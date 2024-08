21 van de beste Calendly-integraties om te weten in 2024

Calendly is snel uitgegroeid tot een van de meest toonaangevende kalenders apps voor het plannen van afspraken en daar is een goede reden voor. Deze software hiermee kunt u snel een online kalender maken en uw klanten de tijden laten selecteren die voor hen het beste werken om met u af te spreken.

Een ander pluspunt van deze tool zijn de verschillende beschikbare Calendly integraties. De API is eenvoudig te integreren met meer dan 30 van de beste apps op het web, waaronder ClickUp, Google Analytics, Slack, PayPal, HoneyBook en nog veel meer.

Zo veel meer dat we besloten hebben om een lijst te maken van onze top 21 Calendly integraties die het gemakkelijk maken om nieuwe gebeurtenissen direct in die apps te maken en ze automatisch te synchroniseren met je account.

21 van de beste Calendly integraties die je nu nodig hebt

1. ClickUp

Altijd en overal toegang tot ClickUp op elk apparaat ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit waarmee elk team projecten kan beheren, slimmer kan samenwerken en al hun werk onder één tool kan brengen. Of u nu een nieuwe gebruiker bent van projectmanagement apps of een echte power user, ClickUp's aanpassingen kunnen worden aangepast aan elke grootte van het team - op afstand of op kantoor - voor de beste productiviteit van uw leven.

De Calendly integratie met ClickUp zit boordevol tijdbesparende functies, zodat je vergaderingen kunt bijhouden naast taken en projecten, allemaal op één plek! Voor het geval u nog een reden nodig heeft: gebeurtenis informatie wordt automatisch geïmporteerd in ClickUp wanneer iemand tijd inplant in Calendly. 🤩 Calendly verbinden met ClickUp

ClickUp mindmaps ClickUp Mindmaps is alles wat u nodig hebt om uw ideeën met één aanraking op te bouwen en uit te breiden. Hiermee kunt u:

Taken en subtaken maken en plannen

Uw project uitnodigen en delen met personen buiten uw werkruimte

Lege vertakkingen filteren voor duidelijke zichtbaarheid van uw meest cruciale taken

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-mind-maps.png

/$$$img/

Abonneer en organiseer projecten, ideeën of bestaande Taken in ClickUp voor het ultieme visuele overzicht

Bewaar je aantekeningen en actie items georganiseerd met checklists

Wanneer u geen pen en papier kunt vinden om uw ideeën op te schrijven, kunt u terecht bij ClickUp Notepad:

Open uw aantekeningen op volledig scherm

Format met rijke tekst bewerking

Aantekeningen maken terwijl u op het web surft Download de extensie ClickUp Chrome

ClickUp Whiteboards ClickUp Whiteboard maakt uw presentatie aantrekkelijk door u toe te staan om:

Vormen, afbeeldingen en connectoren aan uw project kunt toevoegen

Toegang krijgen tot de knoppen voor bewerking met sneltoetsen

Uw Whiteboard instellen voor persoonlijk gebruik

Brainstorm, voeg aantekeningen toe en breng je beste ideeën samen op een creatief canvas

✅ ClickUp profs

Logistiek organiseren en aangepaste abonnementen maken op basis van elke planning

Beschikbaar op elk apparaat - mobiel, desktop, spraakassistenten en meer

Bekijk al uw clients en hun beschikbaarheid in de kalender op één plaats

Krijg hulp van dehoogst gewaardeerde client ondersteuning in de branche

Verbind uw ClickUp account metmeer dan 100 integraties ❌ ClickUp nadelen

Niet alle weergaven van ClickUp zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet! 🔮

Geen functie om Dashboards te exporteren

💸 ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement (het beste voor persoonlijk gebruik) Kanban-borden Onbeperkt aantal taken en leden Documenten voor samenwerking 24/7 ondersteuning en meer

Unlimited-abonnement (het beste voor kleine teams ($5/lid per maand) Alles in het Free Forever-abonnement Beheer van bronnen Onbeperkte opslagruimte, dashboards, aangepaste velden Agile rapportage en meer

Business-abonnement (het beste voor middelgrote teams ($12/lid per maand) Alles in het Unlimited-abonnement Aangepaste rapportage Geavanceerde automatisering, tijdsregistratie en functies voor dashboards Tijdlijnen, mindmaps en meer

Business Plus-abonnement (het beste voor meerdere teams ($19/lid per maand) Alles in het Business-abonnement Subtaken in meerdere lijsten Aangepaste toestemmingen Aangepaste capaciteit in werklast Persoonlijke beheerderstraining en meer



👉 Als u een volledig softwarepakket nodig hebt voor uw Enterprise werklasten en processen, helpen we u graag met de instelling voor succes! Ga naar contact op met Verkoop wanneer je er klaar voor bent.

Capterra: 4.7/5 (2.480+ beoordelingen)

2. Typeform

via Typeform Typeform is een tool die populair is geworden voor online enquêtes, quizzen en gesprekken. Met een paar klikken kun je Calendly toevoegen aan je Typeform zodat respondenten vergaderingen met je kunnen boeken.

De Calendly-Typeform integratie biedt u meer gemak, een betere organisatie en meer transparantie. Alle wijzigingen die aan de ene kant worden gemaakt, worden ook onmiddellijk aan de andere kant doorgevoerd.

✅ Typeform voordelen

Stelt u in staat om onbeperkt formulieren en enquêtes te maken

Goed team voor ondersteuning van klanten

Mooi ontworpen interface

Eenvoudig formulieren maken

Biedt gratis API aan

❌ Typevorm tegens * Niet beschikbaar op Android-apparaten

Relatief hoge prijs

💸 Typeform prijzen

Typeform heeft een gratis abonnement voor maximaal 100 reacties per maand. Gebruikers hebben ook toegang tot betaalde abonnementen vanaf $29/maand

💬 Beoordelingen van Typeform klanten

G2: 4,5/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

3. Slack

via SlackSlack is een toonaangevend hulpmiddel voor productiviteit dat je kunt gebruiken om vergaderingen te plannen of om berichten van clients en collega's te verzenden en te ontvangen. Het werkt goed samen met Calendly om je vergaderingen toegankelijker te maken voor clients en je team. Dit is een van de populairdere integraties met Calendly omdat je er nieuwe gebruikers mee kunt uitnodigen, details van vergaderingen mee kunt toevoegen en herinneringen naar deelnemers kunt sturen.

✅ Slack voordelen

Maak kanalen privé, openbaar, gedeeld of met meerdere werkruimten

Responsive voor desktop en mobiele apparaten

Maak kanalen met uw bedrijf

Deel moeiteloos taken

❌ Slack nadelen

Te veel notificaties kunnen afleiden

Beperkte opslagruimte afhankelijk van je abonnement

Automatische verwijdering van gesprekken na 2 weken

💸 Slack prijzen

Slack biedt gratis en betaalde abonnementen vanaf $6,67/maand per gebruiker

💬 Beoordelingen van Slack klanten

G2: 4,5/5 (29.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (21.000+ beoordelingen)

4. Webex

via Webex Deze webgebaseerde tool voor videovergaderingen integreert met Calendly zodat u de details van uw vergadering in uw kalender kunt opnemen. Het houdt ook elke deelnemer bij de les door hen herinneringen te sturen over een belangrijke gebeurtenis.

Webex-Calendly integratie kan ideaal zijn voor jou als je altijd onderweg bent en ervoor wilt zorgen dat je nooit cruciale vergaderingen of deadlines mist.

✅ Webex voordelen

Wisselt snel van presentator en maakt snel whiteboards aan

Neemt vergaderingen op voor offline referenties

Naadloze online vergadering

Responsief op alle apparaten

Eenvoudige gebruikersinterface

❌ Webex nadelen

Gebruikers moeten de plugin downloaden voor gebruik

Internet Explorer is de standaard browser

Weblex versie van lage kwaliteit

💸 Webex prijzen

Webex heeft een gratis basisabonnement voor maximaal 100 deelnemers. Premium abonnementen beginnen bij $13,50 per maand

💬 Webex beoordelingen van klanten

G2: 4.2/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (6.000+ beoordelingen)

5. HubSpot

via HubSpot Dankzij de integratie tussen HubSpot en Calendly kun je je gebeurtenissen naadloos synchroniseren om een activiteitenstroom te creëren in HubSpot. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor follow-up.

De HubSpot integratie helpt je ook om informatie over nieuwe contacten op te slaan en de bestaande database bij te werken met nieuwe activiteiten. Met deze functie heb je tijd om je te concentreren op andere belangrijke activiteiten, zoals het laten groeien van relaties met klanten.

✅ HubSpot voordelen

Consolideert al je bestanden op één plek

Eenvoudig te integreren met andere tools

Biedt zelfstudie via HubSpot Academy

Gebruiksvriendelijk platform

❌ HubSpot nadelen

Vrij duur in vergelijking met andere tools in zijn categorie

Kosten voor technische ondersteuning kunnen duur zijn

Gratis proefversie is beperkt tot zeven dagen

Geen eenmalige maandelijkse facturering

💸 HubSpot prijzen

HubSpot heeft gratis en betaalde abonnementen vanaf $50/maand, jaarlijks gefactureerd

💬 HubSpot beoordelingen van klanten

G2: 4.4/5 (7.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (3.000+ beoordelingen)

6. LinkedIn

via LinkedIn Met de extensie voor de browser van Calendly kun je profiteren van automatisering bij het plannen van berichten op LinkedIn. Het maakt het gemakkelijk om je Calendly link te delen met prospects en kandidaten zonder je LinkedIn pagina te verlaten.

Je kunt ook speciale vergaderingen plannen voor VIP's en contacten met een hoge waarde. Wanneer je een groepsbijeenkomst plant, helpt de integratie je om een poll te maken zodat je genodigden een tijd kunnen kiezen die voor iedereen werkt.

✅ LinkedIn pros

Kosteneffectief voor individuen die met een strikt budget werken

Een continue stroom van nieuwsupdates

Uitgebreide netwerkmogelijkheden

Zoekmachine vriendelijk

❌ LinkedIn nadelen

Vereist te veel persoonlijke informatie om profiel installatie te voltooien

Te veel spamberichten

Kost tijd om op te vallen

Dure premium abonnementen

💸 LinkedIn prijzen

LinkedIn heeft een gratis abonnement en premium abonnementen vanaf $29,99 per maand

💬 LinkedIn beoordelingen van klanten

G2: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (5.000+ beoordelingen)

7. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign is een automatiseringsplatform dat bedrijven helpt om zinvolle verbindingen te leggen met hun klanten. Personalisering, gecentraliseerde communicatie en segmentering worden geschaald over alle kanalen en doorheen de volledige levenscyclus van de klant. Gebruikers kunnen hun verkoopproces nog verder versnellen door ActiveCampaign te integreren met Calendly voor automatische planning van vergaderingen!

✅ ActiveCampaign-professionals

Vul je kalender automatisch met afspraken en gebruik informatie verzameld uit de Calendly boekingsstroom

Maak of update deals in uw verkooppijplijn wanneer een contactpersoon een vergadering in Calendly boekt, wijzigt of annuleert

Contactpersonen toevoegen aan specifieke lijsten of segmenten op basis van de informatie die ze verstrekken

Breng je aangepaste vragen gemakkelijk in kaart met aangepaste velden in ActiveCampaign

❌ ActiveCampaign nadelen

Aanpassingen worden aangeboden in de betaalde premium abonnementen

Gebrek aan ontwerpaanpassing voor formulieren en automatisering

💸 ActiveCampaign-prijzen

Een offerte aanvragen bij ActiveCampaign

💬 ActiveCampaign klantbeoordelingen

G2: 4,6/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (1.600+ beoordelingen)

8. Workato

via Workato Workato is een automatiseringsplatform dat processen voor werknemers en klanten verbetert door de middelen te verminderen die nodig zijn om werk gedaan te krijgen. Gebruikers hebben de mogelijkheid om specifieke triggers en acties in te stellen om complexe werkstromen te vereenvoudigen.

✅ Workato voordelen