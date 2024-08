Meer dan 90% van de Art Directors en CEO's werken in hun eigen tempo - dit zijn andere topbanen voor een zelfstandige werkstijl

Het is het meest aantrekkelijke dat een baan werknemers vandaag de dag kan bieden - de mogelijkheid om overal en altijd werk te verrichten.

Talrijke enquêtes onder werknemers die zijn gehouden sinds de pandemie werkgevers dwong om werk op afstand te gaan doen, bevestigen dit. In een onderzoek dat Citrix uitvoerde als onderdeel van haar abonnement om te beoordelen hoe de toekomst van werk eruit zal zien in 2035 voor zogenaamde kenniswerkers, 88% van de werknemers zei dat ze op zoek waren naar voltooide flexibiliteit.

Gebruik maken van 2022 Gegevens van het Bureau of Labor Statistics hebben we hier bij ClickUp de 15 beste banen gerangschikt om in je eigen tempo te werken. De beroepen zijn gerangschikt aan de hand van het aandeel werknemers die aangeven dat hun werklast op eigen tempo werkt. Dit zijn de beste banen van de meer dan 150 beroepen waarvoor gegevens beschikbaar zijn.

Slechts ongeveer 17% van de werknemers in de civiele sector in het hele land zegt het tempo van hun werklast te bepalen, zo blijkt uit gegevens van de BLS. Uit de BLS-gegevens blijkt ook dat werknemers in managementrollen de meeste flexibiliteit rapporteren.

Het zal misschien niet verbazen dat chief executive officers hoog staan op de lijst van posities die aangeven dat ze de meeste zelfsturende banen hebben. Als je aan het hoofd van een organisatie staat, wordt je werkdag waarschijnlijk niet gecontroleerd door iemand die over je schouder meekijkt.

Wat misschien nog intrigerender is voor de gewone kenniswerkers, is dat een behoorlijk deel van de public relations managers en degenen die werken in noodbeheer een vergelijkbare mate van controle over hun schema's rapporteren, ondanks het feit dat ze werken in banen die vaak reageren op crisissituaties.

Lees verder om te zien of uw eigen rol terug te vinden is bij degenen die de meeste flexibiliteit in hun werk rapporteren.

VERBETER UW ASYNCHRONE WERK Leer hoe asynchroon werken samenwerking verandert inclusief veelvoorkomende valkuilen en hoe deze te vermijden.

15. Marketing managers

fizkes // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 76.2%

: 76.2% Totale landelijke werkgelegenheid : 278.690 (1,98 per 1.000 banen)

: 278.690 (1,98 per 1.000 banen) Median annual pay: $135.030 ($64,92 per uur)

Een marketingmanager geeft leiding aan teams die abonnementen opstellen en verdelen marketingcampagnes die mensen overtuigen om de producten of diensten van hun bedrijf te kopen. De komst van digitale marketing en automatisering heeft het voor de industrie mogelijk gemaakt om op oneven uren te werken en campagnes van tevoren in te stellen.

DE BESTE SJABLONEN VOOR MARKETINGPLANNEN VOOR JE CAMPAGNE Vind de perfecte sjabloon voor marketingplan om uw marketingcampagne te coördineren en richting te geven.

14. Managers van vergoedingen en voordelen

fizkes // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 77.6%

: 77.6% Totale landelijke werkgelegenheid : 15.330 (0,11 per 1.000 banen)

: 15.330 (0,11 per 1.000 banen) Median annual pay: $ 127.530 ($ 61,31 per uur)

Salaris- en secundaire arbeidsvoorwaardenmanagers zijn HR-professionals die samenwerken met gezondheidsplannen en externe leveranciers om werknemers op tijd betaald te krijgen en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Hele softwaresuites die aspecten van deze job automatiseren, zoals Workday, Gusto en Paycom, hebben met succes de Amerikaanse werkgeversmarkt verzadigd.

13. Beheerders van computer- en informatiesystemen

Frame Stockbeelden // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 78.1%

: 78.1% Totale landelijke werkgelegenheid : 485.190 (3,44 per 1.000 banen)

: 485.190 (3,44 per 1.000 banen) Median annual pay: $159.010 ($76,45 per uur)

Managers van computer- en informatiesystemen werken als vertalers tussen de technische computeringenieurs binnen een organisatie en de minder technische bedrijfsleiders. Ze onderzoeken opties voor investeringsbeslissingen in nieuwe technologieën en helpen verschillende belanghebbenden van het bedrijf om succesvol te communiceren over complexe problemen.

12. Archivarissen

Stokkete // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 78.4%

: 78.4% Totale landelijke werkgelegenheid : 6.120 (0,04 per 1.000 banen)

: 6.120 (0,04 per 1.000 banen) Median annual pay: $60.050 ($28,87 per uur)

Archivarissen werken zowel in de privé als in de publieke sector en verzamelen en documenteren waardevolle informatie voordat ze die efficiënt opslaan voor toekomstig gebruik. Dit zijn geen leidinggevende posities en ze betalen minder dan andere posities waar werknemers de mogelijkheid rapporteren om in hun eigen tempo te werken.

11. Opleidings- en ontwikkelingsmanagers

rawpixel.com // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 78.7%

: 78.7% Totale landelijke werkgelegenheid : 35.830 (0,25 per 1.000 banen)

: 35.830 (0,25 per 1.000 banen) Median annual pay: $120.130 ($57,76 per uur)

Opleidings- en ontwikkelingsmanagers helpen collega's nieuwe vaardigheden te leren en oude vaardigheden aan te scherpen. Dit zijn cruciale posities in moderne bedrijven, die de laatste jaren enorm veel mensen hebben aangeworven omdat werknemers van baan wisselen op zoek naar nieuwe vaardigheden en om zichzelf te verbeteren.

10. Docenten politieke wetenschappen, postsecundair

Monkey Business // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 79.1%

: 79.1% Totale landelijke werkgelegenheid : 14.060 (0,10 per 1.000 banen)

: 14.060 (0,10 per 1.000 banen) Median annual pay: $81.980 (uurloon niet beschikbaar)

Enkele rollen in het onderwijs, waaronder docenten politieke wetenschappen aan hogescholen en universiteiten, rapporteren een hoge mate van zelfwerkzaamheid. Ze behoren tot de laagstbetaalde banen in dit cohort van zelfsturend werk. Rollen als docent politieke wetenschappen zijn ook schaarser dan posities als beheerder van computer- en informatiesystemen of marketingmanager.

9. Curatoren

Canva

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 79.4%

: 79.4% Totale landelijke werkgelegenheid : 11.030 (0,08 per 1.000 banen)

: 11.030 (0,08 per 1.000 banen) Median annual pay: $60.110 ($28,90 per uur)

Conservatoren werken aan het verkrijgen en presenteren van kunstwerken en andere belangrijke bezittingen voor organisaties. Ze werken in een kunst- of historisch museum en zijn geen managers.

8. Managers natuurwetenschappen

VE.Studio // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 80.6%

: 80.6% Totale landelijke werkgelegenheid : 74.760 (0,53 per 1.000 banen)

: 74.760 (0,53 per 1.000 banen) Median annual pay: $137.900 ($66,30 per uur)

Natuurwetenschappelijke managers zijn de supervisors die toezicht houden op het werk van wetenschappers. Ze helpen werknemers bij onderzoek en het testen van theorieën.

7. Directeuren van rampenbestrijding

VE.Studio // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 80.9%

: 80.9% Totale landelijke werkgelegenheid : 10.320 (0,07 per 1.000 banen)

: 10.320 (0,07 per 1.000 banen) Median annual pay: $76.730 ($36,89 per uur)

Directeuren van Emergency Management hebben de afgelopen jaren een cruciale rol gespeeld in de samenleving, aangezien geen enkel deel van de VS onaangetast bleef door de COVID-19 pandemie. Ze plannen en houden toezicht op de uitrol van hulpdiensten en rampenbeperkende inspanningen na stormen, ongevallen en andere rampen.

6. Managers public relations

Persmeester // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 81.7%

: 81.7% Totale landelijke werkgelegenheid : 59.850 (0,43 per 1.000 banen)

: 59.850 (0,43 per 1.000 banen) Median annual pay: $125.780 ($60,47 per uur)

PR-managers zijn de crisisrespons van de meeste privé en publieke organisaties. Deze professionals werken ook aan een boodschap voor het publiek die het bedrijf helpt meer goederen en diensten te verkopen.

5 SJABLONEN VOOR PERSBERICHTEN OM LEZERS TE BOEIEN Kickstart je schrijfproces en behoud het imago van je bedrijf met deze gratis en krachtige sjablonen voor persberichten .

5. Leraren economie, postsecundair

Syda Productions // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 82.3%

: 82.3% Totale landelijke werkgelegenheid : 11.790 (0,08 per 1.000 banen)

: 11.790 (0,08 per 1.000 banen) Median annual pay: $104.940 (uurloon niet beschikbaar)

Net als docenten politieke wetenschappen zijn er minder docenten economie aan de universiteit dan in andere zelfstandige banen die op deze ranglijst staan. Deze werknemers hebben ook een hoger mediaan jaarloon.

4. Stedelijke en regionale planners

Chad McDermott // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 83.5%

: 83.5% Totale landelijke werkgelegenheid : 38.940 (0,28 per 1.000 banen)

: 38.940 (0,28 per 1.000 banen) Median annual pay: $78.500 ($37,74 per uur)

Stedenbouwkundigen en regionale planners werken vaak als brug tussen de publieke en private sector en communiceren met privéontwikkelaars over landgebruik en bouwprojecten.

3. Software kwaliteitscontrole analisten en testers

Roman Samborskyi // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 86.7%

: 86.7% Totale landelijke werkgelegenheid : 190.120 (1,35 per 1.000 banen)

: 190.120 (1,35 per 1.000 banen) Median annual pay: $98.220 ($47,22 per uur)

Software en kwaliteitsgarantie analisten en testers testen de software die mensen op het werk en thuis gebruiken en de video's die mensen gebruiken om zich te vermaken. Deze medewerkers zoeken naar defecten in code en repareren deze zodat programma's soepel werken.

2. Directeuren

Gorodenkoff // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 90.2%

: 90.2% Totale landelijke werkgelegenheid : 200.480 (1,42 per 1.000 banen)

: 200.480 (1,42 per 1.000 banen) Median annual pay: $179.520 ($86,31 per uur)

Verrassing, verrassing - uw CEO stelt waarschijnlijk zijn eigen werktijden in. Het mogen dan wel lange uren zijn, maar CEO's rapporteren de op één na meeste flexibiliteit in hun schema's en de locatie van hun werk.

1. Artistieke directeuren

rawpixel.com // Shutterstock

Percentage dat zegt dat ze hun werk zelf doen : 91%

: 91% Totale landelijke werkgelegenheid : 42.080 (0,30 per 1.000 banen)

: 42.080 (0,30 per 1.000 banen) Median annual pay: $100.890 ($48,51 per uur)

Art directors rapporteren de grootste vrijheid in werkomstandigheden. Deze professionals bekleden begeerde posities aan de top van entertainment-, marketing-, reclame- en andere creatieve bedrijven.

FLEXIBELE HULPMIDDELEN OM ASYNCHRONE COMMUNICATIE TE VERBETEREN Stimuleer succesvolle samenwerking en verbeter productiviteit met deze tools voor asynchrone communicatie .

Geef uw zelfstandige werkstijl meer mogelijkheden met ClickUp

Een van de meest gewilde voordelen van een baan is tegenwoordig de flexibiliteit om op uw eigen voorwaarden te werken, waar en wanneer u maar wilt. Het goede nieuws is dat veel topbanen nu een zelfstandige werkstijl bieden en met de juiste tools, zoals ClickUp, kunt u uw werklast gemakkelijk beheren en een zelfstandige maar productieve werkstijl creëren.

ClickUp biedt honderden geavanceerde en flexibele functies om u te helpen uw werk zo efficiënt mogelijk te plannen, bij te houden en te beheren en samenwerkingsfuncties waarmee u en uw team in realtime of asynchroon kunnen samenwerken. Bovendien integreert het met meer dan 1000 werktools, zodat u uw apps kunt consolideren en al uw werk op één plek kunt verzamelen om uw werkstroom verder te stroomlijnen.

Het beste van alles is dat ClickUp volledig aanpasbaar is aan uw unieke werkstijl en workflow, en het heeft zelfs een mobiele app zodat u overal en altijd bij uw werk kunt. Probeer het vandaag nog gratis uit!

Gastschrijver:_

dom DiFurio_