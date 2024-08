Snel volgen in projectmanagement

Laten we de instelling bepalen. 🎥

Je bent projectmanager voor een bedrijf dat een nieuw product lanceert - spannend!

Je hebt uren besteed aan het samenstellen van de perfecte project roadmap en maanden proberen om de ideeën van je team in actie om te zetten.

Je stelde SMART doelen, creëerde noodplannen en wat buffertijd ingecalculeerd voor het geval er onvoorziene uitdagingen opduiken. En toch loopt je project nog steeds waaaaay achter. 🤯

Wat doe je dan? Flippen? De tabel omgooien? Je levenscoach bellen?

nee!

Je haalt diep adem en begint te werken aan manieren om de verloren tijd strategisch in te halen. 🤓

Ga met ons mee op deze reis terwijl we een van de populairste hulpmiddelen voor abonnementen voor het inhalen van projectmanagement, wanneer deze te gebruiken en hoe deze in te zetten, met succes!

netflix GIPHY

Hallo mijn naam is ___ en mijn project loopt achter op schema

Achter raken op een project is heel normaal en op een gegeven moment overkomt het iedereen! En soms heb je er helemaal geen controle over.

Gebrek aan materiaal, slechte communicatie, burn-out en ongedefinieerde doelen kunnen bij elkaar optellen en je sneller terugzetten dan je denkt, maar er zijn hulpmiddelen die je als projectmanager kunt gebruiken om je tijdlijn in te halen om je uiteindelijke deadline te halen.

Dat is waar compressietechnieken voor schema's om de hoek komen kijken. Dit zijn methoden om je te helpen op schema te blijven om het project te voltooien op de oorspronkelijke datum . 🙌🏼

Bovendien zijn deze technieken zeer veelzijdig en kunnen ze worden toegepast op allerlei projecten.

Doorgewinterde productingenieurs, ontwikkelaars, ontwerpers en managers vinden deze techniek misschien al vrij gewoon, maar ook mensen in de bouw, de medische sector en de vastgoedsector hebben succes geboekt met het toepassen van deze hulpmiddelen in hun sector! Vooral de techniek van het snel bijhouden.

Fast bijhouden in projectmanagement is een van de meest gebruikte tools voor het comprimeren van planningen en hoewel je er niet per se een gewoonte van wilt maken, is fast bijhouden zeker niet de doodskus voor je project tijdlijn van een project .

**Wat is fast bijhouden in projectmanagement?

We zijn blij dat je het vraagt.

Fast-tracking in projectmanagement is het parallel of gedeeltelijk overlappend uitvoeren van taken die oorspronkelijk na elkaar gepland waren.

AKA, meerdere taken tegelijk uitvoeren voor een enkel project, zonder de reikwijdte van het project te beïnvloeden! Zo haal je nog steeds je uiteindelijke deadline. 😎

Snel bijhouden is alleen een optie als de overlappende taken niet van elkaar afhankelijk zijn en op de kritiek pad -Ook wel bekend als de reeks belangrijke Taken in je project die de uiteindelijke opleverdatum bepaalt.

Denk na: Mijlpalen of Sprint in ClickUp !

PeacockTV/ GIPHY Een nuttige plek om te beginnen is om naar de routekaart van je project te kijken en de taken te identificeren die aangeven wanneer je project naar de volgende fase gaat. Meestal zijn de eerste of de laatste Taken in die fasen goede indicatoren! Dit geeft je een idee van welke Taken potentiële wegversperringen kunnen veroorzaken als ze tegelijk worden uitgevoerd.

Je kunt alleen taken versneld bijhouden op het kritieke pad, omdat dat de taken zijn die daadwerkelijk vooruitgang boeken en niet afhankelijk zijn van andere taken die ervoor kunnen zorgen dat ze niet Klaar zijn.

meer over het kritieke pad hier_ ._

**Maar ClickUp, zijn er andere programma's voor het comprimeren van schema's?

Ja, die zijn er.

Crashing is een ander veelgebruikt hulpmiddel voor het comprimeren van planningen dat veel productmanagers kunnen overwegen rond de tijd dat ze beslissen of ze gaan versnellen.

Project crashing is het gooien van extra middelen in een activiteit of taak, in plaats van het aanpassen van je oorspronkelijke roadmap of startdata. Net als fast tracken heeft crashen geen invloed op je uiteindelijke opleverdatum als het succesvol wordt uitgevoerd en kan het alleen worden toegepast op taken op je kritieke pad.

Maar van de vele planningscompressietechnieken die er zijn, is een goede vuistregel om fast tracking als eerste te proberen, omdat er geen incrementele kosten zijn en je fast tracking ook gelijktijdig met je andere go-to technieken kunt gebruiken.

Een spoedcursus in het crashen van projecten

Als je weet dat je de middelen hebt om externe materialen en middelen aan je project toe te wijzen, klinkt crashen misschien als een snellere oplossing dan fast bijhouden, maar kosten zijn niet de enige uitdaging die je moet overwegen.

Door extra middelen aan bestaande taken toe te wijzen, verdeel je meer werk onder meer mensen, wat sneller kan omslaan in een situatie van "te veel koks in de keuken" dan je quidditch kunt zeggen.

uitgever Bros *[_GIPHY](https://giphy.com/gifs/funny-film-harry-potter-sOoX5jiJhVb0I)* Komende projecten kunnen er ook onder lijden dat extra leden van het team van andere taken worden gehaald om aan een ander project te werken dat in uitvoering is. Daarom vereist je crash abonnement net zoveel strategie en intentie als een fast bijhouden abonnement zou hebben, want het is niet zo dat het ene hulpmiddel effectiever is dan het andere, maar je moet weten welk hulpmiddel het beste werkt voor jouw situatie.

Toch heeft crashen veel voordelen als het succesvol wordt uitgevoerd - waaronder een ongewijzigde volgorde!

Bekijk realistisch en objectief hoe de extra kosten voor externe middelen eruit zullen zien en houd je daaraan. Dit geldt ook voor personeel en materiaal.

Houd in gedachten dat crashen alleen werkt voor activiteiten waarbij extra ondersteuning de duur van de Taak daadwerkelijk verkort. Dus als je taken delegeert aan externe leden van je team, zorg er dan voor dat alle betrokkenen precies weten wat ze doen om dubbel werk, fouten en andere valkuilen voor productiviteit te voorkomen.

Hoewel crashen tegelijk met fast bijhouden kan worden gebruikt, kan het riskant en duur zijn. We raden u dus aan om voorzichtig te werk te gaan. 🚧

Het nadeel van het gelijktijdig gebruik van deze twee technieken is een verhoogd budget en burn-out omdat meer mensen werken, multitasken en taken toevoegen van projecten die nieuw voor hen zijn.

Plus, in de gebeurtenis dat fast bijhouden mislukt, gaan veel projectmanagers toch crashen! Dus als je project achterloopt op schema en je bent nieuw met schema compressietechnieken, neem het dan gewoon één hulpmiddel per keer. 🙂

Het perfecte moment om te fasttracken ⏰

Het lijkt misschien een rode vlag om over te gaan tot fast tracken, maar het komt vaker voor dan je denkt.

Wees voorzichtig wanneer je beslist hoe vaak je deze techniek gebruikt, maar er zijn meer redenen om het te gebruiken dan gewoon achter te lopen op een project, dus er is geen reden om je te schamen!

Je kunt fast bijhouden in projectmanagement gebruiken als je een project wilt afronden om een voorsprong te krijgen op een nieuwe kans, als een client je daarom vraagt of als een concurrent je onder druk zet om je project af te ronden - maar wees je bewust van de risico's!

Elk type planningcompressietechniek brengt zijn eigen risico's en uitdagingen met zich mee, inclusief fast bijhouden. En je hebt er een projectmanager voor nodig die er verstand van heeft. 🧐

De risico's en voordelen van snel bijhouden

Gelukkig gebruik je bij het versneld bijhouden van je project roadmap alleen middelen die je al hebt begroot, dus er zijn weinig tot geen extra kosten om op schema te blijven.

Toch kan fast tracken in projectmanagement riskant zijn.

Fast tracken is in feite zorgvuldig bijgehouden multitasking met een hogere inzet. Net als bij elke andere multitaskinginspanning kunnen dingen gemakkelijk een beetje uit de hand lopen terwijl je jongleert met verschillende deadlines tegelijk.

Met meerdere items die tegelijkertijd plaatsvinden, is de kans groter dat eerder voltooide taken opnieuw moeten worden bekeken en mogelijk helemaal opnieuw moeten worden uitgevoerd.

Deze extra complexiteit kan ook de kwaliteit en efficiëntie van het project belemmeren, wat allemaal de tijdlijn kan vertragen die je fast bijhouden abonnement zou moeten versnellen.

En hoewel je misschien wat extra kosten vermijdt door geen extra resources in te zetten, pas op voor een burn-out!

PeacockTV/ GIPHY Voor jou en je team komen er sneller taken bij dan je had verwacht, en geld besparen klinkt misschien cool op papier, maar je mensen tevreden houden en een gezonde balans tussen werk en privé is echt onbetaalbaar. ✨

Maar laat deze risico's je er niet van weerhouden om projectmanagement snel bij te houden! Er zijn manieren om deze risico's te vermijden en u zult alleen beter worden met dit hulpmiddel door oefening en abonnement! Zoals we hier bij ClickUp altijd zeggen, voortgang naar perfectie . 😎

Onze suggestie: communiceren, communiceren en nog eens communiceren.

Het lijkt zo simpel, maar het werkt... en het is moeilijker dan het klinkt.

Een projectmanager die de tijdlijn op zijn duimpje kent en het team snel op de hoogte kan houden van elke verandering - tot in de kleinste details - kan alle narigheid over snel bijhouden die op je pad komt uit de wereld helpen.

Vooral wanneer het team zijn werklast aan het uitbreiden is, wil je er zeker van zijn dat iedereen weet wat er gebeurt, wanneer het van kracht wordt, waarom het project versneld wordt bijgehouden en hoe het hun werk zal beïnvloeden.

Hoewel het versneld bijhouden geen invloed zou moeten hebben op de reikwijdte van je project, zullen er nog steeds verschillende nieuwe deadlines zijn voor elke taak onderweg, en hoe eerder je je team op één lijn kunt krijgen met deze veranderingen, hoe beter!

Het kan ook geen kwaad om de eerder genoemde risico's van fast bijhouden te delen, zodat jij (of je projectmanager) niet de enige bent die op zoek is naar specifieke obstakels voor de opleverdatum.

Oké, dat klonk misschien als veel. Maar dat is alleen omdat we ervoor willen zorgen dat je voorbereid bent en klaar bent om het beste fast tracking abonnement aller tijden uit te voeren!

Dit is een manier om het te doen.

Hoe uw project snel bijhouden

Het is niet zo dat fast tracken beter is dan alle andere tools om planningen te comprimeren, maar het gaat erom dat je weet welke tools geschikt zijn voor jou! En hoe je ze in werking zet.

Voordat je begint met een poging om een achterblijvende tijdlijn van een project te versnellen, moet je zorgen dat je voorbereid bent met een software voor projectmanagement om u te helpen alle bewegende delen op één plek te beheren.

Zoals ClickUp !

ClickUp is een krachtige oplossing voor werkbeheer met honderden tools om uw projectmanagement processen te stroomlijnen door het consolideren van uw taken , documenten communicatie en voortgang in een enkel platform.

Het biedt samenwerking en aanpassing als kern van elke functie om het hele team van het project op de hoogte te houden en transparantie te behouden in elke fase van je project.

Bovendien integreert het met meer dan 1000 andere tools om naadloos aan te sluiten op je huidige tech stack en ervoor te zorgen dat je geen tijd verliest als het gaat om tijd besparen op je projecten! Zelfs de projecten die een beetje achterlopen. 🙌🏼 Sprint in ClickUp kan u helpen uw project duur en taken efficiënt te plannen in elke tijdlijn en uw werklast te visualiseren met 15+ weergaven inclusief Gantt , Bestuur en Mindmaps -een belangrijke "overwinning" voor projectmanagers op functieoverschrijdende teams .

Krijg een overzicht op hoog niveau van de voortgang van uw project in Dashboards in ClickUp

2. Onderzoek uw huidige projectplanning

Vraag jezelf af:

Hoeveel tijd heb je nodig om te herstellen?

Welke taken liggen op het kritieke pad?

Welke taken zijn afhankelijk van anderen?

Welke impact zullen deze veranderingen hebben op de werklast van elk individu?

Voordat u uw huidige planning aanpast, moet u ervoor zorgen dat u elk van deze vragen kunt beantwoorden om extra problemen en risico's op snel bijhouden te voorkomen!

3. Ga op zoek naar uw mogelijkheden om snel bij te houden

Onthoud dat je alleen taken op het kritieke pad kunt bijhouden. Overlap taken die niet van elkaar afhankelijk zijn en als u dat nog niet hebt gedaan, zet deze taken dan om in mijlpalen in ClickUp!

Taken die worden omgezet in Mijlpalen worden apart gezet van andere taken met een ruitvorm op uw tijdlijn van een project . Als u mijlpalen opent, ziet u ook meteen relaties en afhankelijkheid tussen taken om rekening mee te houden.

Nog een pro-tip? Breng de tijdlijn van je project in beeld als een Gantt Chart of Mindmaps voor een meer visuele weergave van hoe je gecomprimeerde planning eruit zal zien.

En hebben we al vermeld dat ClickUp beide weergaven biedt en ook meer dan 13 andere ? 👀

4. **Kijk naar uw middelen. Is uw snelle abonnement realistisch?

Kijk naar de werklast van je team bij het bijhouden van een fast track en sprints maken om de resterende Taken op te delen in werkbare tijdsbestekken.

Dit kan je helpen om bovenop je nieuwe deadlines te blijven en gemakkelijk bij te houden welke groep taken op welk moment wordt uitgevoerd.

Maak, beheer en pas uw Sprint in ClickUp of bekijk de Sjablooncentrum naar het proces van projectmanagement automatiseren zonder repetitief werk!

5. Bewaak uw voortgang.

Voor snel bijhouden is meer nodig dan een solide abonnement of zelfs een solide projectmanager - je hebt ook een krachtig platform nodig om op de hoogte te blijven van het werk dat je hebt gedaan.

Communiceer vaak en direct met je team op een plek die toegankelijk is. Een alles-in-één systeem voor projectmanagement zoals ClickUp kan uw projectprocessen helpen stroomlijnen en zorgt ervoor dat u niet langer verschillende tabbladen en programma's hoeft te controleren om snelle berichten te versturen.

Check regelmatig in over de status van uw taken die in uitvoering zijn, en ook met het team! Zorg ervoor dat uw collega's zich goed aanpassen aan de nieuwe veranderingen en dat u klaar bent om ze te ondersteunen en waar nodig bij te sturen. Je hebt dit. 💪🏼

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/giphy-3-1.gif Ross van vrienden die zeggen "PIVOT!"

/%img/

HBOmax/ GIPHY

Zet alles in de hoogste versnelling

Zeg ons na: achterstand oplopen is normaal en overkomt iedereen wel eens_.

Probeer er alleen geen gewoonte van te maken. 😉

Tools voor het comprimeren van planningen, zoals snel bijhouden, zijn er om je te helpen je planning om te gooien projecten abonnementen om dingen op tijd klaar te krijgen, zelfs als het stappenplan onderweg een paar onverwachte wendingen neemt.

Haal dus een paar keer diep adem, deel je abonnement voor snel bijhouden met het team en gebruik oplossingen voor werkbeheer zoals ClickUp om deadlines gemakkelijk aan te passen en te beheren als dat nodig is!