10 Beste OmniFocus Alternatieven en Concurrenten in 2024

Als het gaat om programma's voor taakbeheer die zijn gemaakt voor MacOS- en iOS-apparaten, komt er één naam in je op: OmniFocus.

Dat is prima als je alleen een Mac-gebruiker bent, maar wat als je een Android-gebruiker bent? Of misschien heb je een oplossing voor taakbeheer nodig met functies die OmniFocus niet biedt.

Hoewel OmniFocus een van de populairdere is programma's voor takenlijsten voor Mac-gebruikers het voldoet niet aan alle eisen op het gebied van functionaliteit en compatibiliteit met apparaten.

Als je dezelfde (of betere) functionaliteit en voordelen van OmniFocus wilt, maar iets meer nodig hebt, ben je hier aan het juiste adres. 🙌

Onze lijst met de 10 beste OmniFocus alternatieven geeft een overzicht van elke optie plus een paar tips om u te helpen uw takenlijst onder de knie te krijgen.

Wat moet je zoeken in alternatieven voor OmniFocus?

Er zijn zoveel taakmanagers en takenlijst apps die er zijn, kan het een uitdaging zijn om onderscheid te maken tussen al deze alternatieven voor OmniFocus.

Naar onze mening kun je het beste kiezen voor tools die het volgende bieden:

Meervoudige weergaven: Takenlijsten zijn geweldig, maar soms heb je iets visuelers nodig. Zoek naar een takenlijst-app met Kanban-borden of Gantt-diagrammen om je workflows, tijdlijnen en meer te visualiseren.

Meerdere projecten plannen, afhankelijkheden beheren en aan alles prioriteit geven in uw aangepaste projecttijdlijn met de tijdlijnweergave in ClickUp

Een gestroomlijnde mobiele app : Natuurlijk zijn webgebaseerde tools geweldig, maar u hebt meer nodig dan dat. Kies in plaats van cloudgebaseerde oplossingen voor OmniFocus-alternatieven met een geweldige mobiele app. Zoek naar opties met een gestroomlijnde gebruikersinterface die zowel intuïtief als gebruiksvriendelijk is

Handige sjablonen: Wie wil er nu zelf lijsten maken? Hoogwaardige apps voor takenlijsten besparen tijd dankzij sjablonen voor checklists notities maken, mindmappen en meer.

Tijd opnemen terwijl u bezig bent of handmatig invoeren met tijdregistratie in ClickUp

Tijdregistratie : Of u nu hulp nodig hebt bij het organiseren van uw persoonlijke leven of eenprojectmanagementtool nodig hebt om je drukke to-do lijst op je werk voor te zijn, ga dan op zoek naar een app die tijdregistratie biedt. Houd bij hoeveel tijd je besteedt aan afwassen of hoe lang je erover doet om rapporten op te stellen op je werk. Deze inzichten kunnen je helpen om manieren te vinden om tijd te besparen

De 10 beste OmniFocus alternatieven om te gebruiken in 2024

We snappen het. Je hebt iets soortgelijks nodig als OmniFocus, maar je hebt geen tijd om de ontelbare to-do lijst apps door te spitten. Daarom deze lijst.

Hier zijn de beste alternatieven voor OmniFocus:

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

Natuurlijk kan ClickUp omgaan met Documenten, Projecten en Doelen, maar wist u dat we ook een robuust app voor het plannen van taken ? Of u nu taken volgt voor het grootste project van je leven of je plant een familievakantie, ClickUp Taken gaat de uitdaging aan. 🤩

Maak taken en subtaken binnen projecten naar keuze. Markeer belangrijke taken, voeg vervaldatums toe en nodig medewerkers uit.

Met teamleden op sleeptouw kun je samenwerken en taken delegeren met de snelheid van een klik. Er zijn meerdere threads voor opmerkingen bij elke taak, zodat u alle gesprekken kunt houden waar ze horen - naast uw werk. Met behulp van automatisering en regels geeft ClickUp taken door tussen leden van uw team, zodat de bal altijd in beweging blijft.

Met ClickUp-relaties is het eenvoudig om taken en documenten te koppelen vanuit de werkruimte

Voert u een taak uit volgens een dagelijks, wekelijks of maandelijks schema? We hebben een oplossing voor u. Stel gewoon één keer een terugkerende taak in en ClickUp vult uw agenda automatisch in enkele seconden.

ClickUp beste functies

Stroomlijn het maken van taken met deClickUp sjabloon voor taakbeheer* Verdeel grote taken in kleine, hapklare to-dos

Pas projecttaken aan met meer dan 35ClickApps* Bouw een takendatabase om snel door de honderden taken in uw bedrijf te zeven

Integreer documenten, dashboards, whiteboards, doelen en chats in één platform

ClickUp beperkingen

Sommige functies, zoalsClickUp AIzijn alleen beschikbaar voor betaalde accounts

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited: $7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$7/maand per gebruiker, jaarlijks betaald; $10/maand per gebruiker, maandelijks betaald Zakelijk: $12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd; $19/maand per gebruiker, maandelijks betaald

$12/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd; $19/maand per gebruiker, maandelijks betaald Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.300+ beoordelingen)

4.7/5 (8.300+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Workflowy

Via Workflowy Workflowy is voor gelijke delen software voor taakbeheer brain dump tool en bestandsopslag. Het noemt zichzelf een alternatief voor Evernote en DropBox.

Worflowy heeft een eenvoudige takenlijstweergave, hoewel je het indien nodig kunt omzetten in een Kanban-bord.

Gebruik Workflowy om bestanden en afbeeldingen te uploaden en op te slaan voor later. Je kunt deze voor jezelf houden of snel een link naar deze bestanden delen met medewerkers. Workflowy vereist niet dat medewerkers een account hebben, waardoor samenwerken onderweg een makkie wordt.

Workflowy beste functies

Workflowy heeft zowel een iOS als Android app

Organiseer je notities met Workflowy-tags

Lijsten omzetten in Kanban-borden

Bepaalde details of lijsten samenvouwen zodat je alleen de informatie ziet die er nu toe doet

Workflowy beperkingen

De gratis versie beperkt bestandsopslag, samenwerking en opsommingstekens

Workflowy prijzen

**Voor altijd gratis

Pro: $4.99/maand

Workflowy beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (10 beoordelingen)

3. Denk aan de melk

Via Denk aan de melk Remember the Milk is een schattig maar verrassend robuust taakbeheersysteem voor zowel je persoonlijke als professionele leven. 🐮

Met de functie Smart Add kun je snel de details van een taak toevoegen op slechts één regel met details over vervaldatums, terugkerende taken, tags en meer. Hoewel de meeste apps voor taakbeheer je herinneringen sturen, vinden we het fijn dat Remember the Milk niet alleen herinneringen via de app biedt, maar ook herinneringen via e-mail, sms, IM en zelfs X (het platform dat vroeger bekend stond als Twitter).

De beste functies van Remember the Milk

Integreert met Google Assistant, Alexa, Siri en meer

"The Dairy" biedt door de community gemaakte apps om de functionaliteit van Remember the Milk uit te breiden

Taken organiseren met kleurgecodeerde tags en subtaken

Verbinding maken met DropBox of Google Drive om bestanden bij taken te voegen

Beperkingen van Remember the Milk

Je moet "Milkscript" (JavaScript) gebruiken om aangepaste automatiseringen te maken in de projectbeheertool

Het jaarabonnement van $40 is een stevig prijskaartje voor de premium versie

Denk aan de prijzen van Milk

Gratis

$39,99/jaar voor verbeterde functies

Remember the Milk beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (16 beoordelingen)

4.4/5 (16 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (50+ beoordelingen)

4. Google-taken

Via Google TakenGoogle Taken is Google's versie van een takenlijst-app. Het is echter geen op zichzelf staande app. Je moet inloggen op Gmail, Google Agenda of Google Drive om toegang te krijgen tot je Taken.

Het grote voordeel van Taken is de integratie met andere Google-producten. Als je een Google-organisatie bent, is deze takenlijst-app een no-brainer. Je hebt toegang tot je taken vanuit je e-mail, presentatiedia's, agenda en meer zonder tussen verschillende platforms te hoeven schakelen. 📩

Is Tasks het meest robuuste OmniFocus-alternatief dat er is? Nee, maar de eenvoud en integratie met Google-producten maken het een haalbare optie voor mensen die een eenvoudige taakbeheerder nodig hebben.

Hoewel Google Tasks technisch gezien gratis is, krijgen de meeste bedrijven er toegang toe door zich te abonneren op Google Workspace.

Google Tasks beste functies

Google Taken integreert naadloos met Google Assistant voor handsfree herinneringen

Taken synchroniseert met andere apparaten in bijna realtime

De gestroomlijnde interface is gemakkelijk te begrijpen en navigeren

Google Taken beperkingen

Mist de geavanceerde functies van andere OmniFocus-alternatieven

Je kunt andere medewerkers niet taggen of het gebruiken als een echt projectbeheerprogramma

Er is geen standalone web-app, wat een domper is voor desktopgebruikers die een meer inclusieve oplossing voor taakbeheer willen

Google Tasks prijzen

**Gratis

Google Taken beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (14.700+ beoordelingen)

4.7/5 (14.700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40.500+ beoordelingen)

5. 2Do

Via 2Do 2Do verkoopt zichzelf als een volledig uitgeruste GTD-tool (getting things done). Hoewel het voornamelijk voor iPhone, iPad en Mac is, biedt het ook een app voor Android-telefoons en -tablets voor eenvoudig taakbeheer.

Laat je echter niet misleiden door de eenvoudige gebruikersinterface. 2Do ziet er misschien niet uit alsof het veel kan, maar dit platform heeft veel toeters en bellen. Groepeer taken voor eenvoudige organisatie en filter door taken op tag, locatie en datumbereik om te vinden wat je zoekt.

Hoewel niet beschikbaar op Android, maken Quick Add (iOS) en Quick Entry (Mac) het mogelijk om meerdere taken toe te voegen in slechts een paar tikken.

Overigens is 2Do uniek omdat het een eenmalige licentievergoeding biedt in plaats van een SaaS-abonnement. Als je ervan houdt om direct voor software te betalen, zou dit een goed OmniFocus-alternatief voor je team kunnen zijn.

2Do beste eigenschappen

Geniet van meer gemoedsrust met automatische back-ups

Taken in batch bewerken met slechts een paar tikken

Slimme planning verbergt taken tot het showtime is, zodat je minder rommel in je feed ziet

2Do beperkingen

2Do is meer iOS-vriendelijk, dus Android-gebruikers hebben mogelijk niet toegang tot alle functies

Het is bedrieglijk complex en heeft een leercurve voor taakbeheersoftware

2Do prijzen

Gebruikerslicentie: $49,99 voor maximaal vijf persoonlijke MacOS-apparaten

$49,99 voor maximaal vijf persoonlijke MacOS-apparaten Licentie voor meerdere gebruikers: $149,99 voor maximaal vijf personen met elk vier MacOS-apparaten

2Do beoordelingen en recensies

G2: 3,5/5 (2 beoordelingen)

3,5/5 (2 beoordelingen) Capterra: N/A

6. Hitask

Via Hitask Hitask is een robuust alternatief voor OmniFocus. Het slaat niet alleen je taken op, maar ook de projecten en gebeurtenissen in je wachtrij. 📅

Hitask heeft geweldige organisatiefuncties: sorteer je taken en projecten met tags en kleurmarkeringen. Werk eenvoudig samen met teamleden via een gedeelde teamagenda en documentopslag.

Oh, en het beste deel? Hitask biedt tijdregistratie voor elke taak en genereert zelfs tijdrapporten.

Hitask integreert met Google Agenda en Google Taken, waardoor het een handige tool is om de functionaliteit van uw bestaande Google-middelen uit te breiden.

Het is ook beschikbaar op het web, Mac, Windows, Android, iPhone en iPad, dus de kans is groot dat iedereen in je team Hitask kan gebruiken.

Hitask beste functies

Bepaal zelf wie je werk mag zien met selectieve rechten

Toegang via iPhone, iPad en Android-apparaten

Taken aanmaken door uw Hitask-account te e-mailen

Hitask beperkingen

Sommige gebruikers melden problemen met de klantenservice

Andere gebruikers melden trage prestaties en haperingen

Hitask prijzen

**Gratis

Zakelijk: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Enterprise: $20/maand per gebruiker

Hitask beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (96+ beoordelingen)

4.4/5 (96+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (40+ beoordelingen)

7. Nozbe

Via Nozbe Nozbe is speciaal gemaakt voor bedrijfseigenaars die een OmniFocus-alternatief willen voor zowel zakelijke als persoonlijke taken. Het is georganiseerd door Projecten, Taken en Opmerkingen om u controle te geven over uw dagelijkse taken. Je kunt ook bepaalde projecten favoriet maken, zodat ze altijd bovenaan in je app staan. Houd taken voor jezelf of deel ze met je team om de bal aan het rollen te houden.

Nozbe werkt op Mac, Windows, Android, iPad, iPhone en zelfs offline voor als je op reis bent. Je kunt je aanmelden met een Google- of Apple-login, dus je hoeft niet nog een login aan te maken.

Nozbe beste functies

De functie Inkomend toont de taken van vandaag, achterstallige taken en meldingen over alles wat je aandacht nodig heeft

Kalenders voor projectbeheer geven u de macht om te beslissen wat het belangrijkst is

Maak aparte Spaces voor uw persoonlijke en zakelijke taken (zodat werknemers niet per ongeluk persoonlijke taken zien zoals "Boek colonoscopie")

Nozbe beperkingen

Nozbe bevat geen tijdregistratie

Sommige gebruikers melden synchronisatieproblemen

Nozbe prijzen

**Gratis

Premium: $10/maand per gebruiker

Nozbe beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

8. Quire

Via Quire Quire is een van de beste OmniFocus-alternatieven ontworpen voor teamsamenwerking. De drag-and-drop functies en meerdere weergaven zijn perfect voor elk team, maar ze zijn ideaal voor Agile en Scrum in het bijzonder.

Quire gelooft zo in de kracht van de subtaak dat je er sub-subtaken mee kunt maken. En sub-sub-subtaken. Je krijgt het idee. Zo worden grote projecten opgedeeld in kleine, haalbare taken. ✅

Gebruik de Kanban-bordweergave om je werklast van je team te zien op één plek. De tijdlijnweergave (ook wel Gantt-diagramweergave genoemd) visualiseert mijlpalen om je team verantwoordelijk te houden. De Agenda-weergave is ook geweldig voor het organiseren van de planning en vergaderagenda's van je team.

Quire beste functies

Quire bevat herbruikbare sjablonen

Koppelingen delen met klanten of externe teams voor een snellere teamsamenwerking

Health Stats bewaakt de algemene gezondheid van elk teamlid en project

Quire beperkingen

Sommige gebruikers melden problemen met het navigeren door Workspaces

Andere gebruikers zeggen dat ze een manier willen om taakherinneringen in te stellen

Quire prijzen

**Gratis

Professioneel: $7,65/maand per gebruiker

$7,65/maand per gebruiker Premium: $13.95/maand per gebruiker

$13.95/maand per gebruiker Enterprise: $19,95/maand per gebruiker

Quire beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

9. Akiflow

Via Akiflow Akiflow is een geconsolideerde tool voor taakbeheer die taken uit andere samenwerkingstools combineert om uw workflow te stroomlijnen. Importeer taken uit Outlook, Asana, Todoist en talloze andere platforms naar Akiflow voor een eenduidig overzicht van alles.

Dit is een echte tijdsbesparing als je werkt met teams of klanten die verschillende taakbeheer apps gebruiken en je het zat bent om elke dag in te loggen bij vijf taakbeheerders.

We vinden het leuk dat Akiflow zo gericht is op vergaderingen. Het is verbonden met je agenda om beschikbaarheid te vereenvoudigen en het houdt zelfs rekening met tijdzones. Je kunt ook tijd blokkeren in je agenda om bepaalde taken af te handelen, waardoor je ononderbroken tijd hebt om je te concentreren op het echte werk. 💡

Akiflow beste functies

Blokkeer tijd in uw agenda voor de taken die er het meest toe doen

Gebruik slimme sneltoetsen om taken prioriteit te geven, te plannen of te sluimeren

Deel selectief uw beschikbaarheid voor vergaderingen

Akiflow beperkingen

De maandelijkse prijs van $25 is vrij hoog

Sommige gebruikers melden haperende integraties met derden

Akiflow prijzen

$24,99/maand per gebruiker

Akiflow beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (30+ beoordelingen)

5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

10. Todoist

Via Todoist Todoist verkoopt zichzelf als een gecombineerde takenbeheerder en to-do lijst app. Het is een serieuze tijdsbesparing voor mensen die een OmniFocus-alternatief willen dat zowel op kantoor als thuis werkt. Stel gewoon aparte werkruimten in en je houdt je werktaken gemakkelijk gescheiden van persoonlijke taken zoals "Breng Fluffy naar de dierenarts"

Todoist organiseert taken automatisch op datum. Bekijk wat je vandaag op je bord hebt liggen of bekijk de komende taken om te zien wat je nog te doen staat. Maar maak je geen zorgen; je kunt ook aangepaste filters instellen om je meest urgente taken te bekijken.

Todoist beste functies

Natuurlijke taalherkenning vult snel de details van je takenlijst in

Deel projecten met familie of collega's

Gebruik de sjablonengalerij voor het bijhouden van projecten, vergaderagenda's en meer

Todoist beperkingen

Taakherinneringen zijn alleen beschikbaar op Pro-plannen

Todoist prijzen

Beginner: Gratis

Gratis Pro: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (760 beoordelingen)

4.4/5 (760 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.250+ beoordelingen)

Ga met de To-Do app die alles doet

OmniFocus is op zichzelf een solide tool voor werkbeheer, maar het is niet alles. Of je nu een flexibeler platform wilt of gewoon meer functies nodig hebt, de OmniFocus alternatieven in deze gids brengen je waar je moet zijn. 🤸

Doe gerust je eigen onderzoek, maar als je meteen aan de slag wilt, kies dan voor ClickUp. Wij zijn zoveel meer dan een to-do list app. Onze geïntegreerde projectmanagementsoftware is een echte tijdsbesparing voor projectmanagers en bedrijfseigenaren.

ClickUp Tasks kan worden geïntegreerd met Docs, Whiteboards en zelfs ClickUp AI om u te helpen beter werk te leveren in minder tijd. Probeer het gratis uit om het verschil te zien en meld u nu aan voor ClickUp !