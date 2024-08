10 Beste projectbeheersoftware voor evenementen in 2024

Oh nee, er is niet genoeg te eten voor de gasten! Er zijn meer gasten dan RSVP's aangekomen. Dus nu is er niet genoeg ruimte voor alle gasten op de locatie! Bovendien zijn we onderbemand. 🤦

Als planner van een gebeurtenis moeten deze hobbels deel uitmaken van je routine.

Het is begrijpelijk dat tussen het abonnement en de uitvoering van de gebeurtenis, alles onder controle houden overweldigend wordt.

Wat als we je vertellen dat er een makkelijkere manier is om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt zonder verrassingen? Projectmanagement software voor gebeurtenissen doet al het zware werk voor je. 🏋️

Of het nu gaat om het beheren van planningen voor gebeurtenissen, het coördineren met meerdere teams en leveranciers, of het beheren van budgetten en alles daartussenin.

Of je nu een werknemer bent die als onderdeel van zijn werk een abonnement heeft op een gebeurtenis of een evenementmanager, wij helpen je te begrijpen wat je moet zoeken in een software voor evenementenbeheer software voor evenementenbeheer de beschikbare opties en, nog belangrijker, de beste software voor het plannen van gebeurtenissen die aan uw eisen voldoet.

Wat is software voor evenementenbeheer?

Met projectmanagementsoftware voor evenementen kunnen organisatoren van evenementen alle gebeurtenissen op één plek plannen, uitvoeren en beheren. Dit kan variëren van conferenties, beurzen, feesten, sportevenementen en nog veel meer.

De meeste software voor evenementenbeheer valt in twee categorieën uiteen:

End-to-end projectmanagement platform voor teams die evenementen plannen Een platform dat afzonderlijke elementen van de checklist voor planning afhandelt (bijvoorbeeld registratie, organisatie van het evenement, budgettering en analyses na het evenement)

Welke software je kiest, hangt af van je eisen. Vooral na de pandemie is de technologie aangepast aan verschillende gebeurtenissen. Sommige software is bijvoorbeeld beter voor virtuele gebeurtenissen, terwijl andere een breder bereik hebben van functies voor fysieke en hybride gebeurtenissen.

Abonneer en beheer meerdere gebeurtenissen met gedetailleerde aangepaste statussen en een weergave in vogelvlucht van al uw voortgang ClickUp's gratis tool voor projectmanagement is geschikt voor gebeurtenissen van elke grootte en stelt u in staat om al uw gebeurtenissen te beheren, vanaf het idee tot de dag van uitvoering.

ClickUp's platform is evenement-agnostisch, wat betekent dat je de kracht van het platform kunt aanpassen voor een gebeurtenis van elke grootte. Of het nu gaat om een verrassingsdiner voor je geliefde of een bruiloft met duizend deelnemers, het platform schaalt op en neer op basis van jouw voorkeur.

Je kunt gedetailleerde abonnementen maken voor elke fase van een gebeurtenis, belangrijke details op één plaats organiseren en doelen bijhouden voor een succesvol evenement met ClickUp's sjabloon voor een strategisch plan voor gebeurtenissen .

ClickUp beste functies

Aangepaste statussen toevoegen (zoals open, In uitvoering en Voltooid), kenmerken categoriseren en toevoegen (budget, resterend budget, uitgegeven budget en betalingsstatus) en alle informatie op één plek visualiseren

Of je nu een gebeurtenis op het werk, een bedrijfsconferentie of een bruiloft organiseert,sjablonen voor zitplaatsen kunt u een plattegrond maken van de zitplaatsen waar iedereen moet gaan zitten om overbevolking te voorkomen

Als u een grote conferentie organiseert, omvat het abonnement het boeken van hotels en huurauto's, het plannen van vluchten en reisschema's, en vervoer en accommodatie terwijl u ervoor zorgt dat dit alles binnen uw budget past. Sjablonen voor reisschema's documenteren de details van uw gebeurtenis en zijn kant-en-klare sjablonen die voor elk type gebeurtenis kunnen worden gebruikt

Een van de AI-assistenten voor planners van gebeurtenissen,ClickUp AI regelt zelfs de meest uitdagende onderdelen van het proces van het plannen van gebeurtenissen, waaronder het schrijven van abonnementen, het creëren van content en het brainstormen over ideeën voor bedrijfsevenementen

Meer dan 100automatiseringen stroomlijn de workflows voor het plannen van uw gebeurtenissen en automatiseer terugkerende taken zodat u zich kunt concentreren op de belangrijkste aspecten van het planningsproces

Maak traceerbare doelen, bewaak ze, meet de targets en automatiseer het bijhouden van de voortgang metClickUp doelen ClickUp beperkingen

Initiële leercurve

ClickUp AI is alleen beschikbaar voor betaalde gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8900+ beoordelingen)

4.7/5 (8900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3800+ beoordelingen)

2. Asana

Via Asana Of u nu in een grote organisatie werkt of in een klein team dat evenementen organiseert, met de projectmanagementtool van Asana kunt u elk detail met betrekking tot uw gebeurtenis op één plaats bijhouden. 🗓️

Met Asana kunnen gebruikers ideeën voor gebeurtenissen brainstormen, Taken toewijzen aan belanghebbenden zoals locatiecoördinatoren, programmacoördinatoren, marketingcoördinatoren en het merchandisingteam, en Taken aanpassen sjablonen voor projectmanagement en mijlpalen van gebeurtenissen bijhouden.

Asana beste functies

Organiseer uw werk in Kanban-borden voor vergaderingen met leveranciers, geef taken weer in een verticale lijstweergave en geef tijdlijnen weer in het format van Gantt grafieken

Verschillende groepen kunnen samenwerken aanprojecten en taken asana werkruimtes gebruiken

Aangepaste velden toevoegen om de fase, prioriteit en kosten met betrekking tot de gebeurtenisworkflow te specificeren

Asana beperkingen

Het is een inspanning om hiërarchische taken, projecten en hun afhankelijkheid te koppelen

Asana heeft geen geïntegreerde spreadsheets, wat betekent dat ze niet rechtstreeks vanuit Asana kunnen worden weergegeven of gewijzigd

Prijzen Asana

Basis : Free forever

: Free forever Premium : $10,99 per gebruiker per maand

: $10,99 per gebruiker per maand Business: $24,99 per gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies over Asana

G2 : 4.3/5 (9400+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.100+ beoordelingen)

3. Monday.com

via Monday.nl Event planners gebruiken Monday om grootschalige conferenties en online en hybride gebeurtenissen te abonneren, samen met andere soorten gebeurtenissen zoals kinderfeestjes en privé evenementen.

De software richt zich op gecentraliseerde workflows voor de registratie van gebeurtenissen, samenwerking tussen teams, het beheer van de marketing van evenementen en real-time monitoring tijdens het evenement. 💫

Monday.com beste functies:

Sjablonen voor tijdlijnen van projecten stellen teams van gebeurtenissen in staat om taakspecifieke details op te nemen, zoals het aantal beschikbare middelen voor een evenement, samen met geschatte tijdlijnen voor elke taak

Verzamel gebeurtenisgegevens voor inzicht in tijdlijnen, werklast en status van de voortgang en geef deze weer via dashboards

Borden op hoog niveau tonen alle gebeurtenissen op een gecentraliseerd platform, dat verder kan worden onderverdeeld in groepen zoals evenementcategorieën

Monday.com limieten

Dashboards zijn niet beschikbaar voor gratis gebruikers

Kalenderintegratie zou beter kunnen om voorspellingen mogelijk te maken

Monday.com prijzen

Gratis : Free Forever

: Free Forever Basic : $8 per zetel per maand

: $8 per zetel per maand Standaard : $10 per zetel per maand

: $10 per zetel per maand Pro : $19 per zetel per maand

: $19 per zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8600+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4200+ beoordelingen)

4. Trello

Via Trello Trello is een eenvoudiger hulpmiddel dan andere software voor projectmanagement voor gebeurtenissen.

Trello is van oorsprong een samenwerkingstool voor teams, maar veel teams gebruiken Trello nu voor taken op het gebied van gebeurtenissen en Taken projectmanagement voor gebeurtenissen .

Als je bijvoorbeeld een verjaardagsfeestje voor je kind plant, helpen Trello-borden bij het beheren van werkstromen, het delen van ideeën, het stellen van deadlines, het toewijzen van projecten en het bewaken van de voortgang. Het maakt er een leuke ervaring van.

Trello beste functies

Trello werkruimte heeft kaarten met taken waar je bijlagen, documenten, afbeeldingen en andere gegevens kunt toevoegen om samen te werken met andere teams en externe leveranciers

No-code automatisering voor werkstromen maakt het gemakkelijk te gebruiken, zelfs voor niet-technische mensen

Met Trello's Butler kun je commando's maken om gebeurtenissen te automatiseren, zoals het beheren van deadlines

Trello beperkingen

Trello biedt geen real-time chatten

Aangezien het functies mist zoals ingesloten e-mail, de mogelijkheid om opmerkingen toe te wijzen en 24/7 ondersteuning, is het niet geschikt voor grootschalige gebeurtenissen

Trello prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $5 per gebruiker per maand

: $5 per gebruiker per maand Premium : $10 per gebruiker per maand

: $10 per gebruiker per maand Enterprise: $17,50 per gebruiker per maand

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13390+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (22800+ beoordelingen)

5. Basecamp

via Basecamp Laten we aannemen dat u een virtuele conferentie met meerdaagse toppen aan het abonneren bent. Het zou helpen als je een projectmanagement tool zoals Basecamp had om gegevens te verzamelen zoals betrokkenheid van deelnemers, inschrijvingsnummers en aanwezigheidspercentages.

Basecamp's taakbeheer met software kunnen meerdere teams samenwerken, zoals eventplanners, eventmarketeers, C-suite executives en leveranciers.

De integratie van gantt grafieken in Basecamp maakt het een geweldige software voor het plannen van gebeurtenissen. Gebruikers kunnen hier eenvoudig hun to-dos naartoe slepen en managers kunnen weergeven waar elk teamlid aan werkt.

In deze fase kun je inschatten of je meer personeel nodig hebt naarmate de gebeurtenis dichterbij komt.

Basecamp beste functies

Dashboard op één pagina voor alle projecten, opdrachten en planning

Ingebouwde real-time groepschatten voor communicatie met verschillende teams

Georganiseerde werkruimte om documenten en bestanden op te slaan

Basecamp beperkingen

Geen gratis abonnementen tenzij je student bent

Basecamp heeft geen in-app video-opname

Prijzen Basecamp

Persoonlijk : $15 per maand

: $15 per maand Zakelijk: $299 per maand

Basecamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (5200+ beoordelingen)

: 4.1/5 (5200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14200+ beoordelingen)

6. Wrike

via Wrike Als u van plan bent om op kleinere schaal online gebeurtenissen zoals webinars te organiseren, raden wij u de software voor projectmanagement van Wrike aan.

Het heeft sjablonen voor het plannen van gebeurtenissen om deadlines te beheren, gedeelde kalenders te organiseren, voortgang bij te houden op visuele borden en het budget te bewaken.

Wrike beste functies

Kant-en-klare sjablonen stroomlijnen de abonnementen voor terugkerende gebeurtenissen

Kanban-borden met aangepaste dashboards, interactieve Gantt grafieken en dynamische weergaven van kalenders

Aangepaste werkstromen om de voortgang in realtime te bewaken

Wrike beperkingen

Leercurve voor nieuwe gebruikers

Weergave van gantt grafiek is alleen beschikbaar voor betaalde gebruikers

Wrike prijzen

Gratis

Teams : $9.80 per gebruiker per maand

: $9.80 per gebruiker per maand Business : $24,80 per gebruiker per maand

: $24,80 per gebruiker per maand Enterprise : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Pinnacle: Aangepaste prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (3400+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2400+ beoordelingen)

7. Notion

via Notion Als je een verrassingsverjaardagsfeestje voor je partner wilt organiseren, kan het platform voor projectmanagement van Notion je helpen om georganiseerd te blijven. Je kunt projectoverzichten maken met ingebouwde sjablonen, aantekeningen vastleggen en kosten en activiteiten centraliseren in één hub.

Notion beste functies

Notion AI is een creatieve schrijfpartner om ideeën te brainstormen en content voor gebeurtenissen te creëren

Aanpasbare sjablonen om je abonnementsproces te organiseren

Notion limieten

Sommige gebruikers zeggen dat het ontbreekt aan een ingebouwde rapportage tool

Notion prijzen

Gratis

Plus : $8 per gebruiker per maand

: $8 per gebruiker per maand Business : $15 per gebruiker per maand

: $15 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (4800+ beoordelingen)

: 4.7/5 (4800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1800+ beoordelingen)

8. Cvent

Via Cvent Als u een beurs organiseert, kunt u met de evenemententechnologie van Cvent een onvergetelijke ervaring creëren voor uw bezoekers.

Het platform voor evenementenbeheer vermindert de administratieve Taken voorafgaand aan een evenement, zodat je leads kunt vastleggen, kwalificeren en opvolgen.

Cvent beste functies

Vereenvoudigt het zoeken naar locaties voor evenementen met locatiebeheer

Exposantenbeheer stroomlijnt taken en communicatie met exposanten om de heen-en-weer coördinatie te verminderen

Met het webinarplatform kun je boeiende webinars voor virtuele gebeurtenissen maken

Cvent beperkingen

Het platform is duur in vergelijking met andere tools op deze lijst

De functies kunnen overweldigend zijn voor niet-tech-savvy en beginnende gebruikers

Cvent prijzen

Aangepaste prijzen

Cvent beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (1700+ beoordelingen)

: 4.3/5 (1700+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (900+ beoordelingen)

9. Whova

via Whova In plaats van verschillende software te gebruiken voor het beheren van de ticketverkoop, de communicatie met deelnemers en het afhandelen van de logistiek, dient de Whova software voor het plannen van evenementen als een end-to-end oplossing voor organisatoren van evenementen.

Whova's verenigde hybride platform voor gebeurtenissen en software voor locatiebeheer hebben digitale stands voor gebeurtenissen zoals carrièrebeurzen, tentoonstellingen en beurzen.

Whova beste functies

Maak vent-brochures die klaar zijn voor mobiel gebruik met de huisstijl van je bedrijf

Stuur push notificaties met target aankondigingen

Bezoekers- en evenementtickets beheren vanaf hetzelfde platform

Whova beperkingen

Beperkte integraties met platforms van derden

Whova prijzen

Aangepaste prijzen

Whova beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (1200+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1700+ beoordelingen)

10. Scoro

via Scoro Maak budgetten voor projecten niet-factureerbaar en factureerbaar werk toewijzen en vergaderingen, taken en facturen beheren met de hulpmiddelen voor gebeurtenisbeheer van Scoro.

Scoro's Planner geeft je een overzicht van individuele werklasten, beschikbare slots, mogelijke overboekingen en deadlines.

Houd de factureerbare en werkelijk gewerkte uren voor elk project of client bij en zet ze over op facturen met aangepaste valuta. Je kunt ook automatisch herinneringen sturen voor onbetaalde facturen en het betalingsbeheer stroomlijnen.

Scoro beste functies

Uitgebreide rapportagemogelijkheden om de prestaties van de gebeurtenis te analyseren en te meten

Voorstellen maken en leveringskosten schatten met vooraf gemaakte sjablonen

Middelenplanning zorgt ervoor dat taken worden toegewezen op basis van de capaciteit van de planners van gebeurtenissen

Scoro limieten

Geen gratis abonnement

Sommige gebruikers rapporteren een gebrek aan respons van de klantenservice

Scoro prijzen

Essential : $26 per gebruiker per maand

: $26 per gebruiker per maand Standaard : $37 per gebruiker per maand

: $37 per gebruiker per maand Pro : $63 per gebruiker per maand

: $63 per gebruiker per maand Ultimate: Aangepaste prijzen

Scoro beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (380+ beoordelingen)

: 4.5/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 3.7/5 (1700+ beoordelingen)

Plannen met complexe en aanpasbare software voor gebeurtenissen

Met een tool voor projectmanagement voor evenementen kunt u er zeker van zijn dat uw gebeurtenissen gedenkwaardig zijn voor de deelnemers en dat alles verloopt zoals gepland. 🎭

Dankzij functies zoals sjablonen voor evenementen, ClickUp AI, integraties, doelen en projectmanagement kunt u succesvolle evenementen lanceren die uw bezoekers zich nog lang zullen herinneren. 🏆

Als u op weg bent om uw volgende gebeurtenis te organiseren, probeer dan eens ClickUp gratis .