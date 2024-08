10 beste AI-tools voor notities maken in 2024

Als je geen AI gebruikt in je notities, laat je veel productiviteit en tijd liggen. Misschien mis je zelfs wel je beste ideeƫn, connecties en schrijfwerk.

Er is de laatste tijd een explosie geweest van AI-tools. Toch lijkt het maken van notities minder aandacht te krijgen dan het verdient. AI verandert de manier waarop we notities maken en ermee omgaan volledig.

Simpel gezegd, als je nog geen AI gebruikt in je notities, kun je er maar beter aan beginnen, en gelukkig voor jou is dit artikel er om je bij te praten. šŸ˜‰

We beginnen met te onderzoeken wat AI is, welke voordelen het biedt en waar je op moet letten als je op zoek bent naar de perfecte tool. We geven je de 10 beste AI-tools voor het maken van notities die momenteel beschikbaar zijn!

Wat is AI notities maken?

AI-notities maken verwijst naar het gebruik van kunstmatige intelligentie om de informatie in onze notities vast te leggen, te organiseren en te verwerken. AI-gebaseerde tools voor het maken van notities maken gebruik van natuurlijke taalverwerking (NLP), machinaal leren en spraaktranscribers om de ervaring van het maken van notities te verbeteren en de productiviteit te verhogen.

Deze systemen zijn ontworpen om de context te begrijpen, belangrijke punten te onderscheiden van nietszeggend geklets en te interpreteren met een menselijk begrip. Het is alsof je een persoonlijke assistent hebt die je op elk moment kunt inschakelen tegen zeer lage kosten.

Schrijf notities in ClickUp Docs en verbeter uw schrijfvaardigheid met ClickUp AI - breng uw gedachten snel tot leven op een duidelijke, beknopte en overtuigende manier met Ć©Ć©n klik op een knop

Soorten AI-apps voor het maken van notities (functies en functionaliteit)

Bij het kiezen van een AI-app voor het maken van notities is het belangrijk om rekening te houden met je individuele voorkeuren en specifieke eisen. Er zijn verschillende soorten AI apps beschikbaar, elk met unieke functies en voordelen. Hier zijn een paar van de meest voorkomende soorten AI-apps voor het maken van notities:

Beste voor AI persoonlijke notities

Spiegel de manier waarop je geest werkt door notities te associƫren via backlinks. Reflect creƫert een tweede brein dat je altijd kunt raadplegen. Reflect is een geweldige app voor het maken van notities omdat het de optimale oplossing biedt voor het maken van persoonlijke notities met een eenvoudige gebruikersinterface en belangrijke AI-integraties biedt. Het is ook snel, veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk om het maken van notities leuker te maken.

Deze AI notitiemaker heeft Whisper AI spraaknotitie transcripties ingebouwd, evenals een GPT-4 assistent die je helpt bij het transformeren van je notities. Er is ook een ChatGPT-plugin waarmee je informatie rechtstreeks vanuit ChatGPT kunt opslaan. Je kunt Reflect combineren met apps zoals Zillow, Kayak en Zapier om terugkerende workflows op te zetten met AI die direct in je notities verschijnen.

Bekijk hoe je AI gebruikt in je notities met Reflect in deze doorloop .

Beste eigenschappen

AI-assistent en redacteur : Reflect'sAI assistent en editor die GPT-4 gebruikt om je notities te transformeren. Maak samenvattingen, maak een lijst van de belangrijkste punten, laat een redacteur je notities bewerken of laat het alles doen wat je maar kunt bedenken! Het is echt alsof je een executive assistant in je notities hebt. Reflect biedt ook open bronnen voor al hun AI-prompts en laat je je eigen aangepaste prompts opslaan

: Reflect'sAI assistent en editor die GPT-4 gebruikt om je notities te transformeren. Maak samenvattingen, maak een lijst van de belangrijkste punten, laat een redacteur je notities bewerken of laat het alles doen wat je maar kunt bedenken! Het is echt alsof je een executive assistant in je notities hebt. Reflect biedt ook open bronnen voor al hun AI-prompts en laat je je eigen aangepaste prompts opslaan AI-spraak transcripties : Reflect is ook een van de eerste apps voor het maken van persoonlijke notities die integreert met Whisper. Het is een integratie van OpenAI waarmee je spraaknotities kunt opnemen en transcriberen met bijna menselijke nauwkeurigheid. Het is een nieuwe, wrijvingsloze manier van notities maken die een revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop we onze gedachten en notities vastleggen

: Reflect is ook een van de eerste apps voor het maken van persoonlijke notities die integreert met Whisper. Het is een integratie van OpenAI waarmee je spraaknotities kunt opnemen en transcriberen met bijna menselijke nauwkeurigheid. Het is een nieuwe, wrijvingsloze manier van notities maken die een revolutie teweeg kan brengen in de manier waarop we onze gedachten en notities vastleggen ChatGPT Plugin : Informatie opslaan van ChatGPT direct op in je notities. Verbind je notities met andere app plugins om nieuwe dingen te bereiken en workflows te automatiseren. Je kunt ChatGPT bijvoorbeeld Kayak laten gebruiken om de goedkoopste vluchten voor een reis te vinden en dit vervolgens omzetten in een waarschuwing die elke ochtend in je notities verschijnt

: Informatie opslaan van ChatGPT direct op in je notities. Verbind je notities met andere app plugins om nieuwe dingen te bereiken en workflows te automatiseren. Je kunt ChatGPT bijvoorbeeld Kayak laten gebruiken om de goedkoopste vluchten voor een reis te vinden en dit vervolgens omzetten in een waarschuwing die elke ochtend in je notities verschijnt Aangepaste en open-sourced prompts : Er zijn maar weinig tools waarmee je de prompts die worden gebruikt voor AI kunt aanpassen, en nog minder tools bieden hun eigen prompts aan. Met Reflect kun je beide doen, iets wat essentieel is voor het gebruik van AI als een echte assistent

: Er zijn maar weinig tools waarmee je de prompts die worden gebruikt voor AI kunt aanpassen, en nog minder tools bieden hun eigen prompts aan. Met Reflect kun je beide doen, iets wat essentieel is voor het gebruik van AI als een echte assistent Veilig : De aanwijzingen van Reflect zijn allemaal versleuteld en beveiligd, en ze maken het heel gemakkelijk om te weten wat er naar OpenAI wordt gestuurd

: De aanwijzingen van Reflect zijn allemaal versleuteld en beveiligd, en ze maken het heel gemakkelijk om te weten wat er naar OpenAI wordt gestuurd Gebruik je eigen API-sleutels: Met de AI-functie van Reflect kun je je eigen OpenAI API-sleutels invoeren, zodat je deze kunt gebruiken en zoveel query's kunt schrijven als je wilt

Beperkingen

De AI heeft om veiligheidsredenen geen toegang tot je notities, wat betekent dat hij ze bijvoorbeeld niet allemaal kan doorzoeken.

De standaardfuncties hebben een limiet van 60k tekens, dus je zult je API-sleutels moeten gebruiken voor lange stukken tekst

Prijzen

Gratis proefversie : 2 weken proefperiode

: 2 weken proefperiode Betaald plan: $15 per maand of $120 per jaar

Klantbeoordelingen en recensies

Product Hunt : 4.9 van 5 (69 beoordelingen)

: 4.9 van 5 (69 beoordelingen) G2: 4.7uit5 (40 beoordelingen)

3. Concept AI

Beste voor het bewerken van inhoud

Actie-items en belangrijke afhaalpunten met Notion AI samenvatten Notion , een uitgebreide productiviteitstool, heeft zijn spel verbeterd met de integratie van AI-mogelijkheden die zijn ontworpen om het maken van notities efficiƫnter en effectiever te maken. AI dient als een verbonden assistent die tekst kan transformeren, taken kan automatiseren en nieuwe inhoud in je werkruimte kan genereren.

Het kan tekstreacties produceren op basis van de vragen en context van gebruikers, zodat gebruikers bestaande inhoud kunnen verbeteren, samenvattingen kunnen maken en gemakkelijk nieuwe tekst kunnen schrijven. Het blinkt niet alleen uit in het organiseren van je gedachten, maar het helpt je ook om actiepunten te halen uit notities van vergaderingen en inzichten te destilleren uit notities van klantonderzoek.

Bovendien kan het zelfs vertalingen van hoge kwaliteit genereren, waardoor het een ongelooflijk veelzijdig hulpmiddel is voor het maken van notities.

Beste functies

Verbetert spelling en grammatica : Scant je geschreven content op fouten en identificeert en corrigeert verkeerd gespelde woorden en onjuiste grammatica. Het kan een handig hulpmiddel zijn om de algehele kwaliteit van je schrijfwerk te verbeteren door ervoor te zorgen dat het vrij is van dergelijke fouten

: Scant je geschreven content op fouten en identificeert en corrigeert verkeerd gespelde woorden en onjuiste grammatica. Het kan een handig hulpmiddel zijn om de algehele kwaliteit van je schrijfwerk te verbeteren door ervoor te zorgen dat het vrij is van dergelijke fouten Vertaal : Zet je geschreven inhoud om in een andere taal. Dit kan vooral handig zijn om te communiceren met mensen die een andere taal spreken of om inhoud te begrijpen die is geschreven in een taal die u niet vloeiend beheerst

: Zet je geschreven inhoud om in een andere taal. Dit kan vooral handig zijn om te communiceren met mensen die een andere taal spreken of om inhoud te begrijpen die is geschreven in een taal die u niet vloeiend beheerst Stem en toon bewerken : Kan de toon van een document aanpassen

: Kan de toon van een document aanpassen Korter of langer maken : Samenvattingen maken of uitgebreide inhoud creƫren. De AI kan de belangrijkste punten uit een document distilleren en het dus korter maken door het samen te vatten. Hij kan waarschijnlijk ook opsommingstekens of andere korte notities uitbreiden om een langer, meer gedetailleerd document te maken

: Samenvattingen maken of uitgebreide inhoud creƫren. De AI kan de belangrijkste punten uit een document distilleren en het dus korter maken door het samen te vatten. Hij kan waarschijnlijk ook opsommingstekens of andere korte notities uitbreiden om een langer, meer gedetailleerd document te maken Uitleggen: Uitwerken of uitleg geven op basis van de verstrekte inhoud

Beperkingen

Het kan vrij duur zijn omdat het een betaalde toevoeging is aan een betaald plan

Prijzen

Je kunt de AI-functies toevoegen aan elk betaald plan voor $8 per lid/maand, jaarlijks gefactureerd

Klantwaarderingen en beoordelingen

Academische hulp: 81.6 van 100 (69 beoordelingen)

4. Mem

Het beste voor tweerichtingsnotities

Stroomlijn het organiseren en terugvinden van informatie met Mem Mem AI is een pr oductiviteitsinstrument ontworpen om te integreren met je dagelijkse workflow en een uniforme ruimte te bieden voor al je informatie, ideeƫn en taken. Gebruikers kunnen herinneringen, notities, taken en andere gegevens gemakkelijk vastleggen, organiseren en terugvinden.

Een van de opvallendste functies is de robuuste zoekfunctie, waarmee je snel specifieke informatie kunt vinden, zoals een nummer van Marriott Bonvoy, door te zoeken in gekoppelde e-mailaccounts. Mem heeft een aantal van de beste AI-functies, maar heeft nog een weg te gaan op het gebied van bugs en betrouwbaarheid.

Beste functies

Zoeken in Mem-notities : Mem stelt gebruikers in staat om eerdere notities te doorzoeken met behulp van zoekopdrachten in natuurlijke taal. Dit betekent dat je een vraag of uitspraak in de zoekbalk kunt invoeren en Mem zal relevante notities ophalen op basis van de context van je zoekopdracht. Als je bijvoorbeeld eerder je Marriott Bonvoy-nummer in een notitie had opgeslagen, zou je het gemakkelijk kunnen terugvinden door "Marriott Bonvoy" in de zoekbalk te typen en het nummer zou verschijnen in de zoekresultaten

: Mem stelt gebruikers in staat om eerdere notities te doorzoeken met behulp van zoekopdrachten in natuurlijke taal. Dit betekent dat je een vraag of uitspraak in de zoekbalk kunt invoeren en Mem zal relevante notities ophalen op basis van de context van je zoekopdracht. Als je bijvoorbeeld eerder je Marriott Bonvoy-nummer in een notitie had opgeslagen, zou je het gemakkelijk kunnen terugvinden door "Marriott Bonvoy" in de zoekbalk te typen en het nummer zou verschijnen in de zoekresultaten Schrijven met AI (Mem X) : Mem X is de AI-functie van Mem die helpt bij het genereren van nieuwe tekstinhoud. Hiermee kun je nieuwe tekst schrijven met kennis uit andere notities. Dit kan handig zijn als je nieuwe inhoud wilt maken, maar informatie wilt gebruiken die je in andere notities hebt opgeslagen. Helaas heb ik geen specifieke details kunnen vinden over hoe deze functie werkt of over specifieke gebruikssituaties

: Mem X is de AI-functie van Mem die helpt bij het genereren van nieuwe tekstinhoud. Hiermee kun je nieuwe tekst schrijven met kennis uit andere notities. Dit kan handig zijn als je nieuwe inhoud wilt maken, maar informatie wilt gebruiken die je in andere notities hebt opgeslagen. Helaas heb ik geen specifieke details kunnen vinden over hoe deze functie werkt of over specifieke gebruikssituaties Tekst bewerken : Met Mem kun je tekst transformeren en bewerken zoals met andere AI-notitieprogramma's. Geen revolutionaire functie, maar wel een die essentieel is voor het gebruik van AI bij het maken van notities

: Met Mem kun je tekst transformeren en bewerken zoals met andere AI-notitieprogramma's. Geen revolutionaire functie, maar wel een die essentieel is voor het gebruik van AI bij het maken van notities Notities groeperen : Mem gebruikt AI om meer categorisatie van notities te doen dan sommige van de andere eerder genoemde tools. Hiervoor moet je de AI toegang geven tot al je notities, maar als je dat eenmaal hebt gedaan, kan het je helpen ze te organiseren door gelijksoortige notities samen te voegen

: Mem gebruikt AI om meer categorisatie van notities te doen dan sommige van de andere eerder genoemde tools. Hiervoor moet je de AI toegang geven tot al je notities, maar als je dat eenmaal hebt gedaan, kan het je helpen ze te organiseren door gelijksoortige notities samen te voegen Samenwerken (Teamplan): Mem biedt teamfuncties die samenwerking gemakkelijk maken, zoals het taggen van onderwerpen en medewerkers. Hierdoor kunnen meerdere gebruikers aan dezelfde notities of projecten werken en bijhouden wie waaraan werkt

Beperkingen

Gebruikers melden dat ze veel bugs hebben gevonden in Mem, wat het gebruik kan belemmeren. Er zijn ook gevallen bekend van verloren notities

Zeer weinig aanpassingsmogelijkheden voor de AI-functies

Prijzen

Gratis plan : Beschikbaar

: Beschikbaar MemX-plan : $10 per maand

: $10 per maand MemX Teams: $15 per maand

Klantenbeoordelingen en recensies

Product Hunt: 4.9 uit 5 (8 beoordelingen)

4.9 uit 5 (8 beoordelingen) TrustPilot: 3.6 van 5 (3 beoordelingen)

5. Otter

Beste voor spraaktranscriptie

Een vergaderassistent die audio opneemt, notities maakt, automatisch dia's vastlegt en samenvattingen genereert. Otter.ai is een krachtige AI-gestuurde transcriptieservice die gesproken taal met opmerkelijke nauwkeurigheid kan omzetten in geschreven tekst. Het is vooral handig voor het transcriberen van audio- en videovergaderingen, interviews, lezingen en andere gesproken gebeurtenissen.

Naast transcriptie biedt Otter.ai ook functies zoals sprekeridentificatie, trefwoordextractie en het maken van samenvattingen. De samenwerkingsfuncties zorgen voor gedeelde toegang en bewerking van transcripties, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is voor teams. Het platform is toegankelijk via web- en mobiele applicaties en integreert goed met populaire videoconferentietools, waardoor het realtime transcriptieservices biedt.

Beste functies

Geautomatiseerde transcriptie : Gebruikt AI om gesproken taal automatisch om te zetten in geschreven tekst

: Gebruikt AI om gesproken taal automatisch om te zetten in geschreven tekst Speaker identificatie : De AI-algoritmen van Otter.ai kunnen onderscheid maken tussen verschillende sprekers in een gesprek, door elk deel van de transcriptie te labelen met de naam van de spreker als die is opgegeven of door ze simpelweg te labelen als verschillende sprekers

: De AI-algoritmen van Otter.ai kunnen onderscheid maken tussen verschillende sprekers in een gesprek, door elk deel van de transcriptie te labelen met de naam van de spreker als die is opgegeven of door ze simpelweg te labelen als verschillende sprekers Identificatie van trefwoorden : De AI kan ook trefwoorden en zinnen identificeren in de transcripties, waardoor het gemakkelijker wordt om te zoeken naar specifieke onderwerpen in een lang gesprek of opname.

: De AI kan ook trefwoorden en zinnen identificeren in de transcripties, waardoor het gemakkelijker wordt om te zoeken naar specifieke onderwerpen in een lang gesprek of opname. Samenvatting genereren : Otter.ai kan een samenvatting genereren van de belangrijkste punten in een gesprek of vergadering dankzij het begrip van de AI van de inhoud

: Otter.ai kan een samenvatting genereren van de belangrijkste punten in een gesprek of vergadering dankzij het begrip van de AI van de inhoud Ruisonderdrukking: De AI-algoritmen kunnen achtergrondruis verminderen en zich richten op duidelijke menselijke spraak voor betere transcriptieresultaten

Beperkingen

Otter is bijna uitsluitend nuttig voor vergaderingen, niet voor het maken van aantekeningen op tekstbasis

Soms kan de AI transcriptiefouten maken bij meerdere sprekers

Prijzen

Gratis plan : Beperkt tot drie uploads

: Beperkt tot drie uploads Pro-abonnement : $8,33 per maand

: $8,33 per maand Zakelijk: $20 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.1 uit 5 (110 beoordelingen)

4.1 uit 5 (110 beoordelingen) GetApp: 4.5 van 5 (63 beoordelingen)

6. Obsidiaan

Beste voor kennisbeheer

Obsidian heeft een kennisgrafiekstructuur waar al uw notities met elkaar verbonden zijn door middel van tweerichtingskoppelingen Obsidian is een robuust hulpmiddel voor het maken van notities dat dient als een persoonlijke kennisbank, waarmee gebruikers een netwerk van onderling gerelateerde notities kunnen maken en onderhouden.

Obsidian staat bekend om zijn krachtige software voor het maken van notities en kennisbeheer. Obsidian heeft zijn prestaties verbeterd door AI-functies te introduceren, wat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop we omgaan met onze digitale werkruimtes.

Door gebruik te maken van de kracht van kunstmatige intelligentie biedt Obsidian's AI indrukwekkende mogelijkheden, van het genereren van content en het extraheren van inzichten tot verbeterde zoekfunctionaliteit en automatisering van routinetaken.

Beste eigenschappen

Tekstassistent met GPT-3.5 en GPT-4 : Transformeer en reorganiseer de tekst die u schrijft in samenvattingen en belangrijke aandachtspunten

: Transformeer en reorganiseer de tekst die u schrijft in samenvattingen en belangrijke aandachtspunten Afbeeldingen genereren met DALL-E2 : Hiermee kunt u AI-afbeeldingen genereren met DALLE-2, direct in uw notities

: Hiermee kunt u AI-afbeeldingen genereren met DALLE-2, direct in uw notities Spraak-naar-tekst met Whisper : Neem perfect getranscribeerde audio-opnamen op met dezelfde Whisper-technologie als in Reflect

: Neem perfect getranscribeerde audio-opnamen op met dezelfde Whisper-technologie als in Reflect Biedt AI-plugins: Plug Obsidian met andere tools in de AI-functie om deze nog krachtiger te maken

Beperkingen

Veel van de integraties worden gedaan via de plugins, niet ingebouwd in de app

De AI is niet erg aanpasbaar in de native app

Prijzen

Persoonlijk : Gratis plan is beschikbaar

: Gratis plan is beschikbaar Katalysator : $25+ per maand

: $25+ per maand Commercieel: $50 per maand

Klantbeoordelingen en beoordelingen

Product Hunt: 4.9 uit 5 (412 beoordelingen)

7. Dex

Beste voor persoonlijk relatiebeheer en herinneringen

Een promptvoorbeeld in Copy.ai Kopiƫren.ai is een AI-gebaseerde tool voor het maken van content, speciaal ontworpen voor marketeers en bedrijven die streven naar hoogwaardige, boeiende content.

De software is geschikt voor verschillende contentbehoeften, zoals blogcontent, verkoopteksten, digitale advertentieteksten, websiteteksten, eCommerce-teksten en meer, met als missie om bedrijven te helpen bij het genereren van verkeer, het verhogen van conversies en uiteindelijk het verbeteren van de groei.

De AI-functies zorgen voor de creatie van content, waardoor marketeers zich kunnen concentreren op strategie en creativiteit, waardoor het meer een allesomvattende marketingtool is dan een traditionele contentmaker.

Beste eigenschappen

Blog content creatie : Copy.ai's 'Blog Content' functie genereert snel blogposts van hoge kwaliteit, door het beoogde onderwerp te begrijpen, te onderzoeken en een goed geschreven en boeiende post te maken

: Copy.ai's 'Blog Content' functie genereert snel blogposts van hoge kwaliteit, door het beoogde onderwerp te begrijpen, te onderzoeken en een goed geschreven en boeiende post te maken Digitale advertentieteksten : De functie 'Digital Ad Copy' stelt teksten samen voor digitale advertenties die de doelgroep aantrekken, klikken genereren en conversies stimuleren

: De functie 'Digital Ad Copy' stelt teksten samen voor digitale advertenties die de doelgroep aantrekken, klikken genereren en conversies stimuleren Inhoud voor sociale media : Copy.ai biedt ook een 'Social Media Content' functie die boeiende content creƫert voor social media platforms zoals Twitter, Facebook, Instagram en meer

: Copy.ai biedt ook een 'Social Media Content' functie die boeiende content creƫert voor social media platforms zoals Twitter, Facebook, Instagram en meer Website Copy : De functie 'Website Copy' maakt aansprekende en zoekmachine-geoptimaliseerde teksten voor websites, waardoor de online zichtbaarheid wordt vergroot

: De functie 'Website Copy' maakt aansprekende en zoekmachine-geoptimaliseerde teksten voor websites, waardoor de online zichtbaarheid wordt vergroot Verkoop teksten : Deze functie stelt overtuigende verkoopteksten op om bedrijven te helpen hun conversie te verhogen, de verkoop te stimuleren en uiteindelijk te groeien

: Deze functie stelt overtuigende verkoopteksten op om bedrijven te helpen hun conversie te verhogen, de verkoop te stimuleren en uiteindelijk te groeien E-commerce teksten: De functie 'eCommerce Copy' maakt productbeschrijvingen, productnamen en meer van hoge kwaliteit om eCommerce bedrijven te helpen op te vallen en de verkoop te stimuleren

Beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met sommige van deAI kopiƫren alternatieven* De kwaliteit van de inhoud is afhankelijk van de kwaliteit van de AI en de gegevens waarop deze is getraind

Vereist een abonnement, wat voor sommige gebruikers een belemmering kan zijn

Prijzen

Gratis plan : Biedt ruimte voor 2.000 woorden per maand

: Biedt ruimte voor 2.000 woorden per maand Pro-abonnement : $49 per maand; biedt onbeperkt aantal woorden

: $49 per maand; biedt onbeperkt aantal woorden Ondernemingsplan: Voor het automatiseren van workflows, prijs niet gespecificeerd

Klantbeoordelingen en beoordelingen

Product Hunt: 4.7 van 5 (205 beoordelingen)

9. Writesonic

Beste voor het genereren van kopij voor marketing

Maak SEO-vriendelijke inhoud voor blogs, Facebook-advertenties, Google-advertenties en Shopify met Writesonic Writesonic is een uitzonderlijke AI-aangedreven content generatie tool die is ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van marketeers, content creators en bedrijven op zoek naar hun content creatie proces te automatiseren.

De software blinkt uit in het genereren van op mensen lijkende inhoud in verschillende formaten, zoals blogberichten, digitale advertentieteksten, inhoud voor sociale media en meer. Hoewel het bedreven is in een breed scala aan content-gerelateerde taken, ligt de speciale focus op het creƫren van boeiende, overtuigende teksten om verkeer te genereren, conversies te verhogen en uiteindelijk bedrijven te laten groeien.

Beste eigenschappen

Bloginhoud van AI : Stelt marketeers in staat om binnen enkele minuten blogberichten van hoge kwaliteit te genereren. De AI kan het beoogde onderwerp begrijpen, het onderzoeken en een goed geschreven en boeiende blogpost maken

: Stelt marketeers in staat om binnen enkele minuten blogberichten van hoge kwaliteit te genereren. De AI kan het beoogde onderwerp begrijpen, het onderzoeken en een goed geschreven en boeiende blogpost maken Digitale advertentieteksten : Deze functie creƫert overtuigende teksten voor digitale advertenties die de aandacht van de doelgroep trekken, klikken genereren en conversies stimuleren

: Deze functie creƫert overtuigende teksten voor digitale advertenties die de aandacht van de doelgroep trekken, klikken genereren en conversies stimuleren Inhoud voor sociale media : Maak aandachttrekkende, hoogwaardige inhoud voor sociale mediaplatforms zoals Twitter, Facebook, Instagram en meer

: Maak aandachttrekkende, hoogwaardige inhoud voor sociale mediaplatforms zoals Twitter, Facebook, Instagram en meer Verkoop teksten : Schrijf overtuigende verkoopteksten die bedrijven kunnen helpen hun conversies te verhogen, de verkoop te stimuleren en uiteindelijk hun bedrijf te laten groeien

: Schrijf overtuigende verkoopteksten die bedrijven kunnen helpen hun conversies te verhogen, de verkoop te stimuleren en uiteindelijk hun bedrijf te laten groeien Teksten voor e-commerce: Ontvang productbeschrijvingen, productnamen en meer van hoge kwaliteit die eCommerce bedrijven kunnen helpen op te vallen en de verkoop te verhogen

Beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met andereWritersonic alternatievensommige gebruikers vinden de aanpassingsmogelijkheden beperkt, omdat de AI de inhoud voor je maakt

De kwaliteit van de inhoud gegenereerd door de AI kan variƫren afhankelijk van de kwaliteit van de AI en de kwaliteit van de gegevens waarop het is getraind

Vereist een abonnement om Writesonic te gebruiken, wat een drempel kan zijn voor sommige gebruikers

Prijzen

Gratis : Dit plan is gratis en biedt ruimte voor 2.000 woorden per maand

: Dit plan is gratis en biedt ruimte voor 2.000 woorden per maand **Pro: Dit plan kost $49 per maand en biedt onbeperkt aantal woorden

Enterprise: Dit plan is ontworpen voor klanten op bedrijfsniveau die hun workflows moeten automatiseren. De prijs voor dit plan is niet gespecificeerd

Klantbeoordelingen en beoordelingen

G2: 4.7 van 5 (1805 beoordelingen)

10. Vuurvliegjes.ai

Beste voor spraaktranscriptie en het samenvatten van notities

Vergaderingen automatisch opnemen en transcriberen met Fireflies Fireflies.ai is een persoonlijke AI-vergaderassistent en transcriptieservice die gesproken gesprekken in realtime of vanuit geĆ¼ploade audio- of videobestanden transcribeert, meer dan 40 talen ondersteunt en overweg kan met verschillende accenten, dialecten en terminologieĆ«n. Deze AI-notulist kan ook automatisch of handmatig verschillende sprekers detecteren en labelen.

Beste functies

Integratie : Verbind het met populaire platforms zoals Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype en meer

: Verbind het met populaire platforms zoals Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Skype en meer Rijke tekstbewerkingsfuncties : Corrigeer, formatteer, markeer, becommentarieer en annoteer transcripten

: Corrigeer, formatteer, markeer, becommentarieer en annoteer transcripten Samenvattingen : De mogelijkheid om slimme samenvattingen te maken die de belangrijkste punten, actiepunten, vragen en beslissingen uit gesprekken benadrukken

: De mogelijkheid om slimme samenvattingen te maken die de belangrijkste punten, actiepunten, vragen en beslissingen uit gesprekken benadrukken Zoeken : Krachtige zoek- en organisatiefuncties waarmee u elk woord, zinsdeel of onderwerp in transcripts kunt vinden

: Krachtige zoek- en organisatiefuncties waarmee u elk woord, zinsdeel of onderwerp in transcripts kunt vinden Delen en samenwerken : Eenvoudige functies voor delen en samenwerken waarmee u transcripties met iedereen kunt delen via e-mail, link of QR-code

: Eenvoudige functies voor delen en samenwerken waarmee u transcripties met iedereen kunt delen via e-mail, link of QR-code Spraaktranscriptie: Neem vergaderingen op en transcribeer gesprekken in door ai gegenereerde vergadernotities, notulen en meer

Beperkingen

De kwaliteit en duidelijkheid van de ingevoerde audiobestanden kan de nauwkeurigheid van de transcriptie beĆÆnvloeden. De AI kan moeite hebben om bepaalde woorden of zinnen correct te transcriberen als ze ongebruikelijk, technisch of dubbelzinnig zijn

Het is mogelijk dat sommige non-verbale signalen of emoties die worden uitgedrukt door toon, toonhoogte of volume niet worden weergegeven

Er kunnen problemen zijn met de verwerking van gevoelige of vertrouwelijke gegevens waarvoor privacy- of beveiligingsmaatregelen nodig zijn

Prijzen

Gratis plan : Biedt tot 800 minuten opslagruimte per stoel en toegang tot onbeperkte gesprekken

: Biedt tot 800 minuten opslagruimte per stoel en toegang tot onbeperkte gesprekken Pro-abonnement : $10 per gebruiker/maand indien jaarlijks gefactureerd of $18 per gebruiker/maand indien maandelijks gefactureerd, met tot 8000 minuten opslag per gebruiker en toegang tot onbeperkte transcriptiecredits

: $10 per gebruiker/maand indien jaarlijks gefactureerd of $18 per gebruiker/maand indien maandelijks gefactureerd, met tot 8000 minuten opslag per gebruiker en toegang tot onbeperkte transcriptiecredits Zakelijk plan : $19 per gebruiker/maand bij jaarlijkse facturering of $29 per gebruiker/maand bij maandelijkse facturering, met onbeperkt aantal transcriptiecredits en opslagruimte

: $19 per gebruiker/maand bij jaarlijkse facturering of $29 per gebruiker/maand bij maandelijkse facturering, met onbeperkt aantal transcriptiecredits en opslagruimte Ondernemingsplan: Ontworpen voor grote organisaties die extra beveiliging, controle en ondersteuning nodig hebben; neem contact op voor een offerte

Klantenbeoordelingen en recensies

Product Hunt : 4.7 van 5 (73 beoordelingen)

: 4.7 van 5 (73 beoordelingen) G2: 4.4 van 5 (70 beoordelingen)

Wat maakt een goede app voor AI-notities maken?

AI-apps voor het maken van notities maken grote opgang. Maar wat onderscheidt een goede AI-app voor het maken van notities nu echt van de rest? Wat zijn de functies die een gewone notitietool veranderen in een krachtpatser voor productiviteit? Laten we het eens op een rijtje zetten.

Ingebouwde AI-functies : Een goede app voor het maken van notities integreert AI-functies in het platform, waardoor je tijd bespaart en de workflow soepel blijft verlopen. De AI moet je helpen bij het maken van notities, het aanpassen van aanwijzingen en het formatteren om het aan te passen aan je individuele behoeften

: Een goede app voor het maken van notities integreert AI-functies in het platform, waardoor je tijd bespaart en de workflow soepel blijft verlopen. De AI moet je helpen bij het maken van notities, het aanpassen van aanwijzingen en het formatteren om het aan te passen aan je individuele behoeften Spraaknotities : Een essentiƫle functie voor elke AI-app voor het maken van notities is nauwkeurige transcriptie van gesproken notities. Of je nu in een vergadering zit, een lezing geeft of gewoon een snelle gedachte opneemt, de app moet je gesproken woorden efficiƫnt vastleggen en nauwkeurig omzetten in tekst

: Een essentiƫle functie voor elke AI-app voor het maken van notities is nauwkeurige transcriptie van gesproken notities. Of je nu in een vergadering zit, een lezing geeft of gewoon een snelle gedachte opneemt, de app moet je gesproken woorden efficiƫnt vastleggen en nauwkeurig omzetten in tekst Gebruiksvriendelijk en functioneel : Kwaliteitsapps voor AI-notities maken zijn snel, veilig en betrouwbaar met minimale bugs. Ze moeten een soepele gebruikerservaring bieden die je denkproces niet verstoort. Privacy is van het grootste belang, aangezien veel AI-tools alle gegevens doorgeven voor functionaliteit, wat problematisch is voor het maken van notities. De app moet waarde hechten aan je privacy en je gegevens niet compromitteren zonder expliciete toestemming

: Kwaliteitsapps voor AI-notities maken zijn snel, veilig en betrouwbaar met minimale bugs. Ze moeten een soepele gebruikerservaring bieden die je denkproces niet verstoort. Privacy is van het grootste belang, aangezien veel AI-tools alle gegevens doorgeven voor functionaliteit, wat problematisch is voor het maken van notities. De app moet waarde hechten aan je privacy en je gegevens niet compromitteren zonder expliciete toestemming Betaalbare prijsplannen : Betaalbaarheid is cruciaal bij het kiezen van een AI-app voor het maken van notities. De app moet krachtige functies bieden tegen een betaalbare prijs

: Betaalbaarheid is cruciaal bij het kiezen van een AI-app voor het maken van notities. De app moet krachtige functies bieden tegen een betaalbare prijs Aanpasbaarheid en AI-tokens: De optie om aangepaste AI-tokens toe te voegen kan de flexibiliteit en aanpasbaarheid van de app enorm verbeteren. Met deze functie kun je het gedrag van de AI aanpassen aan jouw unieke eisen, waardoor de app een verlengstuk wordt van je eigen denkproces

In een notendop is een goede AI-software voor het maken van notities er een die naadloos geavanceerde AI-functies integreert, de privacy van de gebruiker respecteert, maatwerk biedt en dit alles tegen een betaalbare prijs. Dit is het recept voor een app die niet alleen notities maakt, maar de hele ervaring met het maken van notities transformeert.

Verander je manier van werken en schrijf betere notities met AI-apps voor het maken van notities

Nu we een nieuw technologisch tijdperk binnengaan waarin AI een revolutie teweegbrengt in elk aspect van ons leven, zou het onverstandig zijn om de implementatie ervan in ons notitieproces over het hoofd te zien. AI-notities maken is niet alleen een fantasievol concept dat het notitieproces vereenvoudigt; het is een krachtige productiviteitstool, een doorgeefluik naar je creativiteit en een strategische partner die je in staat stelt je gedachten, ideeƫn en associaties naar een heel nieuw niveau te tillen. AI-tools bieden een veelheid aan functionaliteiten waarvan ooit werd gedacht dat het sciencefiction was, van spraaknotities die je gedachten nauwkeurig transcriberen tot grote taalmodellen die je notities stroomlijnen en verbeteren. Door AI te gebruiken voor het maken van notities kun je niet alleen de kwaliteit van je notities verbeteren, maar ook je denken door vluchtige gedachten vast te leggen en om te zetten in tastbare inzichten.

Er zijn veel apps voor het maken van notities beschikbaar, maar wat de top 1% van AI-platforms voor het maken van notities onderscheidt, is hun integratie van AI-functies direct in het platform, een niet aflatende toewijding aan de privacy van gebruikers, nauwkeurige transcriptie van gesproken notities, aanpasbaarheid en betaalbaarheid. Om het meeste uit je reis naar AI-notities maken te halen, is het kiezen van een app die op deze fronten levert geen luxe, maar een noodzaak.

Een hulpmiddel voor het maken van AI-notities is meer dan alleen een hulpmiddel - het is een transformerende metgezel op je cognitieve reis. Als je nog steeds twijfelt over het integreren van AI in je notities, dan is dit het moment om de sprong te wagen. Bereid je voor op een wereld waarin je notities niet alleen informatie opslaan, maar deze ook vormgeven, aanscherpen en verbeteren en zo een solide basis leggen voor een productievere, creatievere en verlichte toekomst.

Of je nu je productiviteit wilt verhogen, een effectievere leider wilt worden of het volledige potentieel van je creativiteit wilt ontsluiten, tools voor het maken van AI-notities bieden je een ongeƫvenaarde kans om dat streven werkelijkheid te laten worden.

Als je wilt beginnen met het gebruik van AI in je persoonlijke aantekeningen, start een gratis proefversie van Reflect en als u AI wilt gebruiken om de productiviteit van een heel team naar een hoger niveau te tillen, kunt u met de ClickUp Brain-functionaliteit elk onderdeel van uw werk vereenvoudigen, inclusief het maken van notities gratis om te beginnen !

Maak niet alleen betere notities, maar verander de manier waarop je denkt, leert en creƫert met AI-notities maken.

Gastschrijver:_

sam Claassen is hoofd groei bij Reflect en oprichter van het groeibureau Startup Cookie