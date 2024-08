10 gratis winst- en verliessjablonen om de boekhouding van uw bedrijf te vereenvoudigen

Als boekhouder moet je van cijfers houden, maar de cijfers houden niet altijd van jou.

Van 's avonds laat de bedrijfsrekeningen in evenwicht brengen tot eindeloos naar spreadsheets staren om uit te zoeken waarom die cijfers op je winst- en verliesrekening niet helemaal kloppen, het werk kan soms een echte hachelijke onderneming zijn!

Gelukkig kunnen winst- en verliessjablonen financiële teams helpen hun taken effectiever uit te voeren. Deze voorgeformatteerde documenten werken als een stethoscoop voor het evalueren van de financiële gezondheid van je bedrijf - luisteren naar de hartslag van je activiteiten en geven een samenvatting van de huidige of verwachte kosten, inkomsten en uitgaven over een boekhoudperiode.

Blijf bij ons om te ontdekken hoe u uw bedrijf levendig en bloeiend kunt houden met 10 eersteklas winst- en verliessjablonen voor boekhoudkundige superhelden! 🦸

Wat is een winst- en verliessjabloon?

Een winst- en verliessjabloon (P&L) wordt geleverd met een pro forma winst- en verliesrekening die het maken van financiële prognoses en het uitvoeren van jaar-op-jaar (YoY) groeianalyses vereenvoudigt. Het biedt een uitgebreide momentopname van de financiële gezondheid van het bedrijf door middel van items zoals:

Inkomsten of verkoopstromen

Vaste kosten (zoals huur)

Terugkerende kosten (zoals energierekeningen)

Afschrijvingen

Kosten van verkochte goederen (COGS)

Belastingen en reserves voor dubieuze debiteuren

Bruto- en nettowinst

Een winst- en verliesrekening of -sjabloon vereenvoudigt rapportage en analyse door een gestandaardiseerde indeling te bieden die zorgt voor consistentie bij het berekenen en bijhouden van financiële gegevens.

Hierdoor kunnen belanghebbenden de financiële prestaties van het bedrijf snel evalueren zonder complexe spreadsheets te hoeven maken de concurrentie voor te blijven en een duurzame bedrijfsvoering handhaven.

Bekijk het werk van uw teams in één oogopslag door de algemene voortgang te volgen of te categoriseren in ClickUp Dashboards

Deze sjablonen zijn geschikt voor bedrijven van alle groottes, van starters tot grote bedrijven. U kunt het document aanpassen voor maandelijkse, jaarlijkse of driemaandelijkse bedrijfsrapporten zodat u gegevens kunt vergelijken, patronen in inkomsten en uitgaven kunt herkennen en weloverwogen beslissingen kunt nemen om uw bedrijf te laten groeien. 🌱

Wat maakt een goed winst- en verliessjabloon?

Een winst- en verliessjabloon van goede kwaliteit kan een belangrijke rol spelen bij beslissingen zoals het groen licht geven of stoppen van investeringen en activiteiten. Omdat er veel op het spel staat, moet het:

Alomvattend: Het moet relevante inkomstenbronnen en soorten uitgaven omvatten en een betrouwbaar beeld geven van de financiële prestaties van een bedrijf Visueel samenhangend: Het winst- en verliessjabloon moet goed gestructureerd en eenvoudig te navigeren zijn, met opties voor grafieken en diagrammen om trends te herkennen en de gegevens in één oogopslag te begrijpen Aanpasbaar: Elk bedrijf is uniek, dus de sjabloon moet kunnen worden aangepast aan uw specifieke activiteiten Gebruiksvriendelijk: Zelfs mensen zonder financiële achtergrond moeten de template kunnen gebruiken en volgen. Aanwijzingen of plaatsaanduidingen diegegevensinvoer eenvoudig maken zijn wenselijk Analytics-vriendelijk: Een goede sjabloon moet u niet alleen helpen bij het vastleggen van getallen, maar ook bij het volgendebelangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) te berekenen zoals brutowinstmarge ofrendement op investering (ROI) op arbeidskosten Deelbaar: Het winst- en verliessjabloon moet compatibel zijn met gemeenschappelijkespreadsheetsoftware zoals Microsoft Excel of Google Sheets voor gebruiksgemak en delen

10 gratis winst- en verliessjablonen voor een solide winst- en verliesrekening

Onze lijst met de top 10 GRATIS sjablonen voor winst en verlies in ClickUp en Excel zal indruk maken op uw boekhouders en boekhoudteams! Laten we eens kijken naar de gebruiksmogelijkheden voor beide. 💸

1. ClickUp Grootboek Sjabloon

ClickUp Grootboek Sjabloon

Met de ClickUp Grootboek Sjabloon krijgt u een persoonlijke financiële assistent die niet alleen uw winst- en verliesrekeningen bijhoudt, maar uw volledige bedrijfsrekeningen! 🤩

Deze intuïtieve en gebruiksvriendelijke sjabloon helpt je om een nauwkeurige financiële administratie bij te houden van je debet- en creditposten en geldstromen, zodat je altijd controle hebt over waar je geld vandaan komt en naartoe gaat.

De winst- en verliessjabloon beschikt over op maat Aangepaste velden om transactieattributen zoals Rekeningtitel, Rekeningtype, Transactiedatum, Ontvangst, Boekingsnummer, Debit, Credit, DrCr en Journaalboekingstype vast te leggen. Zodra je de transacties hebt vastgelegd, kun je automatisch de vier hoofdweergaven van het document gebruiken om verschillende financiële overzichten te genereren.

Als je een financieel scorebord wilt genereren, gebruik je de Profit & Loss Board-weergave. Deze visualiseert je inkomsten, uitgaven en winst op basis van de geregistreerde transacties, waardoor je realtime inzicht krijgt in hoe je ervoor staat. Je kunt items op het rapport bijhouden en herclassificeren door ze simpelweg over het bord te slepen.

Op dezelfde manier geeft de Balansoverzicht-weergave automatisch al je activa, passiva en eigen vermogen weer. Deze weergave versnelt het proces van het afstemmen van rekeningen en het consistent houden van je administratie.

De Grootboek en Transactie Lijstweergaven zijn perfect voor het bijhouden van alledaagse transacties gegroepeerd op rekeningtitel of een andere parameter, zodat je snel specifieke velden kunt bewerken of bijwerken. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp budget rapport sjabloon

ClickUp budget rapport sjabloon

Je moet gebudgetteerde en werkelijke gegevens vergelijken om winst of verlies te meten. Echter, budgetopvolging en -rapportage over verschillende boekhoudperiodes is vaak tijdrovend. Dit is waar de ClickUp Budgetrapport Sjabloon kan een spelbreker zijn. 🤑

Een van de opvallendste kenmerken van deze sjabloon zijn de voorgemaakte secties die vijf belangrijke financiële aspecten behandelen:

Winst en verlies: Een speciale sectie voor het detailleren van verwachte en werkelijke inkomsten en marges Sales Breakdown: Toont een uitsplitsing van uw verkoop (werkelijke en doel) in afzonderlijke regio's Uitgaven: Helpt bij het categoriseren en vergelijken van operationele uitgaven met gebudgetteerde waarden Balans: Toont het verschil tussen inkomsten en uitgaven Samenvatting concurrentie: Helpt uw inkomsten- en marktaandeelcijfers te vergelijken met die van toonaangevende concurrerende merken

Deze systematische structuur helpt u bij het plannen van uw bedrijfsuitgaven en doelen te stellen voor toekomstige prestaties . De sjabloon wordt geleverd met een standaard staafdiagram voor het weergeven van financiële gegevens over perioden, maar u kunt ook aangepaste grafieken toevoegen.

Er zijn twee essentiële secties voor financiële controle en analyse: in de sectie Prestatie huidige maand kunt u de inkomsten en uitgaven van uw bedrijf in de huidige maand nauwkeurig uitsplitsen, zodat u in realtime een beeld krijgt van uw financiële prestaties. Het Jaarprestaties gedeelte gaat dieper in op de prestaties van uw bedrijf over het hele jaar. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Verkooptracker Sjabloon

ClickUp sjabloon voor verkooptracker

Verbeter de besluitvorming van uw verkoopteams met de ClickUp sjabloon voor verkooptracker . Dankzij de vele functies kunt u uw verkoopproces nauwlettend in de gaten houden en stappen ondernemen om uw winstdoelstellingen te halen! 🥇

Om uw reis met deze sjabloon te beginnen, moet u eerst de producten of diensten definiëren die u te koop aanbiedt. Gebruik Aangepaste velden om een groot aantal gegevens in te voeren, van verzendkosten en eenheidskosten tot producttype en retournummers. Stel je Streefwinst en Winstmarge in om de winstgevendheid van je verkopen bij te houden.

Aangepaste statussen zoals Voltooid, Doel gehaald, Doel niet gehaald, Niet gestart en Lopend helpen je bij het overzien van je activiteiten om uw verkooppijplijn te optimaliseren .

Gebruik de Verkoopstatus per productlijst weergave om uw verkoopgegevens per producttype te organiseren en te analyseren. De Verkoopvolume per maand-weergave is in wezen gelijk aan de vorige, met als belangrijkste verschil dat de gegevens nu per maand worden geordend met behulp van een vervolgkeuzemenu.

Voor een uitgebreider overzicht kun je ook de Verkoopvolumetabel bekijken, die je totale verkoopcijfers in een handige tabel weergeeft. Gebruik ClickUp Doelen om verkoopcijfers in te stellen zoals kosten per verkoop, omzet en customer lifetime value, en real-time dashboards om ze te volgen. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Verkoop Maandelijks Rapport Sjabloon

ClickUp Verkoop Maandrapport Sjabloon

De ClickUp Maandelijks Verkooprapport Sjabloon biedt een gestroomlijnde oplossing voor het overbrengen van inzichten zoals verkoopquota, uitgaven en winst/verlies, en dient als een uitgebreid overzicht van de individuele prestaties van elke verkoper. Het is ideaal voor teams die sterk afhankelijk zijn van koude gesprekken en follow-ups, omdat het:

De voortgang naar maandelijkse verkoopdoelen visualiseert

Verbeteringsgebieden en verliesgevende processen aanwijst

Helpt winstgevende wegen sneller te benutten

Stel, u hebt een verkoopteam dat potentiële klanten koud moet bellen over uw product aanname software -Deze sjabloon kan op veel manieren een waardevolle bron van informatie zijn. U kunt het gedeelte Top Sales Performers gebruiken om de aandacht te vestigen op uitzonderlijke personen die een hoog maandelijks conversiepercentage hebben behaald.

Dit bevordert niet alleen het gevoel van erkenning, maar helpt uw team ook bij het analyseren van de best practices die hebben bijgedragen aan het doel.

Met het gedeelte Conversiepercentage per week kun je systematisch de wekelijkse prestaties bijhouden. Als je bijvoorbeeld een conversiepercentage van 10% in de eerste week noteert en een percentage van 8% in de tweede week, kun je de oorzaak van de daling identificeren en verhelpen.

De Samenvatting conversiepercentage biedt meestal een korte, informatieve momentopname van de verkoopvoortgang over kortere perioden, waarbij positieve of negatieve trends zichtbaar worden. Je kunt grafieken en diagrammen toevoegen om de inzichten te visualiseren voor een sneller begrip. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp sjabloon voor crediteurenadministratie

ClickUp sjabloon voor crediteurenadministratie

Slecht beheerde crediteurenadministratie kan gemakkelijk veranderen in een griezelige Halloween-nachtmerrie, compleet met ontbrekende papieren sporen en geknoei met gegevensinvoer. De ClickUp sjabloon voor crediteurenadministratie biedt een elegante en eenvoudige oplossing om factuurrecords te beheren en betalingen met finesse bij te houden, zodat uw compliancehygiëne geen spookshow is. 🎃

Voeg details toe aan uw crediteuren met behulp van Aangepaste velden voor attributen zoals standsaldo, factuurbedrag, vervaldatum eerste betaling, totaal saldo vervaldatum, eindbetaling, betalingstype, email en betalingsvoorwaarden.

Maar als je deze winst-en-verliessjabloon echt als een pro wilt gebruiken, maak dan gebruik van de drie unieke weergaven om handige betalingsgegevens voor je winst-en-verliesrekeningen te krijgen. Bijvoorbeeld:

Lijst met te betalen rekeningen: Groepeert facturen op Status (factuur ontvangen, Routing, Verificatie en Complete), waardoor je een duidelijk overzicht krijgt van de voortgang van elke factuur tabelweergave Betalingstype: Categoriseert facturen op Betalingstype, wat de identificatie van verschillende betalingswijzen vereenvoudigt Betalingsprocesoverzicht: Geeft een gedetailleerd beeld van alle facturen, gegroepeerd op Status en Prioriteit, terwijl deKanban-bord facturen presenteert in het populaire kaartformaat

Er is nog meer!

Dankzij de interactieve functionaliteit van het Kanban-bord kun je op individuele kaarten klikken om informatie over elke factuur te bekijken, notities toe te voegen en bestanden bij te voegen. Het bijwerken van de betaalstatus door simpelweg kaarten over het bord te slepen stroomlijnt het proces van het afhandelen van financiële verplichtingen en zakelijke uitgaven. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Onkostenrapport Sjabloon

ClickUp Uitgaven Rapport Sjabloon

Overbelaste accountmanagers kunnen wel iets eenvoudigs maar ongelooflijk effectiefs gebruiken om nauwkeurige onkostendeclaraties op te stellen, zoals het ClickUp onkostendeclaratiesjabloon . Deze sjabloon is voorbereid met standaardopmaak, banners en stijlen, waardoor het invullen en delen van onkostendeclaraties gebruiksvriendelijker dan ooit. 🤓

De intuïtieve interface van de sjabloon ondersteunt veelzijdige onkostenregistratie, of je nu afdelingsuitgaven, bedrijfsuitgaven of facturen van aannemers registreert. Je vindt uitgebreide secties voor het specificeren van overheaddetails, zoals het betrokken teamlid of de betrokken teamleden, het toegewezen budget en de onkostentitels, zodat alle kosten met betrekking tot een bepaald team of project grondig worden gedocumenteerd.

Het Uitgavenoverzicht bevat een tabel met uitgaven, inclusief datum, beschrijving en subcategorieën zoals eten en reizen. Voor nalevingseisen kun je foto's van bonnetjes toevoegen en beschrijvingen direct in de sjabloon opnemen. Na het voltooien van het rapport is er nog een ruimte voor beoordelaars om het document goed te keuren en te ondertekenen.

Deze winst- en verliessjabloon wordt vaak gebruikt door budgetplanningsteams om rapporten op te stellen over onkostenschattingen, wat weer helpt bij winstprognoses. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Financiële Analyse Sjabloon

ClickUp Financiële analyse sjabloon

Houd uw inkomsten, uitgaven, winst en verlies naadloos bij met de ClickUp Financiële Analyse Rapport Sjabloon . Het besprenkelt de magie van vooraf gemaakte spreadsheets om vermoeiende taken zoals het invoeren van financiële gegevens en het moeiteloos bijhouden van wijzigingen te vereenvoudigen.

De visuele hulpmiddelen van de sjabloon bieden momentopnames van kasstroomanalyses, liquiditeitsratio's, balansen en schuldratio's, waardoor alles toegankelijker wordt, zelfs voor niet-financiële mensen. 💵

Start de sjabloon en geef essentiële bedrijfsinformatie, compleet met logo, bedrijfsadres en contactgegevens. Weef vervolgens een verhaal van financiële inzichten met behulp van boeiende grafieken en diagrammen onder de paraplu van Investment Essentials.

Met secties gewijd aan Waardering en Risicoanalyse kun je gegevens toevoegen die een diepgaand inzicht geven in de financiële status van het bedrijf. Tot slot rond je je financiële analyse af met een Detailed Results sectie, waar je inzichten, Tips voor verbetering en een snelle Recap van alles wat gezegd is kunt aanbieden.

Met aangepaste machtigingsinstellingen heb je de volledige controle over wie er mag gluren in je gevoelige bedrijfsgegevens en of ze deze mogen bewerken of gewoon vanaf de zijlijn mogen observeren.

Deze sjabloon kan ook worden gebruikt voor:

Het vergelijken van beleggingsportefeuilles op basis van winstgevendheid

Het vinden van hiaten in bedrijfsprestaties ten opzichte van industrienormen

Mogelijkheden voor kostenverlaging identificeren Deze sjabloon downloaden ### 8. Excel winst- en verliessjabloon door CorporateFinanceInstitute

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Excel-Profit-and-Loss-Template-by-CorporateFinanceInstitute.png Excel winst- en verliessjabloon door CorporateFinanceInstitute /img/

Na het downloaden van het bestand kunt u onmiddellijk de informatie van uw bedrijf invoeren in de daarvoor bestemde cellen met een blauwe letterkleur en kiezen voor een maandelijks of jaarlijks overzicht

Als je een winst- en verliesrekening in spreadsheet wilt maken, dan is de Excel Winst- en Verliessjabloon van CorporateFinanceInstitute de juiste keuze. Dit document ondersteunt zowel maandelijkse jaaroverzichten .

Nadat u dit bestand hebt gedownload, kunt u beginnen met het invoeren van financiële gegevens in de daarvoor bestemde overheadcellen. De sjabloon bevat typische kosten- en inkomstenposten - het enige wat u hoeft te doen is de informatie in de cellen met blauwgekleurde cijfers te vervangen door werkelijke gegevens. De getallencellen met een teruggekleurd lettertype hebben hardgecodeerde formules, die u opnieuw moet controleren om er zeker van te zijn dat de uiteindelijke berekeningen kloppen.

Je hebt de vrijheid om een gewoon fiscaal rapport voor het hele jaar of een tussentijdse versie voor het hele jaar te maken. Als je klaar bent, sla je het bestand op als een Excel- of PDF-document en je bent klaar. Deze sjabloon downloaden

9. Excel winst- en verliesrekening sjabloon door SpreadsheetPage

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Excel-Profit-and-Loss-Statement-Template-by-SpreadsheetPage.png Excel winst- en verliesrekening sjabloon door SpreadsheetPage /img/

Dit financiële overzicht laat de financiële gezondheid van een bedrijf zien, of het winst heeft gemaakt of verlies heeft geleden gedurende een bepaalde periode

De Excel Winst- en Verliesrekening Sjabloon van SpreadsheetPage dient als een handig voorontworpen document voor het maken van financiële bedrijfsrapporten. Dit is een financieel overzicht zonder toeters en bellen dat wordt gebruikt om gegevens voor een specifieke boekhoudkundige cyclus vast te leggen en de financiële gezondheid van uw bedrijf uitgebreid te illustreren door het netto-inkomen of verlies te onthullen.

Het omvat de belangrijkste winst- en verlieselementen, zoals:

Inkomsten

Verkoopkosten (via voorraadstatus)

Bedrijfskosten

Kortingen en toelagen

Belastingen

Hoewel deze sjabloon een solide basis biedt, moet je transactieoverzichten handmatig invoeren in het overzicht. Het biedt de flexibiliteit om categorienamen te definiëren via rekeningcodes in het werkblad Rekeningstelsel, waardoor gebruikers rapporten op maat kunnen maken. 🧾 Deze sjabloon downloaden

10. Excel winst- en verliesrekening sjabloon door ExcelDataPro

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Excel-Profit-and-Loss-Account-Template-by-ExcelDataPro.png Excel winst- en verliesrekening sjabloon door ExcelDataPro /img/

Door moeiteloos uw financiële gegevens in te voeren in de cellen die zijn uitgerust met vooraf ingestelde formules, berekent het automatisch de winst of het verlies van uw bedrijf

De in kleur geblokte Excel Winst- en Verliesrekening Sjabloon van ExcelDataPro is een kant-en-klaar hulpmiddel in Excel, Google Sheets en OpenOffice Calc, ontworpen om je te helpen gedetailleerde winst- en verliesrekeningen op te stellen in een handomdraai.

Deze aanpasbare sjabloon kan de financiële gegevens van je bedrijf samenvatten voor perioden van een kwartaal, jaar of maand. Je hoeft alleen maar je financiële gegevens in te voeren in de cellen met vooraf gedefinieerde formules en je vindt de winst- en verliescijfers van je bedrijf.

De sjabloon is handig ingedeeld in drie secties. Onder Opbrengsten kun je inkomstenbronnen invoeren zoals Verkoopopbrengsten, Serviceopbrengsten en Inkomsten uit rente. In het Uitgaven gedeelte kun je alle kosten van je bedrijf opnemen, zoals advertentiekosten, algemene kosten, nutsvoorzieningen, personeelskosten en meer. Gebruik de Samenvatting & Belastingen om een momentopname te geven van de Gross Profit Before Taxes en de Inkomstenbelasting, uitmondend in de Netto Inkomsten.

Controleer voordat u de sjabloon gebruikt of het formaat en de formules compatibel zijn met de regelgeving in uw land. Deze sjabloon downloaden

Word een financiële goeroe met de beste winst- en verliessjablonen

Winst- en verliesrekeningen en sjablonen zijn niet zomaar financiële hulpmiddelen - ze zijn het waarheidsserum van uw bedrijf. Elke update geeft u een duidelijker beeld van de impact van uw beslissingen op het resultaat. Dit verhoogde bewustzijn stimuleert u om innovatieve oplossingen te zoeken en activiteiten te stroomlijnen voor optimale winstgevendheid.

Als u op zoek bent naar meer sjablonen voor financiën en boekhouding ontdek ClickUp's Sjabloonbibliotheek . Het platform heeft ook integreert met verschillende boekhoudsoftwareoplossingen, waardoor je uitgebreide interne wiki's kunt onderhouden om financiële informatie te stroomlijnen. 💖