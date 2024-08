15 Beste online samenwerkingstools in 2024 (Free & Paid)

Iedereen is een 'teamspeler' in zijn cv, totdat het erop aankomt om echt met teams te werken. Op dat moment komen al je samenwerkings- en communicatievaardigheden om de hoek kijken en worden ze zwaar op de proef gesteld - het moment van de waarheid.

Als iemand die de machtigste teams ten onder heeft zien gaan door slechte communicatie of disharmonische coördinatie, ben ik een fervent voorstander van het benutten van apps voor samenwerking en andere tools om teams op dezelfde pagina te krijgen.

Effectieve online samenwerkingstools kunnen de manier waarop uw teamleden (vooral diegenen die op afstand of in een hybride werkverband werken) met elkaar in contact komen, communiceren en werken aanzienlijk verbeteren. Aangezien velen van ons niet meer vijf dagen per week op kantoor werken, doen organisaties er goed aan te investeren in online samenwerkingstools van hoge kwaliteit die teams op afstand helpen om samen te werken en productiviteit te verhogen.

In mijn jarenlange ervaring heb ik verschillende van deze samenwerkingssoftware voor teams uitgeprobeerd op verschillende projecten, bij verschillende belanghebbenden en in verschillende sectoren. Sommige zijn absolute redders in nood: ze verbinden wereldwijde teams, houden ze gefocust op het doel en zorgen voor collectieve resultaten. En dan zijn er andere apps - laten we zeggen dat ze geen indruk op me hebben gemaakt met hun glansloze prestaties.

Op basis van mijn goede, slechte en lelijke ervaringen heb ik een lijst samengesteld van de 15 beste online samenwerkingstools en mobiele apps die ik in 2024 zal aanbevelen. Laten we eens kijken.

**Wat moet je zoeken in online samenwerkingstools?

Herinner je je die energieke vergaderingen in vergaderzalen waarbij iedereen betrokken is en brainstormt over een onderwerp om het zeer productief te maken? Nou, het is geen gemakkelijke Taak om dezelfde energie te vangen in een verdeeld en afgelegen personeelsbestand. Je moet iedereen op dezelfde pagina krijgen, afleiding voorkomen en ervoor zorgen dat iedereen actief kan deelnemen om de resultaten te verbeteren samenwerking op de werkplek .

Online samenwerkingstools zijn geweldig om het team bij elkaar te krijgen om te brainstormen en aan een document of project te werken, maar er komt veel meer bij kijken. Om de beste optie te kiezen, moet je verder gaan dan alleen maar een tool toevoegen aan je arsenaal. Je optie moet passen binnen je unieke vereisten en bestaande processen. Hier zijn enkele van de factoren waarmee we rekening hebben gehouden bij het samenstellen van de beste online samenwerkingstools:

Eisen en use case : Bedenk waarom u een bepaalde tool of platform nodig hebt. Hoe zal het in uw organisatie worden gebruikt en welk doel zal het oplossen? De tool die u kiest moet voldoen aan uw specifieke eisen en daadwerkelijk waarde toevoegen aan uw organisatie. Stel bijvoorbeeld dat je op zoek bent naar een gecentraliseerd platform om je contentprogramma van begin tot eind te beheren. In dat geval zou je er misschien de voorkeur aan geven om alles op één plek te beheren en je contentbestanden veilig op te slaan

Met deze factoren in gedachten bekijken we de beste online samenwerkingssoftware om je team op volle toeren te laten draaien.

Voordat ik inga op elk platform, volgt hier een kort overzicht van alle tools die we op een rijtje hebben gezet en hoe ze kunnen worden gebruikt om de samenwerking te verbeteren teamsynergie :

Tool voor samenwerking Beste voor Sleutel functies Prijsstelling ClickUp Alles-in-één samenwerking Taken en doelen delen, documenten en whiteboards delen, real-time chatten, Van $0 tot $19 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Google Documenten Documenten in samenwerkingsverband Documenten in realtime aanmaken en bewerken, opslagruimte in de cloud Van $0 tot $39,60 per maand Slack Real-time communicatie Team chatten, delen van bestanden, videogesprekken Van $0 tot $12,50 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Zoom Videoconferenties Hoge-definitie video vergaderingen, delen van schermen, webinars Van $0 tot $26,99 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Asana Projectmanagement Taakbeheer, projectplanning, teamcommunicatie Van $0 tot $30,49 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Trello Visueel projectmanagement Kanban-borden, lijsten met taken, basis automatiseringen Van $0 tot $12,50 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Miro Online whiteboarding Brainstormen, mindmaps, visuele samenwerking Van $0 tot $20 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen GitHub Versiebeheer voor ontwikkelaars Code delen, versiebeheer en projectmanagement voor ontwikkelaars Van $0 tot $31 per maand Figma Collaborative design Design prototyping, gebruikersinterface (UI) ontwerp, ontwerpsamenwerking Van $0 tot $75 per maand Airtable Relationele database en samenwerking Flexibele database, aanpasbare workflows, projectmanagement Van $0 tot $54 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Maandag.com Besturingssysteem voor werk Projectmanagement, teamcommunicatie, aanpasbare werkstromen Van $0 tot $24 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Microsoft Teams Communicatie en samenwerking Teams chatten, vergaderingen, delen van bestanden Van $4 tot $22 per maand Canva Grafisch ontwerp en samenwerking Gebruiksvriendelijke ontwerptools, sjablonen, samenwerking in realtime Van $0 tot $29,99 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Notion Alles-in-één werkruimte Aantekeningen maken, wiki's, kennisbank Van $0 tot $28 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen Dropbox Cloud opslagruimte & delen van bestanden Veilige cloud opslag, delen van bestanden, functies voor samenwerking Van $0 tot $30 per maand; aangepaste prijzen voor Enterprise-abonnementen

De 15 beste online samenwerkingstools voor gebruik in 2024

Ik ga nu dieper in op de belangrijkste functies en limieten en het unieke voorstel van elke samenwerkingssoftware:

1. ClickUp: De beste alles-in-één online samenwerkingstool

Voordat ik bij ClickUp begon te werken, was mijn technische stapel voor samenwerking een allegaartje van tools voor teamsamenwerking. Ik gebruikte Slack voor snelle updates, e-mails voor langere uitwisselingen, georganiseerde aantekeningen via Google Documenten, Microsoft Teams voor videoconferenties en Miro voor whiteboards. Natuurlijk, het was een heleboel dingen tegelijk, maar dat was gewoon hoe ik dacht dat dingen liepen - de manier van leven.

En toen kwam ClickUp, de app die ze allemaal kon vervangen, letterlijk.

ClickUp is een intuïtieve online hub die teams samenbrengt om hun werk gemakkelijk te bedenken, te plannen en uit te voeren. Ik weet dit omdat ons team op afstand werkt en hybride is. Dus of mijn teamleden nu in dezelfde kamer zaten of verspreid waren over continenten en tijdzones, we hadden nog steeds geen problemen om dingen Klaar te krijgen!

Collaborate smoothly with your entire teams using ClickUp to create docs, assign tasks, and track them in a single platform

Eerlijk gezegd was de overgang van een lappendeken van software-oplossingen naar een uniform platform een verademing. Het enige probleem was om te wennen aan de leercurve van ClickUp, omdat het een heleboel functies in één krachtige online samenwerkingssoftware verpakt. Maar het inwerken verliep soepel en ik vond mijn weg.

Toen ik eenmaal vertrouwd was met ClickUp, vond ik mezelf een stuk productiever - coördineren met teamgenoten op twee continenten, grote en kleine marketingprojecten beheren, input van verschillende belanghebbenden verzamelen en analyseren en het team leiden.

Mijn team en ik gebruiken de functies voor samenwerking van ClickUp, zoals ClickUp Whiteboards om te brainstormen over content en campagne-ideeën, ClickUp Weergave chatten om berichten in realtime uit te wisselen, ClickUp Documenten om alles te maken, van SOP's en contracten tot interne wiki's, ClickUp Clips om deelbare video's vast te leggen - de lijst gaat maar door (ga naar de belangrijkste functies als u een TL;DR_ wilt). En natuurlijk beheren we alle Taken onder elke campagne en elk project met ClickUp-taak .

Of het nu gaat om de instelling van herinneringen voor taken of het controleren van voortgangsupdates, ClickUp regelt alle beheerstaken voor u (en uw team), zodat u zich kunt concentreren op het werk dat meer waarde heeft.

Wat er voor mij ook uitspringt, is de AI-assistent, ClickUp Brein . Deze krachtige functie is speciaal ontworpen om de samenwerking te verbeteren en u te helpen meer uit uw werkruimte te halen. Ik gebruik het elke dag om beter te schrijven, maar het kan ook informatie in uw Taken, documenten, communicatie (chatten, commentaar) en verbonden apps doorzoeken en analyseren om verbindingen te identificeren en uw vragen te beantwoorden.

Deze G2 review geeft precies weer waarom ClickUp nummer één is op mijn lijst-..

_Ik vind het fijn dat ik als manager een overzicht heb van alle projecten waar mijn team aan werkt; wat nog beter is, is dat ik specifiek kan aangeven wat de details van het project zijn, wie de eigenaar is, wat de huidige status/update is en wanneer de deadline is. Teams kunnen gemakkelijk met elkaar samenwerken omdat de leden elkaar kunnen taggen in het commentaargedeelte

De ClickUp sjablonen de bibliotheek is een van mijn meest gebruikte functies - wie wil er nu geen bestaande en volledig aanpasbare kaders om een voorsprong te krijgen op actieplannen? Reken niet op mij!

Hoewel ik me schuldig maak aan het experimenteren met vrijwel elk ClickUp sjabloon (oké, misschien niet elke, gezien het feit dat er bijna duizenden zijn!) Ik zou deze aanraden voor het beheren van teamsamenwerking:

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Client-Success-Collaboration-Template.png Beheer eenvoudig interne samenwerking en relaties met klanten met behulp van de ClickUp Client Success Collaboration Template https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&department=sales-crm Dit sjabloon downloaden /$$$cta/ ClickUp Client Succes Samenwerkings Sjabloon

De beste functies van Google Documenten

Gelijktijdig met andere leden van een team aan documenten werken en documenten bewerken

Beheer al uw bestanden en documenten in veilige opslagruimte in de cloud met Google Drive, met geavanceerde functies zoals versiebeheer en toegangscontrole om uw gegevens veilig te houden

Opmerkingen toevoegen, bewerkingssuggesties doen en samenwerken aan live documenten

Integreren met andere apps van Google Werkruimte, zoals Sheets, Slides en meer

Gebruikmaken van Google Gemini, de AI-assistent, binnen Google Documenten om beter te schrijven

Google Documenten beperkingen

Beperkte opmaakopties en moeilijk om het uiterlijk aan te passen in vergelijking met andere tekstverwerkingssoftware.

en moeilijk om het uiterlijk aan te passen in vergelijking met andere tekstverwerkingssoftware. Niet veel andere functies voor gezamenlijk projectmanagement dan bewerking van documenten

Veiligheid voor gevoelige documenten kan een probleem zijn omdat koppelingen gemakkelijk kunnen worden gekoppeld aan een externe derde partij

Google Documenten prijzen

Google Documenten maakt deel uit van de Google Werkruimte, die beschikbaar is voor:

Gratis : Tot 15 GB schijfruimte

: Tot 15 GB schijfruimte Business Starter : $7,20/maand per gebruiker

: $7,20/maand per gebruiker Zakelijk Standaard : $14,40/maand per gebruiker

: $14,40/maand per gebruiker Business Plus : $21,60/maand per gebruiker

: $21,60/maand per gebruiker Google Gemini is beschikbaar als add-on vanaf $18 per gebruiker per maand, met een toewijzing van 1 jaar

Google Documenten beoordelingen en recensies

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (28.125)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Google Documenten

Ik denk dat vanwege het feit dat het vrij gebruiksvriendelijk is, vergelijkbaar met Word, downloaden naar Word en gratis, het mijn eerste keuze is om te schrijven, vooral omdat ik altijd onderweg ben en ik documenten vanaf mijn telefoon kan openen <3

Reddit gebruiker

3. Slack: De tool om mee te chatten en samen te werken

Vraag een team welke online tools ze gebruiken om samen te werken en te chatten, en Slack staat waarschijnlijk op de lijst. Met dit populaire platform voor realtime teamberichten kun je updates delen, samenwerken aan projecten en een verbonden online werkplek creëren via kanalen, directe berichten, groepsgesprekken en videogesprekken. Ik hou van het gebruiksgemak en de gebruiksvriendelijke gebruikersinterface. Je kunt het gebruiken voor zowel teamdiscussies als één-op-één chats en ik gebruik het vaak om ideeën te delen en te communiceren met zowel interne teams als externe belanghebbenden (met behulp van gespecialiseerde groepen die je kunt aanmaken met Slack Connect).

via slap_ ClickUp integreert naadloos met Slack zodat je direct vanuit gesprekken Taken kunt aanmaken en notificaties kunt ontvangen in je Slack kanalen, waardoor alles overzichtelijk blijft. Ik vind de zoekfunctie op Slack echter vrij basic, vooral als ik het vergelijk met ClickUp's Universal Search.

Slack beste functies

Maak en gebruik team chatten kanalen gewijd aan specifieke projecten of onderwerpen

Een enkel platform om direct messaging voor privé gesprekken te beheren

Deel bestanden en maak aangepaste integraties (via tools zoals Zapier) voor verbeterde functies

Voer video- en spraakgesprekken met je Slack verbindingen

Vereenvoudig het delen van informatie en project updates via speciale kanalen

Gebruik Slack AI om snel informatie te vinden in Slack, samenvattingen te maken van threads en een overzicht te krijgen van gemiste berichten

Slack limieten

Kan overweldigend worden met een hoog volume aan berichten en kanalen

worden met een hoog volume aan berichten en kanalen Beperkte functies voor gezamenlijk projectmanagement naast communicatie

Zoeken naar oudere berichten kan lastig zijn met grote teams

AI is alleen beschikbaar met het Enterprise-abonnement als aparte add-on

Slack prijzen

Free (onbeperkt berichtenverkeer met 90-dagen berichtgeschiedenis)

(onbeperkt berichtenverkeer met 90-dagen berichtgeschiedenis) Pro : $7,25/maand (voor kleine teams die beter willen samenwerken) Business+: $12,50/maand (voor bedrijven die hun productiviteit willen verhogen en teams met elkaar in verbinding willen houden)

: $7,25/maand (voor kleine teams die beter willen samenwerken) $12,50/maand (voor bedrijven die hun productiviteit willen verhogen en teams met elkaar in verbinding willen houden) Enterprise Grid: Aangepaste prijzen (voor grotere ondernemingen die meer Klaar willen krijgen en de productiviteit op elk niveau willen verbeteren)

Aangepaste prijzen (voor grotere ondernemingen die meer Klaar willen krijgen en de productiviteit op elk niveau willen verbeteren) Slack AI is beschikbaar als aparte add-on, maar alleen voor Enterprise-abonnementen

Slack beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (32.500+ beoordelingen)

4.5/5 (32.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (23.200+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Slack

Ik vind Slack een platform dat voortdurend verbetert en nieuwe en relevante functies toevoegt. Het is echter zo gebruiksvriendelijk dat je met gemak door de app en zijn functies kunt navigeren. Ook biedt het een overvloed aan manieren van 1 op 1 of team communicatie (video, audio, berichten, en al deze met een of meer team leden).

Een gebruikerservaring op G2

4. Zoom: de beste tool voor videovergaderen

Zoom is de pandemische baby onder de online samenwerkingstools. Hoewel het in 2011 werd gelanceerd, wisten maar weinig mensen ervan. Nu, in 2020, is Zoom niet meer weg te denken uit bijna alle organisaties.

Zoom is zonder twijfel een van de meest gebruiksvriendelijke tools voor videovergaderen. Het heeft werken op afstand een stuk makkelijker gemaakt. Met Zoom kan je videogesprekken voeren en online demo's geven, webinars organiseren en virtueel samenwerken met je teams.

Maar de eenvoud betekent niet dat het ontbreekt aan geavanceerde functies. Zoom biedt je bijna alles wat je ooit nodig zou hebben in een tool voor videovergaderen, zoals selectief delen van schermen, toegangscontrole voor vergaderingen, lid worden met een wachtwoord (we herinneren ons allemaal Zoombombing, nietwaar?), online whiteboards, enz. Dit maakt het de ideale teamsamenwerking software voor brainstormen, samenwerken en productieve discussies op afstand.

via zoom Een groot pluspunt voor mij is dat Zoom integreert met ClickUp waardoor vergaderingen op afstand een fluitje van een cent zijn.

De beste functies van Zoom

Geniet van high-definition videovergaderen met delen van schermen

Organiseer vergaderingen, webinars, online gebeurtenissen en maak zelfs breakout-ruimtes voor kleinere groepsdiscussies binnen grotere gebeurtenissen

Neem vergaderingen op, voeg aantekeningen en polls toe, brainstormsessies en werk aan documenten met schermdeling

Gebruik de geïntegreerde Zoom AI Companion om berichten te genereren en vergaderingen samen te vatten

Zoom beperkingen

Het gratis abonnement is beperkt tot vergaderingen van maximaal 40 minuten

De UI en UX van de tool zijn dringend aan verbetering toe, met cruciale functies uit het zicht

Prijzen voor Zoom

Basic: $0 (ideaal voor makers en solopreneurs die het niet erg vinden vergaderingen te limieten tot 40 minuten)

$0 (ideaal voor makers en solopreneurs die het niet erg vinden vergaderingen te limieten tot 40 minuten) Pro: $14.99 per host per maand (voor kleinere teams van 1-9 gebruikers)

$14.99 per host per maand (voor kleinere teams van 1-9 gebruikers) Business: $21,99 per maand (voor middelgrote bedrijven met teams tot 100)

$21,99 per maand (voor middelgrote bedrijven met teams tot 100) Business Plus: $26,99 per maand (ondernemingen en grotere organisaties met meer samenwerkingsbehoeften)

$26,99 per maand (ondernemingen en grotere organisaties met meer samenwerkingsbehoeften) Enterprise : Aangepaste prijzen (voor grotere organisaties van 100+ met specifieke vereisten voor hun vergaderingen, samenwerking, webinars en meer)

: Aangepaste prijzen (voor grotere organisaties van 100+ met specifieke vereisten voor hun vergaderingen, samenwerking, webinars en meer) De AI Companion is gratis beschikbaar bij alle betaalde Zoom accounts

Beoordelingen en beoordelingen voor Zoom

G2: 4.5/5 (55.200+ beoordelingen)

4.5/5 (55.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (13.800+)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Zoom

Het meest geweldige aspect van Zoom is dat het oog tot oog correspondentie mogelijk maakt vanuit elke ruimte. De alledaagse discussies lijken in wezen net zo normaal alsof we in een vergelijkbare ruimte zijn, omdat het lijkt op een virtuele ontmoetingsplaats waar afstand verdwijnt Het gemak en de uitvoering een fatsoenlijke ontmoetingen voor mijn dagelijks gebruik. Het is niet moeilijk op te nemen en heeft veel hoogtepunten om een aangename bijeenkomst te hebben. Ik gebruik het consequent. Ook, om toe te voegen, de client zorg is extreem groot_.

Een gebruikerservaring op G2

5. Asana: De beste tool voor Taakbeheer & online samenwerking

via asana Forum_ Asana is een tool voor taak- en projectmanagement die teams helpt effectief te werken, samen te werken aan dagelijkse taken en al hun werk op één plaats te verbinden. Het helpt u niet alleen bij het toewijzen van taken aan leden van het team, maar maakt het ook gemakkelijker om hen op de hoogte te brengen van belangrijke projecten en mijlpalen bij te houden voor elk teamlid.

Wat ik goed vond aan Asana is de eenvoudige interface en de focus op het zijn van de ultieme samenwerkingstool voor het beheren van meerdere projecten. Het helpt je snel aan de slag te gaan met een gebruiksvriendelijke workflow builder en biedt ook een bereik aan sjablonen om je werk te versnellen.

Veel gebruikers zijn het erover eens dat Asana een geweldige optie is voor diegenen die specifieke mogelijkheden voor projectmanagement voor Enterprise nodig hebben. Een gebruiker van Reddit zei,

Asana helpt bij het organiseren van taken, maar kan in het begin een beetje ingewikkeld lijken; probeer verschillende manieren uit waarop het taken weergeeft.

Redditor

De beste functies van Asana

Taken eenvoudiger aanmaken, toewijzen en deadlines instellen voor heldere projectorganisatie

Projecten weergeven in verschillende weergaven zoals Kanban, Lijsten, Tijdlijnen, Kalenders en Gantt grafieken

Tijdrovende taken zoals notificaties, herinneringen en goedkeuringsprocessen automatiseren

Eenvoudige werkstroom automatisering instellen met formulieren, regels, bundels en sjablonen

instellen met formulieren, regels, bundels en sjablonen Vereenvoudig teamcommunicatie met functies als opmerkingen, bijlagen en @mentions

Status updates automatiseren en snel antwoorden krijgen op vragen over uw werk in Asana met de Asana Intelligence AI assistent

AI assistent Verbind Asana met 200+ apps (inclusief ClickUp) om u te helpen met teamsamenwerking, bestandsopslagruimte, projectmanagement en meer

De beperkingen van Asana

Geen ondersteuning voor meerdere toegewezen personen en toegewezen opmerkingen

Beperkte aanpassingen opties, projectweergaven, team grootte en projecten voor het gratis abonnement

opties, projectweergaven, team grootte en projecten voor het gratis abonnement Overspoelt je met meldingen voor alle projecten. Je kunt niet selecteren welke notificaties je wilt ontvangen

je wilt ontvangen Asana Intelligence heeft tot nu toe zeer beperkte mogelijkheden en is alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen

Prijzen voor Asana

Personal: Free

Free Starter: $13.49/maand per gebruiker

$13.49/maand per gebruiker Geavanceerd: $30,49/maand per gebruiker

$30,49/maand per gebruiker Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van Asana

G2: 4.3/5 (9910+ beoordelingen)

4.3/5 (9910+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.500+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Asana

Asana heeft een goede, schone interface en kan meerdere projecten en talloze categorieën en subcategorieën aan. Werken met Teams is een fluitje van een cent, omdat ze gemakkelijk kunnen worden toegevoegd, Taken kunnen worden toegewezen en gemonitord. Aanpassingen maken van uw werkgebieden logische systemen voor uw bedrijf. Ik heb Asana voor meerdere businesses gebruikt, niet alleen voor projecten, en het voldeed elke keer aan mijn eisen.

Een gebruikerservaring op Capterra

6. Trello: de beste tool voor projectmanagement en samenwerking

Ik heb Trello gebruikt tijdens het werken aan kleinere projecten voor clients met een budget. Ik vind het prettig dat de weergave op kaarten het visualiseren van Taken een fluitje van een cent maakt. Trello's eenvoudige layout voor de weergave van de status en updates van taken betrekken zelfs die belanghebbenden die misschien afkerig zijn van techniek. Dit vergemakkelijkt moeiteloze samenwerking. En niet te vergeten, het is zeer de moeite waard om een tegel van de 'Te Doen' naar de 'Nog Te Doen' stapel te verplaatsen.

Geen status updates en e-mail kettingen meer. Het is een geweldig hulpmiddel voor agile teams die waarde hechten aan duidelijke communicatie en visueel bijhouden van de voortgang. Trello is echter niet meer dan dat. Als je aan complexe projecten werkt en geavanceerde eisen hebt, dan is Trello niets voor jou.

via Atlassiaanse Trello

Trello beste functies

Kanban-borden gebruiken met drag-and-drop functie voor visueel Taakbeheer

Samenwerken met teams aan projecten met behulp van lijsten en kaarten om taken binnen projecten toe te wijzen

Communiceer met teamgenoten over taken met opmerkingen, bijlagen en vermeldingen

Beheer uw taken in een eenvoudige en intuïtieve interface en houd iedereen op de hoogte van de voortgang van het project

Tekst genereren en samenvatten met geïntegreerde Atlassian Intelligence

Trello beperkingen

Communiceren via borden en kaarten wordt onhoudbaar op het moment dat het project schaalt

op het moment dat het project schaalt Atlassian Intelligence heeft beperkte mogelijkheden en is alleen beschikbaar voor de Premium- en Enterprise-abonnementen

Het ontbreekt aan discussie- of chat functies waarmee teams taken of specifieke projecten kunnen bespreken binnen de app

waarmee teams taken of specifieke projecten kunnen bespreken binnen de app Het is lastig om privé items zoals persoonlijke aantekeningen gescheiden te houden van gedeelde teamboards, waardoor je de twee door elkaar haalt tijdens het samenwerken

Trello prijzen

Free: $0(ideaal voor freelancers en individuen die een project willen organiseren)

$0(ideaal voor freelancers en individuen die een project willen organiseren) Standaard: $6/maand per gebruiker (voor kleine teams of mensen die de samenwerking willen opschalen)

$6/maand per gebruiker (voor kleine teams of mensen die de samenwerking willen opschalen) Premium: $12.50/maand per gebruiker (voor teams die meerdere projecten op verschillende manieren willen bijhouden en visualiseren, zoals borden, tijdlijnen, kalenders, enz.)

$12.50/maand per gebruiker (voor teams die meerdere projecten op verschillende manieren willen bijhouden en visualiseren, zoals borden, tijdlijnen, kalenders, enz.) Enterprise: Aangepaste prijzen (voor organisaties die werk over teams heen met meer veiligheid en controles willen verbinden)

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.520+ beoordelingen)

4.4/5 (13.520+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.500+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Trello

Ik vind Trello nuttig omdat het een manier is om het grote geheel weer te geven van projecten, taken, enz. waar ik aan werk. Ik denk dat de kracht van Trello is dat het heel eenvoudig (borden, lijsten, kaarten) en gebruiksvriendelijk is, zodat het kan worden toegepast op vrijwel alles waar je informatie moet organiseren. Het is niet 100% perfect, maar het is vaak "goed genoeg" en veel minder complex en duur dan tools die gericht zijn op beperktere oplossingsgebieden._

Reddit gebruiker

7. Miro: Beste online whiteboardtool

via miro Als visueel leerling ben ik helemaal voor online samenwerkingstools die concepten omzetten in stroomschema's, tekeningen uit de vrije hand en mindmaps. Ik noem het de grote gelijkmaker omdat je je niet bezig hoeft te houden met terminologie of jargon om je gedachten over te brengen. En Miro is een geweldige optie voor projectvisualisatie.

Miro's whiteboard heeft virtuele plakbriefjes, kaders, interactieve objecten en rijke media om de creatieve sappen van je team te laten stromen tijdens brainstorming sessies. Mijn team heeft het gebruikt voor workshops, design sprints en sessies om visuele problemen op te lossen, en het heeft het elke keer weer goed gedaan.

Onze ervaringen staan niet op zichzelf; veel kleine teams en individuen zijn er ook dol op, zoals een gebruiker op G2 vermeldt,

Het is gemakkelijk om sjablonen in te stellen die studenten kunnen gebruiken. Het is makkelijk op te pikken voor studenten die het nog nooit gebruikt hebben._

Beste functies van Miro

Brainstorm met je teams met behulp van het realtime online whiteboard en mindmaps

en mindmaps Word creatief met plakbriefjes, whiteboardpennen en vormen

Verbeter de communicatie met een gecentraliseerd platform om ideeën vast te leggen, te organiseren en opnieuw te bekijken

Genereer eenvoudige teksten, mindmaps en inzichten met behulp van de AI-assistent Miro Assist

Verzamel input en ideeën van teams met behulp van functies voor stemmen en feedback

Miro limieten

Beperkte functies voor samenwerking , omdat de tool voornamelijk is gericht op brainstormen en whiteboarden

, omdat de tool voornamelijk is gericht op brainstormen en whiteboarden Leercurve voor sommige gebruikers die niet bekend zijn met online whiteboarding tools

voor sommige gebruikers die niet bekend zijn met online whiteboarding tools Het gratis abonnement heeft limieten op de grootte van het bord, medewerkers en functies

Miro Assist is momenteel beschikbaar in bèta-modus voor alle abonnementen, maar zal waarschijnlijk later een betaalde functie worden

Miro prijzen

Gratis : $0 (voor studenten, individuen en kleine groepen met basisbehoeften op het gebied van samenwerking)

: $0 (voor studenten, individuen en kleine groepen met basisbehoeften op het gebied van samenwerking) Starter : $10/maand per gebruiker (voor gebruikers die onbeperkte en privé boards willen, samen met essentiële functies)

: $10/maand per gebruiker (voor gebruikers die onbeperkte en privé boards willen, samen met essentiële functies) Business : $20/maand per gebruiker (Ga verder met geavanceerde veiligheid en functies, ideaal voor kleine organisaties)

: $20/maand per gebruiker (Ga verder met geavanceerde veiligheid en functies, ideaal voor kleine organisaties) Enterprise: Aangepaste prijzen (ideaal voor grotere teams die in de hele organisatie willen samenwerken, met ondersteuning, veiligheid en controle)

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5500+ beoordelingen)

4.8/5 (5500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1520+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Miro

Met Miro kunnen we snel ideeën genereren, samenwerken aan nieuwe processen en verder gaan met onze abonnementen! Ik hou van de flexibiliteit en het visuele karakter van een oneindig canvas. Het is geweldig als je niet weet waar je moet beginnen met een project. Een miro-bord heeft verschillende bestanden vervangen en organiseert ons team op een centrale plek. Een redder in nood!

Een gebruikerservaring op G2

8. GitHub: Het beste platform voor delen van code en samenwerking

Vraag een ontwikkelaar naar zijn of haar go-to online samenwerkingstools en GitHub zal zeker bovenaan staan. Maar in tegenstelling tot andere tools voor teamsamenwerking die interne teams helpen effectief te communiceren, verbindt GitHub een hele gemeenschap - voornamelijk software-ingenieurs en -ontwikkelaars.

via gitHub_ Het is een code-sharing en community-building platform met collaboratieve functies, waar software-ontwikkelaars versiebeheer van hun code kunnen beheren. Dit omvat het gezamenlijk beheren van code, het bijhouden van wijzigingen en het zorgen voor een soepele projectontwikkeling door middel van functies voor het delen van code en vertakkingen.

Gebruikers werken graag samen met andere programmeurs en programmeurs, zoals deze gebruiker op Reddit vermeldt.

Je moet de basis van git leren. Elke programmeerjob zou je een soort broncontrole moeten laten gebruiken, en als ze dat niet doen, is dat een grote rode vlag. GitHub is echter gewoon de populairste site voor het hosten van je git opslagplaatsen._

GitHub beste functies

Beheer werkstromen voor codeontwikkeling door versiebeheer en delen van code

Maak soepele samenwerking mogelijk tussen geografisch verspreide ontwikkelaars

Verbeter de kwaliteit van code met pull-aanvragen en functies voor het nakijken van code

Krijg een gecentraliseerd platform voor het beheren van code, problemen en projectcommunicatie

Codeer sneller en werk beter samen met de AI-tool GitHub Copilot

GitHub beperkingen

Grotendeels gericht op ontwikkelaars en programmeurs , geen goede optie voor niet-technische teams

, geen goede optie voor niet-technische teams De primaire rol is codebeheer en niet samenwerking of communicatie

Heeft een steile leercurve, vooral voor gebruikers die niet bekend zijn met Git versiebeheer concepten

GitHub prijzen

Free: $0

$0 Teams: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Enterprise: $21/maand per gebruiker

$21/maand per gebruiker GitHub Copilot is beschikbaar als add-on vanaf $10/maand per gebruiker

GitHub beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2090+ beoordelingen)

4.7/5 (2090+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5990+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over GitHub

GitHub is handig om snel reviews van je collega's te krijgen en met ze samen te werken. Het is ook een geweldige manier om projecten te abonneren en problemen in je projecten bij te houden. Het is ook de beste manier om je git opslagplaatsen op het internet te organiseren, of je ze nu openbaar of privé wilt houden.

Een gebruikerservaring op G2

9. Figma: De beste samenwerkingstool voor ontwerp en teams

Werken in marketing stelt me bloot aan de unieke creatieve types die fel onafhankelijk zijn en het liefst autonoom werken. Samenwerken met anderen is voor sommigen niet vanzelfsprekend, maar als ze deel uitmaken van een team, moet je er alles aan doen om ze te helpen samenwerken. Met Figma wordt samenwerken eenvoudig voor creatieve teams.

Figma is design collaboration software met real-time bewerking en prototyping functies die teams helpen samen te werken aan design projecten. Ik vind deze Figma functie het meest opwindend, omdat teams tegelijkertijd kunnen werken aan mockups en prototypes, wat helpt bij het versnellen van ontwerpiteraties.

Het wordt ook veel gebruikt voor zijn whiteboard, waarmee gebruikers vectorafbeeldingen en prototypes kunnen maken die verder gaan dan eenvoudige afbeeldingen.

via Figma

Figma beste functies

Gebruik een real-time collaborative design platform om gebruikersinterfaces (UI), pagina's van websites en andere prototypes te maken en te bewerken met uw team

om gebruikersinterfaces (UI), pagina's van websites en andere prototypes te maken en te bewerken met uw team Ontwerp voor meerdere projecten met behulp van high-fidelity mockups en ontwerpassets

Samenwerken aan ontwerpen met andere ontwerpers en belanghebbenden met behulp van een gecentraliseerd ontwerpbeheersysteem

Verbeter communicatie en feedback met behulp van opmerkingen, functies voor presentaties en realtime bewerkingsopties

Figma beperkingen

Het gratis abonnement heeft een limiet aan projecten, prototypes en medewerkers

Voornamelijk gericht op UI/UX-ontwerp en mogelijk niet geschikt voor andere teams

Nog geen AI assistent of functie

Figma prijzen

Free: $0

$0 Professioneel: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Organisatie: $45/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$45/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: $75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Figma beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1090+ beoordelingen)

4.7/5 (1090+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (720+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Figma

Ik ben een in-house ontwerper en ik gebruik het elke dag als mijn primaire ontwerpsoftware. Zoals anderen al vermeldden, zou ik het niet gebruiken om iconen of ander gedetailleerd illustratie werk te maken, maar ik vertrouw erop om banner advertenties, social media posts, e-mails en elk ander product te maken dat bedoeld is om alleen digitaal te zijn._

Een gebruiker van Reddit

10. Airtable: De beste tool voor databasebeheer en samenwerking

Airtable is een document- en databasebeheeroplossing met een verschil. Het gebruikt bouwblokken waarmee teams hun spreadsheets of databases naar eigen inzicht kunnen opbouwen. Ik vond dit persoonlijk erg handig, omdat het mijn strategische visie ondersteunt. Van projectmanagement tot kalenders voor sociale media en zelfs financiën, we hebben het voor zo ongeveer alles gebruikt.

Het beste van Airtable is dat het kan worden gebruikt om relaties met andere blokken te definiëren, samen te werken aan projecten en rapporten, en zelfs weergaven te maken die expliciet zijn afgestemd op specifiek werk. Het is als een Google Spreadsheets of Excel-werkmap, maar het heeft uitstekende add-on functies die het ideaal maken voor verschillende use cases.

Ze hebben onlangs ook een nieuwe AI functie geïntroduceerd genaamd Airtable AI, die je helpt tekst en formules te genereren, opmerkingen samen te vatten, enz.

via Airtable

Beste functies van Airtable

Gebruik de flexibele relationele databasestructuur voor het organiseren en beheren van verschillende soorten gegevens (tekst, nummers, bijlagen, enz.)

Visualiseer gegevens in aangepaste weergaven zoals Kanban-borden, kalenders en formulieren

zoals Kanban-borden, kalenders en formulieren Terugkerende taken automatiseren met krachtige functies voor automatisering

Tekst creëren, formules genereren, AI-gestuurde automatisering bouwen en opmerkingen samenvatten met Airtable AI

bouwen en opmerkingen samenvatten met Airtable AI Verbeter de samenwerking via gedeelde weergaven, commentaar en taaktoewijzingen op records

Beperkingen van Airtable

Steile leercurve omdat u moet begrijpen hoe blokken en relaties werken

Vergt planning en installatie vooraf om de ideale databasestructuur te ontwerpen

en installatie vooraf om de ideale databasestructuur te ontwerpen Het gratis abonnement heeft limieten op de grootte van de basis, medewerkers en functies

Airtable prijzen

Free: $0

$0 Teams: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Business: $54/maand per gebruiker

$54/maand per gebruiker Enterprise schaal: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Airtable AI is beschikbaar bij alle betaalde abonnementen, vanaf $7/maand per gebruiker

Airtable beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2240+ beoordelingen)

4.6/5 (2240+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1980+ beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over Airtable

Airtable heeft de meest aangepaste opties om als database te gebruiken als alternatief voor Google Spreadsheets of soortgelijke producten. Het is zeer gebruiksvriendelijk. Het heeft een vrij robuust gratis abonnement.

Een gebruikerservaring op Capterra

11. Monday.com: Het beste besturingssysteem voor werk

Monday.com is een populaire software voor projectmanagement die transparantie en samenwerking bevordert. Het helpt je bij het beheren en weergeven van alle taken van je team. Teams kunnen deze tool gebruiken om samen te werken, workflows op te bouwen, de voortgang van projecten bij te houden en projectgerelateerde informatie te analyseren.

Het platform geeft je de keuze om te schakelen tussen verschillende weergaven zoals Gantt grafieken, Kanban-borden en een kalenderweergave.

Mijn enige bezwaar is dat integratie met andere softwaretools een uitdaging is, en dit kan voor mij een deal-breaker zijn. Ik denk ook dat schermopname een essentiële mogelijkheid is voor samenwerking, en Monday biedt dit niet.

via maandag.nl_

beste functies van Monday.com

Efficiënt projecten, teams en werkstromen beheren

Taken toewijzen en doelen bijhouden voor jezelf en je team

Taken weergeven in Kanban-borden, kalenders en 10+ weergaven voor projectorganisatie

voor projectorganisatie Aanpasbare dashboards maken en delen met 30+ widgets

Gebruikmaken van AI en automatisering om terugkerende taken te vereenvoudigen en de efficiëntie te verbeteren

om terugkerende taken te vereenvoudigen en de efficiëntie te verbeteren Samenwerken met je team met functies als opmerkingen, vermeldingen en delen van bestanden

limieten van Monday.com

Uitgebreide aanpassingsopties vergen mogelijk tijd en moeite om in te stellen

om in te stellen Het gratis abonnement limiet je tot slechts twee zetels en laat geen gasten of kijkers toe

Kan overweldigend aanvoelen voor eenvoudig projectmanagement

aanvoelen voor eenvoudig projectmanagement De AI assistentie kan op dit moment slechts zeer beperkte dingen doen

prijzen voor Monday.com

Free: $0

$0 Basis: $36/maand per gebruiker

$36/maand per gebruiker Standaard: $42/maand per gebruiker

$42/maand per gebruiker Pro: $72/maand per gebruiker

$72/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (10.672 beoordelingen)

4.7/5 (10.672 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.723 beoordelingen)

Wat gebruikers te zeggen hebben over monday.com

Ik vind dat Monday het voor mij eenvoudig maakt om mijn werk te organiseren, andere leden van het team te taggen als dat nodig is en revisies en updates te maken als deadlines veranderen. Niet alleen is het een dankbare taak om aan het eind als 'Klaar' te labelen, maar het is ook een geweldige bron van waarheid over de voortgang van projecten.

Een gebruikerservaring op G2

12. Microsoft Teams: De beste tool voor videovergaderen

Vóór de opkomst van Zoom gebruikten velen van ons Microsoft Teams als onze primaire tool voor videovergaderen. En ik geniet er nog steeds van, want het heeft verschillende functies die interne teams helpen samenwerken, synchroniseren en zelfs herinneringen voor elkaar instellen.

Voor bedrijven die de Microsoft Office-suite gebruiken, is Microsoft Teams de go-to app voor videogesprekken, chatten en andere samenwerkingsbehoeften van teams. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface, werkt gemakkelijk samen met andere apps van Microsoft en stelt je in staat om al je discussies op één platform te houden.

gecentraliseerd chatten in ClickUp voor alle communicatie binnen uw organisatie_

Die diepe duik in de wereld van online samenwerkingstools was een openbaring. Er zijn fantastische opties, elk met zijn eigen sterke punten en target.

We hebben de 15 beste online samenwerkingstools van dit moment onderzocht, elk met zijn eigen specifieke use case. Hoewel elke tool uitblinkt in zijn eigen aandachtsgebieden, is er één samenwerkingstool die opvalt door zijn vermogen om communicatie, samenwerking en projectmanagement te verenigen - ClickUp.

In minder dan twee maanden heeft ClickUp zo veel veranderd dat mensen van andere afdelingen om demo's vragen om te zien hoe het hun activiteiten kan verbeteren

~ Elizabeth Bruker, Account Coördinator, Verivest

Met ClickUp in uw gereedschapskist hebt u waarschijnlijk geen andere online samenwerkingstools uit onze lijst meer nodig. U krijgt realtime chatten, documentbeheer, in-app whiteboard en andere project samenwerking krachtige tools als onderdeel van de ClickUp suite. Bovendien krijgt u een boost door automatisering, aanpassing, integratie en mijn zeer favoriete kunstmatige intelligentie.

ClickUp heeft het voor elkaar. De slogan "one app to replace them all" wordt waargemaakt door teams effectief te laten samenwerken op één platform. Dankzij deze functie kan iedereen op dezelfde pagina blijven en elkaars bijdragen, opmerkingen en updates weergeven. In onze organisatie hebben we gemerkt dat het erg handig is om Taken op te splitsen in verschillende niveaus, projecten en lijsten. De herinneringen per e-mail helpen ons om gefocust te blijven, terwijl de mogelijkheid om de voortgang van terugkerende taken bij te houden een groot pluspunt is. Bovendien is de tool redelijk geprijsd en is de klantenservice uitzonderlijk. De instelling en het starten met ClickUp is een eitje

~ Gebruikersbeoordeling op G2

ClickUp is niet alleen een samenwerkings- of communicatieplatform, het is een volwaardig platform voor projectmanagement. Het is zelfs een van de beste tools voor projectmanagement die er zijn. Geloof ons niet op ons woord, maar lees wat gebruikers te zeggen hebben:

We gebruiken ClickUp nu al minstens 4 jaar en eerlijk gezegd is het veruit een van de beste tools voor projectmanagement. We hebben Asana, Monday.com en Trello geprobeerd voordat we voor ClickUp kozen. De beste keuze ooit! Ik heb nooit grote problemen gehad en de klantenservice was behulpzaam. Ik heb een betaald abonnement en met de nieuwe versie wordt het steeds beter. Over het geheel genomen heeft ClickUp voor de prijs en de enorme hoeveelheid tools al mijn verwachtingen overtroffen. Ik heb zeker meer inzicht gekregen in onze werkstroomprocessen nadat ik ClickUp effectief heb leren gebruiken

~ gebruiker van Reddit

U kunt ClickUp aanpassen aan uw veranderende behoeften en op- of afschalen zonder noemenswaardige kosten. Bovendien kunt u altijd de gratis versie gebruiken om praktijkervaring op te doen met de impact van ClickUp op uw bedrijf. Het belangrijkste is dat ClickUp zich aanpast aan uw business workflows en processen, en niet andersom.

Of u nu een kleine startup bent of een grote Enterprise, ClickUp is voor iedereen.

Verbeter online samenwerking met ClickUp

Dus, terwijl u de vele online samenwerkingstools die meesters zijn in hun gespecialiseerde domeinen kunt mixen en matchen, is de enige tool die het allemaal samen kan brengen voor uw organisatie ClickUp. Het combineert projectmanagement, samenwerking, projectmanagement en communicatie om u een enkele, allesomvattende oplossing te bieden.

Probeer het eens en ontdek hoe ClickUp uw one-stop-shop kan worden voor betere samenwerking en topproductiviteit. Om uw doelen te bereiken zou u niet met een heleboel tools moeten jongleren. ClickUp kan u helpen om het allemaal nog beter te doen. Meld u aan voor een gratis account om piekproductiviteit te ontgrendelen en samenwerking voor uw teams te vereenvoudigen.