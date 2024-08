10 gratis sjablonen voor werknemerstijden in Excel, Word en ClickUp

Ken je die dagen dat je om 8 uur 's ochtends je laptop openklapt en voor je het weet is het half 6 en zit je bureau onder de kruimels en plakbriefjes?

Het overkomt de besten onder ons. šŸ˜µā€šŸ’«

In plaats van je hersenen te pijnigen en je af te vragen waar de dag gebleven is, kun je je energie besparen met een sjabloon dat precies ontworpen is om dit probleem te verhelpen. Tijdmanagement is de sleutel tot het aanwezig blijven gedurende de dag en timesheetsjablonen zijn de heilige graal als het gaat om het zo efficiƫnt mogelijk implementeren van de juiste strategieƫn.

Van het registreren van de tijd die u aan uw bureau doorbrengt tot het blokkeren van uw hele agenda, er is een sjabloon voor alles! De uitdaging is om een sjabloon te vinden die niet alleen aansluit bij uw workflow, maar die u ook leert hoe u uw productiviteit verder kunt verhogen.

Het goede nieuws is dat je hier aan het juiste adres bent. šŸ™‚

Ongeacht je titel, team of tech stack, wij hebben de template voor jou. Volg ons om te leren wat je moet zoeken in je volgende timesheetsjabloon en krijg toegang tot 10 van de beste gratis sjablonen die momenteel op de markt zijn. ā±

Wat is een timesheetsjabloon?

Timesheetsjablonen zijn kant-en-klare documenten, formulieren of tabellen die teams helpen bij het bijhouden van hun tijd op het werk, aan taken, met klanten en meer. Timesheetsjablonen variƫren in complexiteit en kunnen zeer krachtige hulpmiddelen zijn voor het stroomlijnen van tijdgerelateerde processen, het beheren van planningen en het overzien van budgetten.

Eenvoudig tijd bijhouden en logboeken koppelen aan taken of subtaken

Zie het sjabloon voor werknemerstijden als meer dan een hulpmiddel voor tijdregistratie, maar ook als een manier om effectieve tijdregistratie te delen tips voor tijdmanagement in het hele team.

Wat te zoeken in een timesheetsjabloon

Uw timesheetsjabloon moet meer bieden dan een eenvoudige spreadsheet met namen en tijden op de pagina. De beste sjablonen bouwen voort op uw gratis software voor projectbeheer om het nog waardevoller te maken met functies om extra context en informatie in elke invoer te brengen.

Hoewel er een overvloed aan tijdblokkerende apps om je te helpen je technieken voor tijdbeheer is het vinden van een sjabloon dat ontworpen is met deze strategieƫn in gedachten de beste manier om het meeste te krijgen voor je geld.

Bovendien moet je sjabloon het soort werk weerspiegelen dat je team doet. werk je met aannemers of consultants? Registreert je team factureerbare tijd? Worden urenregistraties gedeeld met en goedgekeurd door het management?

Dit zijn cruciale factoren die je moet overwegen voordat je aan je volgende sjabloon begint en die uiteindelijk zullen bepalen welke sjabloon het beste is voor je werknemers.

Tijd opnemen terwijl u bezig bent of handmatig invoeren met tijdregistratie in ClickUp

Er zijn zoveel kant-en-klare hulpmiddelen op het web dat u het zich kunt veroorloven om kieskeurig te zijn als het gaat om de niet-onderhandelbare functies van uw volgende timesheetsjabloon. Hier zijn een paar van onze favorieten waar u op moet letten voordat u ze downloadt:

Tijd bijhouden

Labels, tags of categorieƫn

Aangepaste velden

Samenwerken

Integraties

Maar de mogelijkheden zijn eindeloos! Als je op zoek bent naar Ć©Ć©n (of alle) van deze vijf functies, kun je een goed sjabloon vinden, maar voordat je op zoek gaat, moet je hier beginnen! Wij hebben al het werk gedaan om je een aantal van de beste gratis sjablonen voor werktijden voor elk team te bieden.

10 sjablonen voor werktijden Strategieƫn voor tijdbeheer zijn een geweldige manier om uw productiviteit op peil te houden en ervoor te zorgen dat je je persoonlijke middelen zo efficiƫnt mogelijk inzet.

Maar de beste strategie? Beginnen met een sjabloon om je volgende stappen te begeleiden.

Begin zo snel mogelijk tijd te besparen met deze lijst van de 10 beste gratis sjablonen voor ClickUp, Excel, Word en meer!

1. ClickUp Dagelijkse Werknemer Tijdsstaat Sjabloon

ClickUp Dagelijkse Werknemer Tijdsstaat Sjabloon

Een dagelijkse urenstaat is een document waarin de gewerkte uren van een werknemer tijdens elke dienst of dag worden vastgelegd.

Het proces voor het goedkeuren van dagstaten kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Meestal is het zo dat een manager de uren van elke werknemer bekijkt en controleert of alles klopt.

Als er meerdere werknemers zijn die aan Ć©Ć©n manager rapporteren, dan is het goedkeuren van dagelijkse urenstaten een vervelende taak! āŒ›ļø

De ClickUp Dagelijkse Timesheet Sjabloon maakt het gemakkelijk voor werknemers en managers om consistent te blijven met het bijhouden van tijd! Het zit boordevol functies om het proces te centraliseren zodat uw Afdelingen Personeelszaken en Boekhouding kunnen het digitale spoor bekijken wanneer dat nodig is. Zo werkt het:

De werknemer vult het ClickUp Formulier in met de vereiste informatie en dient het vervolgens in ter controle Het ingediende formulier wordt gerouteerd naar een lijst (ook opgenomen in de sjabloon!) en wordt een taak Van daaruit kunt u alle ingediende formulieren bekijken en de taak goedkeuren of becommentariƫren om eventuele problemen op te lossen

Met ClickUp weet u zeker dat uw gegevens accuraat en traceerbaar zijn! Deze sjabloon downloaden

2. ClickUp Wekelijkse Timesheet Sjabloon

ClickUp weekstaat sjabloon

Een weekstaat is een document waarin de gewerkte uren van een werknemer op weekbasis worden vastgelegd.

Het bevat meestal kolommen voor de dag van de week, de gewerkte uren en eventuele extra notities over de activiteiten van die dag. Het urenbriefje moet aan het einde van elke week door de werknemer worden ingevuld en ter controle aan de manager of supervisor worden voorgelegd.

De ClickUp Weekly Timesheet Template geeft een overzicht van het uurtarief, totaal aantal uren, totaal loon, handtekening en goedkeurder per persoon op een weekoverzicht. U kunt de details ook bewerken als er correcties moeten worden aangebracht door op een specifiek veld te klikken.

Als u het totaal aantal uren of het uurtarief bewerkt, wordt het totale loon automatisch berekend op basis van uw ingevoerde gegevens. šŸ¤– Deze sjabloon downloaden UITGEBREIDE MACHTIGINGEN IN CLICKUP Pro tip: Rechten en toegang kunnen een delicate situatie zijn voor bedrijven die timesheets van werknemers beheren. Ga gewoon naar de instellingen van elke ClickUp-weergave en pas Delen & Toestemmingen aan om ongewenste wijzigingen te voorkomen!

3. ClickUp Maandelijks Timesheet Sjabloon

ClickUp Maandelijks Tijdschema

Een maandelijkse urenstaat is een document waarin de gewerkte uren van een werknemer op maandbasis worden vastgelegd. De ClickUp Maandelijkse Timesheet Sjabloon is hetzelfde als de wekelijkse Timesheet-weergave, maar de details zijn per maand georganiseerd.

Maandelijkse timesheets stellen managers ook in staat om gemakkelijk vooruit te plannen en nauwkeuriger schattingen te maken van komende projecten door hen een beter inzicht te geven in de beschikbaarheid van werknemers en hun werkuren gebruik van middelen .

Ze zijn ook nuttig bij het plannen van vakantieaanvragen, omdat ze managers kunnen helpen inschatten welke werknemers extra dekking nodig hebben tijdens periodes van grote vraag. Of wanneer iemand verlof neemt van het werk! šŸ

Leer hoe te gebruiken_ time tracking om projecten sneller af te ronden/%href/_ ! Deze sjabloon downloaden

4. ClickUp Timesheet Goedkeuringsmodel

ClickUp Timesheet goedkeuring sjabloon

Timesheet goedkeuring is een proces voor werkgevers om de ingediende timesheets van hun werknemers of aannemers goed te keuren of af te wijzen. De ClickUp Timesheet Approval Template in Board view geeft u een ander perspectief om de tijd van uw team bij te houden en ingediende uren per status te groeperen.

Statussen in deze sjabloon zijn onder andere:

Te beoordelen

Herzien

Heeft aandacht nodig

Goedgekeurd

Met ClickUp's bordweergave is het gemakkelijker om uw workflow te visualiseren. En met een eenvoudige drag-and-drop actie om een inzending van de ene status naar de volgende te verplaatsen, werkt u uw inzendingen in minder tijd en met volledige nauwkeurigheid af. āš”ļø Deze sjabloon downloaden TOEGANG CLICKUP OVERAL Pro tip: U wilt dat werknemers op tijd betaald krijgen en het is cruciaal dat u overal toegang hebt om ze goed te keuren. De Board-weergave van ClickUp is toegankelijk op de ClickUp mobiele app zodat u tijdgevoelige inzendingen onderweg kunt goedkeuren!

5. ClickUp Consultant Tijdregistratie Sjabloon

ClickUp Consultant Tijdregistratie Sjabloon

Consultants houden gewoonlijk hun tijd bij door software te gebruiken waarmee ze klantvergaderingen, factureringsuren en projectmijlpalen kunnen bijhouden.

De ClickUp Consultant Tijdregistratie Sjabloon biedt voorbeelden van vergaderingen en taken met betrekking tot de tijd die een consultant bij een bedrijf heeft doorgebracht. Voeg uw consultants toe aan uw ClickUp Workspace zodat ze hun tijd rechtstreeks en in realtime kunnen bijhouden binnen de taak, of voeg handmatig tijd in.

Om de waarde van deze sjabloon te maximaliseren, gebruikt u de aangepaste velden van ClickUp om de geschatte kosten van een taak en het aan de consultant te betalen bedrag aan te geven. Deze worden berekend met de volgende formules:

Geschatte tijd x Uurtarief = Geschatte Kosten

Getraceerde tijd x uurtarief = Bedrag Betaalbaar

Je kunt zelfs clickUp integreren met uw favoriete tijdregistratie-apps-Toggl, Hubstaff , Everhour, Harvest en meer! Deze sjabloon downloaden

6. ClickUp Consultant Tijdregistratie Sjabloon

ClickUp Consultant Tijdregistratiebord Bekijk Sjabloon

Maak een bordweergave in ClickUp's Tijdregistratie sjabloon voor consultants om de taken en vergaderingen van uw consultants te groeperen op status, vervaldatum of een aangepast veld naar keuze!

Als u deze informatie bij de hand hebt, kunt u of uw consultant de planning dienovereenkomstig aanpassen als iets langer duurt dan verwacht of als bepaalde taken meer tijd in beslag nemen effectiever kunnen worden gedelegeerd .

Een krachtig productiviteitsplatform zoals ClickUp is van onschatbare waarde voor consultants waarmee ze eenvoudige tot complexe projecten gemakkelijk kunnen coƶrdineren. Deze sjabloon helpt het communicatie- en samenwerkingsproces tussen teamleden en belanghebbenden te stroomlijnen, zodat alle partijen op de hoogte zijn!

Bekijk de_ beste tijdregistratietools/%href/_ ! Deze sjabloon downloaden

7. ClickUp Advocaat Timesheet Sjabloon

ClickUp Advocaat Timesheet Sjabloon

De rekening van een advocaat bestaat meestal uit een combinatie van honoraria en onkosten in verband met het werk van de advocaat:

Honoraria worden over het algemeen in rekening gebracht voor de diensten die een advocaat levert, zoals advies en andere juridische vertegenwoordiging

worden over het algemeen in rekening gebracht voor de diensten die een advocaat levert, zoals advies en andere juridische vertegenwoordiging Uitgaven zijn kosten die de advocaat maakt om zijn cliƫnten te vertegenwoordigen, zoals dossierkosten, kopieerkosten, kosten voor een rechtbankverslaggever, kosten voor het verkrijgen van documenten of reiskosten

De ClickUp Advocaat Timesheet Sjabloon map bevat wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse timesheets zodat een advocaat niet belast wordt met administratieve rompslomp voor elke taak of activiteit. šŸ§‘ā€šŸ’»

Bovendien biedt ClickUp de flexibiliteit om uw factureringsstructuur aan te passen aan de specifieke behoeften en vereisten van elke klant! Deze sjabloon downloaden

8. ClickUp Diensten Timesheet Sjabloon

ClickUp Services Tijdschema

Dienstverleningstijdenstaten zijn essentieel voor het beheren van de taakspecifieke tijdsinvestering van werknemers. Deze urenstaten zorgen voor een verantwoorde tijdsindeling, onderhouden de effectiviteit van trainingen en helpen managers bij het bijhouden van de uren van werknemers.

De ClickUp Diensten Timesheet Sjabloon helpt u nauwkeurig de tijd, kosten en middelen te controleren die zijn toegewezen aan elke aangeboden dienst.

Hiermee kunt u:

Gemakkelijk het totaal aantal gewerkte uren en factureerbare uren bijhouden op Ć©Ć©n toegankelijke locatie

De toewijzing van resources over verschillende projecten bijhouden

Middelen verdelen over projecten en diensten Deze sjabloon downloaden ### 9. Excel Werknemer Tijdsstaat Sjabloon

via Microsoft

Tijdsstaatsjablonen voor werknemers in Microsoft Excel zijn kant-en-klare tools om regelmatig gewerkte uren en overuren te rapporteren. Hoewel dit misschien niet ideaal is voor middelgrote bedrijven tot ondernemingen, onafhankelijke aannemers en freelancers kunnen dit eenvoudige sjabloon gebruiken om het aan het einde van de werkweek in te vullen.

Als u het tijdregistratieproces gemakkelijker wilt maken, kan een traditionele spreadsheet in Excel een tijdverspiller zijn. Probeer een timesheetsjabloon in ClickUp om uw productiviteit te verbeteren! Deze sjabloon downloaden

10. Excel Werknemer Tijdsstaat Sjabloon

via Microsoft

Voor een wekelijkse, maandelijkse en zelfs jaarlijkse urenstaat is dit werknemerstijdenstaat in Excel kunt uren berekenen in slechts een paar klikken. Je kunt het uiterlijk van dit Excel-spreadsheet aanpassen en de kolommen aanpassen om de dagelijkse uren of loonperioden weer te geven die van toepassing zijn op je werknemer of aannemer.

Het gebruik van deze sjabloon voor salarisverwerking kan lastig worden. Om dit te voorkomen, moet je je team begeleiden bij de beste werkwijzen en bij het nauwkeurig bijhouden van de uren. Dit kan inhouden dat je ze extra training of hulpmiddelen geeft, zodat ze beter begrijpen hoe het systeem werkt, en feedback geeft over hun inspanningen om ze gemotiveerd te houden. Deze sjabloon downloaden

11. Microsoft Word Werknemer Tijdsstaat Sjabloon

via Microsoft

De dagelijkse werkbriefjesjabloon in Word helpt werknemers en aannemers om factureerbare uren bij te houden. Iedereen kan het downloaden, aanpassen en exporteren als PDF om handtekeningen voor goedkeuring te krijgen.

Deze sjabloon is onderverdeeld in vijf secties zodat je consistentie kunt behouden bij de salarisverwerking:

Loonperiode

Bedrijfsinformatie

Naam en contactgegevens

Tijdkaart (omvat 7 dagen)

Handtekeningen van werknemer en manager

Pro tip: Papieren urenbriefjes zijn niet het meest betrouwbaar voor werknemers op afstand. Overweeg het gebruik van tijdregistratiesoftware voor werknemers voor een goed digitaal spoor en een probleemloze ervaring! Deze sjabloon downloaden

12. Excel Tijdsstaat voor salarisadministratie Sjabloon

via Microsoft 365

Deze Excel Timesheet for Payroll Template is een eenvoudig te gebruiken timesheet die is ontworpen voor gebruik in Microsoft Excel.

Wijs elke werknemer een timesheet toe en laat ze elke dag de in- en uitkloktijden invullen. Zorg ervoor dat ze hun lunchpauzes documenteren. Voer formules in de mini-looncalculator in om automatisch het totale aantal gewerkte uren per week te genereren.

Gebruik de loonlijstsjabloon om wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse betalingen aan elke werknemer te genereren.

Deze sjabloon is het meest geschikt voor kleine bedrijven die hun werk uitbesteden aan aannemers. Omdat het gewoon een urenstaat is en geen onderdeel van een grotere projectmanagementtool, kan het te eenvoudig zijn voor organisaties met veel afdelingen en veel werknemers in loondienst. Deze sjabloon downloaden

13. Excel Tijdlogboek door Vertex42

Gebruik het Excel-tijdlogboeksjabloon van Vertex42 om moeiteloos de uren en minuten te registreren die u aan uw werk hebt besteed

Deze Excel Tijdsregistratie sjabloon biedt een naadloze methode voor het loggen van werkuren. Het is ontworpen voor diegenen die geen toeters en bellen nodig hebben, maar gewoon een eenvoudige oplossing voor eenvoudig tijdbeheer en facturering.

Begin de sjabloon te gebruiken door het werknemersgedeelte in te vullen met je naam, adres en andere belangrijke informatie. Doe hetzelfde voor het gedeelte dat is gereserveerd voor de gegevens van je klant of werkgever. Voer vervolgens de datum in waarop je een bepaalde taak of dienst hebt uitgevoerd, evenals de begin- en eindtijd. Je kunt ook pauzes toevoegen en de totale duur van het werk in minuten of uren invoeren om het bijhouden verder te stroomlijnen.

Deze sjabloon kan ook dienen als factuurgenerator. Als je een project hebt afgerond of aan het einde van een loonperiode bent gekomen, kun je het ingevulde logboek gewoon op papier of digitaal indienen bij je werkgever. Deze sjabloon downloaden

14. Excel tweewekelijks werkrooster met pauzes sjabloon

Via Microsoft

Deze Excel-sjabloon voor urenregistratie is ontworpen om tijdbeheer te vereenvoudigen. Deze sjabloon is perfect voor zowel kleine bedrijven als grote bedrijven. Je kunt in- en uitkloktijden registreren, de totale werktijd berekenen en automatisch pauzetijden aftrekken voor elke dag van de tweewekelijkse periode. En met de ingebouwde formules wordt het verwerken van de salarisadministratie een fluitje van een cent. Blijf georganiseerd, bespaar tijd en verbeter de nauwkeurigheid met onze Excel sjabloon voor tweewekelijkse urenstaten Deze sjabloon downloaden

15. Excel Tijdsbestek (werkblad) Sjabloon

Via Microsoft

Dit Excel-sjabloon voor werkbladen is ontworpen om gewerkte uren, genomen pauzes en overuren bij te houden, allemaal op Ć©Ć©n plek. Met geautomatiseerde berekeningen voor dagelijkse en wekelijkse totalen, elimineert het fouten en bespaart het waardevolle tijd. Deze sjabloon kan ook worden aangepast aan uw unieke bedrijfsbehoeften. Deze sjabloon is ideaal voor bedrijven van elke grootte en is het perfecte hulpmiddel om je salarisadministratie te stroomlijnen en je productiviteit te verhogen Deze sjabloon downloaden

Soorten Timesheet Sjablonen

Verschillende bedrijven hebben verschillende behoeften, van het bijhouden van het werk van een werknemer op uurbasis tot projectspecifieke roosters en klantspecifieke roosters voor consultants. Daarom zijn er veel verschillende soorten timesheetsjablonen, afhankelijk van de specifieke behoeften en de aard van het werk. Hier zijn verschillende soorten sjablonen:

Daily Timesheet Templates: Zoals de naam al doet vermoeden, kunnen gebruikers met deze sjablonen hun dagelijkse werkuren en activiteiten bijhouden. Ze zijn handig voor het vinden van inefficiƫnties in de productiviteit en het afstemmen van werkpatronen om de efficiƫntie te verhogen. Weekly Timesheet Templates: Deze bieden een meer holistisch overzicht van het werk dat in een bepaalde week is voltooid. Teamleden kunnen hun dagelijkse taken loggen en ze samenvoegen in ƩƩn samenhangend timesheet. Dit kan managers helpen met wekelijkse werkanalyses en het in kaart brengen van het traject. Maandelijkse timesheetsjablonen: Met maandelijkse timesheetsjablonen heb je een diepgaand overzicht van de taken die in de loop van de maand zijn voltooid. Het is nuttig voor teamleiders en projectmanagers om inzicht te krijgen in de werklast, projectvoortgang en tijdsindeling van het hele team gedurende een maand. Projectspecifieke timesheetsjablonen: Deze sjablonen zijn gericht op individuele projecten, waarbij de tijdsbesteding voor elke taak in het project wordt uitgesplitst. Zowel projectmanagers als teamleden kunnen dergelijke sjablonen gebruiken om tijdlijnen, kostenbeheer, personeelsbeheer en de algehele voortgang van het project bij te houden. Cliƫnt-specifieke timesheetsjablonen: Consultants en freelancers gebruiken vaak klantspecifieke timesheetsjablonen om hun werkuren voor elke klant bij te houden. Dit type sjabloon is handig voor het nauwkeurig factureren aan klanten en het bijhouden van de gewerkte uren voor elk project per klant. Timesheetsjablonen voor werknemers: Deze sjablonen worden gebruikt voor het bijhouden van de werkuren van elke werknemer, inclusief overuren en ziekteverlof. Het is handig voor HR-doeleinden, zoals salarisadministratie en afwezigheidsbeheer. Contractor Timesheet Templates: Contractor timesheet templates worden over het algemeen gebruikt door externe werknemers of freelancers om hun uren te loggen voor hun klanten of de organisaties waarmee ze een contract hebben. Dergelijke sjablonen maken het eenvoudiger om toezicht te houden op het werk dat door aannemers wordt uitgevoerd en om te zorgen voor een nauwkeurige betaling. Taakgerichte timesheetsjablonen: In plaats van zich alleen te concentreren op de gewerkte uren, richten deze timesheets zich op de taken die binnen deze uren zijn voltooid. Ze geven een meer gedetailleerd beeld van de productiviteit en kunnen gebieden blootleggen die voor verbetering vatbaar zijn.

Een timesheet maken

Bepaal het formaat: Kies of je een algemeen wekelijks, tweewekelijks, maandelijks of projectgebaseerd timesheetsjabloon wilt. Categorieƫn definiƫren: Neem categorieƫn op in het timesheet zoals datums, taken, begin- en eindtijden en totaal gewerkte uren. Voeg speciale secties toe: Vergeet niet om secties toe te voegen voor pauzes, overwerk en vakantie- of ziektedagen. Berekeningen automatiseren: Als je een digitaal hulpmiddel gebruikt, stel dan automatische berekeningen in voor gewerkte uren en overuren. Eigenaarschap toewijzen: Maak duidelijk wie verantwoordelijk is voor het invullen en indienen van het timesheet. Controleren: Test je timesheet om er zeker van te zijn dat het gemakkelijk in te vullen is en aan al je eisen voldoet. Train je team: Vertel je team hoe ze de timesheet nauwkeurig moeten gebruiken. Implementeren: Rol de timesheet uit voor gebruik en zorg voor een duidelijk proces voor het bijhouden, indienen en goedkeuren van uren. Monitor: Houd in de gaten hoe goed het timesheet werkt en pas het zo nodig aan. Optimaliseren: Herzie en actualiseer uw timesheet regelmatig op basis van feedback of veranderende behoeften.

Timesheets gebruiken in ClickUp

Het effectief beheren van werkuren is cruciaal om productiviteit te garanderen en onnodige overuren te voorkomen. Het gebruik van een gemakkelijk toegankelijke tool zoals ClickUp voor het maken van urenstaten helpt dit proces enorm te stroomlijnen. Hier vindt u een stap-voor-stap handleiding voor het maken van een timesheet in ClickUp, zodat u de tijd van uw team efficiƫnt kunt bijhouden.

Klik eerst op 'Meer' in uw Sidebar. Selecteer 'Timesheets'. (Optioneel) Klik op het speldje naast 'Timesheets' om het bij de hand te houden in je Sidebar. Gebruik de koptekst van de pagina 'Timesheets' om je timesheet naar wens aan te passen. Ga naar het tabblad 'Mijn urenstaat' en klik op het pictogram 'Instellingen' om je urenstaat aan te passen. Stel je wekelijkse of dagelijkse capaciteit in door 'Mijn capaciteit' te selecteren. Je kunt het datumbereik bewerken om de periode te specificeren die je timesheet moet bestrijken. Filter je timesheet op basis van de opties 'Factuur', 'Label' of 'Bijgehouden tijd'. Organiseer hoe je timesheet wordt weergegeven met behulp van de tabbladen 'Per taak' of 'Alle invoer'. Gebruik de weergavetabs rechtsboven in het scherm om je urenstaat weer te geven in termen van taken of individuele tijdvermeldingen. Probeer ClickUp Timesheets ## Begin met het beheren van werknemers met Timesheet-sjablonen

Hoewel elk van deze sjablonen een paar belangrijke functies deelt en de tijd van uw team weer op de rails krijgt, hebben niet alle sjablonen dezelfde kracht en sommige zijn gegarandeerd om uw tijdmanagementstrategieƫn nog verder te verbeteren. Welke sjablonen, vraag je?

De sjablonen die gekoppeld zijn aan een dynamisch productiviteitsplatform zijn sterk genoeg om al je werk in verschillende apps te centraliseren in Ć©Ć©n samenwerkend centrum.

AKA, ClickUp . šŸ™‚

Visualiseer uw taken met meer dan 15 weergaven in ClickUp, waaronder Lijst, Bord en Kalender

Met meer dan 15 unieke weergaven een rijke set van tijdregistratie functies en honderden sjablonen voor elk gebruik, ClickUp is de ultieme oplossing om tijd te besparen en bewust te blijven van elke seconde van uw dag.

Zelfs op zijn Gratis eeuwig plan clickUp is voorzien van alle functies die u nodig hebt om uw productiviteit naar nieuwe hoogten te brengen en integreert met meer dan 1000 andere werktools om uw processen nog verder te stroomlijnen. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin in een mum van tijd tijd tijd te besparen. āœ