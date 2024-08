8 beste BPM-tools in 2024 (voor- en nadelen, prijzen)

Op zoek naar de beste BPM software ? Beheer van bedrijfsprocessen is een van de meest essentiële processen voor elk bedrijf. Het helpt u bij het optimaliseren van uw werkstromen om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt.

bPM is echter een ingewikkeld proces, dus je kunt er niet zomaar een tool voor gebruiken, toch?

Wat je nodig hebt is een gespecialiseerde BPM tool.

Het is een platform dat al je bedrijfsgerelateerde processen en workflows optimaliseert en automatiseert.

In dit artikel bespreken we wat BPM-software is en belichten acht populaire BPM-tools die vandaag beschikbaar zijn. We bespreken de belangrijkste functies, voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen van klanten om je te helpen de beste te kiezen!

Laten we beginnen!

Hier is een lijst met de acht beste tools voor het beheer van bedrijfsprocessen waarmee je in 2023 elk werkproces kunt optimaliseren:

1. ClickUp

ClickUp is 's werelds #1 software voor projectmanagement . Het is toevallig ook op maat gemaakt voor het beheer van bedrijfsprocessen!

Of het nu gaat om procesautomatisering, bijhouden van voortgang of middelenbeheer clickUp kan alles aan wat je erin gooit!

Hoe ClickUp helpt bij het beheer van bedrijfsprocessen:

Workstroom automatisering : met 50+ kant-en-klare oplossingenautomatisering van werkstromen commando's kunt u repetitieve taken in een handomdraai automatiseren of zelfs uw eigen geautomatiseerde workflows aanpassen en bouwen voorwerkstroombeheer *Aangepaste Taak Statussen: maak relevante en aangepaste statussen voor Taken voor elk type project

ClickUp Documenten : eenvoudig project- of bedrijfsgerelateerde documenten maken, delen en opslaan met uw medewerkers virtueel of interne teams

Dashboards en Rapportage : gebruik de Agile Dashboards van ClickUp om de voortgang van uw projecten en teamprestaties te visualiseren en te meten met grafieken zoals Snelheid , Opbranding , Burndown en Cumulatieve werkstroomdiagrammen *Multiple Assignees: wijs eenvoudig meer dan één team lid of zelfs een Team toe aan een gezamenlijk project of taak

en : gebruik de Agile Dashboards van ClickUp om de voortgang van uw projecten en teamprestaties te visualiseren en te meten met grafieken zoals Snelheid , Opbranding , Burndown en Cumulatieve werkstroomdiagrammen *Multiple Assignees: wijs eenvoudig meer dan één team lid of zelfs een Team toe aan een gezamenlijk project of taak Krachtige integraties : of het nu gaat om communicatie, video bellen of tijdsregistratie, ClickUp biedt integratie met tal van apps van Slack en Zoom naar Toggl en Google Drive

ClickUp voordelen

Gebruiksvriendelijke interface

Biedt een gratis versie met veel functies

Eenvoudig beheer van werkstromen met functies voor slepen en neerzetten

Creëer een geautomatiseerd proces voor eenvoudig Taakbeheer

Kan zich aanpassen aan elke projectstijl met meerdere weergaven

Kan snel taken toewijzen aan elk team lid

Complexe processen abonneren of procesdiagrammen tekenen met mindmaps

Kan het volgende bijhoudentijdlijn voor projecten met Gantt Grafiek

De prioriteit van een taak markeren als laag, normaal, hoog en urgent

AanmakenTaak afhankelijkheden om ervoor te zorgen dat de Taken in de juiste bestelling worden uitgevoerd

Ondersteunt Native Tijdregistratie om te weten hoe lang het duurt om uw projecten en werkstroomtaken te voltooien

Beschikbaar als krachtige desktop, browser en mobielapps ClickUp nadelen

Geen white label beschikbaar

Kan geen dashboards exporteren

ClickUp prijzen

ClickUp biedt een krachtige gratis versie met veel nuttige functies. Voor extra functies beginnen betaalde abonnementen echter bij slechts $5/gebruiker per maand.

ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (1300+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (2000+ beoordelingen)

2. Processtraat

Via Processtraat Process Street is een eenvoudige BPM-oplossing die een onderneming helpt terugkerende bedrijfsprocessen te beheren.

Maar bent u op de verkeerde "straat" aan het blaffen als u het gebruikt om uw bedrijfsproces _ te beheren?

Laten we eens kijken!

de belangrijkste functies van #### Process Street

Snel workflows met checklists maken en toewijzen

Dashboard voor het real-time bijhouden van Taak activiteiten

Werkstroom automatiseringen die acties kunnen triggeren in apps zoals Salesforce, Jira, Slack en meer

Goedkeuringen voor het stroomlijnen van een geautoriseerd BPM proces

Geplande checklists en modules voor automatisering van processen

Process Street voordelen

Eenvoudige gebruikersinterface

Kan gemakkelijk gestructureerdeprocesdocumenten* Audio- en videobestanden toevoegen aan documenten

Eenvoudig dagelijkse activiteiten bijhouden met activity feed

Processtraat nadelen

Geen offline versie beschikbaar

Biedt geen desktop-apps

Het basisprijs abonnement ondersteunt geen prioriteit

Prijzen voor Process Street

Biedt een gratis forever abonnement voor 1 lid. Betaalde abonnementen beginnen bij $25/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Process Street klanten

G2: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (480+ beoordelingen)

3. Kissflow

Via Kissflow Kissflow is een cloud-gebaseerde BPM-softwareoplossing voor bedrijven van elke grootte. Deze software voor workflowbeheer ondersteunt functies voor automatisering van bedrijfsprocessen en prestatiebewaking.

_Kun je er je BPM-problemen mee vergeten?

Laten we eens kijken.

Kissflow sleutel functies

Servicetickets toewijzen en bijhouden voor een snelle oplossing

Dashboards voor sleutelinzichten in processen

Kan toewijzingen, notificaties en escalaties automatiseren

Schaalbaar om grote datavolumes en complexiteit aan te kunnen

Eenmalige aanmelding voor elk ander platform zoals G Suite en Office365

Kissflow voordelen

Eenvoudige workflow aanpassenreengineering van bedrijfsprocessen zonder code

Kan gebruikers toewijzen aan elke stap van het bedrijfsproces

Biedt aanpasbare rapportages

Kan workflows koppelen aan tools van derden

Kissflow nadelen

Kan moeilijk zijn om een beginnende gebruiker aan boord te krijgen

Kan geen taken aan meerdere gebruikers toewijzen zonder groepen aan te maken

Dure abonnementen

Kissflow prijzen

De betaalde abonnementen voor deze BPM software oplossing beginnen bij $10/gebruiker per maand.

Beoordelingen van Kissflow klanten

G2: 4.3/5 (460+ beoordelingen)

Capterra: 3.8/5 (20+ beoordelingen)

4. Appian

Via Appian Appian is een platform voor app-ontwikkeling waarmee ontwikkelaars procesgerichte applicaties kunnen bouwen. Hoewel het geen traditionele procesbeheersoftware is, kan het helpen om uw bestaande processen voor bedrijfsactiviteiten te optimaliseren.

Appian sleutel functies

Slepen en neerzetten om snel processen te creëren

Mogelijkheid om real-time Taak en Proces gerelateerde gegevens weer te geven

Gegevens integreren vanuit RDBMS, cloud services of verouderde systemen

Proces opslagplaats voor het opslaan van eerder ontworpen workflows

Low-code automatiseringsplatform voor procesverbetering

Appian professionals

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve interface

Kan eenvoudig kritisch bedrijfsbeleid en procedures definiëren

Snel formulieren voor taken en dashboards maken

Overal toegang tot workflows en processen

Appian nadelen

Beperkte flexibiliteit als het gaat om aanpassingen

Vereist basiskennis van codering

Kan geen opmerkingen toewijzen aan een specifiek team lid

Appian prijzen

Er is een gratis abonnement voor maximaal 15 gebruikers. Betaalde abonnementen beginnen bij $75/gebruiker per maand.

Appian beoordelingen van klanten

G2: 4,5/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (60+ beoordelingen)

5. Bitrix24

Via Bitrix24Bitrix24 is een communicatie- en samenwerkingsplatform dat door teams wordt gebruikt als softwaretool voor relatiebeheer (CRM) en projectmanagement.

Als je echter op zoek bent naar een eenvoudige softwareoplossing die je "24/7" kunt gebruiken, kun je beter ergens anders kijken.

Bitrix24 sleutel functies

Biedt taken met sjablonen, checklists en subtaken

Instant messenger voor snelle interne communicatie

No-Code RPA

Eenvoudig opslaan en delen van documenten in drie soorten schijven

Kalenders voor efficiënt beheer van medewerkers en middelen

Bitrix24 voordelen

Handige en intuïtieve CRM-interface

Kan u gemakkelijk helpen bij het bewaken van uw verkooptrechter

Kan worden gebruikt als HRMS (Human Resource Management System)

Biedt zowel Android- als iOS-apps

Bitrix24 nadelen

Moeilijke onboarding

Beperkte ingebouwde statussen voor Taken

Agile beheer functies zoals Agile grafieken ontbreken

Bitrix24 prijzen

Bitrix24 biedt een gratis abonnement voor onbeperkte gebruikers. Betaalde abonnementen beginnen bij $49/maand voor alle gebruikers.

Beoordelingen van Bitrix24 klanten

G2: 4,0/5 (340+ beoordelingen)

Capterra: 4.0/5 (420+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Bitrix24 alternatieven !

6. Smartsheet

Via SmartsheetSmartsheet is een spreadsheet-gebaseerd hulpmiddel voor het beheer van bedrijfsprocessen dat helpt bij het plannen, beheren en bijhouden van projecten.

En als je een fan bent van spreadsheets, zul je het geweldig vinden. Maar tenzij je in de jaren 90 leeft, lijkt deze BPM-softwaretool misschien verouderd.

Smartsheet sleutel functies

Kan webformulieren maken en gebruiken om gegevens te verzamelen

Weergave van gantt om een tijdlijn te krijgen vanafhankelijkheid van projecten en mijlpalen

Rij-, kaart- en sheetgesprekken om gemakkelijk projectdetails te bespreken

Toestemmingsniveaus om te bepalen of mensen het project mogen weergeven, bewerken of beheerder zijn

Sjablonen om snel specifieke zakelijke problemen aan te pakken

Smartsheet voordelen

Kan eenvoudige, geautomatiseerde workflows bouwen voor een repetitief en handmatig proces

Kan bijlagen uploaden in gesprekken en sheets

Integreert apps van derden met apps als Salesforce en Jira

Biedt mobiele apps voor zowel Android- als iOS-apparaten

Smartsheet nadelen

Spreadsheets zijn geen gebruikersvriendelijke manier om processen te beheren

Mist een speciale activiteitenstroom

Gebrek aan ingebouwde functie voor tijdsregistratie

Smartsheet prijzen

De betaalde abonnementen voor dit BPM-platform beginnen bij $7/gebruiker per maand.

Smartsheet klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (2000+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (1500+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Schrift alternatieven !

7. Nintex

Via Nintex Nintex is een platform dat u helpt bij het creëren, automatiseren en optimaliseren van zakelijke workflows en processen. Het is echter niet de meest betaalbare BPM-oplossing voor de meeste teams.

Nintex sleutel functies

Kan bedrijfsactiviteiten of -processen visueel in kaart brengen en plannen

Repetitief werk automatiseren met automatisering van robotische processen

Processen optimaliseren met AI van derden, machine learning en Natural Language Processing

Biedt workflows voor proces- en documentgoedkeuring

Nintex-professionals

Gebruiksvriendelijke interface

Gepersonaliseerde dashboards enprocessen in kaart brengen* Ontwerper met slepen en neerzetten voor eenvoudig aanmaken van werkstromen

Kan gemakkelijk integreren metzakelijke apps zoals SharePoint Nintex nadelen

Moeilijk om complexe processen te bouwen en te beheren

Integratie van apps van derden kan moeilijk zijn

Dure abonnementen

Nintex prijzen

Betaalde abonnementen beginnen bij $25.000/jaar voor onbeperkte gebruikers, onbeperkte workflows en 2.000 documentgeneraties.

Nintex beoordelingen van klanten

G2: 4.2/5 (650+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

8. Bizagi Modelbouwer

Via Bizagi Modelleer Bizagi Modeler, onderdeel van de Bizagi BPM Suite, is een andere populaire beheersoftware voor bedrijfsprocessen. Deze tool voor procesmodellering helpt gebruikers de klantervaring te verbeteren door optimalisatie en verbetering van bedrijfsprocessen.

Bizagi sleutel functies

Gedetailleerde werkstroomdiagrammen maken voor snelle visuele overzichten

Eenvoudig samenwerken aan elk model van bedrijfsprocessen

Real-time notificaties en activiteitenstroom voor constante updates

Processen kunnen worden gepubliceerd in formaten zoals Word, PDF en Excel

Bizagi Modeler voordelen

Gebruiksvriendelijk

Kan bedrijfsprocessen simuleren om dingen uit te testen

Heeft een krachtige workflow engine voor operationele efficiëntie

Kan offline werken

Bizagi Modeler nadelen

Zeer beperkte cloud opslagruimte voor het basis abonnement

Alleen beschikbaar voor Windows-apparaten

Geen functie voor Gantt grafieken

Bizagi Modeler prijzen

Bizagi Modeler biedt een gratis abonnement met beperkte functies. Neem contact op met het verkoopteam voor een prijsopgave als je team meer dan 100 gebruikers heeft.

Beoordelingen van Bizagi Modeler klanten

G2: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

Hoe kies je de beste tool voor Business Process Management?

Het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen is essentieel en het vinden van de juiste tool voor het beheer van bedrijfsprocessen is cruciaal.

Een goede BPM-softwaretool helpt je om processen te automatiseren, verbeterpunten te identificeren en je samenwerking te verbeteren om dingen sneller te laten verlopen.

Het enige wat je hoeft te doen is de lijst met tools die we hier vermeld hebben doornemen om de tool te vinden die bij jouw BPM-strategie past.

Maar om jezelf tijd (en geld) te besparen, kun je het volgende doen ClickUp gratis uit? Het is duidelijk de beste BPM-tool die er is met functies voor automatisering, samenwerking tussen teams, app-integraties en al het andere dat je nodig hebt om je bedrijfsefficiëntie te verbeteren!