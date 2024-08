10 Beste Document Workflow Software Tools in 2024

Het optimaliseren van je documentworkflows is de sleutel tot een goede bedrijfsvoering. Dit is geen eenmalige oefening, maar iets wat je regelmatig moet doen om maximale efficiëntie te garanderen.

Je moet je blijven afvragen of je workflows efficiënt en goed georganiseerd zijn. Zorgen ze voor snelle goedkeuringen en geven ze duidelijke verantwoordelijkheden aan? Of vind je ze traag en ongeorganiseerd, met vertragingen en verwarring die de voortgang belemmeren?

Denk eens na over de workflows van uw bedrijf met betrekking tot documenten. Overweeg de volgende scenario's om te bepalen waar uw organisatie staat:

Worden goedkeuringen snel gegeven, projectaanvragen nauwkeurig geregistreerd en rollen glashelder?

Of heeft u te maken met vertraagde goedkeuringen, projectaanvragen die in het ongewisse blijven en wijdverspreide verwarring over wie wat doet?

Als uw ervaring neigt naar het laatste, dan betekent dit dat uw procesworkflows een transformatie nodig hebben. Maak kennis met documentworkflowsoftware - een gegarandeerde oplossing om de dagelijkse werkzaamheden te stroomlijnen. Deze tools verbeteren de efficiëntie door uw bedrijfsprocessen te stroomlijnen.

Het kiezen van de juiste documentworkflowsoftware is cruciaal om uw organisatiemachine te verfijnen en te optimaliseren.

**Wat is Document Workflow Software?

Software voor documentstromen helpt u bij het beheren van de volledige levenscyclus van documenten. Het stroomlijnt de creatie van documenten, te beginnen bij het idee, en omvat versiebeheer, het bijhouden van goedkeuringen, delen en opslaan van content.

Laten we eens kijken hoe de beste documentworkflowtools van 2024 een revolutie teweeg kunnen brengen in uw bedrijfsvoering.

Wat moet je zoeken in een documentworkflowsoftware

Als je op zoek bent naar de beste documentworkflowsoftware, moet je je richten op functies die de efficiëntie verbeteren, de activiteiten stroomlijnen en je gegevens beschermen. De belangrijkste elementen om naar te zoeken zijn onder andere

Workflowautomatisering: Kies documentworkflowsoftware die terugkerende taken kan automatiseren, van het routeren van documenten tot goedkeuringsprocessen, zodat uw team geen handmatige taken meer hoeft uit te voeren

Kies documentworkflowsoftware die terugkerende taken kan automatiseren, van het routeren van documenten tot goedkeuringsprocessen, zodat uw team geen handmatige taken meer hoeft uit te voeren Documentbeheer via de cloud : Overal en altijd toegang tot documenten, zodat uw team op één lijn zit, of u nu op afstand of op kantoor werkt

: Overal en altijd toegang tot documenten, zodat uw team op één lijn zit, of u nu op afstand of op kantoor werkt Uitgebreide workflow voor documentbeheer: Zoek naar oplossingen die een robuust documentbeheersysteem bieden, van maken, scannen en archiveren tot ophalen en verwijderen, waardoor de levenscyclus van documenten beter wordt beheerd

Zoek naar oplossingen die een robuust documentbeheersysteem bieden, van maken, scannen en archiveren tot ophalen en verwijderen, waardoor de levenscyclus van documenten beter wordt beheerd Geavanceerde beveiligingsfuncties: Zorg ervoor dat de documentworkflowsoftware robuuste beveiligingsprotocollen heeft, inclusief toegangsrechten en controlesporen, om gevoelige informatie te beschermen

Zorg ervoor dat de documentworkflowsoftware robuuste beveiligingsprotocollen heeft, inclusief toegangsrechten en controlesporen, om gevoelige informatie te beschermen Integratiemogelijkheden: Kies documentworkflowsoftware die naadloos integreert met uw bestaande tools en systemen, waardoor een uniforme workflow mogelijk wordt

Kies documentworkflowsoftware die naadloos integreert met uw bestaande tools en systemen, waardoor een uniforme workflow mogelijk wordt Aanpasbaarheid en schaalbaarheid: Kies voor platforms die aangepaste sjablonen, formulierverwerking en een drag-and-drop interface bieden, zodat u workflows kunt aanpassen aan uw unieke bedrijfsprocessen

Kies voor platforms die aangepaste sjablonen, formulierverwerking en een drag-and-drop interface bieden, zodat u workflows kunt aanpassen aan uw unieke bedrijfsprocessen Geavanceerd gebruikersbeheer: Zoek naar belangrijke functies waarmee u gebruikersrollen en verantwoordelijkheden kunt beheren, zodat alleen geautoriseerd personeel documenten kan openen, bewerken of delen

De 10 beste documentworkflowsoftware voor gebruik in 2024

De juiste documentworkflowsoftware moet complexe documentworkflows met finesse afhandelen en schaalbare, veilige en integratieve documentworkflowsoftware bieden die voldoet aan uw veranderende bedrijfsbehoeften. Laten we eens kijken naar de 10 beste documentworkflowsoftware in 2024.

1. ClickUp

ClickUp is niet alleen een holistische projectbeheertool, maar ook een uitgebreide tool voor het stroomlijnen van het maken, beheren en samenwerken van documenten. Het is een centraal punt voor het beheer van de manier waarop documenten worden gedeeld, bewerkt, herzien en uitgewisseld tussen teamleden, wat de controle en organisatie ten goede komt.

De veelzijdigheid van ClickUp blijkt duidelijk uit de uitgebreide integratiemogelijkheden, die verbinding maken met meer dan 1000 tools. Inheemse integraties synchroniseren met uw bestaande workflow en bieden een uniform platform voor taken en projecten.

De beste functies van ClickUp

ClickUp Documenten DocuWare stelt organisaties in staat om activiteiten op verschillende afdelingen, zoals verkoop, HR en financiën, te stroomlijnen. Door processen op maat van uw unieke vereisten te ontwerpen en te automatiseren, stuwt DocuWare uw team naar een hoger productiviteitsniveau.

De beste functies van DocuWare

Aangepaste documentworkflows efficiënt automatiseren met DocuWare's software voor documentworkflowbeheer via een drag-and-drop interface

Zorg voor nauwkeurige documentverwerking en besluitvorming met uitgebreide controle en transparantie

Krijg overal toegang tot documentworkflowtaken met mobiele ondersteuning en beheer taken efficiënt met automatische updates, duidelijke toewijzingen, escalaties en vervangingsregels

DocuWare beperkingen

Offline met documenten werken kan uitdagingen met zich meebrengen, die de productiviteit kunnen belemmeren in situaties zonder internettoegang

De uitgebreide functionaliteit van DocuWare gaat gepaard met een leercurve die voor sommigen steil kan zijn, vooral voor degenen zonder technische achtergrond

DocuWare-prijzen

Prijzen op maat

DocuWare beoordelingen

G2: 4.5/5 (220 beoordelingen)

4.5/5 (220 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (88 stemmen)

3. Fluix

via fluix Fluix transformeert omslachtige papieren processen in gestroomlijnde digitale documentworkflows. Met Fluix kan uw organisatie een papierloze omgeving omarmen, routinetaken automatiseren en knelpunten elimineren die de productiviteit belemmeren.

Of u nu marktleider bent of een groeiende onderneming, het Fluix-pakket is ontworpen om uw operationele kader te versterken met digitale documenten en automatisering van de documentworkflow.

De beste functies van Fluix

Centraliseer software voor documentbeheer met Fluix voor meer nauwkeurigheid, veiligheid en compliance

Krijg controle over processen voor snellere goedkeuringen en betere naleving met Fluix

Zet gegevens om in strategische inzichten voor geïnformeerde besluitvorming en operationele verbetering met Fluix

Toegang tot tijdige en nauwkeurige informatie vanuit één bron, voor datagestuurde besluitvorming

De beperkingen van Fluix

De vormgevingsmogelijkheden van Fluix kunnen complex zijn en een uitdaging vormen voor gewone gebruikers

Gebruikers ondervinden hinder van de noodzaak om te schakelen tussen verschillende werkbalken voor markeren en markeren, en het toevoegen van bladwijzers is omslachtig

Fluix prijzen

Core pakket: $50 per gebruiker per maand, met een minimum van 10 gebruikers

Fluix beoordelingen

G2: 4.8/5 (18 beoordelingen)

4.8/5 (18 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (45 stemmen)

4. Ondertekenen

via DocuSign DocuSign biedt softwareoplossingen voor documentworkflows om het overeenkomstproces in verschillende bedrijfsfuncties te stroomlijnen. Het is handig voor elektronische handtekeningen en helpt bij het transformeren van de hele levenscyclus van overeenkomsten, van creatie tot uitvoering en beheer.

DocuSign primaire functies

Documenten digitaal verzenden, ondertekenen en goedkeuren met de veilige en wettelijk bindende functie voor e-handtekeningen van DocuSign, toegankelijk op elk apparaat wereldwijd

Automatiseer het volledige contractbeheerproces met DocuSign's CLM, van opstellen tot verlengen, voor verbeterde efficiëntie en minder risico's

Genereer automatisch nauwkeurige en consistente documenten en gebruik DocuSign's analyses voor inzicht in overeenkomstprocessen om de documentworkflow te optimaliseren

DocuSign-beperkingen

De offline mogelijkheden van DocuSign zijn soms beperkt, wat een uitdaging vormt voor gebruikers die met documenten moeten werken zonder toegang tot internet

Prijzen voor DocuSign

Personal: $15/maand voor basisbehoeften voor e-handtekeningen

$15/maand voor basisbehoeften voor e-handtekeningen Standaard: $45/maand per gebruiker voor teams

$45/maand per gebruiker voor teams Zakelijk Pro: $65/maand per gebruiker

$65/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

DocuSign beoordelingen

G2: 4.5/5 (2.327 beoordelingen)

4.5/5 (2.327 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (517 beoordelingen)

5. Avokaado

via avokaado_ Avokaado CLM is een alles-in-één documentworkflowsoftware die is ontworpen om teams van verschillende afdelingen in staat te stellen contracten eenvoudig en efficiënt te automatiseren, onderhandelen, e-handtekenen en beheren. Het is gericht op het elimineren van handmatig werk, zodat organisaties zich kunnen richten op strategische taken door gebruik te maken van de kracht van workflowautomatisering in hun contracteringsprocessen.

Avokaado beste eigenschappen

Automatiseer het opstellen, onderhandelen en beheren van contracten met Avokaado CLM om de levenscyclus te versnellen en naleving en nauwkeurigheid te garanderen

Verbeter de teamsamenwerking op het gebied van contracten met Avokaado, zodat de communicatie en documentworkflow met alle belanghebbenden soepel verloopt

Versnel goedkeuringsprocessen met de veilige mogelijkheden voor e-handtekeningen van Avokaado CLM, waardoor elektronische handtekeningen altijd en overal mogelijk zijn

De beperkingen van Avokaado

Gebruikers die op een klein laptopscherm werken, kunnen moeite hebben met het lezen van tekst tijdens het maken van het concept, vooral wanneer opties aan de rechterkant verschijnen, waardoor het zicht op het hoofdtekstvak wordt belemmerd

Prijzen voor Avokaado

Gratis account: Onbeperkt aantal gebruikers, maximaal vijf documenten per maand

Onbeperkt aantal gebruikers, maximaal vijf documenten per maand Privé werkruimte: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen On-prem oplossing: Aangepaste prijzen

Avokaado beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. FileHold

via G2 FileHold is ontworpen om documentworkflows te stroomlijnen en te automatiseren en om veilige en gecontroleerde toegang tot documenten binnen een organisatie te garanderen. Op maat gemaakt voor bedrijven die op zoek zijn naar efficiënte workflow voor documentbeheer fileHold biedt verschillende functies om de beveiliging, toegankelijkheid en naleving van documenten te verbeteren.

De beste functies van FileHold

Verbeter de beveiliging en naleving van documenten met de veilige, gecontroleerde documenttoegang van FileHold voor alleen bevoegde gebruikers

Stroomlijn activiteiten met aanpasbare documentworkflows voor het beoordelen en goedkeuren van documenten, waardoor bedrijfsprocessen worden geautomatiseerd

Handhaaf de productiviteit met altijd en overal toegang tot documenten vanaf elk apparaat met FileHold

De beperkingen van FileHold

De mogelijkheden van de mobiele applicatie van FileHold zijn beperkt

De complexiteit van het configureren van beveiligingsrollen en -machtigingen kan ontmoedigend zijn, wat kan leiden tot risico's voor gegevensbeveiliging als er niet goed mee wordt omgegaan

De prijzen van FileHold

Prijzen op maat

Bestandopname

G2: Te weinig beoordelingen

Te weinig beoordelingen Capterra: 4.7/5 (45 beoordelingen)

7. CFlow

via CFlow CFlow is een documentworkflowplatform zonder code dat een revolutie teweegbrengt in de manier waarop bedrijven operationele processen afhandelen. Het elimineert traditionele papieren formulieren, e-mails en spreadsheets door workflowautomatisering te introduceren die efficiëntie en productiviteit belooft.

De beste kenmerken van CFlow

Start workflow automatisering met Cflow's bibliotheek van kant-en-klare document workflow templates voor verschillende afdelingen

Integreer naadloos met tools van derden via de eenvoudige API-integratie van Cflow met G Suite, Office 365 en meer

Gegevensbeveiliging garanderen met robuuste encryptie en geautomatiseerde back-ups in kogelvrije AWS-datacenters

Flexibele goedkeuringen mogelijk maken, zodat niet-Cflow gebruikers verzoeken kunnen goedkeuren, wat de bruikbaarheid vergroot

CFlow beperkingen

Er zijn gevallen geweest van trage prestaties tijdens de overdracht van grote hoeveelheden gegevens,

CFlow prijzen

Happy Plan: $12/maand per gebruiker voor minimaal 10 gebruikers

$12/maand per gebruiker voor minimaal 10 gebruikers Happy Plan: $16/maand per gebruiker voor minimaal 10 gebruikers

$16/maand per gebruiker voor minimaal 10 gebruikers Bliss Plan: $22/maand per gebruiker voor minimaal 10 gebruikers

CFlow-classificaties

G2: 5.0/5 (53 beoordelingen)

5.0/5 (53 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Docsumo

via Docsumo Docsumo is documentworkflowsoftware op maat voor het efficiënt en nauwkeurig extraheren van gegevens uit ongestructureerde documenten.

Docsumo is gericht op het transformeren van de documentverwerkingsworkflow voor sectoren zoals financiën, verzekeringen, vastgoed en kredietverlening en biedt een reeks functies die zijn ontworpen om handmatige inspanningen te minimaliseren en de nauwkeurigheid van gegevens te maximaliseren.

Docusumo functies

Gebruik Docsumo's vooraf getrainde API's voor onmiddellijke inzet op documenten zoals facturen en ID's

Verbeter de nauwkeurigheid van gegevensextractie met Docsumo's machine learning die van elk document leert

Efficiënt gegevens extraheren uit complexe documenttabellen met Table Vision

Beoordeel de betrouwbaarheid van gegevens met Docsumo's betrouwbaarheidsscores voor gegevensnauwkeurigheid

Docusumo beperkingen

De eerste opzet en training van modellen kan langer duren dan verwacht, vooral voor documenten met aanzienlijke variantie

Docusumo prijzen

Groeiplan: begint bij $500/maand

begint bij $500/maand Businessplan: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Ondernemingsplan: Aangepaste prijzen

Docusumo-beoordelingen

G2: 4.7/5 (46 beoordelingen)

4.7/5 (46 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Document Logistix

via Document Logistix Document Logistix biedt oplossingen voor documentbeheer voor het stroomlijnen en automatiseren van documentworkflowprocessen in verschillende sectoren, waaronder de crediteurenadministratie, personeelszaken, inkoop en meer. De oplossingen zijn flexibel en kunnen op locatie, in de cloud of als SaaS worden ingezet om te voldoen aan de unieke behoeften van verschillende bedrijven.

Document Logistix beste eigenschappen

Automatiseer front- en back-office activiteiten met uitgebreide documentworkflowoplossingen voor digitale documenttransformatie

Toegang tot sectorspecifieke toepassingen voor logistiek, onderwijs, productie en meer om te voldoen aan unieke uitdagingen in de sector

Verbeter de efficiëntie met integratiemogelijkheden voor legacy-systemen en toonaangevende documentworkflowoplossingen zonder de bestaande documentworkflow te verstoren

Document Logistix beperkingen

Document Logistix ontbeert uitgebreide technische ondersteuning en trainingsdiensten, wat een gebrek aan klanttevredenheid en continu leren benadrukt

Document Logistix prijzen

Prijzen op maat

Document Logistix beoordelingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

10. Revver

via Bedrijfsoverzicht Revver, voorheen eFileCabinet, transformeert documentbeheersystemen van een complexe taak in een gemakkelijke activiteit voor groei en positieve impact. Dit innovatieve platform biedt een uitgebreide reeks tools voor het digitaliseren, automatiseren en optimaliseren van documentafhankelijke processen, het bevorderen van betere werkpraktijken en het stroomlijnen van bedrijfsactiviteiten in verschillende sectoren.

Revver beste eigenschappen

Automatiseer de opslag en organisatie van documenten om een einde te maken aan de chaos op het gebied van content met Revver

Garandeer dat u documenten direct kunt terugvinden, waardoor de zoektijd aanzienlijk wordt verkort

Versnel uw documentworkflow met e-handtekeningen en samenwerkingstools voor het naadloos delen van documenten

Verhoog de efficiëntie en beperk menselijke fouten tot een minimum door bedrijfsprocessen en terugkerende taken te automatiseren

Zorg voor bescherming van documenten met bankwaardige beveiliging en uitgebreide beheerfuncties

Revver beperkingen

Sommige gebruikers hebben aangegeven behoefte te hebben aan meer toegankelijke trainingsmiddelen om de functies volledig te kunnen benutten

Revver prijzen

Prijzen op maat

Revver beoordelingen

G2: 4.3/5 (355 beoordelingen)

4.3/5 (355 beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Empower uw documenten, verbeter uw bedrijf met ClickUp

Het onderzoeken van document workflow software opties laat zien hoe belangrijk het is om een oplossing te kiezen die:

Bedrijfsdocumenten efficiënt beheert

Activiteiten stroomlijnt door middel van geautomatiseerde documentworkflows

Het kiezen van de juiste documentworkflowsoftware kan uw bedrijfsactiviteiten transformeren van chaos naar efficiëntie. Hoewel elk platform unieke functies biedt, onderscheidt ClickUp zich als de beste documentworkflowsoftware door zijn vermogen om papieren documenten om te zetten in een gedigitaliseerd, eenvoudig te beheren formaat.

Met zijn veelzijdige ClikUp Docs, aanpasbare sjablonen en robuuste integraties vereenvoudigt ClickUp het documentbeheersysteem en verbetert het de samenwerking en productiviteit. De AI-hulpprogramma's stroomlijnen de documentworkflow nog verder, zodat uw team taken nauwkeurig en snel kan afronden.

Voor bedrijven die hun documentworkflow willen verbeteren, is het omarmen van ClickUp's innovatieve platform de volgende stap op weg naar innovatie en groei. Gratis aanmelden vandaag nog in en begin uw reis naar operationele uitmuntendheid.