon om de strategie en belangrijkste elementen van uw creatieve project te schetsen.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Schets uw strategie en belangrijkste elementen in één eenvoudige en flexibele sjabloon

Eéncreatieve briefing pagina bevat tabellen en secties om verschillende elementen van een creatief project te organiseren

8. ClickUp SEO Korte inhoud sjabloon

Beheer eenvoudig uw SEO content briefings en deel ze intern of extern met ClickUp Docs

Naast inhoud kalenders contentbriefings helpen contentschrijvers om content van hoge kwaliteit te schrijven die geoptimaliseerd is voor zoekmachines en tegelijkertijd een specifieke boodschap overbrengt. Door contentschrijvers een projectbriefing te geven, begrijpen ze de structuur en de bedoeling van de content die ze nodig hebben.

Help je schrijvers om op één lijn te blijven met je strategie door dit te gebruiken SEO Briefing Sjabloon door ClickUp . Deze sjabloon bevat informatie zoals de doelgroep, trefwoorden voor berichtgeving, een overzicht, onderwerpen, links en meer.

Krijg toegang tot deze documentsjabloon door hem toe te voegen aan uw ClickUp werkruimte. Het is een eenvoudig invuldocument dat u of een projectmanager kunt aanpassen aan het bereik en de vereisten van de inhoud.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Verzamel belangrijke elementen zoals trefwoorden en berichtgeving in één document om schrijvers te helpen geoptimaliseerde inhoud voor zoekmachines te maken

Vul de blanco projectsjabloon in voor informatie zoals titeltags, metabeschrijving, aantal woorden, doelstelling en meer

9. Microsoft Word Project Briefing Sjabloon

Sjabloon voor projectoverzichten via Microsoft Word

Als je op zoek bent naar een eenvoudig sjabloon voor projectbeschrijvingen in MS Word, bekijk dan deze kant-en-klare sjabloon. Dit document bevat een gedetailleerde pagina met onder andere de doelen, tijdlijn, beschrijving, kosten en belanghebbenden van een project.

Een projectmanager kan dit projectdocument aanpassen en er extra informatie en details in opnemen die je nodig denkt te hebben om de eindstreep te halen. In je MS Word-document je kunt ook nieuwe pagina's toevoegen om meer context te bieden en verschillende soorten informatie in je projectbeschrijving beter te organiseren.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Bewerkbare projectbriefingsjabloon voor MS Word

Vul de lege plekken in om een snelle en gedetailleerde projectbriefing te maken

10. Google Docs Project Briefing Sjabloon

Project Briefing Sjabloon via Google Docs

Kleine teams en organisaties die op zoek zijn naar een eenvoudige manier om een projectbriefing te maken, kunnen deze gebruiken Google Documenten Sjabloon voor projectbeschrijving. Gebruik deze sjabloon voor projectbeschrijvingen als leidraad om ervoor te zorgen dat je project op schema blijft en je doelen bereikt terwijl je voldoet aan de eisen van je klanten of doelgroep.

Deze sjabloon heeft een eenvoudige en duidelijke opzet die jij of een projectmanager kan aanpassen om extra informatie toe te voegen. Op dit moment zijn er velden om het doel, de doelen, het publiek, het team en het budget van je project te definiëren.

Belangrijkste elementen van deze sjabloon:

Eenvoudig te gebruiken sjabloon om een projectbeschrijving te maken met Google Docs of MS Word

Bevat velden voor algemene projectinformatie zoals doelen, doelgroep, team, budget en meer

Projectplanning stroomlijnen met kant-en-klare sjablonen

Het maken van projectdocumenten is een belangrijk aspect van elk project. Het moet echter eenvoudig en ongecompliceerd zijn. Het moet je algehele projectproces kunnen verbeteren, niet verlengen. Vind de beste sjabloon voor jouw project en gebruik deze om het volgende te bereiken projectmijlpalen en doelen.

Sjablonen voor projectbeschrijvingen kunnen worden aangepast aan jouw behoeften en voorkeuren. Deze sjablonen zijn gratis en klaar voor gebruik. U hoeft alleen maar de beste sjabloon voor uw project te vinden. Bovenop deze sjablonen heeft ClickUp een bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen die u gratis kunt openen met een account!

Naast sjablonen zit ClickUp boordevol functies en functionele tools die u kunt gebruiken om uw team of een projectmanager te voorzien van volledige informatie over uw taken.

ClickUp is een echt productiviteitsplatform voor elk type team en projectgrootte. Gebruik ClickUp vandaag nog gratis!