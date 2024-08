Leidinggevende rollen: Definitie, soorten en toepassing

Management is een complexe activiteit waarbij mensen, processen en het oplossen van problemen komen kijken. Op één dag kun je het volgende kwartaal plannen, taken of materialen toewijzen, onderhandelen over meer budget en omgaan met een klant of medewerker die boos is. 🤹

Een effectieve manager moet daarom een breed bereik aan vaardigheden ontwikkelen. Deze vaardigheden kunnen worden onderverdeeld in categorieën die bekend staan als leidinggevende rollen.

In deze gids leer je wat een leidinggevende rol is en hoe de verschillende soorten rollen zijn ingedeeld. Je leert ook hoe je deze definities van rollen kunt gebruiken om je managementvaardigheden te ontwikkelen en je promotiekansen te vergroten. 🙌

Wat zijn Managementrollen?

Managersrollen zijn een manier om de verschillende functies van het management te classificeren. De rollen werden ontwikkeld door een Canadese academicus en auteur, professor Henry Mintzberg, en in 1989 gepubliceerd in zijn boek "Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations"

De managementrollen van Mintzberg helpen bij het definiëren van de vaardigheden die managers op verschillende niveaus van de organisatiestructuur nodig hebben.

Of je nu al een managementpositie bekleedt of er naar solliciteert, gebruik deze definities van managementrollen om je functieomschrijving te verduidelijken en verbeterpunten te identificeren om je professionele gereedschapskist te verbeteren. 🛠️

Gemeenschappelijke Managersrollen en verantwoordelijkheden

De managementtheorie van Mintzberg beschrijft drie verschillende soorten managementrollen: interpersoonlijke rollen, informatieve rollen en beslissingsrollen. Elke categorie is verder onderverdeeld in een aantal specifieke managementrollen.

Door de aard van het werk als manager zul je waarschijnlijk een beroep moeten doen op verschillende, zo niet alle, vaardigheden op verschillende momenten van je werkdag. 🕜

Interpersoonlijke rollen

In interpersoonlijke rollen is de manager verantwoordelijk voor het leveren van ideeën en informatie. Ze werken samen met andere mensen om ervoor te zorgen dat dingen Klaar worden gemaakt in overeenstemming met de doelen van de organisatie. Dit omvat communicatie zowel binnen de organisatie als extern, bijvoorbeeld met clients en andere belanghebbenden.

Communiceer effectief met uw team met de samenwerkingsfuncties van ClickUp

Interpersoonlijke Managersrollen: Boegbeeld, Leider en Verbindingspersoon

Informationele rollen

In deze categorie is de manager verantwoordelijk voor het genereren of verzamelen van gegevens en vervolgens voor het verwerken en delen van informatie met anderen. Gegevens kunnen worden verzameld van binnen of buiten het bedrijf en het is de taak van de manager om ze te analyseren en ervoor te zorgen dat ze worden geleverd aan degenen die ze nodig hebben.

Informationele Managersrollen: Monitor, Verspreider, Woordvoerder

Beslissingsrollen

In deze leidinggevende rollen gebruikt de manager de verzamelde kennis, samen met besluitvorming en communicatie, om de organisatie naar haar doelen te brengen. 🌈

Decisionele Managementrollen: Ondernemer, Verhelper van verstoringen, Toewijzer van middelen en Onderhandelaar

Managementrollen Volgens Henry Mintzberg

Nu je de categorieën van Mintzbergs managementrollen begrijpt, gaan we elk van de 10 definities van managementrollen in meer detail bekijken.

1. Boegbeeld

De boegbeeld rol wordt geassocieerd met hoger management en is meestal belegd met een behoorlijke hoeveelheid autoriteit en macht, vaak in combinatie met wettelijke verantwoordelijkheden.

Op dit niveau vertegenwoordigen en promoten managers het bedrijf extern bij vergaderingen met klanten, juridische procedures of sociale gebeurtenissen. Ook intern hebben ze een rol te spelen: ze fungeren als rolmodel en inspireren teamleden om de doelen van het bedrijf te blijven nastreven. ✨

2. Leider

In een leiderschapsrol houden managers toezicht op de prestaties van een organisatie, afdeling of team en zorgen ze ervoor dat teamdynamiek positief blijven. Ze stellen doelen, zoals een verkoop- of projectdoel, en communiceren deze aan alle leden van het team. 🎯

Doelen maken, targets toewijzen en delen met je team zodat iedereen op één lijn zit

Leiders delegeren taken, controleren de voortgang en geven feedback, ondersteuning en motivatie waar dat nodig is. De rol van leider kan ook enkele functies op het gebied van personeelszaken omvatten, zoals het aannemen, opleiden en evalueren van personeel.

De rol van liaison is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van interne en externe relaties. Ze fungeren als brug tussen teamleden in verschillende Teams of op verschillende niveaus van de commandostructuur en communiceren en verbinden mensen om het werk Klaar te krijgen. 🤝

Liaisons kunnen ook coördineren met externe belanghebbenden, zoals vergadering met clients hun behoeften begrijpen of netwerken met partners en leveranciers om de doelen van het bedrijf te bevorderen.

4. Monitor

In een rol als monitor gaan managers actief op zoek naar informatie om de effectiviteit van het bedrijf te beoordelen en problemen en kansen te identificeren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld feedback van klanten verzamelen en een terugkerend probleem ontdekken dat corrigerende maatregelen vereist, of inspiratie opdoen voor nieuwe producten. 💡

Waarnemers houden ook trends in de sector bij om ervoor te zorgen dat het bedrijf concurrerend blijft en blijft voldoen aan veranderingen in de regelgeving.

5. Verspreider

De functie van deze leidinggevende rol is om strategische en technische informatie uit verschillende bronnen te verzamelen en deze aan de juiste mensen door te geven. De informatie kan bestaan uit problemen die tijdens één-op-één of team vergaderingen naar voren zijn gekomen of ideeën voor nieuwe producten of diensten.

Checklists met geneste subtaken maken voor eenvoudig prioriteren en deprioriteren in ClickUp

Informatie kan ook worden voorgesteld aan processen te optimaliseren door nieuwe software voor operationeel beheer . Initiatieven moeten mogelijk door het hogere management worden goedgekeurd of onder de werknemers worden verspreid. Dit kan mondeling of schriftelijk worden gedaan, en ofwel rechtstreeks met de relevante persoon of omhoog of omlaag door de commandostructuur.

6. Woordvoerder

In de rol van woordvoerder is een manager het gezicht van zijn team of de hele organisatie. Een voorbeeld: hij of zij presenteert de resultaten van het team en de doelen van het bedrijf voor het komende jaar aan het hogere managementteam.

Een woordvoerder kan ook de resultaten van het bedrijf delen op een vergadering van aandeelhouders of spreken op een conferentie om de reputatie van het bedrijf bij huidige of potentiële klanten en investeerders te verbeteren. 💰

7. Ondernemer

De rol van ondernemer creëert verandering en innovatie binnen het bedrijf terwijl hij bedrijfsprocessen beheert en problemen oplost. Ze komen met nieuwe ideeën om het bedrijf concurrerend te houden - ze kunnen bijvoorbeeld nieuwe producten uitproberen die trending zijn. 📈

Ondernemende managers beslissen over strategische initiatieven, zoals het gebruik van een nieuw marketingkanaal of het vormen van een zakelijk partnerschap. Ze implementeren ook organisatorische aanpassingen die nodig kunnen zijn, zoals het herstructureren van een afdeling, het overnemen van een ander bedrijf of een nieuwe organisatie processen standaardiseren .

8. Storingsverwerker

In deze leidinggevende rol gaat de manager om met uitdagingen die zich voordoen. Storingsmonteurs lossen problemen op om de productiviteit op peil te houden en de werkzaamheden soepel te laten verlopen.

Verstoringen kunnen interne problemen zijn, zoals het verlies van een waardevolle medewerker of de noodzaak om conflicten tussen leden van een team op te lossen. Het probleem kan ook extern zijn, zoals een ontevreden client of een leverancier die een contract verbreekt. 🪄

9. Hulpmiddelenallocator

In de rol van Resource Allocator beslist de manager hoe de middelen van de organisatie het best kunnen worden toegewezen om de beschikbare tijd en het beschikbare budget optimaal te benutten. Voorbeelden van middelen zijn onder andere leden van het personeel, faciliteiten, materialen en apparatuur.

Budget rapportage stroomlijnen met ClickUp

De toewijzing kan het volgende vereisen planningsbronnen op basis van de werklast van een project, financiering verdelen tussen afdelingen op basis van budgetten of apparatuur toewijzen wanneer deze nodig is.

10. Onderhandelaar

De rol van onderhandelaar bestaat uit het onderhandelen namens een afdeling of het hele bedrijf om het best mogelijke resultaat voor alle betrokkenen te bereiken. Een manager moet bijvoorbeeld onderhandelen met een werknemer over zijn salaris, met het management over het budget van de afdeling of met een andere afdeling om toegang te krijgen tot teamleden met specifieke vaardigheden. Of ze moeten onderhandelen met clients of leveranciers over deliverables, deadlines en kosten. 💸

Nu je de verschillende rollen van een manager en enkele principes van management begrijpt, gaan we onderzoeken hoe je deze kennis kunt gebruiken om je eigen vaardigheden te verbeteren.

Toepassing van het Managersrollenmodel op de werkplek

Om een echt succesvolle manager te zijn, moet je in staat zijn om in elke rol van manager te stappen als dat nodig is. Bedenk hoe vaak je elke rol in je huidige positie gebruikt - of doe wat onderzoek om erachter te komen welke rollen van toepassing zijn op de baan die je ambieert.

Dat betekent niet dat je in alle rollen even goed moet zijn - dat zijn maar weinig mensen. Maar het is zinvol om de gebieden te ontwikkelen waar je je zou kunnen verbeteren. 💪

Een manier om dat te doen is gebruik te maken van tools die je kunnen helpen je managementprocessen te verbeteren.

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is een alles-in-één programma voor productiviteit en projectmanagement tool die ideaal is voor het managen van je team, het verbeteren van je leiderschapsvaardigheden en het stroomlijnen van werklasten. Gebruik het om uw doelen te identificeren, uw weg vooruit te plannen en uw voortgang bij te houden, terwijl u tijd en moeite bespaart. 🏆

Stap 1. Evalueer uw huidige vaardigheden

Geef voor elk van de definities van de leidinggevende rollen een beoordeling van uw huidige vaardigheidsniveau op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 staat voor "niet vaardig" en 10 voor "zeer vaardig" Je kunt dit gemakkelijk doen in een ClickUp document zodat u er later altijd naar terug kunt gaan om te zien hoe ver u bent gekomen.

Bereik uw doelen met duidelijke tijdlijnen met ClickUp Goals

Gebruik deze evaluatie om te beslissen welke rollen u wilt verbeteren. Zorg dat u precies weet wat u wilt bereiken en stel het volgende in ClickUp Doelen om naartoe te werken. 📌

Stap 2. Maak een abonnement op je ontwikkeling

Gebruik een van ClickUp's tools voor het in kaart brengen van processen -zoals ClickUp Whiteboards of ClickUp mindmaps -om uw weg vooruit te plannen. Breng voor elke rol waaraan u wilt werken in kaart welke specifieke vaardigheden u moet ontwikkelen.

Whiteboards en mindmaps gebruiken om projecten en functies van teams te visualiseren

Als u bijvoorbeeld hebt besloten dat u beter wilt worden als leider en verbindingspersoon, is het werken aan uw emotionele intelligentie en communicatievaardigheden een goede plek om te beginnen.

Of als je je richt op de rol van woordvoerder, moet je misschien presentatievaardigheden leren. Aan de andere kant zouden je vaardigheden om storingen op te lossen waarschijnlijk baat hebben bij training in probleemoplossing en het oplossen van conflicten. 🌻

Stap 3. Leermogelijkheden identificeren

Om de meest effectieve manier te vinden om jezelf bij te scholen, vraag je eerst of je werkplek interne cursussen aanbiedt over de vaardigheden die je wilt leren. Zo niet, dan moet je je misschien inschrijven voor een extern programma. Vraag collega's die al goed zijn in deze vaardigheden naar hun aanbevolen boeken, podcasts en blogs.

Organiseer uw aantekeningen, checklists en taken allemaal op één plek met ClickUp's gratis online notitieblok

Maak tijdens het leren aantekeningen in ClickUp Blocnote . Gebruik vervolgens ClickUp AI om uw aantekeningen samen te vatten en te formatteren, zodat u ze snel kunt raadplegen wanneer u ze nodig hebt, zonder door uw oorspronkelijke krabbels te hoeven bladeren. 📝

Stap 4. Ontwikkeltaken plannen

Als je ergens tijd voor vrijmaakt, is de kans veel groter dat je het nog doet. Haal specifieke taken uit het abonnement dat je in de vorige stap hebt ontwikkeld en plan ze in je kalender.

Genereer traceerbare ClickUp-taak rechtstreeks vanuit een ander ClickUp document en voeg een tijdlijn en deadline toe. U kunt deze Taken zelfs koppelen aan specifieke ClickUp-doelen.

Beheer al uw projecten en taken vanaf één plaats met de software voor projectmanagement van ClickUp

Zet de cursussen die u wilt volgen in uw kalender en blok leertijd om te lezen of naar podcasts te luisteren. Gebruik ClickUp kalender weergave om een handige visuele weergave van uw abonnement te zien. 🗓️

Stap 5. Gebruik online hulpmiddelen

Een deel van het beheersen van leidinggevende rollen is het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van uw taken. Online tools maken hier het verschil. Ze besparen tijd op alledaagse Taken zodat u meer tijd overhoudt voor wat echt belangrijk is. ⏱️

Online hulpmiddelen zoals software voor personeelsbeheer en sjablonen voor projectmanagement stroomlijnen de workflows van teams en verhogen de productiviteit en effectiviteit.

In combinatie met sjablonen zoals de ClickUp Manager-logboek ze geven u alle informatie die u nodig hebt om een betere leider, monitor, middelentoewijzer en storingsbehandelaar te worden.

Een sleuteltaak in alle definities van leidinggevende rollen is communicatie. Die communicatie kan zijn met je eigen team, andere afdelingen, het hoger management of externe belanghebbenden zoals clients en providers. 💬

ClickUp maakt het u gemakkelijk met meerdere communicatietools. Verlaat opmerkingen in ClickUp Docs door individuen of teams te taggen met @mentions. Of stuur iedereen in uw team een bericht in realtime via ClickUp Weergave chatten .

Verhoog productiviteit met samenwerken taakbeheer door taken toe te wijzen, opmerkingen te taggen en schermopnamen te delen in één platform

ClickUp integreert ook met veelgebruikte communicatie apps zoals Zoom en Microsoft Teams zodat je met één klik op de knop een conferentiegesprek kunt starten.

Meester Managerial Roles and Boost Your Career

Het managen van een team of een bedrijf vereist een breed bereik aan vaardigheden. Henry Mintzburg heeft deze vaardigheden ingedeeld in drie categorieën: interpersoonlijke, informatieve en besluitvormende rollen. Deze zijn verder onderverdeeld in een totaal van 10 leidinggevende rollen, die managers uitgebreid gebruiken tijdens hun werkdag.

Inzicht in de rollen die u speelt, helpt om uw functie te definiëren en maakt het gemakkelijk om te bepalen waar u uw vaardigheden verder kunt ontwikkelen. ClickUp's bereik van online tools biedt u alles wat u nodig hebt voor dit ontwikkelingsproces - en voor elk ander aspect van uw baan. 🤩 Gratis aanmelden bij ClickUp en bereid u voor om uw carrière (en uw team) naar een hoger niveau te tillen.