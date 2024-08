10 gratis sjablonen voor personeelshandboeken in Word & ClickUp

Een werknemershandboek maken is een must voor elk bedrijf.

Het dient als referentiepunt voor zowel werkgevers als werknemers en zorgt ervoor dat iedereen zijn rechten, verantwoordelijkheden en verwachtingen op de werkplek begrijpt. Een effectief personeelshandboek moet uitgebreid maar toch beknopt zijn en onderwerpen behandelen als acceptabel gedrag, veiligheidsprocedures, richtlijnen voor vergoedingen en verlofbeleid.

Hoewel deze documenten een cruciaal onderdeel vormen van het runnen van een bedrijf, kan het moeilijk zijn om te weten wat er in moet staan en hoe je moet beginnen. Gelukkig hebben wij al het zware werk al voor je gedaan.

In dit artikel bespreken we wat een sjabloon voor een personeelshandboek is en wat een goed sjabloon is. Daarna delen we onze 10 favoriete sjablonen voor personeelshandboeken, zodat je meteen aan de slag kunt met je eigen sjabloon.

Wat is een sjabloon voor een werknemershandboek?

Voordat we het over sjablonen hebben, moeten we eerst duidelijk maken wat een werknemershandboek is.

Een werknemershandboek is een document dat werknemers belangrijke informatie geeft over het beleid en de procedures van de organisatie en over hun rechten en verantwoordelijkheden op de werkplek.

Ze dienen als leidraad voor al het personeel om hun functie te begrijpen en te voldoen aan de bedrijfsvoorschriften, en behandelen onderwerpen zoals organisatiestructuur, standaard operationele procedures, gedragscode, verlof, ziekteverlof en andere voordelen voor werknemers, disciplinaire procedures en nog veel meer.

Een effectief personeelshandboek is essentieel voor het creëren van een gezonde en productieve werkplek, omdat het helpt verwachtingen te definiëren, vertrouwen tussen werknemers en hun werkgevers te bevorderen, duidelijkheid te verschaffen over rollen en verantwoordelijkheden, een cultuur van respect op te bouwen en naleving van relevante wetten te garanderen. Werknemers moeten al vroeg in hun dienstverband op de hoogte worden gesteld van de inhoud van het handboek, zodat ze het beleid en de procedures van het bedrijf begrijpen.

Met een uitgebreid en up-to-date werknemershandboek kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun werknemers zich geïnformeerd en gerespecteerd voelen terwijl ze samenwerken om succes te behalen.

Het maken van een werknemershandboek met behulp van een sjabloon is de eenvoudigste manier om te beginnen.

Sjablonen zijn eenvoudigweg kant-en-klare stappenplannen die aangeven wat er in het handboek moet komen te staan. Een sjabloon heeft meestal secties zoals organisatiestructuur, prestatiemanagement compensatieplannen, arbeidsvoorwaardenbeleid, veiligheidsprotocollen en disciplinaire procedures. Daarnaast kan het worden aangepast om informatie op te nemen die specifiek is voor elk bedrijf, zoals de missie en waarden, richtlijnen voor klantenservice en initiatieven op het gebied van diversiteit.

Wat maakt een sjabloon voor een goed werknemershandboek?

Een goed sjabloon voor een personeelshandboek is uitgebreid, gemakkelijk te begrijpen en in lijn met de cultuur en waarden van uw bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke kenmerken van een goed sjabloon:

Gedetailleerd: Een goed sjabloon moet rekening houden met elk onderdeel dat belangrijk is om op te nemen in een werknemershandboek. U kunt altijd secties verwijderen die niet van toepassing zijn op uw bedrijf, maar het is beter om een sjabloon te hebben die te gedetailleerd is dan een sjabloon die belangrijke informatie mist.

Een goed sjabloon moet rekening houden met elk onderdeel dat belangrijk is om op te nemen in een werknemershandboek. U kunt altijd secties verwijderen die niet van toepassing zijn op uw bedrijf, maar het is beter om een sjabloon te hebben die te gedetailleerd is dan een sjabloon die belangrijke informatie mist. Aanpasbaar: Een goed sjabloon voor een werknemershandboek moet aanpasbaar zijn, zodat u beleidsregels kunt toevoegen of verwijderen op basis van uw specifieke behoeften. Het moet ook mogelijk zijn om het taalgebruik en de toon aan te passen aan de cultuur en waarden van uw bedrijf en het moet gemakkelijk bij te werken zijn om ervoor te zorgen dat het nauwkeurig blijft en voldoet aan de voorschriften.

Een goed sjabloon voor een werknemershandboek moet aanpasbaar zijn, zodat u beleidsregels kunt toevoegen of verwijderen op basis van uw specifieke behoeften. Het moet ook mogelijk zijn om het taalgebruik en de toon aan te passen aan de cultuur en waarden van uw bedrijf en het moet gemakkelijk bij te werken zijn om ervoor te zorgen dat het nauwkeurig blijft en voldoet aan de voorschriften. Toegankelijk: Een goed sjabloon voor een handboek moet resulteren in een eindproduct dat gemakkelijk toegankelijk is voor alle werknemers, zowel op het bedrijfsterrein als daarbuiten. Het moet beschikbaar zijn in zowel gedrukte als digitale vorm en moet gemakkelijk toegankelijk en navigeerbaar zijn.

Een goed sjabloon voor een handboek moet resulteren in een eindproduct dat gemakkelijk toegankelijk is voor alle werknemers, zowel op het bedrijfsterrein als daarbuiten. Het moet beschikbaar zijn in zowel gedrukte als digitale vorm en moet gemakkelijk toegankelijk en navigeerbaar zijn. Consequent: Een goede sjabloon moet consistent zijn in opmaak, ontwerp, taal en toon. Dit zorgt ervoor dat alle werknemers dezelfde informatie ontvangen en dat er geen verwarring of misverstanden ontstaan.

Houd deze overwegingen in gedachten bij het kiezen van een sjabloon. Uiteindelijk wilt u de sjabloon kiezen die het beste past bij uw bedrijf en de behoeften van uw werknemers, in een formaat dat werkt voor uw personeel.

10 sjablonen voor personeelshandboeken

We hebben tien van onze favoriete sjablonen voor het werknemershandboek voor je verzameld, zodat je snel en eenvoudig een uitgebreid, goed geschreven en wettelijk handboek kunt maken. Met deze sjablonen bespaart u tijd en moeite, terwijl u er tegelijkertijd voor zorgt dat uw werknemers alle informatie hebben die ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun functie.

1. ClickUp Werknemershandboek Sjabloon

ClickUp werknemershandboek sjabloon

Maak niet de fout om een saai handboek samen te stellen. Het is geen geheim dat basiswerknemershandboeken een saaie bedoening kunnen zijn nieuwe werknemers zullen snel hun interesse verliezen. In plaats daarvan ClickUp's sjabloon voor het werknemershandboek laat zien hoe u uw handboek persoonlijkheid kunt geven en het leuk kunt maken met behulp van afbeeldingen, emoji's of zelfs gifs.

Deze sjabloon voor het werknemershandboek bevat:

8 hoofdstukken met informatie, inclusief het verhaal van het bedrijf, de gedragsnormen, het communicatiebeleid, arbeidsvoorwaarden en ziektekostenverzekering, teambeleid, kantoorbeleid, compensatie- en prestatiebeoordelingsbeleid en ontslagbeleid Een volledig aanpasbare digitale lay-out die op elk moment kan worden bijgewerkt en aangevuld Tips en suggesties om uw handboek leuker en boeiender te maken voor werknemers om te lezen.

Vergeet niet dat een personeelshandboek een geweldige manier is om belangrijke informatie en beleidsregels aan je teamleden te communiceren. Neem dus de tijd om het uniek en aantrekkelijk te maken, en je nieuwe medewerkers zullen je er dankbaar voor zijn! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Geavanceerd Werknemershandboek Sjabloon

ClickUp sjabloon voor geavanceerd werknemershandboek

Soms is een uitgebreid werknemershandboek dat alleen gericht is op de belangrijkste informatie niet voldoende. Als je bedrijf een uitgebreider handboek nodig heeft, ClickUp's sjabloon voor geavanceerd werknemershandboek is voor jou.

Deze sjabloon voor het werknemershandboek bevat:

Een gedetailleerde handleiding die elke sectie definieert en tips en hulpmiddelen biedt voor het verzamelen en schrijven van de informatie 11 Informatiesecties, inclusief secties voorinwerkencultuur, werkplekbeleid (zoals kledingvoorschriften, betaald verlof en belangenverstrengeling), over uw bedrijf, beleid voor externe kantoren, standaardgedragscode, bedrijfspraktijken, aanwezigheidsbeleid, prestatiebeoordelingen, bedrijfsprivileges en opstartprocedures

Deze sjabloon is ontworpen met de gebruikerservaring in gedachten en biedt zo ongeveer alles wat een nieuwe werknemer kan wensen (of moet weten) over uw bedrijf, van hun eerste tot hun laatste dag. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Werknemershandboek & Beleidssjabloon

ClickUp werknemershandboek en beleidssjabloon

Als u een professioneler handboek nodig hebt dat zich voornamelijk richt op het werkgelegenheidsbeleid en de procedures van uw bedrijf, managementstructuren en gedragscode, overweeg ClickUp's werknemershandboeken, beleidsregels en procedures sjabloon .

Deze sjabloon voor het werknemershandboek bevat:

17 informatierubrieken , inclusief een welkomstbericht, een beschrijving van "ons ideale teamlid", inwerkinformatie, een sectie over de bedrijfscultuur, omgaan met vragen, werkplekbeleid, alles over uw bedrijf, beleid voor kantoren op afstand, hoe we werken, aanwezigheidsbeleid, noodplan, standaardgedragscode, bedrijfspraktijken, beleid en procedures, prestatiebeoordelingen, bedrijfsprivileges en inwerkpraktijken

, inclusief een welkomstbericht, een beschrijving van "ons ideale teamlid", inwerkinformatie, een sectie over de bedrijfscultuur, omgaan met vragen, werkplekbeleid, alles over uw bedrijf, beleid voor kantoren op afstand, hoe we werken, aanwezigheidsbeleid, noodplan, standaardgedragscode, bedrijfspraktijken, beleid en procedures, prestatiebeoordelingen, bedrijfsprivileges en inwerkpraktijken Een aanpasbare voorkant zodat u het handboek gemakkelijk kunt afdrukken of als PDF-bestand kunt opslaan

zodat u het handboek gemakkelijk kunt afdrukken of als PDF-bestand kunt opslaan Een dashboard op de voorpagina dat alle subpagina's laat zien en u een plek geeft om eigenaren en medewerkers aan elke sectie toe te wijzen

Deze sjabloon is onderverdeeld in 4 hoofdsecties (Alles over, Hoe we werken, Standaard gedragscode en Beleid & procedures) met subsecties binnen elke sectie om ervoor te zorgen dat er geen beleid wordt gemist. Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp werknemershandboek sjabloon

ClickUp werknemershandboek sjabloon

Als u een bedrijf wilt starten maar nog geen bedrijf hebt opleiding van werknemers gids nog niet, moet je een werknemershandboek maken. En dit Sjabloon voor werknemershandboek door ClickUp is de perfecte plek om te beginnen. Vul deze sjabloon in om uw werknemers te laten zien hoe ze kunnen slagen en groeien in hun functie.

Deze sjabloon voor een werknemershandboek bevat:

Een startgids die uitlegt wat een werknemershandboek is, waarom het nuttig is er een te hebben en hoe de ClickUp werknemershandboek-sjabloon te gebruiken

die uitlegt wat een werknemershandboek is, waarom het nuttig is er een te hebben en hoe de ClickUp werknemershandboek-sjabloon te gebruiken 2 hoofdstukken met 19 subsecties met informatie over uw bedrijf, details over de specifieke rol van de werknemer en beleid en procedures zoals tijdregistratie, in aanmerking komen voor overwerk, salarisdagen, pauzes, salarisinhoudingen, roosters, voordelen, vakantiedagen, disciplinaire maatregelen, COVID-beperkingen, hygiëne en veiligheid

met informatie over uw bedrijf, details over de specifieke rol van de werknemer en beleid en procedures zoals tijdregistratie, in aanmerking komen voor overwerk, salarisdagen, pauzes, salarisinhoudingen, roosters, voordelen, vakantiedagen, disciplinaire maatregelen, COVID-beperkingen, hygiëne en veiligheid Noten, schrijfaanwijzingen, leidraadvragen en tips bij elke sectie om u te helpen bij het maken van uw handleiding en bij het brainstormen over wat u moet schrijven

Houd er rekening mee dat personeelshandleidingen en werknemershandboeken niet hetzelfde zijn. Hoewel beide documenten belangrijke informatie bevatten voor werknemers, behandelt een werknemershandboek het algemene bedrijfsbeleid en de verwachtingen, terwijl een werknemershandboek zich richt op specifieke procedures en taken voor een bepaalde functie of afdeling. Deze sjabloon downloaden

5. ClickUp HR Handboek Sjabloon

ClickUp HR Handboek Sjabloon

Sommige sjablonen voor personeelshandboeken bevatten een sectie voor het HR-handboek, maar in bepaalde situaties wilt u de twee documenten misschien gescheiden houden. Gebruik in die gevallen ClickUp's sjabloon voor HR-handboek .

Personeelshandboeken kunnen twee vormen aannemen. Het zijn ofwel handboeken voor de afdeling, met teaminformatie, HR-teamdoelen beleidslijnen, procedures en verwachtingen, of hun handboeken voor alles wat met HR te maken heeft waar het hele bedrijf naar kan verwijzen.

Het handboek voor alles wat met HR te maken heeft, is het type waarvoor onze sjabloon is ontworpen. HR handboeken bevatten meestal informatie over arbeidsrecht, at-will dienstverband en gelijke kansen op werk, compliance informatie zoals werknemerscompensatie, fulltime vs parttime classificatie, anti-intimidatie en non-discriminatie beleid, en bedrijfsspecifiek verlofbeleid, zoals juryplicht, PTO, rouwverlof en de family medical leave act (FMLA).

Deze sjabloon voor het HR-handboek bevat:

3 hoofdrubrieken met 12 subrubrieken over de missie en waarden van het bedrijf, bedrijfsinformatie zoals geschiedenis, diensten, structuur, leiderschap en cultuur, en HR-beleid met betrekking tot in- en uitdiensttreding, gedrag op de werkplek, aanwezigheid en bedrijfsprivileges

Er kan enige overlap zijn tussen uw personeelshandboek en uw HR-handboeken, zoals de secties met bedrijfsinformatie of kernwaarden. Dat is niet erg! Door die boodschap in meerdere documenten te herhalen, blijven al je beleidsregels en berichtgeving op elkaar afgestemd. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Bedrijfsovereenkomst Sjabloon

ClickUp bedrijfsovereenkomst sjabloon

Begint u uw eigen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC)? Je hebt een exploitatieovereenkomst nodig om aan de wet te voldoen, en ClickUp's bedrijfsovereenkomst sjabloon kan u op weg helpen.

Een exploitatieovereenkomst is een belangrijk juridisch document dat het organisatorische kader van een bedrijf, de eigendomsstructuur en de plichten van de leden verifieert, standaard bedrijfsprocedures en meer. Voor bedrijfseigenaren die werken als een LLC is dit document essentieel en vereist in de meeste landen bij het oprichten van je bedrijf.

Deze bedrijfsovereenkomst template bevat:

11 secties met bedrijfsinformatie inclusief informatie over de organisatie, definities, kapitaal en financiering, toewijzing van netto-inkomsten en verliezen, uitkeringen, bedrijfskosten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden, toewijzing van belangen van de leden, administratie en audits, en verslagen ontbinding en beëindiging van de vennootschap en een diverse sectie

inclusief informatie over de organisatie, definities, kapitaal en financiering, toewijzing van netto-inkomsten en verliezen, uitkeringen, bedrijfskosten, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de leden, toewijzing van belangen van de leden, administratie en audits, en verslagen ontbinding en beëindiging van de vennootschap en een diverse sectie Wettelijke taal om te voldoen aan typische contracten in elke sectie, zodat je een basiscontract hebt om mee te werken

Hoewel dit een geweldig sjabloon is om je op weg te helpen met de exploitatieovereenkomst van je LLC, moet je altijd eerst overleggen met je bedrijfsadvocaat voordat je een document voor juridische doeleinden gebruikt. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp beleidsmemo sjabloon

ClickUp beleidsnotitie sjabloon

Het effectief kunnen communiceren van beleidswijzigingen aan uw werknemers is van vitaal belang voor het succes van uw bedrijf. ClickUp's sjabloon voor beleidsmemo's helpt u bij het ontwikkelen van een consistente indeling en organisatie voor beleidsmemo's, zodat iedereen in uw team op de hoogte blijft van de laatste wijzigingen.

Deze sjabloon voor beleidsmemo's bevat:

Introgids waarin wordt uitgelegd wat een beleidsmemo is, wat een effectieve memo is en welke onderdelen uw memo moet bevatten (d.w.z. kop, samenvatting, achtergrond, aanbeveling en oproep tot actie)

waarin wordt uitgelegd wat een beleidsmemo is, wat een effectieve memo is en welke onderdelen uw memo moet bevatten (d.w.z. kop, samenvatting, achtergrond, aanbeveling en oproep tot actie) Extra tips en bronnen om je te helpen de informatie in elke sectie in te vullen en meer te leren over het opstellen van effectieve memo's

Met behulp van dit eenvoudige sjabloon voor beleidsmemo's kunt u ervoor zorgen dat al uw werknemers de verwachtingen en voorschriften van uw bedrijf begrijpen. Deze sjabloon downloaden Bonus: Uitchecken 10 Gratis Memo Sjablonen in Word en ClickUp

8. ClickUp Bedrijfscultuur Sjabloon

ClickUp Bedrijfscultuur Sjabloon

Bedrijfscultuur is hoe uw bedrijf en zijn medewerkers zich gedragen.

Het is de manier waarop werknemers met elkaar omgaan, de moraal die ze belangrijk vinden en de beslissingen die ze nemen. Als je een sterke bedrijfscultuur wilt creëren, ClickUp's bedrijfscultuursjabloon kan een nuttig hulpmiddel zijn. Deze pagina's bieden richtlijnen en inspiratie om uw bedrijfsidentiteit op te bouwen.

Deze bedrijfscultuursjabloon bevat:

4 hoofdrubrieken met 12 subrubrieken die beschrijven wie je bent als bedrijf (inclusief geschiedenis, team, prijzen en pers), je missie, waarden en merkbelofte, je bedrijfswaarden en strategische vereisten, en de oplossingen en diensten die je aanbiedt.

Gebruik deze sjabloon om te helpen bij het schrijven van het gedeelte over de bedrijfscultuur in uw bredere personeelshandboek, of laat het als een op zichzelf staande gids staan. Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Dagelijks Activiteitenrapport Werknemer

ClickUp dagelijks activiteitenrapport werknemer

Het beheren van de prestaties van werknemers is een cruciaal aspect van het runnen van een bedrijf, en één manier om er bovenop te blijven zitten is door een dagelijks activiteitenrapport bij te houden. Dat is waar ClickUp's sjabloon voor dagelijks activiteitenrapport van werknemers komt goed van pas. Het is als een mini dagelijks prestatierapport voor elk van je teamleden.

Deze sjabloon voor het dagelijks activiteitenrapport van werknemers bevat:

3 hoofdrubrieken die medewerkers dagelijks kunnen invullen, inclusief prestaties (voltooide projecten en hoeveel tijd elk project heeft gekost), lopende activiteiten (projecten die nog lopen) en komende activiteiten (prioriteiten voor de komende dagen of week, plus eventuele assistentie die je nodig hebt)

Deze sjabloon biedt waardevolle inzichten in de activiteiten van je team dagelijkse werkgewoonten . Gebruik het om overwinningen, worstelingen en gebieden van verbetering terwijl iedereen op één lijn blijft. Deze sjabloon downloaden

10. Microsoft Werknemershandboek Sjabloon van TemplateLab

Via

TemplateLab.nl

Hoewel we een voorstander zijn van ClickUp's brede scala aan sjablonen voor werknemershandboeken, weten we dat uw organisatie soms vereist dat u tools van een bepaald bedrijf of pakket gebruikt.

Microsoft gebruikers kunnen gebruik maken van

Sjabloon Lab's sjabloon voor een werknemershandboek

om snel een werknemershandboek te ontwerpen. Dit werknemershandboek bevat beleidsonderdelen met betrekking tot onderwerpen als technologie, voordelen, ziektekostenverzekering en meer. Deze sjabloon downloaden

Werknemershandboeken schrijven

Nu je verschillende sjablonen voor personeelshandboeken hebt om uit te kiezen, is het tijd om te beginnen met het schrijven van je eigen handboek. Maar waar moet je beginnen? Hier volgen enkele tips en best practices voor het opstellen van een uitgebreid en effectief werknemershandboek:

1. Begin met de basis

De eerste stap bij het schrijven van een werknemershandboek is het verzamelen van alle benodigde informatie over je bedrijf en het beleid. Dit omvat de missie en waarden van uw bedrijf, de organisatiestructuur, secundaire arbeidsvoorwaarden, ziektekostenverzekering, standaard gedragscode en belangrijke wettelijke informatie. Zorg ervoor dat je de relevante afdelingen raadpleegt (HR, juridisch, enz.) om de nauwkeurigheid te garanderen.

2. Volg een sjabloon

Zoals we al eerder zeiden, kan het gebruik van een sjabloon voor het werknemershandboek je tijd en moeite besparen bij het maken van je eigen document. Sjablonen bieden een structuur en organisatie voor je handboek, waardoor het gemakkelijker wordt om alle benodigde informatie op te nemen.

3. Wees duidelijk en beknopt

Uw werknemershandboek moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor alle werknemers. Gebruik duidelijke taal en vermijd jargon of technische termen die niet bij iedereen bekend zijn. Houd daarnaast elk beleidsonderdeel kort en bondig.

4. Gebruik afbeeldingen en voorbeelden

Het toevoegen van relevante afbeeldingen, grafieken of tabellen kan je werknemershandboek boeiender en makkelijker te verwerken maken. Bovendien kunnen voorbeelden of scenario's uit het echte leven werknemers helpen om het beleid en de toepassing ervan in verschillende situaties beter te begrijpen.

Naarmate uw bedrijf groeit en evolueert, moet ook uw werknemershandboek dat doen. Zorg ervoor dat u uw handboek regelmatig bekijkt en bijwerkt, zodat het uw huidige beleid en procedures weerspiegelt. Zo voorkomt u ook mogelijke juridische problemen.

6. Maak het toegankelijk

Je werknemershandboek is een hulpmiddel voor alle werknemers, dus zorg ervoor dat het gemakkelijk toegankelijk is voor hen. Overweeg een digitale versie te maken die toegankelijk is op bedrijfsapparaten of via een beveiligd online portaal.

7. Overleg met juridische en HR-professionals

Zoals eerder gezegd, is het belangrijk om je werknemershandboek te laten nakijken door relevante afdelingen, met name HR en juridische zaken. Zo weet u zeker dat alle beleidsregels in overeenstemming zijn met de arbeidswet- en regelgeving.

Op te nemen onderdelen in een werknemershandboek

Hoewel elk bedrijf specifieke beleidsregels en procedures kan hebben die uniek zijn voor hun organisatie, zijn er enkele algemene secties die in elk werknemershandboek moeten worden opgenomen. Deze omvatten:

Feestdagen van het bedrijf

Uw werknemershandboek moet een uitgebreide lijst bevatten van de erkende feestdagen van het bedrijf. Er moet in staan of werknemers wel of niet geacht worden te werken op deze feestdagen en, als dat wel het geval is, op welke compensatie of vrije tijd ze recht hebben.

Ziektekostenverzekering

Beschrijf het ziektekostenverzekeringsbeleid van uw bedrijf, inclusief de omvang van de dekking, de opties voor werknemers, hun bijdrage en de procedure voor het aanvragen van uitkeringen. In dit gedeelte moet ook worden uitgelegd hoe werknemers afhankelijke personen kunnen toevoegen en wat de gevolgen zijn van wijzigingen in hun arbeidsstatus voor hun uitkering.

Ziekteverzuimbeleid

Beschrijf het beleid van uw bedrijf met betrekking tot ziekteverlof, inclusief het aantal toegestane dagen, de procedure voor ziekmelding en de vereiste documentatie. Het beleid moet ook gaan over langdurige ziekte en welke ondersteuning het bedrijf in dergelijke gevallen kan bieden. Vermeld alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot ziekteverlof en verduidelijk of het betaald of onbetaald is.

Vakantie en verlof

Leg het beleid van uw bedrijf inzake vakantie en verlof uit, inclusief de hoeveelheid verlof waar werknemers recht op hebben, de procedure voor het aanvragen van verlof en eventuele beperkingen. U kunt ook informatie geven over andere soorten verlof, zoals rouwverlof of verlof om gezinsredenen.

Gedragscode

Dit onderdeel zet de toon voor gedrag en verwachtingen op de werkplek. Het moet onderwerpen behandelen zoals kledingvoorschriften, professionalisme, antidiscriminatiebeleid, procedures voor conflictoplossing en andere bedrijfsspecifieke regels of voorschriften.

Functioneringsgesprekken

Leg het beoordelingsproces van uw bedrijf uit en hoe werknemers feedback over hun werk kunnen verwachten. Dit gedeelte kan ook informatie bevatten over promoties, salarisverhogingen en bonussen.

Ontslagbeleid

Hoewel het misschien niet prettig is om over na te denken, is het belangrijk om het ontslagbeleid van uw bedrijf uiteen te zetten. Dit gedeelte moet de redenen voor beëindiging, de ontslagprocedure en alle relevante wetten of voorschriften voor het beëindigen van het dienstverband bevatten.

Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Als uw bedrijf gevoelige informatie of bedrijfseigen gegevens verwerkt, wilt u misschien een geheimhoudingsovereenkomst opnemen in uw werknemershandboek. Dit juridisch bindende document beschrijft de vertrouwelijkheidsverwachtingen voor werknemers en de eventuele gevolgen van het schenden ervan.

Ontvangstbevestiging

Laat werknemers als laatste stap een ontvangstbevestiging ondertekenen om te bevestigen dat ze het werknemershandboek hebben ontvangen en gelezen. Dit kan dienen als bewijs dat werknemers op de hoogte waren van het beleid in het handboek in geval van geschillen.

Informatie voor niet-vrijgestelde werknemers

Als uw bedrijf niet-vrijgestelde werknemers heeft (werknemers die per uur werken), is het belangrijk om werknemers te informeren over het overwerkbeleid, maaltijd- en rustpauzes en andere regels die op hen van toepassing kunnen zijn. Zo kunt u ervoor zorgen dat de arbeidswetgeving wordt nageleefd.

Wie heeft er baat bij het gebruik van een personeelshandboek?

Managers: Een werknemershandboek biedt managers een duidelijke structuur en richtlijnen voor het managen van hun team. Het helpt ook bij het waarborgen van consistentie in beleid en procedures binnen de organisatie. Hier zijn een paar sjablonen die nuttig kunnen zijn voor managers:

Kleine bedrijven: Kleine bedrijven hebben vaak niet de middelen om een uitgebreid HR-beleid en uitgebreide HR-procedures op te stellen. Een sjabloon voor een personeelshandboek kan eigenaren van kleine bedrijven een kader bieden om hun eigen handboek op te stellen zonder vanaf nul te hoeven beginnen. Hier zijn enkele sjablonen die nuttig kunnen zijn voor kleine bedrijven:

Optimaliseer uw personeelshandboek vandaag

Hoewel het maken van een werknemershandboek misschien niet je favoriete verantwoordelijkheid is als bedrijfseigenaar of HR-professional al uw interne en bedrijfsbeleidsregels duidelijk en gedetailleerd gedocumenteerd hebben voor uw personeel is van cruciaal belang voor naleving. Het gebruik van sjablonen kan het maken van dit document veel gemakkelijker maken - en misschien zelfs leuk, als u kiest voor een ClickUp oplossing!

ClickUp is uw one-stop shop voor het organiseren van uw bedrijfsdocumenten, projectplannen, workflowprocessen en ja, zelfs uw werknemershandboek.

Onze uitgebreide sjabloonbibliotheek kan u helpen bij het maken, bewerken en bijwerken van bijna elk soort document dat u nodig hebt - en onze handboeksjablonen voegen een beetje kleur toe aan een anders saaie taak. Zodra u klaar bent met het maken van uw werknemershandboek, kunt u ClickUp eenvoudig gebruiken om het met uw team te delen en bij te werken als dat nodig is.

Het is gratis om aan de slag te gaan met ClickUp, dus probeer het vandaag nog .