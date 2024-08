10 gratis sjablonen voor leverancierslijsten om contactpersonen te beheren

Als je ooit bent vastgelopen door de vervelende taak van het handmatig beheren van leveranciers, leveranciers en hun cruciale informatie, dan is deze gids echt iets voor jou! We gaan in op de kracht en eenvoud van het gebruik van sjablonen voor leverancierslijsten om uw bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen en uw efficiëntie naar nieuwe hoogten te tillen.

In de snelle en dynamische zakenwereld is een goed georganiseerde en bijgewerkte leverancierslijst onmisbaar. Het bijhouden van een groot aantal leveranciers, hun contactgegevens, productcatalogi en prestatiegegevens kan echter snel overweldigend worden.

Of je nu een kleine startup bent of een gevestigde onderneming, het effectief beheren van je leveranciers is cruciaal voor een soepele werking, naadloos beheer van de toeleveringsketen en een succesvolle projectuitvoering!

Wat is een verkoperslijst sjabloon?

Een sjabloon voor een verkoperslijst registreert en organiseert alle bedrijven die je betaalt om werk te produceren, voorraden te leveren of diensten namens jou aan te bieden. Afhankelijk van uw behoeften kunnen de beste sjablonen voor leveranciers u helpen om doelen te bereiken zoals:

Potentiële leveranciers beoordelen op gestandaardiseerde categorieën, zoals hun prijzen en hun vermogen om met u samen te werken

Het creëren van een meer gestandaardiseerd overeenkomstformulier voor nieuwe en huidige leveranciers

Huidige leveranciers evalueren op basis van eerder werk voor uw organisatie

Uw leverancierscontroles standaardiseren om een eerlijke en voorspelbare omgeving voor leveranciers te creëren

Contacten met leveranciers organiseren in één enkel referentieblad

Het beheer van evenementen vereenvoudigen via een centrale bron voor zowel evenementplanning als leveranciersbeheer

Stelt u zich eens voor hoeveel gemakkelijker uw projectuitvoering wordt wanneer je al die bronnen hebt gestandaardiseerd in een leverancierslijstsjabloon, vooral voor werk dat afhankelijk is van samenwerking met leveranciers. Net als SOP-sjablonen dit niveau van standaardisatie bespaart iedereen tijd en maakt meer strategische partnerschappen mogelijk.

Maar dat geldt natuurlijk alleen als u de juiste sjabloon voor de leverancierslijst voor uw organisatie vindt.

Wat maakt een sjabloon voor een goede verkooplijst?

De beste sjablonen voor verkooplijsten hebben een paar gemeenschappelijke kenmerken:

Gebruiksgemak: Onnodige inwerktijd gaat ten koste van uw productiviteit, dus iedereen in uw team moet de sjabloon meteen kunnen gebruiken of bijwerken

Onnodige inwerktijd gaat ten koste van uw productiviteit, dus iedereen in uw team moet de sjabloon meteen kunnen gebruiken of bijwerken Integratie: Sjablonen die niet geïntegreerd zijn met uw werkbeheer enprioriteringstools lopen het risico geïsoleerd te leven waar niemand ze kan vinden en moeilijk te updaten te worden

Sjablonen die niet geïntegreerd zijn met uw werkbeheer enprioriteringstools lopen het risico geïsoleerd te leven waar niemand ze kan vinden en moeilijk te updaten te worden Flexibiliteit: De beste sjablonen voor leverancierslijsten zijn meer dan alleen spreadsheets en moeten flexibel genoeg zijn om de indeling aan te passen aan de informatie die ze bevatten

De beste sjablonen voor leverancierslijsten zijn meer dan alleen spreadsheets en moeten flexibel genoeg zijn om de indeling aan te passen aan de informatie die ze bevatten Aanpassing: Zoek naar sjablonen waarmee u afzonderlijke velden en kolommen kunt bijwerken en aanpassen aan uw situatie en organisatie

Zoek naar sjablonen waarmee u afzonderlijke velden en kolommen kunt bijwerken en aanpassen aan uw situatie en organisatie Minimalisme: Hoe minder onnodige informatie de sjabloon bevat, hoe makkelijker het is voor u en uw team om snel de informatie te vinden die u nodig hebt

Een sjabloon voor verkooplijsten is zo goed als het werk dat het ontwerp wegneemt. Let bij het beoordelen van sjablonen voor leverancierslijsten op deze kenmerken om er zeker van te zijn dat de implementatie ervan uw productiviteit zal verbeteren.

10 sjablonen voor verkooplijsten om te gebruiken in 2024

Geen twee sjablonen voor leverancierslijsten zijn hetzelfde. Elke onderstaande sjabloon voor leverancierslijsten omvat het scala aan informatie dat je nodig zou kunnen hebben, van standaardovereenkomsten tot sjablonen voor audittaken, contactlijsten en sjablonen voor evenementenbeheer.

Maar ze hebben één ding gemeen: een laserfocus op het helpen om een specifieke taak met betrekking tot leveranciersbeheer efficiënter uit te voeren, elke keer dat dit nodig is. Daarom houden we van ze en hebben we ze gekozen voor deze lijst.

1. ClickUp Checklist voor leveranciersbeheer

Vereenvoudig uw leveranciersonderhandelingen met een standaard overeenkomst sjabloon

Elke leverancier waarmee u werkt, heeft een formele overeenkomst nodig. De overeenkomst moet de omvang van het werk, tijdlijnen, betalingsvoorwaarden en andere belangrijke details beschrijven. Het beste aan de ClickUp sjabloon voor leveranciersovereenkomst is dat u geen van deze elementen helemaal opnieuw hoeft te maken.

In plaats daarvan kunt u een standaardformulier gebruiken om de voorwaarden van uw zakelijke relaties te specificeren. Voeg bovenaan wat bedrijfsspecifieke branding toe, pas de sjabloon aan zodat deze overeenkomt met de dienst die u wilt afnemen en u kunt aan de slag.

Flexibiliteit is de naam van het spel. Je kunt bijvoorbeeld de sjabloon voor de leverancierslijst aanpassen om rekening te houden met situaties waarin je verschillende leveranciers moet inschakelen, zoals sponsors op een beurs. Vanaf dat punt vereist duplicatie slechts minimale individuele aanpassingen.

Laat de complexiteit van leverancierscontracten je niet in de weg staan om je relaties met leveranciers efficiënter te maken. Gebruik de sjabloon voor leveranciersovereenkomsten om op de juiste manier te beginnen met elke partner die je inschakelt. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp leveranciers hoofdlijst

Maak een hoofdlijst van huidige en potentiële partners met deze sjabloon van ClickUp

Hoewel de eerste twee sjablonen essentieel zijn voor inkoop, moet u ook uw huidige relaties met leveranciers beheren. Dat is waar de ClickUP sjabloon voor hoofdlijst leveranciers komt binnen.

De hoofdlijst van verkopers begint met een verkopersformulier waar u algemene informatie invoert, zoals naam en contactgegevens. Van daaruit vult de lijst met leverancierscontacten je hoofdlijst met potentiële en toekomstige partners in een eenvoudige tabelweergave. Natuurlijk kun je in die weergave nog steeds aanpassingen maken als de informatie over leveranciers verandert.

Je hoeft ook niet elke leverancier in je hoofdleverancierslijst als gelijk te behandelen. Als je goedgekeurde leveranciers of voorkeursleveranciers hebt, kun je deze individuele organisaties als prioriteit markeren.

Op zoek naar locatiespecifieke partners? De weergave Vendor Location kan je helpen op basis van de postadresgegevens die je invoert.

De sjabloon voor leverancierslijsten bevat ook aangepaste velden, zodat je je leverancierslijsten kunt organiseren aan de hand van categorieën zoals servicekwaliteit en type benodigdheden. Tot slot kun je aan elke leverancier een status toewijzen op basis van hun relatie met jou, waaronder Nieuwe, Lopende, Voltooide of Afgebroken leveranciers.

Zoals met elke ClickUp-functie, kunt u deze leverancierssjabloon aanpassen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Verkoper Retro Sjabloon

Evalueer uw leveranciersrelaties met ClickUp's Vendor Retro Template

Leveranciersevaluatie is net zo belangrijk voor eerdere en lopende relaties als voor het werven van nieuwe dienstverleners. De ClickUp Verkoper Retro Sjabloon maakt het uitvoeren van deze evaluaties een fluitje van een cent.

Met deze sjabloon voor leverancierslijsten kunt u eenvoudig de diensten evalueren die een bepaalde leverancier voor uw organisatie heeft geleverd. Het geeft niet alleen een basisoverzicht van de overeenkomst, maar verbindt ook de oorspronkelijke werkomschrijving en beloofde diensten met elkaar deliverables met daadwerkelijk geleverde resultaten en uitkomsten.

Gebruik deze sjabloon om:

Casestudies van leveranciersrelaties te maken voor toekomstige referentie

Onderhandelen over betere voorwaarden voor een verlenging op basis van werkelijke resultaten

Potentiële nieuwe partners te laten zien hoe een succesvolle verkopersrelatie eruit ziet voor hun aankoopproces

Een overzicht bij te houden van het werk dat een leverancier voor hen heeft geleverd

Je leveranciersretro kan een cruciaal kwalitatief onderdeel worden bij het evalueren van je leveranciers en het verstandig besteden van je organisatorische middelen. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Taak sjabloon voor leverancierscontrole

Organiseer alle leverancierscontrole-informatie in een ClickUp taak

Vooral handig voor bedrijven die afhankelijk zijn van meerdere en regelmatige leveranciers, de ClickUp taaksjabloon voor leverancierscontrole zal een hulpmiddel van onschatbare waarde worden. Het zorgt ervoor dat uw leveranciers voldoen aan de kwaliteitsnormen van uw organisatie en hun plaats in uw toeleveringsketen verdienen.

Gebruik deze sjabloon voor een leverancierslijst om het auditproces van je leveranciers te standaardiseren. Volg en documenteer het auditplan zodat u minder tijd hoeft te besteden aan de voortgang en meer tijd kunt besteden aan de kwalitatieve evaluatie die u nodig hebt om de relaties met leveranciers te optimaliseren.

Organisaties in industrieën met veel regelgeving kunnen de sjabloon aanpassen aan de behoeften van hun sector. Nalevings-, proces- en productaudits zijn allemaal mogelijk als traceerdoelen zodra u deze taaksjabloon installeert en de juiste taakeigenaren binnen ClickUp toewijst. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Inkoopruimte Sjabloon

Beheer lastige evenementen en verkopersrelaties met de sjabloon voor showruns van ClickUp

Het organiseren van een evenement vereist een speciale relatie met de leveranciers om dat evenement tot een succes te maken. De ClickUp Run of Show Sjabloon vereenvoudigt dat proces.

Hoewel het niet echt een verkoperslijst is, helpt de sjabloon Run of Show u om uw evenement zo soepel mogelijk te laten verlopen - inclusief het werken met de leveranciers die u nodig hebt om het te laten slagen.

Naast het overzicht van het evenement bevat de sjabloon Verkoperslijst aangepaste weergaven voor de taken van leveranciers die alle partners voor het evenement bevatten, samen met de taken die ze moeten voltooien. De weergave Materiaallogistiek is er direct aan gekoppeld, voor situaties waarin materialen van externe bronnen komen.

Deze functies worden groter wanneer u ClickUp gebruikt als uw software voor evenementenplanning . Je team kan taken bijhouden en samenwerken in dezelfde ruimte, waarbij de Run of Show-sjabloon ook rechtstreeks verbinding maakt met andere sjablonen van leveranciers op deze lijst. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Evenement Planning Doc Sjabloon

Houd een snel overzicht van je evenement bij de hand met deze handige sjabloon voor evenementenplanning van Clickup

Over evenementenplanning gesproken, als je op zoek bent naar een overzicht van de leveranciers van je evenement, de ClickUp sjabloon voor evenementenplanning kan uw beste gok zijn.

Het is een eenvoudig document met een lijst van leveranciers in verhalende vorm, zoals de aanbieder van de locatie, catering, entertainment en meer.

De sjabloon houdt het op een centrale plek die gemakkelijk te delen is met iedereen die betrokken is bij de planning van het evenement. Je kunt zelfs eenvoudige checklists maken voor het benaderen en beheren van leveranciers om de planning en uitvoering van je evenement te stroomlijnen.

Dit is slechts een van de vele sjablonen voor evenementenplanning die je kunt gebruiken om de efficiëntie te verhogen. Deze sjablonen zijn het meest geschikt voor kleinere evenementen waarbij het overzicht bewaren eenvoudiger is of virtuele conferentieplanning waarbij verkopers een minder belangrijke rol spelen in het totale verloop van het evenement. Deze sjabloon downloaden

Genereer een eenvoudige maar uitgebreide bedrijfscontactlijst met alle gegevens die u nodig hebt

Soms heb je gewoon een sjabloon nodig voor een basislijst met contactpersonen voor leveranciers om je virtuele adresboek bijgewerkt en nauwkeurig te houden. Dat is precies wat de ClickUp sjabloon voor bedrijfscontactlijst doet.

Het is een krachtig alternatief voor een statische contactpersonenlijst. Naast het gemakkelijk opslaan en openen van contactgegevens, krijg je een enkele bron van waarheid waar elk teamlid naar kan verwijzen. Aanpassingsopties verbeteren de sjabloon nog verder, waaronder:

Aangepaste attributen waarmee je velden kunt toevoegen, zoals type leverancier en hoofdcontactpersoon

Statussen, zoals nieuwe medewerker, vaste medewerker en proeftijd, die overeenkomen met de soorten leveranciers waarmee je werkt

Datumvelden waarmee u de oorsprong en duur van uw verkopersrelaties kunt bijhouden

Als u delen van uw organisatie uitbesteedt aan leveranciers, kan deze lijst echt helpen om je partnerschappen te stroomlijnen. Het kan zelfs dienen als voorkeursleverancierslijst of lijst van goedgekeurde leveranciers. De opzettelijke eenvoud kan iedereen in het leveranciersbeheerproces ten goede komen, van het hogere management tot de mensen die op de werkvloer actief zijn. Deze sjabloon downloaden

10. Excel verkoperslijst sjabloon door Spreadsheet.com

Via Spreadsheet.nl Als laatste, maar zeker niet de minste, biedt Spreadsheet.com's Excel Vendor List Template een andere manier om eenvoudig uw leveranciersrelaties te beheren.

Elke regel in de sjabloon is voor een bepaalde leverancier, met aangepaste velden, zoals de producten of diensten die ze leveren, contactgegevens en gemiddelde bestelwaarde, waardoor het gemakkelijk is om aan te passen en te sorteren op type leverancier. Bovendien kun je afzonderlijke inventarisartikelen en facturen aan de sjabloon koppelen om je leveranciers te verbinden met de producten die ze leveren.

Deze sjabloon is gemaakt in Microsoft Excel en is relatief statisch en inflexibel in vergelijking met sommige van de ClickUp alternatieven die hieronder worden genoemd. Toch is het een handige hulpmiddel voor leveranciersbeheer voor elk bedrijf dat op zoek is naar een rudimentaire sjabloon voor een contactlijst voor leveranciers, een sjabloon voor een prijslijst voor leveranciers of een lijst met goedgekeurde leveranciers. Deze sjabloon downloaden

Klaar om uw leveranciersbeheer te stroomlijnen?

Zelfs de beste leveranciers worden een hoofdpijn als je geen gemakkelijke manier hebt om je relaties te beheren. Laat het niet zover komen. Laat in plaats daarvan de sjabloon met leverancierslijsten het zware werk doen om je leveranciersbeheer te stroomlijnen en te verbeteren.

Maar laat het daar niet bij. Het is u misschien opgevallen dat de meeste van de bovenstaande sjablonen rechtstreeks naar ClickUp gaan. Daar is een reden voor. Aanmelden voor ClickUp en u krijgt een uitgebreid werkbeheersysteem dat is ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Projectbeheer, samenwerking in realtime, SOP-tracking of leveranciersbeheer - noem maar op, ClickUp kan helpen!