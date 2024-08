10 Beste Google Taken Alternatieven en Concurrenten in 2024

Hallo, liefhebbers van Google Taken! Hoewel Google Taken een go-to is voor veel mensen voor een eenvoudige manier om hun dagelijkse sleur te beheren, biedt het misschien niet alles wat je zoekt. Heb je meer functies nodig? Op zoek naar iets met een beetje meer oomph? Maak je geen zorgen; er zijn genoeg alternatieven voor Google Taken om je te helpen productiever te zijn .

We hebben de uitgestrektheid van het internet uitgekamd en de top 10 Google Tasks-concurrenten gevonden om u te helpen sneller werken in 2024. Laten we erin duiken!

Wat moet je zoeken in Google Tasks Alternatieven?

Idealiter zou je nieuwe tool gebruiksvriendelijk moeten zijn, robuuste functies voor taakbeheer moeten hebben en naadloze integraties moeten bieden met andere software die je gebruikt.

Apps voor taakbeheer moeten je helpen moeiteloos taken te maken en te beheren, met geavanceerde opties voor het instellen van prioriteiten, afhankelijkheden en deadlines.

Bovendien zou het geweldig zijn als je tool samenwerking mogelijk maakt en aanpasbare weergaven biedt. Je wilt software die hard voor jou werkt, niet andersom, toch?

De 10 beste alternatieven voor Google Tasks in 2024

Bereid je voor op het inschakelen van je productiviteitsboosters met deze 10 beste alternatieven voor Google Taken.

Taken slepen en neerzetten op een ClickUp-tabelweergave voor eenvoudige organisatie

Zeg hallo tegen ClickUp - uw nieuwe beste vriend in productiviteit! ClickUp is niet alleen een hulpmiddel voor taakbeheer maar een alles-in-één werkruimte en een van de beste tool voor projectbeheer s op de markt. Het houdt je projecten op schema en je hoofd opgeruimd.

Met een uitgebreide set functies zoals taakafhankelijkheden, aangepaste statussen en een robuust commentaarsysteem kan ClickUp zich aanpassen aan elke workflow, persoonlijk of teamgericht.

Je zult merken dat het een duidelijke organisatie heeft die je helpt om je takenlijst netjes en onder controle te houden, terwijl de zeer gebruiksvriendelijke interface het makkelijk maakt om te navigeren. De weergavemogelijkheden zijn ongeëvenaard, zodat u taken kunt aanmaken en visualiseren op de manier die het beste bij u past hoe u prioriteit geeft aan werk .

En met de mogelijkheid om taken op meerdere apparaten te synchroniseren, kun je ervoor zorgen dat je productiviteit hoog blijft, of je nu achter je bureau zit of onderweg bent.

Het is flexibel, heeft aanpasbare sjablonen en zit boordevol functies, of u nu een team van één of 100 mensen hebt. Van het toewijzen van taken tot het organiseren van documenten, met ClickUp zit je goed. En het beste deel? Het integreert met zowat elke app die je al gebruikt.

ClickUp's beste functies:

Organiseer je werk metClickUp Taken en geneste subtaken voor gedetailleerd projectbeheer

Schakel tussen weergaven zoals Lijst, Bord, Gantt, Kalender, Kaart en meer

Beheer taken met statussen, tags en andere aangepaste velden

Bespreek taken direct op het platform en deel je werk met je andere teamleden

Naadloos synchroniseren met Google Agenda, Slack, Zapier en meer dan 1000 andere apps

Heel veelsjablonen voor taakbeheer om het organiseren van je leven gemakkelijk en leuk te maken

ClickUp's beperkingen:

Een lichte leercurve vanwege de uitgebreide lijst met functies

Sommige gebruikers vinden de mobiele app niet zo robuust als de desktopversie

ClickUp's prijzen:

Gratis voor altijd

Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

ClickUp's beoordelingen en recensies:

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. TickTick

Via TickTick Enter TickTick, een tool voor taakbeheer ontworpen om projectprioritering eenvoudiger.

Het combineert eenvoud en functionaliteit en biedt een intuïtieve interface waarin je al je taken kunt organiseren, ongeacht hun aard.

Je zult de ingebouwde Pomo-timer waarderen, die een productieve werkstijl stimuleert door gebruik te maken van de Pomodoro techniek. Je kunt niet alleen snel terugkerende taken en herinneringen toevoegen, maar je kunt ze ook categoriseren voor een beter beheer.

Het is de ideale tool om persoonlijke taken en professionele verantwoordelijkheden moeiteloos te combineren.

Vergelijk_ TickTick naar Todoist !

TickTick's beste functies

Verschillendeprioriteitsniveaus aan je taken

Automatisch gegenereerde lijsten zoals "Vandaag" en "Week" helpen bij het organiseren van taken

Volg de Pomodoro techniek, een van de ultiemeproductiviteitstips voor beter tijdbeheer

Deel taakbeschrijvingen en lijsten met teamleden

TickTick's beperkingen

Gebrek aan gedetailleerde functies voor projectbeheer

Premium functies zijn duur in vergelijking met concurrenten

TickTick's prijzen

Gratis

Premium: $27,99/jaar

TickTick's beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (80+ beoordelingen)

: 4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

Probeer deze TickTick concurrenten !

3. Todoist

via Todoist Dit alternatief voor Google Tasks is een productiviteitsverhoger.

Het biedt een minimalistische interface, Todoist richt zich op het helpen beheren van je to-dos zonder enige afleiding. De functie voor snel toevoegen is een game-changer, waarmee je in een oogwenk taken kunt toevoegen.

Met het Karma-puntensysteem kun je je productiviteit bijhouden en er zelfs een spelletje van maken.

De intelligente invoer herkent en categoriseert je taken automatisch, waardoor organisatie een fluitje van een cent wordt.

Todoist's beste functies

Groepeer taken binnen een project voor eenvoudige navigatie

Voeg opmerkingen of bestanden toe aan elke taak

Snel taken toevoegen met natuurlijke taalverwerking

Gamify productiviteit met punten voor voltooide taken

Todoist's beperkingen

Beperkte functies in de gratis versie

Sommige gebruikers vinden de zoekfunctionaliteit een beetje basic

Todoist's prijzen

Gratis

Pro : $4/maand per gebruiker

: $4/maand per gebruiker Zakelijk: $6/maand per gebruiker

Todoist's beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (700+ beoordelingen)

: 4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

4. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus is de perfecte mix van verfijning en eenvoud, exclusief gebouwd voor Apple-gebruikers en is het ideale alternatief voor Google Tasks.

Dit Google Tasks-alternatief biedt op context gebaseerde organisatie, zodat je taken ziet die relevant zijn voor je huidige context.

Een van de opvallende functies is Siri-integratie, waardoor je snel taken kunt toevoegen via spraakopdrachten. Het verfijnde maar strakke ontwerp helpt je om complexe projecten te beheren zonder dat je je overweldigd voelt.

De beste functies van OmniFocus

Taken prioriteren op basis van locatie, tool of persoon

Projecten regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat er niets tussenkomt

Aankomende taken in de agenda bekijken

Snel taken toevoegen met Siri

Terugkerende taken instellen met slechts een paar klikken

De beperkingen van OmniFocus

Alleen beschikbaar op Apple-apparaten

Het kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers vanwege de complexe functies

Prijzen van OmniFocus

Abonnement : $9,99/maand per gebruiker

: $9,99/maand per gebruiker Standaard : $49,99 eenmalige aankoop

: $49,99 eenmalige aankoop Pro: $99,99 eenmalige aankoop

OmniFocus's beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (50+ beoordelingen)

: 4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

Bekijk de_ **Beste OmniFocus alternatieven !

5. Microsoft To-Do

via Microsoft Microsoft To-Do is super eenvoudig, maar dat betekent niet dat het een onderdeurtje is op het gebied van functies.

Als Microsoft-product integreert het naadloos met andere diensten van de techgigant. To-Do is een eenvoudige oplossing om je productiviteit te verhogen.

Je vindt hier geen rommelige werkruimte of complexe functionaliteiten. In plaats daarvan vind je een Google Tasks-concurrent die een ongecompliceerde, probleemloze taakbeheerervaring biedt.

De beste functies van Microsoft To-Do

Plan je dag met een gepersonaliseerdedagelijkse planner* Krijg slimme suggesties voor taken om toe te voegen aan uw Mijn dag

Samenwerken aan taken met anderen

Synchroniseert met Outlook Taken

De beperkingen van Microsoft To-Do

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface minder intuïtief dan Google Taken

Microsoft To-Do's prijzen

**Gratis

Microsoft To-Do's beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (60+ beoordelingen)

: 4.4/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

Probeer deze Microsoft To-Do alternatieven !

6. Taak

via Taak Maak kennis met Taskque, een krachtige productiviteitstool dat uitblinkt in workflowautomatisering. Het stroomlijnt het taakbeheer, waardoor teams gemakkelijker kunnen samenwerken.

Je krijgt in één oogopslag een overzicht van al je taken en met de functie voor resourcebeheer kun je moeiteloos resources beheren en toewijzen.

Wat Taskque onderscheidt als een app voor taakbeheer is de focus op het verbeteren van de productiviteit; elke functie helpt je om meer gedaan te krijgen en taken in minder tijd af te ronden.

Taskque's beste functies

Taken automatiseren en productiviteit maximaliseren

Krijg een overzicht van al je taken

Communiceer en werk samen in het taakvenster

Moeiteloos resources beheren en toewijzen

Taskque's beperkingen

Beperkte integraties met andere tools

Taskque's prijzen

Basic : Gratis

: Gratis Zakelijk: $5/maand per gebruiker

Taskque's beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (6+ beoordelingen)

: 4.1/5 (6+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2+ beoordelingen)

7. MeisterTask

via MeisterTask Met zijn aantrekkelijke visuele ontwerp en flexibele projectborden tilt MeisterTask samenwerking naar nieuwe hoogten.

Het maakt taakautomatisering mogelijk, waardoor terugkerende taken minder vervelend worden. Maar het gaat niet alleen om het beheren van taken; MeisterTask kan ook worden geïntegreerd met MindMeister om taken te maken van mindmaps.

Het gebeurt niet elke dag dat je een tool vindt die zowel een plezier is om naar te kijken als een krachtpatser in functionaliteit.

MeisterTask's beste functies

Taken visualiseren met aanpasbare Kanban-borden

Stappen in je workflow automatiseren voor terugkerende taken

Een taak maken vanuit een mindmap via MindMeister

Bijhouden hoeveel tijd aan elke taak is besteed

De beperkingen van MeisterTask

Sommige functies zoals Gantt-diagrammen en subtaken zijn niet beschikbaar

De rapportagemogelijkheden zouden robuuster kunnen zijn

MeisterTask's prijzen

Basis : Gratis

: Gratis Pro : $11,99/maand per gebruiker

: $11,99/maand per gebruiker Zakelijk : $23,99/maand per gebruiker

: $23,99/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met MeisterTask voor prijzen

MeisterTask's beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (100+ beoordelingen)

: 4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

8. Toodledo

via Toodledo Toodledo onderscheidt zich door zijn uitgebreide functies die verder gaan dan eenvoudig taakbeheer.

Deze tool rust je uit met een gewoonte tracker, een outlining tool en de mogelijkheid om herinneringen in te stellen in verschillende formaten. Het is een alles-in-één oplossing waarmee je je dag effectief kunt organiseren en je voortgang in de loop van de tijd kunt bijhouden.

Als je elk aspect van je dag wilt stroomlijnen, dan is Toodledo jouw tool.

Toodledo's beste functies

Volg je gewoonten in de loop van de tijd en meet je vooruitgang

Organiseer je ideeën met gestructureerde overzichten

Ontvang herinneringen via e-mail, sms of pushmeldingen

Lijsten delen en taken aan anderen toewijzen

Toodledo's beperkingen

De gebruikersinterface kan voor sommige gebruikers gedateerd overkomen

De leercurve kan steil zijn door de vele functies

Toodledo's prijzen

Gratis

Standaard : $3,99/maand per gebruiker

: $3,99/maand per gebruiker Plus : $5,99/maand per gebruiker

: $5,99/maand per gebruiker Zakelijk: Neem contact op met Toodledo voor prijzen

Toodledo's beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (40+ beoordelingen)

: 4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

9. Joplin

Via Joplin Joplin is de manusje-van-alles onder de taakbeheertools. Het is een open-source app die notities en to-dos verwerkt en je privacy beschermt met end-to-end encryptie.

Hoewel Joplin misschien de speciale taakbeheerinterface mist die anderen wel hebben, compenseert het dit met een flexibele, aanpasbare tool die je gegevensprivacy respecteert.

Voor degenen die de voorkeur geven aan een doe-het-zelf-aanpak, is Joplin een solide keuze.

De beste functies van Joplin

Gratis te gebruiken en aan te passen

Alle notities worden geschreven en weergegeven in Markdown

Synchroniseert met meerdere cloudservices

Clip webpagina's direct in je notities

Joplins beperkingen

Mist een speciale interface voor taakbeheer

De gebruikersinterface zou intuïtiever kunnen

Joplin's prijzen

Basic : $1,99/maand per gebruiker

: $1,99/maand per gebruiker Pro : $5,99/maand per gebruiker

: $5,99/maand per gebruiker Teams: $7,99/maand per gebruiker

Joplin's beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. Super Productiviteit

via Super productiviteit Super Productivity is een ongecompliceerd hulpmiddel voor taakbeheer dat toch indruk maakt. Deze app biedt een unieke functie voor het bijhouden van afleidingen waarmee je afleidende activiteiten kunt registreren en kunt leren hoe je ze kunt vermijden. Met de geïntegreerde tijdregistratie kun je bijhouden hoeveel tijd je aan afzonderlijke taken besteedt.

Bovendien kun je met de projectbeheerfunctie meerdere projecten afhandelen zonder je overweldigd te voelen. Eenvoud en kracht in één pakket.

Super Productivity's beste functies

Log afleidende activiteiten en leer hoe u ze kunt vermijden

Geïntegreerde tijdregistratie met een werklogboek, Pomodoro-timer en pauzeherinneringen

Synchroniseer uw gegevens op meerdere apparaten

Eenvoudig meerdere projecten beheren

De beperkingen van Super Productivity

Vereist enige handmatige installatie en configuratie

Niet geschikt voor grote teams

Super Productivity's prijzen

**Gratis

Super Productivity's beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Op zoek naar meer hulpmiddelen voor taken? ***Kijk ook eens naar deze Taskade alternatieven* !

Klaar om uw Google Taken Alternatief te kiezen?

En daar heb je het dan: 10 solide alternatieven voor Google Tasks, klaar om je productiviteit in 2024 de hoogte in te jagen. Elke tool heeft unieke sterke punten en eigenaardigheden, dus de juiste keuze hangt af van wat je zoekt.

Als je nog steeds twijfelt over welke taak of projectmanagementtool om te kiezen, onthoud dan dat de beste taakmanager of projectmanagementtool degene is die past bij jouw behoeften, budget en werkstijl.

En als u uw productiviteit wilt opvoeren, moet u zeker eens kijken naar ClickUp. Van het toewijzen van taken, tijdregistratie en het stellen van prioriteiten tot aangepaste weergaven en robuuste integraties, ClickUp heeft alles wat u nodig hebt om georganiseerd te blijven, de bestede tijd bij te houden en meer gedaan te krijgen.

Ontdek onze functies voor taakbeheer om te zien hoe ClickUp uw workflow kan transformeren en u kan helpen uw takenlijst te overwinnen als nooit tevoren. Op een productievere jij!