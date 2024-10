10 beste software voor projectmanagement voor starters in 2024

Ben je op zoek naar software voor projectmanagement die jouw slordige startup kan helpen georganiseerd, productief en op schema te blijven?

Zo ja, dan heb je geluk!

In dit artikel bekijken we de 10 allerbeste tools voor projectmanagement en automatisering van werkstromen tools voor startups in 2024.

Of je nu net begint of op zoek bent naar een tool om je te helpen je opstarten je vindt er zeker een die bij je past in de onderstaande lijst! 🎉

Wat moet je zoeken in software voor projectmanagement voor starters?

Het kiezen van veelzijdige en krachtige software voor projectmanagement is een van de grootste uitdagingen voor starters beste tools voor starters om als eerste te krijgen.

Laten we eens kijken naar de sleutel functies waar je op moet letten bij het zoeken naar de perfecte oplossing voor projectmanagement.

Gebruiksvriendelijk: Zoek naar een tool voor projectmanagement die net zo vriendelijk is als je team. Ga voor een interface die gemakkelijk te navigeren is, zodat iedereen meteen aan de slag kan zonder te verdwalen in een digitaal doolhof

Teamwork makes the dream work: Samenwerking is het geheime recept voor succes bij startups. De juiste projectmanagementsoftware voor startups vinden, die naadloos teamwerk bevordert, maakt het verschil. Functies zoals chatten, delen van bestanden, Taken toewijzen enreal-time samenwerking komen een heel eind

Projectmanagement moet leuk worden: Taken en projecten beheren moet leuk zijn, geen hoofdpijn. Ga op zoek naar een tool voor projectmanagement waarmee je als een professional taken kunt maken, toewijzen en bijhouden. Denk aan kleurrijke Kanban-borden, mooie Gantt grafieken en aanpasbare werkstromen die je projecten op koers houden

Groei met de werkstroom mee: Naarmate je startup groeit, moet je software voor projectmanagement met je meegroeien. Kijk uit naar platforms die kleine teams met open armen ontvangen. Neem ook de tijd om te controleren of de software voor projectmanagement die je kiest je team in staat stelt moeiteloos op te schalen

Kracht van verbindingen: Zoek eentaakbeheer platform dat mooi samenwerkt met uwCRM voor starterscommunicatiemiddelen en documentbeheerprogramma's. Als alles goed synchroniseert, gebeurt er iets magisch

Inzichten die overtuigen: Laat de kracht van gegevens vrij! Kies een programma dat sappige rapportages, statistieken en inzichten geeft. Met gegevens aan je zijde zul je slimmere beslissingen nemen en de reis van je startup beter afstemmen.

Laat de kracht van gegevens vrij! Kies een programma dat sappige rapportages, statistieken en inzichten geeft. Met gegevens aan je zijde zul je slimmere beslissingen nemen en de reis van je startup beter afstemmen. Handige sjablonen: Sjablonen zorgen ervoor dat processen sneller verlopen. Dat betekent meer gratis tijd voor jou en je andere leden aan het einde van de dag. 🏖️

Sommige platforms voor projectmanagement en taakbeheer bieden sjablonen aan. Als je ze bekijkt, zoek dan zeker naar sjablonen voor communicatieplannen om uw projectstrategieën en doelstellingen.

Als je deze tips in gedachten houdt, zul je software voor teamsamenwerking en projectmanagement vinden die past bij de persoonlijkheid en behoeften van je startup.

De 10 beste projectmanagementsoftware voor starters in 2024

ClickUp's 15+ weergaven bieden organisaties een kamerbrede oplossing voor elk team

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementsoftware waarmee u elk aspect van uw werk efficiënter kunt uitvoeren.

Van teamsamenwerking tot werkstroombeheer en het bijhouden van taken, ClickUp biedt een overvloed aan integraties, tools, en sjablonen voor projectmanagement .

De gigantische selectie van functies helpt bij het versnellen van de taken die nodig zijn voor meerdere projecten en bij het adviseren van uw projectbesturing . 🥰

ClickUp beste functies

Whiteboards en chatkanalen bieden realtime of asynchrone teamssamenwerkingssoftware oplossingen

1.000+ integraties (inclusief Google Drive, Slack, Github en Figmato) verbeteren uw productiviteit en stellen u in staat om efficiënter te werken

50+ automatiseringen voor taken laten je al je projectmanagement werkstromen stroomlijnen, afhankelijkheid van taken visualiseren en aan complexe projecten werken binnen dezelfde ruimte

Tijdsregistratie biedt een manier voor uw projectmanager om te rapporteren vanaf elk apparaat om een update te krijgen over de voortgang van het project

GebruikClickUp Doelensoftware om de OKR's van uw start-up bij te houden Online Hulpcentrum *,ClickUp webinarsen klantenservice helpen u snel uw omgeving aan te passen en leden van uw team aan boord te nemen

Functies voor middelenbeheer en -toewijzing om te weten wie waaraan werkt en waar uw leveringsteams of creatieve teams ruimte hebben om nieuwe taken op zich te nemen

Nieuwe ClickUp AI functies voor startups zorgen ervoor dat ClickUp een van de beste isAI-tools voor projectmanagement op de markt om de productietijden van content te verbeteren en de manier waarop u projecten beheert

Sjablonen voor projecten zoals deClickUp Startup Canvas Whiteboard Sjabloon om u te helpen mijlpalen in te stellen en uw creatieve teams in staat te stellen ideeën sneller uit te voeren en projecten tussen afdelingen te beheren

ClickUp limieten

Massa's tools, sjablonen en integratiemogelijkheden kunnen overweldigend zijn voor sommigen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited-abonnement : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business-abonnement: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise-abonnement: Contact voor prijzen ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (3.714+ beoordelingen)

4.7/5 (3.714+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (8.187+ beoordelingen)

2. Trello

Via TrelloTrello is software voor Taak- en Projectmanagement dat kaarten en borden gebruikt om projecten te organiseren.

Hiermee kan de projectmanager taken bijhouden en toewijzen, de status van taken controleren en de voortgang van projecten bijhouden. Alles bij elkaar is het een flexibele omgeving die leuk is om te gebruiken.

De kracht van Trello ligt in de eenvoud van projectmanagement. De eenvoudige, kleurrijke interface maakt het inwerken gemakkelijk en gezellig. Houden we niet allemaal van een beetje van dat in onze werkdag?

De eenvoudige aanpak van Trello maakt het leven een beetje gemakkelijker voor startende ondernemingen in een vroege fase die geen tijd hebben voor een uitgebreide onboarding.

Iedereen is het erover eens dat Trello een geweldige tool voor projectmanagement is voor kleine startups die hun workflows willen beheren. Maar grotere teams die complexe projecten beheren kunnen moeite hebben om georganiseerd te blijven binnen het systeem.

Trello beste functies

Drag-and-drop kaarten zijn leuk en gemakkelijk te gebruiken voor onbeperkte projecten

Aanpasbare interface laat gebruikers de UI aanpassen aan hun werkstijl

Realtime commentaar maakt van teamsamenwerking een makkie

Taakbeheersoftware heeft functies voor toewijzen en bijhouden

Biedt een aantal sjablonen voor projectmanagement aan

Trello beperkingen

Ontbreekt het type label- en filtersysteem dat het bijhouden van meerdere projecten efficiënt zou maken

Moeilijk georganiseerd te houden als het niet zorgvuldig wordt beheerd

Een van de weinige Taakbeheeropties op deze lijst die geen tijdsregistratie biedt

Trello prijzen

Trello biedt vier prijsabonnementen:

Basis : Free

: Free Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.302+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.302+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.620+ beoordelingen)

3. Hoogte

via Hoogte Gebruikers van Height zijn dol op de dynamische visualisaties, filteropties, geavanceerde functies voor chatten en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden.

Klanten zijn enthousiast over de gepolijste interface van de software voor projectmanagement en het vermogen om complexe workflows op veel afdelingen te verwerken.

Height is trots op het ingebouwde aanpassingsvermogen waarmee gebruikers systemen en workflows kunnen bouwen die meegroeien met hun groei.

Height beste functies

Uitstekende chatmogelijkheden bieden aparte realtime chatruimtes voor elke Taak

Zeer schaalbaar systeem kan een goede match zijn voor startups die willen doorgroeien naar projectmanagement software die meerdere workflows en afdelingen aankan

Strakke gebruikersinterface biedt veel filters en aanpassingsopties

Hoogtebeperkingen

Gebrek aan geverifieerde of evenwichtige beoordelingen

Hoogte prijzen

Height biedt drie prijsabonnementen:

Gratis

Teams : $6,99/maand per gebruiker

: $6,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hoogte beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Prognose

Via prognose

Startups die hun operationele en financiële prestaties willen maximaliseren met software voor projectmanagement, passen misschien goed bij Forecast.

De AI-software biedt een groot aantal tools voor het beheren van taken, projecten, resources, financiën, facturering, tijdsregistratie en meer.

Klanten van Forecast zijn lovend over de klantenservice en het intuïtieve platform.

Height is het meest geschikt voor bedrijven met 50 of meer werknemers, dus startende bedrijven in de beginfase kunnen een gesprek aangaan met een verkoper om te zien of de software voor projectmanagement geschikt is.

Forecast beste functies

Geavanceerde gegevensinzichten voor beter geïnformeerde beslissingen

Uitstekende tools voor planning en bijhouden van voortgang met alles-in-één weergave van taken en deadlines

Voortdurende updates op basis van feedback van gebruikers

Voorspellingsbeperkingen

Het meest geschikt voor bedrijven met 50+ werknemers, mogelijk niet voor starters in een vroege fase

Niet mobiel-vriendelijk

Updates kunnen tijdelijke weergaveproblemen veroorzaken

Prijzen voor prognoses

Forecast biedt drie prijsabonnementen:

Lite : $29/maand per zetel

: $29/maand per zetel Pro : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Plus: Neem contact op voor prijzen

Voorspellingen beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (104+ beoordelingen)

: 4.2/5 (104+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (59+ beoordelingen)

5. Freedcamp

via FreedCamp Als je hunkert naar een gebruiksvriendelijke interface in een programma dat uitgebreide functies voor projectmanagement aankan, probeer Freedcamp dan eens!

Het voorkomt dat teamleden overweldigd worden door alleen de functies te installeren die je nodig hebt. Freedcamp helpt kleine tot middelgrote startups die hun productiviteit en snelheid willen verhogen

Het systeem biedt echter geen geïntegreerde client voor e-mail of ondersteuning voor Android. Als deze functies prioriteit hebben, is Freedcamp misschien niet de beste keuze.

Freedcamp beste functies

Gratis abonnement biedt een ruime selectie aan opties en functies

Handige projectmanagement tools voor starters, zoals het prioriteren van taken en lijsten met taken, helpen iedereen alles te beheren 👏

Project kaarten en schaalbare WBS planning

Freedcamp beperkingen

Leercurve kan steil zijn

Geen geïntegreerde e-mail client

Gebrek aan ondersteuning voor Android

Freedcamp prijzen

Freedcamp biedt vier prijsabonnementen:

Free : Gratis

: Gratis Pro : $1,49/maand per gebruiker

: $1,49/maand per gebruiker Business : $7,49/maand per gebruiker

: $7,49/maand per gebruiker Enterprise: $16,99/maand per gebruiker

Freedcamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (137+ beoordelingen)

: 4.5/5 (137+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (464+ beoordelingen)

6. Zoho Projecten

via Zoho Met Zoho als uw softwareoplossing voor projectmanagement kunt u plannen, de voortgang bijhouden en samenwerken op hetzelfde platform dat u gebruikt voor het genereren van facturen, het bijhouden van uitgaven en het analyseren van uitgaven.

Start-ups zullen dol zijn op de brede selectie van aangepaste opties en de meer geavanceerde functies die zijn samengevoegd in één uitgebreide tool voor projectmanagement die met je meegroeit.

Overweeg om de integraties en functies die je nodig hebt te testen voordat je Zoho Projects volledig toewijst.

Zoho Projects beste functies

Enorme keuze aan geautomatiseerde functies

Geweldige chatten

Ingebouwde financiële tools

Onbeperkte projecten op betaalde abonnementen

Zoho Projects limieten

Beperkte weergaven vergeleken met andere projectmanagement software opties in deze lijst

Sommige functies kunnen omslachtig en moeilijk te gebruiken zijn

Zoho Projects prijzen

Zoho biedt drie abonnementen:

Gratis

Premium : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Enterprise: $10/maand per gebruiker

Zoho Projects beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (360+ beoordelingen)

: 4.3/5 (360+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (349+ beoordelingen)

7. Airtable

via AirtableAirtable is software voor projectmanagement die de ultieme aanpassing en flexibiliteit biedt voor projectmanagementsoftware voor startups. Je kunt gegevens delen, verbonden apps bouwen en teams verbinden met AI-ondersteunde software die geen code vereist.

Het bedrijf voor projectmanagement beweert dat 80% van de Fortune 500-bedrijven_ vertrouwt op het platform Connected Apps van Airtable. Wil je meer controle over de projectmanagement tools van je startup? Airtable levert het, in een omgeving die veilig kan worden opgeschaald.

Zoals je je misschien kunt voorstellen, komen dergelijke flexibele tools voor Taakbeheer met een leercurve.

Abonneer je op wat extra tijd in het begin om te leren hoe je het beste uit deze software voor projectmanagement kunt halen.

Airtable beste functies

Zeer aanpasbaar, zodat je de perfecte UI voor je team kunt maken

Eenvoudig gegevens importeren en beheren

Sterke integratiemogelijkheden

Airtable beperkingen

Hogere leercurve betekent dat het tijd kan kosten om op snelheid te komen

Airtable prijzen

Airtable biedt vier prijsabonnementen:

Gratis

Plus : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Pro : $20/maand per gebruiker

: $20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Airtable beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.135+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.135+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.836+ beoordelingen)

8. Slack

via Notion De verbonden werkruimte van Notion biedt een eenvoudige manier om projectmanagement voor uw startup te beheren. Het systeem voor het slepen en neerzetten van taken en de functies voor het plannen zijn eenvoudig en leuk om te gebruiken. Notion is een veelzijdig hulpmiddel voor projectmanagement voor mensen die vanaf hetzelfde platform toezicht willen houden op zowel zakelijke als persoonlijke projecten.

Tegen een meerprijs kun je AI-functies toevoegen die je team helpen sneller te schrijven, brainstormen en rapporten te genereren.

Notion beste functies

Aanpasbare werkruimte

Overzichtelijke UI

Projectmanagement AI add-on beschikbaar

Notion limieten

Zware leercurve voor grote teams (werkt beter voor kleine teams of invidi

AI-mogelijkheden op dit moment beperkt

Beperkte functies in vergelijking met een aantal van de beste projectmanagement software opties die er zijn

Notion prijzen

Notion biedt vier prijsabonnementen:

Gratis

Plus : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Business : $15/maand per gebruiker

: $15/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Notion AI (addon): $8/maand per gebruiker

Notion beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4.713+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4.713+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.732+ beoordelingen)

10. Hive

via Hive Als flexibele lay-outs voor projecten en native e-mails een prioriteit zijn voor de volgende projectmanagementoplossing voor uw startup, zou Hive de beste project- en taakmanagementoplossing en -software voor uw startup kunnen zijn.

Het gebruiksvriendelijke platform integreert met bestaande tools voor projectmanagement voor startups.

Hive is als een efficiëntieboost voor projectmanagers die moeten jongleren met taken, tijd, middelen en samenwerking.

Het platform loopt soms achter op mobiele apparaten, maar de prestaties op desktops blinken uit. 🖥️

Hive beste functies

Gegarandeerd gebruiksvriendelijk

Uitstekend bijhouden van taken en chatten over taken

Veel subtaken en Gantt grafieken

Hive beperkingen

Kan traag zijn op mobiele apparaten

Beperkte integraties met derden

Prijzen van Hive

Hive biedt drie prijsabonnementen:

Gratis

Teams : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Hive beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (447+ beoordelingen)

: 4.6/5 (447+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (183+ beoordelingen)

Veelgestelde vragen over projectmanagement software voor starters

Waarom hebben startups software voor projectmanagement nodig?

Software voor projectmanagement kan startups helpen om georganiseerd te blijven, effectief samen te werken en productiviteit te behouden. Het helpt ook bij toewijzing van middelen en het beheren van tijdlijnen voor projecten, waardoor het een essentieel hulpmiddel is voor elke startup die wil groeien en slagen.

Zijn alle projectmanagement software-opties geschikt voor startups?

Nee, niet alle projectmanagement software is geschikt voor starters. Sommige zijn beter geschikt voor grotere bedrijven met meer middelen en complexe projecten. Startups moeten op zoek gaan naar software die speciaal is ontworpen voor kleine bedrijven of bedrijven in de beginfase, met functies en prijsabonnementen die zijn afgestemd op hun behoeften.

Wat zijn enkele veelgemaakte fouten die starters maken bij het kiezen van software voor projectmanagement?

Een veelgemaakte fout is dat er geen rekening wordt gehouden met de schaalbaarheid van de software. Startups hebben vaak een flexibele oplossing nodig die met hun bedrijf kan meegroeien, dus het is belangrijk om software te kiezen die toekomstige groei en extra functies aankan. Een andere fout is het niet betrekken van de leden van het team bij het besluitvormingsproces. Het is essentieel om input te krijgen van alle leden van het team die de software gaan gebruiken om er zeker van te zijn dat de software voldoet aan hun behoeften en voorkeuren. Tot slot zien starters soms het belang over het hoofd van klantenservice en training, die essentieel zijn om het maximale uit de software te halen.

Kunnen starters gratis software voor projectmanagement gebruiken?

Ja, er zijn veel gratis projectmanagement software-opties die geschikt kunnen zijn voor startups. Het is echter belangrijk om de functies en limieten van elke gratis optie zorgvuldig te evalueren om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de specifieke behoeften van de startup. Sommige gratis software kan beperkte functies hebben of beperkingen op het aantal teamleden of projecten, wat misschien niet geschikt is voor een groeiende startup. Betaalde opties bieden meestal meer functies en ondersteuning, maar starters met een beperkt budget kunnen gratis software een haalbare optie vinden.

Zo zie je maar, de 10 beste projectmanagement tools voor startups in 2024!

Met alle gratis versies en betaalbare abonnementen, waarom test je er niet een paar voordat je ze toewijst? Leg de lat hoog door eerst ClickUp te proberen! Je krijgt meer krachtige integraties, aanpassingen en widgets dan je ooit had durven dromen. Gratis aanmelden of neem vandaag nog contact op met een van onze leden van het team.