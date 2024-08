10 Beste software voor virtuele assistenten om sneller te werken in 2024

In het verleden betekende het uitbesteden van administratieve taken het inhuren van een persoonlijke of administratieve assistent tegen hogere kosten. Nu kun je overal ter wereld een virtuele assistent inhuren en die in je team opnemen, zodat je effectiever kunt werken.

Natuurlijk heeft een virtuele assistent, net als elk ander goed teamlid, de juiste hulpmiddelen nodig om zijn werk gemakkelijker en efficiënter te maken. Dat is waar de beste software voor virtuele assistenten om de hoek komt kijken.

Of je nu een virtuele assistent in dienst neemt of zelf op zoek bent naar nieuwe technologie, wij hebben de beste opties voor je op een rijtje gezet. Ontdek de beste software voor virtuele assistenten om toe te voegen aan je gereedschapskist in 2024.

Wat is software voor virtuele assistenten?

Software voor virtuele assistenten is een tool of programma dat virtuele assistenten (VA's) gebruiken om hun werk te stroomlijnen en in contact te komen met teamleden. Meestal beslist de bedrijfseigenaar welke software hij gebruikt, maar als je zelf een VA bent, kun je je medewerkers benaderen met suggesties voor tools.

De meeste software voor virtuele assistenten omvat Tools voor samenwerking op afstand team Communicatie-instrument s, Geheugensteuntjes en tools voor documentbeheer. Je zou ook kunnen investeren in kunstmatige intelligentie (AI)-software zoals AI-tools voor vergaderingen , AI kalenders en AI hulpmiddelen voor projectbeheer .

Virtuele assistenten gebruiken deze tools om verbonden te blijven, effectief te communiceren, projecten en taken te beheren en betere werkrelaties met hun klanten te creëren. De juiste tools maken het werk gemakkelijker, sneller en boeiender voor alle betrokkenen. ☀️

Hoe kies je de beste software voor virtuele assistenten voor jouw bedrijf?

Er zijn duizenden tools die een virtuele assistent kan gebruiken om Productiever te werken wat het moeilijk kan maken om de keuzes te beperken. Weet je niet zeker waar je moet beginnen? Hier is waar je op moet letten bij het evalueren van verschillende softwaretools voor virtuele assistenten:

Specialiteit: Wat is de specialiteit van deze app, en komt het overeen met uw behoeften, zoals instant messaging, facturatie,Uitbesteding van projectbeheerof grafisch ontwerp?

Wat is de specialiteit van deze app, en komt het overeen met uw behoeften, zoals instant messaging, facturatie,Uitbesteding van projectbeheerof grafisch ontwerp? Features: Heeft de app alle functies die je nodig hebt?

Heeft de app alle functies die je nodig hebt? Bekendheid: Weten jij en je VA al hoe ze deze app of dit type software moeten gebruiken?

Weten jij en je VA al hoe ze deze app of dit type software moeten gebruiken? Prijzen : Is de tool of app betaalbaar? Is er een gratis versie?

Is de tool of app betaalbaar? Is er een gratis versie? Gebruiksgemak: Is de software app makkelijk te gebruiken? Kan je VA het snel leren gebruiken?

Is de software app makkelijk te gebruiken? Kan je VA het snel leren gebruiken? Ratings en beoordelingen: Wat vinden andere gebruikers van de software? Hoe is de klantenservice?

Gebruik deze vragen om te beslissen wat het belangrijkst is, zodat je weet in welke tools je moet investeren en welke je moet overslaan. Als je al samenwerkt met een VA, vraag dan ook naar hun persoonlijke meningen en inzichten.

10 beste softwarehulpmiddelen voor virtuele assistenten in 2024

De juiste softwaretools voor virtuele assistenten stroomlijnen je workflows en helpen om het werk sneller en effectiever af te krijgen. Als je dit jaar productiever wilt werken, overweeg dan deze AI-tools en software-apps voor virtuele assistenten.

Met de TIML-functie (Tasks in Multiple Lists) van ClickUp kunnen ontwikkelaars taken verbinden met andere teams in de organisatie

Of je nu een platform wilt dat samenwerking in teamverband met je virtuele assistent makkelijker maakt of als VA op zoek bent naar een tool om je te helpen bij het beheren van klantenwerk, ClickUp is de beste keuze die er is.

ClickUp blinkt uit in Projectmanagement en kan worden gebruikt om je hele proces te stroomlijnen, van het bedenken van een project tot de voltooiing ervan. Besteed taken uit aan je virtuele assistent en bekijk eenvoudig de voortgang, of vraag je VA om voor jou als projectmanager op te treden.

Organiseer projecten en taken, zie je voortgang in één oogopslag en volg je activiteiten naarmate het project vordert. Maak je eigen aangepaste instellingen of gebruik de ClickUp Projectmanagement takenplan om het proces te starten.

ClickUp kan uw alles-in-één bestemming worden voor alles wat met projecten, taken en productiviteit te maken heeft. Organiseer projecten, maak to-do lijsten, wijs taken toe, bewaak werkdruk, werk samen aan ClickUp Documenten en meer - allemaal op één plek.

Als je nog geen virtuele assistent hebt ingehuurd, kijk dan of ClickUp AI kan fungeren als uw persoonlijke assistent. Gebruik onze spannende nieuwe AI-functie om documenten samen te vatten, actie-items te maken, uw schrijfwerk te verbeteren, inhoud op te maken, ideeën te brainstormen en nog veel meer.

Gebruik ClickUp AI om een blogbericht in ClickUp Docs te genereren vanuit een eenvoudige prompt om details en andere belangrijke aspecten toe te voegen ClickUp Automatiseringen recreëert ook de ervaring van het hebben van een persoonlijke assistent. Tijd besparen op handmatige, repetitieve taken en laat automatisering ze in plaats daarvan uitvoeren. Gebruik onze kant-en-klare automatiseringen of pas ze aan met je eigen triggers en regels. ⚒️

ClickUp beste functies

Maak taken aan, wijs ze toe aan uw VA en controleer de voortgang metClickUp Taken Organiseer al uw contactgegevens voor gemakkelijk bereik met onzeIngebouwde CRM Verbind uw doelen met uw algemene strategie metClickUp Doelen Werk samen met uw teamleden met ingebouwdeClickUp Chat Bespaar tijd en stroomlijn uw workflows metClickUp Sjablonen Vereenvoudig uw personeelsbeheerproces met ClickUp'sHR-functies Krijg een overzicht van wat er gebeurt met aanpasbareClickUp Dashboards* GebruikClickUp Integraties om verbinding te maken met meer dan 1.000+ andere tools

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de verscheidenheid aan functies en aanpassingsopties op het eerste gezicht overweldigend

Hoewel ClickUp AI al kan fungeren als uw eigen persoonlijke assistent, is het een nieuwe release, dus meer functionaliteit zal in de loop van de tijd worden onthuld

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Slap

via SlackSlack is een productiviteitsplatform en teamcommunicatietool die het gemakkelijker maakt om in contact te blijven met je teamleden en dingen gedaan te krijgen, vergelijkbaar met Microsoft Teams .

Gebruik Slack om een centrale plek te creëren om live of asynchroon te chatten en gebruik automatiseringen om je workflow te vereenvoudigen en tijd te besparen op repetitieve taken. 💬

Beste functies van Slack

Communiceer met je teamleden in kanalen

Blijf in contact met freelancers en aannemers met Slack Connect

Automatiseer routinematige acties met de workflow builder

Organiseer live audio- en videogesprekken met Huddle

Slack beperkingen

De hoeveelheid meldingen kan overweldigend worden als er niet zorgvuldig mee wordt omgegaan

VA's met meerdere klanten kunnen niet al hun Slack-gemeenschappen in één venster zien en het kan lastig zijn om tussen de gemeenschappen te schakelen of ze in aparte vensters te openen

Slack prijzen

Gratis

Pro: $7,25/maand per gebruiker

$7,25/maand per gebruiker Zakelijk+: $12,50/maand per gebruiker

$12,50/maand per gebruiker Ondernemingsgrid: Neem contact op voor prijzen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (31.900+ beoordelingen)

4.5/5 (31.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.000+ beoordelingen)

3. Zoom

via ZoomZoom is software voor samenwerking op afstand en videovergaderen die je met je teamleden verbindt voor videogesprekken, virtuele vergaderingen, teamchat en digitale whiteboards. Naast software voor virtuele vergaderingen kun je Zoom ook gebruiken voor het plannen van afspraken, virtuele evenementen en online webinars. 💻

Zoom beste functies

Laat je VA gesprekken en vergaderingen met klanten plannen

Videogesprekken opnemen zodat je ze kunt gebruiken voor training en referentie

Gespreksintelligentie gebruiken om je verkoopgespreksstrategie te verbeteren

Verhoog je productiviteit met Zoom's AI Companion

Zoom beperkingen

Sommige plannen hebben een tijdslimiet voor vergaderingen

Sommige gebruikers melden downtime en stabiliteitsproblemen

Zoom prijzen

**Gratis

Pro: $15,99/maand per gebruiker

$15,99/maand per gebruiker Zakelijk: $19,99/maand per gebruiker

$19,99/maand per gebruiker Zakelijk: $25/maand per gebruiker

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (53.600+ beoordelingen)

4.5/5 (53.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.600+ beoordelingen)

4. QuickBooks

via QuickBooks QuickBooks is een verzameling online boekhoudsoftwareprogramma's die zijn ontworpen om boekhouden, boekhouden, salarisadministratie en tijdregistratie gemakkelijker te maken voor kleine bedrijven en ondernemers.

Gebruik QuickBooks om deze taken uit te besteden aan een virtuele assistent of virtuele boekhouder, of gebruik de software om het proces van het betalen van je aannemers te vereenvoudigen - zoals je zou doen met andere vergelijkbare apps zoals Freshbooks. 📚

QuickBooks beste functies

Inkomsten, banktransacties, bonnetjes en meer bijhouden

Rekeningen, uitgaven en belastingaftrek beheren

Automatische salarisadministratie, belastingen en formulieren instellen

Onderweg werken: urenstaten bekijken en goedkeuren en mobiele tools voor tijdregistratie gebruiken

QuickBooks beperkingen

Volgens sommige gebruikers is de mobiele app niet altijd gemakkelijk te gebruiken voor taken

Sommige gebruikers melden problemen met snelheid en stabiliteit

Prijzen van QuickBooks

Premium: $20/maand voor 1 admin-gebruiker ($8/maand voor elke extra gebruiker)

$20/maand voor 1 admin-gebruiker ($8/maand voor elke extra gebruiker) Elite: $40/maand voor 1 beheerder ($10/maand voor elke volgende gebruiker)

QuickBooks beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (3.100+ beoordelingen)

4.0/5 (3.100+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.300+ beoordelingen)

5. Google-kalender

via Google-kalenderGoogle Agenda is een online, deelbare agenda die je kunt gebruiken om georganiseerd en productief te blijven wanneer je alleen werkt of met je virtuele assistent. Gebruik Google Agenda om taken te plannen, een overzicht van je afspraken te zien en vergaderingen met anderen te plannen. 📅

Google Agenda beste functies

Deel uw agenda met uw VA, zodat zij gemakkelijk afspraken kunnen maken

Voeg als VA vergaderingen, afspraken en evenementen toe aan de agenda's van je klanten, zodat ze georganiseerd en up-to-date blijven

Meerdere agenda's in één weergave om snel de beschikbaarheid te zien

Pas uw agendaweergave aan met verschillende kleuren

Beschikbaar als kernonderdeel van de rest van de Google-productsuite of als onderdeel van de betaalde, bedrijfsgerichte Google Workspace-plannen

Google Agenda-beperkingen

Het is gemakkelijk om per ongeluk het venster "Een vergadering maken" te sluiten, waardoor je je voortgang kwijtraakt en opnieuw moet beginnen

Gebruikers melden dat je taken niet kunt markeren als lage of hoge prioriteit zoals in andere tools, zoalsClickUp Google Agenda prijzen

**Gratis

Zakelijke Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Agenda beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: 4.8/5 (3.000+ beoordelingen)

6. Calendly

via CalendlyCalendly is een softwaretool voor het maken van afspraken die het uitbesteden van afsprakenbeheer vereenvoudigt. Geef je virtuele assistent toegang tot Calendly om je beschikbaarheid te delen met anderen, vergaderingen te regelen en systemen op te zetten voor inkomende leads om gesprekken met je te plannen. 📞

Calendly beste eigenschappen

Stroomlijn je proces voor het plannen van vergaderingen, afspraken en evenementen

Embed je Calendly op je website zodat anderen gesprekken met je kunnen plannen

Screeningsvragen toevoegen aan de pre-boekingspagina om kandidaten te kwalificeren of om je vergaderingen met hen voor te bereiden

Maak een reeks aan waarin je details van een vergadering via e-mail kunt versturen

Calendly beperkingen

Niet alle functies zijn beschikbaar op mobiel

Alle Calendly links komen van het Calendly domein-er is geen optie om het te white labelen met je eigen domein

Calendly prijzen

**Gratis

Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Team: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Calendly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.900+ beoordelingen)

4.7/5 (1.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.900+ beoordelingen)

7. LastPass

via LastPass LastPass is een software-app voor wachtwoordbeheer en kluizen waarmee je veilig logins en wachtwoorden kunt delen met je virtuele assistent en andere teamleden. Met deze software hoef je geen vertrouwelijke inloggegevens te delen, wat beide partijen een veilig gevoel geeft. 🔏

LastPass beste functies

Veilig wachtwoorden en inloggegevens voor tools delen met je virtuele assistent

Automatisch wachtwoorden invullen op verschillende apparaten

Blijf veilig met best-in-class encryptie en wereldwijde beveiligingscertificeringen

Beveiligde gegevens voor meerdere klanten en projecten op één plek opslaan

LastPass beperkingen

Je kunt alleen wachtwoorden openen en automatisch invullen als je online bent

Net als andere wachtwoordmanagers heeft de app in het verleden te maken gehad met beveiligingslekken

LastPass prijzen

Team: $4/maand per gebruiker (maximaal 50 gebruikers)

$4/maand per gebruiker (maximaal 50 gebruikers) Zakelijk: $7/maand per gebruiker (onbeperkt aantal gebruikers)

LastPass beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.200+ beoordelingen)

4.4/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.700+ beoordelingen)

bekijk deze_ *alternatieven voor LastPass* _!**_

8. Google Drive

via Google DriveGoogle Schijf is een cloudgebaseerde tool voor het delen van bestanden en inhoudsbeheer waarmee u vanaf elke locatie toegang hebt tot uw bestanden, vergelijkbaar met Dropbox . Gebruik Google Drive voor het opslaan van je werk in uitvoering, het maken van een wiki om te delen met virtuele teamleden of gewoon voor digitale bestandsopslag. 📁

Google Drive beste functies

Deel en werk samen aan bestanden vanaf mobiele en desktopapparaten

Vind uw bestanden sneller met AI-gestuurde zoekfunctionaliteit

Blijf veilig met ingebouwde bescherming tegen spam, malware en ransomware

Integreer met Google Docs, Google Sheets en Google Slides voor in-app samenwerking

Google Drive-beperkingen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface en standaard bestandsorganisatie "rommelig"

Het uploaden en openen van documenten kan soms traag zijn, zeggen sommige gebruikers

Google Drive prijzen

**Gratis

Zakelijke Starter: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Zakelijk Standaard: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Zakelijk Plus: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Google Drive beoordelingen en recensies

G2: n.v.t

n.v.t Capterra: 4.8/5 (27.200+ beoordelingen)

9. Hootsuite

via HootsuiteHootsuite is een tool voor sociale-mediabeheer die het proces van het beheren van al uw sociale-mediaprofielen vereenvoudigt - vergelijkbaar met Buffer, maar met meer functies. Geef uw virtuele assistent toegang tot Hootsuite om sociale media-inhoud te plannen, contact te leggen met klanten, te controleren op merkvermeldingen en sociale media-advertenties uit te voeren. 📲

Hootsuite beste functies

Plan en plan sociale-mediaposts voor verschillende kanalen op één plek

Maak aangepaste streams om trends en merkvermeldingen te volgen

Krijg inzicht in de beste tijdstippen om berichten te plaatsen voor uw sociale-mediaaccounts

Ga in realtime de dialoog aan met uw sociale-mediapubliek

Hootsuite-beperkingen

Het is soms moeilijk om accounts te taggen bij het gebruik van deze planningstool voor platforms zoals Instagram

Sommige gebruikers melden dat geplande posts niet altijd worden gepubliceerd zoals verwacht

Prijzen van Hootsuite

Professioneel: $99/maand voor 1 gebruiker (maximaal 10 sociale accounts)

$99/maand voor 1 gebruiker (maximaal 10 sociale accounts) Team: $249/maand voor 3 gebruikers

$249/maand voor 3 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hootsuite beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.500+ beoordelingen)

10. Processtraat

via Processtraat Process Street is een Procesmanagement tool die je workflows en processen vereenvoudigt. Gebruik deze tool om checklists, workflows en standaard werkprocedures (SOP's) te creëren die je virtuele assistent en andere teamleden moeten volgen. 📝

Process Street beste eigenschappen

Creëer workflows die het voltooien van taken bijhouden en automatiseren

Eenvoudig informatie verzamelen met aanpasbare formulieren en enquêtes

SOP's maken en delen met de ingebouwde documenteditor

Process AI gebruiken om gepersonaliseerde workflows te maken die de productiviteit verhogen

Process Street beperkingen

Het creëren van een proces kan ingewikkeld zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers geven aan dat het niet altijd gemakkelijk is om onafgemaakte taken te zien

Prijzen van Process Street

Startup: $100/maand voor 5 gebruikers

$100/maand voor 5 gebruikers Pro: Vanaf $ 415/maand

Vanaf $ 415/maand Enterprise: Vanaf $1.660/maand

Process Street beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

Er bestaan duizenden software-opties, maar deze zijn echt de beste in hun klasse voor planning, bestandsopslag, projectbeheer en alles wat een VA nodig heeft.

Gebruik deze lijst om de juiste softwaretools voor virtuele assistenten te vinden en rust je supersterrenteam uit met de best mogelijke middelen en uitrusting. ✨

Als je klaar bent om de manier waarop je projecten, taken en je teamleden beheert te vernieuwen, ClickUp gratis proberen .

Ons alles-in-één productiviteitsplatform heeft alles wat u nodig hebt om uw virtuele assistenten succesvol aan te werven, te begeleiden, te beheren en in staat te stellen op hun hoogste niveau te werken.