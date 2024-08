10 gratis sjablonen voor projectvoorstellen in Word, Excel en ClickUp

De projectvoorstel fase is essentieel voor het vastleggen van de essentiële details. Zonder een solide raamwerk weten teamleiders niet wie waarvoor verantwoordelijk is of weten individuele bijdragers niet wat er verwacht wordt. ResearchGate uit gegevens blijkt dat bijna 40% van de projecten mislukt door onvoldoende abonnementen. En als er een communicatiestoornis is, stijgt het aantal mislukte projecten tot bijna 60%.

Teams kennen dit risico en daarom zie je meer leads die sjablonen voor projectvoorstellen gebruiken voordat ze op de launch knop drukken. Als je een team managet, zou een sjabloon voor projectvoorstellen moeten werken als een gedetailleerde checklist voor al je belanghebbenden.

Sjablonen voor projectvoorstellen doen meer dan alleen de puntjes op de i zetten. Een solide abonnement bevordert de betrokkenheid van belanghebbenden. Het helpt je ook om budgetgoedkeuringen veilig te stellen en de impact van succes te benadrukken.

Om je te helpen alles op een rij te zetten, hebben we 10 van de beste sjablonen voor projectvoorstellen verzameld die je kunt gebruiken - helemaal gratis. Maar laten we, voordat we beginnen, eerst eens kijken naar wat een projectvoorstel eigenlijk is.

Wat is een Projectvoorstel?

Een projectvoorstel is een gedocumenteerd proces waarin alle noodzakelijke stappen worden beschreven en vastgelegd projecteisen belanghebbenden binnen een bepaald tijdsbestek moeten realiseren. Een goed gepland voorstel voorziet belanghebbenden van essentiële informatie zoals begrotingen , tijdlijnen , doelen en het algemene doel.

Het doel is om iedereen all in te krijgen en nog belangrijker, in overeenstemming met een vast projectkader.

De buy-in van je stakeholders en teamleiders is cruciaal voor het succes van je project, dus waarom schets je niet de belangrijkste details om dit te laten werken? Beschouw een projectvoorstel als je enige kans om iedereen die betrokken is te laten zien wat je kunt verwachten:

Waarom dit echt een geweldig idee is

Hoe belanghebbenden hun magie kunnen gebruiken om jou te helpen winnen

Waarom je belanghebbenden gelukkig genoeg zijn om aan dit geweldige project te werken

Oké, misschien is gelukkig het verkeerde woord. Maar een solide projectvoorstel trekt de aandacht van je stakeholders en zorgt ervoor dat ze enthousiast worden om mee te werken. Het moet ook het potentiële succes benadrukken dat de belanghebbenden zouden zien als ze met jou werken - want wie wil er nu niet graag nog een projectprestatie op zak hebben als het tijd is voor een beoordeling?

10 gratis sjablonen voor projectvoorstellen om indruk te maken op belanghebbenden

Als we je nog niet overtuigd hebben, zeggen we het nog een keer: projectvoorstellen zijn essentieel voor het succes van je project en de gezamenlijke inspanningen van je team. Helaas zijn niet alle sjablonen voor projectvoorstellen hetzelfde.

Een goed sjabloon voldoet niet alleen aan al je eisen, maar maakt het ook gemakkelijker om je projectvoorstel te abonneren, samen te werken en te structureren. Bekijk deze 10 nuttigste sjablonen voor projectvoorstellen om je belanghebbenden voor je te winnen:

1. ClickUp Projectvoorstel Whiteboard Sjabloon

ClickUp Projectvoorstel Whiteboard Sjabloon

Ideale voorstel types:Aangevraagd, Onaangevraagd, Informeel, Verlenging, Voortzetting en Aanvulling

Het documenteren van je projectvoorstel betekent niet altijd dat je alleen met geschreven tekst hoeft te werken. In feite kunnen visuele voorstellen helpen om je ideeën en raamwerk duidelijker weer te geven.

Daarom is de ClickUp Projectvoorstel Whiteboard Sjabloon is een van de beste opties om uw abonnement visueel te presenteren. Deze sjabloon maakt gebruik van de functie Whiteboard van ClickUp om uw voorstel levendig te promoten in een volledig bewerkbaar format.

Aanpassing is koning als het gaat om projectmanagement, en daarom is de sjabloon van ClickUp perfect voor projectleiders die hun voorstellen willen aanpassen aan de behoeften van hun specifieke belanghebbenden. De voorgebouwde grafieken op het Whiteboard vereenvoudigen het proces van het verbinden van verschillende onderdelen van het raamwerk, zodat iedereen weet wie waarvoor verantwoordelijk is.

ClickUp biedt functies voor samenwerking om snel belanghebbenden toe te wijzen aan opmerkingen, taken te koppelen in de weergave Whiteboard en knelpunten te voorkomen met de regel Kritieke pad, zodat projectmanagers precies weten wat een project ophoudt. Dit sjabloon downloadenBonus: Hulpmiddelen voor voorstelbeheer

2. ClickUp Creatief Agentschap Voorstel sjabloon

ClickUp Creatief Agentschap Voorstel Sjabloon

Ideale voorstel types:Aangevraagd, Onaangevraagd, Informeel, Verlenging en Voortzetting

Als u clients beheert voor een creatief bureau je bent je bedrijf altijd aan het verkopen aan je huidige en potentiële klanten. Creatieve bureaus moeten benadrukken wat hen onderscheidt van de rest en uiteindelijk aan clients laten zien hoe ze dit kunnen doen en binnen welk tijdsbestek.

Wist je dat een Sociaal spruitje meer dan 4 op de 5 bureaus hun voorstellen daadwerkelijk aanpassen voor elke individuele client?

Als je je voorstel echt wilt benadrukken en aanpassen aan een specifieke client, gebruik dan de ClickUp Creatief Agentschap Voorstel sjabloon is een geweldige plek om te beginnen. Deze sjabloon stroomlijnt de pitch naar uw clients met aanpasbare tags, aangepaste velden en een zichtbare balk over de voortgang.

Maak eenvoudig een gedetailleerde takenlijst waarin je taken kunt toewijzen, belangrijke subtaken kunt maken, commentaar kunt toewijzen aan belanghebbenden en prioriteiten kunt geven om iedereen de meest essentiële stappen te laten zien. Dit sjabloon downloaden

3. ClickUp sjabloon voor offerteaanvraag

ClickUp sjabloon voor offerteaanvraag

Ideale typen voorstellen: Op aanvraag, verlenging, voortzetting en aanvulling

De ClickUp RFP sjabloon is ideaal voor mensen die in een niet- of in ieder geval minder competitief veld werken en die hun expertise in een projectvoorstel moeten benadrukken. Dit type voorstel heeft een sjabloon nodig dat verder gaat dan de details, zodat elk aspect van het project aan bod komt.

RFP's moeten nauwgezet en informatief zijn zodat alle betrokkenen hun verantwoordelijkheden kennen. De ClickUp RFP sjabloon geeft u de mogelijkheid om te werken vanuit een grote checklist die is aangepast door ClickUp-experts!

Niet alle RFP's zijn hetzelfde, maar er zijn veel overeenkomsten en gemeenschappelijke verzoeken die dit ClickUp sjabloon bevat. Begin er uw projectvoorstel mee of gebruik het om meer specifieke details aan uw raamwerk toe te voegen.

Bekijk deze_ offerteaanvraag sjablonen ! Dit sjabloon downloaden

4. ClickUp Web Development Request For Proposal Sjabloon

ClickUp Web Development Request For Proposal Sjabloon

Ideale typen voorstellen: Gevraagd, ongevraagd, informeel, verlenging, voortzetting en aanvulling

Dev teams staan erom bekend dat ze snel projectinformatie nodig hebben en nog sneller de oplossing of projectverwachtingen.

Werken in een omgeving waar veel projecten worden opgeleverd maakt webontwikkelaars beknopt met hun tijdlijnen voor projecten omdat ze meestal vanuit Sprints werken.

Gebruik dit sjabloon om inschrijvers te zoeken voor uw project voor webontwikkeling. De ClickUp sjabloon voor offerteaanvraag is speciaal ontworpen voor webontwikkelingsprojecten en voor het maken van een duidelijk projectvoorstel.

Het sjabloon bevat een Aan de slag-gids met voorinstellingen voor ClickUp Docs om ervoor te zorgen dat u uw mission statement toevoegt, overzicht van projecten visie, tijdlijn en nog veel meer. Dit sjabloon downloaden

5. ClickUp Commercieel Voorstel Sjabloon

ClickUp Commercieel Voorstel Sjabloon

Ideale soorten voorstellen: Gevraagd, ongevraagd, voortzetting en aanvulling

Natuurlijk, er zijn heel veel sjablonen en sjablonen voor projectvoorstellen documenten voor zakelijke voorstellen die er zijn. Maar voor bedrijven die specifiek een commercieel voorstel nodig hebben om aan investeerders, eigenaren van grond of bouwbedrijven te geven, moet je alles grondig documenteren.

De ClickUp Commercieel Voorstel Sjabloon is perfect voor diegenen die hun zakelijke voorstellen willen presenteren aan huidige of potentiële partners en alle mogelijke problemen met betrekking tot de reikwijdte van het project. Bovendien geeft een op maat gemaakt projectvoorstel voor uw bedrijf een veel betere indruk.

Dit geldt met name voor commerciële bedrijven die eenvoudige Google-documenten voor projectvoorstellen gebruiken die misschien niet meer bevatten dan een bedrijfslogo en een missieverklaring. Het is tijd om te upgraden naar ClickUp. Dit sjabloon downloaden

6. ClickUp project beschrijvend sjabloon

ClickUp project beschrijvende sjabloon

Ideale soorten voorstellen: Gevraagd, ongevraagd, informeel en verlenging

Project narratives kunnen lange documenten zijn die al je gedachten, ideeën en voorstellen - samen op één plek - bevatten. Ze helpen bij het organiseren van de algemene tijdlijn van het project en bij het stellen van de essentiële wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe vragen.

De ClickUp project verhalend sjabloon werkt als een primair onderdeel van uw project terwijl het een overzicht geeft van de samenvatting, doelen, doelstellingen, tijdlijn van het project, belanghebbenden en meer.

De mogelijkheid hebben om uw projectverhaal aan te passen is cruciaal voor het maken van een solide zakelijk voorstel. Dit sjabloon voor projectvoorstellen voorkomt dat je te technisch wordt in je taal om het project te beschrijven zonder de informatie of de reikwijdte van het project te kort te doen. Dit sjabloon downloaden

7. Microsoft Word sjabloon voor servicevoorstel

Via Microsoft

ongevraagd, informeel, verlenging, voortzetting en aanvulling_

Als je op zoek bent naar een gratis en zeer eenvoudig sjabloon voor een projectvoorstel in Microsoft Word voor je volgende project, dan is dit het. De Microsoft sjabloon voor een servicevoorstel helpt u om uw zakelijk voorstel in afzonderlijke secties op te splitsen.

Bovendien kun je met dit sjabloon van één pagina de zakelijke doelstellingen, de te leveren objecten en de algemene aanpak van de prijs en planning van je project laten zien. Met de voorgeformatteerde tabellen kun je exacte en relevante details voor je project geven - allemaal in één Word-document.

Je kunt dit sjabloon gebruiken als een kort overzicht oplossing voor contractonderhandelingen of het vernieuwen van een oud project. Dit sjabloon downloaden

8. Microsoft Word Voorstel Sjabloon van sjabloon.net

Via sjabloon.net

Ideale soorten voorstellen: Ongevraagd, Informeel en Vervolg

Microsoft Word staat niet bekend als het beste platform voor goed ontworpen sjablonen voor projecten, maar het Sjabloon.net Projectvoorstel sjabloon gaat een stapje verder. Met dit gratis sjabloon voor projectvoorstellen kun je je project presenteren aan belanghebbenden zonder dat ze naar een saai Word-document hoeven te kijken.

De aanpassingen, behalve de bewerking van tekst, zijn echter vrij beperkt. Het sjabloon biedt een vaste indeling van een samenvatting probleem, oplossing en objecten. Tegelijkertijd laat het sjabloon niet veel ruimte over voor creativiteit.

Je kunt verschillende secties toevoegen en ze op de meeste apparaten programmeren, waardoor het een zeer eenvoudige oplossing is voor het abonnement van je voorgestelde project. Dit sjabloon downloaden

9. Microsoft Word Definitief Project Voorstel Sjabloon by Template.net

Via sjabloon.net

ideale soorten voorstellen: Gevraagd, ongevraagd en aanvullend_

Voor academici, docenten en studenten is dit academische projectvoorstel handig om aankomende onderzoeksprojecten voor te stellen met een simplistische, maar professionele uitsplitsing. De gedetailleerde Sjabloon.net sjabloon universitair eindvoorstel project bevat een sectie om instellingen meer informatie te geven over jou of je team.

Het heeft ook secties om je te helpen met een tijdlijn voor de details van het project, prijzen voor het onderzoek en de voorwaarden van het project. Als je een sjabloon op maat wilt voor je academische projectvoorstel, dan is dit het. Dit sjabloon downloaden

10. Microsoft Word Projectvoorstel sjabloon voor website door Template.net

Via sjabloon.net

Ideale voorstel types: Informeel, Verlenging, Voortzetting en Aanvulling

Wilt u uw websiteproject voorstellen aan een business of details geven over uw proces via een aangevraagd voorstel? De Sjabloon.net Website Project Voorstel Sjabloon is misschien iets voor jou.

In dit sjabloon voor projectvoorstellen krijg je een simplistische uitsplitsing om te benadrukken:

Wie je bent en wat je Nog te doen hebt

De tijdlijn van het project en belangrijke data

De voorgestelde prijsstructuur voor het bouwen van de website

De voorwaarden van het voorgestelde website project

Webdevelopers zijn het over één ding eens: projecten kunnen snel ontsporen. Daarom is het handig om alle details van je project en mogelijke problemen te vermelden projectomvang problemen direct in je projectvoorstel. Dit sjabloon downloaden

De 6 soorten projectvoorstellen

Projectmanagers en leads werken meestal met zes verschillende soorten projectvoorstellen, die hun eigen unieke document hebben doelen van het project . Voordat je een nieuw projectvoorstel opzet, is het een goed idee om eerst vertrouwd te raken met de zes soorten voorstellen:

1. Gevraagd projectvoorstel

Zoals het klinkt, komt dit type projectvoorstel voor wanneer iemand je om een voorstel vraagt. Het doel is om jouw deskundig advies of begeleiding te krijgen voor een specifiek project. Dit gebeurt vaak via een RFP of Request for Proposal en concurreert niet met andere voorstellen (d.w.z. concurrerende bedrijven of instanties).

2. Ongevraagd projectvoorstel

Aan de andere kant worden ongevraagde voorstellen meestal verstuurd zonder specifiek verzoek of RFP. Het doel van dit format is om te benadrukken waarom jouw raamwerk superieur is. Daarom worden ongevraagde voorstellen vaak gebruikt in offertes van aannemers.

3. Informeel projectvoorstel

Informele voorstellen worden gevraagd aan clients of bedrijven die niet per se op zoek zijn naar een RFP, maar naar een meer conversationele benadering om een project aan te bieden. Het doel van dit format is flexibeler omdat het minder specifiek hoeft te zijn.

4. Vernieuwingsproject voorstel

Voorstellen voor vernieuwingsprojecten worden naar huidige clients gestuurd in een poging om de diensten voort te zetten, uit te breiden of op een hoger niveau te brengen met het door jou voorgestelde kader. Meestal is het doel van dit voorstel om eerdere resultaten of productie te benadrukken om meer buy-in te beïnvloeden.

5. Voortzetting projectvoorstel

In plaats van clients of bedrijven te overtuigen van je abonnement, communiceert of herinnert een voorstel voor een vervolgproject belanghebbenden over de start of huidige voortgang van het project. Het doel is om belanghebbenden op de hoogte en up-to-date te houden in plaats van hen te overtuigen om het voorstel te accepteren.

6. Aanvullend projectvoorstel

Een aanvullend projectvoorstel werkt als een vervolgvoorstel. Dit type voorstel geeft echter niet alleen een update, maar vraagt ook om extra middelen - of dat nu arbeid of geld is. Het doel is om belanghebbenden ervan te overtuigen dat er meer nodig is om het oorspronkelijke abonnement te voltooien.

Wie heeft er baat bij het gebruik van een projectvoorstel?

Businesses: Projectvoorstellen zijn belangrijk voor businesses om de reikwijdte van een project te begrijpen en ervoor te zorgen dat het op tijd Voltooid wordt. Dit document helpt hen bij het bijhouden van de voortgang en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van alle wijzigingen of updates die nodig zijn voor het project.

Projectmanagers: Projectvoorstellen zijn essentieel voor projectmanagers om verwachtingen in te stellen en ervoor te zorgen dat het project op tijd Voltooid wordt. Dit document schetst de tijdlijn, het budget, de scope, de doelstellingen, de deliverables en alle andere noodzakelijke informatie met betrekking tot een project.

Wat moet er in een Projectvoorstel staan?

Samenvatting van het project: Beschrijf kort waar het project over gaat, waar het zich op richt en wat het verwachte resultaat is. Dit dient als inleiding op je abonnement en helpt belanghebbenden de relevantie ervan te begrijpen.

Beschrijf kort waar het project over gaat, waar het zich op richt en wat het verwachte resultaat is. Dit dient als inleiding op je abonnement en helpt belanghebbenden de relevantie ervan te begrijpen. Doelstellingen van het project: Illustreer duidelijk het gewenste doel of de eindresultaten van het project. Dit deel benadrukt wat je project wil bereiken.

Illustreer duidelijk het gewenste doel of de eindresultaten van het project. Dit deel benadrukt wat je project wil bereiken. Project Tijdlijn: Geef een geschatte tijdlijn voor de voltooiing van het project, inclusief belangrijke mijlpalen. Dit helpt belanghebbenden bij het inschatten van de haalbaarheid van je project.

Geef een geschatte tijdlijn voor de voltooiing van het project, inclusief belangrijke mijlpalen. Dit helpt belanghebbenden bij het inschatten van de haalbaarheid van je project. Budgetramingen: Schets een gedetailleerd budget abonnement dat de toewijzing van middelen, arbeidskosten en andere projectkosten omvat, zodat uw belanghebbenden een idee krijgen van de mogelijke investeringsbehoeften.

Schets een gedetailleerd budget abonnement dat de toewijzing van middelen, arbeidskosten en andere projectkosten omvat, zodat uw belanghebbenden een idee krijgen van de mogelijke investeringsbehoeften. Risicobeoordeling: Benadruk potentiële risico's en uitdagingen die zich kunnen voordoen tijdens de levensduur van het project, zodat je laat zien dat je voorbereid bent op onvoorziene omstandigheden.

Benadruk potentiële risico's en uitdagingen die zich kunnen voordoen tijdens de levensduur van het project, zodat je laat zien dat je voorbereid bent op onvoorziene omstandigheden. Methodologie: Licht de aanpak of methoden toe die zullen worden gebruikt om de doelstellingen van het project te bereiken. Dit deel laat zien hoe je van plan bent het project aan te pakken.

Licht de aanpak of methoden toe die zullen worden gebruikt om de doelstellingen van het project te bereiken. Dit deel laat zien hoe je van plan bent het project aan te pakken. Benodigde middelen: Beschrijf in detail de mankracht, materialen en andere middelen die nodig zijn voor het project. Deze informatie geeft duidelijkheid over de benodigdheden voor het project.

Beschrijf in detail de mankracht, materialen en andere middelen die nodig zijn voor het project. Deze informatie geeft duidelijkheid over de benodigdheden voor het project. Rollen en verantwoordelijkheden van belanghebbenden: Geef een gedetailleerde beschrijving van de rol van elke deelnemer, met de nadruk op hun bijdrage aan het bereiken van de doelen van het project. Dit bevordert de verantwoording en duidelijkheid voor het team.

Geef een gedetailleerde beschrijving van de rol van elke deelnemer, met de nadruk op hun bijdrage aan het bereiken van de doelen van het project. Dit bevordert de verantwoording en duidelijkheid voor het team. Evaluatie van het project: In dit onderdeel wordt beschreven hoe het succes van het project zal worden gemeten en geëvalueerd. Identificeer sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) die zullen worden gebruikt om de effectiviteit en het succes van het project te meten.

In dit onderdeel wordt beschreven hoe het succes van het project zal worden gemeten en geëvalueerd. Identificeer sleutelprestatie-indicatoren (KPI's) die zullen worden gebruikt om de effectiviteit en het succes van het project te meten. Conclusie/afsluiting van het project: Een doordachte conclusie die alles samenvat van je doelen, taken, tijdlijn en verwachte resultaten van het project. Dit brengt alle cruciale aspecten van het voorstel netjes samen.

Een doordachte conclusie die alles samenvat van je doelen, taken, tijdlijn en verwachte resultaten van het project. Dit brengt alle cruciale aspecten van het voorstel netjes samen. Extra bijlagen: Voeg alle extra materialen, bronnen of documentatie toe die je projectvoorstel verder verduidelijken of ondersteunen. Dit kunnen grafieken, mockups, bestaand onderzoek, enz. zijn.

Win business over met sjablonen voor projectvoorstellen van ClickUp

Projectvoorstellen hoeven niet saai te zijn of in een saai Word document te staan. Gelukkig heeft ClickUp honderden kant-en-klare sjablonen om u te helpen uw volgende project abonnement , voorstel of binnenkomende verzoeken.

Of u nu belanghebbenden wilt opnemen, werk aan teamleden wilt toewijzen of gewoon een visueel aantrekkelijker projectvoorstel wilt maken, ClickUp is het antwoord voor u.

En het beste deel?

Al onze sjablonen zijn compleet gratis. Maak uw eigen werkruimte, implementeer een kant-en-klaar sjabloon en begin vandaag !