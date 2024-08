Hoe Notion AI gebruiken: Maximaliseer efficiëntie met Notion AI

Je leest deze blog, wat betekent dat je Notion AI gebruikt om het volgende te doen aantekeningen van vergaderingen te maken een Wiki voorbereiden, je projecten beheren of er meer over weten.

Notion heeft een gemeenschap van fans dankzij de veelzijdige functies en is een go-to tool geworden voor 30 miljoen gebruikers. Terwijl je knikt, heb je al gehoord van Notion AI?

Het is Notion maar dan beter - meer kracht en automatisering. Notion AI staat open voor alle gebruikers, dus er is geen reden waarom je de AI functie niet zou proberen.

Laten we beginnen met meer informatie over Notion AI voordat we bepalen welke AI-functies je het beste kunt gebruiken.

Gaandeweg bespreken we hoe je Notion AI effectief kunt gebruiken, de beste sjablonen van Notion, de limieten van Notion AI en een krachtig alternatief voor Notion dat je zou moeten overwegen.

Wat is Notion AI?

Notion AI is een intelligent hulpje met AI-functies waarmee je je werk sneller kunt afmaken en productiever kunt zijn.

Stel je voor dat je een overzicht voor je blogpost aan het maken bent.

Vraag Notion AI om details zoals wat je met je blog wilt bereiken en je target publiek. Open Notion AI en er wordt meteen een overzicht gepresenteerd dat je met je team kunt delen.

Zie je wat daar gebeurde?

Je hebt het schrijfproces versneld - je hoeft geen uren onderzoek te doen om de essentiële punten in de outline te identificeren. Breng je gedachten in en gebruik Notion AI om het zware werk te doen.

Mogelijkheden van Notion AI

We hebben de kracht van de AI-functies in de vorige sectie besproken; laten we nu dieper duiken en de resterende functies verkennen.

Samenvatter

Splits een heel document op om de essentie in een oogwenk te begrijpen met een AI-samenvatting. Kopieer content, plak het in je Notion werkruimte en gebruik '/summarize' Als je slechts één sectie wilt samenvatten, markeer dan de tekst en klik op 'Ask A'I' om je resultaten te krijgen.

Notion AI kan je waardevolle assistent zijn en je helpen bij het brainstormen over ideeën, het genereren van content en het samenvatten van lange teksten

Action Items

Kies de action items uit gespreksverslagen en aantekeningen van vergaderingen met behulp van actie-items in de functie AI. Verzamel wat u nu moet doen en lever op tijd.

Content formateren

Voeg opsommingstekens toe en vraag AI om er een alinea van te maken. Of doe het andersom: zoek de belangrijkste punten uit een grote dataset in opsommingstekens of vat ze samen in een tabel.

Toon van schrijven

Pas je schrijfstijl aan door de toon van je bestaande content te veranderen. Laat het professioneler of persoonlijker klinken. Het is niet nodig om het hele concept opnieuw te schrijven - verfijn het met AI.

Via Notion

Vertalen

Maak content beschikbaar voor wereldwijde teams door je bestaande content in meerdere talen te vertalen met behulp van Notion AI. Je hoeft geen extern bureau in te huren.

Notion AI vertaalt je tekst en slaat het concept op in de werkruimte van Notion.

Schrijffouten

Herstel spel- en grammaticafouten in je content wanneer je schrijft met AI-tools zoals Notion. De geïntegreerde editor markeert fouten die je direct kunt corrigeren.

Definieer en synoniem

Definieer onbekende woorden tijdens het lezen van een document in Notion door de tekst te markeren. Vermijd ook dat je dezelfde woorden te vaak herhaalt door synoniemen te gebruiken. Markeer gewoon de tekst die je wilt vervangen en druk je gedachten duidelijker uit zonder herhalingen.

Hoe gebruik je Notion AI effectief?

Je moet nu wel weten welke kracht Notion AI in je dagelijkse werk brengt. Laten we een paar gebruiksscenario's van Notion AI ontdekken, aan de slag gaan en je werk naar een hoger niveau tillen.

Projectmanagement stroomlijnen

Notion is al een populaire tool voor projectmanagement . Met AI kunnen teams op de werkvloer sneller, gedetailleerder en duidelijker werken. Geef ze meer vrijheid om de context van hun projecten aan te passen met behulp van AI blokken.

Maak ID's voor specifieke Taken om ze efficiënter bij te houden. Je hebt ook de mogelijkheid om subtaken te maken, nieuwe instellingen voor pagina's en eigenschappen te maken en Figma ontwerpen te bekijken in de database. Wat nog spannender is, is dat de AI autofill functie automatisch project updates genereert voor al uw objecten.

Ideeën brainstormen

Wanneer u brainstormt over ideeën om een project of een nieuwe creatieve campagne te plannen, activeer Notion AI met een aangepaste prompt die aan uw behoeften voldoet.

Als je bijvoorbeeld van plan bent om een nieuw blogbericht te schrijven, maar je hebt last van een blok aan je been, vraag Notion AI dan om het blogoverzicht te genereren, waarbij je rekening houdt met de meest relevante punten die je target publiek wil lezen.

Selecteer gewoon brainstormideeën in het AI-menu. Je Notion pagina, gevuld met nieuwe ideeën, geeft je die broodnodige start.

Taken automatiseren

Een van de beste gebruiksmogelijkheden van AI-tools zoals Notion is de mogelijkheid om de tijd die wordt besteed aan repetitieve taken te verminderen, zodat uw personeel zich kan richten op strategische en missiekritische taken.

Met behulp van machine learning kan Notion AI nummers uit content halen, zoals een e-mail, contextmenu, eenvoudige tabel of andere digitale middelen.

Op dezelfde manier genereert u binnen enkele seconden rapportages uit uw database, wat uren kost als u dit handmatig doet. Het verminderen van handmatige inspanningen is een sterk punt dat de weegschaal doet doorslaan in het voordeel van Notion. Lees Notion v/s ChatGPT als u geïnteresseerd bent in een analyse.

Communicatie verbeteren

Communicatie op een internationale werkplek is essentieel voor het opbouwen van een positieve werkomgeving. Verschillen in cultuur en taal zijn echter belangrijke obstakels die u kunt overwinnen met Notion en AI-gegenereerde content.

Vertaal berichten om de samenwerking te verbeteren tussen internationale werknemers die aan dezelfde projecten werken. Vertaal trainingsgegevens en officiële contracten in lokale talen om partners gemakkelijk in te werken en de transparantie te behouden.

De AI schrijffuncties helpen ook bij het maken van een bedrijfsbrede aankondiging zoals een persbericht. Gebruik Notion om de toon van content te veranderen, spellingen te corrigeren en het schrijven in het algemeen te verbeteren.

Betere vergaderingen houden

Een grote motivatiekiller is uw werknemers verbijsterd achterlaten na een vergadering of met een 'dit had een e-mail kunnen zijn'-gevoel. Werknemers hebben limiettijd op het werk en geen tijd voor zinloze vergaderingen.

Schrijf je gedachten op of plak de ruwe content die je klaar hebt in een ander document in je Notion werkruimte. Gebruik de sleutel en kies de optie 'samenvatten' om de meest relevante en essentiële punten uit de lange tekst te houden.

Met behulp van een andere AI optie, 'action items' informeer je je team precies over wat ze moeten doen na de vergadering.

Met de AI add-on zijn uw ongestructureerde gedachten nu duidelijke punten met een robuuste agenda voor vergaderingen en specifieke Taken voor medewerkers.

Een van de sterkste functies van Notion AI die het een onmisbaar hulpmiddel voor kunstmatige intelligentie maakt, is de mogelijkheid om te integreren met tools van derden. Notion heeft een sterke reputatie op het gebied van integratie met veel tools, waardoor samenwerking eenvoudiger wordt.

Met AI in Notion worden de integratiemogelijkheden nog beter. Met AI kun je aanpasbare workflows instellen voor meerdere tools om gegevens duidelijker te communiceren.

Stel je voor dat je een andere tool gebruikt voor Taakbeheer. Door die tool te integreren met Notion analyseert AI het takenbord, categoriseert de taken op intelligente wijze en stelt afhankelijkheid voor. Op deze manier worden je taken automatisch geprioriteerd en neem je sneller beslissingen om verdere actie te abonneren.

Notion AI sjablonen

Kan Notion AI nog beter worden? Ja. Terwijl AI het automatiseringsgedeelte van je dagelijkse taken afhandelt, maken sjablonen het makkelijker om taken uit te voeren.

Wat zijn Notion AI sjablonen?

Notion AI sjablonen zijn kant-en-klare, vooraf ontworpen sjablonen of blauwdrukken in de werkruimte. De structuur heeft al plaatshouders en elementen zoals tabellen, selectievakjes en lijsten voor een specifieke Taak.

Als je iets wilt maken in Notion, kies je het relevante sjabloon en begin je.

Bijvoorbeeld, je huurt een social media consultant in om social media posts end-to-end te verzorgen.

Om een functiebeschrijving te maken, kies je de sjabloon voor een functiebeschrijving op Notion met plaatshouders voor het bedrijfsoverzicht en de functiegegevens. Vul de details voor elke sectie in volgens uw verwachtingen voor de rol. Gebruik Notion AI om automatisch tekst voor de rol te genereren.

Met kant-en-klare sjablonen en AI hoef je dingen niet vanaf nul te doen, wat bijdraagt aan je productiviteit.

Beste Notion AI sjablonen

Notion biedt meer dan 10.000 sjablonen om uit te kiezen. Dat is een indrukwekkend bereik om aan je zakelijke vereisten te voldoen.

Hier is onze top vijf van Notion AI sjablonen die je moet overwegen de volgende keer dat je aan een project werkt. Dit is geen uitputtende lijst en we raden je aan andere bronnen te raadplegen, zoals Thomas Frank, een van de beste sjablonen voor Notion makers om tijd en moeite te besparen.

Sjabloon voor aantekeningen van vergaderingen

Dit sjabloon is de perfecte layout om aantekeningen van vergaderingen te documenteren en het proces te stroomlijnen. Het heeft secties zoals agenda's, aanwezigen, actiepunten en opvolgtaken. Er zijn duidelijke secties in Notion's AI-tool voor aantekeningen maken taken bijhouden, verantwoordelijkheden toewijzen en de prestaties van je teamleden snel en gemakkelijk controleren.

Sjabloon voor blogplanner

Deze sjabloon is ideaal voor uw content team om content te plannen, beheren en beoordelen. Databloonsjablonen zoals de blogplanner worden het enige referentiepunt voor je team om blogposts te organiseren op basis van hubs. Met behulp van Notion AI identificeren uw schrijvers trefwoorden en krijgen ze aanwijzingen over de structuur van de content.

Sjabloon voor het verzamelen van feedback

Dit is een van de gratis sjablonen van Notion. Feedback krijgen is essentieel voor de groei van je bedrijf - van je werknemers, potentiële klanten of bestaande gebruikers. Met dit sjabloon kunt u input verzamelen en organiseren zonder handmatig werk. Zodra je dat hebt gedaan, identificeert Notion AI terugkerende thema's en biedt het diepe inzichten.

Sjabloon voor het bijhouden van doelen Doelen van teams bijhouden en blijf op de hoogte van de voortgang. Groepeer doelen per project, volg de stappen die het team neemt en visualiseer de voortgang in de vorm van grafieken of eenvoudige tabellen.

Verkoop

Schrijven kan werk zijn voor verkopers. Als je van plan bent om een e-mail naar je klanten te schrijven waarin een prijsverhoging wordt aangekondigd, neem je meestal contact op met het marketing- of contentteam om te helpen bij het schrijven van de e-mail.

We hebben een productiviteitshack voor je waarvoor je geen contact hoeft op te nemen met andere teams.

Met Notion AI vul je de bedrijfsinformatie in het sjabloon voor verkoopbevordering in, voeg je thema's toe die je wilt behandelen (prijsverhoging) en laat je Notion AI de rest van de magie doen.

Stel je voor dat je een boekhoudsoftwarebedrijf bent dat een eindejaarsactie voor al je klanten plant. De volgende prompt is een van de voorbeelden van hoe je Notion AI kunt gebruiken.

Bedrijfsinformatie - Hayes Corp., wij bouwen moderne, geavanceerde, cloud-gebaseerde boekhoudsoftware voor bedrijven. Onze target is CFO's en financieel managers. Onze software is voor finance teams om boekhouden gemakkelijk te maken en minder saai te lijken.

Thema's - Cloud-gebaseerde boekhouding, nieuw jaar = nieuwe abonnementen, voordelige boekhoudsoftware en een warme maar professionele en gezaghebbende toon.

Beperkingen van het gebruik van Notion AI

Net als andere tools in de AI-industrie heeft Notion AI beperkingen. Om Notion AI efficiënt te gebruiken, moet je de beperkingen kennen voordat je begint.

Gebruikslimieten: Notion AI kan je beperken in het gebruik van zijn functies met als enige doel om optimale prestaties voor iedereen te garanderen

Chatfunctie: Als je hulp nodig hebt bij het gebruik van de functies van Notion AI of als je vastloopt op de pagina van Notion, moet je het misschien zelf uitzoeken, omdat er geen ingebouwde functie voor chatten beschikbaar is

Leercurve: De leercurve is steil en vergt enige tijd voor nieuwe gebruikers om te wennen aan de interface, zoals het blok-menu en andere AI-mogelijkheden

Laten we eens kijken naar een krachtige Notion alternatief dat de tekortkomingen van Notion AI overwint.

Vergadering ClickUp: Het beste Notion AI-alternatief voor je team

Notion AI is een overtuigend hulpmiddel met praktische manieren om werk te organiseren en meer Klaar te krijgen in minder tijd. De overvloed aan functies maakt Notion echter overweldigend voor nieuwe gebruikers.

Daarom volgt hier een kort overzicht van het beginnersvriendelijke ClickUp, een van de beste alternatieven voor Notion AI Notion AI alternatieven .

ClickUp AI en documenten

De ClickUp AI en Documenten functie werken samen om een lege pagina met behulp van automatisering om te zetten in een ontwerp vol waardevolle content en inzichten.

E-mailmarketing gemakkelijk gemaakt met ClickUp AI

Stel je voor dat je ondersteuningsteam een statusrapport wil genereren.

Ze moeten 'Ondersteuning' kiezen in het vervolgkeuzemenu van de AI-tools en Statusrapport kiezen uit de opties. Vervolgens delen ze de instructies met AI over wat ze in het rapport willen hebben.

Het statusrapport is klaar wanneer ze op de knop 'Genereer' klikken. Vanaf hier zal het team de content verfijnen, gegevens toevoegen, belangrijke tekst markeren en dit rapport delen met de leiding.

Content samenvatten

Een van de meest essentiële functies van AI-schrijftools is de samenvattingsfunctie, die helpt om het aantal woorden te beperken en je bij de basis te houden, ongeacht het document dat je maakt.

Vat aantekeningen van vergaderingen in seconden samen met ClickUp AI

Stel dat u de content van een lang rapport in ClickUp docs plakt, maar u bent alleen geïnteresseerd in de sleutelinzichten. Voeg deze content toe als inleiding aan het document met behulp van het blok 'Samenvatting invoegen' Regenereer ook het antwoord van de AI als u niet tevreden bent met de uitvoer of vertel de AI wat er nu nog te doen staat.

Schrijven lokaliseren

Of u nu communiceert met uw wereldwijde team of een landspecifieke e-mailmarketingcampagne voert, vertaal de content om deze persoonlijker te maken voor uw lokale publiek.

Begin met het openen van uw bestaande content in ClickUp Docs.

Markeer de tekst, klik op 'Vertalen' en kies de taal waarin u de content wilt vertalen. Voeg deze gelokaliseerde content direct in op een open locatie met de optie 'Invoegen'. U kunt ook nieuwe tekst genereren als u niet tevreden bent met het resultaat.

Afgezien van wat we hier hebben besproken, is ClickUp AI een volwaardige schrijfassistent en tool voor documentbewerking waarmee je grammatica- en spelfouten kunt herstellen. Maak je content beknopter of langer en formatteer het document met blokken content zoals kopteksten en tabellen.

ClickUp AI en Taken

Als add-on voor AI speelt ClickUp AI een cruciale rol in het voltooien van de zichtbaarheid van uw taken zonder de zaken ingewikkelder te maken. Bespaar tijd bij het organiseren en controleren van de Taken om u te concentreren op meer analytische taken.

Taak uitpakken

Upload documenten en ClickUp AI haalt automatisch de taken eruit waaraan uw team moet werken. U hoeft niet handmatig door elke alinea content te gaan om taken aan uw team toe te wijzen.

Organiseren en samenwerken

ClickUp AI maakt een takenlijst na het extraheren van de taken uit uw bestanden. Deze lijst ordent de taken en deelt ze met uw team voor samenwerking. Hierdoor kunnen u en uw team snel werken; gebruik de functie 'organiseren en samenwerken' om de kloof tussen abonnement en uitvoering te dichten.

Een voorbeeld: de CMO vraagt je om binnen een week de GTM-strategie voor een nieuw gelanceerd product voor te bereiden. Kopieer en plak de content van de e-mail en ClickUp AI plant de lijst met taken voor je team die ze kunnen volgen om de deadline te halen.

Pro Functie: Sjablonen voor technische documentatie voor drukke organisaties

Duidelijke en beknopte technische documentatie helpt servicetickets te verminderen. In plaats van code te moeten schrijven om gegevens uit verschillende documenten op te halen, zijn de sjablonen van ClickUp geen gedoe en een geweldig startpunt voor iedereen in de organisatie.

Zelfs voor nieuwe werknemers die verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van het product, het oplossen van problemen en het opbouwen van een wiki-kennisbank, zijn ClickUp's Sjablonen voor technische documentatie houd je team en klanten tevreden.

Kijk verder dan Notion AI: Kies ClickUp voor de beste resultaten

Om Notion AI voor u te laten werken, moet u geduld hebben. De steile leercurve, het gebrek aan ondersteuning via chatten en de limieten aan het gebruik maken uw werk met AI-schrijftools op de lange termijn eerder uitdagend dan beheersbaar.

Als Notion AI je tijd en energie kost, is het tijd om over te stappen op ClickUp. Het is een beginnersvriendelijke tool voor projectmanagement met mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie om je te helpen sneller te werken.

Naarmate je bedrijf groeit, zal ook de grootte van je team toenemen. Je hebt een robuuste tool voor projectmanagement nodig met een AI-functie om groei op hoog niveau te ondersteunen en gegevens effectief te beheren zonder downtime.

ClickUp is dan een uitstekende optie voor uw bedrijf om activiteiten te automatiseren en verschillende processen te stroomlijnen.

Probeer ClickUp AI gratis en ervaar hoe AI uw business transformeert en teams productiever maakt.