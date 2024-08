Beste AI virtuele assistenten om de productiviteit te verbeteren in 2024

Balans tussen werk en privé ligt binnen handbereik met de technologie van een virtuele assistent aan je zijde.

Van het afspelen van je ochtendmuziek tot herinneringen om je klaar te maken voor een vergadering (en nog veel meer), deze handige hulpjes hebben als doel de balans tussen werk en privé een boost te geven door tijd vrij te maken voor betere productiviteit en meer persoonlijke tijd.

Klaar om de beste AI virtuele assistenten van dit jaar te ontmoeten? Maak je klaar voor een rondleiding langs de beste AI virtuele assistenten op de markt. Laat de digitale avonturen beginnen!

Wat moet je zoeken in AI virtuele assistenten?

In de kern wil je een virtuele AI-assistent om aan je behoeften te voldoen.

Op kantoor kan dat van alles zijn, van het automatiseren van repetitieve workflows tot het helpen bij het schrijven van betere marketing content en zakelijke communicatie. Zoek naar AI-programma's en AI-marketingtools die goed integreren met je huidige software en geschikt zijn voor de grootte of groei van je team.

Thuis kan een virtuele assistent je met van alles helpen, van koffie zetten, het licht dimmen en je adviseren of je je hond naar de dierenarts moet brengen nadat hij een stuk chocolade heeft opgeschept. Zoek naar persoonlijke AI-assistenten die goed integreren met je persoonlijke apparaten en huishoudelijke apparaten.

Over productiviteit gesproken, wist je dat je efficiëntie naar een hoger niveau kunt tillen met AI-tools voor projectmanagement en productiviteitsmiddelen ?

Van software voor projectuitvoering naar proces in kaart brengen en tools voor het aanmaken van content vindt u nog meer manieren om tijd te besparen en verhoog je productiviteit met de juiste software.

De 10 beste AI virtuele assistenten om te gebruiken in 2024

Een AI virtuele assistent kan je helpen met verschillende Taken, van het plannen van afspraken en het prioriteren van je werk tot het schrijven van e-mails en het zetten van je ochtendkoffie. We bekijken hun functies, voordelen en prijzen, zodat je de juiste kunt kiezen voor jouw behoeften.

1. ClickUp - Het beste voor AI projectmanagement

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Hallo, efficiëntieliefhebbers! Stel je voor: al je Taken, projecten en documenten zijn geconsolideerd in één intuïtieve hub. En uw nieuwste assistent, ClickUp Brein heeft toegang tot al die informatie, dus het kan het vanaf daar overnemen.

ClickUp Brain is afgestemd op uw behoeften. Kies uw rol, specificeer het scenario en kijk hoe het oplossingen voor u creëert.

Dit zijn slechts enkele van de dingen die ClickUp Brain voor u kan doen:

Uw schrijven en creativiteit verhogen inClickUp Documenten* Content en threads samenvatten

Complexe taken opsplitsen in subtaken

Deel samenvattingen van projecten en stand-ups

Tekst vertalen tussen verschillende talen

Helpen metAI-aanwijzingen voor copywriting ClickUp Brain is de enige virtuele AI-assistent op maat van uw rol. Het kan 30 minuten werk omzetten in 30 seconden en je meer tijd besparen dan je ooit had gedacht.

Als u op zoek bent naar de beste AI-schrijfassistenten om uw creativiteit en productiviteit te verhogen terwijl u veel tijd bespaart op uw dagelijkse taken, bekijk dan ClickUp's AI Writer for Work als uw virtuele assistent op kantoor en onderweg.

ClickUp beste functies

Automatiseringen zijn supergemakkelijk in te stellen

Doet geweldig werk met het verzamelen van feedback van clients

AI-schrijfassistent kan suggesties geven terwijl je schrijft

ClickUp beperkingen

De uitgebreide set functies kan voor sommige gebruikers een leercurve vormen

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar in de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Werkruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.566+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.566+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.775+ beoordelingen)

2. Google Assistant - De beste voor AI-planningen

via Google Assistent Google Assistant, ontwikkeld door Google, werkt op verschillende apparaten, van smartphones tot slimme beeldschermen.

Het is een indrukwekkende thuisassistent; om hem te activeren hoef je alleen maar "Hey Google" of "OK Google" te zeggen

De spraakgestuurde virtuele assistent kan van alles doen. Plan afspraken, verplaats vergaderingen en stel alarmen in zonder een app te openen. Of vreemde talen vertalen tijdens je zakenreizen met alleen je camera. Je kunt ook tot rust komen en de assistent vragen om je favoriete nummers af te spelen of je laatste podcasts te beluisteren.

Deze lijst is nog lang niet alles. Naarmate de technologie zich verder ontwikkelt, zal de AI-assistent zijn repertoire uitbreiden en een nog onmisbaardere AI-metgezel worden.

Google Assistant beste functies

Ontvang je dagelijkse weersvoorspelling of blijf op de hoogte van het nieuws met een prompt als "Hey Google, wat is de weersvoorspelling voor vandaag?"

Taken of alarmen eenvoudig instellen. Instance: "Hé Google, zet een alarm voor 6 uur 's ochtends."

Bel of stuur teksten met de opdracht "Hé Google, bel papa"

Google Assistant limieten

Sommige reviewers beweren dat de tool buggy kan zijn

De tool begrijpt je prompt niet altijd even goed

Google Assistant prijzen

Gratis bij aankoop van product

Google Assistant beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Socratic - Het beste voor studenten en docenten

via SocratischAI-ondersteunde app voor leren Socratic helpt leerlingen hun schoolwerk op middelbare school- en universitair niveau te begrijpen. Het maakt gebruik van tekst- en spraakherkenning om studenten te verbinden met online bronnen om hen te helpen de concepten achter een probleem te leren.

Socratic gebruikt verschillende benaderingen om leerlingen te helpen leren. Het kan afbeeldingen bieden voor visuele leerlingen of stap-voor-stap instructies voor tactiele leerlingen.

Leerlingen kunnen ook door experts gemaakte studiegidsen en oefenvragen gebruiken om informatie te oefenen en te onthouden.

Miljoenen studenten over de hele wereld hebben Socratic gebruikt. Leraren en studenten hebben het geprezen voor zijn vermogen om studenten te helpen effectief te leren.

Socratic beste functies

Werkt voor alle vakken

Enorme hoeveelheid onderzoeksmateriaal

Eenvoudig te gebruiken

Socratische beperkingen

Over het algemeen klagen reviews over de nieuwere versies en zeggen ze dat ze liever de oude versie gebruiken

De rapportage meldt dat de knop voor het maken van foto's "buggy" is

Socratic prijzen

Free om te installeren, kan in-app kosten hebben

Socratic beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N.V.T

4. Amazon Alexa - Het beste voor thuis Taken

via Amazon Alexa Amazon Alexa is een intelligente spraakassistent die slimme thuisapparaten kan bedienen, informatie kan opvragen, herinneringen kan instellen en nog veel meer.

De stemassistent wordt geactiveerd door "Alexa" of "Amazon" te zeggen Daarna reageert het op je steminteractie.

Alexa is beschikbaar op verschillende apparaten, waaronder smartphones, slimme speakers en slimme beeldschermen.

Deze virtuele assistent kan compatibele apparaten bedienen, zoals lampen, thermostaten en sloten. Je kunt van alles doen, van een pot pindakaas toevoegen aan je boodschappenlijstje tot de instelling taak herinneringen om nieuwsupdates te krijgen en snel op feiten gebaseerde vragen te beantwoorden.

Alexa is een krachtige virtuele assistent met AI die je leven gemakkelijker en handiger kan maken. Als je op zoek bent naar een manier om je slimme huis te bedienen, informatie te krijgen of vermaakt te worden, kan Alexa de juiste oplossing zijn.

Amazon Alexa beste functies

Betrouwbaar, werkt soepel

Kondigt aan wanneer je Amazon pakketten aankomen

Plaats bestellingen bij Amazon door Alexa simpelweg Nog te doen

Dicteert en verstuurt tekstberichten

Amazon Alexa limieten

Werkt op WiFi, dus als je internet uitvalt, doet Alexa dat ook

Werkt het beste met een Amazon Prime lidmaatschap; niet-Prime leden hebben mogelijk minder voordelen

Amazon Alexa prijzen

Gratis met compatibele apparaten

Amazon Alexa beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Cortana - Het beste voor natuurlijke taalverwerking

via Cortana Cortana is een virtuele assistent ontwikkeld door Microsoft voor het Windows-besturingssysteem. Cortana helpt gebruikers bij het uitvoeren van Taken met behulp van gesproken commando's, biedt herinneringen, beantwoordt vragen en geeft aanbevelingen.

Een van de sterke punten van Cortana is het vermogen om natuurlijke taal te begrijpen en erop te reageren, waardoor de gebruiker meer gesprekservaring krijgt. Cortana heeft een "notitieboek" waarin gebruikersvoorkeuren en andere informatie worden opgeslagen om gepersonaliseerde hulp te bieden. Hierdoor begrijpt Cortana de patronen en voorkeuren van gebruikers om betere, persoonlijkere suggesties te doen. Gebruikers hebben met Cortana controle over hun gegevens. Met de Notebook functie konden gebruikers zien tot welke gegevens Cortana toegang had en deze controleren, waardoor de personalisatie transparant werd.

Hoewel Cortana in eerste instantie Windows-gericht was, heeft Microsoft de beschikbaarheid uitgebreid naar Android- en iOS-apparaten. Dit zorgt voor een betere synchronisatie van herinneringen, aantekeningen en andere taken op meerdere platforms.

Microsoft heeft de focus van Cortana verlegd van een universele virtuele assistent voor consumenten (zoals Alexa van Amazon of Siri van Apple) naar meer gespecialiseerde hulp bij productiviteit binnen de Microsoft 365-suite.

Cortana beste functies

Spraakcommando's in natuurlijke taal om aan de slag te gaan

Cortana leert je voorkeuren en wordt na verloop van tijd beter

Bedien je lampen, thermostaten en andere apparaten met je stem

Cortana limieten

Wordt niet meer actief ontwikkeld, binnenkort uitgefaseerd en vervangen door Windows CoPilot

Niet beschikbaar in alle landen of talen

Kan je verzoeken soms verkeerd begrijpen of onjuiste informatie geven

Cortana prijzen

Inbegrepen bij Microsoft-tools

Cortana beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. Alli AI - Beste voor SEO

via Alli AI SEO automatiseringsplatform Alli AI helpt bureaus, consultants en in-house SEO's hun websites in minuten te optimaliseren.

Het kan duizenden tot miljoenen wijzigingen in code en content aanbrengen in enkele minuten en werkt met elk CMS.

Met Alli AI kunt u al uw SEO beheren vanaf één dashboard en neem controle over SEO-vervulling door websites automatisch te optimaliseren.

Alli AI beste functies

Schone interface, gemakkelijk te gebruiken

Doet geweldig werk met het bijhouden van gerichte zoekwoorden en het bieden van suggesties

Analyseert uw site en biedt een gemakkelijke stap-voor-stap gepersonaliseerde gids om de ranking van uw site te verhogen

Alli AI limieten

Het biedt een lange lijst met optimalisaties zonder een manier om ze te verwijderen als je ze corrigeert

Het duurt lang om je zoekwoorden te uploaden naar het programma

Het analyseproces kan traag en tijdrovend zijn

Geen gratis versie in vergelijking met andere AI-gebaseerde virtuele assistenten

Kan vrij duur zijn in vergelijking met andere tools

Alli AI prijzen

Consultant : $249/maand 10 sites

: $249/maand 10 sites Bureau : $499/maand 25 sites

: $499/maand 25 sites Enterprise: $999/maand Unlimited sites

Alli AI beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (6+ beoordelingen)

: 4.3/5 (6+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (12+ beoordelingen)

7. Wally - Het beste voor persoonlijke Taken

via Tabnine Tabnine AI Assistant is een Hulpmiddel voor AI-code dat ontwikkelaars helpt sneller en efficiënter code te schrijven met hulp bij het voltooien van codes.

Het wordt aangedreven door machine learning en kan leren van je codestijl en voorkeuren om de meest relevante aanvullingen te bieden.

Tabnine is beschikbaar in verschillende programmeertalen, waaronder Python, Java, JavaScript en C++.

Tabnine beste functies

Geeft code suggesties gebaseerd op je programmeertaal

Zeer licht en gebruiksvriendelijk

Handig automatisch coderen werkt goed voor basis codering

Tabnine beperkingen

Werkt niet goed zonder een sterke internetverbinding en er is geen offline functie

Goede suggesties voor basiscode, maar worstelt met UI-raamwerken

Voltooid voor Python zijn niet concurrerend

Tabnine prijzen

Starter : Free

: Free Pro : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Tabnine beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (33+ beoordelingen)

: 4.1/5 (33+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (3+ beoordelingen)

9. Parrot AI - Het beste voor beheer van AI vergaderingen

via Papegaai AI Parrot AI is een AI-kennisruimte voor teams. Het neemt vergaderingen op, transcribeert ze en zet ze om in kennis die kan worden toegepast in uw hele bedrijf.

Teams gebruiken het platform om kennis uit vergaderingen, gesprekken en documenten vast te leggen, te organiseren en te delen.

Parrot gebruikt kunstmatige intelligentie om vergaderingen te transcriberen sleutelonderwerpen te identificeren en inzichten te extraheren. De tool maakt het maken van samenvattingen van vergaderingen, het delen van aantekeningen en het samenwerken aan projecten eenvoudig. Het is een veilig en schaalbaar platform voor teams van elke grootte.

Parrot AI beste functies

Zet audio in realtime om naar tekst

Vindt de belangrijkste delen van je vergaderingen

Genereert samenvattingen en hoogtepunten

Parrot AI limieten

Maakt soms fouten in transcriptie of identificatie van sleutelonderwerpen

Kan belangrijke informatie in een vergadering missen

Prijsabonnementen kunnen duur zijn voor kleine bedrijven of particulieren

Parrot AI prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Persoonlijk : $24/maand

: $24/maand Teams : $16/maand

: $16/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Parrot AI beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Braina Virtual Assistant - Het beste voor pc-gebruikers

via Braina virtuele assistent Braina is niet zo bekend als giganten zoals Cortana, Google Assistant of Siri, maar het biedt een reeks hulpmiddelen op maat van pc-gebruikers die op zoek zijn naar een meer gepersonaliseerde en efficiënte spraakgestuurde ervaring. Braina's focus op computertaken en zijn aanpassingsmogelijkheden maken het aantrekkelijk voor een nichepubliek dat op zoek is naar specifieke functies.

Gebruikers van Braina geven gesproken commando's om verschillende functies van de computer te bedienen, zoals het openen van bestanden, het beheren van vensters, zoeken op het web en nog veel meer. Braina heeft een functie voor spraakdictee, waarmee gebruikers tekst kunnen dicteren in plaats van typen. Deze functie is handig voor het maken van documenten, het verzenden van e-mails of andere Taken waarbij tekst ingevoerd moet worden.

Met Braina kunnen gebruikers gemakkelijk zoeken op het web, definities opvragen of oplossingen vinden voor wiskundige problemen met behulp van spraakopdrachten. Met de Braina app voor Android kunnen gebruikers hun pc op afstand bedienen. Deze functie is handig voor taken zoals het beheren van presentaties of het regelen van het afspelen van media zonder in de buurt van de computer te zijn.

Braina is ontworpen om te leren van gebruikersinteracties, wat betekent dat het na verloop van tijd efficiënter kan worden door de patronen en voorkeuren van de gebruiker te begrijpen.

Braina virtuele assistent beste functies

Intelligente virtuele assistent om de spraak van de gebruiker beter te begrijpen

Gebruiksvriendelijke interface met A+ prestaties

Zeer betrouwbaar en veelzijdig voor zowel spraakcommando's als dictaat

Braina Virtual Assistant limieten

Gebruikers rapporteren problemen met het bereiken van de klantenservice

Alleen Windows-tool, kan niet worden gebruikt met Chromebook

Braina virtuele assistent prijzen

Eenmalige aankoop van $199

Braina Virtual Assistant beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.8/5 (22+ beoordelingen)

Verhoog productiviteit met AI virtuele assistenten

De opkomst van AI-technologie is een game-changer geworden voor het verbeteren van de productiviteit in ons persoonlijke en professionele leven.

Van het beheren van routinetaken thuis tot het optimaliseren van werkstromen op kantoor, deze AI-knappe koppen bieden oplossingen op maat voor individuele behoeften.

Onder de kanshebbers is ClickUp een van de beste AI-assistenten, dankzij zijn unieke, op de rol afgestemde assistentie voor bedrijven van elke grootte. Google Assistant en Amazon Alexa blijven de thuismarkt domineren met handige AI-tools die ons persoonlijke leven makkelijker maken.

Ondanks onze drukke wereld is balans tussen werk en privéleven haalbaar in 2024, dankzij geavanceerde AI-technologieën die AI-assistenten aandrijven.

Klaar om uw productiviteit te verhogen? Ontdek ClickUp AI en ervaar de toekomst van Taakbeheer!