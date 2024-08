13 Beste Agenda Apps voor 2024 (Gratis & Betaald)

Voor velen is een kalender veel meer dan een planningshulpmiddel. Het is een agenda met herinneringen en vervaldatums om ons productief te houden, of een geheugenhouder voor de belangrijkste gebeurtenissen in ons leven. Daarom kiezen we met extra zorg een digitale kalender, omdat we iets willen dat plannen leuk en functioneel maakt!

Dus welke functies moeten we zoeken in een agenda-app die ons helpt onze planning onder controle te houden? Denk na:

Deelbaarheid om in contact te blijven met familie, vrienden en teamleden

Aanpasbaarheid om de tool te personaliseren met kleurcodering en categoriseren van gebeurtenissen

Gebruiksgemak voor een gebruiksvriendelijke, intuïtieve en makkelijk te leren ervaring

Universele synchronisatie op al onze apparaten (desktop, mobiel en tablet)

We hebben de beste apps voor je persoonlijke en professionele agendadoelen op een rijtje gezet. Van eenvoudige tot vooruitstrevende agenda-apps, er staat voor elk wat wils op de lijst! 📅

Wat zijn de 13 beste agenda-apps?

1. ClickUp

Bekijk al uw ClickUp taken naast vergaderingen in uw Google Agenda met behulp van 2-weg synchronisatie

ClickUp is een gratis productiviteitstool met tijdbesparende kalenderfuncties op het web en mobiele apps om zelfs de meest alledaagse taken leuk te maken om toe te voegen! Of u nu op zoek bent naar een kalender voor werk-privé of één enkele bron van waarheid nodig hebt om gedachten en herinneringen op te schrijven, ClickUp kan aan elke voorkeur worden aangepast voor de beste productiviteit van uw leven.

Dit is wat echte gebruikers zeggen over het gebruik van de Kalenderweergave in ClickUp :

"Het belangrijkste probleem dat ik heb opgelost door ClickUp te gebruiken is een gebrek aan duidelijkheid. ClickUp helpt me te weten waar ik aan moet werken en wanneer. Met zijn meerdere filters en weergaven is de LineUp™️ functie en startpagina met een kalender, hoef ik niet zoveel tijd te besteden aan het uitzoeken wat de volgende stap is. Ik verspil minder tijd en haal deadlines." Nathaniel S , Directeur IT

"Nu draait ClickUp het grootste deel van mijn leven (zowel professioneel als persoonlijk). Professioneel gebruik ik het om projecten te organiseren en te plannen en ze in mijn online kalender met relevante metadata. Persoonlijk gebruik ik het om mijn huis te beheren en met de gratis gastzitfunctie. Ik houd mijn partner op de hoogte van renovaties, aannemers, gesprekken met dienstverleners, enz." Ashley E.M. M , eigenaar

"Vergeleken met concurrenten houdt ClickUp het platform uitstekend eenvoudig en biedt het tegelijkertijd maximale functionaliteit. Het heeft alle verschillende weergaven-Kalender, Gantt, Lijsten, sublijsten, uploads, teamwerk, enz. Dit alles is zeer gedetailleerd, eerdere software die ik heb geprobeerd gaf niet het detail van interactie dat ik nodig had om creatief te zijn met het veranderen van schema's en informatie en subtaken/subinformatie." Roland M , Regisseur

ClickUp's Gratis Plan is alles wat u nodig hebt om te beginnen met het ontwerpen van uw dagen naar hoe u het beste werkt. Er is geen voorwaarde om te upgraden naar een van de betaalde plannen, want ClickUp is voor altijd gratis! Van de honderden krachtige functies die ClickUp te bieden heeft, zijn er hier drie die u kunt gebruiken om nu al een impact te hebben op uw productiviteit:

👤 Me Mode: Verwijder de rommel door taken, subtaken, checklists en opmerkingen te tonen die aan u zijn toegewezen in de ClickUp Workspace

2-Weg Synchronisatie: Verbind ClickUp met uw Google, Outlook of Apple agenda

🎨 Taakkaartinstellingen: Pas aan hoe u wilt dat uw taakkaarten verschijnen in de agendaweergave (geef geadresseerden, prioriteit, subtaken, tijdsinschatting, getraceerde tijd, tags weer)

ClickUp Agenda voordelen

Gebruikers kunnen kiezen uit100 native integraties samen met duizenden die beschikbaar zijn via Zapier en Integromat

Gebruikers kunnen deClickUp Doelen om dagelijkse, wekelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse doelen te plannen, beheren en bereiken

ClickUp nadelen

Geen exportfunctie voor Dashboard

ClickUp prijzen *Gratis Altijd Plan (het beste voor persoonlijk gebruik)

Unlimited Plan (het beste voor kleine teams ($7/lid per maand)

(het beste voor kleine teams ($7/lid per maand) Business Plan (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand)

👉 Als u een volledig softwarepakket nodig hebt om uw zakelijke werklasten en processen te beheren, helpen we u graag om u klaar te stomen voor succes! Ga naar contact op met Verkoop wanneer je er klaar voor bent.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ beoordelingen)

2. Google-kalender

via Google-kalenderGoogle Agenda heeft de juiste balans als taakbeheerder en planner; het is een van de meest bekende en favoriete agenda-apps die evenementen, uitgaansgelegenheden, taken en afspraakmomenten categoriseert. Bovendien is het ordenen van een Google Agenda makkelijk te doen, of je nu op kantoor bent of in de rij staat bij Starbucks!

Google Agenda voordelen

Gebruikers kunnen nieuwe HEX-kleuren toevoegen om de achtergrond van een agenda aan te passen

Gebruikers kunnen primaire en secundaire tijdzones instellen voor hele kalenders

Google Agenda-sjablonen om workflows te optimaliseren

Google Agenda nadelen

Deze agenda-app heeft geen desktopversie voor macOS of Windows 10

Prijzen van Google Agenda

Google Agenda is gratis voor persoonlijk gebruik of met een betaald zakelijk account

Google Agenda-klantwaarderingen

G2: N.V.T

Capterra: 4.8/5 (1.500+ beoordelingen)

3. Calendly

via Calendly Calendly is een intelligente planningssoftware die handmatig werk automatiseert door vergaderingen en evenementen op de juiste tijd en plaats te boeken. Het kan verbinding maken met de agenda's van je organisatie in Google, Outlook of iCal voor een stressvrije ervaring tussen gastheren en genodigden.

Calendly voordelen

Gebruikers kunnen Calendly toevoegen aan hun website of e-mail om het plannen te stroomlijnen

Gebruikers kunnen de communicatie voor en na vergaderingen automatiseren

Calendly biedt tal van integraties zoals ClickUp, Linkedin en Slack

Calendly nadelen

Deze agenda-app kan integreren met populaire tools zoals Zoom en Zapier, maar het kan gemakkelijk ingewikkeld worden voor genodigden als ze door hoepels moeten gaan om verbinding te maken

Calendly prijzen

Calendly biedt gratis en betaalde plannen vanaf $8/plaats per maand

Calendly klantwaarderingen

G2: 4,7/5 (1.200+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ beoordelingen)

4. Baluu

via Baluu Op nummer 4 in onze lijst staat Baluu . Dit volwaardige boekingssysteem en websitebouwer is geweldig voor kleine bedrijven die online boekingen moeten aannemen. Je kunt je bankrekening of Stripe aansluiten om betalingen te accepteren en zelfs producten verkopen met hun e-commercefuncties.

Baluu voordelen

Bouw binnen enkele minuten een kant-en-klare boekingswebsite en begin met het online accepteren van betalingen en boekingen.

Integreerbaar in elke bestaande website als iframe

Synchroniseert met alle belangrijke kalenderplatforms (Google, Outlook etc.)

Baluu nadelen

Er is nog geen Baluu app

Baluu prijzen

Baluu biedt een gratis plan (beperkt tot 50 boekingen per maand) en betaalde plannen vanaf $17 per maand

Baluu klantwaarderingen

G2: 5/5 (2 beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (5+ beoordelingen)

5. SavvyCal

via SavvyCal SavvyCal is een planningstool waarmee u kunt schakelen tussen hun agenda en uw lijst met tijdslots. Deze overlayfunctie geeft gebruikers de mogelijkheid om gemakkelijk wederzijdse beschikbaarheid te vinden. SavvyCal synchroniseert met populaire kalenders en andere planningssoftware workflow tools om gebeurtenissen aan te maken en te controleren op tijden terwijl je bezig bent.

SavvyCal professionals

Gebruikers kunnen gerangschikte beschikbaarheidsvensters presenteren om ontvangers aan te moedigen de optimale tijd te kiezen

Gebruikers kunnen limieten instellen voor het aantal vergaderingen dat per dag, week of maand kan worden geboekt om tijd te reserveren voor diepgaand werk

SavvyCal nadelen

Deze agenda-app heeft geen gratis plan

SavvyCal prijzen

SavvyCal biedt betaalde abonnementen vanaf $12/gebruiker per maand

SavvyCal klantwaarderingen

G2: 5/5 (7 beoordelingen)

Capterra: N/A

6. Elke.do

via Een.doenAny.do's kalenderfunctie is bedoeld om gebruikers te helpen hun dag, week en maand te beheren met gebeurtenissen en taken in één weergave. De interface is schoon en gebruiksvriendelijk en laat andere agenda's zoals Google Calendar, iCloud en Outlook zonder problemen toe. Any.do biedt momenteel echter geen gratis plannen aan.

Any.do voordelen

Gebruikers kunnen WhatsApp-berichten omzetten in taken en herinneringen met behulp van natuurlijke taal

Gebruikers kunnen kiezen uit verschillende thema's en achtergronden die passen bij hun voorkeursstijl

Any.do nadelen

Deze agenda-apptaakbeheer functionaliteit is beperkt tot basisfuncties

Any.do prijzen

Any.do biedt een gratis plan. Neem contact op met Any.do voor de prijzen

Any.do klantwaarderingen

G2: 4.1/5 (190+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (130+ beoordelingen)

7. Apple kalender

via Apple kalender Als Apple-gebruiker weet je dat de Apple Agenda vooraf is geïnstalleerd op elk iOS- en macOS-apparaat (inclusief de Apple Watch) zodat gebruikers hun agenda-accounts op één plek kunnen openen. Hoewel deze basis agenda-app geschikt is voor het maken van planningen en het snel instellen van evenementen, mist hij geavanceerde functies voor meer maatwerk.

Apple Agenda voordelen

Gebruikers kunnen alle of specifieke agenda's in één venster bekijken

Gebruikers kunnen het locatieadres van een evenement toevoegen om Time to Leave-meldingen te ontvangen op basis van hoe lang het duurt om de bestemming te bereiken

Apple Agenda nadelen

Deze agenda-app kan geen mensen uitnodigen voor een evenement als hun e-mailadres niet is opgeslagen in de contactenlijst van je telefoon

Prijzen van Apple Agenda

Apple Agenda is gratis op elk Apple apparaat

Klantenbeoordeling Apple Agenda

G2: 4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: N.v.t

Bonus:_ Projectbeheersoftware voor Macs

8. Microsoft Outlook-kalender

via Microsoft Outlook-kalender Microsoft Outlook Agenda is ook een kalender- en planningshulpmiddel om persoonlijke en werkgebeurtenissen bij te houden. Met zijn gedeelde kalenderfunctie heb je toegang tot de agenda's van je teamgenoten en kun je zelfs hun agenda's beheren.

Voordelen van Microsoft Outlook Agenda

Gebruikers kunnen kalenders maken die de agenda van een groep mensen weergeven

Gebruikers kunnen meerdere kalenders naast elkaar bekijken

Microsoft Outlook Agenda nadelen

Deze agenda-app heeft te veel functionaliteit die in de weg kan zitten van eenvoudige planningsbehoeften

Microsoft Outlook Agenda prijzen

Microsoft Outlook Calendar biedt gratis en betaalde plannen. Informeer bij Microsoft 365 voor de prijzen

Microsoft Outlook Agenda klantwaarderingen

G2: N.V.T

Capterra: N/A

bekijk deze_ *Microsoft Outlook alternatieven* _!**_

9. DigiCal

via DigiCal DigiCal synchroniseert met alle agendaservers die worden ondersteund op het Android-platform. Gebruikers kunnen het uiterlijk volledig aanpassen met een vooraf ingesteld thema of de kleurenkiezer en lettertypevoorinstellingen gebruiken om hun eigen thema te maken. Bovendien kunnen gebruikers met DigiCal's unieke ingebouwde locatiezoekfunctie de naam van een plaats intypen, waarna het adres automatisch wordt ingevuld.

DigiCal voordelen

Gebruikers kunnen schakelen tussen zeven verschillende agendaweergaven in het lichte of donkere thema, afhankelijk van hun voorkeuren

Gebruikers kunnen een widget selecteren voor een snelle weergave van hun agenda voor de dag, week of maand

DigiCal nadelen

Deze agenda-app heeft te veel functionaliteit die in de weg kan staan van eenvoudige planningsbehoeften

DigiCal prijzen

DigiCal biedt gratis en betaalde plannen vanaf XXX/gebruiker per maand

DigiCal klantwaarderingen

G2: N.V.T

Capterra: N/A

10. Acuity Planning

via Acuïteit Planning Net als Calendly en SavvyCal is Acuity Scheduling een hulpmiddel dat speciaal is ontworpen voor Squarespace-websites. Klanten beginnen het planningsproces door het type afspraak te kiezen dat ze willen boeken. Als je groepslessen organiseert voor bijvoorbeeld kalligrafie of yoga, kun je met de functie Klas meerdere mensen op een bepaald tijdstip laten boeken.

Acuity Planning voordelen

Gebruikers kunnen zoveel afspraaktypes maken en bewerken als ze willen

Gebruikers kunnen planningslimieten instellen om te bepalen of en wanneer klanten hun afspraken kunnen boeken, bewerken of annuleren

Acuity Planning nadelen

Deze functie is een add-on voor Squarespace websites en niet een standalone tool

Acuity Planning prijzen

Informeer bij Squarespace voor prijzen

Acuity Planning klantwaarderingen

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (5.000+ beoordelingen)

11. Fantastisch

via Fantastisch De volgende op onze lijst met beste agenda-apps is Fantastical. Deze app synchroniseert al je aangepaste sjablonen, meldingen, weerinstellingen en meer voor een gedetailleerde weergave van al je agenda-items. Met één klik of tik genereert Fantastical automatisch een telefonische vergadering en voegt alle details toe aan je evenement.

Fantastical voordelen

Gebruikers kunnen Zoom, Google Meet, Webex en Microsoft Teams gesprekken toevoegen

Gebruikers kunnen bladeren en zich abonneren op interessante kalenders, waaronder sport, tv-programma's, feestdagen en meer

Fantastical nadelen

Deze app heeft te veel functionaliteit die in de weg kan staan van eenvoudige planningsbehoeften

Fantastische prijzen

Fantastical biedt gratis en betaalde plannen vanaf XXX/gebruiker per maand

Fantastical klantwaarderingen

G2: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

12. Kalender 2

via Bedrijfskalender 2 Business Calendar 2 is een agenda-app voor Android-telefoons met een handige drag-and-drop-functie voor het organiseren en plannen van taken. Of het nu gaat om thema's, kleuren of het aantal dagen dat je wilt bekijken, je kunt de app aanpassen aan je voorkeuren. In tegenstelling tot de meeste agenda-apps heeft Business Calendar 2 echter geen webversie.

Business Calendar 2 voordelen

Gebruikers kunnen afbeeldingen en spraakopnames toevoegen aan een gebeurtenis

Gebruikers kunnen gebeurtenissen en taken weergeven in hun eigen tijdzone als ze op reis zijn

Zakelijke agenda 2 nadelen

De pro-versie van deze app is relatief duur voor een mobiele agenda-app zonder web- of iOS-ondersteuning

Prijzen van Business Calendar 2

Business Calendar 2 biedt gratis en betaalde plannen. Neem contact op met Business Calendar 2 voor de prijzen

Waardering van klanten voor Business Calendar 2

G2: N.V.T

Capterra: N/A

13. Vantage

via Vantage Last but not least op onze lijst met beste kalender-apps is Vantage. Deze agenda-app heeft een reeks visuele aanwijzingen om gebruikers te helpen hun dagelijkse leven beter te organiseren. Bijvoorbeeld, een unieke functie genaamd Stacks vermindert rommel om te visualiseren hoeveel er op je bord ligt. Hoe meer gebeurtenissen en taken er voor een bepaalde dag gepland staan, hoe hoger de stapel wordt.

Vantage voordelen

Gebruikers kunnen to do-items slepen en neerzetten om vervaldatums in te stellen

Gebruikers kunnen kiezen uit een selectie van kleurenpakketten om het uiterlijk van de agenda aan te passen

Vantage nadelen

Deze agenda-app is gericht op gebruikers met een specifieke esthetische voorkeur

Vantage prijzen

Vantage biedt een gratis versie met in-app aankopen

Vantage klantwaarderingen

G2: N.V.T

Capterra: N/A

ClickUp is de universele oplossing voor uw agenda-apps

Laat ClickUp de stress van het plannen wegnemen, zodat u het meeste uit uw tijd kunt halen om te ontspannen of de dingen te doen waar u van houdt. Als u heen en weer bent geswitcht tussen Google en andere agenda-apps, is dit het moment om de agendaweergave in Google te proberen ClickUp vandaag nog! 🗓