Optimalisatie van de documentbeheerworkflow: Best Practices voor een betere organisatie

Of je nu werkt in een softwareontwikkeling bedrijf of een schoenenwinkel, je kunt niet om papierwerk en documenten heen. Van bedrijfsbeleid en werknemershandboeken naar serviceovereenkomsten en financiële verklaringen een gemiddelde organisatie verwerkt honderden records als onderdeel van haar normale activiteiten. 📁

Chaotisch documentbeheer is een enorme risicofactor voor elk bedrijf. Stel dat je het overzicht verliest over belangrijke contracten -dit kan leiden tot problemen met de regelgeving en veiligheidsproblemen, om nog maar te zwijgen van potentieel belastende gebieden zoals samenwerking en levering van Taken.

De oplossing? Het opzetten van een goede werkstroom voor documentbeheer. Deze redt u uit de klauwen van desorganisatie en inefficiëntie door het aanmaken, opslaan, terugvinden, verdelen en verwijderen van documenten in een organisatie te dicteren. In dit artikel bespreken we door experts goedgekeurde manieren om documentgerelateerde processen te optimaliseren en te structureren.

Wat is Document Management Werkstroom?

Een document management workflow (DMW) geeft aan hoe je binnen je organisatie met documenten omgaat. Dit omvat elk documentgerelateerd proces en elke documentgerelateerde Taak, inclusief het beheren van verschillende versies van documenten, het zorgen voor naleving van de regelgeving en het maken van rapportage sneller en foutloos.

Hier volgen voorbeelden van enkele belangrijke subprocessen binnen een documentstroom:

Aanmaken : Legt uit hoe nieuwe documenten moeten worden opgesteld en gecreëerd

: Legt uit hoe nieuwe documenten moeten worden opgesteld en gecreëerd Bewerking : Geeft aan hoe bestaande documenten moeten worden bewerkt, proefgelezen en herzien om naleving te garanderen en fouten te voorkomen

: Geeft aan hoe bestaande documenten moeten worden bewerkt, proefgelezen en herzien om naleving te garanderen en fouten te voorkomen Opslagruimte : Beschrijft hoe en waar documenten moeten worden opgeslagen, zowel in fysiek als digitaal format

: Beschrijft hoe en waar documenten moeten worden opgeslagen, zowel in fysiek als digitaal format Categorisatie : Geeft aan hoe documenten georganiseerd en geïndexeerd moeten worden, zodat ze makkelijker terug te vinden en te navigeren zijn. Denk aan werkruimtes, mappen, geneste mappen, enz.

: Geeft aan hoe documenten georganiseerd en geïndexeerd moeten worden, zodat ze makkelijker terug te vinden en te navigeren zijn. Denk aan werkruimtes, mappen, geneste mappen, enz. Delen : Geeft aan wie documenten mag openen, bewerken en delen

: Geeft aan wie documenten mag openen, bewerken en delen Verwijdering : Geeft aan hoe u overbodige documenten kunt bijhouden en verwijderen uit het documentbeheersysteem

: Geeft aan hoe u overbodige documenten kunt bijhouden en verwijderen uit het documentbeheersysteem Aanvragen en goedkeuringen : Uitleg over goedkeuringsprocessen voor documenten op verschillende hiërarchieniveaus

: Uitleg over goedkeuringsprocessen voor documenten op verschillende hiërarchieniveaus Monitoring: Beschrijft hoe je versie revisies en wijzigingen bijhoudt om maximale transparantie te garanderen. Het heeft ook betrekking op het beoordelen van de prestaties van de hele werkstroom, het opsporen van inefficiënties bij het ophalen of verwerken van documenten en het bedenken van manieren om deze te elimineren

Waarom is het optimaliseren van werkstromen voor documentbeheer belangrijk?

Een van de grootste uitdagingen voor organisaties in het huidige tijdperk is inefficiënt informatiebeheer, vooral wanneer externe of hybride teams betrokken zijn. Een typisch scenario is belanghebbenden bij het project moeite om relevante documentatie binnen handbereik te vinden, wat kan leiden tot communicatiehiaten binnen afdelingen of tijd- en kostenoverschrijdingen.

Het optimaliseren van werkstromen voor documentbeheer draait allemaal om het voorkomen van deze inefficiënties. Het belang ervan binnen een bedrijf komt vooral tot uiting in zeven aspecten:

Verbeterde efficiëntie: Werkstromen voor documentbeheer helpenalgemene werkstromen optimaliseren en bedrijfsprocessen te optimaliseren en ervoor te zorgen dat werknemersproductiever zijn en geen tijd verspillen aan het zoeken naar documenten Transparantie: Door alle documenten op één plaats te hebben, worden afdelingssilo's verwijderd en wordt informatie toegankelijk gemaakt voor de relevante leden van het team Gemakkelijkerinwerken van werknemers: Gestructureerde documentatie zorgt ervoor dat nieuwe teamleden de informatie kunnen vinden waarin ze geïnteresseerd zijn en leren hoe ze met verschillende Taken moeten omgaan Standaardisatie van processen: Zorgvuldig geabonneerde werkstromen helpen u bij het schetsen vanstandaard werkprocedures (SOP's) voor processen en samenwerkingstaken en houdcross-functionele teams op één lijn Verbeterde veiligheid: Met een goed ontworpen werkstroom voor documentbeheer kunt u de toestemming voor toegang tot bestanden en mappen regelen Geminimaliseerde fouten: U kunt zorgen voor consistentie in documentverwerking en terugkerende beheerderstaken automatiseren, waardoor het risico op handmatige fouten afneemt Verbeterdbesluitvormingsprocessen: Toegang binnen een documentbeheeroplossing tot essentiële documenten met contextuele informatie helpt gebruikers om verstandige, op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen

10 effectieve manieren om de werkstroom van documenten te verbeteren

Het verbeteren van de documentbeheerworkflows kan uw organisatie ongetwijfeld helpen floreren, maar de vraag is wat de ideale manier is om dit te doen

Om te beginnen is de traditionele methode van het fysiek opslaan van bestanden en mappen een no-go. In het huidige scenario kunt u een documentatiesysteem van hoge kwaliteit ontwikkelen met software voor documentbeheer (voorbeeld, ClickUp ) om records te organiseren en beheren.

Na grondig onderzoek hebben we de 10 best practices in kaart gebracht die helpen bij het opbouwen van het kernraamwerk van documentbeheerworkflows. We zullen ook enkele functies binnen ClickUp demonstreren die het proces kunnen verbeteren! 😍

1. Identificeer uw behoeften

Het eerste wat op uw agenda moet staan is het analyseren van uw organisatie en het identificeren van specifieke documentgerelateerde behoeften. Omdat elk bedrijf uniek is, moet u misschien diep graven en uw processen herzien om te begrijpen wat niet werkt en waar u zich op moet richten.

Denk na over je werk en de documenten die je moet beheren. Bijvoorbeeld, als je een accountantskantoor hebt u een werkstroom nodig die veel documentverkeer ondersteunt en geavanceerde categorisatieopties heeft om items snel terug te vinden in geval van geschillen.

Aan de andere kant, als je een klein bedrijf als u online sieraden verkoopt, zal de werkstroom van uw documentbeheersysteem waarschijnlijk gericht zijn op het opslaan van individuele productbeschrijvingen en het maken en beheren van facturen.

Het vaststellen van de behoeften kan een langdurig en ingewikkeld proces zijn, maar de functionaliteit van je workflow voor documentbeheer hangt er wel vanaf. Begin met de grootte van je team en bedenk hoeveel mensen de workflow zullen gebruiken en hoe vaak.

Het is altijd een goed idee om de leden van je team te vragen wat ze graag in de workflow zouden willen zien en wat ze van het huidige systeem vinden. Je kunt gebruik maken van aanpasbare ClickUp formulieren om reacties en feedback van uw team vast te leggen en om te zetten in uitvoerbare Taken die verbinding maken met uw workflows.

Stroomlijn interne verzoeken om feedback om precies die informatie te verzamelen die nodig is in uw formulieren

Zodra u de nodige informatie hebt verzameld, kunt u beginnen met het opnieuw uitvinden van uw documentworkflow om deze af te stemmen op de behoeften van het bedrijf.

2. Gebruik de juiste software voor documentstroom

De juiste software voor documentbeheer moet uitgerust zijn met opties die u helpen uw workflows te optimaliseren en de efficiëntie te maximaliseren.

ClickUp is een eersteklas taak en projectmanagement platform, begrijpt het de behoefte aan gestroomlijnde documentbeheerprocessen. Binnen de tool vindt u ClickUp Documenten , een aantrekkelijke suite waarmee u alle documentgerelateerde Taken op één plaats kunt afhandelen.

Met ClickUp Docs kunt u alle bedrijfsgerelateerde documenten maken, bewerken, delen en opslaan, van kennisbanken en wiki's naar contracten en SOP's.

Samenwerking is de sleutel met ClickUp 3.0 Docs, zodat u snel documenten kunt delen, toestemming kunt instellen of kunt exporteren naar interne of externe gebruikers

Gebruik de uitgebreide bewerkings- en stylingopties om uw documenten aan te passen, bladwijzers toe te voegen, geneste mappen in te voegen en tabellen in te sluiten om uw records zo gedetailleerd te maken als nodig is.

Een van de beste dingen aan ClickUp Docs is de mogelijkheid om uw documenten te verbinden met werkstromen, zodat toegewezen personen genoeg contextuele informatie hebben om hun werk goed te doen.

ClickUp Docs aan uw werkstroom koppelen door taken aan elkaar te koppelen

Maakt u zich zorgen over de veiligheid? Dat is geregeld ClickUp laat u aanpassen Hiërarchie niveaus voor mappen en werkruimten, evenals het configureren van toestemmingen en privacy instellingen, waardoor u de volledige controle krijgt over wie uw documenten kan openen, bewerken en delen.

3. Gebruik kunstmatige intelligentie (AI) in documentbeheer

U en uw team zouden niet door hoepels moeten hoeven springen en uren moeten spenderen aan het maken van gedetailleerde documenten. Gelukkig is AI van onschatbare waarde gebleken in de ruimte voor documentbeheer, waardoor teams sneller documenten kunnen sorteren en kennisitems kunnen genereren. Sterker nog, een recente wetenschappelijke studie ontdekte dat het gebruik van generatieve AI-tools kunnen:

De schrijftijd met 40% verkorten

De kwaliteit van de output met 18% verbeteren ClickUp AI is een uitstekend voorbeeld van hoe AI uw werkstromen voor documentbeheer kan transformeren. De generatieve schrijfassistent versnelt het aanmaken van documenten met aanpasbare, rolspecifieke aanwijzingen.

Verfijn uw resultaten om sneller betere content te bereiken met reprompting in ClickUp AI

ClickUp AI helpt u bij het brainstormen, genereren, bijschaven en samenvatten van content voor verschillende soorten documenten - allemaal geoptimaliseerd voor toon en grammatica. Het enige wat u hoeft te doen is de velden met intenties in te vullen, en de tool kan documenten van professionele kwaliteit genereren, zoals projectbeschrijvingen, agenda's voor vergaderingen marketingcasestudies en tijdlijnen van projecten met uiterste precisie.

Er is meer - ClickUp AI laat u het volgende genereren action items uit je documenten! Selecteer gewoon een specifiek deel van uw document, klik op AI en kies voor Actie-item genereren. ClickUp AI analyseert de geselecteerde content en maakt een lijst met taken. ✨

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer te verbeteren

Naast ClickUp AI biedt het platform nog een hulpmiddel voor het aanmaken van documenten - sjablonen! ClickUp's indrukwekkende bibliotheek met meer dan 1000 sjablonen versnelt het proces van het maken van documenten, dagelijkse planners, kennisbanken en e-mails. Ze zijn 100% aanpasbaar zodat u ze kunt aanpassen aan de richtlijnen en het werk van uw bedrijf.

4. Centraliseer uw documenten

Als je niet al je documenten gecentraliseerd bijhoudt, kan dat de oorzaak zijn van chaos en desorganisatie, gebrek aan transparantie en gegevensverlies . Een efficiënte werkstroom voor documentbeheer moet ervoor zorgen dat iedereen, inclusief werknemers, managers en clients, op één plek toegang hebben tot cruciale bestanden en informatie, en niet via e-mails of threads.

Als u ClickUp 3.0 gebruikt, kunt u het volgende ontdekken Hub voor documenten als een uitstekend centrum voor het opslaan van elk bedrijfsgerelateerd document. Het presenteert al uw documenten door middel van drie kaarten-Recent, Favorites, en Created by Me-gevolgd door een tabel met al uw records. 😎

De ClickUp Docs Hub is uw centrale opslagplaats van bedrijfsdocumenten

5. Zorg ervoor dat documenten gemakkelijk terug te vinden zijn in een workflow management software

U bewaart alle bedrijfsdocumenten op één plek, maar er is nog een probleem: het vinden van een specifiek document kan aanvoelen als het zoeken naar een speld in een hooiberg. Een slechte waarde voor het terugvinden van documenten is een grote fout in elke workflow voor documentbeheer. Dit klinkt misschien niet als een groot probleem als je net een bedrijf bent begonnen met een kleine klantenkring. Maar stel je voor dat je een document opzoekt dat je drie of vier jaar geleden hebt gemaakt.

Een geoptimaliseerde workflow voor documentbeheer draait om zoekbaarheid. Je moet elk document in je werkstroom binnen enkele seconden kunnen terugvinden om ervoor te zorgen dat procesefficiëntie .

Veel topprogramma's voor documentbeheer hebben zwakke zoekfuncties, maar dit probleem zult u niet hebben met de Universeel zoeken Functie in ClickUp 3.0. Met deze functie kunt u praktisch alles in uw werkruimte zoeken met behulp van trefwoorden. U kunt ook items zoeken op het tijdstip waarop ze voor het laatst zijn bijgewerkt en weergegeven.

ClickUp Universal Search stelt gebruikers in staat om snel Taken, Documenten, bestanden, gebruikers, chatten en Dashboards te vinden in de gehele werkruimte en zelfs in andere aangesloten apps

Kunt u zich de naam van een document niet herinneren? Verbeter uw zoeklogistiek binnen ClickUp door aanpasbare tags voor records te maken. Bijvoorbeeld, als u meerdere documenten hebt gemaakt met de focus op methodologieën voor procesverbetering kun je ze taggen met procesverbetering.

ClickUp voegt ook een kolom Located In toe aan de zoekresultaten. Zo kunt u zien waar een bepaald document is opgeslagen en het met een paar klikken vinden.

6. Automatiseer uw werk

Een van de snelste manieren om je werkstromen voor documentbeheer te optimaliseren is door taken en activiteiten daarin te automatiseren . Automatiseringen behoeden je team voor foutgevoelige, repetitieve taken, verhogen de efficiëntie en helpen ze zich te concentreren op activiteiten die meer waarde toevoegen.

Voor automatisering van werkstromen is vaak code nodig en het klinkt misschien een uitdaging voor niet-tech teams, maar het kan eenvoudig zijn als je een krachtige tool zoals ClickUp gebruikt.

Met meer dan 100 codevrije ClickUp Automatiseringen kunt u het platform routinetaken voor u laten uitvoeren. Via een visuele interface bepaal je wat een automatisering triggert en wat er na de trigger gebeurt. Dit kan handig zijn voor het beheren van documentbeoordelingen en het bijwerken van de status van goedkeuringen. 😍

Automatiseringen worden gebruikt om automatisch resultaten te triggeren wanneer een actie plaatsvindt. Bijvoorbeeld, met behulp van de automatisering "wanneer status verandert" passen we een sjabloon toe op een taak om ervoor te zorgen dat er geen waardevolle informatie verloren gaat tijdens handoffs van clients

7. Integreer uw software voor documentbeheer met andere platforms

De tijd is voorbij dat organisaties volledig konden vertrouwen op één app of platform. Tegenwoordig heb je een aparte app voor alles van het maken van facturen en tijd bijhouden naar vergaderingen plannen met leden van het team.

Hoewel het springen tussen tientallen apps vermoeiend kan zijn, is het een noodzakelijk kwaad op de moderne werkplek. Een eenvoudige manier om de workflows voor documentbeheer te optimaliseren en te voorkomen dat je voortdurend tussen apps moet schakelen, is door gebruik te maken van integraties.

Je zult blij zijn dat ClickUp integreert met meer dan 1.000 platforms zoals Slack, GitHub, Everhour en Zoom. Als u de app die u wilt integreren niet in de lijst kunt vinden, gebruik dan ClickUp API om aangepaste integraties te bouwen en informatie van verschillende platforms toegankelijk te houden vanuit één hub!

8. Houd documentgerelateerde werkstromen flexibel

Werkstromen voor document- en projectmanagement zijn nauw met elkaar verbonden. En omdat projectprocessen vaak veranderen, moet u ervoor zorgen dat uw documentgerelateerde workflows dit proces kunnen volgen.

Je project- en documentworkflows op elkaar afstemmen is mogelijk met de ClickUp suite voor projectmanagement , samengesteld met functies die draaien om nauwgezette organisatie, samenwerking en precisie.

De meest opvallende optie die jou en je team volledige flexibiliteit biedt, is ClickUp weergaven . Het platform biedt 15+ weergaven waarmee u uw documentwerkstromen kunt organiseren zoals u dat wilt. Gebruik de lijstweergave om uw documenten te sorteren, ga naar de grafiek van de Gantt om de documentatiebehoeften op te volgen doorheen verschuivende tijdlijnen, of maak gebruik van de activiteitsweergave om de recente bewerkingen en updates van records te volgen.

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

Wilt u weten hoeveel tijd uw teamleden besteden aan specifieke Taken? Gebruik ClickUp's ingebouwde stopwatch om tijd te bewaken en te beheren en werklasten eenvoudig te organiseren.

Met ClickUp kunt u in realtime chatten met uw teamleden, opmerkingen toewijzen aan actiepunten en notificaties aanpassen om ervoor te zorgen dat al het gepraat over documenten snel wordt gecommuniceerd. 😍

Andere opmerkelijke functies die u nuttig zult vinden zijn:

Instellen van prioriteiten

Aanmakentaak afhankelijkheden (voorbeeld: document A moet voltooid zijn voordat taak B begint)

Doelen instellen en bijhouden

Mindmaps voor gedetailleerde werkstroomontwerpen

9. Train je team

U hebt uw behoeften in kaart gebracht, een nieuw platform voor documentbeheer in gebruik genomen en uw documenten gecentraliseerd. Maar je werk is pas klaar als je je team op de hoogte hebt gebracht van de laatste veranderingen!

Als je je workflows voor documentbeheer goed wilt implementeren, moet je ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de nieuwe praktijken.

ClickUp biedt u tal van opties voor training en het beheren van uw team .

Als je je processen opnieuw hebt uitgevonden en je team elke stap wilt laten begrijpen, kun je gebruik maken van proceskaarten om alles in detail uit te leggen. De leden van je team kunnen de kaarten eenvoudigweg volgen om Taken met gegarandeerd succes te voltooien. Maak standaard werkprocedures in de vorm van trainingsmodules en nodig de relevante leden van je team hiervoor uit. Als ze vragen hebben, kunnen ze direct opmerkingen achterlaten op het document. ✨

Detectie en bewerking in samenwerkingsverband, toevoegen van opmerkingen en insluiten van koppelingen binnen ClickUp Docs

Een terugkerend probleem in documentgebaseerde werkstromen is dat twee of meer mensen aan dezelfde taak werken, wat leidt tot overbodig werk. Maar met de ClickUp Collaboratieve Detectie kunt u meerdere cursors met naamlabels zien wanneer anderen commentaar geven op hetzelfde document als u of dit bewerken. Dit brengt zowel realtime als async samenwerking op gang en voorkomt duplicatie van documenten.

10. Bewaken en upgraden

Zie werkstromen voor documentbeheer als planten die constante zorg nodig hebben om te bloeien. Wat een paar jaar geleden voor uw organisatie werkte, kan nu nutteloos zijn. Daarom moet u de efficiëntie van uw workflow controleren, de prestaties opnieuw evalueren en upgraden als dat nodig is. 🌱

ClickUp 3.0 Software voor dashboards Teams met prioriteiten en burndown kaarten

Er zijn verschillende manieren om uw werkstromen binnen ClickUp bij te houden. U kunt bijvoorbeeld KPI's definiëren en deze bijhouden met behulp van ClickUp Dashboards met meer dan 50 widgets. Richt u op specifieke aspecten om knelpunten te identificeren en pas aan terwijl u bezig bent.

ClickUp: Uw werkstroomassistent voor documentbeheer

Een goed functionerend documentatiesysteem is van vitaal belang voor elke organisatie die concurrerend en efficiënt wil blijven. Het brengt orde en structuur in uw team, verlaagt de kosten en verbetert de samenwerking, dus aarzel niet om de door ons voorgestelde optimalisaties te onderzoeken.

ClickUp is uw go-to tool op deze reis, perfect voor het maken, beheren, delen en opslaan van documenten, het automatiseren van processen en het stroomlijnen van teamwerk en communicatie! Aanmelden gratis, en ontdek hoe het kan helpen om bedrijfsbrede consistentie in uw werkstromen voor documentbeheer te handhaven! 💗