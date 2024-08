9 Beste AI-tools voor lesplanning in 2024 (beoordelingen en prijzen)

Als docent wil je ervoor zorgen dat je tegemoet komt aan de veranderende behoeften van leerlingen, en traditionele lesmethoden zijn niet genoeg.

Als docent wil je boeiende en effectieve lesplannen, maar het eindeloze papierwerk, planningseisen en tijdconflicten kunnen je hinderen.

Gelukkig is er een eenvoudige oplossing voor jouw behoeften. AI-lesplanningstools! Met de juiste tool kun je leren personaliseren en datagestuurde inzichten bieden voor een meer boeiende, praktische aanpak.

Het is echter van cruciaal belang om de juiste AI-lesplanner te kiezen die bij jouw manier van lesgeven past. Er zijn zoveel tools op de markt dat het een uitdaging kan zijn om de juiste te vinden.

Wat betekent een AI-tool voor lesplanning?

AI-tools voor lesplanning zijn software die kunstmatige intelligentie gebruikt om leerkrachten te helpen boeiende en gepersonaliseerde lesplannen te maken. De AI-tools voor lesplanning analyseren de beschikbare informatie om het lesplan effectiever en efficiënter te maken.

Je kunt een plan maken en het door de software halen om verbeteringen, persoonlijke suggesties en meer te krijgen. AI-lesplanners zijn net onderwijsassistenten die je verlossen van administratieve rompslomp zoals planning en beoordeling.

Ze laten je je lesplanningsproces optimaliseren en zorgen uiteindelijk voor beter onderwijs met betere leerlingresultaten.

Als je AI-tools voor lesplanning kiest, zoek dan naar functies zoals gepersonaliseerde leeropties, eenvoudige integratie met je huidige lesmethoden en de mogelijkheid om de voortgang van leerlingen bij te houden en te beoordelen.

Deze elementen maken je leven als opvoeder eenvoudiger en effectiever.

Hier zijn enkele functies die je moet overwegen bij het kiezen van de juiste AI-software voor lesplanning:

Personalisatie: Je moet je lesplannen kunnen aanpassen aan je behoeften, stijl,schoolkalenderen de leercurve van studenten Aanpasbaarheid: De software moet je in staat stellen om gepersonaliseerde begeleiding te bieden en in realtime cursuscorrecties aan te brengen op basis van feedback en voortgang van studenten Samenwerking: Met de juiste oplossing kun je naadloos integreren en samenwerken met andere onderwijstools en -middelen, waardoor het lesgeven moeiteloos verloopt Schaalbaarheid: Zorg ervoor dat het verschillende klasgroottes aankan, zodat het kan meegroeien met je klasgrootte Gebruiksvriendelijke interface: Zoek naar een gebruiksvriendelijke interface met alle functies die je nodig hebt voor het plannen van lessen Lesplansjablonen: Het is handig als de tool sjablonen biedt om je te helpen bij het structureren en organiseren van je lesplannen

Met veel plezier presenteren we de resultaten van ons uitgebreide onderzoek op basis van criteria die een onderwijsprofessional zoals jij helpen. We hebben de 9 beste AI-tools voor lesplanning geëvalueerd en samengesteld. We hebben voor een afgeronde benadering gekozen en hun functies, beperkingen, recensies en prijzen vergeleken.

1. Klik hier

Een opvallend kenmerk van ClickUp is dat het onderwijsbeheer en biedt een sjabloon voor syllabusplanning om ruim van tevoren te plannen met diepgaande informatie over je lessen. ClickUp's Lesson Plan Generator stroomlijnt uw onderwijservaring door uw leerplan op elkaar af te stemmen het aanbieden van creatieve, aanpasbare sjablonen en het bevorderen van samenwerking met collega's.

Deze AI-tool doet het zware werk en zorgt ervoor dat je tijd bespaart, synchroon blijft met het leerplan en gemakkelijk boeiende lesplannen maakt.

ClickUp beste eigenschappen:

ClickUp Brain: Als een contextuele, conversationele en rolgebaseerde AI-assistent,ClickUp Brein perfect aan uw behoeften. Maak moeiteloos aangepaste lesplannen, omdat de tool al het zware werk en brainstormen voor u doet

Gebruik ClickUp Brain's AI Writer voor werk om sneller te schrijven en uw leskopie, e-mailreacties en meer te polijsten

Een van de belangrijke toepassingen van ClickUp Brain is om het te gebruiken als een Generator van lesplannen . Hiermee kunt u ervoor zorgen dat uw lessen in overeenstemming zijn met de huidige onderwijsstandaard en dat alle benodigde inhoud en vaardigheden uitgebreid aan bod komen

Kliksjablonen:Kies uit een grote verscheidenheid aanaanpasbare lesplansjablonen om innovatieve en interactieve lesplannen te maken. Het aanpassen van deze sjablonen en structuren aan verschillende groepen maakt de leservaring boeiend en productief

De ClickUp College Lesplan Sjabloon helpt u uw lessen te organiseren, vooraf te plannen en alle klasgerelateerde info gecentraliseerd te houden

ClickUp Documenten : Vereenvoudig het plannen van lessen met handige, tijdbesparende functies. Voeg overzichten en kopteksten toe en maak gebruik van functies zoals de Focusmodus

De beperkingen van ClickUp:

Complexiteit: Hoewel een van de sterkste punten van ClickUp de aanpasbare sjablonen zijn, kan het een beetje overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen voor ClickUp:

Gratis voor altijd

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. OpenAI ChatGPT

via OpenAI ChatGPT is een AI-gestuurd taalmodel dat je helpt bij het plannen van lessen door waardevolle inzichten te bieden, lesinhoud te genereren en suggesties te doen voor boeiende activiteiten voor je leerlingen.

Het kan helpen bij het stroomlijnen van het planningsproces, diverse lesideeën bieden en zich aanpassen aan specifieke leerbehoeften, waardoor je uiteindelijk tijd en moeite bespaart.

De beste functies vanChatGPT:

Creëert lesoverzichten: Structureer uw onderwerpen en hoofdstukken effectief. Als u bijvoorbeeld een lesoverzicht voor groep 5 aanvraagt over de watercyclus, worden essentiële onderwerpen zoals verdamping, condensatie, neerslag en verzameling behandeld

Structureer uw onderwerpen en hoofdstukken effectief. Als u bijvoorbeeld een lesoverzicht voor groep 5 aanvraagt over de watercyclus, worden essentiële onderwerpen zoals verdamping, condensatie, neerslag en verzameling behandeld Onderzoekshulp: Krijg waardevolle onderwijsbronnen om je lessen te verbeteren. Zoek informatie, artikelen en inhoud over elk onderwerp en ontvang uitleg, samenvattingen en relevante bronnen om je lesmateriaal te verrijken

Krijg waardevolle onderwijsbronnen om je lessen te verbeteren. Zoek informatie, artikelen en inhoud over elk onderwerp en ontvang uitleg, samenvattingen en relevante bronnen om je lesmateriaal te verrijken Genereer ideeën voor toetsen/opdrachten: Maak activiteiten, quizzen, projecten en opdrachten op maat voor je gekozen onderwerp en voeg ze toe aan je lesplanning. Laat leerlingen essays schrijven over onderwerpen die in het boek worden voorgesteldtijd besparen en moeite bij het maken van lesmateriaal

Maak activiteiten, quizzen, projecten en opdrachten op maat voor je gekozen onderwerp en voeg ze toe aan je lesplanning. Laat leerlingen essays schrijven over onderwerpen die in het boek worden voorgesteldtijd besparen en moeite bij het maken van lesmateriaal Tijdmanagement: Krijg tijdsinschattingen voor verschillende lesonderdelen, zodat u wekelijkse planningen kunt maken enwerkschema's voor uw lessen

Krijg tijdsinschattingen voor verschillende lesonderdelen, zodat u wekelijkse planningen kunt maken enwerkschema's voor uw lessen Proeflezen en bewerken: Herlees je lesplannen en breng eventuele wijzigingen aan om ervoor te zorgen dat ze aansluiten bij je manier van lesgeven en de behoeften van je leerlingen

ChatGPT-beperkingen:

Biedt algemene informatie en begrijpt mogelijk de dynamiek in uw klas niet

Er is weinig ruimte voor personalisatie

ChatGPT prijzen:

Gratis versie: Alle gebruikers hebben toegang via de OpenAI website op desktop en mobiele browsers. App beschikbaar voor IOS en Android mobiele apparaten

Alle gebruikers hebben toegang via de OpenAI website op desktop en mobiele browsers. App beschikbaar voor IOS en Android mobiele apparaten ChatGPT Plus: Voor $20/maand

Voor $20/maand ChatGPT Enterprise: Aangepaste prijzen

ChatGPT beoordelingen & recensies:

G2: 4.7/5 (374 beoordelingen)

4.7/5 (374 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Bonus: Bekijk 7 Gratis sjablonen voor het schrijven van inhoud om sneller inhoud te maken

3. Lesplannen.ai

via Lesplannen.ai LessonPlan.ai helpt je om geweldige lesplannen 10X sneller te maken met AI omdat het is gemaakt voor leraren door collega-leraren.

Geef uitgebreide details van het niveau, de les en leerdoelen aan de AI-tool. Met deze input maakt AI een compleet lesplan dat overeenkomt met je curriculum en dat gerelateerde activiteiten en beoordelingen voor de leerlingen bevat.

De beste eigenschappen van LessonPlans.ai:

Bewerkingstools: Bewerk en wijzig de aangemaakte lesplannen, kies uit andere sjablonen en voeg elementen toe of verwijder elementen naar eigen keuze

Bewerk en wijzig de aangemaakte lesplannen, kies uit andere sjablonen en voeg elementen toe of verwijder elementen naar eigen keuze Lesplannen genereren:Maak interactieve lesplannen voor elk onderwerp in de klassen K-12

LessonPlans.ai beperkingen:

De kwaliteit van de gemaakte lesplannen hangt af van de input die u geeft

Prijzen van Lesplannen.ai:

Gratis proefversie: Beperkte gratis toegang gedurende 7 dagen

Beperkte gratis toegang gedurende 7 dagen Pro: Beschikbaar voor $19/jaar (inclusief 100 gratis lessen/jaar)

LessonPlans.ai beoordelingen:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

4. Geleerd.ai

via Geleerd.ai Learnt.ai helpt je bij het maken van hoogwaardige lesplannen en het uitvoeren van educatieve taken om het leren van studenten interactief en impactvol te maken.

Je persoonlijke lesplannen maken is een koud kunstje in drie eenvoudige stappen: kies een hulpmiddel, voer een opdracht in en klik op genereren.

Learnt.ai beste eigenschappen:

Curriculum afstemming: Ontwerp interactieve plannen die aansluiten bij de onderwijsstandaarden

Ontwerp interactieve plannen die aansluiten bij de onderwijsstandaarden Variëteit aan AI-tools:Maak lesplannen, cursusoverzichten, feedbackenquêtes, groepsactiviteiten, huiswerktaken,ingestelde projectenbeoordelingen en MCQ's met meer dan 80 tools en AI-sidekicks

De beperkingen van Learnnt.ai:

Genereert lesplannen die zo goed zijn als de input die je het geeft

Learnt.ai prijzen:

Gratis voor het leven: Toegang tot 10 tools

Toegang tot 10 tools Essentials: $15/maand. Toegang tot 65+ AI tools en klantenondersteuning

$15/maand. Toegang tot 65+ AI tools en klantenondersteuning Professioneel: $160/maand. Toegang tot 20 AI-sidekicks, 65+ AI-tools, een sandbox en klantenondersteuning

Learnt.ai beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

5. Teachology.ai

via Onderwijs.ai Teachology.ai is een software voor lesplanning die een groep AI-tools biedt voor leraren en opvoeders om binnen enkele minuten dynamische lesplannen en beoordelingen op te stellen.

De beste eigenschappen van Teachology.ai:

Creëer quizzen: Maak quizzen die bij je lessen passen

Maak quizzen die bij je lessen passen Samenwerkingsfuncties: Samenwerken met externe bronnen om je leservaring te verbeteren

Samenwerken met externe bronnen om je leservaring te verbeteren Creëer beoordelingen: Genereer inhoudelijke beoordelingen

Genereer inhoudelijke beoordelingen Functies voor feedback: Stuur persoonlijke opmerkingen en feedback naar uw leerlingen

Stuur persoonlijke opmerkingen en feedback naar uw leerlingen Verbeterfuncties voor lesplannen: Upload uw werk naar de software zodat AI uw lesplannen kan bekijken en verbeteren

Teachologie beperkingen:

De mogelijkheden voor personalisatie zijn beperkt

Teachology prijzen:

Basic: Gratis tot 3 lessen

Gratis tot 3 lessen Starter: $6/maand. Toegang tot onbeperkte lessen

$6/maand. Toegang tot onbeperkte lessen Pro: $12/maand. Omvat alle uitgebreide functies

Teachology beoordelingen:

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Auto Klasgenoot

via Auto klasgenoot Auto Classmate is als je automatische klasgenoot, ontworpen om docenten te helpen bij het maken van unieke lesplannen, gevoed door OpenAI's GPT-4.

De beste eigenschappen van Auto Classmate:

AI Coach Chatbot: Converseer met de AI-gestuurde instructiechatbot Coach en maak je lesplannen

Converseer met de AI-gestuurde instructiechatbot Coach en maak je lesplannen Activiteitenvoorspellingstool: Voorspel de resultaten van de activiteiten die aan uw studenten zijn toegewezen

Voorspel de resultaten van de activiteiten die aan uw studenten zijn toegewezen Genereer vragen voor je klas: Genereer "Wil je liever...?" vragen die je lessen spannender maken en stel inhoudsspecifieke vragen

Beperkingen voor klasgenoten:

Hoewel de software veel functies biedt, is de mogelijkheid om aanpassingen te maken beperkt

Prijzen voor Auto Classmate:

Gratis: Voor 300 maandelijkse acties

Voor 300 maandelijkse acties Persoonlijk: $9.99/gebruiker/maand

$9.99/gebruiker/maand Professioneel: $19/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd

$19/gebruiker/maand jaarlijks gefactureerd Startup: $39/maand jaarlijks gefactureerd

$39/maand jaarlijks gefactureerd Groei: $79/maand jaarlijks gefactureerd

$79/maand jaarlijks gefactureerd Zakelijk: $159/maand jaarlijks gefactureerd

Auto Classmate beoordelingen & recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

7. Jasper

via Jasper Jasper is een AI-schrijfprogramma dat helpt bij het maken van hoogwaardige inhoud voor lesplannen met eenvoudige invoer.

Jasper stroomlijnt de lesplanning door aangepaste lesinhoud te genereren, wat tijd bespaart bij het maken van materiaal. Het kan inzichten, uitleg en bronnen bieden, waardoor uw lesmateriaal snel wordt verrijkt.

De beste eigenschappen van Jasper:

Jasper Bootcamp Training: Doorloop de training als je een nieuwe gebruiker bent om te wennen aan de functies

Doorloop de training als je een nieuwe gebruiker bent om te wennen aan de functies Inhoud genereren: Maak eersteklas inhoud met een paar aanwijzingen en hints (zoals titels, onderwerpen en korte zinnen)

Maak eersteklas inhoud met een paar aanwijzingen en hints (zoals titels, onderwerpen en korte zinnen) Google Doc-achtige interface: Bewerk en formatteer uw documenten met de toevoeging van een Google Doc-achtige interface

Bewerk en formatteer uw documenten met de toevoeging van een Google Doc-achtige interface Vooraf geschreven inhoud invoeren: Geef uw inhoudscreatie een vliegende start als u vooraf geschreven materiaal hebt

Jasper beperkingen:

Jasper werkt niet offline en u kunt uw werk niet later opslaan, in tegenstelling tot andere modellen

Het genereert slechts een beperkte hoeveelheid content, zelfs als u het duurste plan kiest

Jasper prijzen:

Creator: $39 per jaar

$39 per jaar Team: begint bij $90 per jaar

begint bij $90 per jaar Zakelijk: Prijzen op maat

Jasper beoordelingen:

G2: 4.7/5 (1.233 beoordelingen)

4.7/5 (1.233 beoordelingen) Capterra:niet genoeg beoordelingen

8. PlanifAI

via PlanifAI PlanifAI is een eenvoudige AI-tool om gestructureerde lesplannen voor leerkrachten te genereren. Beantwoord drie basisvragen en je gedetailleerde lesplan is binnen enkele minuten klaar.

De beste eigenschappen van PlanifAI:

Eenvoudige interface: Maak binnen enkele minuten inhoud met de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface

Maak binnen enkele minuten inhoud met de eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface Snel lesplannen genereren: Genereer snel lesplannen door een paar basisvragen te beantwoorden

De beperkingen van PlanifAI:

Eenvoudige software zonder veel toeters en bellen

Prijzen voor PlanifAI:

Gratis voor altijd

PlanifAI beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

9. Curipod

via Curipod Curipod is een platform om interactieve lesplannen te maken vol creatieve activiteiten en beoordelingen van kritisch denken met de kracht van AI.

Het is een intelligent presentatiehulpmiddel dat teksten, afbeeldingen, enquêtes, schetsen, video's en meer combineert om de lessen boeiend te maken voor leerkrachten en leerlingen.

De beste eigenschappen van Curipod:

Easy To Get Started: Maak je AI-gegenereerde lesplannen gratis met je e-mailadres

Maak je AI-gegenereerde lesplannen gratis met je e-mailadres Tool via de cloud: Werkt via een browser op elk apparaat met een internetverbinding

Werkt via een browser op elk apparaat met een internetverbinding Functies voor samenwerking : Studenten kunnen samenwerken aan projecten en zinvolle feedback delen

De beperkingen van Curipod:

Het werkt misschien niet voor leerlingen die een georganiseerd of gestructureerd beoordelingssysteem nodig hebben

Prijzen voor Curipod:

Gratis voor altijd

Premium: $7.50 per maand

Curipod beoordelingen en recensies:

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.8/5 (12 beoordelingen)

Kies de juiste AI-tool voor lesplanning om je onderwijs te verbeteren

In een notendop: AI-tools voor lesplanning maken lesgeven effectiever en efficiënter.

Ze helpen je om sneller boeiende lesplannen te maken, stellen je in staat om in te spelen op individuele leerstijlen en bieden datagestuurde inzichten zodat je het leren van leerlingen leuker en impactvoller kunt maken.

Als je AI wilt gebruiken om je te helpen bij het plannen van lessen, meld u dan aan bij ClickUp en zie hoe deze ene app alles is wat je nodig hebt voor de voorbereiding in de klas!