De top 10 Procore alternatieven en concurrenten in 2024

Wat moet je zoeken in Procore Alternatieven?

Hier lees je waar je op moet letten bij Procore-alternatieven.

Meerdere weergaven

Om ervoor te zorgen dat u een 360-graden weergave hebt van de voortgang van het project, moet uw Procore-alternatief meerdere weergaven hebben. Deze drie weergaven zijn een goed begin: kalender, gantt en Kanban-borden voor bouwprojecten voortgang bijhouden.

Bouwtijdlijnen beheren op een Gantt-weergave in ClickUp

Functionaliteit projectmanagement

Elke goede software voor bouwbeheer heeft gedetailleerde functies voor projectmanagement. Deze functies moeten het volgende omvatten taakbeheer , tijdsregistratie, activiteitendashboards, kostenraming en voortgangsrapportages voor projecten.

Client-portaal of CRM Bouwbeheer is gemakkelijker wanneer u niet afhankelijk bent van 101 hulpmiddelen om dingen Nog Klaar te doen. Daarom moet uw software

CRM (Client Relationship Management) of client portal . Beide vereenvoudigen de communicatie en versnellen het indienen van aanvragen, RFI's en het delen van specificaties.

Selecteer widgets om elk gegevenstype in een ClickUp Dashboard te visualiseren

Vooraf gemaakte en aangepaste sjablonen

Het beheren van bouwprojecten is een complex proces. Met sjablonen kunt u herhaalbaar werk instellen zodat uw team zich op de juiste taken kan concentreren. Van dashboards voor projecten naar werkstromen, maak zoveel mogelijk constructie sjablonen voor verschillende teams en diensten.

De 10 beste Procore-alternatieven

1. ClickUp

Bouw je ideale werkstroomblauwdruk en aangepaste weergave in ClickUp

ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit dat u kunt aanpassen als project en software voor bouwbeheer . Met ClickUp kunt u een heel project beheren, van pre-sales tot en met de oplevering overdracht van het project aan clients.

ClickUp is ook veelzijdiger zodat het geschikt is voor elk soort project dankzij de uitgebreide lijst met functies, een grote community en de constante ontwikkeling van nieuwe functies. Bovendien heeft ClickUp een gratis abonnement met alle functies die je nodig hebt om een bouwproject te beheren. Probeer ClickUp's sjabloon voor bouwbeheer

Samenwerken aan ontwerpconcepten om specificaties op te stellen in ClickUp Docs

ClickUp functies

15+ aanpasbare weergaven waaronder Kalender, Kanban, Gantt, Tijdlijn en meer

Naadloos enreal-time samenwerking met uw team of leveranciers

Elk document annoteren en controleren, zoals RFI's en aanmeldingen

Aangepaste en geautomatiseerde werkstromen om clients, resources of taken te beheren

Aangepaste details om uitgebreide projectgegevens en hun status te creëren

Dashboard en delen van documenten met uitgebreide toestemming en autoriteitscontrole

Samenwerking bij het aanmaken van documenten in realtime metClickUp Documenten* Berekeningen en aangepaste formules om kosten te schatten en budget bij te houden

Een globale timer om de tijd van uw team bij te houden

ClickUp AI naarbouwprojecten beheren met AI* Functies voor bouwbeheer beschikbaar op Mac en Android

ClickUp voordelen

1000+ integraties om verbinding te maken met uw favoriete tools voor projectmanagement

Veelsjablonen voor bouwbeheer om snel planningen, werkstromen en dashboards voor projecten te maken

Verbind werkstromen, dashboards en werkruimten met koppelingen en relaties van afhankelijkheid

Een mobiele app om onderweg projecten te beheren met offline functie

Eenvoudige interface

ClickUp nadelen

Leerproces vanwege het aantal beschikbare functies en de mate van aanpasbaarheid

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement : Gratis

: Gratis Unlimited-abonnement : $7 per maand per lid

: $7 per maand per lid Business-abonnement : $12 per maand per lid

: $12 per maand per lid Enterprise-abonnement : Contact verkoop ClickUp klantbeoordelingen

G2 : 4.7/5 (4700+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4700+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Bouwtrend

via BuilderTrend Buildertrend is een cloud-gebaseerde bouwbeheersoftware voor thuisbouwers, speciale aannemers en verbouwers. In tegenstelling tot Procore, dat zich meer richt op de managementkant van de dingen, richt Buildertrend zich meer op client en aannemersmanagement . Het heeft echter de essentiële projectmanagement- en samenwerkingstools om een bouwproject te voltooien.

Buildertrend is meer geschikt voor kleine tot middelgrote bouwbedrijven, terwijl Procore veelzijdiger is voor grotere organisaties.

Buildertrend functies

Uitgebreid financieel beheer, inclusief online betalingen, offertes, facturen,bestellingenschattingen, facturering en geavanceerde financiële rapportage

Naadloze communicatie met behulp van een client portal, berichten, sub-accounts en documenten, en delen van foto's

Projectmanagement voor de bouw wordt mogelijk gemaakt doorbouwschema'swijzigingsopdrachten, tijdsregistratie, to-dos, dagelijkse logboeken, kalenderbeheer, enz.

Verkoop- en precontractbeheer met behulp van een CRM, ingebouwde e-mailmarketing, afspraakplanning en het aanmaken en beheren van offertes

Buildertrend voordelen

Een krachtig CRM om leads en offertes op te volgengecentraliseerd beheer van clients* Geautomatiseerde oplossingen voor calculatie en calculatie

Behulpzame klantenservice

Elk essentieel product om projecten van begin tot eind uit te voeren

Buildertrend nadelen

Onhandige interface op de Buildertrend mobiele app

Vaak traag en hapert

Enigszins traditionele functie van Taakbeheer

Buildertrend prijzen

Buildertrend heeft een forfaitair prijsmodel met drie abonnementen.

Essential : $99 per maand

: $99 per maand Geavanceerd : $399 per maand

: $399 per maand Voltooid: $899 per maand

Beoordelingen van Buildertrend klanten

G2 : 3.8 (50+ beoordelingen)

: 3.8 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5 (1500 beoordelingen)

3. Velddraad

via Velddraad Fieldwire is een van de populairste Procore-alternatieven en beschrijft zichzelf als een "Jobsite management platform voor bouwteams" Het doel van Fieldwire is om teams in de bouwsector te helpen om het veld en het kantoor vanaf elk apparaat op elkaar af te stemmen. Zowel Procore als Fieldwire hebben veel overeenkomsten. Het prijsmodel van Fieldwire zou echter gunstiger kunnen zijn voor kleinere teams. Bovendien vinden de meeste bouwprofessionals Fieldwire gemakkelijker in te stellen en te gebruiken dan Procore.

Fieldwire functies

Planning van ploegen en taken

Real-time berichten om projectmanagers en clients aan boord te houden

Het projectverhaal vertellen en taken bijhouden met bijlagen van foto's en bestanden

Versiebeheer en automatisch hyperlinken van bouwtekeningen op elk apparaat

Mobiele app met offline bewerkingsmogelijkheden

BIM-viewer met 3D-modelmetagegevens en multi-elementmetingen

Controlelijst app voor nauwkeurige inspecties, walkthroughs en snellere afsluiting

Invulbare en digitale formulieren voor RFI's, dagelijkse rapportage, urenregistratie en inspectieverzoeken

Fieldwire professionals

Kanban-, kalender- en Gantt-weergaven voor het bijhouden van projectplanningen

Notificaties voor updates over de status van Taken

Eenvoudige toegang tot documenten en tekeningen dankzij auto-hyperlinking

Annotatie door middel van aantekeningen, afbeeldingen en video bijlagen

Gedetailleerde rapportages voor documentbeheer

Batchaanpassing om tijd te besparen

Een gecentraliseerd platform dat uw hele Jobsite-ecosysteem verbindt

Fieldwire nadelen

Hulpmiddel voor haperend tekenen en handgeschreven aantekeningen

Geen functie om tekst te zoeken

Je kunt geen Taken en hun gegevens kopiëren naar een ander project

Beperkte integraties

Fieldwire prijzen

Basic : Free Forever met een limiet van drie projecten

: Free Forever met een limiet van drie projecten Pro : $29 per gebruiker per maand

: $29 per gebruiker per maand Business : $49 per gebruiker per maand

: $49 per gebruiker per maand Premier: $89 per gebruiker per maand

Beoordelingen van Fieldwire klanten

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

4. Oracle Primavera

via Oracle Primavera Oracle Primavera bestaat al het langst dan de meeste Procore-alternatieven in deze lijst. Dit bouwbeheerplatform integreert projectmanagement, risicobeperking resourcing, portfoliobeheer en planning. Vergeleken met Procore is Oracle Primavera geavanceerder voor de bouw dankzij het brede bereik aan functies.

Oracle Primavera functies

Grafische weergave van rol- en resourcegebruik

Wat-als analyse om scenario's te verkennen

Veilige toegang tot planningen voor meerdere gebruikers

Meerdere projecten tegelijk plannen

Interfaces voor teamleden om statusupdates te verzamelen

Beheer van informatie

Samenwerking op het veld, rapportage en personeelsplanning

Integratie met boekhouding

Oracle Primavera-professionals

Een handige en krachtige functie voor resourceplanning

Uitgebreide en geavanceerde functies voor grootschalige projecten

Functie voor voorspellende intelligentie om risico's te identificeren en te beperken

Een integratieve CPM om het veld en kantoor naadloos met elkaar te verbinden

Oracle Primavera nadelen

Moeilijk te gebruiken en vereist uitgebreide training en certificering

Te duur, zelfs voor grotere bedrijven

Het kan onesthetisch overkomen op sommige gebruikers omdat Oracle zich meer richt op het resultaat dan op esthetiek

Oracle Primavera prijzen

Prijzen zijn alleen op aanvraag beschikbaar via Oracle Primavera.

Oracle Primavera beoordelingen van klanten

G2 : 4.4/5 (350+ beoordelingen)

: 4.4/5 (350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

5. STACK

via STACK STACK beschrijft zichzelf als een "Alles-in-één cloudgebaseerde calculatie en calculatie voor professionele aannemers" Met STACK kunt u specs, projectdocumenten en calculaties sneller beheren, aangepaste voorstellen en calculaties maken en samenwerken met uw hele team. In tegenstelling tot Procore, dat balanceert tussen abonnement en uitvoering, richt STACK zich meer op pre-constructie planning en client management.

STACK functies

Activiteiten dashboard

Tool voor autotelling voor het maken van abonnementen voor materialen en middelen

Integreert met afbeeldingen van Google Earth

Kalender voor weergave van komende projecten op deadline

Zoekfunctie om snel projecten uit het verleden te vinden

STACK voordelen

Een volwaardige bibliotheek van vooraf gebouwde enaangepaste materiaaldatabases* Uitstekende klantenservice en training

Veelzijdig en gebruiksvriendelijk

Een gratis abonnement met basisbeheer van pre-constructieprocessen

STACK nadelen

UI kan maar beperkt worden aangepast

Een duur premium abonnement

STACK prijzen

STACK biedt een gratis abonnement en drie andere forfaitaire premium abonnementen.

Gratis : Twee gelijktijdige projecten en 10 takeoffs per project

: Twee gelijktijdige projecten en 10 takeoffs per project Start : $2.499 per jaar

: $2.499 per jaar Groei : $5.499 per jaar

: $5.499 per jaar Build: Aangepaste prijzen

beoordelingen van klanten

G2 : 3.8/5 (10+ beoordelingen)

: 3.8/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.200+ beoordelingen)

6. RedTeam

via RedTeam RedTeam is een populaire concurrent van Procore en stelt je in staat om bouwprojecten altijd en overal te beheren via het cloud platform. Deze software voor projectmanagement hiermee kunt u alles van pre-constructie tot oplevering van het project plannen.

Terwijl Procore is ontworpen voor meerdere mensen, waaronder eigenaren, hoofdaannemers en onderaannemers, is RedTeam specifiek ontworpen voor hoofdaannemers. RedTeam biedt ook what-if-analyses, terwijl Procore dat niet doet. Tot slot is de klantenservice van RedTeam sneller en meer praktijkgericht.

RedTeam functies

Financiële module voor kostenraming

Geïntegreerd CRM

Facturering en facturatie

Werkstroombeheer voor eenvoudiger projectmanagement en -planning

Tabblad Samenwerking om documenten te delen en feedback te vragen

Project samenvattingen voor snellere toegang tot project details

RedTeam-professionals

Systematische processen en functies zodat er niets tussenkomt

Functies om het beheer van elke projectfase te vereenvoudigen

Sjablonen voor bouwdocumenten voor snellere informatieaanvragen, definities en updates

Uitgebreide rapportages over werkkosten worden met één klik gegenereerd

Snelle klantenservice

RedTeam nadelen

Het kan lastig zijn om aan te passen en te implementeren

Beperkte functies op de mobiele app van ReadTeam

RedTeam prijzen

Prijzen zijn op aanvraag beschikbaar via RedTeam.

Beoordelingen van klanten van RedTeam

G2 : 4.5/5 (20+ beoordelingen)

: 4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (190+ beoordelingen)

7. Newforma

via Newforma Newforma is een Procore-alternatief waarmee ingenieurs en architecten projectinformatie en -gegevens kunnen centraliseren. Dankzij het speciale platform voor projectinformatiemanagement (PIM) ondersteunt Newforma een beter informatiemanagement voor professionals in de bouwsector dan Procore.

Newforma functies

Eén uniforme weergave van al uw projectinformatie

Eenvoudig e-mails bijhouden die voor een project zijn ingediend

Geautomatiseerde workflows voor bouwadministratie

Versiebeheer van documenten en flexibele toestemming voor toegang

Naadloze verbinding met het veld voor het importeren van afbeeldingen, lijsten met punches, enz.

Berichtforums en vergaderingen voor eenvoudigere samenwerking

Newforma voordelen

Onbeperkt aantal gebruikers in één account voor projecten

Flexibele en intuïtieve workflows voor indieningen en RFI's

Supergemakkelijk om informatie te organiseren en toestemming in te stellen

Gebruiksvriendelijke en moderne UI

Uitgebreide doorzoekbaarheidfunctie, inclusief afgevlakte documenten en OCR

Newforma nadelen

Newforma loopt soms achter

Beperkte opmaakhulpmiddelen

Moeilijk om mobiele app in te stellen en te gebruiken

Updates en nieuwe functies laten lang op zich wachten

Newforma prijzen

Prijzen zijn alleen beschikbaar op aanvraag via Newforma.

Beoordelingen van Newforma klanten

G2 : 4/5 (90+ beoordelingen)

: 4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (5+ beoordelingen)

8. Voorman aannemer

via Aannemer Voorman Vergeleken met de meeste Procore-alternatieven op deze lijst is Contractor Foreman een betaalbare software voor bouwbeheer. Dit platform heeft ook een rijk uitgeruste klantenportal om het verzamelen van projectgegevens en de communicatie met de client te vereenvoudigen. In tegenstelling tot Procore is Contractor Foreman beter geschikt voor kleinere en middelgrote teams.

functies van Contractor Foreman

Weergave van gantt, kalender en tijdlijn om de voortgang van het project te bekijken

Planning van bemanning en taken

Beheer aanbestedingen

Beheer onderaannemers

Tijdkaarten met GPS bijhouden

Schrijver van documenten, bewerkbare formulieren en checklists voor RFI's en planning van taken

Projectkosten bijhouden

Activiteitsweergave voor een snelle weergave van de status en updates van taken

Flexibel en aanpasbaar aan het project

Aannemer Voorman voordelen

Betaalbare prijzen voor kleinere teams

Gratis privétraining bereik tussen twee uur en acht uur, afhankelijk van het abonnement

Consistente updates en ontwikkelingen van functies

Aannemer Voorman nadelen

Omslachtige mobiele app

Eenvoudige rapportage

Integraties zijn problematisch en moeilijk in te stellen

Contractor Foreman prijzen

Contractor Foreman heeft vier betaalde forfaitaire abonnementen en elk abonnement heeft een gratis proefversie.

Standaard : $49 per maand

: $49 per maand Plus : $87 per maand

: $87 per maand Pro : $123 per maand

: $123 per maand Unlimited: $148 per maand

Contractor Foreman beoordelingen van klanten

G2 : 4.6/5 (60+ beoordelingen)

: 4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

9. CoConstruct

via CoConstruct CoConstruct is een van de meest voorkomende concurrenten van Procore. CoConstruct is gebouwd voor teams die bouwen en verbouwen. Deze software voor bouwbeheer vereenvoudigt het beheer van clients, aannemers en projecten. Het heeft ook een van de meest uitgebreide communicatiemodules om de communicatie tijdens het plannen en uitvoeren van bouwprojecten te verbeteren.

CoConstruct functies

Activiteiten op de bouwplaats bijhouden voor bouwbedrijven

Subaccounts om de efficiëntie en samenwerking te verbeteren

Moeiteloos beheer van offertes

CRM om leads te beheren en bij te houden

Vereenvoudigd beheer van urenregistratie met GPS bijhouden

Financiële oplossingen voor facturering, snelle online betalingen, salarisrapporten en budgetramingen voor projecten

Bijhouden van bestellingen en onkosten

CoConstruct voors

Aanpasbare kant-en-klare sjablonen

Klantenservice uit de buurt

Gecentraliseerd portaal voor alle projectelementen

CoConstruct nadelen

Het kan behoorlijk overweldigend zijn vanwege de uitgebreide functies

Vaak traag, vooral bij grote hoeveelheden gegevens of meerdere projecten

Hoewel de gebruikersinterface gemakkelijk te gebruiken is, ziet hij er een beetje verouderd uit

CoConstruct prijzen

CoConstruct biedt drie betaalde forfaitaire abonnementen:

Essential: $99 per maand

$99 per maand Geavanceerd: $399 per maand

$399 per maand Voltooid: $899 per maand

CoConstruct beoordelingen van klanten

G2 : 4.5/5 (15+ beoordelingen)

: 4.5/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

10. Corecon

via Corecon Corecon is een bouwbeheertool voor ingenieurs en bouwbedrijven. Een handige functie van Corecon zijn de ingebouwde Wizards die dashboards, workflows en taken automatiseren om tijd te besparen en informatie sneller presenteren. Vergeleken met Procore heeft Corecore robuustere functies voor projectmanagement.

Corecon functies

Standaard en aangepaste dashboards voor alle projectgegevens

TeamLink Portal geeft teams en externe belanghebbenden de mogelijkheid om projectrecords weer te geven en te bewerken

Notulen van vergaderingen om iedereen op de hoogte te houden

Correspondentiefunctie voor het delen van aanmeldingen, RFI's, problemen en verslagen

Checklists voor kwaliteitscontrole

Checklists

Corecon-professionals

Bevat meerdere essentiële functies zoals RFI's, indieningen en Taakbeheer in één platform

Training en webinarreeks om nieuwe gebruikers vertrouwd te maken met het platform

Modern en gebruiksvriendelijk

Kan naadloos worden geïntegreerd met andere software om de functies uit te breiden

Corecon nadelen

Moeilijk onder de knie te krijgen voor beginners

Beperkte functionaliteit van mobiele apps

Corecon prijzen

Prijzen zijn op aanvraag beschikbaar via Corecon.

Beoordelingen van Corecon klanten

G2 : 3.9/5 (40+ beoordelingen)

: 3.9/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 3.6/5 (15+ beoordelingen)

