Gratis Projectvoortgangscontrole sjablonen voor Projectmanagement

Het opstellen van een stappenplan voor een project is slechts de helft van de strijd - het echte werk begint wanneer je je plan in gang zet!

Er is niets vervelender dan je met hart en ziel in te zetten voor de voorbereiding van een project, om het vervolgens in duigen te zien vallen door een slechte opvolging. Daarom is effectieve projectopvolging in projectmanagement zo belangrijk! Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan.

Je houdt niet alleen toezicht op de voltooiing van je project stappenplan je beheert teamleden en taken, afhankelijkheden , belanghebbenden, middelen, budget en meer. 😵‍💫

Zelfs doorgewinterde projectmanagers hebben op dit gebied alle hulp nodig die ze kunnen krijgen en daarom zijn sjablonen voor projecttracking zo'n tijd- (en levens-)redder als het gaat om het eenvoudig en efficiënt opleveren van projecten van hoge kwaliteit.

Net zoals geen twee projecten of teams hetzelfde zijn, heeft elke project tracker sjabloon zijn eigen unieke kracht. In veel opzichten is dat een goede zaak! Het zorgt ervoor dat er een sjabloon is voor iedereen. De uitdaging is dan om de sjabloon te vinden die het beste bij je past.

Functies, prijs, software, industrie en vereisten zijn allemaal doorslaggevende factoren bij het kiezen van een sjabloon voor projecttracking. En gelukkig hebben we dat allemaal in overweging genomen bij het samenstellen van deze lijst voor jou!

Volg ons om meer te leren over de voordelen en essentiële kwaliteiten van de beste project tracker sjablonen, en krijg toegang tot 11 van de beste voorbeelden voor elk team.

Wat is een sjabloon voor projectvoortgangscontrole?

Zelfs voor doorgewinterde projectmanagers, sjablonen voor projectbeheer zijn essentieel om kostbare tijd te besparen zonder de integriteit van je project op te offeren.

Een sjabloon voor projecttracking is een kant-en-klare blauwdruk om managers te helpen effectief toezicht te houden op werkstromen en projectvoortgang. De beste sjablonen vormen een aanvulling op uw projectmanagementsoftware en helpt teams er het beste uit te halen met functies die al zijn aangepast, zoals taakstatussen, workflow automatisering dashboards en meerdere weergaven om er zeker van te zijn dat alles volgens plan verloopt.

Visualiseer uw projecttijdlijn met meer dan 15 weergaven in ClickUp waaronder Lijst, Bord en Kalender

Er komt veel bij kijken om uw project soepel te laten verlopen. Vooral als het gaat om de uiteindelijke checklist-items het is gemakkelijk om sommige dingen door de mazen van het net te laten glippen door de goedkeuring van belanghebbenden en snel naderende deadlines.

Hoewel dit bij alle projecten voorkomt, kan het ook een doodvonnis zijn voor je oorspronkelijke tijdlijn. Strategieën voor planningscompressie zoals fast-tracking en crashen van projecten kunnen helpen om wat van je verloren tijd in te halen, maar het verschilt van geval tot geval en het zou nooit je eerste redmiddel moeten zijn. 😳

Daarom besteden projectmanagers zoveel energie aan het creëren en stroomlijnen van projecttraceerprocessen. Het ding is, het kan extreem tijdrovend zijn.

Sjablonen zijn de ultieme oplossing voor deze uitdaging, maar op welke functies moet u letten voordat u uw volgende sjabloon voor projecttracking downloadt?

Must-have functies in een sjabloon voor projectvoortgangscontrole

De grootte van je team, budget, tech stack en complexiteit van het project zullen uiteindelijk bepalen welke projectvolgsjabloon het beste bij je past. Maar een paar essentiële eigenschappen zorgen ervoor dat je het meeste krijgt voor je geld. 💸

Meerdere weergaven : Of het nu eenGantt-diagramlijst, kalender of Kanban-bord, meerdere weergaven helpen projectmanagers hun tijdlijnen, taken en workflows op de meest productieve manier te visualiseren.

: Of het nu eenGantt-diagramlijst, kalender of Kanban-bord, meerdere weergaven helpen projectmanagers hun tijdlijnen, taken en workflows op de meest productieve manier te visualiseren. Aangepaste velden : Vooral voor complexere projecten helpen aangepaste velden managers om snel en op elk moment toegang te krijgen tot belangrijke informatie. Afhankelijk van je projectmanagementsoftware kunnen aangepaste velden ook helpen bij het sorteren en filteren van je workflow om specifieke taken of groepen efficiënter te vinden.

: Vooral voor complexere projecten helpen aangepaste velden managers om snel en op elk moment toegang te krijgen tot belangrijke informatie. Afhankelijk van je projectmanagementsoftware kunnen aangepaste velden ook helpen bij het sorteren en filteren van je workflow om specifieke taken of groepen efficiënter te vinden. Rapportage en inzichten : Een belangrijk onderdeel van het bijhouden van je project is op de hoogte blijven van de voortgang. Je sjabloon voor projecttracking moet vooraf gemaakte formules, tabellen of dashboards hebben om dit proces te versnellen. Plus, onmiddellijke en betrouwbarerapportagefuncties zijn essentieel voor elke vergadering met belanghebbenden.

: Een belangrijk onderdeel van het bijhouden van je project is op de hoogte blijven van de voortgang. Je sjabloon voor projecttracking moet vooraf gemaakte formules, tabellen of dashboards hebben om dit proces te versnellen. Plus, onmiddellijke en betrouwbarerapportagefuncties zijn essentieel voor elke vergadering met belanghebbenden. Intuïtief : Wat heeft het voor zin om een krachtig projecttracker sjabloon te hebben als je niet weet hoe je het moet gebruiken? Uw sjabloon moet eenvoudig te navigeren, in te stellen en te verspreiden zijn onder het team.

: Wat heeft het voor zin om een krachtig projecttracker sjabloon te hebben als je niet weet hoe je het moet gebruiken? Uw sjabloon moet eenvoudig te navigeren, in te stellen en te verspreiden zijn onder het team. Integraties: Integraties breiden de functionaliteit van elke software uit en maken uw sjabloon waardevoller. Vooral als u voortdurend wisselt tussen tabbladen, zal een sjabloon met meerdere integraties u helpen om uw werk te consolideren.

Groepeer de taken op uw Kanban-bord op status, aangepaste velden, prioriteit en meer in de bordweergave van ClickUp

Nu u de basisbeginselen onder de knie hebt, gaan we ze in de praktijk brengen! Gebruik je pas verworven kennis over sjablonen om 10 van de beste projecttracker-sjablonen uit te kammen om de sjablonen te vinden die perfect bij je passen. 👠

11 gratis sjablonen en voorbeelden voor projectvoortgangscontrole

In plaats van je over te laten aan de 14 miljoen zoekresultaten voor project voortgangscontrole sjablonen, hebben we zorgvuldig onze favoriete 11 uitgekozen voor ClickUp, Excel en Google Sheets om goed van start te gaan. ✅

Elk van deze 11 sjablonen helpt je project op meer dan één manier op schema te blijven! Of u nu de voortgang, resources, budgetten of tijd bijhoudt, deze sjablonen zouden uw eerste stop moeten zijn.

Plus, je hebt rechtstreeks toegang tot al deze sjablonen via deze blog!

1. ClickUp Project Tracker Sjabloon

Project Tracker Sjabloon van ClickUp

De ClickUp Project Tracker Sjabloon kan worden aangepast voor elk type project, inclusief grote organisatorische initiatieven of kleine persoonlijke projecten!

Het is een beginnersvriendelijke sjabloon die is ontworpen om te helpen bij het organiseren van taken, het beheren van bronnen en het bewaken van de voortgang binnen uw werkruimte.

Met de tijdregistratiefuncties in ClickUp kunt u zien hoe goed het hele team presteert ten opzichte van de verwachtingen op elk punt in de levenscyclus van het project. Als gevolg daarvan is het voor managers of leidinggevenden eenvoudiger om aanpassingen te maken als dat nodig is om ervoor te zorgen dat projecten binnen het budget blijven en de belangrijkste doelen onderweg halen!

Als deze elementen in harmonie samenwerken, wordt het eenvoudiger om uw volgende project van begin tot eind succesvol te beheren, wat resulteert in een grotere efficiëntie voor iedereen die bij het proces betrokken is. ✨

Pro tip: Gebruik deze sjabloon als uitgangspunt om meerdere trackers te maken voor herhaalbare projecten! Dit bespaart u tijd na het project kick-off vergaderingen om van start te gaan. Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Agentschap Klant Gezondheid Tracker door Zenpilot

via Microsoft Excel Als je op zoek bent naar eenvoudige projectmanagementsjablonen, gebruik dan dit gratis Microsoft Excel-spreadsheet om je projectteam, projectbudget en projectdatums te organiseren. Stel vervolgens het percentage over/onder in om de ingebouwde rekenmachine te starten.

De sjabloon laat niet veel ruimte voor projectdetails of een takenlijst. Overweeg het gebruik van een ClickUp sjabloon om uw projecttaken van begin tot eind bij te houden!

Bekijk de top_ **Excel alternatieven voor projectbeheer. Deze sjabloon downloaden

11. Google Sheets Project Tracker Sjabloon

via Google Werkruimte

Probeer een projectstatusrapport sjabloon in Google Sheets om verschillende projecten tegelijk te bewaken. De sjabloon bevat een overzichtelijke indeling voor het vastleggen van projectdetails, te leveren prestaties en financiële gegevens.

Het bevat ook kleurgecodeerde cellen om de projectstatus weer te geven, zodat je gemakkelijk kunt kopiëren en plakken zonder al te veel tijd te besteden aan het ontwerp! Deze sjabloon downloaden gerelateerd: Timesheet sjablonen

Blijf op schema met Projectvoortgangscontrole sjablonen

Stel u uw projectvolgsjabloon voor als een koekjesvorm en uw projectbeheersoftware als een rol deeg - de sjabloon ligt bovenop uw projectbeheersplatform en helpt uw project vorm te krijgen. 🍪

Maar niet alle project trackersjablonen hebben dezelfde waarde, functies en flexibiliteit.

In plaats van genoegen te nemen met een sjabloon die goed genoeg is, kies je er een die het gegarandeerd allemaal doet bij absoluut geen kosten . AKA, kies een sjabloon door ClickUp . 🙂

ClickUp is de enige projectmanagementsoftware die krachtig genoeg is om al uw werk in apps te centraliseren en uw projecten vanuit elke hoek te volgen. Met een rijke set aanpasbare functies , meer dan 1.000 integraties en een enorme Sjabloonbibliotheek clickUp is de ideale oplossing voor teams van elke grootte en voor elke branche. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog om te beginnen met het eenvoudig bijhouden van uw projecten. 🏆