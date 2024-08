10 Gratis Google Agenda Sjablonen om georganiseerd te blijven op het werk

Google kalendersjablonen - waar zouden we zijn zonder die sjablonen, toch?

Het is altijd een goed idee om de vaardigheden van je organisatie op een rijtje te zetten. Met nieuwe projecten komen er meer vergaderingen en vernieuwde persoonlijke doelen.

Om je projecten georganiseerd te houden, raden we je aan Google kalendersjablonen te gebruiken - de slimste manier om je taken, deliverables, deadlines en meer bij te houden.

Om het gemakkelijker te maken, zetten we vijf gratis Google kalendersjablonen op een rijtje die je kunt opslaan of bookmarken voor later.

We zetten ook 10 alternatieve Google-agenda-sjablonen op een rijtje voor de serieuzere zaken (denk aan marketingcampagnes , thuiswerkprojecten, enzovoort).

**Wat is een Google Agenda Sjabloon?

Een Google Agenda-sjabloon is een digitale kalender met veel mogelijkheden, veelzijdigheid en dynamiek.

Je gebruikt deze digitale agenda om je vergaderingen, persoonlijke boodschappen, telefoontjes, taken, noem maar op in kaart te brengen.

Wanneer dingen overweldigend worden (zoals zo vaak het geval is), kan het gebruik van een Google Agenda sjabloon je helpen:

Bovenop uw lopende projecten, taken en deadlines te blijven

Multi-tasken en georganiseerd blijven

Hersenmist en vermoeidheid voorkomen en de productiviteit verhogen

4 Gratis Google Agenda Sjablonen om nu te downloaden

Kalenders hebben een slechte naam, fysieke kalenders wel te verstaan. De meesten zien het als iets dat je de datum en dag van de week vertelt, en dat is het wel zo'n beetje.

Maar het gebruik van de juiste kalender kan een voordeel zijn, omdat het je helpt je werkdruk bij te houden zonder je mentale rust te verliezen.

Hier zijn vier Google kalendersjablonen die je nu kunt opslaan en ons later kunt bedanken:

1. Marketingkalender

via De goeden Download deze gratis Marketingkalender sjabloon voor 2024 om je marketingcampagnes te plannen als een pro. Gebruik deze georganiseerde kalender in google slide om je werk te plannen zonder een slag te missen.

2. Google Docs Dagindeling

via Kalenderlaboratoria Een sjabloon voor een dagplanner is voor bijna iedereen van belang, of het nu gaat om projectmanagers, leidinggevenden, werknemers, schrijvers, koks of kunstenaars.

Gebruik deze bewerkbare dagelijkse planner en maak een maandelijkse kalender in drie sjabloonformaten: Google Docs, Google Sheets en PDF, om de dagelijkse stress los te laten.

3. Loonlijst voor non-profitorganisaties

via Sjabloon.net Salarisbeheer voor non-profitorganisaties is een groot probleem omdat fondsenbeheer lastig is.

Je wilt dat werknemers op tijd betaald worden en om dat te bereiken moet je je aan je betalingsschema houden. Je kunt ook voldoen aan je belastingdeadlines, feestdagen en meer.

Gebruik deze sjabloon en pas hem aan zonder je zorgen te maken over het behoud van financiële transparantie. Deze kan worden gebruikt als Google Docs, Google Slides, PDF en meer

4. Kalender voor persoonlijke training

via De GooDocs Professionele groei begint met continu leren en een duidelijk trainingsschema dat doelgericht is.

Maar een evenwicht vinden tussen werk en leren is haalbaar als je routine goed gestructureerd is.

Gebruik deze Google Docs kalendersjabloon om uw workshops, seminars, online cursussen en meer bij te houden.

Beperkingen van het gebruik van Google kalendersjablonen

Vraag jezelf eens af: Google Agenda sjablonen gebruiken is goed, maar zijn ze de beste manier om een kalender te maken? Nee!

Hier zijn drie redenen waarom een Google Agenda-sjabloon tekort kan schieten als je het gebruikt om je dag te structureren:

Het werkt voornamelijk als een hulpmiddel om documenten te maken en is niet bedoeld om een agenda te maken

Je kunt bestanden niet offline openen en je moet online zijn -op een Google Werkruimte of in Google Agenda zelf. Dit is een groot probleem als je geen goede internetbandbreedte hebt of tijdens onvoorspelbare noodsituaties

Je kunt geen taken plannen, toewijzen of aanmaken. Je kunt ook geen workflow of tijdlijn visualiseren

10 Alternatieve Google Agenda Sjablonen in 2024

ClickUp is een beter alternatief voor Google Forms bij het maken van een kalender, omdat het een alles-in-één oplossing is productiviteitssuite biedt gedetailleerde agendaweergaven.

Je hoeft niet tussen schermen, apps en alles daartussen te springen om je project te beheren en bij te houden.

Bovendien kun je soepele workflows uitvoeren met behulp van proces in kaart brengen en noteer uw gedachten met behulp van ClickUp's dagelijkse logsjablonen . Bekijk uw project in vogelvlucht met de Sjabloon Projectoverzicht en maak inhoud die converteert met behulp van onze Sjablonen voor inhoudskalender .

Maar geloof ons niet op ons woord.

Lees verder om 10 van onze favoriete alternatieve Google Agenda-sjablonen te bekijken die zijn uitgerust met de juiste functies om georganiseerd te blijven.

Aan de slag!

1. ClickUp Agenda Planner Sjabloon

Kalender sjabloon

ClickUp's Kalenderplanner Sjabloon is perfect voor beginners die hun projecten in beheersbare brokken willen organiseren.

Toegegeven, met Google Calendar kunt u hetzelfde doen. ClickUp tilt je planning echter naar een hoger niveau met de volgende functies:

Aangepaste statussen: Markeer de taakstatus als Geblokkeerd, Geannuleerd, Gereed, In uitvoering en In de wacht om gebeurtenissen, activiteiten of taken bij te houden

Aangepaste velden: In tegenstelling tot Google Agenda kun je met deze 10 verschillende aangepaste attributen, zoals Mijlpaal, Referenties, Beoordeling, Locatie, Werkelijke kosten, etc., evenementgegevens visualiseren en opslaan

Aangepaste weergaven: Met de zes verschillende weergaven in verschillende ClickUp configuraties (denk aan Overzichtsweergave, Voortgangsbord, Tijdlijnweergave, Maandplanner, Aan de slag-gids, etc.), kunt u dezelfde gegevens op meerdere manieren visualiseren

Projectbeheer: ClickUp biedt functies voor tijdregistratie, e-mails, tags, afhankelijkheidswaarschuwingen en meer, waardoor projectbeheer wordt geïntegreerd in een dynamische kalender! Deze sjabloon downloaden ### 2. ClickUp Weekkalender Sjabloon

ClickUp's Weekkalender Sjabloon

Google biedt een weeksjabloon, maar dat is op zijn best eenvoudig.

Met ClickUp's weekkalender sjabloon kunt u realtime updates krijgen van uw evenementen, taken, deadlines en meer. U kunt ook conflicten of overlappingen identificeren en aanpassen en zo precies op schema blijven!

Andere handige functies van deze sjabloon zijn

Aangepaste statussen voor het markeren van taken als Voltooid, In uitvoering, Te doen en Onvoltooid

Aangepaste velden met 3 verschillende aangepaste attributen - Goed gevoel, Taaktype en Belangrijke notities - om taken te categoriseren en er notities aan toe te voegen

Aangepaste weergaven in 5 ClickUp configuraties-Gewoongids, Weekkalender, Voltooide taken, Alle taken en Deze week voor toegang met één klik en georganiseerde toegang tot gegevens

Deze sjabloon is een must-have voor drukke managers met te veel op hun bord. Deze sjabloon downloaden

3. ClickUp Inhoud Kalender Sjabloon

ClickUp inhoud kalender sjabloon

Contentteams komen niet weg met een eenvoudige lijst of spreadsheet voor het plannen van hun creatives. ClickUp's sjabloon voor de inhoudskalender brengt uw contentmarketing op een hoger niveau.

Visualiseer uw maandelijkse contentassets door het volgende te analyseren:

De soorten content die worden geproduceerd (blogs, e-mails, posts op sociale media, enz.)

Wanneer je de content moet plannen en posten en op welke kanalen

De kritieke links zodra ze live gaan (vermeldingen, betrokkenheid, conversies, verkeer, enz.)

Uw contentteam heeft real-time zichtbaarheid nodig in elk aspect van de productlevenscyclus - en dit is waar de Contentkalender van ClickUp uitblinkt.

Conceptualiseer duidelijke workflows voor productie. Identificeer pijnpunten om de inhoud te optimaliseren. Bouw een winnend contentmarketingproces! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Jaarkalender Sjabloon

ClickUp Jaarkalender Sjabloon

Het bijhouden van jaarlijkse uitdagingen is niet beperkt tot Instagram of TikTok; je moet misschien je persoonlijke sociale evenementen, professionele taken, enz. het hele jaar door bijhouden.

Met ClickUp's jaarkalender sjabloon krijgt u de volgende voordelen:

Uitgebreide, holistische weergave: Plan en organiseer al uw taken voor het jaar met gemak

Duidelijke, doelgerichte doelen: Houd doelen bij, evenalsbelangrijke mijlpalen voor cruciale projecten

Gemakkelijker, diepgaand inzicht in projecten: Visualiseer uw voortgang in een gemakkelijk te begrijpen formaat

Wat de functies betreft, kunt u het volgende gebruiken:

Aangepaste statussen met vijf activiteitsvarianten: Voltooid, Vertraagd, In uitvoering, Op schema en Te beginnen

Aangepaste velden voor categorie-gestuurd taakbeheer: Categorie, Kwartaal Implementatie, Budget, Afdeling en Toegewezen Team

Aangepaste weergaven in vier formaten: Kalender, Activiteiten per status, Activiteitenlijst en Hier beginnen

5. ClickUp Kalender to do lijst sjabloon

ClickUp Kalender takenlijst sjabloon

Stel je voor dat je je belangrijke To-Do's combineert in een visueel aantrekkelijk kalenderformaat; dat is heel logisch.

Dit is precies wat ClickUp's Kalender To Do lijst sjabloon laat u het volgende doen:

Jongleren met meerdere taken en uw doelen verpletteren zonder fouten

Uw dagen, weken en maanden in één keer bijhouden

Taken organiseren in duidelijke emmers en inzoomen in de details terwijl u het grote geheel of uw kortetermijndoelen in gedachten houdt

Met deze sjabloon kunt u ook kenmerken toevoegen zoals Categorie, Hulpmiddelen, Productiviteitsniveau en Rol om uw taken eenvoudig te visualiseren.

Bovendien kunt u vijf weergaven gebruiken-Meeting Request, By Role, By Category, Schedules en Getting Started Guide om uw doelen altijd in het oog te houden. Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Modern Social Media Kalender Sjabloon

ClickUp Modern Social Media Kalender Sjabloon

Bij socialemediaposts draait het allemaal om het verzilveren van de virale trends van het moment. Maar als uw sociale-mediaberichten vertraging oplopen, zult u niet op tijd viraal gaan. ClickUp's sjabloon voor moderne sociale-mediakalender zal uw frequentie, kwaliteit en timing van sociale-mediaposts verbeteren door

Het opbouwen van een gestroomlijnde workflow voor al uw sociale media-inhoud

Te zorgen voor consistentie op verschillende social media-kanalen

Het bieden van diepgaand inzicht in aankomende evenementen, campagnes, enz.

U te helpen bij het proactief plannen en definiëren van doelen voor uw sociale strategie

Optimaliseer de functies van de sjabloon door gebruik te maken van geavanceerde mogelijkheden voor tijdregistratie, opmerkingen, AI en meer.

Gebruik filters zoals Thema, Publicatiedatum, Kanaal, Eindresultaat en Hashtags om je taken te categoriseren. Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Promotiekalender Sjabloon

ClickUp Promotiekalender Sjabloon

Bedrijven die hun concurrenten tien stappen voor blijven, hebben één ding goed voor elkaar: hun promotionele opstelling voor het jaar. Je moet campagnes, productlanceringen, enz. bijhouden. ClickUp's sjabloon voor promotiekalenders stelt u in staat om u te concentreren op elk klein detail door

Promotie-initiatieven te plannen en de voortgang bij te houden

Het organiseren van taken en campagnes in overzichtelijke lijsten

Samen te werken met teamgenoten en iedereen op de hoogte te houden.

Organiseer, beheer je tijd en implementeer met vertrouwen - allemaal vanuit een centraal sjabloon! Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Weekly Content Calendar Sjabloon

ClickUp Weekly Content Calendar Sjabloon

Wie wil er nu geen efficiënt begin van de week? Eén waarbij

Elke lijst is voorzien van de juiste tijd

Alle checklists zijn uitgetekend

Elke taak is gekoppeld aan de T

Benutten ClickUp's sjabloon voor de wekelijkse inhoudskalender om dit te bereiken.

Of u nu uw digitale marketingcampagne wilt verbeteren of een driemaandelijkse advertentiecampagne wilt plannen, deze wekelijkse sjabloon geeft u volledig inzicht in uw contentstrategie en publicatieproces.

Plan vooruit door inhoud in batches te plannen en mis nooit een belangrijke deadline! Deze sjabloon downloaden

9. ClickUp Bedrijfskalender sjabloon

ClickUp Kalender Sjabloon

De balans opmaken van uw zakelijke activiteiten kan behoorlijk lastig zijn. Maar ClickUp's Business Calendar Template maakt dit proces eenvoudiger.

Er is geen specifiek Google Agenda-sjabloon dat ondernemers, leidinggevenden en teams kunnen gebruiken.

Om deze leemte op te vullen, heeft ClickUp een alles-in-één zakelijke kalendersjabloon om leidinggevenden en ondernemers te helpen met één klik alles te beheren, van verkoopgesprekken tot deadlines voor projecten.

Deze sjabloon wordt geleverd met vier uiterst nuttige aangepaste velden: Dit was leuk, Activiteitstype, Bestanden en Afdeling om je agenda te visualiseren en je nooit te vervelen!

Breid je projectmanagementvaardigheden uit door gebruik te maken van tijdregistratie, tags, e-mails, meldingen, enzovoort.

Deze zakelijke agenda lijkt op het eerste gezicht misschien eendimensionaal, maar hij voldoet aan alle eisen - of je nu deadlines wilt halen, inzicht wilt hebben in komende vergaderingen of vooruit wilt plannen voor langetermijnprojecten en -doelen. Deze sjabloon downloaden

10. ClickUp Campagne Kalender Sjabloon

ClickUp Campagne Kalender Sjabloon

Campagnes zijn de ziel van elk merk - ze geven een kijkje in hoe het merk denkt, werkt en bloeit.

Een goede campagne is cruciaal voor het behoud van het publieke imago en het verbeteren van de bedrijfsresultaten. ClickUp Campagnekalender Sjabloon is anders dan de andere campagnekalenders die vandaag beschikbaar zijn.

Gebruik het om

Een tijdlijn voor uw campagnes vast te stellen

De voortgang van belangrijke deliverables en mijlpalen bij te houden

Samenwerken met teams en belanghebbenden om ervoor te zorgen dat campagnes op schema liggen

De doelen, taken, afhankelijkheden en deadlines van elke campagne visualiseren

Of u nu contentkalenders maakt of e-mailcampagnes bijhoudt, dit is de enige sjabloon die u nodig hebt om uw campagne goed van start te laten gaan. Deze sjabloon downloaden

Maak kalenders en volg projecten met één tool: ClickUp

Meer zijn georganiseerd op het werk gebeurt niet van de ene op de andere dag. Je teams moeten synchroon werken, middelen moeten worden afgestemd op de werklast, budgetten moeten op tijd worden toegewezen en tijdlijnen moeten worden uitgestippeld.

Zelfs met al het bovenstaande loop je nog steeds het risico op fouten in handmatige gegevensinvoer of problemen die voortkomen uit een vermoeiende dag, die je uiteindelijk overkomen.

Is er een oplossing voor dit probleem? Ja.

U moet uw reeds formidabele organisatorische vaardigheden versterken en de kracht van ClickUp kalenders toevoegen om het proces intuïtief, up-to-date en collaboratief te maken.

Begin met het definiëren van uw agenda-behoeften; van daaruit is het eenvoudig om de juiste ClickUp agenda te kiezen om u op weg te helpen. En als u moeite hebt om de juiste te kiezen, neem dan contact op met ons team, dat u zal helpen de juiste keuze te maken.

