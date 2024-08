Hoe asynchroon werken samenwerking verandert

Als werk op afstand toenam tijdens de COVID-19 pandemie - goed voor 24% van de Amerikaanse werknemers in 2019 en 38% in 2021 - werd asynchroon of "async" werken en communiceren een standaard in plaats van een uitzondering.

Sommige van de voordelen van async werk wat verwijst naar werk Voltooid in de tijd van een individu in plaats van tussen 9 en 5 of gelijktijdig met collega's, omvatten flexibele roosters die de individuele productiviteit optimaliseren.

Werknemers kunnen blokken van tijd besteden aan gefocust, diepgaand werk aan complexe projecten zonder onderbroken te worden door overdreven vergaderingen. Mensen kunnen overal vandaan werken en op elk uur met grondige documentatie en communicatie.

Zelfs onboarding verbetert wanneer opgenomen berichten, informatieve video's en gedeelde documenten direct beschikbaar zijn voor werknemers om op elk moment te bekijken.

Asynchrone communicatie heeft echter ook nadelen. Thuiswerken betekent 24/7 bereikbaar zijn en mensen krijgen een burn-out als gevolg van een overdaad aan informatie omdat de communicatie op alle uren van de dag binnenkomt.

Asynchroon werk verandert ook onvermijdelijk hoe mensen samenwerken omdat ze niet deel uitmaken van dezelfde uren of locatie zodat snel overleg of langere vergaderingen . ClickUp een lijst samengesteld van veelvoorkomende uitdagingen die zich voordoen in async werkomgevingen en hoe ze kunnen worden overwonnen. Lees verder voor een aantal eenvoudige hacks om vergaderingen, workflows en werkschema's te laten werken wanneer werknemers verspreid zijn over het hele land of de hele wereld.

Vergaderingen, berichten en informatiestromen moeten opnieuw worden vormgegeven

Asynchroon werk gedijt wanneer mijlpalen voor projecten en voortgang zijn niet afhankelijk van buitensporige vergaderingen of de verwachting van onmiddellijke reacties op berichten. Maar veel werk op afstand omgevingen bootsen de traditionele kantoorcultuur gewoon virtueel na, waardoor de potentiële voordelen van asynchroon werken teniet worden gedaan.

Een veelvoorkomende misstap in de cultuur op afstand is het goedmaken van werknemers op afstand door vergaderingen te overbelasten. Wanneer de gemiddelde persoon 35% tot 50% van zijn tijd doorbrengt in virtuele, synchrone vergaderingen, zullen ze waarschijnlijk eindigen met Zoom vermoeidheid .

Voor async werk naar functie moeten deze vergaderingen worden aangepast, net als de manier waarop werknemers belangrijke informatie communiceren. Het implementeren van hulpmiddelen en systemen, zoals Taakborden, kan helpen om de werkstroom en transparantie te vergemakkelijken.

Medewerkers kunnen de status van projecten controleren en asynchroon samenwerken in plaats van lange threads van e-mails door te spitten.

Training, documentatie en projectmanagement zijn van het grootste belang

Succesvol asynchrone samenwerking vereist het aanmaken van systemen die specifiek ontworpen zijn om de productiviteit van het werk op afstand te optimaliseren en de uitvaltijd te verminderen. Goede training en duidelijke verwachtingen- geen micromanagement -zijn noodzakelijk voor succesvol en productief async werk.

Aanpassen projectmanagement en communicatietools kunnen helpen om minder tijd te besteden aan documentatie of inhaalgesprekken met Zoom en om de snelheid en synthese van werk op afstand te vergroten. Instellen van regels rond e-mail of instant messaging, belangrijke vergaderingen opnemen en het creëren van duidelijke projectkanalen kunnen allemaal helpen communicatie stroomlijnen en ervoor zorgen dat werknemers zijn ingesteld op succes.

Async werk vereist heroverweging van vertragingen in berichten en planningen

Thuiswerken maakt grenzen extra moeilijk (en belangrijker dan ooit) en het gebrek daaraan kan een enorm nadeel zijn van asynchroon werken. Het aanpassen van de traditionele 9-tot-5 werkdag aan een asynchrone, virtuele omgeving vereist een instelling van verwachtingen ten opzichte van collega's.

Het bijhouden van flexibele werkschema's en het inplannen van realtime vergaderingen kan echter ingewikkeld worden.

Slack of andere instant messaging platforms zoals Microsoft Teams kunnen asynchrone verwarring oplossen door responstijden en notificaties aan te passen en werknemers de mogelijkheid te geven om de berichtgeschiedenis te bekijken om gesprekken die ze mogelijk gemist hebben in te halen.

Ondertussen, apps voor kalenders stellen medewerkers nu in staat om de agenda's van hun collega's te zien en rekening te houden met hun beschikbaarheid en werkpatronen. Kies voor berichten en vergaderingen die niet kunnen wachten een paar gedeelde tijden met de rest van het team die gereserveerd zijn voor vergaderingen met alle handen en belangrijke, tijdgevoelige discussies.

Dagelijks werk en lange-termijn projecten vereisen opeenvolging en neigen naar overcommunicatie

Dagelijkse taken en projecten op lange termijn vereisen volgorde. Teams doelen bereiken terwijl er asynchroon wordt gewerkt, hangt af van sterke projectmanagementvaardigheden en grondige communicatie.

Regelmatige instellingen vergaderingen op Zoom, Teams of Slack vervangt het dagelijkse overleg op kantoor. Medewerkers kunnen via deze online platforms asynchroon statusupdates, prioriteiten en projectupdates geven. Voor creatieve brainstormsessies kunnen aparte vergaderingen worden gepland.

De behoefte aan grondige informatie-updates kan resulteren in een neiging tot overcommunicatie. Aangepaste tools - of het nu speciale hashtags, emoji's of andere symbolen zijn - voorkomen overmatige of overbodige communicatie omdat ze waardevolle informatie efficiënter overbrengen.

Samen meer bereiken met asynchrone communicatie

Hoewel het een uitdaging kan zijn om te wennen aan de asynchrone aanpak, kan het een geweldige manier zijn om de productiviteit te verhogen. Toch vergt het de juiste hulpmiddelen en technieken om ervoor te zorgen dat je team effectief met elkaar communiceert.

Door de juiste projectmanagement- en communicatietools te gebruiken, kunnen teams gemakkelijk met elkaar in verbinding blijven zonder dat ze op dezelfde plek hoeven te zijn. Houd teams georganiseerd en verbonden met behulp van software voor projectmanagement, chatten en berichtensystemen om de communicatie te vergemakkelijken, en schermopname-apps om ingewikkelde concepten te helpen uitleggen.

