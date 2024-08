10 gratis sjablonen en overeenkomsten voor zakelijke contracten

Kleine beloftes doen of iemand je woord geven is niet genoeg in de zakenwereld-edere overeenkomst moet worden ondersteund door een contract. 📜

Een wettelijk bindend contract is een officiële verbintenis die door de wet kan worden afgedwongen en waarin de verwachtingen van alle betrokken partijen zijn vastgelegd om miscommunicatie te voorkomen .

Als het nauwkeurig is opgesteld, voorkomt het conflicten en beperkt het de kans op nalevingsproblemen voor alle betrokken partijen. Aan de andere kant kan een zwakke contract of serviceovereenkomst kan je veel geld kosten - we hebben het dan over uitputtende gerechtelijke procedures, juridische kosten, boetes bij overtreding en reputatieverlies.

Met zo'n hoge inzet - vooral voor een dure zakelijke overeenkomst - kan het opstellen van contracten zenuwslopend zijn. Als je op zoek bent naar een stressvrije manier om waterdichte juridische zakelijke overeenkomsten op te stellen, dan heb je perfecte contractsjablonen nodig.

Laten we ontdekken hoe ze eruit moeten zien en 10 van de beste opties op de markt verkennen!

Wat is een sjabloon voor een zakelijk contract?

Als een juridisch bindende overeenkomst, moet een contract op een specifieke manier worden opgesteld om geldig te zijn. Je moet formele juridische zinnen en jargon gebruiken die in lijn zijn met de transactie, betalingsvoorwaarden, contractovereenkomst en algemene juridische overeenkomst voor alle betrokken partijen - wat lastig is voor een leek.

Dat is waar sjablonen voor zakelijke contracten om de hoek komen kijken: deze tools helpen je uitgebreide contracten te schrijven zonder juridische expertise. 🧑‍⚖️

De sjabloon vereenvoudigt het opstellen door u een gestandaardiseerd kader te geven om mee te werken. Het bevat door de industrie goedgekeurde standaardtaal, ook wel boilerplate-clausules -contextueel voor het onderwerp van het contract of de partnerschapsovereenkomsten

Houd in gedachten dat sjablonen voor zakelijke contracten niet universeel van aard zijn en afhankelijk zijn van het specifieke land of de specifieke branche. Sommige passen bij elke zakelijke transactie waarbij een verkoper-klantrelatie betrokken is . Andere, zoals een onafhankelijke aannemer of huurovereenkomst, schetsen echter de voorwaarden voor een bepaalde situatie, zoals een aankoop van onroerend goed of functiebeschrijving van een werknemer.

Volgens een benchmarkstudie door World Commerce & Contracting (voorheen IACCM), blijkt dat meer dan de helft van de gemaakte contracten gebaseerd is op de verkeerde sjabloon, wat kan leiden tot nalevingsproblemen. Daarom is het gebruik van de juiste sjabloon cruciaal!

Wat maakt een goed contractsjabloon?

Of u nu een go-to contractstructuur nodig hebt voor terugkerende deals en transacties of iets dat specifiek is voor een bepaalde situatie, er zijn bepaalde kenmerken die een sjabloon voor een partnerschapsovereenkomst van goede kwaliteit moet hebben.

Over het algemeen kijkt u naar contractsjablonen met:

Relevante secties: De sjabloon moet een conventionele structuur hebben om de overeenkomst logisch op te zetten. Controleer of het heeft:

Geschikte boilerplate-clausules

Blokken voor kerngebieden zoals handtekeningen en verzegelingen

Gedefinieerde vrijwaringsclausules om bescherming te bieden tegen potentiële conflicten Aanpasbaarheid: Je moet de vooraf gedefinieerde clausules moeiteloos kunnen aanpassen aan de transactie of dienst in kwestie. De sjabloon moet herbruikbaar en schaalbaar zijn Hulpmiddelen voor samenwerking : De sjabloon moet real-time bewerking met partners, werknemers en leveranciers mogelijk maken om aan de behoeften van alle belanghebbenden te voldoen Traceerbaarheid: U moet contractwijzigingen kunnen volgen. Voor overeenkomsten die vaak worden bijgewerkt, moet de sjabloon het revisie- en goedkeuringsproces versnellen Hoge bruikbaarheid: Iemand zonder juridische achtergrond moet het document meteen kunnen gebruiken. Hoogwaardige contractsjablonen hebben ingebouwde handleidingen om de gebruiker te helpen

10 gratis contractsjablonen voor gebruik in 2024

We hebben een lijst samengesteld van 10 contractsjablonen voor verschillende gebruikssituaties, waaronder algemene zakelijke overeenkomsten huurovereenkomsten en arbeidscontracten. Onze selectiecriteria omvatten factoren zoals algemene functionaliteit, taalconsistentie en gebruiksgemak.

1. ClickUp Bedrijfscontract Voorbeeld Sjabloon

De ClickUp voorbeeldsjabloon voor zakelijke contracten kan u helpen gedetailleerde contracten op te stellen voor elk type transactie

Bent u op zoek naar een universele simpel contract- of dienstverlenerssjabloon om overeenkomsten tussen koper en verkoper te vergemakkelijken? De ClickUp Voorbeeld Sjabloon Zakelijk Contract is uw go-to lanceerplatform!

Deze beginnersvriendelijke sjabloon is 100% schaalbaar, zodat kleine en grote bedrijven hem kunnen gebruiken om concrete, goed afgeronde overeenkomsten op te stellen. Met de negen standaardonderdelen kun je commerciële contracten opstellen in de hoedanigheid van verkoper of koper:

Rubriek Aangeboden diensten Overwegingen en vergoedingen Annulering Toepasselijk recht en juridische kosten Aangeboden garanties Scheidbaarheid Verklaring van afstand en wijzigingen Volledige overeenkomst

De standaardclausules zijn hier tot in de puntjes geregeld-je hoeft alleen de details op te geven, zoals de gegevens van Partij A en Partij B, aangeboden diensten en garanties, wederzijdse plichten en geschatte voltooiingsdata. Om verwarring te voorkomen, zijn de delen die je moet invullen gemarkeerd tussen haakjes.

Zodra je de onderdelen hebt ingevuld, ga je naar de pagina Bevestiging - hier zetten de betrokken partijen hun handtekening om de voorwaarden van het contract te accepteren. 🖊️

Als je ook een uitgangspunt nodig hebt voor hoe je factuur eruit moet zien, bekijk dan onze factuursjabloon voor zakelijke diensten .

Zoals alle ClickUp sjablonen, maakt deze sjabloon samenwerking in teamverband mogelijk-je kunt en taken beheren ontwerp contracten in realtime met je collega's en controleer de gemaakte wijzigingen. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Biedcontract Sjabloon

Bied je klant gedetailleerde informatie over je diensten en de projectplan met de ClickUp Bid Contract Template

Wanneer u een nieuwe klant in een concurrerende omgeving, wil je alle bases afdekken en laten zien dat jouw bedrijf bij je past. Vertrouw op de ClickUp Offerte Contract Sjabloon om u te helpen winnende offertes te maken! ✌️

Met deze sjabloon krijg je volledige ondersteuning voor het schrijven van aansprekende voorstellen . Begin met het toevoegen van de partijinformatie aan het document. Schets vervolgens verschillende projectdetails zoals arbeidskosten, betalingsdetails, materialen of huurovereenkomsten voor apparatuur om je sterke punten objectief te presenteren.

Het standaardraamwerk zorgt ervoor dat de lezer de kritieke elementen van het bod kan overslaan - zo ziet de structuur eruit:

Doel

Te leveren diensten

Prijzen

Tijdlijn

Projectplan en betalingsschema

Work Breakdown Structure

Belangrijke data

Termijnen en voorwaarden

Deze zorgvuldig ontworpen secties maken een eenvoudige vergelijking tussen concurrerende offertes mogelijk. Je kunt subsecties toevoegen om het voorstel verder te definiëren.

Bewerk de voorbeeldtekst van de sjabloon zodat deze bij je bod past. Voeg grafieken, afbeeldingen, tabellen en grafieken toe om het werkplan te verduidelijken.

Voor langlopende projecten raden we aan om de sjabloon te delen met je teamgenoten tijdens pre- en post-biedingsvergaderingen om de winstgevendheid van de voorgestelde diensten te controleren. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Bijlage bij een contract sjabloon

Gebruik de ClickUp Bijlage bij een contractsjabloon om eenvoudig wijzigingen in een bestaand contract aan te brengen

Contracten mogen dan wel ondertekend en verzegeld zijn, maar zijn ze ook onwrikbaar? Niet helemaal als ze addenda hebben. 🖇️

Een addendum is een wettelijk document dat aan een bestaand contract wordt toegevoegd om bepaalde delen te wijzigen of nieuwe delen toe te voegen. Het opstellen van het juridisch bindende document kan een nachtmerrie zijn omdat er een reëel risico bestaat op het creëren van onbedoelde inconsistenties of mazen in de wet.

Voer de ClickUp Bijlage bij een contractsjabloon -Ontworpen om u te helpen een bestaande overeenkomst te wijzigen zonder deze te bederven!

Gebruik de sjabloon om wijzigingen aan te brengen in lijn met het oorspronkelijke contract. Het document begeleidt je bij het invullen van relevante onderdelen, zoals de naam en datum van het contract, wijzigingen of toevoegingen en de datum van inwerkingtreding.

Je zult in staat zijn om het originele contract te weerspiegelen op het gebied van:

Taal

Opmaak

Thema en letterstijl

Als je de wijzigingen elektronisch afrondt, upload dan een foto van je digitale handtekening, en je kunt aan de slag.

Om er zeker van te zijn dat alle informatie gecentraliseerd is en dat je administratie vlekkeloos verloopt, koppel je de definitieve overeenkomst aan ClickUp Documenten of voeg het toe aan uw CRM-workflows . Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Catering Contract Sjabloon

Maak u geen zorgen meer over het opstellen van contracten en concentreer u op het leveren van eersteklas service met de sjabloon voor cateringdiensten van ClickUp

Het runnen van een cateringbedrijf is al stressvol genoeg, maar het opstellen van die supergedetailleerde klantencontracten kan extra frustrerend zijn.

Gelukkig hoeft dat niet, dankzij de ClickUp Catering Contract Sjabloon !

Met deze gratis contractsjabloon kunt u uw cateringdiensten tot in detail beschrijven, waarbij u verantwoording aflegt op gebieden als kosten en incentives, leveringen en personeelslimieten. Het definieert parameters voor de verwachtingen van klanten, zodat er geen ruimte is voor misverstanden in een juridisch bindend document.

De sjabloon bevat voorgemaakte secties die werken voor zowel in-house als outdoor cateringovereenkomsten. Pas opties als Venue Coordination, Menu en Event Specificaties aan om uit te leggen hoe je team de service zal leveren. Je hebt de optie om een gedetailleerd menu (in elk bestandsformaat) bij te voegen in Bijlage A: Cateringmenu. 🍜

Cateringcontracten kunnen vaak onvoorziene omstandigheden met zich meebrengen die tot geschillen leiden. Met dat in gedachten kunt u gestandaardiseerde clausules toevoegen voor Het naleven van de gezondheidsvoorschriften, Wettelijke bevoegdheid, Beperkingen en rechtsmiddelen, Opzegging en Verzekering.

Als u meerdere klanten beheert en veel op je bordje hebt (pun intended), deel de sjabloon dan met je personeel om taken op het gebied van opstellen of servicemanagement te delegeren.

Vraag juridisch advies voor specifieke wetten en beperkingen, maar u kunt gratis contractsjablonen zoals deze gebruiken om een voorsprong te krijgen!

Bekijk deze_ affiniteitsdiagram sjablonen ! Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Schoonmaak Contract Sjabloon

Gebruik de ClickUp Schoonmaakcontract Sjabloon om uw diensten, voorwaarden en bepalingen te schetsen en misverstanden te voorkomen

Het is niet omdat u een schoonmaakbedrijf runt dat u de rommel van slecht geschreven contracten wilt opruimen. 🧽

De ClickUp Schoonmaak Contract Sjabloon is precies wat u nodig hebt om het risico op misverstanden tussen u en uw klanten te minimaliseren en uw imago brandschoon te houden!

De sjabloon is onderverdeeld in duidelijke secties om elk aspect van uw service aan te pakken - inclusief wat u doet, wanneer, waar en hoe vaak. Je kunt ook details toevoegen over toestemming van de premisse en vertrouwelijkheid als je taken zich uitbreiden naar gebieden met toegangsbeperkingen.

Hoewel schoonmaken een veeleisende taak is, is het gebruik van de sjabloon relatief eenvoudig - je hoeft alleen de gemarkeerde gebieden in te vullen en je hebt in een mum van tijd een professioneel ogende overeenkomst klaar om te ondertekenen!

Omdat schoonmaakbedrijven meestal te maken hebben met meerdere klantcategorieën en vereisten, kunt u de sjabloon dupliceren om kant-en-klare raamwerken te maken voor verschillende soorten diensten. Dit kan u tijd besparen bij het opstellen van de overeenkomst, interne processen verbeteren en helpen u klanten te behouden na verloop van tijd. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Project Management Diensten Contract Sjabloon

Gebruik onze sjabloon voor arbeidsovereenkomsten om de rechten en verantwoordelijkheden van werknemers te specificeren, samen met garanties van het bedrijf voor hun service en expertise

Een arbeidsovereenkomst werkt als een encyclopedie van info over een functie waardoor het de bron van de waarheid wordt in potentiële arbeidsrechtelijke geschillen. Het is echter een complex document en het opstellen ervan is geen sinecure.

Vertrouw op de ClickUp Arbeidsovereenkomst Sjabloon om u te helpen bij het opstellen van een juridisch goede arbeidsovereenkomst en zakelijke overeenkomst. ✅

De sjabloon omvat alle essentiële onderdelen, van de salarisregeling en het overwerkbeleid tot het verwachte gedrag op kantoor, voor verschillende functies. De algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in drie hoofdonderdelen:

Algemeen werkgelegenheidsbeleid:De regels voor indiensttreding en beëindiging van het dienstverband definiëren Algemeen werkplekbeleid: Omvat gebieden zoals stiptheid en beloning Interne beleidsregels: Verduidelijken van bedrijfsspecifieke standpunten over kantoorgedrag, privacy en middelengebruik

Deze secties kunnen zoveel subsecties hebben als je wilt om rekening te houden met specifieke rechten en plichten van een werknemer. Het verwijderen van een onnodige clausule heeft geen invloed op de sjabloonstructuur. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Commerciële huurovereenkomst sjabloon

Gebruik de ClickUp sjabloon voor commerciële huurovereenkomsten om de details van het huren van een pand voor zakelijk gebruik te schetsen

Hulp nodig bij het uitzoeken van de fijne kneepjes van een commerciële huurovereenkomst? Gebruik de ClickUp Commerciële huurovereenkomst sjabloon om de belangen van alle betrokkenen te beschermen.

Deze sjabloon helpt bij het opstellen van de geldende clausules tussen de huurder/huurder en de verhuurder/verhuurder voor verschillende commerciële leasescenario's, zoals:

Een winkel, kantoor of parkeerplaats huren

Nieuwe apparatuur aanschaffen

Het aangaan van een huurkoopovereenkomst voor onroerend goed of industriegrond Betalingsgegevens

De sjabloon omvat alles, van het doel van de huur tot de verplichtingen van de huurder. Bewerk de gemarkeerde delen om gebieden te definiëren zoals waarborgsommen, betalingsvoorwaarden, regels voor onderverhuur, verlengingsbepalingen en verzekeringsverplichtingen.

U kunt de sjabloon koppelen aan interne documentatie om de leasegegevens voor iedereen gecentraliseerd en traceerbaar te houden.

Als je een grote leaseportefeuille beheert, gebruik dan de sjabloon om je werklast te verdelen.

Stel dat je een magazijn wilt huren en het beheer ervan wilt delegeren aan een ondergeschikte. In dit geval kun je naar de sjabloon gaan en administratieve taken toevoegen, zoals het betalen van onroerendgoedbelasting of het voorbereiden van verlengingspapieren voor je winkelmanager. Deze sjabloon downloaden

9. Word Onafhankelijk Contract Sjabloon by Template.net

Gebruik het Word Onafhankelijk Contract Sjabloon van Template.net om persoonlijke contracten te maken voor elk doel

Als je op zoek bent naar een basis zakelijk contract sjabloon voor Microsoft Word, overweeg dan het Word Onafhankelijk Contract Sjabloon van Template.net.

Wat je geweldig zult vinden aan deze eenvoudige samenwerkingsovereenkomst is de gebruiksvriendelijkheid. Het wordt geleverd met een voorpagina waar je je bedrijfslogo kunt invoegen en betrokken partijen, data en andere inleidende onderdelen kunt toevoegen.

De kern van het sjabloon bestaat uit zes hoofdstukken:

De partijen Overweging en betalingsvoorwaarden Convenanten, verklaringen & garanties Algemene bepalingen Toepasselijk recht Handtekeningen

Voeg tekst toe of verwijder tekst en bewerk lettertypen om een contract te maken dat overeenkomt met uw merkvoorkeuren. Deze sjabloon is ook beschikbaar in Google-documenten formaat, waardoor het tot op zekere hoogte samenwerkingsvriendelijk is.

Sommige gebruikers vinden de alles-in-één structuur van de sjabloon misschien saai, maar dat is een deel van de charme ervan. U kunt er het contract van maken dat u op een bepaald moment nodig hebt, hoewel u misschien zelf aangepaste boilerplate-clausules moet toevoegen. 🔝 Deze sjabloon downloaden

10. Google Docs Verkoper Contract Sjabloon door Signaturely

Gebruik het Google Docs-sjabloon voor leverancierscontracten van Signaturely om de details te schetsen van het uitwisselen van goederen of diensten tegen een vergoeding

Zijn de kantoorbenodigdheden op? Of is de wifi buiten gebruik? Tijd om contact op te nemen met een leverancier. ☎️

Een gemiddeld bedrijf onderhoudt in zijn bestaan honderden leverancierslijsten om een constante aanvoer te hebben van artikelen en diensten die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering. In plaats van middelen te verspillen aan het opstellen van elk document, gebruik je de Google Docs Vendor Contract Template van Signaturely.

De sjabloon definieert de specifieke kenmerken van de uitwisseling en schetst de verwachtingen op het gebied van betalingsvoorwaarden, termijnen en te leveren prestaties van het servicecontract. Noodzakelijke secties zijn vooraf ingevuld-je moet ze nakijken en relevante info toevoegen aan lege ruimtes.

Zoals elke standaardsjabloon krijgt u vrijwaringssecties voor wat-als-scenario's zoals last-minute annuleringen en slechte weersomstandigheden. 🌧

Dankzij de universele structuur van de sjabloon kunt u deze gebruiken voor verschillende diensten, van het inhuren van evenementenplanners tot hoveniersbedrijven.

De sjabloon werkt ook voor persoonlijke scenario's. Als u bijvoorbeeld een bruiloft plant, kunt u het gebruiken om individuele contracten op te stellen voor uw bloemist of bakker. Deze sjabloon downloaden

Word een professional in het opstellen van contracten met gratis contractsjablonen!

Laten we eerlijk zijn: contracten opstellen is niet de meest opwindende baan die er is. Het is vervelend en repetitief, maar nog steeds een niet onderhandelbaar deel van het bedrijf. 🙅

Bespaar jezelf de pijn van het helemaal opnieuw opstellen van contracten met de slimme contractsjablonen op onze lijst. Ze zijn allemaal aanpasbaar en als je ze goed gebruikt, kun je de kans op handmatige fouten enorm verkleinen!