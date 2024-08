10 Any.do Alternatieven en Concurrenten 2024

In de hyperverbonden wereld van vandaag kan de juiste tool voor taakbeheer het verschil maken bij het organiseren van je dag, het stroomlijnen van je taken en het verhogen van je productiviteit.

Met zo veel software voor Taakbeheer die de markt overspoelt, is het kiezen van de juiste online takenlijst is van het grootste belang.

Any.do is voor velen een favoriet programma voor het beheren van taken dankzij de gebruiksvriendelijke interface en een reeks functies voor projectmanagement. Het is echter niet de enige speler in het spel.

Misschien ben je op zoek naar meer functies, een andere interface of gewoon nieuwsgierig naar wat er nog meer is op het gebied van projectmanagement.

Dit artikel gaat in op een aantal eersteklas Any.do-alternatieven om je te helpen de perfecte oplossing te vinden voor jouw behoeften in 2024.

Wat moet je zoeken in Any.do alternatieven?

Bij het zoeken naar Any.do concurrenten gaat het er niet alleen om een ander hulpmiddel voor Taakbeheer te vinden. Het gaat erom er een te vinden die aansluit bij jouw unieke behoeften en werkstijl bij het beheren van projecten. Hier zijn enkele cruciale factoren die je in overweging moet nemen:

Gebruik en interface: Het ontwerp moet een eenvoudige interface hebben, zodat je zo min mogelijk hoeft te leren. Of je nu technisch onderlegd bent of een beginner, je wilt een app die gemakkelijk te navigeren is bij het toewijzen van Taken

Gebruik de ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, toegewezen personen te taggen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan

Houd deze factoren in gedachten en u zult beter uitgerust zijn om een tool voor projectmanagement te vinden die het volgende vervangt Nog te doen en mogelijk zelfs overtreft.

De 10 beste Any.do alternatieven om te gebruiken in 2024

In het steeds veranderende landschap van tools voor Taakbeheer brengt 2024 een selectie van platforms die de status quo uitdagen.

Van naadloze integratie tot een uitstekende gebruikerservaring: deze 10 alternatieven voor Any.do zijn klaar om de productiviteit van zowel individuen als teams opnieuw te definiëren.

De TIML-functie (Taken in meerdere lijsten) van ClickUp stelt ontwikkelaars in staat om Taken te verbinden met andere teams in de organisatie

ClickUp is niet alleen een app voor taakbeheer, het is een uitgebreide krachtpatser op het gebied van productiviteit. ClickUp is ontworpen voor individuen en teams en past zijn mogelijkheden aan aan projecten van elke omvang, van persoonlijke klusjes tot bedrijfsinspanningen.

Unieke functies zoals de ClickUp Whiteboards en Docs bieden een speeltuin voor uw ideeën, terwijl de geneste Task Checklists het gemakkelijk maken om taken te maken, te organiseren en zelfs te delegeren aan uw team. De drag-and-drop functionaliteit en talloze dynamische tools zoals Tags, Checklists en aangepaste velden benadrukken de aanpasbaarheid van het platform.

De intuïtiviteit zorgt ervoor dat je werkstroom overzichtelijk blijft en is afgestemd op jouw voorkeuren.

Bovendien zorgt ClickUp-taak met zijn desktop-, web-, iOS- en Android-apps ervoor dat u altijd verbinding hebt met uw taken, ongeacht de locatie.

ClickUp beste functies

De uitgebreide sjabloonbibliotheek van ClickUp bevat meer dan 1000 sjablonen, waaronder Taakbeheer,Kalender voor contenten sjablonen om dingen gedaan te krijgen, die uw installatieproces stroomlijnen

ClickUp-taak documenten dienen als brainstorming hubs, perfect voor het organiseren van taken en van onschatbare waarde voor degenen die de GTD-methode gebruiken

U kunt aanvullende bestanden uploaden, verantwoordelijkheden toewijzen, geneste subtaak en to-dos koppelen aan andere documenten met behulp vanClickUp-taak* Met de suite voor samenwerking kunt u delegeren, bespreken en samen bewerken, waardoor teamwerk wordt bevorderd

Ingebouwde tijdsregistratie biedt inzicht in de duur van taken en optimaliseert toekomstige abonnementen

Plan uw maand met het intuïtieveClickUp Kalender Weergave* Naadloze integratie met Apple, Outlook en Google Agenda zorgt ervoor dat jouwprojectmanagement kalender altijd gesynchroniseerd is

ClickUp limieten

Dit is veel meer dan eenapp voor takenlijstendie overweldigend kan zijn voor nieuwkomers en een leercurve introduceert

Niet alle functies van ClickUp's geavanceerde en premium abonnementen zijn toegankelijk in de gratis versie

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.350+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.350+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.720+ beoordelingen)

2. TickTick

via TickTick TickTick is een app voor het beheer van taken voor diegenen die op zoek zijn naar gestroomlijnd taakbeheer, voor individuele en teambehoeften. Deze digitale planner app maakt het gemakkelijk om zelf of in teamverband taken, takenlijsten en meer te doen.

TickTick onderscheidt zich door de ingebouwde productiviteitstools, die tijdbeheer vereenvoudigen en ervoor zorgen dat taken op tijd worden uitgevoerd.

TickTick beste functies

De ingebouwde Pomodoro timer verbetert de focus en productiviteit terwijl je door je Nog te doen lijst werkt

Geavanceerde herinneringen bieden geplande herinneringen en zelfs locatie-gebaseerde waarschuwingen op basis van uw locatiemarketingkalender* Uitgebreide beschikbaarheid voor iOS- (iPhone & iPad) en Android-platforms

TickTick beperkingen

Geen directe kalendersynchronisatie functie kan makenwerklastbeheer moeilijk maken

Integraties van apps van derden zijn beperkt

De gratis tier beperkt hoeveel taken je op je takenlijst kunt zetten

TickTick prijzen

Basic: Gratis

Gratis Premium: $27,99 per gebruiker per jaar

TickTick beoordelingen en recensies

Capterra : 4.8/5 (80+ beoordelingen)

: 4.8/5 (80+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

3. Microsoft Nog te doen

via Microsoft Nog te doen Deze app voor taken dient als een metgezel voor Taakbeheer voor degenen die diepgeworteld zijn in het Microsoft-ecosysteem. Het gaat niet alleen om to-do lijsten of taken; het gaat om integratie, waarbij Planner en Outlook integraal deel uitmaken van je dagelijkse abonnementen voor hoe je prioriteiten kunt stellen in je werk .

Microsoft Nog te doen beste functies

Beschouwd als een van debeste apps voor kalenders omdat het ontwerp een fysieke planner nabootst, waardoor de visualisatie van dagen en weken intuïtief is

Terugkerende taken op je takenlijst, zelfs op maat gemaakte planningen, kunnen moeiteloos worden ingesteld

Dankzij verbeterde samenwerking kun je taken op je takenlijst delegeren en bespreken binnen Nog te doen en Microsoft Planner

Nog te doen beperkingen van Microsoft

Visuele aanpassingen zijn enigszins beperkt en gebruikers willen een geavanceerdere opmaak voor hun takenlijsten

De app heeft geen directe weergave van de agenda, waardoor je beperkt bent tot de formats van lijsten

Microsoft Nog te doen prijzen

**Gratis

Microsoft Nog Te Doen beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.750+ beoordelingen)

4. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus is gericht op professionals die met ingewikkelde taken worstelen en biedt een verfijnde ervaring in een eenvoudig hulpmiddel voor taakbeheer, speciaal voor Mac-gebruikers.

Deze app geeft prioriteit aan toegankelijkheid, zodat je onderweg Taken kunt beheren op een Mac, iPhone of zelfs een Apple Watch. De offline functie onderscheidt het van veel andere programma's en zorgt ervoor dat je ook zonder verbinding met internet productief blijft.

OmniFocus beste functies

Naadloze real-time synchronisatie met al uw Apple gadgets

Intuïtieve gebruikersinterface

Biedt bewerking in batch voor het in bulk aanpassen van Taken

Met Siri-aanpassing kunt u taken beheren met spraakopdrachten

Met het deelmenu kun je actie-items importeren vanuit elke app op je apparaat

OmniFocus limieten

OmniFocus heeft geen gratis abonnement

De software is gericht op Apple, waardoor de gebruikers mogelijk beperkt zijn

Prijzen OmniFocus

Voor het web: $4,99 per gebruiker per maand

$4,99 per gebruiker per maand Pro : $9,99 per gebruiker per maand

: $9,99 per gebruiker per maand V3 Standaardlicentie: Een eenmalige betaling van $49,99

Een eenmalige betaling van $49,99 V3 Pro-licentie: Een eenmalige betaling van $99,99

OmniFocus beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (50+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

Bekijk deze_ **OmniFocus alternatieven !

5. Todoist

via Todoist Voor degenen die eenvoud koesteren zonder functionaliteit op te offeren in hun dagelijkse planner app todoist komt als beste uit de bus. Met dit platform, dat compatibel is met verschillende methoden voor persoonlijke productiviteit, kun je taken onderverdelen in projecten, zodat elk aspect van je leven georganiseerd is.

Hoewel de kracht van Todoist ligt in projectmanagement, aarzelt het niet om ook teamprojecten te faciliteren. Omdat Todoist platformonafhankelijk is, blijf je altijd op de hoogte van je taken, ongeacht je apparaat.

Todoist beste functies

Natuurlijke taalaanwijzingen voor het intuïtief aanmaken en plannen van Taken

De functie Projecten brengt duidelijkheid in het categoriseren van Taken - of het nu werk of privé is

Het Karma-systeem biedt visueel inzicht in productiviteit en stimuleert het consequent voltooien van taken

Integreert naadloos met Google Agenda

Todoist beperkingen

Taak herinneringen zijn exclusief voor premium gebruikers

Integratie met nietjes op het gebied van productiviteit zoals e-mail en kalenders is enigszins beperkt

Todoist prijzen

Beginner/starter abonnement: Gratis

Gratis Pro Plan: $4 per gebruiker per maand

$4 per gebruiker per maand Business-abonnement: $6 per gebruiker per maand

Todoist beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (760+ beoordelingen)

: 4.4/5 (760+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.250+ beoordelingen)

6. Dingen 3

via Dingen 3 Things 3 is een digitale oplossing om de chaos van Taken te bestrijden en biedt functies die uw Taken nauwkeurig georganiseerd houden. Naast organiseren zorgt het er ook voor dat deadlines nooit worden gemist.

Of je nu fan bent van het systeem van tags, aangepaste herinneringen of integratie met tools zoals Slack, met Things 3 zit je goed. En met de iOS- en webversie is toegankelijkheid nooit een probleem.

Things 3 beste functies

Dagelijkse checklists bieden een gestructureerde weergave van onmiddellijke taken

De functie "Koppen" vergemakkelijkt het segmenteren van taken onder relevante categorieën

Geavanceerde verwerking van natuurlijke taal zorgt ervoor dat Taken nauwkeurig worden geïnterpreteerd en gepland

Things 3 limieten

Geen speciale app voor Android gebruikers

Samenwerking op taken of lijsten is geen functie

Geen freemium versie beschikbaar

Things 3 prijzen

Voor Mac: eenmalig € 49,99

eenmalig € 49,99 Voor iPhone en Apple Watch: Eenmalige betaling van $9,99

Eenmalige betaling van $9,99 Voor iPad: eenmalig € 19,99

Things 3 beoordelingen en recensies

Capterra: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

4.9/5 (100+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

7. TeuxDeux

via TeuxDeux Esthetisch mooi en indrukwekkend praktisch, TeuxDeux combineert naadloos formulier en functie. Het platform organiseert taken in een duidelijke wekelijkse weergave, zodat gebruikers direct hun verantwoordelijkheden met de hoogste prioriteit kunnen identificeren.

De app is niet alleen een eenvoudige taakmanager, maar heeft ook functies zoals terugkerende taken, zodat gebruikers terugkerende taken niet opnieuw hoeven in te voeren. De app heeft een verfrissend ontwerp met vette lettertypes en behoudt toch een overzichtelijke weergave.

TeuxDeux beste functies

Eenvoudig terugkerende taken inplannen en weergeven, zodat er geen overbodige taken meer hoeven te worden ingepland

Aanpasbare slimme lijsten verbeteren organisatie en prioritering

Taken rollen automatisch door naar de volgende dag als ze Voltooid zijn, zodat alles soepel verloopt

Markdown ondersteunt de duidelijkheid van taakbeschrijvingen

Ontvang regelmatig e-mails waarin je op de hoogte wordt gehouden van je dagelijkse verantwoordelijkheden

Personaliseer de esthetiek met een aanpasbaar kleurenwiel

Gesynchroniseerde functies tussen de iPhone app en het webplatform

TeuxDeux limieten

De app is niet beschikbaar in een gratis versie

Android gebruikers vallen buiten de boot, zonder speciale app

Functionaliteiten voor samenwerking zijn beperkt; Taken van teams kunnen niet gemakkelijk worden beheerd

TeuxDeux prijzen

$3/maand per gebruiker

TeuxDeux beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (21+ beoordelingen)

: 4.5/5 (21+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7+ beoordelingen)

8. Toodledo

via Toodledo Toodledo heeft zich een plaats verworven op het gebied van productiviteit en heeft een consistente prestatie en aanpassingsvermogen laten zien. Het is meer dan alleen een toepassing voor takenlijsten, het omvat een breed spectrum aan geavanceerde functies voor taakbeheer. Door de jaren heen heeft het realtime feedback van gebruikers opgenomen en is het meegegaan met de moderne productiviteitsmethoden. Het is een bewijs van de synthese van duurzaamheid en moderne effectiviteit.

Toodledo beste functies

Hoge aanpasbaarheid zorgt voor een op maat gemaakte gebruikerservaring

Een holistisch platform voor het noteren van ideeën, het sorteren van lijsten en het maken van strategische abonnementen

Habit Tracker helpt positieve gewoonten aan te leren en zorgt ervoor dat gebruikers verantwoording afleggen

Bevorder teamsynergie met delen van taken, opdrachten en samenwerkingstools

Blijf op de hoogte van prioriteiten met tijdige alarmen

Offline toegang garandeert een ononderbroken werkstroom

Taken kunnen snel worden toegevoegd met de extensie voor de browser van Toodledo

Toodledo limieten

Het ontwerp en de interface kunnen voor sommigen ouderwets lijken

De eerste leerfase kan een uitdaging zijn voor sommige nieuwkomers

Premium functies vereisen een abonnement

Toodledo prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : $3,99 per gebruiker per maand

: $3,99 per gebruiker per maand Plus : $5,99 per gebruiker per maand

: $5,99 per gebruiker per maand Business: Neem contact op voor prijzen

Toodledo beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (49+ beoordelingen)

: 4.4/5 (49+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

9. Memorigi

via Memorigi Memorigi is een dynamische applicatie voor het beheren van taken, op maat gemaakt voor de moderne gebruiker.

Met zijn intuïtieve interface belooft het een naadloze ervaring in het organiseren van taken, het instellen van herinneringen en het samenwerken met teams.

De robuuste functies, gecombineerd met het gebruiksvriendelijke ontwerp, maken het een go-to voor zowel persoonlijk als professioneel gebruik.

Memorigi beste functies

Interactieve interface voor het eenvoudig invoeren en beheren van Taken

Naadloze synchronisatie tussen apparaten garandeert een bijgewerkte status van Taken

Samenwerkingstools bevorderen de synergie tussen teams

Geïntegreerde kalender weergave voor een uitgebreide tijdlijn van taken en herinneringen

Geavanceerde instellingen voor notificaties voor een tijdige uitvoering van taken

Integratiemogelijkheden met andere populaire apps en software

Veelzijdige weergavemodi, waaronder lijst-, tegel- en Kanban-weergaven

Memorigi-beperkingen

De gratis versie kan sommige geavanceerde functies beperken

Integratie met externe software kan beperkt zijn

Aanpassingsopties kunnen beperkt zijn in vergelijking met concurrenten

Memorigi prijzen

Gratis

Premium: $49.99 per gebruiker per maand

Memorigi beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Quire

via Quire Quire onderscheidt zich door zijn focus op micromanagement. Door unieke "nesting" en de integratie van Kanban-borden worden Taken tot in ongekend detail afgebakend.

Quire zorgt ervoor dat opeenvolgende stappen duidelijk worden gedefinieerd binnen elke overkoepelende kaart met Taken. Je kunt taken prioriteren, taken toewijzen en projecten beheren op een granulair niveau. Bovendien zijn de geavanceerde filteropties een zegen voor gebruikers die hun verantwoordelijkheden willen prioriteren.

Quire beste functies

Naadloze scheiding tussen hoofdtaken en subtaken helpt bij gedetailleerde abonnementen

Gedetailleerde voortgangsrapportages stellen gebruikers in staat om de voortgang van taken bij te houden

Terugkerende taken plannen voor consistentie en tijdige uitvoering

Uitgebreide mobiele apps voor zowel iOS- als Android-gebruikers

Geïntegreerde kalender biedt een holistische weergave van taken en deadlines

Het innovatieve gebruik van Kanban-borden voegt een visuele dimensie toe aan het beheren van Taken

Limieten van Quire

Sommige gebruikers vonden het inwerkproces enigszins complex

Integratie met tools en applicaties van derden is mogelijk niet zo uitgebreid als bij concurrenten

Het ontbreken van een ingebouwde functie om te chatten kan de realtime teamcommunicatie limieten

Quire Prijzen

**Gratis

Quire beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Waarom ClickUp bovenaan de lijst met alternatieven voor Any.do staat

Op het enorme terrein van tools voor taakbeheer springt ClickUp er consequent uit. Hoewel de markt een groot aantal opmerkelijke mededingers telt, onderscheidt ClickUp zich door zijn aanpassingsvermogen aan zowel individuele als gezamenlijke inspanningen.

De echte kracht van ClickUp ligt in de unieke combinatie van veelzijdigheid en gebruiksvriendelijkheid. Of u nu een individu bent die zijn dagelijkse taken wil stroomlijnen of een team dat zijn werkstroom wil optimaliseren, met de rijke functieset van ClickUp zit u altijd goed. De gratis versie van het platform geeft een goed beeld van de mogelijkheden, zelfs zonder alle functies te ontsluiten. In combinatie met een uitgebreide sjabloonbibliotheek met meer dan 1000 kant-en-klare hulpmiddelen, is ClickUp meer dan alleen een tool voor taakbeheer; het is een compleet ecosysteem voor productiviteit.

Deelnemen aan de uitgebreide ClickUp community kan uw ervaring verbeteren. Hier kunt u inzichten vergaren, praktische gebruikstips ontdekken en zelfs innovatieve manieren ontdekken om het potentieel van het platform te benutten. En als u ooit twijfelt, staat de klantenservice van ClickUp altijd klaar om u te begeleiden.

In wezen gaat het bij ClickUp niet alleen om het gebruiken van een andere tool, maar om het aangaan van een partnerschap met een oplossing die is ontworpen om uw organisatorische vaardigheden te verbeteren. Duik erin en laat ClickUp uw productiviteit opnieuw definiëren.