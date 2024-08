We testten de 10 beste AI samenvatters in 2024

Als kenniswerkers besteden we dagen en weken aan het lezen en verwerken van informatie die ons helpt ons werk beter te doen. Tussen de almaar groeiende stapel brancherapporten, klantonderzoeken en de gebruikelijke werkmails en procesdocumenten, is er altijd wel iets nieuws dat onze cognitieve aandacht opeist.

Het ergste? De te lezen lijst lijkt nooit kleiner te worden. Ondanks dat ik er dagelijks zoveel tijd aan besteed, heb ik nog steeds het gevoel dat ik een inhaalslag moet maken.

Daarom ben ik zo enthousiast over AI-samenvatters. Deze handige tools kunnen PDF's van 50 pagina's aanpakken of de belangrijkste punten uit lange onderzoeksrapporten in een paar minuten samenvatten. En als je net als ik bent, heb je er waarschijnlijk al een paar uitgeprobeerd!

In deze blogpost bespreek ik enkele AI-samenvatters die mijn team en ik onlangs hebben getest. Deze zullen jou en mij helpen om onze leesachterstand sneller dan ooit in te halen en eindelijk die tweehonderdzevenendertig open tabbladen te sluiten.

Daar gaan we!

Wat moet je zoeken in AI document samenvatters?

Bij het samenstellen van deze lijst heb ik meer dan een dozijn AI samenvattingshulpmiddelen getest. Veel daarvan maakten gebruik van OpenAI's GPT engine om beknopte samenvattingen te maken. Ik vond er echter ook een paar die gebouwd waren op eigen Large Language Models (LLM's). Deze laatste hadden meer aanpassingsmogelijkheden, maar ook een hoger prijskaartje.

Dit is waar ik op heb gelet bij het testen van deze apps:

Taalmodel : Gebruikte de tool een aangepast groot taalmodel (LLM) of bestaande modellen zoals GPT? En als het dat laatste is, op welke versie van de GPT-engine moeten we ons dan abonneren?

: Gebruikte de tool een aangepast groot taalmodel (LLM) of bestaande modellen zoals GPT? En als het dat laatste is, op welke versie van de GPT-engine moeten we ons dan abonneren? Aanpassingen : Kan ik de lengte of het formaat van de samenvatting aanpassen? Misschien speciale instructies geven of om specifieke informatie vragen?

: Kan ik de lengte of het formaat van de samenvatting aanpassen? Misschien speciale instructies geven of om specifieke informatie vragen? Kwaliteit van de gegenereerde samenvatting : Ik beoordeelde hoe goed elk hulpmiddel de essentie van het oorspronkelijke document weergaf. Hielden ze de originele formulering en de belangrijkste zinnen vast, of vereenvoudigden ze de taal voor een betere leesbaarheid?

: Ik beoordeelde hoe goed elk hulpmiddel de essentie van het oorspronkelijke document weergaf. Hielden ze de originele formulering en de belangrijkste zinnen vast, of vereenvoudigden ze de taal voor een betere leesbaarheid? Kosten : Behalve naar de prijs heb ik ook gekeken naar de 'kosten-batenverhouding' van betaalde tools. Bieden de extra kosten nuttige functies of waren het toeters en bellen?

: Behalve naar de prijs heb ik ook gekeken naar de 'kosten-batenverhouding' van betaalde tools. Bieden de extra kosten nuttige functies of waren het toeters en bellen? Gebruiksgemak: Hoe intuïtief en gebruiksvriendelijk waren de interfaces? Dit omvatte opties voor het uploaden van bestanden, chroomextensies en UI-navigatie

Bij AI-samenvatters die meerdere talen ondersteunen, heb ik ook een aantal van die mogelijkheden getest, waarbij ik me heb gericht op hun nauwkeurigheid in het Frans en Spaans (naast het Engels).

Laten we verder gaan met onze beoordeling en kijken hoe elke AI-samenvatter het deed!

De 10 beste AI samenvatters om te gebruiken in 2024

In dit gedeelte verkennen we individuele samenvatters en laten we hun sterke en zwakke punten zien, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken.

1. ClickUp: Het beste voor AI-documentbeheer

ClickUp is een alles-in-één werkbeheerplatform dat u helpt met samenwerking tussen documenten projectbeheer en interne communicatie vanuit één app.

En het beste deel? Al deze tools zijn nauw geïntegreerd met ClickUp Brein . Deze AI-schrijver annex assistent kan je overal bij helpen, van het vinden van informatie en het schrijven van inhoud tot het samenvatten van projectupdates en het vertalen van documenten.

Vergaderingen samenvatten

Gebruik ClickUp Brain om een samenvatting toe te voegen aan elk transcript van een vergadering om een samenvatting van het gesprek te krijgen

Het enige wat u hoeft te doen is uw documenten toevoegen aan ClickUp Documenten (de ingebouwde software voor het samenwerken aan documenten) en vraag AI om een tekst samen te vatten. Je kunt ook aanwijzingen geven over de toon, het leesbaarheidsniveau en het publiek van de samenvatting om deze contextueler te maken.

Takenlijsten maken van geëxtraheerde informatie

Een andere manier om ClickUp Brain te gebruiken is om het te vragen informatie te vinden en er vervolgens een document of takenlijst van te maken. Ik zou ClickUp bijvoorbeeld kunnen vragen me iets te vertellen over het inwerkproces bij mijn bedrijf en vervolgens een inwerklijst kunnen maken in ClickUp voor een nieuwe medewerker.

Zet documenten in enkele seconden om in takenlijsten met ClickUp Brain

Projectthreads samenvatten

Projectthreads samenvatten om een snelle update te krijgen over hun voortgang met ClickUp Brain ClickUp Projecten biedt ook een knop 'samenvatten' voor alle ClickUp Taken en commentaren. Ik hoef alleen maar op deze knop te klikken om alle projectupdates samen te vatten . Het helpt me om op de hoogte te blijven zonder handmatig in 50-den berichten te hoeven graven.

Daarnaast kunt u de functie Ask AI in ClickUp gebruiken om werkupdates te ontvangen en de wekelijkse (of dagelijkse) voortgang van uw team bij te houden.

Gebruik ClickUp Brain om snel een samenvatting te maken van projectupdates, Workspace Q&A, standup-rapporten en meer

Dit is een handige functie, vooral voor managers.

Genereer automatische samenvattingen van de werkvoortgang van uw team met ClickUp's AI Standups

Het enige wat u hoeft te doen is de teamgenoten toevoegen van wie u de werkupdates nodig hebt, het interval kiezen - wekelijks, dagelijks of aangepast - en het formaat bepalen waarin u het gepresenteerd wilt hebben. U kunt al hun updates krijgen of ClickUp Brain vragen om u een samenvatting of opsomming te geven. Dit laatste kan handig zijn als u veel werkupdates moet doornemen.

Het maken van samenvattingen automatiseren

Wilt u meerdere projecten tegelijk volgen? Je kunt het volgende gebruiken Aangepaste velden van ClickUp optie om AI samenvattingen en AI project updates toe te voegen als twee kolommen in uw taken-en automatische samenvattingen te krijgen zonder uw opdrachten of projecten elke keer te openen.

Genereer samenvattingen in bulk van uw projecten en taken door AI-samenvattingen een aangepast veld te maken in ClickUp Tasks

Vertaal (en vat) inhoud samen

Communiceren met een wereldwijd team of niet-Engelssprekende klanten kan soms lastig zijn. Ik heb dit opgelost door mijn documenten in het Engels toe te voegen en ClickUp Brain te vragen ze in een andere taal samen te vatten, zodat ik ze kan delen met mijn niet-Engelssprekende klanten.

Maak vertaalde samenvattingen van uw inhoud met ClickUp Brain en stroomlijn de communicatie

ClickUp beste functies

Alles samenvatten: Van projectthreads totvergadernotities en chatberichten, genereer een samenvatting van alle inhoud rechtstreeks in ClickUp

Van projectthreads totvergadernotities en chatberichten, genereer een samenvatting van alle inhoud rechtstreeks in ClickUp Een samenvattingsvak toevoegen : Geef teamgenoten een samenvatting van elk document of pagina in ClickUp door een automatisch gegenereerd samenvattingsblok in te voegen

: Geef teamgenoten een samenvatting van elk document of pagina in ClickUp door een automatisch gegenereerd samenvattingsblok in te voegen Haal actiepunten : Laat ClickUp Brain uw documenten, chats en transcripties van vergaderingen doornemen en een lijst met actiepunten of volgende stappen voor u maken

: Laat ClickUp Brain uw documenten, chats en transcripties van vergaderingen doornemen en een lijst met actiepunten of volgende stappen voor u maken Tekst vertalen : Genereer snelle samenvattingen van documenten in verschillende talen en houd internationale teams op één lijn

: Genereer snelle samenvattingen van documenten in verschillende talen en houd internationale teams op één lijn Krijg samenvattingen op mobiel: Als u de ClickUp op uw smartphone gebruikt, kunt u automatische samenvattingen van uw commentaren en inboxberichten inschakelen

ClickUp beperkingen

U kunt een PDF-bestand niet direct samenvatten (behalve door alle inhoud te kopiëren en te plakken)

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/gebruiker per maand

: $7/gebruiker per maand Zakelijk : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

Klikken beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4000+ beoordelingen)

2. Digest krijgen: Het beste voor het maken van samenvattingen van verschillende lengtes

via Verkrijg Digest De volgende tool die ik testte was Get Digest, een eenvoudige AI-samenvatter met een gebruiksvriendelijke interface en krachtige documentsamenvatting.

Wat opvalt aan deze tool is dat je kunt kiezen uit verschillende samenvattingsmodi en de lengte van de samenvatting kunt bepalen. Het gedeelte '% van bron' heeft zes opties waaruit je kunt kiezen: 5, 15, 25, 35, 45 en 55. Hoe groter het getal, hoe langer de samenvatting. Hoe groter het getal dat je kiest, hoe langer de samenvatting.

Ik zou dit hulpmiddel voor samenvatten aanraden als je weet hoeveel informatie je nodig hebt uit een stuk tekst. Als je bijvoorbeeld alleen de belangrijkste informatie uit een artikel wilt, kun je '5%' kiezen. Als je de kern van het hele artikel wilt, bijna de helft van de lengte van het artikel, kies dan '55'.

Maar de mogelijkheden om artikelen samen te vatten zijn beperkt: je krijgt een aantal trefwoorden en een samenvatting van de belangrijkste punten. Je kunt de samenvatting van het document niet in een enkele paragraaf krijgen of om specifieke hoogtepunten vragen.

Get Digest beste eigenschappen

Genereer samenvattingen door tekst direct te plakken, een URL in te voeren of PDF-documenten te uploaden

Samenvattingen downloaden als tekstbestanden

Samenvattingen krijgen voor tekst in meer dan 33 talen

Bepaal het aantal trefwoorden dat u uit de tekst kunt halen

Verkrijg Digest beperkingen

Het heeft een bovengrens van 7000 woorden

De samenvattingen die uit URL's werden gegenereerd waren minder betrouwbaar en uitgebreid dan wanneer we tekst rechtstreeks uit de bron plakten of een document uploadden

Get Digest prijzen

Gratis

Zakelijk: Begint bij $133 per licentie per maand

Ontvang Digest beoordelingen en recensies

G2 : Recensies niet beschikbaar

: Recensies niet beschikbaar Capterra: Recensies niet beschikbaar

3. Scribbr: Beste gratis tekst samenvatter voor academisch onderzoek

via Scribbr Scribbr biedt AI-schrijftools voor wetenschappers en onderzoekers, met functies zoals academisch schrijven en redigeren, redigeren in APA-stijl, citaten en natuurlijk samenvattingen.

Het beste is dat je je niet hoeft aan te melden om dit hulpmiddel voor samenvattingen te gebruiken. Je kunt zelfs controleren of de gegenereerde samenvatting plagiaatvrij is. En ook dit is gratis. Dus als je als student op zoek bent naar voordelige samenvattingshulpmiddelen, dan is dit een goede optie.

Scribbr beste eigenschappen

Genereer tekst- of opsommingstekens van je tekst

Pas de focus van je samenvatting aan door trefwoorden te kiezen

Download een TXT-bestand van uw samenvattingen

Gebruik de optie Opnieuw samenvatten om de lengte van de gegenereerde samenvatting aan te passen

Scribbr beperkingen

Omdat het een limiet van 600 woorden heeft, kan het samenvatten van een lang artikel moeilijk zijn

Scribbr prijzen

**Gratis

Scribbr beoordelingen en recensies

G2 : Recensies niet beschikbaar

: Recensies niet beschikbaar Capterra: Recensies niet beschikbaar

4. Samenvatting Generator: Het beste voor studenten en niet-tech-savvy mensen

via Samenvatting Generator Ik heb Summary Generator - een basis document samenvatter met een minimale gebruikersinterface (slechts drie knoppen) - voor studenten of niet-tech-savvy mensen die misschien geïntimideerd zijn door de meer geavanceerde tools op deze lijst.

Dit is hoe het werkt - je voegt een blok tekst toe en het geeft je een eenvoudigere, makkelijk verteerbare versie ervan, inclusief lijsten. Je kunt op de knop 'Kopiëren' drukken en deze tekst in een tekstverwerker of kladblok plakken.

Omdat de tool minimale functies heeft, kun je de samenvatting niet downloaden als een tekstbestand of vragen om specifieke hoogtepunten.

Samenvatting generator beste eigenschappen

Genereer beknopte en gemakkelijk leesbare samenvattingen in seconden

Beperkingen van Summary Generator

Je kunt geen eigen samenvattingen genereren

De advertenties kunnen de ervaring wat onoverzichtelijk maken

Prijzen van de Summary Generator

**Gratis

Samenvatting Generator beoordelingen en recensies

G2 : Recensies niet beschikbaar

: Recensies niet beschikbaar Capterra: Recensies niet beschikbaar

5. Notta: Het beste voor het samenvatten van transcripties van vergaderingen

via Nietta.ai Notta is in de eerste plaats een app voor het maken van notities en is daarom vrij goed in het analyseren van de nuances in dialogen. Dit maakt het de perfecte tool om transcripties van webinars en podcasts samen te vatten.

Ik vond het fijn dat Notta hoofdstukken maakt voor elke samenvatting van een transcript - het voelt alsof je een blogpost of een boek aan het lezen bent, niet gewoon een hoop opsommingstekens.

Je kunt Notta ook gebruiken in je documenten voor samenvattingen van vergaderingen om bruikbare inzichten te krijgen.

Notta beste eigenschappen

Genereer samenvattingen per hoofdstuk van al je transcripties enprocesdocumenten maken* Gebruik aanpasbare sjablonen voor verschillende soorten vergaderingen

De samengevatte tekst delen via een link

Notta beperkingen

De generator van samenvattingen is alleen beschikbaar in het betaalde plan

Je kunt PDF's of webartikelen niet direct samenvatten

Notta prijzen

Gratis

Pro: $14.99/gebruiker per maand

$14.99/gebruiker per maand Zakelijk: $27,99/gebruiker per maand

$27,99/gebruiker per maand Onderneming: Prijzen op maat

Notta beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet beschikbaar

6. Paraphraser.io: Beste gratis samenvatter van lange tekst

via Parafraser.io Wil je grote documenten samenvatten? Paraphraser.io is een geweldige optie. Ik heb geprobeerd een wetenschappelijk artikel van 15.000 woorden samen te vatten en de resultaten waren geweldig.

Het toont ook details zoals het aantal woorden, tekens, zinnen en paragrafen van de originele tekst. Dit helpt bij het vergelijken van de samenvatting met het origineel. Je kunt echter geen aangepaste samenvattingen maken op basis van bijvoorbeeld toon of trefwoorden.

Hoewel je met Paraphraser.io ook samenvattingen kunt genereren als opsommingstekens, vond ik ze onsamenhangend en miste ik in sommige gevallen de originele context. Ik heb ook de Franse samenvattingsmogelijkheden getest en de resultaten waren prima.

Paraphraser.io beste eigenschappen

Genereer samenvattingen in negen talen, waaronder Frans, Turks en Portugees

Parafraseren van de gegenereerde samenvatting voor verdere vereenvoudiging

Controleren op plagiaat en grammaticale fouten als onderdeel van het gratis plan

Eenvoudig lange artikelen en academische documenten samenvatten

Paraphraser.io beperkingen

Geen samenvatting prompts

Sommige functies in de gebruikersinterface, zoals de schuifregelaar voor de lengte van samenvattingen, kunnen verwarrend zijn

Paraphraser.io prijzen

**Gratis

Basis: Begint bij $7/gebruiker per maand

Begint bij $7/gebruiker per maand Enterprise:begint bij $35/gebruiker per maand

Paraphraser.io beoordelingen en recensies

G2 : Recensies niet beschikbaar

: Recensies niet beschikbaar Capterra: Recensies niet beschikbaar

7. Jasper: Het beste voor enterprise teams

via Jasper Jasper staat bekend als een AI-contentgenerator voor bedrijfsteams. Maar een van de functies is ook een AI-tekstsamenvatter.

Ik uploadde mijn tekst naar Jasper en genereerde samenvattingen met behulp van een van de drie standaard samenvattingsvragen en mijn eigen vraag. Hoewel de standaard prompts goed werken, krijg je betere resultaten als je meer context toevoegt aan je eigen prompts.

Een functie waarvan ik onder de indruk ben, is de optie 'publiek', die de samenvatting genereert voor verschillende soorten publiek. Ik kreeg bijvoorbeeld een vrij eenvoudig te begrijpen samenvatting van een NFT-gerelateerd artikel.

Jasper biedt een gratis proefversie van 7 dagen (een creditcard is vereist) zodat je de functies kunt verkennen voordat je tot aankoop overgaat.

Jasper beste functies

Samenvattingen genereren in meer dan 25 talen

Gebruik de Jasper Chrome-extensie om eenvoudig e-mails en Google Docs samen te vatten

Gebruik de AI Copilot om samenvattingen te maken in de stem en toon van je merk

Jasper beperkingen

Geen gratis plan

Vat geen PDF's samen

Jasper prijzen

Creator: $49/zitplaats per maand

$49/zitplaats per maand Pro: $69/seat per maand

$69/seat per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1800+ beoordelingen)

8. Writesonic: Beste AI-tekstsamenvatter om marketinghaakjes te genereren

via Schrijftonic Hoewel Writesonic OpenAI's LLM gebruikt voor samenvattingen, is het specifiek getraind op marketinginhoud. Dit maakt het een geweldige samenvattingsgenerator voor marketeers. Je kunt het bijvoorbeeld vragen om een hook te genereren voor social media posts op basis van een long-form artikel. En je kunt de samenvatting opnieuw genereren voor variatie.

Een bijzonder goede functie is de Article Writer 6. Ik hoefde alleen maar een onderwerp op te geven (interactieve demo's) en wat referenties te kiezen. Writesonic maakte in een paar minuten een concept met de input van al die referenties. Het citeert ook referenties, zodat je terug kunt gaan naar die artikelen voor diepgaander onderzoek.

Een hele tijdsbesparing voor schrijvers in de onderzoeks- en schetsfase!

Writesonic beste functies

Vat meerdere blogberichten samen en herschrijf ze als één lang artikel

Maak kanaalspecifieke samenvattingen van uw artikelen met slechts één klik en verspreid ze gemakkelijk

Genereer samenvattingen in meer dan 25 talen, waaronder Frans, Spaans en Japans

Writesonic beperkingen

De kwaliteit van de samenvatting hangt af van het aantal credits. Het genereren van samenvattingen van topkwaliteit kan dus duur zijn

Writesonic prijzen

Standaard: $99 per maand (inclusief 1 teamlid)

$99 per maand (inclusief 1 teamlid) Professioneel: $199 per maand (3 teamleden inbegrepen)

$199 per maand (3 teamleden inbegrepen) Geavanceerd: $399 per maand (inclusief 5 teamleden)

Writesonic beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1900+ beoordelingen)

: 4.7/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1900+ beoordelingen)

9. Gimme Summary AI: Beste gratis samenvatter van webartikelen voor Chrome-browsers

via Chrome-webwinkel Hoe vaak heb je een bladwijzer voor een artikel gemaakt om later te lezen omdat je weinig tijd had? Met de browserextensies voor Chrome of Brave van Gimme Summary AI kan ik binnen een paar seconden een overzicht krijgen van de belangrijkste punten van elk webartikel.

En het mooiste is? Ik hoef artikelen niet te kopiëren en in verschillende tabbladen te plakken om de samenvatting te krijgen.

Maar omdat Gimme Summary AI is gebouwd over ChatGPT, word ik gevraagd om naar het ChatGPT-venster te gaan voor verificatie als ik vraag om een samenvatting te genereren, wat onhandig kan zijn.

Gimme Summary AI beste eigenschappen

Genereer met één klik samenvattingen van webartikelen rechtstreeks vanaf hun webpagina

Ontvang gratis AI samenvattingen zonder advertenties of het weggeven van je gegevens

Gimme Summary AI beperkingen

Ondersteunt alleen Engels

Omdat het een open-source project is, kan het soms buggy zijn

Gimme Summary AI prijzen

**Gratis

Gimme Summary AI waarderingen en reviews

G2 : Recensies niet beschikbaar

: Recensies niet beschikbaar Capterra: Recensies niet beschikbaar

10. Copy.ai: het beste voor het samenvatten van documenten in bulk

via Kopiëren.ai Soms kan zelfs het samenvatten van inhoud een enorme tijdrovende klus worden - vooral als je een marketeer bent die blogs moet samenvatten in opsommingstekens voor sociale media of een student die honderd verschillende onderzoeksartikelen moet lezen voor een scriptie die je aan het schrijven bent.

Dan is Copy.ai de perfecte keuze. De automatiseringsfuncties voor documentworkflows stellen u in staat om het samenvattingsproces te stroomlijnen.

Ik heb het gebruikt om een blogbericht over thought leadership op te stellen. Ik maakte simpelweg een samenvatting met mijn specifieke eisen. Copy.ai maakte vervolgens een samenvatting van mijn MKB-interviews, waarbij de belangrijkste punten uit elk gesprek in één beknopte samenvatting werden samengevat.

Copy.ai beste eigenschappen

Gebruik Copy.ai's samenvattingssjablonen om uw 'samenvatting prompts' te schrijven en tijd te besparen

Maak geautomatiseerde workflows om meerdere samenvattingen van documenten of zelfs samenvattingen van verschillende versies van een document te genereren met één enkele prompt

Genereer met één klik SEO-geoptimaliseerde meta-titels en beschrijvingen voor uw blogberichten

Copy.ai beperkingen

Geautomatiseerde workflows zijn alleen beschikbaar in de betaalde plannen

Copy.ai vat geen webartikelen van URL's samen

Copy.ai prijzen

Gratis

Starter: $49/gebruiker per maand

$49/gebruiker per maand Geavanceerd: $249 voor 5 gebruikers per maand

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (150+ beoordelingen)

: 4.7/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (60 beoordelingen)

Maak samenvattingen en begrijp de belangrijkste punten direct met ClickUp

Als u op zoek bent naar een AI-samenvattingsgenerator voor op het werk - om documenten, chathreads, transcripties van vergaderingen en dergelijke samen te vatten - dan is mijn beste suggestie ClickUp. Wilt u de belangrijkste punten van een vergadering in opsommingstekens voor een snelle scan? Of misschien wilt u berichten van een persoon in een chatdraad markeren? Het is allemaal mogelijk met ClickUp Brain.

Ik ben het ermee eens dat het genereren van samenvattingen u veel tijd kan besparen. Maar waarom zou u het daarbij laten? Waarom niet investeren in een platform dat zoveel meer doet om uw werk te vereenvoudigen en u tijd te besparen?

Daarom raad ik ClickUp aan. Naast het samenvatten van tekst kan het u ook helpen bij het beheren van projecten, samenwerken met uw team en het organiseren van uw taken. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog in en doe praktijkervaring op met de AI-samenvattingsmogelijkheden van ClickUp.