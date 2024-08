10 beste TickTick alternatieven voor het beheren van taken in 2024

Het afvinken van taken op een takenlijst is een van de eenvoudige maar o zo bevredigende geneugten van het leven! 😌

To-do lijstjes zijn de afgelopen jaren behoorlijk geëvolueerd - in plaats van een pen en een stuk papier heb je nu high-end digitale platforms zoals TickTick om je op schema te houden en de klus te klaren! ✔️✔️

TickTick biedt ongelooflijke veelzijdigheid als een hulpmiddel voor het beheren van persoonlijke en zakelijke taken. Je kunt erop vertrouwen dat je intimiderende projecten kunt opsplitsen in behapbare stukken werk, herinneringen kunt instellen, de samenwerking tussen teams kunt bevorderen via gedeelde lijsten en agenda's en nog veel meer.

Maar wat als TickTick voor jou niet aan alle eisen voldoet? Gelukkig zijn er genoeg opties!

We hebben de top TickTick alternatieven onderzocht en een overzicht gemaakt van hun functies, voor- en nadelen. Bekijk ze en vind de perfecte sidekick voor jouw tijd- en taakbeheer! ⏱️

Wat moet je zoeken in TickTick alternatieven?

Bij het kiezen van je volgende takenbeheerder productiviteits- of projectbeheertool, dan zouden de volgende functies op je radar moeten staan:

Taakprioritering: Met de app kun jetaken prioriterenwaardoor het gemakkelijk is om iedereen op de hoogte te houden van aankomende deadlines en doelen Taakcategorisatie: Met de nieuwe tool kunt u uw taken groeperen, filteren en snel terugvinden. Dit helpt om een groot doel op te splitsen in kleinere, beheersbare taken, vooral voor complexe projecten Automatisering: De app moet je tijd vrijmaken door repetitieve taken te automatiseren Tijd schatten en bijhouden: Je moet taken kunnen visualiseren, herinneringen en meldingen kunnen instellen en de voortgang kunnen bijhouden om in de focusmodus te blijven Uitgebreide integraties: De app moet integreren met je bestaande softwarestack, maar nog steeds werken vanaf één platform om te voorkomen datwisselen van context6. Responsieve klantenondersteuning: De beste projectmanagementplatforms bieden snelle hulp via chat en e-mail voor samenwerking in realtime

De 10 beste TickTick alternatieven om te gebruiken in 2024

Er zijn verschillende redenen waarom gebruikers op zoek gaan naar een TickTick alternatief. Sommigen willen een uitgebreider gratis plan, terwijl anderen de voorkeur geven aan een soepelere interface. Veel groeiende startups hebben een krachtiger productiviteitstool die een grotere werklast aankunnen naarmate hun bedrijf groeit.

Met verschillende behoeften in gedachten hebben we de top 10 TickTick alternatieven geselecteerd, elk vol met functies die je werkdag opfleuren en je productiviteit verhogen. 🔋

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een van de beste TickTick-alternatieven om complexe projecten af te handelen en wordt gebruikt als productiviteitstool bij uitstek door enkele van de grootste spelers in het spel, zoals Google, Netflix, Airbnb en Nike.

Het platform biedt een wereldklasse oplossing voor taakbeheer met belangrijke functies ontworpen om de productiviteit te verhogen en workflows stroomlijnen. ClickUp is geen eenvoudige tool voor taakbeheer, het is krachtig taakprioritering functies zijn tot in de puntjes beheerst dankzij een kleurgecodeerd systeem waarmee het herkennen van taken met de hoogste prioriteit een fluitje van een cent is.

Met ClickUp's AI-assistent kunt u 3x efficiënter werken aan specifieke workflows omdat hij taken kan samenvatten of actiepunten kan halen uit ClickUp Documenten voor jou!

Hoe zit het met terugkerende taken ? ClickUp helpt u!

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Het platform kunt u automatiseren vrijwel alles-van alledaagse opdrachten tot volledige processen- kostbare tijd besparen en uw team kan zich richten op zinvoller werk. Met ClickUp is het instellen en volgen van doelen naadloos.

Als u met meerdere teamleden samenwerkt, kunt u ook opmerkingen omzetten in taken en ervoor zorgen dat er geen actiepunt verloren gaat in de communicatie! Het goede nieuws is dat u geen bedrijfsreus hoeft te zijn met uitgebreide processen en workflows om te kunnen profiteren van ClickUp.

En als u een klein bedrijf, startup of freelancer bent, kunt u de takenlijstfuncties van het platform gebruiken om uw werklast onder controle te houden.

ClickUp beste functies

Kladblok voorchecklists en to-do-lijstjes* Ingebouwde sjablonen voor efficiënte to do lijst beheer en taakbeheer

Meerdere weergaven om taken te overzien (zoals Lijst-, Kanban- of Tabelweergave)

Inheemse tijdregistratie

Whiteboards en Mindmaps om uw ideeën te visualiseren en om te zetten in taken

Uitgebreide automatiseringsmogelijkheden

Integraties met 1000+ apps en samenwerkingstools

Aanpasbare herinneringen en meldingen om deliverables bij te houden

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de tijdrapporten moeilijk te lezen

De overvloed aan functies kan leiden tot een steilere leercurve

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Zakelijk Plus : $19/maand per gebruiker

: $19/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met deverkoopteam voor een prijsplan op maat van uw behoeften

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Todoist

via Todoist Todoist is geliefd bij miljoenen bedrijven, waaronder grootmachten als Amazon, Facebook en Disney, en biedt een gebruiksvriendelijke taakbeheerervaring met een strak ontwerp en een eenvoudige interface.

Zoals de naam al suggereert, is Todoist een functionele to-do lijst app gericht op eenvoud. De functies omvatten terugkerende deadlines, taaklabels, prioriteiten en mobiele apps voor alle apparaten. Met de premium versie krijg je herinneringen, thema's en taaksamenwerking via e-mail. 📩

Met de natuurlijke taalverwerking van Todoist kun je snel taken aanmaken, labelen en prioriteren met eenvoudige opdrachten. Het platform biedt 50+ sjablonen voor verschillende behoeften-van het monitoren van je advertentiecampagnes tot het inwerken van nieuwe medewerkers!

Todoist is oorspronkelijk ontworpen voor individuele gebruikers, maar breidt nu zijn functies uit voor kleine teams. In tegenstelling tot ClickUp heeft deze takenlijst-app een beperkte set functies, dus sommige gebruikers vinden Todoist meer geschikt voor persoonlijk gebruik.

Todoist beste eigenschappen

85 integraties (je kunt aangepaste integraties maken via API)

Grote sjabloonbibliotheek

Natuurlijke taalverwerking

Bestanden en producten delen op meer dan 10 platforms

Kleurcodering beschikbaar voorprioriteitsniveaus op het to-do lijst platform

Todoist beperkingen

Staat niet toe dat meerdere personen een taak toewijzen in vergelijking met andere beste alternatieve tools

Beperkte weergavetypen: er is bijvoorbeeld geen kalenderweergave

Sommige zakelijke gebruikers vinden de functies beperkt

Todoist prijzen

**Gratis

Pro: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Zakelijk: $6/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (700+ beoordelingen)

4.4/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.000+ beoordelingen)

Vergelijk_ Todoist Vs TickTick !

3. Taskade

via Taskade Taskade is een robuuste outliner-app gebouwd met teams in het achterhoofd, vooral degenen die op afstand werken. Met Taskade kan je team de kracht van AI benutten om:

Taken toe te voegen, zelfs terugkerende, met behulp van natuurlijke taal (zoals "herinner me elke vrijdag")

Taken organiseren en herschikken

Aangepaste sjablonen genereren

Taskade zit boordevol functies om het maken van notities te vereenvoudigen en to-do lijsten en projecten te genereren. Elk team of project krijgt een dedicated workspace, zodat teamgenoten kunnen werken en chatten in hetzelfde venster - zeg maar dag tegen de rommel en hallo tegen gefocust teamwerk! Bovendien is er een Kanban-bord voor een visueel overzicht van de werklast van je team, zodat je gemakkelijk kunt zien wie wat doet en wanneer. 🤓

Hoewel Taskade uitblinkt als teamgerichte taakbeheerder en visuele planningstool zou het een paar meer native integraties kunnen gebruiken om meer gebruikers aan te trekken.

Taskade beste eigenschappen

Speciale werkruimten

AI-gebaseerde tasking-functies

Natuurlijke taalverwerking

Samenwerking in realtime met in-app messaging en videochats

Afteltimers voortijdmanagement* Kanban-stijl overzicht

Taskade beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Relatief weinig native integraties

Taskade prijzen

Gratis

Starter: $4/maand voor 3 gebruikers

$4/maand voor 3 gebruikers Plus: $8/maand voor 5 gebruikers

$8/maand voor 5 gebruikers Pro: $19/maand voor 20 gebruikers

$19/maand voor 20 gebruikers Zakelijk: $49/maand voor 50 gebruikers

$49/maand voor 50 gebruikers Ultiem: $99/maand voor 100 gebruikers

$99/maand voor 100 gebruikers Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Taskade beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Taskade alternatieven !

4. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus, onderdeel van The Omni Group, is in de eerste plaats een taakbeheerder die is ontworpen voor het Apple-ecosysteem. Het biedt speciale edities voor iPhone-gebruikers en integreert naadloos met Siri. Voeg taken toe met spraakopdrachten en zie ze meteen verschijnen in je OmniFocus-takenlijst! 🤖

OmniFocus stopt niet bij het aanmaken van taken. U kunt taken organiseren in projecten, ze taggen zodat u ze gemakkelijk terugvindt en gedetailleerde notities toevoegen voor de context. De ingebouwde perspectieven bieden verschillende lenzen om uw taken te bekijken op basis van waar u zich op wilt concentreren.

De Voorspellingsfunctie geeft bijvoorbeeld uw komende taken en agendagebeurtenissen chronologisch weer, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de dag of week die voor u ligt.

OmniFocus beste functies

Bevat de mogelijkheden van Siri

Offline toegang

Versleutelde synchronisatie op alle apparaten om projecten te beheren

Batchbewerking om meerdere taken te selecteren en ze allemaal tegelijk te wijzigen

OmniFocus-beperkingen

De meeste functies werken alleen op Apple-apparaten

Beperkte samenwerkingsfuncties

Prijzen van OmniFocus

Voor het web: $4,99/maand

$4,99/maand Pro-abonnement: $9,99/maand

$9,99/maand V3 Standaard Licentie: $49,99-eenmalige betaling

$49,99-eenmalige betaling V3 Pro-licentie voor iPhone en iPad: $99,99 eenmalige betaling

$99,99 eenmalige betaling V3 Pro-licentie: $99,99 eenmalige betaling

OmniFocus beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

4.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (70+ beoordelingen)

Bekijk deze_ OmniFocus alternatieven !

5. MeisterTask

via MeisterTask Heb je je ooit overweldigd gevoeld door een kolossale taak, niet wetend waar je moet beginnen en constant twijfelend of je iets over het hoofd ziet? De functie meerdere checklists van MeisterTask verdeelt die overweldigende opdrachten in behapbare brokken, zodat je geen enkel detail over het hoofd ziet.

Stel je voor dat je jongleert met een reeks taken voor proces in kaart brengen elk met een eigen deadline en subtaken. Met MeisterTask kun je meerdere actie-items toevoegen om je voortgang organisch bij te houden. Dat klopt, die achterstallige opdrachten zullen je rechtstreeks vanaf je projectbord aanstaren! 👀

Met de ingebouwde tijdregistratie van MeisterTask kun je bijhouden hoe lang elke taak duurt en de prestaties van je team optimaliseren. Het platform staat echter maar één assignee per taak toe, wat een deuk in je samenwerkingsplannen kan slaan.

MeisterTask beste functies

Eenvoudige tool voor taakbeheer integreert met meer dan 5000 andere apps via Zapier

Eenvoudig taken/subtaken instellen om georganiseerd te blijven

Ingebouwde tijdregistratie

Meerdere aanpassingsopties

MeisterTask beperkingen

Zou meer opties kunnen gebruiken voor het instellen van terugkerende taken

Sommige gebruikers melden dat het taaksorteersysteem niet erg geavanceerd is en een functie voor het stellen van prioriteiten mist

MeisterTask prijzen

Basis: Gratis

Gratis Pro: $11,99/maand per gebruiker

$11,99/maand per gebruiker Zakelijk: $23,99/maand per gebruiker

$23,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor een prijsplan op maat

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

MeisterTask beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (160+ beoordelingen)

4.6/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.100+ beoordelingen)

6. Toggl

via Toggl Toggl biedt twee producten om uw werk te optimaliseren: Toggl Track voor tijdregistratie en Toggl Plan voor werkplanning en taakbeheer.

Met Toggl Plan kunt u taken plannen, toewijzen en bijhouden op een tijdlijn met een paar klikken of een snelle drag-and-drop. Je kunt er ook het volgende mee visualiseren werkschema van je team visualiseren en laat mogelijke overlappingen zien als de toewijzing van taken botst met andere projecten, vrije tijd of vakanties.

Toggl Plan vereenvoudigt de communicatie door alle taakgerelateerde informatie, bestandsbijlagen, checklists en feedback centraal bij te houden. Toggl Plan integreert ook met Toggl Track, zodat u uw taken eenvoudig kunt timen binnen Toggl Plan.

Met de mobiele apps van Toggl voor iOS en Android kun je onderweg taken beheren, maar het is de moeite waard om op te merken dat ze niet volledig .

Toggl beste functies

Kleurgecodeerde mijlpalen

Eenvoudig, gebruiksvriendelijk ontwerp

Mobiele apps

Visueel beheer van werklast

Aangepaste taakworkflows

Toggl-beperkingen

Beperkte integratiemogelijkheden

Eerdere boekingen bekijken kan ingewikkeld zijn

Toggl prijzen

Toggl Track Gratis

Toggl Track Starter: $9/maand per gebruiker

$9/maand per gebruiker Toggl Track Premium: $18/maand per gebruiker

$18/maand per gebruiker Toggl Track Enterprise: Neem contact op met Toggl voor een prijsplan op maat

Neem contact op met Toggl voor een prijsplan op maat Toggl Plan Team: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Toggl Plan Zakelijk: $13,35/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Toggl beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

7. Evernote

via Evernote We weten al van de toegewijde fanbase Evernote won als app voor het maken van notities maar het platform is nu geëvolueerd naar een alles-in-één tool voor taakbeheer. De nieuw geïntroduceerde Tasks-functie omvat het maken van notities en het voltooien van taken voegt taken direct toe aan je notities, zodat je niet hoeft te schakelen tussen je notitie-app en een aparte taakmanager. 📓

Samenwerkingsfuncties zijn beschikbaar voor gebruikers die zich abonneren op de duurdere plannen. Je kunt taken toewijzen, de voortgang ervan bekijken en zelfs je notities aan andere applicaties koppelen samenwerkingstools zoals Google Drive, Gmail, Outlook, Slack en Microsoft Teams.

De functies voor taakbeheer van Evernote zijn misschien wel het beste voor diegenen die het al gebruiken voor het maken van notities. Dat gezegd hebbende, verbleekt de gratis versie van het platform in vergelijking met wat andere tools voor tijdbeheer aanbieden.

Evernote beste functies

Snel terugkerende taken instellen

Efficiënt taken sorteren en filteren

Offline toegang

Eenvoudige integratie met samenwerkingsplatforms zoals Microsoft Teams

Zoeken op trefwoord in afbeeldingen, documenten en PDF's

Beperkingen van Evernote

Synchronisatie kan traag zijn

Duur in vergelijking met vergelijkbare oplossingen

Evernote prijzen

**Gratis

Persoonlijk: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Professioneel: $17,99/maand per gebruiker

$17,99/maand per gebruiker Teams: $19,99/maand per gebruiker, minimaal twee gebruikers

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1900+ beoordelingen)

4.4/5 (1900+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.000+ beoordelingen)

8. SmartTask

via SmartTask SmartTask heeft vele petten op. Het bevat takenbeheer, projectbeheer en CRM-mogelijkheden op één plek. Het is voornamelijk ontworpen voor personeelsbeheer en personeelsplanning .

SmartTask heeft een intuïtief taakbeheersysteem: voeg taken direct toe in de app of via het doorsturen van e-mails. Je kunt zelfs afhankelijkheden opgeven voor gerelateerde taken die in een bepaalde volgorde moeten worden voltooid.

Dankzij herinneringen voor mobiel, desktop en e-mail zorgt het platform ervoor dat geen enkele belangrijke taak over het hoofd wordt gezien. Met het taggingsysteem kun je gelijksoortige opdrachten filteren over verschillende projecten. Het herschikken van taken is heel eenvoudig dankzij de drag-and-drop functionaliteit.

Je kunt de tijd die je aan taken besteedt handmatig bijhouden of met een timer, al is dit alleen beschikbaar als betaalde functie. SmartTask biedt momenteel 13 native integraties.

SmartTask beste functies

Geavanceerd filteren van taken

Communicatiefuncties zoals commentaar geven op taken, chatten en videovergaderen

Vijf aanpasbare weergaven

Tijdregistratie beschikbaar voor betaalde gebruikers

SmartTask-beperkingen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface een beetje ingewikkeld

Mobiele apps kunnen soms vertragen

Beperkte native integraties

SmartTask-prijzen

Gratis voor altijd

Premium: $7,98/maand per gebruiker

$7,98/maand per gebruiker Zakelijk: $10,98/maand per gebruiker

$10,98/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met SmartTask voor meer informatie

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

SmartTask beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (60+ beoordelingen)

4,5/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

9. Google-taken

via Google-takenGoogle Taken is beschikbaar als gratis standalone app voor Android en iOS en integreert netjes in de Google Workspace-omgeving op het web.

Met deze gebruiksvriendelijke tool kun je taken sorteren, beheren en markeren als voltooid binnen verschillende lijsten. Bovendien kun je hiermee Google Chat-berichten omzetten in taken, prioriteitsopdrachten toewijzen en ze organiseren in lijsten.

Google Tasks verhoogt de gemaksfactor door je in staat te stellen herinneringen in te stellen met behulp van spraakopdrachten via Google Assistant.

Hoewel het misschien niet beschikt over een scala aan geavanceerde functies, maakt het ongecompliceerde ontwerp het een toegankelijke optie voor diegenen die op zoek zijn naar een basisch maar efficiënt hulpmiddel voor taakbeheer.

Google Tasks beste functies

Maakt deel uit van het Google Workspace ecosysteem voor samenwerking

Taken verschijnen in het zijpaneel van Gmail

Maakt het mogelijk chatberichten om te zetten in taken

Functies voor taakprioritering

Beperkingen van Google Taken

Geen aanpassingsopties

Online toegang en een Google-account vereist

Prijzen van Google Taken

**Gratis

Google Taken beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

4.2/5 (10+ beoordelingen) TrustRadius: 7.9/10 (40+ beoordelingen)

10. Elke.do

via Een.doen Of je nu persoonlijke taken beheert of een teamproject leidt, Any.do helpt je. Gebruik het als een takenlijst met onbeperkt aantal taken en subtaken-premium abonnees kunnen ook terugkerende taken maken en ze labelen met kleurmarkeringen.

Voor teams zijn er functies voor samenwerking en projectbeheer. Je kunt taken en subtaken toewijzen, vervaldatums delen en in realtime discussies voeren met je teamleden dankzij de chatfunctie.

Je kunt taken synchroniseren op al je apparaten en ze ordenen op prioriteit en categorie. Any.do's herinneringen werken met Amazon Alexa, Google Assistant en Siri, maar je moet de vervaldatum dubbel controleren-als je niet oppast, kan elke taak die je toevoegt vandaag af zijn!

Any.do beste functies

100+ workflowsjablonen

Herinneringen synchroniseren op verschillende apparaten

Taken met kleurmarkering

Verbindt met meer dan 5.000 apps via Zapier

Any.do beperkingen

Sommige gebruikers vinden het onhandig dat de standaardvervaldatum voor nieuwe taken "vandaag" is

Het verwijderen van voltooide taken kan omslachtig zijn

Any.do prijzen

Persoonlijk: Gratis

Gratis Premium: $3/maand

$3/maand Teams: $5/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Any.do beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (190+ beoordelingen)

4.1/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (160+ beoordelingen)

Vind het beste TickTick alternatief voor jouw team

Het jongleren van taken is als het hoeden van katten - het kan er wild aan toe gaan! 🐱

Apps voor taakbeheer schieten te hulp en veranderen chaotische taken in een symfonie van productiviteit. Onze beste TickTick alternatieven zijn de superhelden in dit verhaal!

Kies er eentje uit en je bent in een mum van tijd klaar voor ninja prioriteiten stellen, magische samenwerking, tijdregistratie en integratie superkrachten! 🔥