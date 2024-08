TickTick vs. Todoist: Welke app voor takenlijsten is beter? 2024

Van vergaderingen tot presentaties tot projecten, je hebt veel op je bordje. Je bent een ijverige werkbij, maar het kan lastig zijn om je werklast te beheren zonder een goede app voor je takenlijst. 🐝

Het lijkt wel of er tegenwoordig overal een app voor is, en software voor taakbeheer is geen uitzondering.

Als je op zoek bent naar een app om je to-dos te beheren, ben je misschien al apps als TickTick en Todoist tegengekomen. Hoewel deze productiviteitsdynamo's een aantal functies delen, hebben ze hun voor- en nadelen.

In deze gids nemen we je mee door de ultieme vergelijking tussen TickTick en Todoist. Kom meer te weten over hun functies, prijzen en welke van de twee de beste app voor Taakbeheer is - plus een bonuskandidaat die je versteld zal doen staan! 🧦

Wat is Todoist?

Via TodoistTodoist is een app voor Taakbeheer die wordt gebruikt door meer dan 100.000 organisaties over de hele wereld. Het blinkt uit in het beheren van dagelijkse taken en is een droom voor het afhandelen van complexe projecten. Gebruik de app voor het instuderen van een grote presentatie op het werk of om je volgende epische roadtrip te abonneren. 🚗

Op het gebied van samenwerking in teams todoist heeft alles wat je nodig hebt om te slagen. Maak projecten, maak nieuwe taken met deadlines en wijs ze toe aan jezelf of aan mensen in je team.

Met elke Todoist taak kun je bestanden delen, chatten met je team en de voortgang bijhouden. Als je een manager bent, kun je de productiviteitsstatistieken van je team bekijken via het prestatiedashboard, wat perfect is als je de werklast opnieuw moet verdelen over minder drukke leden van je team.

Todoist heeft voornamelijk een lijstweergave, maar biedt ook een Trello -slepen en neerzetten Kanban-bord Weergave als je daar de voorkeur aan geeft. Er is zelfs een kalenderweergave die geplande Todoist taken in je kalender weergeeft.

Todoist functies

Hoewel je Todoist zeker kunt gebruiken voor het bijhouden van persoonlijke doelen en taken, zijn de krachtige functies het meest geschikt voor professionele teams met complexe projecten. Hier volgt een overzicht van de beste functies die je werkstroom zullen stroomlijnen.

1. Robuust Taakbeheer

Taken eenvoudig beheren op je mobiele apparaat met Todoist

Todoist is gebruiksvriendelijk, maar toch krachtig genoeg om alle to-dos op je bord te beheren. Beheer je taken beter binnen Todoist door:

Terugkerende deadlines voor taken die je regelmatig voltooit

Taken organiseren in secties

Subtaken toe te voegen om complexe projecten op te splitsen in hapklare brokken

Taken aanmaken of opmerkingen toevoegen in Todoist via je inbox van e-mail

Prioriteitsniveaus instellen voor elke taak zodat je precies weet wat je aandacht het eerst nodig heeft

Context toevoegen aan taken met aantekeningen, commentaar of schermafbeeldingen

Heb je geen tijd om je met Taken bezig te houden? Gebruik gewoon Snel toevoegen.

Met deze snelkoppeling van Todoist kun je met één klik een Taak aanmaken. Voeg de naam van de taak toe, plan hem in en voeg hem in een paar seconden toe aan je wachtrij. ✨

Todoist archiveert ook voltooide taken en heeft een uitgebreide zoekfunctie. Als je ooit een taak moet zoeken die je zes maanden geleden voltooide, vind je die in een handomdraai.

2. Herinneringen en notificaties

Je kunt gratis aanpassen hoe en wanneer je notificaties van Todoist ontvangt. Je ontvangt een melding wanneer iemand commentaar geeft op een taak of een to-do voltooit. Als je niet veel notificaties wilt, kun je Todoist vragen om je een dagelijks of wekelijks overzicht te sturen.

Herinneringen is een nieuwe functie voor herinneringen die alleen beschikbaar is voor abonnees van een premium abonnement. Als je je hiervoor aanmeldt, zal Todoist automatisch herinneringen sturen over komende deadlines of gebeurtenissen. In plaats van een dagelijkse herinnering in te stellen voor een belangrijke vergadering, zal Todoist dit voor je doen.

3. Todoist Karma

Verhoog je karma-niveaus met deze leuke Todoist functie

Todoist's Karma systeem voegt een vleugje plezier en motivatie toe aan je nog te doen lijst en maakt van productiviteit een plezierige zoektocht. Verdien Todoist Karma voor het voltooien van taken en het gebruik van bepaalde geavanceerde functies om je dag soepeler te laten verlopen.

Karma is net als punten in "Whose Line Is It Anyway?" Je kunt ze nergens voor inwisselen, maar ze visualiseren je voortgang met leuke grafiekjes en prestaties die het werk spannender maken. 🏆

4. Todoist sjablonen

Todoist bevat een beperkt aantal sjablonen om sneller projecten aan te maken. Het heeft kant-en-klare sjablonen voor projecten zoals het schrijven van een boek, het bijhouden van software bugs, en zelfs voor persoonlijke taken zoals meer koken thuis. 🍳

5. Integraties en compatibiliteit

Todoist heeft integraties met tal van toepassingen van derden, waaronder:

Google Agenda

Amazon Alexa

Zapier

IFTTT

Todoist maakt niet uit welk apparaat, app of browser je verkiest. Het synchroniseert op alle apparaten en heeft een web app voor macOS, Windows en Linux. Er zijn ook mobiele apps voor Android, iPhone, iPad en Apple Watch.

Zorg ervoor dat je de extensies voor de browser en de extensies voor Gmail en Outlook downloadt, zodat je zo min mogelijk tijd kwijt bent aan het wisselen tussen platforms.

Prijzen Todoist

Gratis

Pro: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $6/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Wat is TickTick?

Via TickTickTickTick is een productiviteits-app zonder franje die zowel je werk als je persoonlijke doelen op één plek organiseert. De eenvoudige gebruikersinterface is uitnodigend en ongecompliceerd. Maar laat je niet misleiden: TickTick is niet voor niets zo populair.

Werk eenvoudig samen met je collega's of je partner om lijsten te delen, taken toe te wijzen en de volledige taakgeschiedenis van elk item op je bord te bekijken.

TickTick genereert automatisch herinneringen voor eenmalige en terugkerende taken, zolang je maar een datum en tijd opgeeft voor de deadline. Geniet van vijf verschillende weergaven van de kalender, stel aangepaste duur voor taken in en visualiseer je taken in een heel nieuw licht. 💡

TickTick functies

Van de intuïtieve functies voor het beheren van taken tot de ingebouwde tools voor tijdsregistratie, TickTick creëert een gebruikerservaring die zowel functioneel als leuk is. Laten we eens kijken naar de vijf belangrijkste functies van TickTick.

1. Taken slim aanmaken

TickTick stemactivatie taak aanmaken

Wie heeft er tijd om een heleboel Taken te typen? TickTick is een voice-first platform, dus het is gemakkelijk om taken te maken met spraakinvoer. Als je een iPhone gebruikt, schakel dan Siri in met TickTick om moeiteloos taken te maken met je spraakassistent.

Android gebruikers kunnen de Quick Ball functie gebruiken om Taken te maken vanaf het startscherm van hun telefoon, zelfs als deze vergrendeld is. Alle smartphone gebruikers hebben ook toegang tot de TickTick widget, plus een e-mail-naar-taak functie die taken aanmaakt vanuit je e-mail inbox. 📩

Met het betaalde abonnement op TickTick kun je met 29 andere mensen samenwerken aan een lijst met taken. Dit geldt ook voor gratis gebruikers van TickTick, maar zij hebben een betaald abonnement nodig om toegang te krijgen tot de Premium functies op de lijst. Dat betekent dat als je aangepaste filters gebruikt (een betaalde functie), mensen op het gratis abonnement op je lijst dat filter niet zien.

2. "Vervelende waarschuwingen en herinneringen

Weergave TickTick Tijdlijn

Als jij het type bent dat 's ochtends zes alarmen instelt om uit bed te komen, dan zul je dol zijn op TickTick's "Vervelende Waarschuwing" functie. Met Annoying Alert krijg je meerdere herinneringen voor taken met een hoge prioriteit, zodat ze de hele dag in je hoofd blijven zitten. ⏰

TickTick heeft ook op locatie gebaseerde herinneringen voor de Android en iOS app. Als je eraan moet denken om te mediteren voordat je aan je werkdag begint, stel dan herinneringen in die afgaan op het moment dat je achter je bureau gaat zitten.

3. Taken organiseren

Via TickTick

Organiseer je TickTick taken in mappen of lijsten. Het platform maakt automatisch Smart Lists voor je Taken voor Vandaag en Morgen, maar met de betaalde versie kun je aangepaste filters maken.

Stel taken in met hoge, gemiddelde, lage en geen prioriteit, voltooid met kleurcodes om je aandacht te vestigen op de belangrijkste taken actiepunten op uw lijst . Om een Taak te zoeken, sorteer je eenvoudig op tijd, titel, tag, prioriteit of een aangepast filter naar keuze.

4. Compatibiliteit en integraties voor meerdere platforms

Net als Todoist is TickTick beschikbaar op verschillende platformen. Het heeft desktop-apps voor Windows, Mac en Linux. Het heeft ook apps voor Android telefoons en tablets, iPhone en iPad, en Apple Watch.

Vergeet de Firefox en Extensies voor Chrome of de Outlook en Gmail add-ons. Dit geeft je de vrijheid om waar je ook bent Taken te maken en te beheren zonder TickTick te openen.

5. Productiviteit hacks TickTick zit boordevol krachtige

productiviteitsmiddelen om je op het rechte pad te houden.

Gebruik de Pomodoro timer om blokken met veel focus in te plannen. De app bevat ook een speler voor witte ruis, die perfect is om het chatten tijdens de waterkoeler van je collega's te overstemmen.

TickTick berekent ook een Achievement Score op basis van je app activiteit. Als je taken op tijd voltooit, verdien je meer punten en stijg je in level. En als je een Taak vergeet of uitstelt? Dan daalt je score.

TickTick prijzen

Gratis

Premium: $27.99/jaar

TickTick vs. Todoist: Wie wint?

Het belangrijkste verschil tussen TickTick en Todoist is hun niveau van organisatie en complexiteit. Todoist staat tot twee submappen per map met taken toe, maar TickTick staat alleen een heel eenvoudige maporganisatie toe.

In de strijd tussen TickTick en Todoist is er geen duidelijke winnaar. Uiteindelijk gaat het erom welke functies jij het meest waardevol vindt. Als je twijfelt tussen deze twee opties, lees je hier hoe TickTick en Todoist het tegen elkaar opnemen. 🥊

1. Organisatie

Omdat Todoist meer ontworpen is voor Business en Teams, biedt het veel meer organisatie. Als je een complex project uitvoert, is Todoist waarschijnlijk de betere keuze. Maak tot twee submappen per map met taken om al je taken in één weergave te houden en ze beter te organiseren.

Je hebt ook een betaald abonnement op TickTick nodig om aangepaste filters te maken, terwijl de gratis versie van Todoist je drie filters geeft.

Winnaar: Todoist

2. Hulpmiddelen voor productiviteit

In de strijd tussen TickTick en Todoist moeten we erkennen dat elk platform zijn eigen nuttige productiviteitstools heeft. De winnaar in deze categorie hangt af van welke functies jij het handigst vindt.

Hier zie je hoe TickTick en Todoist zich tot elkaar verhouden:

Todoist bevat sjablonen, maar TickTick niet

TickTick integreert naadloos met spraakassistenten, maar Todoist niet

Zowel TickTick als Todoist hebben gamefuncties, maar TickTick straft je (door je score te verlagen) als je deadlines niet haalt

Zowel Todoist als TickTick bevatten Pomodoro timers, zij het met verschillende installaties. In Todoist moet je een speciaal Pomodoro project aanmaken, dus het is omslachtiger dan de Pomodoro timer van TickTick.

Pomodoro workflow in Todoist

Het voordeel is dat Todoist integreert met Toggl, PomoDone en Flat Tomato. Als je deze tools al gebruikt, is Todoist de betere keuze. Maar als je een eenvoudige Pomodoro tracker nodig hebt in je Taak Management Systeem, dan is TickTick beter.

Winnaar: Hangt af van je behoeften

2. Herinneringen

De premium versies van TickTick en Todoist worden geleverd met herinneringen. TickTick staat bekend om zijn locatie-gebaseerde herinneringen, hoewel het belangrijk is om aan te tonen dat Todoist deze ook biedt.

Stel een "Vervelende waarschuwing" in om ervoor te zorgen dat je de klus nog doet

Wij zijn van mening dat TickTick's Vervelende Waarschuwing functie Todoist overtreft in deze categorie. Het houdt je bovenop de zeurende to-dos met strakke deadlines, wat perfect is als je meerdere dagelijkse herinneringen nodig hebt.

Winnaar: TickTick

3. Prijzen

We kunnen TickTick vs. Todoist niet eerlijk vergelijken zonder het over hun prijzen te hebben. Beide hebben gratis opties waarmee je een heel eind komt.

Wat betreft betaalde opties die alle functies ontgrendelen, kost Todoist $48 tot $72 per jaar voor één gebruiker, terwijl TickTick $27,99 per jaar kost.

TickTick is goedkoper, maar laat je niet verblinden door de prijs tag. Het gaat erom dat je waar voor je geld krijgt, dus zorg ervoor dat je TickTick gebruikt vanwege de functies en niet alleen vanwege de betaalbaarheid. 💰

Winnaar: TickTick

TickTick vs. Todoist op Reddit

We hebben onze eigen meningen over het TickTick vs. Todoist debat, dus hebben we de goede mensen van Reddit gevraagd om hun mening te geven over welke van de twee het beste is app voor takenlijsten is beter.

Als u zoekt naar TickTick vs. Todoist op Reddit zul je zien dat sommige gebruikers de voorkeur geven aan de eenvoud van TickTick, terwijl anderen de voorkeur geven aan de krachtige natuurlijke taalverwerking van Todoist:

"De dag Todoist heeft een ingebouwde kalender waarmee ik tijdsblok zo gemakkelijk als Ticktick , dan stap ik over. De Google kalender optie is niet zo eenvoudig als wat Ticktick biedt."

"_Todoist is veel, veel beter in het snel vastleggen van Taken, vooral met natural language processing."

Na veel discussie kwamen de Redditors tot de volgende conclusie: als je stabiliteit wilt, ga dan voor Todoist. Als je veel updates wilt en de mogelijkheid van leuke functies (en je accepteert de kans op bugs), ga dan voor TickTick.

om een lang verhaal kort te maken: ga voor TickTick als je iets spannends wilt met veel updates, maar ga voor Todoist als je iets stabiels en consistent wilt

Vergelijk_ Notion vs Todoist !

Vergadering ClickUp-Het beste alternatief voor TickTick Vs. Todoist

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Zoals je kunt zien, hebben TickTick en Todoist veel vuurkracht.

Er is alleen één klein probleempje: beide apps scheiden je eigenlijke werk van je takenlijst. Dit betekent dat je tijdens je werkdag tussen verschillende apps moet schakelen.

Dat is een hoop verspilde tijd, vind je niet?

ClickUp is er om de boel op te schudden. Wij zijn een echt alles-in-één platform om uw to-dos bij te houden, samen te werken met uw team en echt werk te doen.

TickTick en Todoist hebben het moeilijk om de geavanceerde functies van ClickUp te evenaren.

Beheer processen met checklists voor taken

Maak duidelijke, multifunctionele takenlijsten om uw ideeën en werk eenvoudig vanaf elke locatie te beheren, zodat u nooit meer iets vergeet ClickUp-taak Checklists bouw eenvoudige to-dos en stappen binnen een Taak uit. Dankzij de eenvoudige layout, drag-and-drop interface en het nesten van items, zijn Checklists je takenlijst om in werkbare workflows voor jou en je team. 🤩

Verwijder de mentale last van het uitzoeken wat u nu weer moet doen: ClickUp dekt u.

Checklists voor taken zijn ideaal voor het schetsen van stappen of taken die meerdere, zich herhalende stappen vereisen. Beheer uw Checklists vanaf uw desktop, mobiele apparaat of browser. U kunt zelfs aangepaste opmaak en kleuren gebruiken om het interessant te houden.

Stel uw dagelijkse Nog te doen lijst samen

Minder stress met een eenvoudig sjabloon voor een takenlijst van ClickUp

Voel je je overweldigd door je enorme takenlijst? Weg met de stress met ClickUp's sjabloon voor een dagelijkse takenlijst . Dit gedetailleerde sjabloon voor een takenlijst geeft u een eenvoudige weergave van alle taken die u die dag op uw bord hebt liggen, zodat het overzichtelijker wordt. 🧘

Maak aangepaste statussen, bestanden en weergaven met dit sjabloon. Het wordt zelfs geleverd met automatische herinneringen, aantekeningen, bijhouden van voortgang en labels om alles voor u te vereenvoudigen. Je kunt altijd de weergave ClickUp Board gebruiken om je voortgang bij te houden en te zien wat je nog moet voltooien.

Zet uw werkstromen op de automatische piloot met sjablonen voor checklists

Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar ClickUp heeft meer sjablonen dan Todoist en ze zijn voor veel meer dan alleen projecten. ClickUp heeft sjablonen voor projectmanagement marketing, ontwikkeling, HR en nog veel meer. 🙌

ClickUp Checklist Sjablonen beheer al uw processen in slechts een paar klikken. Gebruik een van onze sjablonen of maak uw eigen checklist en sla deze op als sjabloon. U kunt zelfs terugkerende taken maken binnen opgeslagen checklists, zodat u elke keer een consistent proces volgt.

Bonus: **Dagelijkse checklist apps !

Probeer nu ClickUp Checklists

Wie heeft er tijd om te kiezen tussen TickTick en Todoist? Kies voor de app die alles doet en nog wat. ClickUp's tijdbesparende checklists, to-do lijsten en sjablonen maken het een shoo-in voor teams van elke grootte.

Moet ik je nog overtuigen? Wij snappen het. Gebruik ClickUp gratis en ervaar zelf het verschil. We zullen ook nooit naar uw nummer van uw kredietkaart vragen - het is Free Forever. Meld u nu aan voor ClickUp.