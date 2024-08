10 gratis sjablonen voor adviesovereenkomsten en diensten

Consultants maken bedrijven sneller, beter en winstgevender. Maar omdat consultants buitenstaanders zijn die een bedrijf binnenkomen, moet je eerst alles op een rijtje hebben voordat je aan de slag gaat.

Overcommunicatie en duidelijkheid zijn hier de sleutelwoorden. Van contracten tot projecttijdschema's tot klantgegevens, heeft een consultancybedrijf professionele sjablonen nodig om op één lijn te komen met de bedrijven die ze bedienen.

Of je nu een consultant bent of een bedrijf dat met een consultant werkt, met de juiste sjablonen kun je tijd en moeite besparen. Het is zo eenvoudig als het vinden van een sjabloon die werkt en het kopiëren en plakken van je projectgegevens. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat je geen middel onbeproefd laat en het proces voor iedereen efficiënter maakt. 🙌

Bekijk deze gids om te leren wat adviessjablonen zijn, hoe je een goede sjabloon herkent en 10 opties om je werk efficiënter te maken.

Wat zijn adviessjablonen?

Een adviessjabloon is een herbruikbaar document dat consultants of hun klanten kunnen gebruiken om het samenwerkingsproces te versnellen. Consultants kunnen sjablonen maken voor vrijwel elk document, inclusief contracten, projectresultaten rapporten, tijdregistratie klanten ontdekken en nog veel meer.

Natuurlijk zou je elke keer een nieuw document kunnen maken, maar we durven te wedden dat je het daar te druk voor hebt. Door een aantal van de meer repetitieve onderdelen van het adviesproces te templateren, wordt plug-and-play mogelijk voor je bedrijf, klanten en potentiële klanten.

Maak gewoon een kopie van een adviessjabloon, vul de relevante gegevens in en ga aan de slag. Zo kunt u zich concentreren op wat echt belangrijk is: resultaten behalen voor uw klanten.

Elementen van goede adviessjablonen

Elk adviesbureau is anders. De "juiste" sjabloon voor uw bedrijf is misschien niet geschikt voor een ander bedrijf. Toch zijn er een aantal beproefde tekenen van een goede sjabloon voor een consultant, zoals:

Duidelijke organisatie: Er zijn veel koks in de keuken tijdens een consultancyproject. Hoe beter uw sjablonen zijn georganiseerd, hoe beter het project zal verlopen. Zorg ervoor dat de sjablonen die u kiest intuïtief en gemakkelijk te volgen zijn. Koppen, opsommingstekens en afbeeldingen moeten uw beste vrienden zijn.

Er zijn veel koks in de keuken tijdens een consultancyproject. Hoe beter uw sjablonen zijn georganiseerd, hoe beter het project zal verlopen. Zorg ervoor dat de sjablonen die u kiest intuïtief en gemakkelijk te volgen zijn. Koppen, opsommingstekens en afbeeldingen moeten uw beste vrienden zijn. Visuele hulpmiddelen en kleur: Mooie kleuren zijn prettig voor de ogen, maar ze dienen ook een doel. Visuele hulpmiddelen zoals grafieken, afbeeldingen en diagrammen vestigen de aandacht op de juiste delen van een document en helpen kijkers om complexe ideeën te begrijpen. Bovendien maken visuele hulpmiddelen en opvallende kleuren een grotere indruk.🤩

Mooie kleuren zijn prettig voor de ogen, maar ze dienen ook een doel. Visuele hulpmiddelen zoals grafieken, afbeeldingen en diagrammen vestigen de aandacht op de juiste delen van een document en helpen kijkers om complexe ideeën te begrijpen. Bovendien maken visuele hulpmiddelen en opvallende kleuren een grotere indruk.🤩 Herbruikbare invulmogelijkheden: Met een goede consultantsjabloon kun je een document snel vullen met relevante details. Dankzij deze functionaliteit kun je een sjabloon keer op keer gebruiken zonder dat je PDF's hoeft te bewerken of het hele document opnieuw hoeft op te stellen.

Met een goede consultantsjabloon kun je een document snel vullen met relevante details. Dankzij deze functionaliteit kun je een sjabloon keer op keer gebruiken zonder dat je PDF's hoeft te bewerken of het hele document opnieuw hoeft op te stellen. Automaties: Met de juiste sjabloon kun je actie ondernemen op het moment dat een formulier is ingevuld. Bijvoorbeeld eensamenwerkingstool voor klanten automatisch aangepaste velden maken waarmee u taakdetails kunt invoeren.

10 gratis sjablonen voor consultants

Of je nu op zoek bent naar een sjabloon voor een consultancy voorstel, serviceovereenkomst er is een sjabloon voor, een document met projectresultaten of een contract. Gelukkig hoef je niet je eigen sjablonen te maken; wij hebben er tientallen voor je gemaakt! Bekijk onze 10 favoriete sjablonen voor consultingbedrijven om uw workflow te stroomlijnen. ✨

1. ClickUp Consulting overeenkomst sjabloon

Stel een ijzersterke overeenkomst op die verwachtingen schept en u juridisch beschermt met deze ClickUp sjabloon voor kleine bedrijven

Het is verleidelijk om meteen in een consultancyproject te springen, maar u hebt een soort schriftelijke overeenkomst nodig. Een consultancyovereenkomst helpt iedereen op één lijn te komen over de projectomvang betalingsinformatie en andere details over de workflow van de consultant.

Een consultantovereenkomst omvat vergoedingen, betalingsmethoden, contractuele rechten, belastingafdrachten, vrijwaring, onderaanneming en nog veel meer. Het beschermt niet alleen de consultant, maar geeft de klant ook een beter idee van wat hij kan verwachten als hij met een consultingteam werkt. ClickUp's sjabloon voor een consultancyovereenkomst maakt het eenvoudig om een consultancyovereenkomst op te stellen die uw belangen beschermt. Deze consultancyovereenkomst is aanpasbaar, dus u kunt de ingangsdata, namen van klanten, en project mijlpalen . Je kunt zelfs meer inhoudsblokken toevoegen als je extra koppen wilt.

Zorg ervoor dat u de lettertypen, lay-out en omslagafbeelding bijwerkt om uw sjabloon echt te laten schitteren. Als u veel sjablonen maakt, volg de richtlijnen voor branding om telkens een consistent beeld te creëren.

Als je document klaar is om te verzenden, kun je het exporteren en naar de klant sturen om te ondertekenen. Houd er wel rekening mee dat een gratis adviesovereenkomst geen vervanging is voor een adviescontract. Als je op zoek bent naar een contractsjabloon bekijk dan sjablonen

3 en #9 op onze lijst. Deze sjabloon downloaden ### 2. ClickUp Consultant Tijdregistratie Sjabloon

Houd bij hoe u uw tijd besteedt aan elk klantproject met deze sjabloon van ClickUp

Tijd is letterlijk geld voor consultants die vaak per uur factureren. Maar vertrouwen is gebouwd op transparantie, dus het is een goed idee voor consultants om alle tijd registreren die ze voor een klant werken in een mooie, gemakkelijk te lezen urenstaat.

De ClickUp Consultant Tijdregistratie Sjabloon maakt het een makkie voor consultants om niet alleen hun tijd bij te houden en door te geven aan hun klanten, maar ook om bij te houden hoe ze hun tijd besteden.

Gebruik de formules van deze sjabloon om de kosten voor een potentiële klant in te schatten, of houd de tijd bij voor je crediteurenadministratie. De sjabloon voor tijdregistratie bevat negen aangepaste velden zoals inspanningsniveau, account, uurtarief, vervaldatum voor betaling en geschatte kosten om consultants te helpen hun tijd en inkomsten te beheren. Het bevat ook verschillende weergavetypen om je betalingsstatussen op één blad te zien en je tracker- en takenlogboeken op een ander blad. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Consulting Bedrijfscontract Sjabloon

Met deze ClickUp-sjabloon kunt u uw bedrijfsnaam en een paar andere snelle details invoeren om een professioneel zakelijk contract op te stellen

Uw consultancyovereenkomst is belangrijk, maar een contract is een must-have. Consultants kunnen het volgende gebruiken ClickUp's sjabloon voor een zakelijk contract met hun klanten, maar ook met alle leveranciers of onderaannemers die ze in dienst hebben, om snel een bindend contract op te stellen.

U bent vrij om deze sjabloon aan te passen zoals u wilt, maar uit de doos bevat het secties voor:

Aangeboden diensten

Vergoedingen

Annuleringsvoorwaarden

Toepasselijk recht

Garanties

Scheidbaarheid

Verklaring van afstand en wijzigingen

Erkenning

Als uw klant de voorwaarden van deze overeenkomst wil aanpassen, maakt ClickUp het eenvoudig om wijzigingen aan te brengen met een paar tikken. Voeg uw klant toe als bijdrager aan het document als hij specifieke voorwaarden wil toevoegen. Of neem clausules op zoals de wetten van de staat waar u zaken doet, evenals afspraken over vertrouwelijke informatie, intellectueel eigendom en niet-concurrentiebedingen.

Deze sjabloon dekt andere zaken dan een overeenkomst voor adviesdiensten, maar zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit en dat je juridisch gedekt bent. Onderteken altijd een contract voordat je aan een consultingproject begint. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Consulting Bedrijfsplan Sjabloon

ClickUp's sjabloon voor zakelijke voorstellen zorgt ervoor dat u in een mum van tijd meer nieuwe klanten vindt

Zie een adviesrapport als een projectvoorstel dat je naar potentiële klanten stuurt bescheiden opscheppen over je expertise in je onderwerp. Sjablonen voor adviesvoorstellen moeten zowel je knowhow op een bepaald gebied beschrijven als je businessplan om resultaten te behalen voor de klant. ClickUp's sjabloon voor adviesrapporten bevat een inleiding, die lijkt op een voorblad of een samenvatting. Dit is het gedeelte van het bedrijfsadviesvoorstel waar u de doelstellingen van het rapport uitlegt, de omvang van het werk en de methodologie.

In het gedeelte Resultaten en discussie geef je de huidige status-quo weer en benadruk je wat wel en niet kan worden verbeterd met dit plan. Je hebt bijvoorbeeld gemerkt dat de website van de potentiële klant wat backendproblemen heeft.

Maar dat kan al dan niet worden opgelost als ze een contentmarketingconsultant inhuren. Van daaruit maak je een actieplan voor hoe je het bedrijf gaat verbeteren. In het gedeelte Conclusie & aanbevelingen geef je een overzicht op hoog niveau, een soort tl;dr-overzicht van het rapport en het project dat eindigt met je aanbevelingen.

Leer over de beste_ CRM's voor consultants ! Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Klant Succes Samenwerkings Sjabloon

Volg de status van al uw klantprojecten op één plaats met deze ClickUp adviessjabloon

U werkt met veel mensen samen om de grote dromen van uw klant waar te maken. Maar het kan lastig zijn om een vast proces te volgen zonder een duidelijke structuur, en dat is waar deze adviessjabloon uitkomst biedt.

De ClickUp Klant Succes Samenwerkings Sjabloon vereenvoudigt het doorgeven van taken tussen verschillende teams en het bijhouden van de voortgang van elke fase van het project. Deze sjabloon bevat verschillende weergaven, waaronder een lijstweergave en een aanvullingspijplijn.

Het slaat ook belangrijke informatie over klanten op, zoals de datums waarop het contract is getekend en de beslissers, projectbudget sector en contractduur. Binnen de sjabloon kun je de projectstatus voor meerdere klanten bijhouden, taken toevoegen, tijd bijhouden, bijlagen uploaden en medewerkers toevoegen.

Deze sjabloon biedt ook automatisering ingebakken om een aangepast veld in te stellen wanneer je taken maakt. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp sjabloon voor klantensucces

Met deze sjabloon van ClickUp kunt u klantenverloop voorkomen

Als een klant vraagt: "Waar heb je aan gewerkt?", kun je een document over klantensucces tevoorschijn halen om te laten zien hoe druk je het hebt gehad.

Dit document houdt alle activiteiten bij op de account van uw klant, evenals contacten, accountverlengingen en risico's. De ClickUp sjabloon voor klantensucces bevat weergaven voor verlengingen, betrokkenheid, feedback en Net Promoter Score (NPS).

Het zal zelfs rapporteren over de gezondheid van een account om u te vertellen of een klant het risico loopt om door te draaien op basis van hun engagementniveau, Net Promoter Score en laatste contactmoment. Als je de band met al je klanten wilt verdiepen, is deze sjabloon een must. Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Klant Ontdek Sjabloon

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Agency-or-Client-Discovery-Call-Template-1400x670.png ClickUp sjabloon voor verkennende gesprekken met agentschap of klant /img/

Gebruik deze sjabloon van ClickUp om zelfverzekerd te zijn tijdens elk klantgesprek

Consultants drinken elke keer dat ze een nieuwe klant binnenhalen . Je moet snel op snelheid komen en ClickUp's sjabloon voor klantontdekking zal u helpen precies dat te doen.

Dit is een sjabloon voor een ontdekkingssessie die u kunt aanpassen voordat u een nieuwe klant belt. Je kunt het gebruiken om leads te kwalificeren via de telefoon en het algemene verloop van het gesprek te verbeteren.

Deze sjabloon bevat een scriptsjabloon die je kunt overnemen, plus een vragenbank om je te helpen de juiste vragen te stellen. De kleurcodering, kopteksten en afbeeldingen maken het makkelijk om door het digitale script te bladeren, zodat je nog steeds goed kunt nadenken en de flow van het gesprek kunt aanpassen als dat nodig is. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Project Management Diensten Contract Sjabloon

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Management-Services-Contract-Template-1400x675.png ClickUp Project Management Services Contract Sjabloon /img/

Projectmanagers zullen dol zijn op deze plug-and-play overeenkomstsjabloon van ClickUp

We hebben een consultancyovereenkomst en een algemeen zakelijk contract behandeld, maar deze ClickUp Project Management Services Contract is specifiek afgestemd op consultants die hulp bieden bij projectmanagement en projectuitvoering .

Dit gespecialiseerde contract bevat paragrafen over:

Omvang van de consultancydienst

Contractduur

Betalingsvoorwaarden

Beëindiging van het contract

Verplichtingen

Eigendomsinformatie

Aansprakelijkheidsbeperking en schadeloosstelling

Onafhankelijke contractant

Algemene voorwaarden

Consulting voorstel

Het bevat ook een Exhibit A document, dat de gerelateerde diensten beschrijft waarmee je akkoord gaat als projectmanager. Zie dit als een document met een gedetailleerde beschrijving van je functie en wat de klant van je kan verwachten. Deze sjabloon downloaden

10. Ondertekend Microsoft Word Consulting Voorstel Sjabloon

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Signaturely-Microsoft-Word-Consulting-Agreement-Template.png Microsoft Word Consulting overeenkomst sjabloon /img/

Via Handtekening

Dit is een andere vorm van een voorbeeld van een consultancyovereenkomst die is uitgevoerd door juridische experts en proeflezers. Als je een snel Word-document nodig hebt om in te vullen en naar een klant te sturen, kun je met deze gratis bron binnen een paar minuten aan de slag.

Deze gratis Microsoft Word Adviesovereenkomst Sjabloon van Signaturely wordt geleverd met een samenvatting van de diensten, een voorschotschema en een overeenkomst voor onkostenvergoeding. Hoewel dit stuk is beoordeeld door een advocaat, is het geen juridisch advies, dus je moet het nog steeds doornemen om er zeker van te zijn dat het de toepasselijke wetten in jouw gebied raakt. Deze sjabloon downloaden

Probeer sjablonen voor consultancy voor uw bedrijf

Consultingwerk maakt bedrijven beter en sjablonen maken consultants efficiënter. Drukke consultants hebben geen tijd om voor elke klant nieuwe documenten te genereren. Daarom is het zo belangrijk om je workflow te templateren.

ClickUp's enorme bibliotheek met consulting-sjablonen geeft u gemoedsrust door al uw werk naar één eenvoudig platform te brengen. 📚 Bekijk nu ClickUp's sjablonen om meer te doen in minder tijd.