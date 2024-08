10 beste software voor tijdregistratie voor freelancers in 2024

Door de jaren heen is freelancen een van de meest gewilde banen om geld te verdienen, vooral tijdens en na de pandemie.

Uit een onderzoek van UpWork bleek zelfs het volgende 17% van de respondenten , wat overeenkomt met 9 miljoen Amerikaanse werknemers, is minder gemotiveerd om terug te keren naar een kantoorinstelling en beschouwt freelance werk als werken vanuit huis in plaats daarvan. Naarmate meer werknemers deze mentaliteit overnemen, is De Grote Ontslag een economische trend geworden.

Het heeft de populariteit van freelance werk verder vergroot, omdat dit type werk meer flexibiliteit biedt dan de typische 9-tot-5-baan. Maar met die flexibiliteit komen ook meer verantwoordelijkheden voor jou als freelancer.

Je moet proactief zoeken naar mogelijkheden, uw werklast beheren en projecten en houd je factureerbare uren zelf bij. Dit is waar software voor tijdsregistratie en tools voor projectmanagement in het spel komen.

Zowel freelancers als werkgevers kunnen deze tools gebruiken om hun werk te beheren en hun uren bij te houden. In dit artikel bespreken we de voordelen van tijdsregistratie apps voor freelancers en 10 van de beste tools die je kunt gebruiken om je freelance werk te beheren.

Voordelen van software voor tijdsregistratie voor freelancers

Er zijn zoveel automatische tijdsregistratie apps voor freelancers op de markt met verschillende functies, en het is geen wonder waarom. Software voor tijdsregistratie helpt freelancers en werkgevers als volgt:

Automatiseert processen voor tijdsregistratie : Automatisch de tijd bijhouden via knoppen voor tijdsregistratie, handmatige bewerking of het invoeren van het bereik van de gewerkte tijd

: Automatisch de tijd bijhouden via knoppen voor tijdsregistratie, handmatige bewerking of het invoeren van het bereik van de gewerkte tijd Gestroomlijnde werkstroom via integraties : Profiteer van integratie met derden om direct facturen te maken voor gewerkte uren met één klik op de knop

: Profiteer van integratie met derden om direct facturen te maken voor gewerkte uren met één klik op de knop Tijdrapportage : Beheer projecten en genereer analyses door gedetailleerde rapportages te genereren over de gewerkte uren van werknemers en freelancers

: Beheer projecten en genereer analyses door gedetailleerde rapportages te genereren over de gewerkte uren van werknemers en freelancers Gestroomlijnde salarisverwerking: Genereer sneller nauwkeurige facturen

Genereer sneller nauwkeurige facturen Verbeterde productiviteit: Teams die effectief zijn in het bijhouden en beheren van werkuren kunnen aanzienlijk besparen op personeelskosten en de efficiëntie verbeteren

werkgevers moeten niet alleen weten hoe ze financiën moeten budgetteren, maar ook tijd. Wanneer de tijd die door alle leden van het team aan werk wordt besteed goed wordt beheerd, vertaalt dit zich in het afstemmen van de kosten op de begroting en het halen van de targets voor de winst." -Colin Palfrey, CMO van *[mooi](https://www.crediful.com/)*

Sleutelfuncties om te zoeken in een app voor tijdsregistratie

Er bestaan talloze apps voor tijdsregistratie online, dus welke functies moet je zoeken in de beste software voor tijdsregistratie voor freelancers?

Hier zijn een paar sleutel functies om te overwegen:

1. Nauwkeurige tijdsregistratie

De belangrijkste functie van een tijdregistratiesysteem is het nauwkeurig bijhouden van in- en uitkloktijden.

In de meeste gevallen willen werkgevers graag weten wat een werknemer Nog te doen heeft tijdens zijn werkuren en welke apps hij gebruikt. Actieve en inactieve tijden tellen ook mee, omdat werkgevers streven naar het maximaliseren en belonen van efficiëntie.

Nauwkeurig de tijd registreren die is besteed aan taken en projecten in ClickUp-taak

2. Urenregistratie

Urenregistratieprogramma's die online timesheets aanbieden, bieden een managementtool voor het genereren van tijdrapporten, effectieve werktijden en het bijhouden van specifieke projecttijden.

Deze urenstaten moeten ook beschikbaar zijn in PDF, CSV of Excel format.

Sommige freelancers laten de tijdsregistratie over aan hun werkgever. Effectieve freelancers beoordelen en valideren hun urenstaten echter zorgvuldig en melden afwijkingen bij hun werkgevers.

Volgens Jake Hill, oprichter van DebtHammer ,,Onze organisatie helpt individuen die niet weten hoe ze hun schulden moeten beheren of aanpakken. Dit gebeurt vaak wanneer budgettering of het bijhouden van uitgaven uitvallen, dus wij geloven dat het belangrijk is dat iedereen die te maken heeft met business gebruik maakt van platforms die hen helpen hun cashstroom, uitgaven en budget goed te beheren."

Urenregistraties maken en bijhouden in ClickUp

Wist u dat u het volgende kunt doen tools van derden kunt integreren in veel van uw apps voor tijdsregistratie?

Apps voor tijdsregistratie waarmee freelancers apps, extensies voor apps en programma's en systemen zoals tools voor projectmanagement, tools voor salarisverwerking, Google Agenda, tools voor ontwikkelaars en tools voor het aanmaken van content kunnen integreren, zorgen voor een naadlozer werkproces.

Voorbeeld, freelance projectmanagers moeten de beste systemen voor tijdsregistratie vinden waarmee ze naadloos gegevensrapporten van de factureerbare uren van een freelancer kunnen importeren of overzetten naar boekhoudprogramma's zoals Quickbooks payroll.

Verbind ClickUp met uw meest gebruikte apps om uw werk te stroomlijnen tussen verschillende tools en ze samen te brengen op één centrale plaats

4. Toestemmingen en privacy

Volgens Mark Pierce, CEO van Cloud Peak Law Group ,,Mensen zijn zich tegenwoordig meer bewust van hun rechten, vooral als het gaat om inbreuk op de privacy door hoe geavanceerd de technologie is in het monitoren van onze online activiteiten. Dit kan echter worden opgelost als er een strikt privacy- en veiligheidsbeleid wordt gehanteerd en dit goed wordt gecommuniceerd naar de werknemers."

Het is belangrijk om tools voor projectmanagement en tijdsregistratie te kiezen die zijn toegewezen aan uw gegevens te beschermen .

Bekijk deze_ TIJDREGISTRATIE VOOR KLEINE BEDRIJVEN !

10 beste software voor tijdsregistratie voor freelancers in 2024

Hoewel er tegenwoordig veel apps voor tijdsregistratie voor freelancers op de markt zijn, voeren ze allemaal de meest basale functies voor tijdsregistratie uit en presteren bepaalde apps voor tijdsregistratie beter dan de rest van het pakket op het gebied van compatibiliteit, naadloze integratie en nauwkeurigheid.

Welke stopwatch je nodig hebt, hangt sterk af van de grootte van je organisatie, je huidige en toekomstige behoeften als je je bedrijf uitbreidt, de functies die je zoekt en je budget.

Om het je gemakkelijker te maken de beste beslissing te nemen bij het kiezen van de juiste tool, hebben we een lijst samengesteld van de top 10 tijdsregistratie apps voor freelancers, inclusief hun beste functies, limieten, prijzen en beoordelingen.

Elk hulpmiddel voor tijdsregistratie biedt unieke functies. Bekijk ze allemaal om te zien welke voldoet aan je huidige eisen en je toekomstige behoeften kan ondersteunen als je je freelance bedrijf uitbreidt.

Houd de tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en geef uw tijd overal weer met de Global Timer van ClickUp

ClickUp is een alles-in-één projectmanagementtool, gebouwd voor teams van alle groottes in verschillende sectoren, van ondernemingen tot freelancers en iedereen daartussenin.

Deze krachtige tool biedt een volledig aanpasbaar platform met honderden functies, waaronder een ClickUp's ingebouwde globale stopwatch om freelancers te helpen hun werkstroom te vereenvoudigen en hun uren nauwkeurig bij te houden. Start en stop eenvoudig tijd vanaf elke locatie, voeg aantekeningen en labels toe aan hun tijd invoer, sorteer en filter tijd invoer op labels, en krijg een roll-up van de totale tijd besteed aan al uw Taken.

En voor projectmanagement kunt u met ClickUp projecten, taken, deadlines, factureerbare uren en meerdere clients beheren - alles op één centrale plek.

Bovendien kan ClickUp worden geïntegreerd met meer dan 1000 andere werktools, waaronder Gmail, Slack en andere tijdsregistratieprogramma's op deze lijst, om al uw meest gebruikte tools naadloos met elkaar te verbinden en zo uw werkstroom te stroomlijnen en u te helpen bijhouden en controleren uw tijd te beheren op verschillende platforms.

Verbind ClickUp met andere tools voor tijdsregistratie voor een meer gestroomlijnde workflow

Maar deze tool is niet alleen voor freelancers, deze tool is geweldig voor werkgevers die met freelancers werken omdat het privacy, toestemming en gast functies biedt. Als eigenaar van de werkruimte of beheerder kun je eenvoudig je toestemmingen aanpassen en gasten uitnodigen voor een specifieke werkruimte.

En om uw privacy te beschermen, kunt u met ClickUp gasten toestemming geven of deze juist limieten tot gevoelige gegevens. In het algemeen is ClickUp een van de beste keuzes voor tijdsregistratie vanwege de krachtige en flexibele functies voor projectmanagement en de uitgebreide functies Free Forever-abonnement .

En met een schaalbare architectuur, aantrekkelijke gebruikersinterface en honderden functies is ClickUp een favoriet hulpmiddel voor projectmanagement onder werkgevers en freelancers in elke branche die op zoek zijn naar project-, Taak-, Tijd- en Clientmanagement.

Beste functies

Alle-in-één tool voor projectmanagement en productiviteit : Volledig aanpasbaar platform met tijdsregistratie enautomatisering van werkstromen functies om elk project en elk team te ondersteunen

: Volledig aanpasbaar platform met tijdsregistratie enautomatisering van werkstromen functies om elk project en elk team te ondersteunen Wereldwijde tijdsregistratie : Ingebouwde globale stopwatch waarmee je overal tijd kunt starten en stoppen, ook in demobiele app *Chrome extensie: Agratis extensie voor chrome om tijd op te nemen vanaf uw desktop-app, webbrowser of mobiele apparaten,

: Ingebouwde globale stopwatch waarmee je overal tijd kunt starten en stoppen, ook in demobiele app *Chrome extensie: Agratis extensie voor chrome om tijd op te nemen vanaf uw desktop-app, webbrowser of mobiele apparaten, Bewerkbare invoer : Voeg tijd met terugwerkende kracht toe of maak invoer per datumbereik met handmatige tijdsregistratie Koppel de tijdsregistratie aan een bepaald project of taak,

: Voeg tijd met terugwerkende kracht toe of maak invoer per datumbereik met handmatige tijdsregistratie Koppel de tijdsregistratie aan een bepaald project of taak, Aantekeningen : Voeg aantekeningen toe aan uw invoer zodat u precies weet waar u tijd aan hebt besteed

: Voeg aantekeningen toe aan uw invoer zodat u precies weet waar u tijd aan hebt besteed Labels : Maak labels en pas ze toe op uw invoer zodat u weet aan welke Taak u hebt gewerkt en ze effectief kunt categoriseren

: Maak labels en pas ze toe op uw invoer zodat u weet aan welke Taak u hebt gewerkt en ze effectief kunt categoriseren Urenregistratie en rapportage : Urenregistraties maken en aanpassen per dag, week of maand, die u kunt bekijken op datum of per individuele Taak

: Urenregistraties maken en aanpassen per dag, week of maand, die u kunt bekijken op datum of per individuele Taak Factureerbare tijd : Markeer tijd als factureerbaar om te zien welke tijd op facturen geboekt moet worden

: Markeer tijd als factureerbaar om te zien welke tijd op facturen geboekt moet worden Sjabloonbibliotheek : Kies uit honderdenaanpasbare sjablonen voor freelancerswaaronderClickUp's sjabloon voor werknemersurenregistratie,sjablonen voor tijd blokkerenensjablonen voor schema's om er een paar te noemen.

: Kies uit honderdenaanpasbare sjablonen voor freelancerswaaronderClickUp's sjabloon voor werknemersurenregistratie,sjablonen voor tijd blokkerenensjablonen voor schema's om er een paar te noemen. Privacy en gegevensbescherming : Toegangscontrole en toestemming om delen van gegevens te delen

: Toegangscontrole en toestemming om delen van gegevens te delen Integratie: Verbind ClickUp met meer dan 1000 werktools

Neem de tijd op terwijl u bezig bent of voer deze handmatig in en voeg aantekeningen en tags toe aan uw invoer in ClickUp

Limieten

Omdat u tijdsinvoer zeer gemakkelijk handmatig kunt bewerken, kan deze functie een zegen en een vloek zijn als deze niet goed wordt bewaakt

ClickUp's geavanceerde aanpassingen kunnen voor sommigen overweldigend zijn

Prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7 per lid/maand

: $7 per lid/maand Business : $12 per lid/maand

: $12 per lid/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 4.7 van 5 (5.371+ beoordelingen en 120 discussies) In G2's Top 100 van softwareproducten

Capterra 4,7 van 5 (3.397+ beoordelingen) Uitgelicht als een top performer in Projecten bijhouden Software in Capterra's 2022 shortlist ### 2. Bonsai



Tijdregistratie in Bonsai Bonsai is een alles-in-één applicatie voor projectmanagement die uw zakelijke of freelance projecten van begin tot eind regelt.

Bonsai staat bekend als het nummer één productpakket voor zelfstandigen dat je processen integreert en automatiseert en je bedrijf naadloos laat draaien.

Bonsai is een app voor freelancers die georganiseerd willen blijven in clientmanagement en projectmanagement, van het opstellen van contracten, functies voor facturatie en het bijhouden van tijd en taken, tot boekhouding en belastingen.

Beste functies

Er zijn tallozesjablonen voor contracten, offertes, facturen, de omvang van het werk en offertedocumenten op de web app zelf; het is niet nodig om de rest van het internet af te struinen naar sjablonen

Tijdsregistratie via Bonsai is heel eenvoudig. Voor elk bereik kun je het specifieke project en de specifieke taak waaraan je werkt aangeven

Een ingebouwde tool voor boekhouding, cash en belastingbeheer

Organiseert meerdereprojecten en taken in een eenvoudig te begrijpen interface met een functie voor het plannen van afspraken en het controleren van uw beschikbaarheid

"Accounting en belastingen zijn erg lastige onderwerpen, vooral als je er niet goed in thuis bent. Bonsai maakt deze vergelijking gemakkelijk, vooral voor freelancers die net beginnen." -Anthony Martin, CEO en oprichter van_ Choice Mutual

Limieten

Ingebouwdsjablonen voor tijdsregistratie zijn niet gemakkelijk aan te passen aan de specifieke behoeften van de klant

Prijzen

Starter account : $24/maand

: $24/maand Professioneel account : $39/maand

: $39/maand Account voor bedrijven: $79/maand

Beoordelingen en recensies

G2 4.8 van 5 (51+ beoordelingen en 3 discussies) Op de lijst van goed presterende bedrijven van G2

Capterra 4.2 van 5 (4+ beoordelingen)



3. TimeCamp

Tijdsregistratie in TImeCamp TimeCamp is een cloudgebaseerde gratis app voor het bijhouden van uren die projectmanagers helpt bij het beheren van taken, gewerkte uren, factureerbare tarieven en factureerbare uren en het analyseren van projectprestaties.

Voor freelancers helpt TimeCamp je met het bijhouden van tijd en het verkrijgen van een diepgaande analyse van al je werkactiviteiten en voortgang voor elke client, waardoor de efficiëntie, productiviteit en tijdmanagement bij verschillende clients wordt verbeterd.

Het is gratis te gebruiken met verschillende prijsopties voor meer geavanceerde functies, dus freelancers kunnen zonder extra kosten genieten van de basisfuncties van TimeCamp!

Beste functies

Je kunt gratis genieten van onbeperkte gebruikers en projecten op desktop en mobiele apparaten

Met de extensie Time Camp kun je je werk integreren met Trello, Google Agenda, Monday.com, Slack, ClickUp en meer!

Stelt werkgevers en werknemers in staat om tijdregistratie en verlof te controleren en bij te houden

Directe tijdregistratie naar factuur functie

Maakt tijdsregistratie en bijhouden van projecten mogelijkprojectrapportages genereren Limieten

Time Camp is trots op het Free Forever-abonnement voor gebruikers. Functies voor rapportage zijn echter niet beschikbaar in dit gratis pakket.

Prijzen

Gratis forever-abonnement

Basis : $6,30 per gebruiker/maand

: $6,30 per gebruiker/maand Pro : $9 per gebruiker/maand

: $9 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 4.6 van 5 (188+ beoordelingen en 4 discussies)

Capterra 4.7 van 5 (572+ beoordelingen)



4. Time Doctor

Tijdregistratie in Time Doctor Time Doctor is een SaaS app voor het monitoren van werknemers die freelancers helpt bij het bijhouden van tijd en werkgevers helpt bij het genereren van productiviteitsrapporten en teamactiviteiten bewaken tijdens de werkdag.

Time Doctor houdt niet alleen de tijdsregistratie bij, maar houdt ook de facturen van freelancers bij aan de hand van eenvoudig te genereren facturen, onkostenregistraties voor elke client en productiviteits-, onkosten- en budgetrapportages.

Beste functies

Creëert dagelijkse en wekelijkse productiviteitsoverzichten met de gemaakte uren, websites die geopend zijn en projecten en clients waaraan gewerkt is

Biedt online urenstaten die volledig aanpasbaar zijn

Registreert en controleert websites en toepassingen die tijdens werktijd worden gebruikt, zodat beheerders de productiviteit van werknemers kunnen bepalen

Waarschuwingen voor afleiding om je te helpen je te concentreren op je taken

Limieten

Time Doctor's web en app monitoring functie kan leiden tot micromanagement door supervisors, wat sommige leden van het team kan tegenstaan.

Prijzen

Basis : $70 per gebruiker/jaar

: $70 per gebruiker/jaar Standaard : $100 per gebruiker per jaar

: $100 per gebruiker per jaar Premium: $200 per gebruiker per jaar

Beoordelingen en recensies

G2 4.4 van 5 (324+ beoordelingen en 12 discussies)

Capterra 4.5 van 5 (457+ beoordelingen)



5. Toggl

Tijdsregistratie in Toggl Track Toggl is een app voor productiviteit en tijdsregistratie die Toggl track biedt voor moeiteloze tijdsregistratie, Toggl abonnement voor werkplanning en -beheer en Toggl hire voor het inhuren van vaardigheden.

Freelancers kunnen veel voordeel halen uit Toggl Plan omdat het u helpt een overzicht te krijgen van al uw werk op één plek, uw takenlijsten in kaart brengt in een kleurgecodeerde tijdlijn, ze beheert met aangepaste statussen voor taken en deadlines om uw voortgang bij te houden en bovenop uw schema's te blijven.

Toggl freelance tijdsregistratie helpt freelancers ook om diep in te gaan op hoeveel werk is besteed aan elk project, facturen te maken voor gelogde uren, projecten bij te houden die Nog te doen zijn voor elke gelogde tijd en tijdig herinneringen te sturen voor hoe lang je hebt gewerkt of wanneer je misschien bent vergeten bij te houden!

Beste functies

Glasheldere rapportages over hoeveel uur je in een week hebt gewerkt

Meer dan 100 app integraties van native integraties, extensies voor browsers en automatisering apps

Eenvoudig facturen maken voor je clients

Bijhouden welke activiteit is uitgevoerd voor welk gewerkt uur

Limieten

Duurder dan concurrenten met geavanceerdere functies

Prijzen

Teams : $9 per gebruiker/maand

: $9 per gebruiker/maand Business: $15 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies

G2 4.6 van 5 (1.513+ beoordelingen en 21 discussies)

Capterra 4.7 van 5 (1.944+ beoordelingen)



6. Klokweergave

Tijdsregistratie in Clockify Clockify is een stopwatch en tijdsregistratie app die freelancers helpt met het bijhouden van uren over projecten heen. Het bevat functies voor tijdregistratie, rapportage en beheer.

Met tijdsregistratie in Clockify kunnen freelancers hun tijd bijhouden met behulp van een timer met één klik, handmatig tijdlogs bewerken voor als ze vergeten zijn in te klokken voor de dag, en Clockify integreren met vele projecten en taakbeheer programma's zoals ClickUp, Asana , Trello of Todoist.

Om een gedetailleerd rapport te krijgen van je klanten, werkuren en inkomsten, kunnen freelancers de tijdsregistratie gegevens van Clockify exporteren naar een PDF, CSV of Excel bestand.

Beste functies

Stelt je in staat om projecten in te stellen, ze te categoriseren per client en Taken in te stellen

Bevat een functie voor het bijhouden van onkosten om vaste vergoedingen en andere projectkosten te registreren

Uurtarieven instellen voor elke medewerker en elk project

Mogelijkheid om in te klokken vanaf een gedeeld apparaat door middel van een PIN code

Limieten

Gebruikersinterface kan vriendelijker en aantrekkelijker

Prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Basic : $3,99 per gebruiker/maand

: $3,99 per gebruiker/maand Standaard : $5,49 per gebruiker per maand

: $5,49 per gebruiker per maand Pro : $7,99 per gebruiker/maand

: $7,99 per gebruiker/maand Enterprise: $11,99 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies

G2 4.5 van 5 (134+ beoordelingen en 3 discussies)

Capterra 4.7 van 5 (4.334+ beoordelingen)



7. Vriend Punch

Tijdsregistratie in Buddy Punch Buddy Punch is een online tijdsregistratie oplossing met functies voor planning en salarisadministratie.

Als webgebaseerde tijdregistratiesoftware gelooft Buddy Punch dat een stopwatch voor freelancers niet alleen een klok hoeft te zijn, maar een speciale software die de gewerkte tijd naadloos verbindt met facturering, facturatie en salarisadministratie.

Deze app vereenvoudigt tijdsregistratie en loonadministratie met behulp van job codes, aangepaste rapporten en het bijhouden van verlofaanvragen voor werkgevers met freelancers die aanzienlijk kunnen profiteren van het brede bereik van functies en diensten voor het bijhouden van de werktijd van werknemers werkuren en activiteiten van freelancers te controleren .

Beste functies

Mogelijkheid om e-mail of mobiele notificaties in te stellen om overwerk van werknemers te controleren

Met GPS en webcambeelden voor het in- en uitklokken van elke werknemer

Opties voor in- en uitklokken zijn onder andere een 4-cijferige code, QR-codes, gezichtsherkenning of een eenvoudige gebruikersnaam en wachtwoord

Bevat tientallen parameters voor overwerkberekeningen om ervoor te zorgen dat overwerk correct wordt berekend

Limieten

Beheerders kunnen de uren op de tijdkaart van een freelancer controleren en wijzigen zonder de gebruiker op de hoogte te stellen van de wijzigingen

Prijzen

Standaard: $2,99 per gebruiker per maand

$2,99 per gebruiker per maand Pro : $3,99 per gebruiker/maand

: $3,99 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 4.8 van 5 (157+ beoordelingen en 5 discussies)

Capterra 4.8 van 5 (760+ beoordelingen)



8. Hubstaff

Tijdsregistratie in Hubstaff Hubstaff is een cloud-gebaseerde werknemer werk en tijd tracker die remote werk software, field service management, agentschap tijdregistratie, freelance tijdregistratie, consultant tijdregistratie, en nog veel meer biedt.

Als een alles-in-één applicatie voor het bijhouden van werknemers stelt Hubstaff werkgevers in staat om tijd bij te houden, werknemers te controleren, het personeelsbestand te beheren en agile projectmanagement uit te voeren.

Voor freelancers helpt Hubstaff met het bijhouden van factureerbare en niet-factureerbare uren op een eenvoudig te navigeren app, het organiseren van clients en projecten voor eenvoudige facturering, en het genereren van online urenstaten en facturen voor eenvoudige inning van betalingen van klanten.

Beste functies

Bevat een dashboard voor het monitoren van werknemers met details over dagelijkse en wekelijkse activiteiten, gewerkte uren voor de week en belangrijke informatie over de activiteiten en het werk van werknemers

Genereert gedetailleerde rapportages om te weten waar je geld naartoe gaat en wat het budget voor je projecten opslokt voor een effectieve planning

Hiermee kunt u eenvoudig inactieve tijd weggooien

Prestatiebadges om efficiëntie te belonen en het moreel te stimuleren

Limieten

Niet ondersteund op Chromebook desktop

Geen salarisintegratie met Payoneer

Prijzen

Desk Gratis : Voor één gebruiker

: Voor één gebruiker Desk Starter : $5,83 per gebruiker/maand

: $5,83 per gebruiker/maand Desk Pro : $8,33 per gebruiker/maand

: $8,33 per gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies

G2 4.3 van 5 (407+ beoordelingen en 14 discussies)

Capterra 4.6 van 5 (1.314+ beoordelingen)



9. Everhour

Tijdregistratie in Everhour Everhour is een gratis app voor tijdsregistratie voor freelancers (individuen en teams) die helpt bij het bijhouden van tijd en het instellen en bewaken van budgetten, facturatie aan klanten en salarisadministratie.

Freelancers kunnen veel voordeel halen uit Everhour's tijdsregistratie functie, zodat je weet hoeveel tijd naar welk project gaat, met een bijbehorend facturatie- en budgetteringsoverzicht voor elke client om de kostenefficiëntie in de gaten te houden of als het tijd is om de touwtjes strak aan te trekken bij specifieke projecten.

Met de functie projectmanagement van Everhour kunnen freelancers in een overzichtelijk dashboard weergeven welke projecten klaar zijn, in de wacht staan, voortgang hebben of nog in behandeling zijn.

Een client factureren? Everhour genereert voorgeformatteerde facturen zodat freelancers eenvoudig betalingen kunnen aanvragen bij clients met één klik op de knop.

Everhour werkt met de meeste grote programma's projectmanagement tools zoals Asana , ClickUp, Monday, Basecamp, Jira en Notion.

Beste functies

Bevat een dashboard dat de voortgang, het budget en het bestede bedrag van een project bijhoudt

Biedt de mogelijkheid om taken aan te maken en deze te organiseren in secties om leden op de hoogte te houden van het werk

Hiermee kun je werkgerelateerde uitgaven bijhouden voor terugbetaling, budgetbeheer en facturering

Factureringsfuncties kunnen gemakkelijk verbinding maken met Quickbooks, Xero of FreshBooks

Limieten

Onmogelijk om uren te categoriseren voor één specifieke Taak.

Prijzen

Gratis : Tot 5 gebruikers

: Tot 5 gebruikers Lite : $5 per gebruiker/maand vanaf 2 gebruikers

: $5 per gebruiker/maand vanaf 2 gebruikers Teams: $8,50 per gebruiker/maand, vanaf 5 gebruikers

Beoordelingen en recensies

G2 4.7 van 5 met 148 beoordelingen

Capterra 4.7 van 5 met 344 beoordelingen



"Freelancers vormen de kern van onze activiteiten. Met projectmanagement en tijdsregistratie platformen zoals Everhour kunnen wij de workflow van onze freelancers van boven tot onder in de gaten houden." -Greg Heilers, medeoprichter van_Capterra JollySEO ._

10. Harvest

Tijdregistratie in Harvest

Op organisatorisch niveau, Harvest is een gebruiksvriendelijke applicatie voor tijdsregistratie waarmee gebruikers een overzicht kunnen krijgen van projectbudgetten, capaciteit van teams en het bijhouden van onkosten, en kunnen zien hoe dit de winstgevendheid beïnvloedt. Voor individuele freelancers is Harvest een geweldige tijdregistratietool om je clients de voortgang van je werk en het aantal uren dat je hebt gewerkt te laten zien en deze te vergelijken met periodieke facturen.

Wat Harvest het beste doet, is freelancers helpen met factureren en factureren. Waarom? Het bevat een ingebouwd systeem voor facturatie, het bijhouden van onkosten en het innen van betalingen dankzij de integratie met PayPal en Stripe.

Harvest stelt freelancers ook in staat om het tijdsregistratiesysteem tegelijkertijd te gebruiken voor verschillende projecten met verschillende factureerbare tarieven, wat je bij de meeste tijdsregistratiesystemen niet kunt doen. Je kunt het verbinden met meer dan 70 populaire werktools zoals ClickUp, Slack, Google Agenda en meer.

Met de ClickUp Harvest integratie u kunt uw invoergegevens van beide platforms synchroniseren om ervoor te zorgen dat uw urenstaat up-to-date is

Beste functies

Bevat aangepaste herinneringen om freelancers te helpen herinneren om regelmatig tijd bij te houden

Omvat een brede selectie van visuele rapporten voor projectmanagement, inclusief tijdrapporten gescheiden door client, taken, teams en projecten

Eenvoudig facturen genereren en integratie met PayPal en Stripe voor eenvoudige betalingen

Integratie met Quickbooks en Xero om je accounts naadloos bij te houden

Limieten

Geen functie voor het in batches toewijzen van tijd voor werkgevers die met meerdere freelancers werken (Harvest alternatieven)

Prijzen

Free : één zetel en twee projecten

: één zetel en twee projecten Pro: $12 per zetel/maand

Beoordelingen en recensies

G2 4.3 van 5 (771+ beoordelingen)

Capterra 4.6 van 5 (522+ beoordelingen)



Het kiezen van de beste apps voor tijdsregistratie kan vervelend zijn, vooral gezien de vele functies, prijzen, voordelen en beoordelingen die deze honderden platforms bieden.

Om de beste apps voor tijdsregistratie te kiezen, moet je uitgebreid onderzoek kunnen doen naar welke functies het meest nodig zijn voor jouw soort werk, je budget, de functionaliteit voor tijdsregistratie en of het integreert met populaire tools voor projectmanagement.

Talloze gratis software voor tijdsregistratie op internet bieden eindeloze beloften en freelancers en werkgevers moeten zorgvuldig beoordelen welke platforms het meest tijdsefficiënt en kosteneffectief zijn voor hun individuele behoeften.

Roman Shvydun is een freelance schrijver. Hij schrijft informatieve artikelen over marketing, business, productiviteit, werkcultuur, enz. Gedurende 10+ jaar ervaring in het aanmaken van content hebben zijn artikelen talloze ondernemers geholpen om hun Business uit te breiden.