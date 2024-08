5 voorzorgsmaatregelen voor gegevensbeveiliging die elk professioneel team zou moeten nemen

Elk professioneel team weet tegenwoordig hoe belangrijk gegevens zijn. Of het nu gaat om financiële spreadsheets, grafische vectorbestanden, samenwerkingsdocumenten of -presentaties, of iets anders, gegevens zorgen ervoor dat je team elke dag weer zijn werk kan doen. Het is dan ook logisch dat gegevensbeheer moet bij elke stap in het proces op de radar van je team staan.

De gegevens van je team veilig houden hoeft niet ingewikkeld te zijn. We hebben een lijst samengesteld met 5 tools en strategieën die elk professioneel team kan (en zou moeten!) gebruiken om hun informatie veilig te houden.

Dit is wat er op de lijst staat:

Maak vroeg en vaak back-ups

Kies een platform voor cloud opslagruimte met mogelijkheden voor wissen op afstand

Blijf op de hoogte van de toegangscontrole tot bestanden en mappen

Wachtwoorden zijn nog steeds een belangrijk onderdeel van de veiligheid van gegevens

Laat geen enkel apparaat onbeheerd achter

een back-up van de gegevens van je team op de beveiligde servers van een provider van cloud opslag is een geweldige manier om je te beschermen tegen gegevensverlies._

Maak vroeg een back-up, maak vaak een back-up

Het is een gekke wereld om uw gegevens veilig te houden. Er kan veel misgaan. Wat als de hardware van je apparaat het begeeft en je je lokaal opgeslagen bestanden kwijtraakt? Wat als je gegevens beschadigd raken door een virus? Wat als je apparaat wordt gestolen of vernietigd? Zonder een back-up van de gegevens van je team kan elk van deze situaties betekenen dat je gegevens voorgoed verloren zijn.

De eenvoudigste manier om gegevensverlies te voorkomen is maak een back-up van uw gegevens in de cloud . Wanneer u gegevens back-upt naar de cloud, wordt er een kopie van uw gegevens gemaakt en opgeslagen op de beveiligde server van uw provider van cloudopslag.

Het spreekt voor zich dat hoe vaker je een back-up maakt van je gegevens, hoe minder informatie je verliest in geval van nood. Hoe vaak je team een back-up van zijn gegevens moet maken, hangt af van verschillende factoren, zoals de aard van het werk van je team.

Kies een platform voor cloud opslagruimte met de mogelijkheid om gegevens op afstand te wissen

Als je apparaat zoekraakt of gestolen wordt, kun je met een actuele back-up van je gegevens je team laten doorwerken zonder iets te missen. Maar wat als uw apparaat in verkeerde handen valt? Alle gevoelige gegevens waarmee je team heeft gewerkt - account nummers, namen van clients, noem maar op - kunnen mogelijk in gevaar komen.

Gelukkig bieden sommige providers van cloud opslagruimte wissen op afstand mogelijkheden als voorzorgsmaatregel. Dat betekent dat als een apparaat ooit zoekraakt of wordt gestolen, u de bestanden kunt wissen die zijn gekoppeld aan de app van uw provider van cloudopslag, zelfs als u het apparaat niet in handen hebt.

Omdat er al een back-up van uw gegevens is gemaakt in de cloud, hebt u er nog steeds toegang toe vanaf andere apparaten en hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid van onbevoegd personeel dat toegang heeft tot uw gegevens.

Melissa Pallotti is een professionele schrijfster, computernerd en hockeyfan uit Pittsburgh, PA. Je kunt verbinding maken met Melissa op Twitter of LinkedIn .