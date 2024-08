15 Beste tijdmanagementtools beschikbaar in 2024

Tijd. Het kostbaarste middel van allemaal en toch het middel dat we niet effectief beheren.

Begrijp ons niet verkeerd. We weten hoe verleidelijk het is om vervelende en veeleisende taken uit te stellen. En we weten ook hoeveel van ons de dag liever beginnen met lichtere of minder stressvolle activiteiten.

Daarom moeten we je dit vertellen - wat je ook doet tijdmanagementtechnieken of het nu gaat om het beheren van taken of het eerst afronden van activiteiten die de aandacht trekken - je hebt het juiste hulpmiddel voor tijdbeheer nodig.

Uiteindelijk, taakbeheer is gelijk aan tijdmanagement. En de beste hulpmiddelen voor projectbeheer stellen u in staat om tijd te besparen op al je taken met functies zoals plannen en tijd blokkeren, middelentoewijzing en tijdsinschattingen.

Specifiek, tijdmanagementsoftware hiermee kunt u het meeste uit uw planning halen door de tijd die uw team aan projecten besteedt te maximaliseren. Maar software voor tijdbeheer is niet alleen bedoeld om deadlines te halen, stress te verminderen en productiever .

Software voor tijdbeheer maakt het mogelijk om de tijd voor taken en projecten bij te houden, zodat er meer verantwoording wordt afgelegd voor het werk dat is gedaan en er een eerlijkere werkomgeving ontstaat. Dus als dit precies klinkt wat je nodig hebt, lees dan verder om te zien wie onze lijst met de beste tijdmanagementsoftware heeft gemaakt.

Wat moet je zoeken in tijdmanagementsoftware?

Reikwijdte en veelzijdigheid

Sommige tijdmanagementtools bieden slechts één functionaliteit, zoals het bijhouden van tijd over projecten heen. Maar als je meer nodig hebt dan tijdsbewaking tijdens het beheren van taken, loont het om een tijdmanagementplatform te gebruiken met een breder scala aan functies die dat kunnen:

Middelen beheren - inclusief je personeel en materialen zoals software of benodigdheden

De tijd over alle projecten vergelijken met het bredere team

Offline tijdbewakingsmogelijkheden

De prestaties en capaciteit van uw teams bekijken in aangepaste velden binnen tabel- of lijstweergaven

Updates over ongeplande en achterstallige taken

Agile Workload-weergaven om het aantal voltooide taken, de geschatte tijd en scrum-punten te zien

De ClickUp Workload View geeft inzicht in uw projectgegevens om een stap voor te zijn

Integraties en uitbreidbaarheid

Als u uw tijdmanagementsoftware moet integreren met andere projectmanagementtools die u al gebruikt, beperkt dat uw opties. Onder de alternatieven moet u op zoek gaan naar iets dat aan al uw eisen voor tijdmanagement voldoet - of naar een tool die gemakkelijk integreert met andere tijdmanagementtools.

Kies ten slotte een tijdmanagement app met diepgaande sjablonen die je een voorsprong geven. Het invoeren van nieuwe tijdregistratiesoftware kan overweldigend zijn, maar met de hulp van tijdbeheer en sjablonen voor tijdregistratie richt u zich vanaf het begin op efficiëntie en prestaties.

Visueel en interactief ontwerp

Natuurlijk is visueel aantrekkelijke software voor tijdregistratie aantrekkelijk voor gebruikers. Maar dat is niet het enige stukje in de gebruikerservaring.

De manier van interactie met tools voor tijdmanagement maakt of breekt hun nut en de waarde die ze toevoegen. Het moet duidelijk en eenvoudig zijn en uiteindelijk intuïtief. Visuele aanwijzingen zorgen er simpelweg voor dat we sneller kunnen werken.

En met eenvoudig te begrijpen kleurencoördinatie voor tijdmanagement en nauwkeurige tijdregistratie is alles essentieel om sneller en slimmer te werken .

Gebruik de werklastweergave van ClickUp om te zien wie er voor of achter ligt en sleep eenvoudig taken om bronnen opnieuw toe te wijzen

Bekijk onze volledige lijst van_ tijdmanagementsjablonen !

5. Clockify - De beste tijdsregistratie voor werknemers

Houd de tijd bij en krijg inzicht in werkgewoonten met Toggl Toggl Track is een tijdmanagementsoftware voor freelancers, solopreneurs, kleine teams en grote teams. Ze moeten immers allemaal projecten bijhouden, winstgevendheid meten, werkdruk beheren en klanten nauwkeurig factureren.

Toggl Track beste eigenschappen

Kalenderweergave : De kalenderweergave van Toggl integreert met Google Agenda en Outlook

: De kalenderweergave van Toggl integreert met Google Agenda en Outlook Offline bijhouden : Offline tijd opnemen en later synchroniseren

: Offline tijd opnemen en later synchroniseren Automatisch bijhouden : Volg app- en browseractiviteiten privé en beslis of u deze logs in timesheets wilt gebruiken

: Volg app- en browseractiviteiten privé en beslis of u deze logs in timesheets wilt gebruiken API en webhooks : Vertrouw op de API en webhooks van Toggl Track om aangepaste rapporten of dashboards te ontwerpen

: Vertrouw op de API en webhooks van Toggl Track om aangepaste rapporten of dashboards te ontwerpen Opgeslagen rapporten : Deel dynamische permalinks met klanten zodat zij desgewenst specifieke rapporten live kunnen bekijken

: Deel dynamische permalinks met klanten zodat zij desgewenst specifieke rapporten live kunnen bekijken Rapporten plannen : Definieer de rapporten die u regelmatig in uw inbox wilt ontvangen

: Definieer de rapporten die u regelmatig in uw inbox wilt ontvangen Projectschattingen en budgetten : Bepaal een schatting (in uren) en een budget per project. Controleer vervolgens hoe het werkelijke werk zich verhoudt tot die schatting, houd de budgetstatus in de gaten en ontvang een waarschuwing als het project het geschatte einde nadert

: Bepaal een schatting (in uren) en een budget per project. Controleer vervolgens hoe het werkelijke werk zich verhoudt tot die schatting, houd de budgetstatus in de gaten en ontvang een waarschuwing als het project het geschatte einde nadert Teamherinneringen: Automatiseer e-mailherinneringen om teamleden te waarschuwen wanneer ze minder uren hebben geregistreerd dan hun dagelijkse of wekelijkse doelen

Toggl Track beperkingen

De leercurve is een beetje steil

Gebruikers die niet bekend zijn met tools voor tijdbeheer zeggen dat ze zich overweldigd voelen door de rapportage van Toggl Track

Het aanmeldproces is niet zo eenvoudig als verwacht, waardoor gebruikers elke keer het tijdregistratieproduct uit het aanbod van Toggl moeten kiezen

Toggl Track prijzen

Gratis : $0 voor maximaal vijf gebruikers

: $0 voor maximaal vijf gebruikers Starter : $9 per gebruiker per maand

: $9 per gebruiker per maand Premium : $18 per gebruiker per maand

: $18 per gebruiker per maand Onderneming: neem contact op met verkoop

Toggl Track beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

Wondering over Toggl alternatieven ? Zie wat onze lijst maakt!

7. Scoro - Beste voor bedrijfsbeheer

Adaptief werken door Planview

AdaptiveWork van Planview, voorheen Clarizen, is projectmanagementsoftware die nauw verbonden is met financieel beheer. En daarom richt de tool zich op de kosten van werk en het koppelen van projectfinanciën aan projectprestaties.

AdaptiveWork beste eigenschappen

Realtime budgetopvolging : Stel budgetten op, definieer uurtarieven per rol, gebruiker of project, houd de tijd bij en controleer budgetupdates in realtime.

: Stel budgetten op, definieer uurtarieven per rol, gebruiker of project, houd de tijd bij en controleer budgetupdates in realtime. Integraties : Log factureerbare en niet-factureerbare tijd en dien tijd in vanuit Microsoft Teams of Slack

: Log factureerbare en niet-factureerbare tijd en dien tijd in vanuit Microsoft Teams of Slack Trendanalyse gebruik: Door factureerbare en niet-factureerbare uren met elkaar te vergelijken, kan Planview AdaptiveWork de bezettingsgraad van teamleden vaststellen.

AdaptiveWork beperkingen

De tool kan lastig te configureren zijn

Er lijken beperkte middelen te zijn om AdaptiveWork te leren gebruiken

AdaptiveWork prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Planview AdaptiveWork beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (529 beoordelingen)

: 4.2/5 (529 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (172 beoordelingen)

9. TimeCamp - Beste voor automatische tijdregistratie

Via TimeCamp TimeCamp is een tijdbeheersoftware met mogelijkheden die gaan van het bijhouden van productiviteit, aanwezigheidsrapportage en goedkeuringen van timesheets tot projectbudgettering, facturatie en facturering. Deze tool verhoogt de productiviteit met automatische tracering, aangepaste rapporten en functies voor projectbeheer.

Het stroomlijnt facturering en integreert met populaire apps, waardoor de werkdruk voor bedrijven en individuen wordt geoptimaliseerd.

TimeCamp beste functies

Teamprestaties : Krijg een rapport met het percentage van de tijd dat elk teamlid besteedt aan apps en websites

: Krijg een rapport met het percentage van de tijd dat elk teamlid besteedt aan apps en websites Projectwinstgevendheid : TimeCamp stelt een rapport beschikbaar om de projectkosten te controleren en of projecten dicht tegen budgetoverschrijdingen aanzitten

: TimeCamp stelt een rapport beschikbaar om de projectkosten te controleren en of projecten dicht tegen budgetoverschrijdingen aanzitten Productiviteit : Een ander TimeCamp-rapport toont de totale werktijd en de totale projecttijd per teamlid

: Een ander TimeCamp-rapport toont de totale werktijd en de totale projecttijd per teamlid Automatische tijdregistratie: TimeCamp detecteert automatisch gebruikersactiviteiten en houdt de tijd bij die wordt doorgebracht op apps en websites door hun URL's te scannen en deze te vergelijken met vooraf gedefinieerde taak- en projectspecifieke trefwoorden. Vervolgens wijst het de bijgehouden tijd toe aan de corresponderende taken of projecten

TimeCamp detecteert automatisch gebruikersactiviteiten en houdt de tijd bij die wordt doorgebracht op apps en websites door hun URL's te scannen en deze te vergelijken met vooraf gedefinieerde taak- en projectspecifieke trefwoorden. Vervolgens wijst het de bijgehouden tijd toe aan de corresponderende taken of projecten Inactieve tijdregistratie: De tijdregistratie schakelt automatisch over naar inactieve tijd en houdt de inactieve tijd bij wanneer de gebruiker niet aan het werk is

De tijdregistratie schakelt automatisch over naar inactieve tijd en houdt de inactieve tijd bij wanneer de gebruiker niet aan het werk is Slimme urenstaten : TimeCamp automatiseert het goedkeuringsproces van timesheets of waarschuwt goedkeurders wanneer ze actie moeten ondernemen. De tool ondersteunt ook het beantwoorden van teamleden op hun timesheets wanneer ze hun uren moeten corrigeren

: TimeCamp automatiseert het goedkeuringsproces van timesheets of waarschuwt goedkeurders wanneer ze actie moeten ondernemen. De tool ondersteunt ook het beantwoorden van teamleden op hun timesheets wanneer ze hun uren moeten corrigeren Aanwezigheidsregistratie: In- en uitklokken, vakantie en verlof aanvragen en overuren bijhouden

TimeCamp beperkingen

Sommige gebruikers meldden dat het te lang duurde om de tool te leren gebruiken

Anderen zeiden dat TimeCamp tekortschiet in het aanpassen van de interface

Het is niet mogelijk om gegevens te exporteren in andere formaten dan CSV

TimeCamp prijzen

Gratis : $0

: $0 Basic : $7,99 per gebruiker per maand

: $7,99 per gebruiker per maand Pro : $10,99 per gebruiker per maand

: $10,99 per gebruiker per maand Enterprise: neem contact op met verkoop

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (191 beoordelingen)

: 4.7/5 (191 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (582 beoordelingen)

voor_ *alternatieven voor TimeCamp* _, bekijk onze blog om te zien wie onze lijst met betere opties heeft gehaald!**_

10. DeskTime - het beste voor productiviteitsanalyse

via DeskTime DeskTime is een alles-in-één app voor tijdregistratie met extra functies voor personeelsbeheer. De tool werkt als een automatisch tijdregistratiecentrum voor productiviteitsoptimalisatie.

Bovendien biedt DeskTime handige functies zoals schermafbeeldingen van het bureaublad, taakbeheersoftware, controle van het websitegebruik en gedetailleerde tijdrapporten. Gebruikers gaan vaak naar DeskTime om hun bedrijf en teams te helpen hun output te maximaliseren met diepere inzichten in hoe ze hun werkuren besteden.

DeskTime beste functies

Automatisch bijhouden : DeskTime's time tracker begint de tijd te registreren wanneer de gebruiker de computer aanzet en stopt wanneer de gebruiker de computer uitzet

: DeskTime's time tracker begint de tijd te registreren wanneer de gebruiker de computer aanzet en stopt wanneer de gebruiker de computer uitzet URL en app tracking : Bewaak het gebruik van websites en apps door teamleden

: Bewaak het gebruik van websites en apps door teamleden Document tracking : Tijd besteed aan apps bijhoudenzoals Word, Excel of Photoshop, en specifieke documenten of bestanden binnen die apps

: Tijd besteed aan apps bijhoudenzoals Word, Excel of Photoshop, en specifieke documenten of bestanden binnen die apps Kostenberekening : Definieer het uurtarief van elk teamlid en DeskTime berekent automatisch de projectkosten uit de gelogde projecttijd

: Definieer het uurtarief van elk teamlid en DeskTime berekent automatisch de projectkosten uit de gelogde projecttijd Pomodoro-timer : DeskTime heeft een ingebouwde Pomodoro timer om werknemers eraan te herinneren elke 52, 60 of 90 minuten pauze te nemen

: DeskTime heeft een ingebouwde Pomodoro timer om werknemers eraan te herinneren elke 52, 60 of 90 minuten pauze te nemen Afwezigheidskalender : Plan vrije tijd op een kalender in DeskTime

: Plan vrije tijd op een kalender in DeskTime Werknemer shift planning : Plan ploegendiensten en krijg een overzicht van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse ploegendiensten voor een optimale personeelsbezetting

: Plan ploegendiensten en krijg een overzicht van dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse ploegendiensten voor een optimale personeelsbezetting Aangepaste rapporten: Genereer rapporten met productiviteitsinzichten of een lijst met websites die door teamleden worden gebruikt. Vervolgens kunt u deze rapporten delen of exporteren naar CSV

DeskTime beperkingen

Meer tekstmeldingen voor medewerkers zou fijn zijn

Gebruikers vermeldden onnauwkeurigheden in de bijgehouden tijd en problemen met het bijhouden van URL's en apps

Soms stopt de software wanneer gebruikers op bepaalde websites of apps zijn

DeskTime prijzen

Gratis : $0 voor één gebruiker

: $0 voor één gebruiker Pro : $6.42 per gebruiker per maand

: $6.42 per gebruiker per maand Premium : $9,17 per gebruiker per maand

: $9,17 per gebruiker per maand Enterprise: $18,33 per gebruiker per maand

DeskTime beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (175 beoordelingen)

: 4.6/5 (175 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (484 beoordelingen)

11. Asana - het beste voor teamsamenwerking en projectbeheer

Via AsanaAsana is een van de populairste projectbeheer-apps die integreert met tijdregistratietools. De tool werkt ook samen met apps van derden zoals Harvest voor ondersteuning van tijdregistratie.

De tools voor tijdbeheer van Asana bieden inzicht in de teamprestaties en maken projecttijdlijnen eenvoudig in te schatten. Deze tool biedt ook functies zoals taakbeheer, controle van websitegebruik en gedetailleerde rapporten. Gebruikers houden van Asana omdat het teams beter laat samenwerken en de productiviteit maximaliseert.

Asana beste functies

Geïntegreerde timer : De ingebouwde timer van Asana is Harvest, waarmee teamleden kunnentijd automatisch te registreren of handmatig op elke taak zonder Asana te verlaten

: De ingebouwde timer van Asana is Harvest, waarmee teamleden kunnentijd automatisch te registreren of handmatig op elke taak zonder Asana te verlaten Geschatte tijd per opdrachtnemer of groep : Bekijk eenvoudig schattingen van project- of taaktijd per groep of per individu

: Bekijk eenvoudig schattingen van project- of taaktijd per groep of per individu Aangepaste velden voor tijdmanagement: Voeg aangepaste velden toe aan uw dashboard voor tijdregistratie om uw rapporten te personaliseren

Asana beperkingen

Het kost beginners enige tijd om de interface te begrijpen en te wennen aan het navigeren door de tool

De zoekfunctie zou effectiever kunnen zijn

Een voortgangsindicator voor taken zou de tijdmanagementtools van Asana nuttiger maken

Asana prijzen

Basis : $0

: $0 Premium : $10,99 per gebruiker per maand

: $10,99 per gebruiker per maand Zakelijk : $24,99 per gebruiker per maand

: $24,99 per gebruiker per maand Onderneming: Neem contact op met verkoop

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.000+ beoordelingen)

Vergelijk_ ClickUp vs Asana !

12. Sunsama - Het beste voor het beheren van dagelijkse taken

Via Sunsama

Sunsama is een digitale dagplanner die eenvoudig kan worden geïntegreerd in je favoriete projectmanagementsoftware zoals ClickUp, Asana, Notion en Jira. Deze tool is een uitgebreid platform dat is ontworpen om het werkbeheer voor teams te stroomlijnen en te vereenvoudigen.

Met Susama kunnen teamleden taken toewijzen, de voortgang bijhouden, tijdlijnen voor projecten opstellen en eenvoudig samenwerken met andere gebruikers. De meesten kiezen voor Susama vanwege de eenvoudige verbinding met populaire applicaties om consistente toegang te garanderen.

Sunsama beste eigenschappen

Unified daily view : Voeg taken uit project- en tijdmanagementprogramma's zoals ClickUp en Asana, e-mails uit Gmail en Outlook en vergaderingen uit een externe agenda toe aan één dagindeling

: Voeg taken uit project- en tijdmanagementprogramma's zoals ClickUp en Asana, e-mails uit Gmail en Outlook en vergaderingen uit een externe agenda toe aan één dagindeling Dagelijkse doelen en timeboxing: Stel de tijd in om aan elke taak per dag te werken en plan die tijd in op een kalender

Stel de tijd in om aan elke taak per dag te werken en plan die tijd in op een kalender Native integraties : Sunsama werkt automatisch taken bij die geïmporteerd zijn uit tools van derden wanneer gebruikers ze afvinken. Het synchroniseert ook in twee richtingen met Google- en Outlook-agenda's en zet Slack-berichten en Gmail- en Outlook-e-mails om in taken

: Sunsama werkt automatisch taken bij die geïmporteerd zijn uit tools van derden wanneer gebruikers ze afvinken. Het synchroniseert ook in twee richtingen met Google- en Outlook-agenda's en zet Slack-berichten en Gmail- en Outlook-e-mails om in taken Sneltoetsen: Communiceer met Sunsama via uw toetsenbord

Sunsama beperkingen

Sunsama brengt kosten in rekening voor inactieve gebruikers en gebruikers met accounts die nog geactiveerd moeten worden

Tijdens de installatie toont de tool pop-ups die een beetje willekeurig kunnen aanvoelen

Sommige gebruikers vinden het niet ideaal om samen te werken met teamleden aan grote projecten

Sunsama prijzen

De prijs van Sunsama is $16 per gebruiker per maand.

Sunsama beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (14 beoordelingen)

: 4.5/5 (14 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (17 beoordelingen)

Bekijk deze_ Sunsama alternatieven !

13. Calendar.com - Beste voor planning

Via Kalender.nl Calendar.com is precies wat de naam suggereert - een online kalender. Deze online kalenderplatform stelt gebruikers in staat om en hun activiteiten plannen. Daarnaast heeft Calendar.com nog andere functies zoals gedeelde kalenders, het bijhouden van productiviteit, herinneringen aan gebeurtenissen, online vergaderingen en andere handige tijdmanagementtools. Als je op zoek bent naar een tijdmanagementtool die zich richt op je persoonlijke leven en je werkagenda, dan is deze app misschien wel iets voor jou!

Gebruik Calendar.com om beter te synchroniseren met Google Calendars, Outlook en andere applicaties van derden, zodat je niet heen en weer hoeft te springen tussen agenda-apps.

Calendar.com beste functies

Planning : Pas planningspagina's voor evenementen en online vergaderingen aan door beschikbare tijdslots te bepalen. Deel aangepaste planningslinks naar die pagina's en de geboekte tijden verschijnen in de agenda van de app

: Pas planningspagina's voor evenementen en online vergaderingen aan door beschikbare tijdslots te bepalen. Deel aangepaste planningslinks naar die pagina's en de geboekte tijden verschijnen in de agenda van de app Analyse : Krijg een visueel rapport over de verdeling van kantoorvergaderingen, lunchvergaderingen en andere soorten evenementen

: Krijg een visueel rapport over de verdeling van kantoorvergaderingen, lunchvergaderingen en andere soorten evenementen Vind een tijd: Controleer wanneer meerdere teamleden bezig zijn en plan vergaderingen met hen wanneer ze allemaal beschikbaar zijn

Calendar.com beperkingen

Bijhouden is een beetje verwarrend als de gebruiker meerdere accounts heeft

Integraties zijn beperkt

Sommige functies laten gebruikers wachten op meer geavanceerde functionaliteiten

Calendar.com prijzen

Basic : $0

: $0 Standaard : $20 per gebruiker per maand

: $20 per gebruiker per maand Pro: $24 per gebruiker per maand

Calendar.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (60 beoordelingen)

: 4.7/5 (60 beoordelingen) Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

14. Teamwork - het beste voor meervoudig projectbeheer

Via TeamworkTeamwork is software voor projectbeheer met verbeterde functies voor tijdregistratie, geschikt voor bureaus die klanten of externe medewerkers en aannemers beheren. Door gebruik te maken van de tijdregistratiefuncties van Teamwork kunnen bedrijven bepalen welke accounts, taken en services het meest voordelig zijn voor hun bedrijfsresultaat.

Dit zorgt voor een nauwkeuriger budgettering en grotere kostenbesparingen. Bovendien bieden deze functies inzicht in de productiviteit en effectiviteit van teams, waardoor verbeterpunten kunnen worden geïdentificeerd.

Teamwork beste functies

Tijdrapport : Controleer de tijdsindeling van het team in factureerbare, niet-factureerbare en gefactureerde uren.

: Controleer de tijdsindeling van het team in factureerbare, niet-factureerbare en gefactureerde uren. Timesheets met rijke inhoud : Teamwork maakt het mogelijk om beschrijvingen en tags aan urenstaten toe te voegen en om aan te geven of de gelogde tijd factureerbaar of niet-factureerbaar is

: Teamwork maakt het mogelijk om beschrijvingen en tags aan urenstaten toe te voegen en om aan te geven of de gelogde tijd factureerbaar of niet-factureerbaar is Historische gegevensrapporten: Plan uw tijd efficiënter met historische gegevens om de tijdsinschattingen voor uw komende projecten te verbeteren

Teamwork beperkingen

De mobiele app is beperkt in vergelijking met zijn desktop tegenhanger

De trackingfunctie zou gebruiksvriendelijker en gestroomlijnder kunnen zijn

De rapportagefunctionaliteit is niet zo robuust als sommige anderen

prijzen van #### Teamwork

Voor altijd gratis : $0 voor maximaal vijf gebruikers

: $0 voor maximaal vijf gebruikers Starter : $5,99 per gebruiker per maand

: $5,99 per gebruiker per maand Deliver : $9,99 per gebruiker per maand

: $9,99 per gebruiker per maand Groei : $19,99 per gebruiker per maand

: $19,99 per gebruiker per maand Schaal: Neem contact op met verkoop

Teamwork beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (798 beoordelingen)

15. Replicon - Beste voor personeelsbeheer

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Replicon-timesheet-validations-example.png Replicon timesheet validaties voorbeeld /img/

Via Replicon Replicon heeft twee productsuites ontwikkeld die te maken hebben met tijdbeheer: Projecttijdregistratie en tijdregistratie.

Replicon beste functies

Intelligente tijdrapportage : Replicon vertrouwt op AI om urenstaten te genereren die klaar zijn voor goedkeuring. De technologie registreert automatisch de tijd van de apps die teamleden gebruiken, zoals Slack, Teams en Zoom

: Replicon vertrouwt op AI om urenstaten te genereren die klaar zijn voor goedkeuring. De technologie registreert automatisch de tijd van de apps die teamleden gebruiken, zoals Slack, Teams en Zoom Realtime monitoring : Bekijk de voortgang van het project, voltooide taken, geschatte tijd om het resterende werk te voltooien, engebruik van middelen en capaciteitsniveaus in real-time

: Bekijk de voortgang van het project, voltooide taken, geschatte tijd om het resterende werk te voltooien, engebruik van middelen en capaciteitsniveaus in real-time Aangepast verlofbeleid : Creëer een regionaal verlofbeleid voor een wereldwijd personeelsbestand door regels te definiëren voor het opbouwen en resetten van vakantiedagen en ingangsdata

: Creëer een regionaal verlofbeleid voor een wereldwijd personeelsbestand door regels te definiëren voor het opbouwen en resetten van vakantiedagen en ingangsdata Gedeelde kalenderweergaven: Teams plannen hun vakantie samen en krijgen een overzicht van ieders vakantie via een gedeelde kalender

Teams plannen hun vakantie samen en krijgen een overzicht van ieders vakantie via een gedeelde kalender Goedkeuringen op meerdere niveaus : Ontwerp goedkeuringsworkflows en validatieregels op meerdere niveaus voor timesheetbeoordelingen

: Ontwerp goedkeuringsworkflows en validatieregels op meerdere niveaus voor timesheetbeoordelingen AI-aangedreven in- en uitklokken : Klok in en uit op kantoor via selfservicekiosken met gezichtsherkenning en spraakgestuurde opdrachten op iOS-tablets

: Klok in en uit op kantoor via selfservicekiosken met gezichtsherkenning en spraakgestuurde opdrachten op iOS-tablets Compliance voor wereldwijde werknemers: Replicon's tijdmanagement suite heeft een ingebouwde bibliotheek voor naleving van wettelijke loon- en arbeidsregels. Daardoor kan de software gelogde tijd automatisch omzetten in brutoloongegevens, terwijl de loonregels en het loonbeleid, shiftdetails en werknemersprofielen worden gevolgd

Replicon beperkingen

Sommige rapportagefuncties zouden gebruiksvriendelijker kunnen zijn

Integraties kunnen wat verbetering gebruiken of meer training

Functionaliteiten zijn beperkt op de mobiele app

Replicon prijzen

Projecttijdregistratie : $12 per maand

: $12 per maand Tijdregistratie: $6 per maand

Replicon beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (658 beoordelingen)

: 4.3/5 (658 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (444 beoordelingen)

De functies van ClickUp's tijdregistratietool voldoen aan de behoeften van elk team. Als je een ongelooflijk krachtige tool voor tijdregistratie wilt, ga dan op zoek naar een tool die bedrijven volledig inzicht biedt in hun projecten, taken en accounts.

Met ClickUp kunnen teams specifieke gebieden van werkstromen identificeren, zodat teamleiders de teamproductiviteit beter kunnen beheren en optimaliseren. Dankzij de inzichten die ClickUp's time-tracking oplevert, kunnen bedrijven precies bepalen welke accounts, taken en diensten het meest winstgevend zijn om de groei te bevorderen - letterlijk: tijd wordt omgezet in geld.

Geef ClickUp een kans- helemaal gratis -om te zien waarom zoveel bedrijven op ClickUp vertrouwen voor al hun behoeften op het gebied van werkbeheer.