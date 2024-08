5 redenen waarom maandagen klote zijn (en 5 manieren om ze te laten zien wie de baas is)

Zwarte maandag. Blue Monday. Manische maandag. Monday.com. Monday heeft geleden onder een merkcrisis sinds ergens na de Babyloniërs het een naam gaven en voordat Jim Davis een tekenfilmkat creëerde wiens hele persoonlijkheid gebaseerd was op het haten ervan.

Monday wordt door velen gezien als de Karen™ van de weekdagen, er om je geest te verpletteren met zijn zelfvoldane zelfingenomenheid en pro-bootstrapping retoriek.

Maar echt, het is gewoon een andere dag.

Laten we eens kijken naar de redenen waarom het haten op maandagen zo'n massaal cultureel fenomeen is geworden, maar nog belangrijker, naar manieren om het verhaal terug te winnen en te beginnen met het terugnemen van Monday.

1. Maandagen zijn waanzin

Nee, serieus. De woorden "Monday" en "lunacy" hebben een gemeenschappelijke etymologie: beide zijn afgeleid van het Latijnse woord voor "maan", dat lang (ten onrechte) werd geassocieerd met waanzin.

In veel culturen en ook in astrologie de maan vertegenwoordigt emoties, verandering en de chaos die daarmee gepaard kan gaan. Het wordt ook nauw geassocieerd met vrouwelijke energie, die een kleine giftige sprinkling van vrouwenhaat toevoegt aan de inky reputatie van de maan als een tijd van stemmingswisselingen, maar dat is een heel ander blogbericht. Laten we ons nu richten op maandag.

Dit alles wetende is het logisch dat het woord "Monday" een emotionele reactie bij mensen oproept en er is zeker geen tekort aan bewijs dat het culturele milieu de "Mondays Suck" propaganda heeft medeondertekend. Maar zelfs als het in de sterren geschreven staat dat maandagen tijden van sterke emoties of verandering zullen zijn, waarom zou je er dan niet mee werken in plaats van ertegen vechten?

Baas tip #1: Omarm de gekte

"Gek' betekent natuurlijk het onverwachte, het emotionele en de nieuwe dingen die het leven zo spannend maken. Maandagen worden gezien als het begin van een nieuwe cyclus; een van de krachtigste manieren om controle te krijgen over elke dag is om te proberen om de weergave van nou, verander!

Hoewel bewijs niet overtuigend over de werkelijke invloed van de maan op het humeur of slaappatroon van de mens, valt niet te ontkennen dat het einde van het weekend met een stortvloed aan e-mails een domper is. De truc is om je meer te richten op wat je kunt bereiken dan op het geloof dat je niet meer dan uitgerust bent om de confrontatie met je inbox aan te gaan en de boel op stelten te zetten.

2. Monday betekent "volwassen worden"

Opgroeien is moeilijk. Voorbeeld: "Opgroeien!" is een belediging. Mensen "worden moe" en "worden oud" Ik word geacht "volwassen te worden" van het luisteren naar pop-punk muziek uit 2002.

volwassen worden verwijst natuurlijk naar alle dingen doen die je nog moet doen en die je waarschijnlijk niet wilt doen. Het teken van volwassenheid is die dingen Nog te doen zonder dat het je wordt opgedragen en zonder een driftbui te krijgen. Monday is daar bijna de beschermheilige van.

De beruchte "case of the Mondays" scène in Office Space is een perfecte satirische weergave van de luiheid van volwassenheid in banen die onze vrijgevochten individualiteit uitroeien en de spot drijven met de etterende malaise die als resultaat daarvan ontstaat. Maar wat kunnen we doen om ons onderdrukt te voelen in onze volwassen banen die dienen om onze volwassen levens te ondersteunen?

Je kunt beginnen met wat losser te worden, domme gans.

Baas tip #2: Blijf jong van hart

Dolly Parton zei het het beste: "Zorg dat je het niet te druk hebt met geld verdienen dat je vergeet een leven te maken."

Natuurlijk is het belangrijk om onze verantwoordelijkheden na te komen en onszelf en onze afhankelijkheid te ondersteunen (iemand moet mijn hond naar school laten gaan!), maar het gewicht van volwassenheid wordt zeker te zwaar zonder wat luchtige verlichting.

Iets wat mij helpt is om nooit de yang_ de aard van het leven; goed en slecht (hoe we het ook definiëren) zullen altijd in evenwicht blijven terwijl ze allebei een beetje van elkaar bevatten. Voor elke ergernis die het volwassen zijn met zich meebrengt, is er een vrijheid.

Omarm die volwassen vrijheid terwijl je vasthoudt aan de dingen die je kindertijd magisch maakten: fantasierijk zijn, schaamte vermijden en plezier maken wanneer je maar kunt. Durf je grote ideeën te delen met je manager. Stel de achtergrond van je Zoom in op je favoriete nachtelijke buideldier. Vertel je baas dat je om 18.00 uur een hard-out hebt omdat je werk binnen is en het tijd is voor The Bachelor. leef een beetje

3. Maandagen doden de pret

Maandagen kunnen een echte systeemschok zijn. Na twee zalige dagen van bijpraten, ontspannen en jezelf doen, gooit die wekker opeens een schoen tegen je sluimer en nu sta je voor een dag waarop je georganiseerd moet zijn, productief sociaal en zeer cafeïnehoudend. Je moet je weekendhoorns ophangen en je maandag aureool opzetten en je plotseling aanpassen aan de Professional™ versie van jezelf voor het grootste deel van je dag.

Of je kunt gewoon wat tijd vrijmaken op je vrije dagen om jezelf voor te bereiden op een gemakkelijkere overgang!

Baas tip #3: Zorg voor de toekomst

Ik geloof heilig in een goed balans werk/privé ; dit ziet er voor iedereen anders uit en niet alle banen maken het gemakkelijk. Maar er zijn dingen die je in je privétijd kunt doen om je toekomstige zelf in een betere positie te brengen voor Monday work time:

Word een timelord Serieus! Je kunt altijd de Gregoriaanse kalender afwijzen en je weken gewoon op zondag laten beginnen, wat mij heeft geholpen om die soepele overgang van losbandigheid in het weekend te maken.

**Als nachtuil zijn nachtelijke afslankrituelen om naar uit te kijken alles. Ik doe graag een kruiswoordraadsel of lees een paar hoofdstukken van een boek in bed terwijl witte ruis op de achtergrond mijn onderbewustzijn slaperig maakt. Mijn geest, humeur en huid zijn me er altijd dankbaar voor.

**Als meisje met ADHD vind ik het moeilijk om to do's en abonnementen te onthouden zonder ze op te schrijven. Maar sinds ik bij ClickUp werk, heb ik het onder de knie om mijnpersoonlijke Taken in mijn privé ClickUp-werkruimte in te voeren, zodat ik van tevoren op mijn telefoon kan worden gewaarschuwd, waar ik ook ben, en ik vind het veel betrouwbaarder dan pen en papier!

Neem in het weekend even de tijd om eenomvang van je werklast Het kost je vijf minuten en je hoeft het niet te zien als een dief van je vreugde: zie het als een aardigheidje dat je Nog te doen hebt voor je Monday-zelf! Terwijl ik naar mijn wekelijkse zondagavondfilm kijk, zorg ik ervoor dat mijn ClickUp-taak het volgende isgekoppeld zijn aan mijn Google Agenda en de taken die maandag af moeten zijn rood markeren, zodat ik weet dat ik me daarop moet concentreren. Daardoor voelt mijn werklast veel minder overweldigend!

4. Op maandag kun je je hersenen niet uitschakelen

Er is een legitieme reden waarom fabelachtig trashy reality-tv-sterren getalenteerde zangers en briljante acteurs hebben verslagen in het spel van de roem, en het heeft te maken met kapitalistische samenlevingen die zoveel gemengde berichten sturen naar mensen over succes dat we vaak gewoon onze hersenen willen verdoven met escapistische surrealiteit . We houden ook van treinwrakken.

Maar als we de maandag weergeven als het startschot van de ratrace, is het geen wonder dat we hunkeren naar de mogelijkheid om die druk op welke manier dan ook buiten te sluiten. Daarom is het belangrijker dan ooit om dagelijkse mentale rust net zo essentieel en normaal te maken als tandenpoetsen.

Baas tip #4: Maak tijd voor hersenpauzes

" Breinbreken de term "hersenpauzes" is al lang bekend in de wereld van het basisonderwijs en heeft vooral betrekking op het belang van een opgroeiend brein dat voldoende pauze inlast tussen het duiken in totaal nieuwe onderwerpen. Het is ook een concept dat volwassen mensen kan helpen!

Onthoud: het doel van een pauze is niet om gewoon even te stoppen met wat je aan het doen bent, maar om jezelf wat tijd te gunnen om op te laden en je geest te laten rusten. Het doel is niet om jezelf af te leiden van je taken, maar om jezelf de kans te geven om terug te keren naar je taak met hernieuwde focus, energie en motivatie. Burn-out is een reëel probleem en dingen als meditatie, een wandeling buiten maken of wat tijd in je dag steken om gewoon even voltooid af te melden zijn cruciaal om de sprong van weekend naar weekdag gemakkelijker te maken.

5. Monday voelt oneindig

Voor veel mensen die doordeweeks werken en in het weekend vrij hebben - vooral voor degenen die bijzonder ontevreden zijn maandag kan voelen als het slopende begin van een week vol waanzin, volwassenheid, verveling en altijd "aan" moeten zijn Het hebben van twee vrije dagen en 5 dagen op verhoogt de waarde die we hechten aan die twee dagen, wat op zijn beurt de relatieve minachting die we hebben voor de andere dagen, en de leider van die dagen in het bijzonder, verhoogt.

Behalve gewoon stoppen met elke vorm van leven waarin het concept van werkdagen bestaat, is er één manier om het gevoel te bestrijden..

Baas tip #5: Onthoud dat tijd een illusie is

Wat, te esoterisch? Oké, laat ik het zo zeggen: de realiteit van hoe vervelend en ellendig de eerste dag van de werkweek zal zijn, zit allemaal in je perceptie ervan. Het is waar dat die dag gepaard kan gaan met beledigend vroeg opstaan, omgaan met prietpraat met een koffie-ademhaling of in de wacht moeten staan bij de creditcardmaatschappij, maar het ongemak van deze momenten is tijdelijk en ook zij zullen voorbijgaan.

Iedereen heeft wel eens iets meegemaakt waarbij het leek alsof de tijd in slowmotion ging of in een flits voorbijging. In feite zijn wetenschappers nog steeds proberen uit te zoeken waarom een dag kort voelt en een jaar als een eeuwigheid voor een kind, maar voor een volwassene lijken de jaren te vliegen en bepaalde dagen (ahem, Monday) kunnen eindeloos lijken.

Misschien is het omdat volwassenen zo gemakkelijk in een dagelijkse sleur vervallen waardoor de dagen in elkaar overlopen, of misschien is het het gebrek aan leren of het uitproberen van nieuwe, spannende dingen die vroeger zo gewoon waren in de kindertijd. Wat het ook is, de waarheid is dat de tijd niet verandert, maar wij. En dat betekent dat we kunnen veranderen hoe we tijd weergeven, hoe we onze tijd besteden en hoe we onze tijd prioriteren .

Aan het eind van de dag..

Wat is het leven anders dan een mooie verzameling goede en slechte dagen? Je weet maar nooit, sommige van je beste dagen in het verschiet zijn misschien wel de maandagen die je vreest. Ik laat je achter met een gedicht over de week dat ik als kind altijd las. Het stond in een boek met kinderrijmpjes met een angstaanjagende illustratie van Moeder de Gans erop waar ik nachtmerries van kreeg, maar het gaat als volgt:

Maandagskind is eerlijk van gezicht,

het kind van dinsdag is vol gratie

het kind van woensdag is vol wee

het kind van donderdag heeft nog ver te gaan

het kind van vrijdag is liefhebbend en gevend

zaterdags kind werkt hard voor de kost

En het kind geboren op de sabbatdag

is vrolijk en blij, goed en vrolijk

Het lijkt erop dat onze huidige versie van maandag precies is wat de woensdag vroeger was, en misschien is de vrijdag van vandaag in de toekomst wel de Monday van morgen. Je weet maar nooit, tijd is immers een illusie. 🙂