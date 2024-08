Geef je team meer mogelijkheden in 2024: 10 best beoordeelde samenwerkingstools voor kleine bedrijven

De kracht van succesvolle samenwerking is geen geheim in de zakenwereld. Als de koppen bij elkaar gestoken worden, ontstaan er al snel frisse ideeën voor projecten en worden oplossingen voor de moeilijkste uitdagingen aangereikt. Dus als het hele team deelneemt aan de besluitvorming, is dat een recept voor gegarandeerd succes. 👨‍🍳

Toch kan het bereiken van dit niveau van afstemming vaak aanvoelen als een ontmoedigende taak, omdat het coördineren van projecten in meerdere teams een nauwgezette organisatie en planning vereist. Dat is waar de hulp van uitstekende samenwerkingstools voor kleine bedrijven om de hoek komt kijken.

We hebben een lijst samengesteld met de 10 beste samenwerkingstools voor kleine bedrijven, ontworpen om teamcommunicatie te verbeteren . Je krijgt inzicht in hun voor- en nadelen, beoordelingen van gebruikers en prijzen, zodat je de beste keuze voor je team kunt maken.

Samenwerkingstools voor kleine bedrijven zijn softwareplatforms die zijn ontworpen om samenwerking, communicatie en teamwerk tussen partners, werknemers en clients te vergemakkelijken. Deze tools zijn essentieel voor het optimaliseren van werkstromen en het verbeteren van de productiviteit in een kleine bedrijfsomgeving. 💪

Hoewel een samenwerkingstool voor kleine en grote bedrijven vergelijkbare functies biedt, het gebruik van samenwerkingssoftware die speciaal is ontworpen voor kleinere organisaties biedt een breed bereik aan voordelen, zoals:

Simpelheid: Deze tools zijn vaak ontworpen om meer rechttoe rechtaan te zijn, omdat ze meestal tegemoet komen aan kleinere teams met minder gebruikers Kosteneffectiviteit: Kleine bedrijven hebben meestal kleinere budgetten en minder IT-resources, dus deze tools zijn vaak budgetvriendelijk Gebruiksgemak: De interface van de samenwerkingssoftware is gebruiksvriendelijker omdat kleinere teams beperkte middelen hebben voor uitgebreide training

Houd bij het kiezen van samenwerkingstools voor uw kleine business rekening met de volgende sleutel factoren:

Samenwerking en aangepast: Zoek naar specifieke functies voor samenwerkingssoftware die je nodig hebt, zoals realtime messaging, video conferencing, delen van documenten en andere functiestaakbeheeren kijk of u ze kunt aanpassen aan uw werkstromen

Schaalbaarheid : Zorg ervoor dat de tool kan meegroeien met uw bedrijf, zodat u gebruikers en functies kunt toevoegen of verwijderen als uw behoeften veranderen

: Zorg ervoor dat de tool kan meegroeien met uw bedrijf, zodat u gebruikers en functies kunt toevoegen of verwijderen als uw behoeften veranderen Gebruikersondersteuning en training : Controleer of de software trainingsmiddelen en documentatie biedt om je team te helpen snel te leren en met gemak door de tool te navigeren

: Controleer of de software trainingsmiddelen en documentatie biedt om je team te helpen snel te leren en met gemak door de tool te navigeren Integratiemogelijkheden : Controleer of de samenwerkingstools naadloos integreren met je bestaande softwareproducten, zoals e-mail, kalenders,CRM-systemenen tools voor projectmanagement

: Controleer of de samenwerkingstools naadloos integreren met je bestaande softwareproducten, zoals e-mail, kalenders,CRM-systemenen tools voor projectmanagement Functies voor veiligheid: Zoek naar robuuste functies voor veiligheid, zoals gegevensversleuteling, verificatie van gebruikers en toegangscontrole om gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen

Hoewel er meer samenwerkingstools zijn dan smaken in een ijswinkel, hebben we onze favoriete oplossingen voor kleine bedrijven zorgvuldig uitgezocht. 🍦

Laten we eens kijken welke unieke functies ze te bieden hebben!

ClickUp is het harde bewijs dat je een schat kunt vinden zonder al te diep te graven! Deze software is een echt juweeltje op het gebied van samenwerkingstools voor kleine bedrijven en brengt chatten met teams, directe communicatie en interactieve whiteboards samen, allemaal binnen één platform. 💎

Teamsamenwerking is heel eenvoudig met de functie voor geavanceerde samenwerkingsdetectie die je op de hoogte houdt wanneer een teamlid een Taak weergeeft of een nieuw commentaar toevoegt. Ontvang direct en automatisch feedback over statuswijzigingen, nieuwe opmerkingen en alle activiteiten die met Taken te maken hebben.

Samenwerken naadloos in real-time binnen ClickUp Documenten -tag tijdens de bewerking leden van het team in opmerkingen, wijs actiepunten toe en zet de tekst om in uitvoerbare taken om georganiseerd en efficiënt te blijven.

Houd al uw werk gemakkelijk toegankelijk door Documenten en Taken met elkaar te verbinden. Neem widgets op in je dashboards om updates van de werkstroom te vergemakkelijken, wijzigingen in de status van projecten en Taak toewijzingen. Maak koppelingen die gedeeld kunnen worden en beheer moeiteloos toestemming, of het nu voor team-, gast- of publieke toegang is.

Op het gebied van visuele samenwerking, ClickUp Whiteboards staan in de schijnwerpers en dienen als creatieve speeltuin voor uw team. 🌟

Deze veelzijdige tool biedt ongeëvenaarde aanpassing en flexibiliteit, waardoor het perfect is voor:

Brainstormen,mindmappingen project planning

Deel ideeën met je team door sticky notes, aantekeningen, documenten, mediabestanden en koppelingen in te sluiten

Samenwerken aan creatieve probleemoplossing met grafieken, grafieken en vormen met kleurcodering

Gebruik de Weergave ClickUp chatten om alle communicatie binnen één werkruimte te houden, zodat u niet meer hoeft te schakelen tussen dashboards voor projectmanagement en berichtenplatforms. Communiceer in realtime, vier individuele bijdragen en voer taakspecifieke discussies binnen één thread.

ClickUp beste functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Clarizen

Via: Clarizen Clarizen, ook bekend als Planview Adaptive Work, is software voor gezamenlijk werkbeheer die bedrijfsoverschrijdend projectmanagement, in-context samenwerking en automatisering van werkstromen . 🔀

Hoewel deze tool het meest geschikt is voor ondernemingen, kunnen kleine bedrijven profiteren van de intuïtieve gebruikersinterface en sociale functies.

De software blinkt uit in het faciliteren van bedrijfsbrede discussies en aankondigingen. Het zet communicatie om in gestructureerde werkstromen, waardoor de prestaties van teams aanzienlijk verbeteren. Gebruikers kunnen eenvoudig Discussiegroepen aanmaken die automatisch gekoppeld worden via de discussiefeed. Interne gebruikers worden toegevoegd aan de Alle bedrijfsgroepen.

De innovatieve sociale interface verbindt gesprekken met projectelementen, waardoor realtime discussies tot bruikbare resultaten leiden. Bovendien kunt u leden van uw team taggen en betrekken via vermeldingen in de News Feed.

Clarizen beste functies

Vereenvoudigde in-context communicatie

Tags en vermeldingen om de betrokkenheid te vergroten

E-mail notificaties voor leden van discussiegroepen

Berichten vastmaken en markeren

Clarizen limieten

Het kan enige moeite kosten om de software goed te configureren

Geen desktop client

Clarizen prijzen

Beschikbaar na contact

Clarizen beoordelingen en reviews

G2 : 4.1/5 (500+ beoordelingen)

: 4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (170+ beoordelingen)

3. Airtable

Via: Airtable Airtable is een organisatie- en samenwerkingstool die teams van elke grootte een gecentraliseerd platform biedt om projecten, klanten en innovatieve ideeën efficiënt te beheren. 💡

Twee soorten medewerkers spelen een rol bij het bevorderen van de samenwerking binnen Airtable:

Basis medewerkers: Gebruikers die gemachtigd zijn om binnen een specifieke basis samen te werken Werkplekmedewerkers: Gebruikers met toegang tot alle werkruimte bases

Door medewerkers toegang te geven tot Airtable bases kunnen meerdere teamleden op een georganiseerde manier samenwerken aan een gedeelde database of project.

Beheerders kunnen teamleden toestemming geven voor taken als het weergeven, bewerken, toevoegen of verwijderen van records. Ze kunnen ook toestaan dat medewerkers tabellen, weergaven en andere basiselementen maken of wijzigen.

Airtable heeft desktop- en mobiele apps voor iOS en Android, zodat je overal toegang hebt tot bestanden.

Airtable beste functies

Gedeelde bases voor eenvoudigsamenwerking projectmanagement* Aanpasbare toestemmingen voor medewerkers

Aantekeningen en aantekeningen voor realtime discussies

Notificaties voor updates en vermeldingen

Integreert met populaire tools zoals Slack, Gmail en Facebook

Airtable beperkingen

Er kan een steile leercurve zijn in het begin

De functie voor opmerkingen zou beter georganiseerd kunnen worden

Airtable prijzen

Gratis

Teams : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Business : $45/maand per gebruiker

: $45/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.800+ beoordelingen)

Monday.com

Via: maandag.nl Als ster onder de online samenwerkingstools weet monday.com moeiteloos de rollen te combineren van een communicatie app en een speciale oplossing voor projectmanagement teams. ⭐

Benut het volledige potentieel van samenwerking in teams van kleine bedrijven met monday.com workdocs. Je kunt in realtime meewerken aan bewerkingen, opmerkingen delen en naadloos tekst verslepen zonder dat dit de workflow van teams verstoort. Breng processen in kaart en deel ideeën en afbeeldingen op een flexibel werkblad dat creatieve teamsamenwerking aanmoedigt.

Blijf goed op de hoogte van de voortgang van taken en tijdlijnen met to-do lijsten en opdrachten. Organiseer werklasten door een checklist met wekelijkse taken te maken in een gedeeld document, zodat uw projecten op schema blijven.

monday.com beste functies

Gebruiksvriendelijke interface

Gecentraliseerd dashboard voor alle communicatie en documentatie

Mogelijkheid tot taggen van teamleden binnen discussies

GitHub en GitLab integraties voorsoftware ontwikkelings abonnement samenwerking

Integraties met Zoom, Slack, Outlook, Gmail, enz.

monday.com limieten

Aanpassing hoofdscherm kan wat verbetering gebruiken

Functies voor rapportage kunnen beter

monday.com prijzen

Gratis

Basic $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker **Pro: $16/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

Lees onze volledige vergelijking op_ Airtable vs Monday.com

5. Podio

Via: Podio Podio is als een gereedschapskist voor noodgevallen voor teamgenoten omdat het helpt met taakbeheer, geautomatiseerde workflows, sociale samenwerking, agenda-integratie, chatten en het plannen van vergaderingen. 🧰

Podio valt op door zijn Facebook-achtige notificaties en gebruiksvriendelijke interface. Het platform helpt u om communicatie gemakkelijk te organiseren en te controleren omdat alle gesprekken netjes worden opgeslagen op één locatie, zodat gebruikers ze moeiteloos kunnen bijhouden en beheren. Bovendien kun je bestanden bijvoegen, de status van taken controleren en opmerkingen toevoegen.

Taken beheren in realtime is een fluitje van een cent als je ze toewijst en de details bespreekt via opmerkingen. Deze gestroomlijnde aanpak biedt een duidelijk overzicht van het lopende werk, waardoor constante e-mails over de status overbodig worden en onnodige vertragingen worden voorkomen.

Gebruikers profiteren ook van functies zoals aangepaste opties, gepersonaliseerde dashboards, toegangscontrole en CRM-integratie.

Podio beste functies

Een gecentraliseerde hub voor content, gesprekken, projecten en bestanden

Gezamenlijke bewerking van bestanden

Integraties met populaire tools zoals ShareFile, Dropbox en GoToMeeting

apps voor iOS en Android

Handige functies voor Taakbeheer

Podio beperkingen

Free versie kan ontoereikend zijn voor organisatorische behoeften

Sommige basistaken voor rapportage voldoen mogelijk niet volledig aan de eisen van de gebruiker

Podio prijzen

Gratis

Plus : $11,20/maand

: $11,20/maand Premium: $19,20/maand

Podio beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (400+ beoordelingen)

: 4.2/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

6. Bijenkorf

Via: Hive Hive stroomlijnt collaboratief projectmanagement in de cloud en biedt ondersteuning aan teams op kantoor, op afstand of hybride teams. Het beschikt over functies zoals Taakbeheer, delen van bestanden en chatten, ontworpen om je team voortdurend op de hoogte te houden.

Gebruik Hive chat om individueel, in groepen of binnen project threads verbinding te maken met collega's en geef je beschikbaarheidsstatus door om je team te laten weten of je druk bent of afwezig.

Video vergaderingen zijn beschikbaar binnen het platform, zodat je direct vanuit chatten kunt deelnemen, aantekeningen kunt maken en binnen enkele minuten follow-up acties kunt toewijzen. Als tekst chatten niet lukt, kun je overschakelen naar een video chat of snelkoppelingen gebruiken om Zoom en Google Meet te starten. 🤝

Gebruik Hive Notes voor realtime bewerking voor, tijdens en na vergaderingen. Ze synchroniseren naadloos met je agenda, waardoor je eenvoudig toegang hebt tot alle vergadergerelateerde documenten.

Vereenvoudig bovendien de gegevensinvoer door informatie te centraliseren met Hive Formulieren die naadloos integreren in projecten en taken, zodat ze eenvoudig kunnen worden toegewezen aan leden van het team.

Hive beste functies

Functie voor chatten met groepen

Integreert met Zoom en Google Meet

Aantekeningen met mogelijkheid tot realtime bewerking

Video chatten binnen het platform

In-chat delen van bestanden

Hive limieten

Desktop- en mobiele apps kunnen verbeteringen gebruiken

Het beheer van toestemmingen en hiërarchie in projecten is onhandig

Prijzen van Hive

Solo :Free forever

:Free forever Teams : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hive beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (450+ beoordelingen)

: 4.6/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (180+ beoordelingen)

Via: Werkplaats Workplace van Meta is een privé sociaal netwerk ontworpen voor individuen en bedrijven. Het imiteert het format van Facebook en biedt functies zoals het maken van gepersonaliseerde profielen en groepen, het organiseren van gebeurtenissen en het delen van informatie. Het platform onderscheidt zich door zijn communicatie- en berichtentools die teamwerk stroomlijnen. 📨

Binnen Workplace kunnen gebruikers moeiteloos berichten versturen, video's opnemen en gebeurtenissen plannen. Met de instant messaging functie kunnen teams binnen enkele seconden verbinding maken, terwijl het aanmaken van groepen samenwerking tussen collega's van gemeenschappelijke afdelingen mogelijk maakt.

Business communicatie wordt vereenvoudigd door Workplace Groups waarmee u zoveel groepen kunt maken als nodig is, hun namen kunt aanpassen, privacy instellingen kunt selecteren en de leden kunt uitnodigen die u wilt.

Net als op Facebook kun je op Workplace commentaar geven binnen groepen of berichten rechtstreeks op je profiel plaatsen. Deel foto's, polls en bestanden om je gedachten en ideeën aan je team kenbaar te maken.

Workplace van Meta beste functies

Q&A-posts stellen gebruikers in staat om hun favoriete content te upvoten

Kan worden geïntegreerd met OneDrive, SharePoint, Dropbox of Google Drive

Functie voor videovergaderingen en chatten voor groepsvergaderingen

De mogelijkheid om aankondigingen bovenaan de Nieuwsfeed vast te maken

Polls en enquêtes om de meningen van het team te verzamelen

Workplace zonder Meta-beperkingen

Een groot aantal groepen kan leiden tot een ongeorganiseerde werkomgeving

Integratie met andere Facebook-producten is enigszins beperkt

Workplace van Meta prijzen

Basis abonnement : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Uitbreiding add-on voor beheerder en ondersteuning : $2/maand per gebruiker

: $2/maand per gebruiker Add-on voor Enterprise Live: $2/maand per gebruiker

Werkplaats van Meta beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

8. Samepage

Via: Samepage Samepage is op maat gemaakt voor kleine bedrijven-it bevordert samenwerking door middel van een suite van tools, waaronder instant messaging, discussies, gesprekken, planning, delen van bestanden en lijsten met taken.

De oplossing bevordert samenwerking door het efficiënt organiseren en opslaan van een groot bereik aan bestanden, zoals video's, afbeeldingen en kaarten, allemaal op één pagina. Je kunt de pagina's delen met elk lid van het team om het werk te synchroniseren en updates in realtime te garanderen.

Het starten van video- of audiogesprekken met andere leden van de organisatie en gasten is mogelijk met slechts een paar klikken. Je kunt ook je scherm delen met behulp van de desktop-app om je ideeën duidelijker uit te drukken.

Voor meer privé gesprekken kunt u één-op-één chatten met een lid of gast binnen uw organisatie. Om bredere gesprekken te stimuleren, kunt u groepschats maken en iedereen samenbrengen voor gezamenlijke gesprekken. 🗣️

Samepage beste functies

Integreert bestanden die zijn opgeslagen op platforms zoals Dropbox, Google Drive en OneDrive

Mobiele app voor eenvoudige toegang overal en altijd

Gebruiksvriendelijke zoekfunctie om berichten, gebeurtenissen, taken of bijlagen te vinden

Privé of groeps instant messaging

Videogesprekken en delen van schermen

Limiet van aantal pagina's

De kwaliteit van video is niet altijd betrouwbaar

Beperkte aanpassingsopties voor werkruimtemappen

Prijzen voor Samepage

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : $7,50/maand per gebruiker

: $7,50/maand per gebruiker Pro: $9/maand per gebruiker

Samepage beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Crozdesk: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

9. Microsoft lus

Via: Microsoft lus Microsoft Loop is uw hulpmiddel voor asynchrone communicatie en naadloze verbindingen, ongeacht waar u werkt. Het is uitgerust met een mobiele app en een divers bereik aan componenten die de samenwerking tussen teams stroomlijnen en zorgen voor een succesvolle projectuitvoering. ✅

Ontgrendel het potentieel van Loop met deze sleutelcomponenten:

Co-authoring: Werk moeiteloos samen met je team om content te verfijnen, of het nu gaat om het maken van een social media post of het opstellen van een client e-mail Georganiseerd brainstormen: Gebruik lijsten met opsommingstekens of genummerde lijsten om samen met je team op een overzichtelijke en efficiënte manier ideeën te brainstormen Samenwerking in realtimemet :Tabellen en lijsten kunt u wijzigingen direct in uw chatten bewerken en weergeven. Maak en deel tabellen met duidelijke kolommen en rijen, en specificeer de gegevens die je nodig hebt van je team Efficiënt Taakbeheer: Wijs werk toe met deadlines en breng teamleden op de hoogte met vermeldingen. Als taken voltooid zijn, kunnen ze gemarkeerd worden als Klaar, zodat de voortgang goed in de gaten gehouden kan worden Gerichte discussies: Hiermee kunt u zich concentreren op specifieke onderwerpen binnen de thread, wat vooral gunstig is voor snelle besluitvorming

Microsoft Loop beste functies

Real-time communicatie en bewerking

Opmerkingen, duwtjes, reacties en emoji's om je gedachten te uiten

Feed met notificaties voor mobiele apps houdt je taken, vermeldingen en antwoorden bij

Integreert met Microsoft 365

Eenvoudig delen van pagina's

Microsoft Loop beperkingen

Geen beoordelingen beschikbaar (omdat het een relatief nieuwe release is)

Microsoft Loop prijzen

Gratis

Microsoft Loop beoordelingen en recensies

Geen beoordelingen beschikbaar

10. Spike

Via: Spike Spike is een alles-in-één oplossing voor teams die op zoek zijn naar naadloze communicatie en efficiënt projectmanagement binnen één platform.

Werk eenvoudig samen in Docs met behulp van tekst, afbeeldingen of video's. Voeg bestanden toe, voeg to-dos toe en stel zelfs herinneringen in voor eenvoudig projectmanagement. Wanneer u bewerkingen uitvoert, worden aantekeningen met notificaties automatisch bovenaan uw verenigde feed geplaatst, zodat u anderen niet hoeft te informeren over de wijzigingen. 🔔

Met de functie Conversational Email van Spike kunt u al uw huidige en vroegere communicatie organiseren onder individuele contactpersonen, inclusief e-mails, threads, bestanden, sociale profielen en bijlagen.

Stimuleer teamwerk via Spike Channels, ruimtes gewijd aan projectgerelateerde discussies. Gebruik de tools voor teamsamenwerking om bestanden te delen, deel te nemen aan teamgesprekken en ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft.

Spike beste functies

Gedeelde kalender

Integreert met cloud opslagdiensten zoals Google Drive en Dropbox

Bestandsbeheer en zoekmogelijkheden

Video conferencing voor vergaderingen

Collaborative Docs voor realtime bewerking van documenten

Spike beperkingen

Gebruikers kunnen alleen individuele e-mails doorsturen en geen hele threads

Geen optie om leden van een team te taggen in de aantekeningen

Spike prijzen

Gratis

Teams : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Business+: $9/maand per gebruiker

Spike beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (200+ beoordelingen)

: 4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

Vergroot het potentieel van uw bedrijf door teamwerk te bevorderen, soepele samenwerking te vergemakkelijken en te zorgen voor gestroomlijnd projectmanagement. Deze 10 samenwerkingstools voor kleine bedrijven kunnen dienen als bindende kracht tijdens uw reis naar succes. 🏆

Voor uitgebreide software voor projectmanagement en teamsamenwerking, meld u gratis aan bij ClickUp ! De gratis versie heeft handige functies om u te helpen efficiënt te communiceren en de voortgang van het project tussen de taken beter dan ooit te begrijpen!