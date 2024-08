10 Zakelijke overeenkomst sjablonen & contract voorbeelden

Het maakt niet uit hoe groot of klein, elk bedrijf moet (helaas) papierwerk doen. Vaak komt dit neer op bergen contracten en overeenkomsten met leveranciers en partners waarmee je samenwerkt.

Gelukkig is er geen reden om elke overeenkomst met de hand op te stellen. In plaats daarvan kun je gewoon vertrouwen op kant-en-klare sjablonen voor zakelijke overeenkomsten om veel van het werk voor je te doen.

Om je daarbij te helpen, hebben we deze lijst met de 10 beste sjablonen voor zakelijke overeenkomsten samengesteld. Deze sjablonen helpen je tijd en moeite te besparen door je te voorzien van eenvoudige, kant-en-klare overeenkomsten die de basis vormen van de meeste zakelijke transacties.

Op deze manier kunt u meer tijd van uw team besteden aan wat uw bedrijf succesvol maakt en minder aan de noodzakelijke juridische contractafspraken die horen bij het opbouwen van een modern bedrijf.

Wat is een sjabloon voor een zakelijke overeenkomst?

Een sjabloon voor een zakelijke overeenkomst is een gespecialiseerde sjabloon die is ontworpen om bedrijven van elke grootte te helpen eenvoudig contracten op te stellen voor een van hun vele zakelijke transacties. Deze sjablonen kunnen betrekking hebben op een grote verscheidenheid aan overeenkomsten waaronder serviceovereenkomsten, contractbeëindigingen en samenwerkingsovereenkomsten.

Sjablonen voor zakelijke overeenkomsten zijn vooral handig voor bedrijven die intern niet over de nodige expertise beschikken om te weten waar ze moeten beginnen bij het opstellen van contracten. Een sjabloon bespaart je niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat je geen standaardclausule vergeet die je op de lange termijn geld kan kosten.

Wat maakt een goed sjabloon voor een zakelijke overeenkomst?

Bij het kiezen van een sjabloon voor een zakelijke overeenkomst is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het grondig is en alle aspecten dekt. Je wilt nu geen fouten of omissies waar je later spijt van krijgt.

Je wilt ook dat je zakelijke overeenkomsten duidelijk zijn voor alle betrokkenen. Duidelijke taal en een logische lay-out maken het makkelijker voor mensen om te begrijpen waar ze verantwoordelijk voor zijn. Als je er nu voor zorgt dat je overeenkomsten duidelijk zijn, is de kans kleiner dat er later misverstanden ontstaan.

Voeg eenvoudig uw aangepaste tabelweergave toe aan ClickUp Docs om het heen en weer schakelen tussen een weergave en een document te vermijden

Ten slotte moet een goede sjabloon voor een zakelijke overeenkomst er professioneel uitzien en goed gemaakt zijn. Het moet aanpasbaar zijn en gemakkelijk te bouwen zijn op uw voorwaarden zodat het past bij uw specifieke merk.

Uw zakelijke overeenkomst moet er goed uitzien omdat deze contracten uw merk zijn en alles vertegenwoordigen wat u doet. Daarom wil je dat elke serviceovereenkomst die je bedrijf opstelt en ondertekent dezelfde kwaliteit heeft als je product of dienst.

10 sjablonen voor zakelijke overeenkomsten om organisatorische activiteiten te versnellen

In plaats van u door onze duizenden sjablonen te laten sorteren, hebben we een lijst van 10 sjablonen voor zakelijke overeenkomsten in ClickUp samengesteld die uw leven veel gemakkelijker zullen maken. Van contractbeheer en werkovereenkomsten tot arbeidscontracten, er is hier iets voor elk bloeiend bedrijf.

1. ClickUp sjabloon voor zakelijke overeenkomsten

ClickUp model zakelijk contract

Of u nu een klein bedrijf bent dat de nieuwste widgets verkoopt of een grote onderneming met de chicste diensten, u hebt een zakelijke contractsjablonen elke keer dat je aan een ander bedrijf verkoopt.

De ClickUp Zakelijk Contract Sjabloon is ontworpen om het schrijven van deze contracten zo pijnloos mogelijk te maken. Deze sjabloon is vooraf ingevuld met alle meest voorkomende secties, zodat u de dienstverleningsovereenkomst gemakkelijk kunt schetsen en relevant kunt opmaken projectomvang .

Je kunt in dit document onder andere aangeboden diensten, prijzen, annulering, garanties en andere gerelateerde zaken opnemen. Het enige wat je hoeft te doen is de sjabloon je eigen maken door de lege plekken in te vullen.

Gemakkelijker kan het echt niet.

Laat je laatste verkoop dus niet aanslepen omdat je nog een contract moet opstellen. Gebruik deze sjabloon vandaag nog en maak je klaar om de champagne te laten knallen bij je laatste bedrijfsoverwinning. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp 50/50 partnerschapsovereenkomst sjabloon

ClickUp 50/50 partnerschapsovereenkomst sjabloon

Partnerschapsovereenkomsten worden vaak over het hoofd gezien, maar ze mogen nooit worden onderschat. De sleutel tot succes is het beschermen van zowel uw bedrijf als uzelf tegen toekomstige geschillen door de voorwaarden van een partnerschap vast te leggen.

De ClickUp 50/50 partnerschapsovereenkomst sjabloon helpt u bij het opstellen van een overeenkomst om precies dat te bereiken. Deze sjabloon behandelt onderwerpen zoals:

Wat gebeurt er als een van de partijen zich wil terugtrekken uit de overeenkomst?

Hoe werkt arbitrage tussen de partners?

Wat gebeurt er als voorwaarden worden geschonden?

Onze sjabloon voor partnerschapsovereenkomsten is al vooraf geschreven. Dus als u meteen een standaard 50/50 partnerschapsovereenkomst wilt laten opstellen, is een groot deel van het werk al voor u gedaan. En als u de overeenkomst een beetje persoonlijker wilt maken, is het een geweldig uitgangspunt en voorbeeld om mee te werken bij het opstellen van uw eigen overeenkomst.

Als u dit allemaal van tevoren hebt opgesteld, bespaart u zich mogelijke kopzorgen in de toekomst, dus zorg ervoor dat u vandaag nog begint met het opstellen van een goed opgestelde partnerschapsovereenkomst. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp 50/50 LLC juridische bedrijfsovereenkomst sjabloon

ClickUp 50/50 LLC juridische bedrijfsovereenkomst sjabloon

Een 50/50 LLC (limited liability company) exploitatieovereenkomst is een overeenkomst voor de gezamenlijke exploitatie van een bedrijf tussen twee of meer partijen. In dit type overeenkomst wordt elk aspect van de zakelijke relatie vastgelegd, inclusief hoe winsten en verliezen worden verdeeld, je wettelijke rechten en nog veel meer.

Het doel van ClickUp's 50/50 LLC exploitatieovereenkomst sjabloon is om het opstellen van deze documenten zo eenvoudig mogelijk te maken. Met behulp van deze sjabloon zou u in staat moeten zijn om snel een overeenkomst op te stellen die het volgende beschrijft bedrijfsprocessen evenals uw verplichtingen en rechten als stakeholder .

Deze sjabloon is zeer beginnersvriendelijk, dus je hoeft je geen zorgen te maken, zelfs niet als je nieuw bent in het opstellen van LLC-overeenkomsten. Het is al vooraf ingevuld met secties over bijdragen, managementverantwoordelijkheden en wat er gebeurt als een van de partners met pensioen gaat of de andere partner wil uitkopen.

Door deze regels van tevoren op te stellen, wordt het voor iedereen die betrokken is bij je joint venture een stuk eenvoudiger als er iets onverwachts gebeurt. Zorg er dus voor dat je LLC Operating Agreement zo gedetailleerd en uitgebreid mogelijk is, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over problemen in de toekomst.

Begin met het realiseren van je nieuwe 50/50 LLC partnerschap met de sjabloon hieronder. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp sjabloon voor contractbeheer

ClickUp sjabloon voor contractbeheer

Contractbeheer is een belangrijk onderwerp in elk bedrijf. Daarom zijn er hele industrieën opgebouwd rond het ontwerpen van software voor bedrijfsbeheer die alle gegevens kan organiseren die een bedrijf nodig heeft om te functioneren.

Contracten en documenten zijn essentieel voor een bedrijf. Waarom?

Ze zorgen ervoor dat je team precies weet wat ze moeten doen en hoe de diensten of producten die je levert gemaakt en geleverd moeten worden. Maar als je schriftelijke overeenkomsten verspreid zijn over talloze bestanden en databases, kan het al snel een overweldigende puinhoop worden die je vermogen om je meest urgente taken uit te voeren in de weg staat zakelijke doelen .

Een recent onderzoek bleek dat mensen gemiddeld 45 minuten nodig hebben om een specifiek contract te vinden in de databases van hun bedrijf. Dat zijn 45 minuten die beter aan iets anders besteed hadden kunnen worden.

Gelukkig hebben de ClickUp sjabloon voor contractbeheer kan u helpen om alles op één plaats te organiseren. Met deze sjabloon kunt u een echte hoofdlijst maken van alle bedrijfscontracten en overeenkomsten. Zo kunt u snel en eenvoudig al uw contracten terugvinden met slechts een paar klikken.

Je kunt de hoofdlijst ook aanpassen zoals jij dat wilt. Je kunt bijvoorbeeld elk document per type definiëren, dus als je een bepaalde projectcontract is het veel gemakkelijker te vinden.

Met zoveel organisatie heb je je contracten klaar in een fractie van de tijd die het vroeger kostte. Dus organiseer je vandaag nog met deze sjabloon en laat geen enkel contract meer door de mazen van het net glippen. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp Werkovereenkomst Sjabloon

ClickUp Werkovereenkomst Sjabloon

Het creëren van een veilige, open ruimte voor teams om te werken en samen te werken is essentieel voor elke organisatie. Maar hiervoor is vaak een overeenkomst nodig waarin wordt vastgelegd hoe groepen moeten samenwerken, welke werkomgeving hun voorkeur heeft en wat ze van elkaar verwachten.

De ClickUp Werkovereenkomst Sjabloon maakt het maken van dit soort overeenkomsten een fluitje van een cent door u te voorzien van een whiteboard waarop teams hun eigen werkvoorwaarden kunnen opstellen. Zo kan iedereen op één lijn zitten wat betreft de manier waarop ze willen samenwerken.

Misschien houdt Sammy er bijvoorbeeld niet van om 's ochtends te worden gemaild. Of misschien geeft Dora er de voorkeur aan om per e-mail te worden benaderd in plaats van per sms. Deze voorkeuren moeten worden geleerd en erkend om het beste uit iedereen in het team te halen.

Bovendien kun je je whiteboardsjabloon aanpassen zoals je zelf wilt. Je kunt bijvoorbeeld een sectie voorstellen toevoegen zodat iedereen zijn ideeën kan delen en kan bijdragen aan het succes van je bedrijfsactiviteiten.

Zo kunnen teamleden hun mening geven over hoe je je bedrijfsprocessen kunt optimaliseren BPM-tools waar je op de lange termijn van zou kunnen profiteren. Begin dus vandaag nog met het gebruik van deze whiteboard-sjabloon en maak je klaar om je samenwerkingsniveaus en andere voordelen te zien zakelijke statistieken omhoogschieten. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Arbeidsovereenkomst Sjabloon

ClickUp model arbeidsovereenkomst

Iedereen moet ergens beginnen; voor nieuwe werknemers is dat meestal een arbeidsovereenkomst. Het is misschien niet zo'n opwindende onderneming, maar het is wel ongelooflijk belangrijk om een werkrelatie op de juiste manier te beginnen.

Een goede arbeidsovereenkomst is essentieel voor elke nieuwe werknemer. Het fungeert als een juridisch contractdocument dat de rechten en rollen van een werknemer schetst, evenals de verantwoordelijkheden van het bedrijf in ruil voor hun diensten en expertise.

De ClickUp Arbeidsovereenkomst Sjabloon maakt het maken van dit schriftelijke document gemakkelijk door u te voorzien van een kant-en-klare sjabloon die al is ingevuld met de benodigdheden, zoals informatie over beëindiging, salaris en voordelen. Het bevat ook secties waarin u verwachtingen, culturele waarden en wat uw bedrijf speciaal maakt om voor te werken, kunt schetsen.

Ga dus snel naar de sjabloon hieronder en zorg ervoor dat er vanaf de eerste dag goed voor je nieuwe werknemers wordt gezorgd. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp diensten overeenkomst sjabloon

ClickUp diensten overeenkomst sjabloon

Het is altijd spannend wanneer u een nieuwe verkoop voor uw product krijgt. Maar een mondelinge overeenkomst en een stevige digitale handdruk betekenen niet noodzakelijk "missie volbracht" Je hebt een solide dienstverleningsovereenkomst nodig om de deal echt te bezegelen.

De ClickUp diensten overeenkomst sjabloon kan u helpen om in enkele minuten een professionele, uitgebreide dienstenovereenkomst op te stellen. Dit sjabloon van topkwaliteit bevat alles wat u nodig hebt om een bindende overeenkomst op te stellen, zoals betalingsgegevens en eigendom van het geproduceerde werk.

Het behandelt ook andere veelvoorkomende gebieden, zoals garanties en aansprakelijkheden, zodat potentiële geschillen kunnen worden vermeden voordat ze beginnen.

Bovendien kun je de overeenkomst aanpassen zoals jij dat wilt. Dus als er iets specifieks moet worden opgenomen in je dienstverleningsovereenkomst, dan geeft deze sjabloon je een goed voorbeeld van hoe je dat goed kunt doen. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Consulting overeenkomst sjabloon

ClickUp Consulting overeenkomst sjabloon

Niet alle werkzaamheden en expertise kunnen intern worden uitgevoerd. Wanneer je dat beetje hulp van buitenaf nodig hebt, kunnen freelancers of consultants precies zijn wat je nodig hebt.

In deze gevallen, een consultancy overeenkomst opstellen en projectvoorstel is essentieel als je ervoor wilt zorgen dat iedereen op één lijn zit. De ClickUp Adviesovereenkomst Sjabloon maakt het eenvoudig om een juridische overeenkomst op te stellen waarin staat hoe consultants worden betaald, wie de eigenaar is van eventueel gecreëerd intellectueel eigendom en wat voor soort diensten ze zullen leveren.

Het is ook gemakkelijk genoeg om alles toe te voegen wat je nodig hebt voor jouw specifieke contract. Er is bijvoorbeeld ruimte om zaken als schadeloosstelling, de omvang van het werk en of er een NDA nodig is.

Zorg ervoor dat u en uw consultant beschermd zijn tijdens het hele project. Neem geen risico's bij het inhuren van een consultant - zorg dat alles waterdicht is voordat de samenwerking van start gaat met de ClickUp Consulting Agreement.

Bonus: Consultant tijdregistratie software ! Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Zakelijke huurovereenkomst sjabloon

ClickUp sjabloon voor zakelijke huurovereenkomst

Het huren van een pand voor uw bedrijf kan een spannende en winstgevende onderneming zijn - als u het goed aanpakt.

Daarom is een goede huurovereenkomst zo belangrijk. Je wilt er zeker van zijn dat alle huurvoorwaarden op papier staan, zodat beide partijen precies weten waar ze verantwoordelijk voor zijn.

De ClickUp Zakelijke huurovereenkomst sjabloon biedt u een alles-in-één document voor het beheren van elk soort commercieel huurcontract. Het is uitgerust met secties zoals huur, borg en verzekering, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat u iets overslaat.

Zet uitbreidingsplannen niet in de ijskast om het papierwerk voor de lease te regelen. Gebruik in plaats daarvan onze sjabloon voor een zakelijke huurovereenkomst en ga aan de slag om je bedrijf te laten groeien. Deze sjabloon downloaden

10. ClickUp Beëindigingscontract Sjabloon

ClickUp Opzeggingscontract Sjabloon

Het is jammer, maar soms werken zelfs de meest veelbelovende partnerschappen niet. In deze gevallen hoef je je er niet gewoon doorheen te slaan. Gebruik in plaats daarvan een sjabloon voor een beëindigingscontract om deze samenwerking echt tot het verleden te laten behoren.

Met ClickUp's Beëindigingscontract sjabloon kunt u snel en eenvoudig een brief opstellen om bijna elke overeenkomst te beëindigen. Bovendien is het al grotendeels voor u gedaan - u hoeft alleen details toe te voegen zoals de beëindigingsdatum en de redenen waarom u hebt besloten de samenwerking te beëindigen.

Zo weet je dat de overeenkomst officieel voorbij is en hoef je je geen zorgen te maken over eventuele verplichtingen of misverstanden met je voormalige partner.

Verspil geen tijd meer aan een samenwerking die niet voor je werkt - stel een beëindiging op, zet je elektronische handtekening en ga verder met betere dingen. Deze sjabloon downloaden

Eén plaats voor al uw zakelijke overeenkomsten

Wat voor soort overeenkomst u ook wilt opstellen, wij hebben een ClickUp sjabloon om u te helpen. Met onze vooraf geschreven en aanpasbare documentsjablonen voor overeenkomsten kunt u in een mum van tijd juridische contracten opstellen die zowel uw bedrijf als alle betrokken partners beschermen.

Wacht niet langer - meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag en begin met het opstellen van alle kleine overeenkomsten en contracten die uw bedrijf nodig heeft om te slagen.