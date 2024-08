3 gratis sjablonen voor diagrammen in Word, Excel en ClickUp

Software voor affiniteitsdiagrammen verandert chaos in duidelijkheid. Deze vertrouwde diagrammen zijn een visueel hulpmiddel bij het oplossen van problemen, brainstormen en projectmanagement. Ze helpen je ongestructureerde gegevens te gebruiken, ideeën te genereren, ideeën te organiseren en ze om te zetten in betekenisvolle groepen met natuurlijke relaties.

Voorheen kon je individuele punten op plakbriefjes en hang ze op een muur of whiteboard . Je team kan dan de aantekeningen verplaatsen en groeperen in verwante categorieën en zo het affiniteitsdiagram creëren.

In het hedendaagse kantoor is de kans groot dat je team niet in dezelfde ruimte zit. Dus hoe kun je een affiniteitsdiagram en affinity mapping gebruiken in de moderne (en vaak afgelegen) werkomgeving?

Het antwoord is om gratis, aanpasbare sjablonen voor affiniteitsdiagrammen te gebruiken, met hieronder onze top voorbeelden van affiniteitsdiagrammen.

**Wat is een sjabloon voor een affiniteitsdiagram?

Zoals u in onze voorbeelden van affiniteitsdiagrammen zult zien, kunt u met affinity mapping met deze sjablonen gemakkelijk een affiniteitsdiagram maken. De beste voorbeelden en sjablonen van affiniteitsdiagrammen hebben vaak plaatshouders of secties waar u of zelfs meerdere leden van het team ideeën kunnen vastleggen en ze snel naar betekenisvolle categorieën kunnen verplaatsen.

Als je een affiniteitsdiagram maakt met een vooraf gebouwd voorbeeld van een affiniteitsdiagram voor je brainstormsessie, heb je een startpunt om verschillende ideeën, gedachten of gegevens te organiseren in gerelateerde groepen. Het is niet nodig om een Voltooid affiniteitsdiagram vanaf nul op te bouwen. Met sjablonen voor affiniteitsdiagrammen kunt u ook het gedoe van handmatig sticky notes ordenen overslaan en u concentreren op het brainstormen over ideeën en het doen van strategische abonnementen (aka het leuke gedeelte).

Er zijn gratis voorbeelden en sjablonen van affiniteitsdiagrammen beschikbaar voor veel projectmanagementplatforms, zoals ClickUp, Excel en Word, zodat u een voorbeeld van een affiniteitsdiagram kunt vinden dat past bij uw behoeften en uw technische stapel om uw project vooruit te helpen.

Wat maakt een goed sjabloon voor een affiniteitsdiagram?

Een goed sjabloon kan het verschil maken tussen chaos en prachtig georganiseerde ideeën . Als u online op zoek bent naar een goed affiniteitsdiagram, zoek dan naar affiniteitsdiagrammen met de volgende functies:

Een duidelijke en intuïtieve layout: Een goed sjabloon moet u begeleiden bij het maken van affiniteitsdiagrammen en het eenvoudig maken om ideeën vast te leggen, patronen te identificeren en waardevolle inzichten te krijgen terwijl u gegevens analyseert. De secties moeten gemakkelijk herkenbaar zijn en voldoende ruimte bieden voor brainstormen en groeperen

Een goed sjabloon moet u begeleiden bij het maken van affiniteitsdiagrammen en het eenvoudig maken om ideeën vast te leggen, patronen te identificeren en waardevolle inzichten te krijgen terwijl u gegevens analyseert. De secties moeten gemakkelijk herkenbaar zijn en voldoende ruimte bieden voor brainstormen en groeperen Makkelijk aan te passen: Uw affiniteitsdiagrammenproces kan variëren. Een vooraf ontworpen sjabloon is slechts zo nuttig als de aanpassingsmogelijkheden. Zoek sjablonen die zich kunnen aanpassen aan uw werkstroom en waar u uw eigen draai aan kunt geven

Uw affiniteitsdiagrammenproces kan variëren. Een vooraf ontworpen sjabloon is slechts zo nuttig als de aanpassingsmogelijkheden. Zoek sjablonen die zich kunnen aanpassen aan uw werkstroom en waar u uw eigen draai aan kunt geven **Of u nu een online affiniteitsdiagrammenmaker gebruikt of iets dat geïntegreerd is in uw bestaande apps, de affiniteitsdiagrammensoftware moet werken met de technologie van uw voorkeur. Bonuspunt als het gemakkelijk te delen is met anderen op verschillende apps, zodat je meer mensen in het proces kunt betrekken, vooral je belanghebbenden

Met het juiste sjabloon kan een team complexe problemen oplossen en praktische oplossingen vinden. Er zijn fantastische opties, dus zoek het juiste sjabloon voor jouw team en ontgrendel betere brainstormtechnieken .

3 Free Affinity Diagram Sjablonen om te gebruiken in 2024

Hier zijn onze top drie gratis sjablonen voor het ontwerpen van affiniteitsdiagrammen voor uw brainstorm- en probleemoplossingssessies in 2024.

1. ClickUp Affiniteitsdiagram Sjabloon

Aan de slag met uw affiniteitsdiagram is eenvoudig met het sjabloon van ClickUp

Hebt u een virtueel Whiteboard nodig voor betere samenwerking op afstand? ClickUp heeft het ingebouwd. Combineer het whiteboard van het platform met de ClickUp Affinity Diagram sjabloon voor een winnend duo dat teams in staat stelt complexe uitdagingen aan te gaan en innovatieve oplossingen te vinden.

Dit is waarom je van dit sjabloon zult houden:

Een oneindig canvas

ClickUp's gratis affiniteitsdiagram sjabloon voor whiteboards dient als een virtuele speeltuin voor ideeën. Je team kan hun creativiteit loslaten op het digitale canvas, met behulp van de bijgeleverde virtuele plakbriefjes en ruime brainstormruimte om ideeën uit hun hoofd op papier te zetten (virtueel, tenminste).

Omdat de ruimte kan worden aangepast aan uw behoeften, is er ook geen limiet aan uw creativiteit. Je kunt tien ideeën bedenken of tienduizend en nog steeds ruimte hebben om alles georganiseerd te houden.

De gebruiksvriendelijke interface moedigt zelfs de minst technisch onderlegde leden van het team aan om mee te doen, zodat er een ruimte ontstaat waar iedereen kan bijdragen. Door het gebruik van digitale plakbriefjes is er geen gevaar dat iemands winnende idee in de war raakt en hoef je na de vergadering geen weggegooide plakbriefjes op te ruimen.

Vriendelijke interface om samenwerking te stimuleren

Door samen te werken over de fysieke grenzen heen kunnen teamleden van verschillende locaties samenkomen in één virtuele ruimte om samen te brainstormen en te creëren. Dit vergroot het eigendom van het probleem en bevordert de kruisbestuiving van ideeën.

Iedereen kan tegelijkertijd bijdragen zonder de werkstroom te onderbreken. Je team kan de digitale aantekeningen gebruiken om snel ideeën vast te leggen en ze op het virtuele whiteboard te zetten zodat de rest van het team ze kan zien. De eenvoudige klik-en-sleep-interface betekent ook dat iedereen kan samenwerken in de fase van het groeperen. De vriendelijke, gebruiksvriendelijke ruimte maakt het proces van affiniteitsdiagrammen aangenaam.

Het diagram van ClickUp vereenvoudigt het brainstormproces met een intuïtief ontwerp, waardoor het zelfs voor nieuwkomers meteen duidelijk is waar ze hun ideeën moeten genereren en hoe ze in groepen moeten worden geplaatst.

De ultieme oplossing voor flexibiliteit

Elk project is uniek. ClickUp's sjabloon voor affiniteitsdiagrammen biedt een hoge mate van flexibiliteit om aan die veranderende behoeften te voldoen. U kunt het sjabloon gebruiken voor brainstormsessies over productontwikkeling, marketingstrategieën of zelfs om interne blokkades op te lossen. Het sjabloon is een ruggengraat voor ideeën en kan met u meegroeien door meer categorieën toe te voegen als dat nodig is. Het sjabloon past zich aan de structuur van uw diagram aan, zodat het kan meegroeien met uw ideeën.

Dankzij de intuïtieve interface kan je team het sjabloon met een paar klikken wijzigen zonder te verzanden in de technische details, zodat de ideeën geen opmaakpauze hoeven in te lassen.

Een van de beste dingen aan de sjabloon voor affiniteitsdiagrammen van ClickUp is dat het deel uitmaakt van het grotere ClickUp ecosysteem. ClickUp is een uitgebreid platform voor projectmanagement, dus het gaat verder dan een brainstormruimte. U kunt uw virtuele Whiteboard gebruiken om uitvoerbare Taken te creëren die zijn toegewezen aan verschillende leden van het team of een Kanban-bord om het doel van een project te bereiken.

Profiteer van de vele functies van het platform en gebruik het om resultaten te leveren. Van affiniteitsdiagram tot missie volbracht, ClickUp kan uw projectmanagementprocessen helpen transformeren.

2. Affiniteitsdiagram in Microsoft Word door Mijn sjablonen voor Word

Via Mijn sjablonen in WordMicrosoft Word is een ander hulpmiddel voor het maken van affiniteitsdiagrammen, waarmee u structuur kunt aanbrengen in chaos met behulp van een universeel kantoorplatform. Dit gratis sjabloon voor affiniteitsdiagrammen voor Word wordt aangeboden op My Word Templates en kan gebruikers vertrouwd maken met een hulpmiddel dat de meeste kantoormedewerkers momenteel gebruiken.

Dit sjabloon heeft een zeer overzichtelijk raamwerk. Het werkt uitstekend om u door het ideevormingsproces te leiden. U vindt een duidelijke top-down organisatie die begint met een top-level "Need" box.

Deze box helpt bij het identificeren van het doel of de behoefte van het affiniteitsdiagram, zoals het verfijnen van je e-mailmarketingstrategie. Door het overkoepelende doel voor de grafiek in dit vak te plaatsen, wordt de weg vrijgemaakt voor het verkennen van mogelijke ideeën en oplossingen.

Verder naar beneden in de hiërarchie vindt u ruimte om de drijfveren van het probleem of onderwerp op te sommen. Deze drijfveren zijn de invloedrijke elementen die vorm geven aan de richting van uw brainstormsessie s.

Bijvoorbeeld, u bekijkt uw huidige e-mailmarketingstrategie omdat uw open- en doorklikratio's onder target liggen. Of omdat de verkoopcijfers achterblijven, moet u meer doen aan e-mailmarketing. In deze lijsten kunt u de problemen opsommen die de behoefte aan een oplossing veroorzaken. Wanneer u uw drijfveren schetst, voegt u focus en perspectief toe aan de brainstormsessie en houdt u uw team op koers.

Het sjabloon biedt ook vakjes voor Critical-to-Quality (CTQ). Met deze vakken kunnen jij en je team de kritieke elementen voor succes op een rijtje zetten. Als u bijvoorbeeld aan uw e-mailmarketingcampagne werkt, is een CTQ-factor misschien het behalen van een doorklikpercentage van 3% of u hebt elke week een bepaald aantal nieuwe leads nodig.

Dit zijn uw sleutelindicatoren voor succes en kunnen u helpen ervoor te zorgen dat uw oplossing is afgestemd op uw oorspronkelijke behoefte.

Tot slot biedt het sjabloon ruimte om potentiële maatregelen op te sommen. Brainstormen begint met potentiële maatregelen. Gebruik de ruimte hier om met je teamleden samen te werken aan ideeën voor oplossingen of acties die relevant zijn voor de behoefte. Misschien moet je twee e-mails per week sturen in plaats van één, of wil je nieuwe ideeën voor landingspagina's onderzoeken.

Moedig je team aan om innovatieve antwoorden toe te voegen of verschillende perspectieven te overwegen en deze inzichten te combineren in gerelateerde categorieën. Jij en je team kunnen het sjabloon Microsoft Word openen, naar Bewerken gaan en Bewerken in browser kiezen om in realtime samen te werken aan dit sjabloon.

3. Excel affiniteitsdiagram door Visual Paradigm

/img/ https://online.visual-paradigm.com/repository/images/7470b999-ef95-483d-a574-6f40bb2e98f3/affinity-diagram-design/affinity-diagram-template.png

/img/

Via Visueel paradigma Visual Paradigm biedt een array aan dynamische Excel sjablonen voor affiniteitsdiagrammen . Deze sjablonen doen denken aan de structuur van een Excel-spreadsheet, dus gebruikers die bekend zijn met het programma zullen zich thuis voelen bij de bewerking ervan.

Het Visual Paradigm platform biedt een array aan aanpasbare en gratis sjablonen voor affiniteitsdiagrammen, waaronder sjablonen die speciaal zijn gemaakt voor startende bedrijven, continue procesverbetering en het verbeteren van het moreel van het personeel. De verscheidenheid aan gratis sjablonen voor affiniteitsdiagrammen kan je helpen er een te vinden die bij je past. Als u er geen vindt die u bevalt, kunt u eenvoudig een bestaand sjabloon bewerken in de online editor. Dankzij de eenvoudige bewerkingsmogelijkheden kunt u voor elk project en elke behoefte een aangepast sjabloon maken.

De aangepaste opties zijn de echte kracht van deze Excel sjablonen voor affiniteitsdiagrammen. U kunt elk aspect van de sjabloon aanpassen, van het toevoegen of verwijderen van secties tot kleur codering of het maken van labels om het brainstormproces te helpen begeleiden. De flexibiliteit zorgt ervoor dat u het sjabloon krijgt dat u nodig hebt, ongeacht de context van uw project of uitdaging.

Bonus: Contextdiagram sjablonen !

De Excel-sjablonen bieden een eenvoudige, strakke layout die het maken van affiniteitsdiagrammen gemakkelijk maakt.

Deel je scherm met je team en bewerk de sjablonen binnen het Visual Paradigm platform terwijl je hun ideeën en feedback vastlegt. Je kunt de sjablonen ook exporteren als PDF of JPG, of als afbeelding kopiëren naar Excel en daar bewerken. Als je ervoor kiest om samen te werken in Excel, denk er dan aan om het bestand online te bewerken zodat iedereen tegelijkertijd kan bijdragen aan het sjabloon. Op die manier vermijd je de nachtmerrie van de revisiegeschiedenis die gepaard gaat met het rondsturen van één Excel-bestand.

Dankzij de flexibiliteit van de exportopties kun je werken in het programma van je voorkeur en je aanpassen aan de behoeften van verschillende teams en projecten. Dus wat deze keer werkt voor het ene project is misschien niet de beste keuze voor het volgende. Door de sjabloon in verschillende formaten te downloaden, kunt u zich aanpassen aan veranderende situaties, maar hebt u nog steeds de sjabloon die u kent en waar u van houdt.

Gebruik deze sjablonen om je brainstormsessie in Excel een vliegende start te geven. Ze bieden je een snel, kant-en-klaar kader om je ideeën op te baseren en een manier om de creativiteit en innovatie van je team te benutten. Je zult zien hoe een spreadsheet een idee kan omzetten in een goed gestructureerde oplossing.

Hoe maak je een Affinity Mapping Diagram?

Wilt u zelf een sjabloon voor een affiniteitsdiagram maken? Volg deze stappen om een sjabloon te maken dat perfect past bij de behoeften van uw team:

Stap 1: Bepaal uw doel

Bepaal waarvoor u het sjabloon voor affiniteitsdiagrammen wilt gebruiken brainstorminstrument moet zijn of een sjabloon om specifieke gegevens over probleemoplossing vast te leggen. Als u het proces ingaat met een duidelijk begrip van het doel van het sjabloon, kunt u iets nuttigers maken.

Stap 2: Kies het platform

U hebt hier veel opties, dus begin met na te denken over de platforms die uw team het meest gebruikt of het nuttigst vindt. Overweeg de tools die beschikbaar zijn in de apps van uw voorkeur om een diagram te maken of kijk of er kant-en-klare sjablonen zijn die u kunt aanpassen aan uw behoeften.

Stap 3: Maak uw layout

U zult een duidelijke layout willen maken voor uw sjabloon voor affiniteitsdiagrammen, met secties waar u individuele gegevenspunten kunt vastleggen en gebieden waar u gegevenspunten kunt groeperen in categorieën. Kijk naar voorbeelden van diagrammen en kijk wat voor anderen werkte; veel gratis sjablonen voor affiniteitsdiagrammen gebruiken een raster of clustersysteem voor eenvoudige categorisatie. Laat in elk gebied voldoende ruimte over zodat het gemakkelijk is om met de individuele gegevenspunten te werken en ze te verplaatsen.

Stap 4: Houd uw visuele elementen schoon

Minder is meer bij het ontwerpen van sjablonen. Maak de werkruimte niet vol met grafische elementen. Houd uw kleurenschema neutraal. Het doel van de sjabloon is om een werkruimte te creëren om te brainstormen en problemen op te lossen. Laat de gegevens dus het zware werk doen en houd het grootste deel van het sjabloon leeg. Dit geeft u later meer ruimte om te werken.

Stap 5: Test en verfijn het sjabloon

Doe een proefversie met een kleine groep om te zien of uw sjabloon intuïtief is en werkt zoals verwacht. Ontvang feedback van gebruikers over het sjabloon en gebruik deze om uw ontwerp te verfijnen en de functies te optimaliseren.

Een goed ontworpen sjabloon vormt de instelling voor georganiseerd brainstormen en datagestuurde besluitvorming. Het ontwerpen en verfijnen van een sjabloon kan echter tijdrovend zijn en er zijn misschien al goede kant-en-klare opties.

Je kunt het wiel niet opnieuw uitvinden en je tijd terugwinnen door op zoek te gaan naar kant-en-klare sjablonen voor affiniteitsdiagrammen. Kleine aanpassingen aan bestaande sjablonen kunnen binnen enkele seconden het perfecte sjabloon voor je maken, zodat je sneller kunt beginnen samenwerken met je team.

Maak een Affinity-diagram met ClickUp!

Met deze sjablonen aan uw zijde zult u uw gegevens beter dan ooit kunnen bijhouden. Deze sjablonen voor affiniteitsdiagrammen zijn aanpasbaar, zodat u precies hebt wat u nodig hebt om uw bedrijf soepel te laten draaien. Al deze en nog veel meer zijn verkrijgbaar bij ClickUp -het is gratis voor altijd. 🦄