Top 15 Gratis tools voor concurrentieanalyse voor bedrijven in 2024

Het opbouwen en onderhouden van een sterke online aanwezigheid is een uitdaging, net als het kweken van een gezonde plant in een drukke tuin. Maar net zoals een goede set tuingereedschap het verschil kan maken, helpen tools voor concurrentieanalyse je bedrijf online te bloeien. šŸ› ļø

Ze laten zien hoe jouw bedrijf het doet in vergelijking met de concurrentie en geven je inzicht in hun strategieƫn, van SEO en sociale mediatactieken tot e-mailmarketingtechnieken.

Een pagina lenen van Het boek van Steve Jobs , "Goede kunstenaars kopiƫren. Grote kunstenaars stelen." Het doel hier is om te leren van de sterke en zwakke punten van je concurrent en deze lessen vervolgens aan te passen aan jouw bedrijf.

Klaar om je digitale aanwezigheid te laten groeien? In dit artikel hebben we de top 15 gratis (en betaalde) tools voor concurrentieanalyse in 2024 en daarna verzameld. Deze zullen je helpen om een bloeiende online aanwezigheid op te bouwen, zodat je bedrijf opvalt te midden van de concurrentie.

Verschillende tools voor concurrentieanalyse zijn gespecialiseerd in verschillende gebieden en het is belangrijk om rekening te houden met de behoeften en doelen van je bedrijf bij het kiezen van de juiste tool.

Met dat in gedachten, zijn hier de belangrijkste gebieden waar u op moet letten tijdens uw evaluatie:

Eenvoud: De tool moet gebruiksvriendelijk en eenvoudig zijn. Je wilt niet de hele tijd bezig zijn met uitzoeken hoe je de tool moet gebruiken

Uitgebreide gegevens: Afhankelijk van de primaire gebruikssituatie van de tool, moet deze een reeks functies bieden om de strategieƫn van uw concurrenten te analyseren en bruikbare inzichten bieden om uw eigen strategieƫn te verbeteren

Visualisatie van gegevens : Kies een tool die gegevens in een gemakkelijk te begrijpen visueel formaat presenteert. Dit kan u helpen om de informatie beter te interpreteren en te gebruiken

Integraties: Als je de tool nodig hebt om met specifieke bedrijfssoftware te werken, controleer dan of de tool native integraties heeft die dit proces eenvoudig en soepel laten verlopen

Prijzen: Bedenk hoeveel u wilt uitgeven. Sommige tools zijn gratis, andere kosten geld maar bieden meer functies. Weeg de kosten af tegen de voordelen om een oplossing te vinden die waar voor uw geld biedt

Trainingmateriaal en ondersteuning: Kies een tool met een goedekennisbank en klantenservice heeft. Deze zullen nuttig zijn als u ooit tegen problemen aanloopt of als u hulp nodig hebt bij het begrijpen van het gebruik van de tool

Weten wat je concurrenten doen is als een geheim wapen in je zakelijke gereedschapskist. Maar met zo veel tools die er zijn, kan het overweldigend zijn om de juiste te vinden.

Laten we je helpen om door het lawaai heen te breken. Hier zijn de 15 beste tools voor concurrentieanalyse die je in 2024 zou moeten gebruiken.

1. ClickUp #### Beste voor het beheren van wiki voor concurrentieanalyse

Gebruik ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, gebruikers te labelen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan

ClickUp is uw alles-in-Ć©Ć©n tool voor het beheren van uw concurrentieanalyse inzichten.

Een van de opvallendste functies is de ingebouwde whiteboardtool ClickUp Whiteboards -een samenwerkingsruimte voor het analyseren van concurrentiestrategieƫn. Met functies zoals een pentool, plakbriefjes, markeerstiften en mindmaps kunt u uw gedachten en bevindingen visualiseren, ideeƫn brainstormen en overzichten maken strategische noodplannen .

Dan is er ClickUp Documenten -een gecentraliseerde hub voor het maken en opslaan van uw documenten, inclusief onderzoeksplannen markt- en concurrentieonderzoeksgegevens, concurrentieprofielen en bedrijfsstrategie.

Je kunt deze documenten eenvoudig delen met je team, zodat ze opmerkingen en suggesties direct in de documenten kunnen achterlaten. Zo wordt teamwerk een fluitje van een cent en blijft iedereen op de hoogte. āœØ

Maar ClickUp houdt niet op bij het organiseren van informatie. Het is ook een effectieve hulpmiddel voor projectbeheer voor het uitvoeren van uw marketinginspanningen en -strategie. U kunt uw bedrijfsdoelen opsplitsen in uitvoerbare stappen, ze delegeren aan uw team, deadlines instellen en de voortgang in de gaten houden. Met ClickUp wordt het uitvoeren van uw strategie een gestroomlijnd en eenvoudig proces.

ClickUp beste functies

Probeer alle belangrijke functies in het gratis plan

Gebruik de doelfunctie om uwbedrijfsdoelen en KPI's* Integreer met meer dan 80 tools, waaronder Google Drive, Dropbox en Slack

Werk samen in de werkruimte van ClickUp via opmerkingen, chats, documenten en whiteboards

Bespaar tijd en verhoog de teamproductiviteit door terugkerende taken te automatiseren

Verkrijg diepgaand inzicht in uw team en de voortgang van de uitvoering van uw strategie metAanpasbare ClickUp Dashboards enrapportage tools* Gebruik deClickUp sjabloon voor concurrentieanalyse, een van de1.000+ ClickUp sjablonenom uw analyseproces te starten en te stroomlijnen

GebruikClickUp AI om snel uw concurrentieonderzoek samen te vatten, frisse ideeƫn te brainstormen en actieplannen te genereren

ClickUp beperkingen

Het kan even duren voor nieuwe gebruikers om alle uitgebreide functies van ClickUp te leren kennen

ClickUp AI is momenteel niet beschikbaar in het gratis plan, maar wel via een gratis proefversie

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Vergelijkbaarweb

Beste voor het analyseren van marktaandeel

via Similarweb Similarweb is een online marketingtool dat u een overzicht geeft van de zoekprestaties en het marktaandeel van uw website - en hoe deze zich verhoudt tot die van uw belangrijkste concurrenten.

U kunt verschillende statistieken bijhouden, zoals dagelijkse paginabezoeken, zoekverkeerbronnen, bezoekduur, pagina's per bezoek en bouncepercentage. Of u nu uw SEO-strategie wilt optimaliseren of nieuwe samenwerkingsmogelijkheden wilt ontdekken, Similarweb is uw bron bij uitstek. šŸ§°

Similarweb beste functies

Het heeft een intuĆÆtieve interface die gemakkelijk te navigeren is

Er is een Chrome-extensie beschikbaar voor concurrentieanalyse "ter plaatse

De database van het platform wordt dagelijks bijgewerkt zodat u op de hoogte blijft van trends

Je krijgt een overzicht van de kanalen die bijdragen aan het websiteverkeer van je concurrent, zoals direct, e-mail, verwijzingen, sociale media, organische zoekopdrachten, betaalde zoekopdrachten en display-advertenties

Het toont je de top betaalde en organische zoekwoorden waarop je concurrenten scoren

Deze tool laat je de top verwijzingssites en sociale media bronnen zien die het meeste verkeer voor je concurrenten binnenbrengen

Je kunt de prestaties van je website in Ć©Ć©n oogopslag vergelijken met die van maximaal vier concurrenten

Similarweb beperkingen

Kan geen gegevens verzamelen van websites met weinig verkeer

Gegevens van sommige landen worden niet gedekt

Soms trage Chrome-extensie

Dure betaalde plannen

Similarweb-prijzen

Starter: $149/maand per gebruiker

$149/maand per gebruiker Professioneel: $399/maand per gebruiker

$399/maand per gebruiker Team: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Similarweb beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (760+ beoordelingen)

4.5/5 (760+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

3. Ahrefs

Beste voor SEO-analyse

via Ahrefs Ahrefs is een uitgebreide SEO software ontworpen om u te helpen het organische verkeer van uw website te optimaliseren. Deze tool voor concurrentieonderzoek helpt u winstgevende zoekwoorden te vinden, succesvolle niche-inhoud te ontdekken en de voortgang van uw ranking in de loop van de tijd bij te houden.

Bovendien kun je de SEO-prestaties van je concurrenten in de gaten houden door hun organisch verkeer, geplaatste zoekwoorden, verwijzende domeinen en PPC-advertenties te bekijken.

Ahrefs is ideaal voor SEO-bureaus, contentmarketingteams en website-eigenaren die snel content willen laten ranken op nieuwe (en bestaande) websites of de algehele organische zoekprestaties willen verbeteren. šŸ“ˆ

Ahrefs beste functies

Laat je problemen met je site evalueren met aanbevelingen om ze op te lossen

Geeft je inzichten via de tool voor zoekwoordonderzoek over de zoekwoorden van je concurrenten, inclusief zoekvolume, moeilijkheidsgraad, gerelateerde zoekwoorden en FAQ's

Stelt je in staat om het volume van de gepubliceerde inhoud van je concurrenten te volgen

Toont je de zoekwoorden waarvoor je concurrenten ranken maar jij niet via de content gap functie

Heeft een Chrome-extensie voor het verzamelen van trefwoordinzichten in realtime Google-zoekopdrachten

Laat je de top-ranking webpagina's zien voor jouw site en die op de websites van je concurrenten

Geeft u een overzicht van de hoeveelheid en kwaliteit van de backlinks van uw concurrenten

Ahrefs beperkingen

Elke klik tijdens het zoekwoordenonderzoek verbruikt een tegoed

De interface kan overweldigend aanvoelen voor nieuwe gebruikers

Het heeft beperkte gegevens over trefwoorden met een laag volume

Er is geen gratis plan

Ahrefs prijzen

Lite: begint bij $99/maand

begint bij $99/maand Standaard: Begint bij $199/maand

Begint bij $199/maand Geavanceerd: Begint bij $ 399/maand

Begint bij $ 399/maand Enterprise:begint bij $999/maand

Ahrefs beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (470+ beoordelingen)

4.6/5 (470+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (520+ beoordelingen)

4. BuzzSumo

Beste voor inhoudsanalyse

via BuzzSumo BuzzSumo is een van de beste tools voor het analyseren van concurrenten om te helpen boeiende inhoud te maken voor je publiek. Het stelt je in staat om populaire en trending onderwerpen te vinden, waardoor je inzicht krijgt in inhoud die de aandacht van je publiek kan trekken.

Bovendien kunt u de online aanwezigheid van uw merk monitoren, deze vergelijken met die van de concurrentie en gebruikmaken van beĆÆnvloeders op sociale media om uw bereik te vergroten. Als u uw contentmarketingstrategie wilt optimaliseren en effectief in contact wilt komen met uw doelgroep, dan is BuzzSumo de tool om de klus te klaren.

BuzzSumo beste functies

Maakt het gemakkelijk om trending onderwerpen in je branche te vinden

Laat je meerdere onderwerpen vergelijken en hun trends in de tijd volgen

Volgt elke vermelding van merknamen van concurrenten (inclusief de jouwe) en producten

Stelt je in staat om organische trefwoorden en inhoud van specifieke websites en auteurs te volgen

Verzamelt populaire vragen gerelateerd aan een specifiek trefwoord van online forums, waaronder Reddit, Quora en Amazon

Hiermee kunt u de inhoudsprestaties van uw concurrenten analyseren aan de hand van hun engagement op sociale platforms zoals Facebook, Twitter en Pinterest

Geeft je een overzicht van top influencers en social media accounts voor potentiƫle partnerschappen en samenwerkingen

BuzzSumo beperkingen

Ontbreekt integratie met platforms zoals LinkedIn, Snapchat en TikTok

Werkt alleen goed voor brede onderwerpen

OnintuĆÆtieve interface

Dure plannen

BuzzSumo prijzen

Basis: $ 119/maand

$ 119/maand Contentcreatie: $249/maand

$249/maand Reclame & communicatie: $249/maand

$249/maand Suite: $499/maand

$499/maand Enterprise: $999/maand

BuzzSumo beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

5. Surfer

Beste voor inhoudsanalyse

via Surfer Surfer is een analysehulpmiddel voor zoekmachineoptimalisatie (SEO) dat helpt bij het verbeteren van uw geschreven inhoud voor hogere zoekresultaten bij uw concurrenten. Het biedt realtime suggesties om je tekst te verbeteren, zoals het optimaliseren van trefwoordgebruik, het verbeteren van de structuur en het verbeteren van de leesbaarheid.

Of je nu een content marketeer of een SEO expert bent, Surfer kan je helpen om SEO-geoptimaliseerde artikelen van hoge kwaliteit te maken. šŸ¤©

Surfer beste eigenschappen

Helpt bij het identificeren en oplossen van technische en on-page SEO-problemen

Biedt inzicht in zoekwoorden, inclusief zoekvolumes, moeilijkheidsgraad en gerelateerde termen

Biedt realtime SEO-suggesties om uw inhoud te optimaliseren voor zoekopdrachten

Maakt het gemakkelijk om snel uw artikelen te onderzoeken, creƫren en optimaliseren met Surfer AI

Heeft een Chrome-extensie voor het snel ontdekken van het zoekvolume, de CPC en gerelateerde zoekwoorden rond specifieke termen die u typt in Google Zoeken

Stelt u in staat om te begrijpen wat top-ranking pagina's precies succesvol maakt met de SERP Analyzer tool, zodat u deze resultaten kunt spiegelen

Surfer beperkingen

Met de inhoudseditor kunt u geen tabellen maken of toevoegen

De prijs is niet geschikt voor kleine bedrijven

Het kan soms traag zijn

Surfer prijzen

Essentieel: $89/maand

$89/maand Geavanceerd: $179/maand

$179/maand **Max:299 $/maand

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Surfer beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (460+ beoordelingen)

4.8/5 (460+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (370+ beoordelingen)

6. Google-trends

Beste voor het voorspellen van trends

via Google Trends Google Trends is een gratis concurrentieanalysetool van Google waarmee u de zoekfrequentie van specifieke zoekwoorden of zinsdelen kunt bijhouden. Het biedt inzicht in de wereldwijde en regionale populariteit van een woord of zin.

Bovendien kunt u met deze gratis tool de veranderingen in populariteit in de loop van de tijd bekijken, waardoor het een uitstekende bron is voor het identificeren van gebruikerstrends en -patronen. Gebruik deze gegevens om je algemene marketingstrategie en -plannen .

Google Trends beste eigenschappen

Met de secties Verkennen en Trending nu kunt u populaire onderwerpen in meerdere landen en categorieƫn ontdekken

Lijngrafieken, balken en kaarten maken het gemakkelijk om bedrijfsgegevens in Ć©Ć©n oogopslag te interpreteren

Gebruikvergelijkingssjablonen om de populariteit en trends van maximaal vijf zoekwoorden tegelijk te vergelijken

De functie Gerelateerde zoekopdrachten helpt u bij het ontdekken van trefwoorden die verband houden met de term die u zoekt

Naast Google Web Search kunt u zoekopdrachten verkennen op verschillende platforms, zoals Image Search, News Search, Google Shopping en YouTube Search

Beperkingen van Google Trends

Het duurt een paar dagen voordat de gegevens zijn bijgewerkt

Registreert geen zoektermen met een laag volume

Geeft niet het exacte zoekvolume van zoekwoorden

Google Trends prijzen

Gratis voor altijd

Google Trends beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

7. Google Analytics

Beste voor website-analyse

via Google Analytics Google Analytics is een krachtig hulpmiddel dat u diepgaand inzicht geeft in het verkeer op uw website. Het geeft informatie over uw bezoekers, waaronder hun demografische gegevens, geografische locatie en algemeen gedrag.

Bovendien kunt u begrijpen hoe gebruikers omgaan met uw site, zoals de pagina's die ze bezoeken, hoe lang ze blijven en de acties die ze ondernemen (bijvoorbeeld een aankoop doen of een formulier invullen). Deze inzichten helpen u om uw website te optimaliseren voor een betere gebruikerservaring en meer conversies.

Google Analytics beste functies

Heeft een royaal gratis plan dat voldoet aan de behoeften van de meeste bedrijven

Verzamelt demografische gegevens over uw websitebezoekers, waaronder hun leeftijd, geslacht en locatie

Biedt gedetailleerde verkeersanalyses inclusief het aantal dagelijkse bezoekers, verkeersbronnen (bijv. sociale media, Google-advertenties, enz.) en de apparaten en browsers die worden gebruikt

Met de functie voor gedragsstromen kunt u de specifieke stappen visualiseren die gebruikers nemen als ze door uw site navigeren

Hiermee kunt u conversiecijfers instellen en bijhouden, zoals een sitebezoeker die een aankoop doet, een bepaalde pagina bekijkt of een bepaalde tijd op uw site doorbrengt

Google Analytics-beperkingen

Steile leercurve

Gegevens laden soms traag

Er is een grote prijssprong van de gratis versie naar Analytics 360

Google Analytics prijzen

Google Analytics: Gratis

Gratis Google Analytics 360: $12.500/maand

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (6.100+ beoordelingen)

4.5/5 (6.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7.500+ beoordelingen)

8. Majestueus

Beste voor backlinkanalyse

via Majestueus Majestic is een SEO concurrent analyse tool die gespecialiseerd is in backlink analyse. Het geeft u een uitgebreid overzicht van uw backlinkprofiel en dat van uw concurrenten. Deze inzichten helpen bij het optimaliseren van uw linkbuildingstrategie en verbeteren in feite de algehele SEO-prestaties van uw site.

Majestic is populair onder website-eigenaren, SEO-experts en digitale marketeers die de domein autoriteit en zoekmachine rankings van hun site willen verbeteren. šŸ’ŖšŸ»

Majestic beste functies

Stelt je in staat om de backlinkgegevens van meerdere URL's tegelijk te analyseren

Biedt twee afzonderlijke indexen voor een specifieke URL: de historische index voor backlinkgegevens uit het verleden en de nieuwe index voor de meest actuele backlinkgegevens

Meet de kwaliteit en kwantiteit van de backlinks van uw website en die van uw concurrent

Laat u de linkprofielen van twee websites naast elkaar vergelijken

Majestic beperkingen

OnintuĆÆtieve interface

Dure plannen

Geen gratis plan

Majestic prijzen

Lite: $49,99/maand

$49,99/maand Pro: $99,99/maand

$99,99/maand API: Begint bij $399,99/maand

Majestic beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

4.3/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

9. Hootsuite

Beste voor analyse van digitale en sociale aanwezigheid

via Hootsuite Hootsuite is een uitgebreide tool voor marketingstrategie en sociale-mediabeheer die veel teams gebruiken voor concurrentieanalyse. Vanuit Ć©Ć©n dashboard kun je tegelijkertijd berichten plaatsen op verschillende sociale media-accounts en je houden aan een regelmatig plaatsingsschema.

Je kunt Hootsuite ook gebruiken om je sociale media-activiteiten te stroomlijnen (bijv. je home feed bekijken, reageren op reacties, etc.) zonder dat je elke site apart hoeft te bezoeken. Het is een geweldig hulpmiddel voor bedrijven die worstelen met het beheren van hun aanwezigheid op meerdere sociale mediaplatforms.

Hootsuite beste functies

Maakt verbinding met zeven populaire sociale-mediaplatforms - Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest en YouTube

Stelt aanbevolen tijdstippen voor om berichten op je accounts te plaatsen voor maximale betrokkenheid

Helpt je snel postbijschriften te maken met de ingebouwde AI-schrijver en hashtag-generator

Integreert met Canva en Grammarly om het maken van visueel aantrekkelijke inhoud met foutloze bijschriften te vereenvoudigen

Laat je conversaties en vermeldingen over je merk op verschillende sociale netwerken monitoren

Beschikt over uitgebreide analysetools om de prestaties van sociale media bij te houden

Hootsuite beperkingen

Geen gratis plan

Slechts Ć©Ć©n gebruiker op het basisplan

Complexe interface voor nieuwe gebruikers

Traag tijdens piekuren

Hootsuite prijzen

Professioneel: $99/maand

$99/maand Team: $249/maand

$249/maand Zakelijk: $739/maand

$739/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hootsuite beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (4.000+ beoordelingen)

4.1/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.460+ beoordelingen)

10. Schrijfmachine

Beste voor e-mailmarketing concurrentieanalyse

via Owletter Owletter is een monitoringtool voor het volgen van de e-mailnieuwsbrieven van je concurrenten. In plaats van je te abonneren op afzonderlijke nieuwsbrieven en je inbox te vervuilen, vangt en bewaart het e-mails van de domeinen van je concurrenten.

Daarnaast heeft het analysefuncties om je te helpen de e-mailstrategieƫn van je concurrenten te begrijpen door gemeenschappelijke thema's en patronen in hun e-mails op te sporen om je een concurrentievoordeel te geven. Deze inzichten zijn handig om effectievere e-mailmarketingcampagnes op te zetten.

Owletter beste functies

Heeft een eenvoudig te navigeren interface

Stelt je in staat om meerdere concurrerende websites tegelijk te volgen

Automatisch vastleggen en opslaan van elke e-mail van de websites die je wilt volgen

Bewaart het originele uiterlijk van elke e-mail als momentopname, zodat je de exacte opmaak en gebruikte afbeeldingen kunt zien

Laat je het aantal e-mails zien dat door je concurrenten is verzonden, de dag en tijd waarop ze deze hebben verzonden en hun spamreputatie

Owletter beperkingen

Geen gratis plan

Beperkte integraties met externe apps

Het ontbreekt aan meer diepgaande analyses, zoals doorklik- en conversiepercentages

Owletter prijzen

Starters: $19/maand

$19/maand Pro: $39/maand

$39/maand Onbeperkt: $79/maand

Owletter beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Geen beoordelingen Capterra: Geen beoordelingen

11. SpyFu

Beste voor PPC-analyse

via SpyFu SpyFu is een uitgebreide SEO-tool die gedetailleerde gegevens biedt over de SEO-strategieƫn van uw concurrenten. Het biedt inzicht in hun meest winstgevende zoekwoorden, betaalde en organische zoekopdrachten en rankinggeschiedenis. SpyFu is een geweldig hulpmiddel voor onderzoek naar PPC-concurrenten en kan je helpen bij het ontdekken van nieuwe trefwoorden om je op te richten.

SpyFu beste eigenschappen

Stelt je in staat om de PPC zoekwoorden van je concurrenten te downloaden

Biedt organische zoekpositie geschiedenis voor meer dan een decennium

Biedt onbeperkte zoekresultaten, export van gegevens en PDF's met domeinoverzichten

Vereenvoudig uwSEO projectbeheer door trefwoordgroepen te maken en meldingen in te stellen

SpyFu beperkingen

Sommige gebruikers hebben gemeld dat gegevens soms een beetje verouderd kunnen zijn

Interface kan verwarrend zijn voor beginners

SpyFu prijsstelling

Basispakket : $39/maand

$39/maand Professioneel plan: $79/maand

SpyFu beoordelingen

G2: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

12. iSpionage

Beste voor concurrerend onderzoek naar sociale media

via iSpionage iSpionage is een geavanceerd SEO-hulpprogramma dat u helpt inzicht te krijgen in de strategieƫn van uw concurrenten. Het uitgebreide pakket functies omvat PPC-concurrentieonderzoek, SEO-concurrentieonderzoek en social media-concurrentieonderzoek. iSpionage biedt gedetailleerde gegevens over de zoekwoorden, advertentie-inhoud en backlinks van concurrenten, waardoor je een volledig beeld krijgt van hun tactieken.

iSpionage beste functies

Biedt uitgebreide gegevens over zoekwoorden en advertentieteksten voor zeven zoekmachines in meer dan 90 landen

Biedt inzicht in de conversiestrategieƫn van concurrenten

Met de functie Campaign Watch kun je de campagnestrategieƫn van concurrenten in de gaten houden

Integraties met tools zoals Google Ads, Bing Ads en Yahoo Ads om je SEO-inspanningen te verbeteren

iSpionage beperkingen

Gebruikers hebben gemeld dat het ontwerp van het systeem een beetje gedateerd kan zijn

Kan prijzig zijn voor kleinere bedrijven of individuele gebruikers

iSpionage prijzen

Starters: $59/maand

$59/maand Professioneel: $99/maand

$99/maand Geavanceerd: $299/maand

$299/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop

iSpionage beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (10+ beoordelingen)

3.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

13. Semrush

Beste voor digitale marketing

via Semrush Semrush is een complete toolkit voor digitale marketingprofessionals. Het omvat SEO, PPC, SMM en concurrentieanalyse. Deze tool helpt je de strategieƫn van je concurrenten te begrijpen, inclusief hun display advertising, linkbuilding en organische en betaalde zoekopdrachten. Semrush biedt een reeks analytische rapporten om het webverkeer en de online zichtbaarheid van je concurrenten te doorgronden.

Semrush beste eigenschappen

Biedt gegevens over de verkeersbronnen, zoekwoorden op de ranglijst en resultaten van sociale media van je concurrenten

Biedt diepgaande linkanalyse voor elk domein

Advertising Research tool laat je de advertentiebudgetten van je concurrenten ontleden en hun meest succesvolle advertentie-exemplaren spotten

Integraties met Google Analytics, Google Search Console, Google My Business en Google Ads

Semrush beperkingen

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de enorme hoeveelheid gegevens overweldigend kan zijn

De interface kan een beetje wennen zijn voor beginners

Semrush prijzen

Pro: $129,95/maand per gebruiker

$129,95/maand per gebruiker Guru: $249.95/maand per gebruiker

$249.95/maand per gebruiker Zakelijk: $499.95/maand per gebruiker

Semrush beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.800+ beoordelingen)

4.5/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

14. Kompyte

Beste voor actuele informatie over concurrenten

via Kompyte Kompyte is een hulpmiddel voor concurrentie-inlichtingen dat bedrijven inzicht geeft in de strategieƫn en acties van hun concurrenten, zodat ze effectieve beslissingen kunnen nemen. Met deze tool kunnen gebruikers concurrenten via meerdere kanalen volgen en updates in realtime krijgen.

Kompyte beste eigenschappen

Real-time waarschuwingen voor updates van concurrenten via kanalen zoals websites, sociale media, advertentiecampagnes, enz

Zij-aan-zij vergelijking van websites van gebruikers en concurrenten om veranderingen te benadrukken

AI-gestuurde analyses bieden inzicht in strategieƫn van concurrenten, waardoor gebruikers kansen kunnen grijpen

Integratie met populaire verkoop- en marketingplatforms, waaronder HubSpot, Salesforce en Slack

Kompyte beperkingen

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de tool nogal wat aanpassingen vereist om de meest geschikte resultaten te krijgen.

De prijs kan minder toegankelijk zijn voor kleinere bedrijven of startups

Kompyte prijzen

Neem contact op met verkoop voorprijsplannen Kompyte beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (100+ beoordelingen)

4.3/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

15. Krijt

Beste voor AI-concurrentieanalyse

via Krijt Crayon biedt een volledig pakket aan analysefuncties voor concurrenten, waarmee gebruikers verschillende aspecten van de strategie van concurrenten kunnen volgen. Crayon gebruikt AI om een volledig overzicht van de concurrentie te geven, inclusief sociale media-activiteit, websitewijzigingen en meer.

Crayon beste functies

Gedetailleerd inzicht in prijzen, producten en strategieƫn van concurrenten

Marktanalyse en het volgen van trends helpt bedrijven om trends in de markt te identificeren en op te pikken voordat concurrenten dat doen

Integratie met populaire verkoop- en marketingtools voor een meer gestroomlijnde ervaring

Real-time waarschuwingen, zodat gebruikers altijd op de hoogte zijn van activiteiten van concurrenten

Krijt beperkingen

Het opzetten en wennen aan het platform kan voor sommige gebruikers vrij complex zijn

Premium functies zijn alleen toegankelijk in duurdere plannen

Crayon prijzen

Neem contact op met verkoop voor eensoftwaredemo en prijzen Krijt beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6 beoordelingen)

Loop voorop met gratis analysehulpmiddelen voor de concurrentie

Deze 15 beste tools voor concurrentieanalyse kunnen de online zichtbaarheid van uw bedrijf vergroten en de groei stimuleren.

Maar hoewel ze u waardevolle inzichten kunnen verschaffen, is het beheren en organiseren van deze bevindingen net zo belangrijk. Gelukkig maakt ClickUp dit supergemakkelijk.

Als uitgebreid productiviteitsplatform kan ClickUp u helpen om belangrijke inzichten in concurrenten bij te houden terwijl u toezicht houdt op de uitvoering van uw bedrijf en productstrategie . Het resultaat is niet alleen dat u uw concurrenten beter begrijpt, u zult ze ook overtreffen. šŸ†

Bent u klaar om uw concurrentie voor te blijven en op te vallen bij uw potentiƫle klanten? Aanmelden voor ClickUp vandaag nog!