Doelen op korte termijn vs. lange termijn (voorbeelden, veelgestelde vragen)

Dingen gebeuren niet vanzelf.

Wat je ook wilt bereiken, je moet zowel korte- als langetermijndoelen stellen om iets te bereiken.

En inzicht in het proces van doelen stellen zal je ook helpen bij het beantwoorden van vacatures sollicitatievragen zoals "waar zie je jezelf over vijf jaar?".

Maar wacht, wat is het verschil tussen korte- en langetermijndoelen?

En waarom zou je ze allebei moeten stellen?

In dit artikel vergelijken we korte- en langetermijndoelen en geven we voorbeelden van carrièredoelen en tips om haalbare carrièredoelen te stellen. We beantwoorden ook veelgestelde vragen over korte- en langetermijndoelen.

doelen: Kort of lang, hier komen we!

Wat zijn korte- en langetermijndoelen?

Bij het stellen van doelen moet je rekening houden met doelen voor zowel de korte als de lange termijn.

A. Wat is een kortetermijndoel?

Een kortetermijndoel is iets dat je in de nabije toekomst wilt bereiken.

**Hoe lang zijn kortetermijndoelen?

Het zijn kortetermijndoelen die je vandaag, deze week, deze maand of zelfs dit jaar kunt bereiken. Je kunt bijvoorbeeld een carrièredoel stellen zoals het voltooien van een cursus om je vaardigheden te verbeteren of een spaardoel op korte termijn zoals geld opzij zetten voor een noodfonds.

Kortetermijndoelen kunnen ook een opstapje zijn naar een langetermijndoel dat veel verder in de toekomst ligt.

Het is alsof je met een snelheid van niveau twee op een loopband rent om uiteindelijk snelheid van niveau zes te bereiken.

Begin op zes en je einddoel zou wel eens de ER kunnen zijn. au!

Stel kortetermijndoelen en zie jezelf vooruitgang boeken om die levensveranderende visioenen waar te maken. 💃

B. Wat is een doel op lange termijn?

Een langetermijndoel is iets dat je in de verre toekomst wilt bereiken en kost meer tijd, planning en geduld. Je kunt ze niet in een paar weken doen en je handen afstoffen; daar heb je misschien tien jaar voor nodig.

Meestal bestaan deze doelen uit meerdere minidoelen of stappen, daarom is het belangrijk om naast je langetermijnplan ook kortetermijndoelen te bepalen.

Je kunt zeggen dat langetermijndoelen normaal gesproken worden gebruikt om je kortetermijndoelen te ondersteunen.

Je langetermijndoel kan bijvoorbeeld zijn om je eigen bedrijf op te zetten, een spaardoel voor je pensioenrekening, enz.

zie je hoe elk doel een groot doel is, of een langetermijnvisie, die je een gevoel van richting geeft in je leven?

Natuurlijk kunnen langetermijndoelen soms overweldigend of zelfs onmogelijk lijken. Maar als je elk kortetermijndoel volgt, kom je er uiteindelijk wel. 💪

Wat met een doel **dat niet kort of lang genoeg is?

Je kunt je doelen in drieën verdelen: Korte, middellange en lange termijn doelen

**Een middellangetermijndoel komt in beeld als je een middenweg nodig hebt tussen korte- en langetermijndoelen.

Hoewel je doelen voor de middellange termijn meestal kunt bereiken tussen zes maanden tot minder dan vijf jaar, kan dit variëren van persoon tot persoon en van doel tot doel.

Bonus:_ SMART doelen voor studenten !

Korte Termijn vs Lange Termijn Doelen

Wat is het verschil tussen korte termijn en lange termijn doelen?

Het belangrijkste verschil tussen korte- en langetermijndoelen is dat langetermijndoelen de neiging hebben om richting en strategie te bepalen, terwijl kortetermijndoelen gebonden zijn aan je huidige situatie en gemakkelijker te bereiken zijn. Het meest voor de hand liggende verschil is natuurlijk de hoeveelheid tijd en middelen die je nodig hebt om elk doel te bereiken.

Laten we eens langetermijn- vs. kortetermijndoelen vergelijken om enkele belangrijke verschillen te ontdekken.

1. Strategie

In de kern is een doel voor de lange termijn strategisch.

Je moet kleine veranderingen aanbrengen in je dagelijks leven om ze te bereiken.

Daarom splits je een langetermijndoel op in kleinere behapbare doelen en zorg je ervoor dat je een soort geheugensteuntje hebt om ze te bereiken.

Langetermijndoelen zijn een test voor je motivatie en doorzettingsvermogen en je zult onderweg vaak grote obstakels tegenkomen.

Aan de andere kant hebben korte-termijn doelen strategieën nodig die meer te maken hebben met je huidige prestaties. Je zult je strategie voornamelijk baseren op hoe dicht je bij het realiseren van je uiteindelijke doel bent.

2. Aantal doelen

Meestal kun je twee of misschien drie langetermijndoelen in gedachten hebben. Het is meestal een groot doel en kan een carrièredoel, financieel doel of persoonlijk doel zijn. Maar niet veel.

Als je te veel langetermijndoelen hebt, zul je je overweldigd en uitgeput voelen. 😓

Je betrouwbare vriend, koffie, zal ook niet helpen.

Maar door de kortere duur kun je je tegelijkertijd richten op meerdere kortetermijndoelen. En je kunt ze allemaal verpletteren, één voor één!

Hier is een handige tabel die je helpt het verschil te zien tussen lange- en kortetermijndoelen.

Lange Termijn vs Korte Termijn Doelen Verschillen Tabel | Korte termijn doelen | Lange termijn doelen | | ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- | | Strategie Kortetermijndoelen zijn meestal gekoppeld aan je huidige prestaties en situatie. | Lange-termijndoelen zijn sterk verbonden met je missie en strategie vision voor je leven en carrière. | | Je kunt meerdere kortetermijndoelen in meerdere categorieën tegelijk hebben lopen. | Je zult waarschijnlijk een beperkt aantal lange-termijn goals in je leven hebben. | | Tijdlijn Doelen op korte termijn worden waarschijnlijk gemeten in weken, maanden of kwartalen. | Lange-termijndoelen kunnen in jaren gemeten worden en kunnen een ongedefinieerde tijdslijn hebben. | | Moeilijkheid: Het is veel gemakkelijker om kortetermijndoelen te bereiken, omdat je de vooruitgang gemakkelijk kunt zien. | Langetermijndoelen zijn moeilijk en vereisen geduld, omdat er niet meteen een duidelijk resultaat is. | | Omdat kortetermijndoelen duidelijkere en kortere deadlines hebben, zijn ze vrij inflexibel. | Omdat langetermijndoelen een bredere tijdslijn hebben, worden ze gemakkelijk beïnvloed door levensomstandigheden of veranderende passies. |

Bonus: Geïnteresseerd in het digitaal bijhouden van je doelen? Lees onze gids over de beste software voor het stellen van doelen!

Voorbeelden van korte en lange termijn carrièredoelen

Een loopbaan doel is een doel dat je nastreeft in je professionele leven.

Het schetst een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken. Je zult ook begrijpen hoe je daar moet komen.

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van korte- en langetermijndoelen voor je carrière:

A. Wat zijn enkele carrièredoelen op korte termijn?

Korte-termijn doelen voor je carrière hebben duidelijke resultaten die je binnen een paar maanden tot een jaar kunt bereiken. Ze kunnen deel uitmaken van een groot plan of op zichzelf staande doelen zijn om je carrière een boost te geven. Hier zijn verschillende kortetermijndoelen:

1. Een nieuwe vaardigheid leren

Een nieuwe vaardigheid leren kan een doorlopend doel zijn. Je moet op de hoogte blijven van de vereisten in de sector en specifieke vaardigheden voor je beroep kiezen.

Als je een voedingsdeskundige bent die niet bekend is met krachttraining, kun je een gecertificeerde trainer worden.

iemand die verstand heeft van voeding en training?

Je cv wordt geweldig. 🔥

2. Maak een professionele website

Een krachtige digitale voetafdruk is cruciaal voor professioneel succes en het lanceren van een website is een van de beste kortetermijndoelen.

Een potentiële werkgever of klant kan je namelijk opzoeken op het web om meer te weten te komen over jou en je werk. Net zoals we onszelf allemaal wel eens gegoogled hebben

En je wilt dat mensen je vinden, toch?

Dan een website maken om:

Je vaardigheden en eerdere projecten onder de aandacht te brengen

Jezelf als merk te profileren

Richt je op de juiste klanten en werkgevers

Als je fitnesstrainer bent, maak dan een fitnessblog of deel je video's op een YouTube-kanaal. Dit brengt je naam onder de aandacht van het juiste publiek.

3. Productiviteit verbeteren

Een van de meest voor de hand liggende carrièredoelen is het verbeteren van de kwaliteit, kwantiteit en efficiëntie van je werk.

Deze maatstaven hangen af van je beroep en bedrijf. Maar meestal gaat het om het verhogen van de klanttevredenheid, het afleveren van projecten binnen deadlines en het verlagen van de bedrijfskosten.

Als je de hele dag aan deze statistieken werkt, maak je van je langetermijndoelstelling voor een promotie misschien wel een kortetermijndoelstelling. 🎉

B. Wat zijn enkele carrièredoelen op lange termijn?

Een langetermijn carrièredoel is breder dan een kortetermijndoel. Sommige hebben als zodanig geen vastomlijnde tijdslijn en kunnen meerdere jaren in beslag nemen.

Hier zijn enkele voorbeelden:

1. Een diploma behalen

Afstuderen aan een universiteit en het ontvangen van je bachelordiploma kan het eerste langetermijndoel zijn dat je stelt om je carrière veilig te stellen. Het zal je carrièrepad bepalen , instapniveau, salaris, enz.

Zorg ervoor dat je dat diploma haalt en bereid je voor om overal naartoe te gaan!

2. Promotie krijgen

Promotie krijgen is een veelvoorkomend carrièredoel op lange termijn.

Het kan een jaar of langer duren voordat je een promotie krijgt. Toch willen we allemaal deze eer die boekdelen spreekt over onze geweldige prestaties en werkethiek.

En het belangrijkste: er komt een vette salarisstrook aan! 💰

3. Bouw je netwerk op

Om succesvol te zijn in welke carrière dan ook, moet je een netwerk opbouwen.

Je kunt in contact komen met gelijkgestemden en industrieleiders via portals als LinkedIn, Twitter, etc., of ontmoet meer mensen met jouw achtergrond tijdens professionele meetups, conferenties of retraites.

slim, nietwaar?

Een netwerk opbouwen zal je helpen:

Op de hoogte te blijven van de laatste trends in de sector

De polsslag op de arbeidsmarkt voelen

Potentiële mentoren, partners en klanten ontmoeten

En het belangrijkste: mensen in je netwerk kunnen je pleitbezorgers zijn wanneer je op zoek bent naar een baan.

Of nog beter, het kan de deur openen naar al je toekomstige ondernemersmogelijkheden. 💼

Bekijk er nog meer_ voorbeelden van professionele doelen voor een beter idee.

Hoe carrièredoelen voor de korte en lange termijn stellen

Het stellen van lange- en kortetermijndoelen hangt af van wat belangrijk voor je is en wat je groei als professional ten goede kan komen.

Hier zijn drie tips om je korte en lange termijn carrièredoelen te stellen:

1. Heb specifieke en meetbare doelen

Laten we zeggen dat je doel is om gelukkig te zijn.

Dat is niet specifiek.

Geluk kan voor jou een promotie zijn. 😎

Voor een ander kan het zijn dat je op vrijdag eerder weggaat van je werk. 🍸

Wanneer je doelen maakt, moet je er daarom voor zorgen dat elk doel een specifiek doel is.

De beste manier om dit te doen is door de drie "W"-vragen te beantwoorden:

Wat wil ik bereiken?

wil ik bereiken? Waarom wil ik dit doel bereiken?

wil ik dit doel bereiken? Wanneer wil ik dit doel bereiken?

Een doel moet ook een meetbaar doel zijn.

hoe?

Stel jezelf vragen als:

Wat is het tijdsbestek voor het bereiken van het doel?

Wat is de voortgangsindicator?

Hoe weet ik of ik mijn doel heb bereikt?

**Weet je niet zeker waarin doelen verschillen van doelstellingen?

Kijk eens naar onze doelen vs. doelstellingen vergelijking.

2. Wees realistisch

Je doelen moeten binnen je mogelijkheden liggen.

Je kunt niet zeggen: "Ik wil dat elk van mijn blogberichten 500 reacties krijgt", zeker niet als je net begint. Dat zet je op een mislukking.

Stel in plaats daarvan wekelijkse doelen die je kunt bereiken, zoals "Ik streef naar 1-10 reacties per week"

Realistische doelen zijn beter haalbaar en als je ze doet, zul je je voldaan voelen. Het zal je stimuleren om verder te gaan.

3. Wees flexibel en positief

Obstakels horen gewoon bij het leven. Laat je daardoor niet van je pad afbrengen.

Pas liever je doelen aan en blijf positief.

Doorzettingsvermogen en optimisme zijn een recept voor succes.

Hoe je korte- en langetermijndoelen beheren

ClickUp is een van 's werelds met de hoogste waardering productiviteitstools die elk individu en bedrijf om hun doelen op lange, middellange en korte termijn te stellen en te bereiken.

ClickUp helpt u daarbij:

1. Doelen Doelen in ClickUp kunt u op koers blijven om uw doelen te bereiken met duidelijke tijdlijnen,

OKR's (Doelstellingen en Belangrijke Resultaten) en automatische voortgangscontrole.

Gebruik het om doelen op hoog niveau te stellen en deze vervolgens op te splitsen in hanteerbare doelen.

Een Doel (kleiner doel) kan OKR's hebben die je kunt bijhouden in de vorm van getallen, geld, taken of waar/onwaar statements.

Raak elk doel en visualiseer je vooruitgang in de richting van het voltooien van het doel!

Doeltypen instellen in de functie Doelen van ClickUp

De voortgang weergeven in de map Doelen van ClickUp

**Wilt u uw OKR's verbeteren?

Kijk dan op_ Enkele OKR voorbeelden en deze lijst van de beste OKR-software !

2. Grafiekweergave ClickUp's planningstabel functie kunt u een duidelijke tijdlijn maken voor uw korte- en langetermijndoelen.

U kunt het gebruiken om:

Taken of doelen plannen

Ze verplaatsen om ze opnieuw te rangschikken met de sleep-en neerzetfunctie

Visualiseren en beherenafhankelijkheden

Afhankelijkheden beheren in de grafiekweergave van ClickUp

Bekijk onze gids over_ hoe u ClickUp kunt gebruiken om doelen te stellen voor uw team .

Veelgestelde vragen over korte- en langetermijndoelen

meer antwoorden nodig over doelen?

Deze FAQ's kunnen je helpen:

1. Wat zijn SMART-doelen?

De SMART formule is een schattig acroniem om je te helpen een goed doel te definiëren. Het is nuttig om SMART-doelen te stellen omdat er goed over nagedacht is.

A SMART g o al moet zijn

**Specifiek zijn: Stel het gewenste resultaat vast in duidelijke en specifieke termen

**Meetbaar: Moet meetbaar zijn met specifieke criteria zoalsEssentiële prestatie-indicatoren (KPI's) en mijlpalen, zodat u het succes kunt volgen

**Aannemelijk: Realistisch en binnen mogelijkheden

**Relevant: In sync met uw bedrijfsdoelstellingen en moet bijdragen aan uw grote plan

**Tijdig: Heb een gedefinieerde tijdlijn, inclusief een startdatum en een streefdatum

Bonus: Bekijk deze SMART HR Doelen !

2. Wat zijn enkele voorbeelden van korte- en langetermijndoelstellingen voor een bedrijf?

Hier zijn enkele veelvoorkomende korte-termijn zakelijke doelen :

Stel specifiekeverkoop OKR's enmarketingdoelen* Dagelijkse kosten verlagen

Een marketingstrategie voor sociale media implementeren

Klantenservice verbeterenVerkooprapportage verbeteren _zoals ClickUp, zodat u ze kunt volgen en de voortgang kunt visualiseren?

U kunt projecten beheren en to-dos en plan je korte- en langetermijndoelen op één platform.

Ga rotsvaste doelen stellen met ClickUp gratis om te stoppen met dromen over wat je wilt en te beginnen in de juiste richting te werken. 😜