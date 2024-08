10 Projectschets sjablonen & voorbeelden in Word & ClickUp

Net als een keukenbrigade gewapend met een abonnement voor een feest, kan een team met een overzicht geweldige resultaten behalen.

Een projectoverzicht helpt je om gedachten te ordenen, taken op te delen in hanteerbare brokken en een richting te bepalen voor het voltooien van een project. Het maken van een outline dwingt je team om na te denken over het proces van het uitvoeren van een project. En als je dat doet, komen de abstracte componenten van de visie, kansen en uitdagingen van je project samen in een concreet abonnement .

Zie het schema ook als een communicatiemiddel. Het is een overtuigend, gezaghebbend document dat alle belanghebbenden op één lijn brengt over doelen van het project en verwachtingen. Als je twijfelt over hoe je een project of taak het beste kunt aanpakken, kun je je laten leiden door je schema.

Het maken van een projectoverzicht is essentieel voor elk succesvol project en het gebruik van een sjabloon voor een projectoverzicht kan het proces versnellen. Om je op weg te helpen, hebben we 10 verschillende sjablonen en voorbeelden van projectschetsen voor je op een rijtje gezet ClickUp .

Wat is een sjabloon voor een projectoverzicht?

Een projectoverzicht is een overzicht op hoog niveau van de doelstellingen van een project. Het moet een actieplan bevatten dat taken, middelen, tijdlijnen, deadlines, betrokken personeel en andere details identificeert die nodig zijn voor het succesvol voltooien van het project. Outlines worden meestal gebruikt om belangrijke mijlpalen te definiëren en voortgang bij te houden gedurende de hele cyclus van een project.

Sjablonen voor projectoverzichten worden geleverd met voorgeformatteerde lay-outs en visuele elementen. Meer geavanceerde sjablonen zijn ook voorzien van automatiseringen en laten je koppelen aan taken en opmerkingen in verschillende weergaven. Of je nu een eenvoudig of complex overzicht nodig hebt, vergeet het helemaal opnieuw maken van overzichtsdocumenten. Met een sjabloon voor projectoverzichten kunt u meteen aan de slag wanneer u nieuwe projecten lanceert.

Wat maakt een sjabloon voor een projectoverzicht goed?

Een goed sjabloon voor projectschetsen biedt een structuur en kader voor het project en is duidelijk genoeg zodat belanghebbenden het snel kunnen begrijpen voorgestelde project abonnement . Het bevat ook ruimte voor leden van het team om hun eigen aantekeningen, opmerkingen of taken toe te voegen. Het sjabloon moet flexibel genoeg zijn om te veranderen of aan te passen aan de unieke onderdelen van je project.

Kies een sjabloon met duidelijke instructies en voorbeelden voor het invullen van de verschillende onderdelen. U wilt een sjabloon dat geïntegreerd kan worden in uw tools voor projectmanagement zodat je gemakkelijk kunt koppelen aan taken en bestanden, en items kunt toewijzen aan leden van het team.

10 sjablonen voor projectoverzichten

We hebben een selectie gemaakt van 10 sjablonen en voorbeelden voor projectschetsen in Microsoft Word en ClickUp. Deze sjablonen zijn ontworpen om een startpunt te bieden voor je project en je de tools te geven om ze aan te passen op basis van je specifieke behoeften.

1. ClickUp Projectontwerp sjabloon

Begin uw project op de juiste manier met dit sjabloon van ClickUp

De ClickUp project overzicht sjabloon voor beginners biedt een structuur en kader voor uw project, met duidelijke doelstellingen en doelen. Het is een professioneel document in de weergave Docs en is geïntegreerd met uw taken en projecten op ClickUp. Verschillende leden van het team kunnen aantekeningen, opmerkingen en taken toevoegen, waardoor dit een sjabloon voor samenwerking is dat u helpt een project sneller te definiëren.

Begin met de omslag van het sjabloon, waar u een korte inleiding en basisdetails van uw project kunt toevoegen. Vul de volgende subpagina's in met een samenvatting, achtergrond van het project en de doelstellingen van het project . Het sjabloon vraagt je ook om de beperkingen en aannames van je project te beschrijven, zodat je beter kunt nadenken over de uitdagingen. Voltooi het overzicht met details over je tijdlijn, sleutelprestaties en budget en investeringen.

Als dat klinkt als een hoop details, dan komt dat omdat deze sjabloon is ontworpen om je te helpen een diepgaand document te maken dat je kunt gebruiken om de buy-in van leiders te krijgen en om alle belanghebbenden op dezelfde pagina te krijgen. Maar maak je geen zorgen: deze sjabloon voor projectschetsen is voorzien van pictogrammen, blokken met afbeeldingen, tabellen en andere visuele elementen om de tekst op te breken en lezers betrokken te houden.

2. ClickUp Project Outline Whiteboard Sjabloon

Ontwikkel samen met je team het juiste project abonnement

Je voorbereiden op een project voor te stellen ? Maak een overtuigend argument met de ClickUp Project Outline Whiteboard Sjabloon . Dit sjabloon is ontworpen om alle handen aan dek, zodat verschillende leden van het team hun ideeën kunnen visualiseren, aantekeningen kunnen maken en items kunnen verplaatsen op een whiteboard.

Voeg G Suite bestanden, YouTube video's en Figma schetsen toe aan je project gebruik het whiteboard van dit sjabloon . Het whiteboard is geïntegreerd met ClickUp-taak, zodat u elk deel van uw projectontwerp actiegericht kunt maken door het toe te wijzen aan een teamlid.

Schakel over naar de lijstweergave om alle items op uw takenlijst te zien, of klik op Bordweergave om de status van elke taak te zien.

3. ClickUp Campagne Project Schets Sjabloon

Houd uw projecten georganiseerd en op tijd

De ClickUp Campagne Project Schets Sjabloon is een geweldig hulpmiddel om te helpen bij het organiseren en beheren van marketingcampagnes in een team. Het biedt een overzicht van campagnes, teamscopes, kanalen, mediatypen en tijdlijnen voor een weergave op hoog niveau van uw marketingactiviteiten. Door dit sjabloon te gebruiken, verbetert u de samenwerking en helpt u uw team het volgende te bereiken marketingdoelen binnen de door u gewenste tijdlijnen.

Begin met een campagneoverzicht in de lijstweergave om al uw lopende en komende marketingcampagnes te bekijken. Schakel over naar de bordweergave om campagnes per fase te bekijken of om alleen campagnes weer te geven die momenteel in uitvoering zijn. Een tijdlijnweergave geeft u een lineaire kijk in campagnes, gegroepeerd per fase van de campagne en met kleurcodes van het verantwoordelijke team.

Aangepaste velden helpen u om de campagnes op te splitsen in verdere categorieën. Gebruik deze velden om campagnetype, mediatype, kanaal, het toegewezen team en de status van goedkeuring aan te geven.

4. ClickUp Verhaalsjabloon

Vereenvoudig het schrijfproces met dit handige sjabloon

Verdeel een roman in behapbare Taken met de ClickUp Verhaalsjabloon . Het wordt geleverd met subpagina's waarmee u uw verhaal vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken. De subpagina Hoofdstuk geeft bijvoorbeeld een lijst van de scènes in elk hoofdstuk. De subpagina Locatie rangschikt scènes en plotpunten op basis van waar ze plaatsvinden.

Op de subpagina Karakter kun je het profiel en type van elk teken bijhouden, samen met een lijst van hoofdstukken waarin ze voorkomen. Verschillende weergaven helpen je georganiseerd te blijven.

Met de bordweergave kun je de belangrijkste plotpunten in verschillende fases van het verhaal zien. Een andere weergave groepeert scènes op basis van welke tekens erin voorkomen. Je kunt ook bijhouden wat je wel en niet hebt geschreven met een lijst met scènes die je nog moet doen.

Door deze sjabloon voor verhaallijn zo breng je discipline in je creatieve proces en zorg je ervoor dat je alle grote mazen en losse eindjes in je verhaal ontdekt.

5. ClickUp Creatief Project Abonnement

Laat je creatieve projecten rollen met meerdere weergaveopties

De ClickUp sjabloon creatief projectplan is ontworpen om projectmanagers en werknemers te helpen hun projecten nauwkeuriger en efficiënter te plannen. Het biedt sleutelelementen voor het schetsen van taken, het instellen van doelstellingen, het toewijzen van deliverables en het bewaken van de voortgang van teams. Met deze sjabloon kun je creatieve projecten beter georganiseerd beheren.

Deze sjabloon heeft drie hoofdonderdelen: een Lijst met creatieve projecten, een Voortgangsbord en een Tijdlijn. Gebruik de lijstweergave voor een overzicht van al je projecten gegroepeerd per projectfase, zoals Planning, Pre-productie, Productie en Post-productie. Deze weergave biedt acht aangepaste velden die je kunt bijhouden, zodat je de details kunt toevoegen die je nodig hebt om je projecten bij te houden.

In de weergave Board kun je projecten slepen en neerzetten om hun voortgang weer te geven. De weergave Tijdlijn toont de start- en einddatum van al je projecten - handig om te zien welke projecten elkaar overlappen.

6. ClickUp sjabloon voor businessvereisten

Leg de basis voor je nieuwste business project

Soms moet je samenwerken met partners buiten je organisatie om dingen Klaar te krijgen. Deel de doelen, reikwijdte en verwachtingen van het project met je externe partner met behulp van het ClickUp sjabloon voor businessvereisten . Dit document wordt een bron van waarheid voor alle betrokken partijen en helpt u de basis te leggen voor een effectieve samenwerking.

Dit sjabloon is onderverdeeld in subpagina's, die je kunt openen vanuit een directory bovenaan het document of vanuit een linker zijbalk. Er zijn in totaal negen subpagina's, inclusief Projectomvang functionele eisen, Business drijfveren en planning en deadlines.

Terwijl je door het sjabloon werkt, zul je zien dat elke subpagina korte aanbevelingen geeft over welke details je moet opnemen. Sommige subpagina's bevatten ook eenvoudige tabellen die je naar behoefte kunt invullen en aanpassen.

Kijk hoe je dit kunt_ AI kunt gebruiken om contouren te genereren !

7. ClickUp App Toepassingsgebied Sjabloon

Schets met dit sjabloon wat je app wel en niet zal zijn

Lang voordat er wordt ontworpen en gecodeerd, moeten ontwikkelteams de zakelijke vereisten voor het bouwen van een app schetsen. En zoals je waarschijnlijk al hebt geraden, is daar een sjabloon voor. Het ClickUp App Scope Outline Sjabloon houdt de zaken rechttoe rechtaan en eenvoudig. Het is een document van één pagina met korte secties die de achtergrond van een project beschrijven, waaronder het probleem dat het oplost, de ervaring van de app en de doelstellingen. De belangrijkste onderdelen van dit document zijn de business requirements en de toepassingsgebied -beide gepresenteerd in overzichtelijke tabellen om ze gemakkelijk te kunnen scannen.

8. ClickUp Project Stappenplan Sjabloon

Maak een haalbare roadmap voor je nieuwste project

Projectschetsen zijn communicatiemiddelen die de basisprincipes van je project uitleggen aan iedereen die het moet weten, of het nu een besluitvormer, strategische partner, manager of uitvoerder is. De ClickUp Project Stappenplan sjabloon gebruikt een zeer visuele aanpak om uw project informatie door te geven met behulp van een roadmap dia.

U vindt een steekproef stappenplan dia in de startgids van dit sjabloon, voltooid met een legende, vooraf ingestelde faseaansluitingen en een werkbord. Zorg ervoor dat u de nuttige tips in de gids leest, voltooid met demonstratievideo's over hoe u de vooraf ingestelde elementen van de sjabloon toepast in de weergave Whiteboard.

Je kunt ook overschakelen naar de lijstweergave en het scorebord om de taken en hun status te bekijken. Doordat u de dia van uw stappenplan kunt koppelen aan Taken op ClickUp, maakt deze sjabloon het uw team gemakkelijker om uw abonnement om te zetten in actie.

9. Microsoft Word sjabloon projectoverzicht

Deze lijst zou niet Voltooid zijn zonder vermelding van Microsoft Word Project Outline Sjablonen gezien de populariteit van deze software. Microsoft Word geeft je verschillende sjablonen om uit te kiezen voor het schetsen van papers en rapporten. Of je nu een zakelijk rapport met veel gegevens, een technische whitepaper of een samenvatting moet schetsen, er is altijd een sjabloon dat je kunt aanpassen aan je behoeften.

Sommige sjablonen voor projectoverzichten in Word hebben gekleurde lay-outs en standaardafbeeldingen die je naar wens kunt gebruiken of wijzigen. Je kunt de ontwerpen ook aanpassen met de kleuren en het logo van je bedrijf.

10. Microsoft Excel Project Schets Sjabloon

Via Microsoft

Spreadsheets zijn veelzijdige hulpmiddelen voor projectmanagers. Vind ideeën voor je volgende rapportage door deze te bekijken Microsoft Excel sjablonen voor projectoverzichten . Of het nu gaat om een minimalistisch diagram of een stijlvol ontworpen grafiek, u kunt deze sjablonen gebruiken om gegevens te visualiseren en te ondersteunen uw project abonnementen met solide feiten.

Zoek de meest geschikte visualisatiestijl, waaronder Pareto-grafieken, lineaire grafieken, verkooptrechtertabellen en eenvoudige maar visueel aantrekkelijke tabellen. Met de sjablonen kun je nog creatiever aan de slag met animaties, overgangen en afbeeldingen.

Plan goed met een nuttig projectoverzicht

Een sjabloon voor projectschetsen kan van onschatbare waarde zijn voor projectmanagers en leden van teams. Deze sjablonen voor projectschetsen, van ClickUp sjablonen tot Microsoft Word- en Excel-documenten, bieden een eenvoudig startpunt om uw projecten nauwkeuriger en efficiënter te plannen.

Door de juiste sjabloon te kiezen voor uw behoeften en deze aan te passen aan de specifieke kenmerken van uw project, kunt u belanghebbenden snel aan boord krijgen en georganiseerd blijven tijdens de hele cyclus van uw projecten.

Gebruik deze handige sjablonen op ClickUp en begin vandaag nog met het maken van uw eigen contouren!