5 strategieën om beter en productiever aantekeningen te maken

Na 24 uur vergeten we tot 40% van de nieuwe informatie die we leren. Maar we kunnen tot 100% van ons geheugen vasthouden met een eenvoudig hulpmiddel: aantekeningen maken.

In een studie uit 2021 in de Journal of Experimental Psychology bleek dat deelnemers die aantekeningen maakten zich informatie beter konden herinneren dan deelnemers die dat niet deden of foto's van colleges maakten op hun telefoon. Wanneer we niet proberen om informatie te onthouden, neemt ons geheugen van die ervaring geleidelijk af totdat we ons er weinig of niets meer van herinneren.

Gelukkig helpt aantekeningen maken met geheugenbehoud door actief bezig te zijn met het materiaal om nieuwe kennis en ervaringen uit het verleden met elkaar te verbinden. 🔗

Welke strategie voor het maken van aantekeningen voor jou het meest effectief is, hangt af van het soort content of de informatie die je verzamelt, hoe je die beoordeelt en de tijd die je hebt om de informatie te onthouden.

1. Probeer een traditionele methode voor het maken van aantekeningen

Traditionele methoden om aantekeningen te maken, zoals de Cornell- en Box-methode, zijn twee van de meest productieve en meest gebruikte. De Cornell-methode , ontwikkeld door Walter Pauk in de jaren 1950, splitst aantekeningen op in drie delen: de cue, aantekeningen en samenvatting. Deze delen helpen je om informatie beter te onthouden en te bewaren op een georganiseerde manier.

De Boxmethode groepeert verschillende stukjes informatie in kleine vakjes en labelt ze of zet een breder idee bovenaan elk vakje. Deze methode houdt alles beknopt en werkt goed met digitale aantekeningen.

Het is gemakkelijker om de vakken na de lessen te herschikken en te verplaatsen. Andere traditionele methoden, zoals bullet journaling of de outline methode, kunnen ook effectief zijn.

via Yakobchuk Viacheslav/ Shutterstock AI hulpmiddelen voor aantekeningen maken creëren een gemakkelijke weg om elke leerervaring je onverdeelde aandacht te geven. Je kunt volledig bijdragen aan lessen en vergaderingen en er zo in opgaan als je wilt, zonder dat je veel hoeft te schrijven.

Aan de oppervlakte, AI-tools woorden eenvoudig in aantekeningen omzetten . Maar ze maken ook korte metten met mogelijke menselijke fouten, bieden doorzoekbare transcripties met tijdstempel, zetten ideeën om in traceerbare Taken en maken lessen beschikbaar in verschillende talen.

3. Kort alles in je aantekeningen in

Het gebruik van steno-letters en afkortingen is essentieel om sneller aantekeningen te kunnen maken. Met steno kun je snel veel informatie verzamelen.

Terwijl steno letters misschien te Taak zijn om te implementeren, werken afkortingen perfect. Er zijn drie afkortingstechnieken om in het kort te schrijven: de eerste paar letters van een woord gebruiken, de meeste klinkers uit een woord verwijderen en de eerste letters van zinnen gebruiken om acroniemen te vormen.

Om het meeste uit deze strategie te halen, kun je proberen een woordenlijst in je notitieblok op te nemen om later te raadplegen.

4. Maak je logboek visueel

Kleurcodering is een effectieve manier om specifieke informatie in aantekeningen terug te vinden. Deze methode maakt gebruik van kleuren om belangrijke informatie te markeren en versnelt je leesproces omdat je gemakkelijk met deze kleuren kunt werken om bepaalde punten in je aantekeningen te vinden.

Word nog visueler als je hulpmiddelen gebruikt zoals ClickUp mindmaps en schets aantekeningen. A mindmap is een illustratief hulpmiddel, zoals een boom, dat informatie groepeert rond een centraal onderwerp.

Schetsaantekeningen zijn visuele aantekeningen die gebruik maken van kalligrafie, tekeningen en elementen zoals clouds en boxes om ideeën op een pagina vast te leggen.

5. Samen aantekeningen maken

Samen schrijven in groepen of met partners kan iedereen helpen om meerdere perspectieven van een les te krijgen en ideeën over een onderwerp kritisch te beoordelen. Bij het gezamenlijk aantekeningen maken worden de taken verdeeld, zodat iedereen een ander aandachtspunt heeft - of het nu gaat om een samenvatting, een aanwijzing of uitvoerbare ideeën. Samen aantekeningen maken kan de interactie met het onderwerp verbeteren en ruimte creëren voor betere, diepere vragen. Deze manier van aantekeningen maken kan de leden van de groep ook helpen om bij te houden wat er tijdens een leeractiviteit is gebeurd, zodat ze dit later kunnen raadplegen.

Breng je vaardigheden in aantekeningen maken op een hoger niveau

Er zijn veel verschillende manieren om aantekeningen te maken en de meest effectieve strategieën hangen af van de omstandigheden en doelen die je wilt bereiken.

