10 Effectieve Werkgewoonten – Voorbeelden en Tips voor een Succesvolle Carrière

Geef toe, we hebben allemaal wel iemand op het werk die we bewonderen om zijn of haar werkgewoonten.

Ze zijn briljant in hun werk, productiviteit is hun tweede naam en zij zijn degenen die de geheimen van de beste werkgewoonten hebben onthuld.

je kijkt naar hen en vraagt je af... zijnproductieve mensen echt?

Als je wilt ontsnappen uit de sleur van middelmatigheid en manieren wilt leren om een betere werkgewoonte op te bouwen, dan zijn wij er om je te helpen.

In dit artikel belichten we tien krachtige werkgewoonten waar de meeste succesvolle mensen bij zweren. En als bonus hebben we een gedecodeerd snelle manier om een gewoonte in praktijk te brengen.

bedank ons later!

klaar om een goede werkgewoonte aan te nemen? Laten we gaan!

10 krachtige werkgewoonten voor 2024

Goed of slecht, we worden allemaal gedefinieerd door onze gewoonten.

En soms kunnen slechte gewoontes buiten proportie worden opgeblazen op je werkplek. Je kunt zelfs de meest charmante of irritante collega alleen zijn op basis van je werkgewoonten.

Maar voordat we ons gaan verdiepen in succesvolle werkgewoonten, beginnen we met wat goede werkgewoonten zijn en waarom je ze in de eerste plaats zou moeten ontwikkelen.

Volgens de definitie van werkgewoonten zijn goede werkgewoonten gedragspatronen van een werknemer die bijdragen aan hun werkprestaties. Het zijn succesfactoren die helpen om je productiviteit, betrouwbaarheid, teamwerk en werktevredenheid te verbeteren.

Enkele voorbeelden van essentiële werkgewoonten zijn:

De meeste succesvolle mensen gebruiken deze mantra's op het werk op de een of andere manier. Ze coachen ook anderen om hetzelfde te doen!

Om je te helpen, zijn hier tien positieve werkgewoonten die je nodig hebt voor een succesvolle carrière:

1. Wees punctueel en professioneel op de werkplek

Op tijd op je werk zijn is een no-brainer.

Maar te laat komen kan een van de moeilijkste slechte gewoontes zijn om te overwinnen.

En geloof ons.

Niets maakt een baas gekker dan dat je constant te laat komt op je werk.

Als je niet in zijn slechte blaadje wilt komen, probeer dan 10 minuten eerder in te loggen op je werkplek. Dit helpt je om je dag in kaart te brengen en klaar te zijn wanneer de officiële uren beginnen.

Het kan moeilijker zijn om je aan goede gewoonten op je werkplek te houden, zoals punctualiteit, als je op afstand werkt.

tenslotte is op de kat van je buren passen een legitieme afleiding._ 🐱

Toch moet je proberen op tijd in te loggen en beschikbaar te zijn voor teamgesprekken of vergaderingen.

Wees daarnaast niet star over je werkroutine.

Soms is het goed als je voor een belangrijke Taak wat later moet komen, zolang het maar geen invloed heeft op je balans tussen werk en privé.

Punctualiteit en toewijzing aan je werk spreken boekdelen over je professionaliteit.

En de beste manier om deze goede werkgewoonte aan te leren, is je dag of kantooruren in te plannen.

Dat kan:

Een schema voor jezelf maken

Herinneringen instellen voor vergaderingen

Geef uzelf een buffer om onverwachte gebeurtenissen op te vangen

2. Respecteer en haal deadlines

Je houden aan deadlines is een positieve gewoonte en het handelsmerk van succesvolle mensen. Als je werk op tijd voltooit, laat je zien dat je verantwoordelijk bent en taken efficiënt kunt voltooien.

Pro Tip: HR-software gebruiken om uw werknemers betrokken en verantwoordelijk te houden voor hun werkgewoonten.

Maar als u moeite hebt om door te zetten, kunt u het volgende instellen kortetermijndoel voor jezelf en je team. Dit kan dienen als een actieplan om je beter op je taak te kunnen concentreren.

Bovendien zal het neerhalen en vieren van die kleine overwinningen de instelling zijn voor groter succes.

Communiceer ook met je managers over je werklast en de voortgang van je project om realistische deadlines te garanderen.

En als je last hebt van Monday blues (we voelen met je mee), maak voor de week een lijst met taken klaar en maak een abonnement op je werk om beter met deadlines om te kunnen gaan.

3. Beheer tijd voor een gezonde balans tussen werk en privé

Tijdmanagement is een gezonde gewoonte waarmee je je kunt onderscheiden.

Als u een lange lunchpauze neemt, zich overgeeft aan roddels of persoonlijke problemen op het werk bespreekt, verspilt u goede kantooruren.

En als je gebeten bent door het social media-virus, kan alleen jij jezelf behoeden voor problemen op het werk.

tijd gaat verloren als je video's met schattige honden bekijkt, toch?

Je kunt ook je concentratie verliezen en misschien moet je overwerken, waardoor je je baan kwijtraakt balans werk-privé het raam uit.

Naar een betere werkgewoonte te ontwikkelen moet u:

Taken prioriteren

Multitasking vermijden

Verminder afleiding rond uw werkruimte

U kunt ook een stopwatch of hulpmiddel voor projectmanagement om te bepalen hoe je je tijd besteedt aan taken en projecten. Vooral handig voor mensen die op afstand werken, want deze apps kunnen je ook helpen om je diepgaande werkvaardigheden te verbeteren en laten je persoonlijke taken beheren efficiënt.

4. Neem kritiek goed op

Frons niet bij elke kritiek die je krijgt.

niemand is perfect

Negatieve feedback geven of ontvangen is belangrijk voor groei, en het is iets wat je van tijd tot tijd nodig hebt.

Je moet je werkgever behandelen als je loopbaancoach en leren om de boodschap te depersonaliseren.

De feedback van een werknemer of je baas is om je te helpen focussen en een betere versie van jezelf te worden.

beschouw het als een zegen in vermomming

Hoe goed je omgaat met kritiek hangt ook af van je emotionele intelligentie.

Enkele eenvoudige manieren om met negatieve feedback om te gaan zijn je eerste reactie inhouden, vragen stellen en waardering tonen. Met een positieve houding zul je vanzelf milder staan tegenover opbouwende kritiek.

5. Stel relevante vragen

Hoe vaardig je ook bent, je kunt op een gegeven moment vastlopen.

Vraag om hulp als je die nodig hebt. Het is een gezonde gewoonte.

Soms zorgt het stellen van vragen ook voor discussies waar iedereen van kan profiteren.

Probeer echter een evenwicht te vinden tussen nieuwsgierigheid en ergernis. Als je te veel vragen stelt, vooral dezelfde, kan het snel een slechte gewoonte worden om te werken.

Het punt is, irriteer je collega's niet met "waar is het koffiezetapparaat?" soort vragen.

Wees in plaats daarvan een doorzetter en volg de mokkageur. ☕

6. Wees georganiseerd

Je hoeft niet het 'ga ervoor of ga naar huis'-type te zijn om je werk te organiseren.

Begin klein met dingen als:

Kleur je kalender in

Relevante aantekeningen maken

Een checklist maken

Korte, regelmatige pauzes nemen tijdens het werk

En blijf vanaf hier voortgang boeken.

Een rommelig bureau en een rommelige dagindeling zijn ook uit den boze. Je wilt niet in de schijnwerpers staan voor zulke slechte werkgewoonten.

Je kunt ook een hulpmiddel voor taakbeheer om taken te organiseren en je te helpen bij het opbouwen van deze positieve gewoonte om te werken. Van het bijhouden van deadlines tot het visualiseren van taken, deze focustools kunnen je helpen georganiseerd te blijven.

7. Effectief communiceren

Of u nu op kantoor uitvoert of werk op afstand, altijd communiceer duidelijk met je werkgever of collega's.

Je hebt geen thesaurus nodig om een antwoord op te stellen.

Wees eenvoudig maar effectief.

En vergeet niet om je baas regelmatig op de hoogte te houden van de voortgang van het project. Ze waarderen het als je hen op de hoogte houdt.

Je moet echter niet de enige zijn die praat.

Productieve mensen zijn ook actieve luisteraars. Het is een goede gewoonte en een uitstekende soft skill om te hebben.

Om een actieve luisteraar te zijn, kun je het volgende doen:

Onderbreek niet wanneer een collega spreekt

Let op de lichaamstaal van de spreker en maak gebruik van non-verbale signalen

Stel relevante vragen of vervolgvragen

Parafraseer de ideeën in uw eigen woorden om er zeker van te zijn dat u ze duidelijk hebt begrepen

8. Neem initiatieven en leer proactief een vaardigheid

Als u alleen maar productiviteit zit te bewonderen, zult u geen succes hebben.

Nog te doen en snel op de succesladder te klimmen, moet je upskill.

Maak aantekeningen van vaardigheden die je niet hebt en volg workshops of professionele certificeringscursussen om die hiaten in je kennis op te vullen.

Je moet ook streven naar leidinggevende rollen en ga zo nodig naar een loopbaancoach.

Wacht ook niet tot je baas Taken delegeert, vooral niet als je werk op afstand doet. Vraag in plaats daarvan proactief naar projecten.

Neem het initiatief voor meer werk, zelfs als het niet in je functieomschrijving staat. Dit zal ervoor zorgen dat je straalt als een diamant onder je collega's.

Maar overbelast jezelf niet overbelasten als je al genoeg op je bord hebt. Je wilt geen belangrijke Taak op je nemen en hem onafgemaakt achterlaten.

pro Tip: Voorkom een burn-out en plan je dag in door_ *uw drukke schema te blokkeren* _! 🕰_

9. Zeg nee tegen uitstelgedrag

De kans is groot dat je tijdens kantooruren liever door je sociale media bladert dan een project voltooit dat je niet leuk vindt.

Maar als je belangrijke dingen uitstelt, wordt het alleen maar erger.

En voor je het weet... kaboom. Je bent ver over de deadline heen.

Maar laat je niet leiden door de angst voor deadlines.

Als een Taak je te veel moeite kost, kun je hem net zo goed afmaken. Het is ook een gezonde gewoonte om je toe te wijden aan je taak en altijd af te maken waar je aan begonnen bent.

10. Gebruik een app voor gewoontebeheer

niet langer verward over de vraag "wat zijn werkgewoonten _"?

Geweldig!

Maar het ontwikkelen van goede werkgewoonten kost tijd, en slechte gewoonten zijn moeilijk los te laten. Sterker nog, als je het de meeste gewoontecoaches vraagt, zullen ze waarschijnlijk zeggen dat het je ongeveer 21 dagen nodig hebt om een gewoonte te vormen .

_Hoe blijf je dan op koers? _Dit is waar gewoonte bijhouden of productiviteit apps zoals ClickUp in beeld komen.

ClickUp is een van de populairste en hoogst beoordeeld apps voor gewoontebeheer gebruikt door productieve teams in alle domeinen. Het is een alles-in-één app waarmee je je teams kunt instellen, beheren en bijhouden persoonlijke projecten en professionele doelen met gemak.

**En het beste deel? ClickUp heeft een groot aantal functies voor gewoontebeheer gratis !

Hier krijgt u een voorproefje van hoe ClickUp u kan helpen om een rockster op de werkplek te worden:

Doelmappen en voortgangspercentages weergeven in ClickUp

Klaar om gezond te werken?

Werk ontwikkelen gewoonten die je leven zullen veranderen gebeuren niet van de ene op de andere dag.

Maar als je eenmaal je zinnen erop hebt gezet, kun je het vak van perfecte werkgewoonten zeker onder de knie krijgen.

En hoewel je een assortiment werkplekgewoonten hebt dat je zou kunnen volgen, kan het een verre droom blijven als je niet beschikt over een gewoonte bijhouden systeem zoals ClickUp.

Of u nu een betere werkgewoonte wilt ontwikkelen, al uw Doelen op één plek wilt organiseren of uw voortgang wilt bijhouden, ClickUp kan uw one-stop shop zijn voor effectief gewoontebeheer.

Word lid van ClickUp gratis en word de werknemer waar iedereen naar opkijkt!