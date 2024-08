10 Taskade Alternatieven & Concurrenten in 2024

Ben je op zoek naar alternatieve AI-takenbeheerprogramma's om Taskade te vervangen? Zoek dan niet verder!

In dit artikel bekijken we 10 geweldige Taskade-alternatieven om je te helpen je taakbeheer te stroomlijnen en je productiviteit te verhogen.

Of je nu op zoek bent naar geavanceerde functies, betere aanpassingsmogelijkheden of een gebruiksvriendelijker ontwerp, wij hebben alles voor je. Laten we duiken in onze favoriete taakbeheersoftware en Taskade alternatieven van 2024!

**Wat moet je zoeken in Taskade Alternatieven?

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Taskade, kijk dan uit naar vriendelijke gebruikersinterfaces voor taakbeheer met tal van integraties en automatisering. Zoek ook naar tools waarmee je terugkerende taken kunt automatiseren en waarmee je georganiseerd blijft. Outliner tools functies voor taakbeheer en AI-integraties moeten ook bovenaan je lijst staan als je de efficiëntie wilt maximaliseren terwijl je met gemak meerdere projecten aanpakt.

Dit zijn de belangrijkste software voor projectbeheer kenmerken waarop u moet letten als u alternatieven voor Taskade overweegt:

Interface : Duidelijke en intuïtieve gebruikersinterface die projectmanagers en teamleiders een naadloze ervaring biedt om taken te beheren

: Duidelijke en intuïtieve gebruikersinterface die projectmanagers en teamleiders een naadloze ervaring biedt om taken te beheren Leercurve : Gebruiksvriendelijk programma met eenvoudig te begrijpen tutorials voor beginnende of ervaren projectmanagers

: Gebruiksvriendelijk programma met eenvoudig te begrijpen tutorials voor beginnende of ervaren projectmanagers Chat- en samenwerkingstools : De snelle wereld van vandaag vereist real-time interne en externe communicatie om projecten tussen afdelingen en teams te beheren

: De snelle wereld van vandaag vereist real-time interne en externe communicatie om projecten tussen afdelingen en teams te beheren Projectbeheer : Robuuste projectbeheermogelijkheden, inclusief Gantt-diagrammen

: Robuuste projectbeheermogelijkheden, inclusief Gantt-diagrammen Integraties en automatiseringen : Compatibiliteit met de andere tools die je team gebruikt voor een soepele werkingworkflow automatisering om taken en takenlijsten te organiseren

: Compatibiliteit met de andere tools die je team gebruikt voor een soepele werkingworkflow automatisering om taken en takenlijsten te organiseren Geïntegreerde AI: Naadloze AI-integraties om samen te vatten en actiepunten te genereren, omdat deze u zowel tijd kunnen besparen als u kunnen laten zienhoe je productiever kunt zijn (bonuspunten als het programma ook eenAI-inhoud generator!)

Als je de alternatieven voor Taskade bekijkt, houd dan rekening met de bovenstaande functies om je te helpen de beste tool of software voor taakbeheer te vinden voor jouw projecten.

De 10 beste Taskade alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we de top 10 betaalde en gratis Taskade alternatieven verkennen die je kunnen helpen je taakbeheer te superchargen. ✅

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

ClickUp krijgt de grote gouden ster als het gaat om software voor taak- en projectbeheer. 🌟

Het biedt een uitgebreid pakket functies, automatiseringen en integraties om u te helpen bij het beheren en prioriteren van taken. ClickUp maakt het eenvoudig om workflows over meerdere projecten te stroomlijnen.

De AI tool voor projectbeheer s zal je sprakeloos achterlaten! ClickUp AI biedt ingebouwde AI-tovenarij voor bijna elke functie die u zich kunt voorstellen.

De Sjabloon voor taakbeheer bevat zes weergaven zodat je snel toegang hebt tot de informatie die je nodig hebt. En je kunt gemakkelijk taken delegeren voor A+ projectprioritering .

ClickUp staat bovenaan onze Taskade-alternatievenlijst dankzij zijn uitgebreide taak- en middelenbeheer mogelijkheden, geavanceerde AI-tools en lovende klantbeoordelingen. De hoge waarderingen op G2 en duizenden positieve beoordelingen op verschillende sites laten zien dat het een van de beste alternatieven voor Taskade is.

ClickUp's beste functies

Projecttijd bijhouden vanaf elk apparaat maakt het makkelijker voor teamleiders en projectmanagers om de tijd nauwkeurig bij te houden, of dat nu via het platform is of via onze Chrome-extensie

50+ taakautomatiseringen met integraties waarmee u workflows kunt stroomlijnen en terugkerende taken kunt automatiseren met drag-and-drop functies om projecten te organiseren

Geavanceerde AI-functies om u te helpen samenvatten, inhoud te genereren en sneller te werken bij het maken van notities, het voltooien van taken of het beheren van terugkerende taken

Real-time en asynchrone samenwerkingstool voor teams met chat en digitale whiteboards om taakafhankelijkheden in kaart te brengen, te brainstormen over productlanceringen of workflows te maken voor teamleden

Het gratis plan voor altijd zit boordevol functies om complexe projecten te beheren (en je zult er niet veel gratis zien op deze lijst)

ClickUp's beperkingen

Door alle functies en gedetailleerde aanpassingen kan er voor sommigen een leercurve zijn

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op mobiel

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited Plan : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Zakelijk Plan : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Business Plus Plan: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Ondernemingsplan:Neem contact op voor prijzen *ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.256+ beoordelingen)

4.7/5 (8.256+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.734+ beoordelingen)

2. TickTick

Via TickTick Ontworpen met freelancers en kleine bedrijven in het achterhoofd, TickTick is een gebruiksvriendelijke software voor taakbeheer waarmee je taken voor jezelf en je team kunt beheren.

De intuïtieve interface maakt het eenvoudig om te plannen, taken te beheren en de voortgang bij te houden, zodat je persoonlijke of teamprojecten effectief kunt beheren.

Stel prioriteiten, werk samen en beheer het werk van je team met tools zoals locatieherinneringen, waarschuwingen, efficiëntiestatistieken, spraakmogelijkheden en meer. Bovendien krijg je een Pomo timer en white noise machine om je productiviteit te verhogen!

TickTick is een uitstekend alternatief voor Taskade voor freelancers, kleine bedrijven en mensen die persoonlijke taken willen beheren. Als je deze projectmanagementsoftware al hebt geprobeerd, bekijk dan onze lijst met de beste TickTick alternatieven .

TickTick beste eigenschappen

Supervriendelijke, aanpasbare UI met flexibele weergaven en taakmanager

Soepele integraties met populaire apps zoals Google Calendar, Trello, Microsoft To Do en Siri

Tools voor teamsamenwerking die het delen van lijsten gemakkelijk maken voor alle teamleden

Uitgebreide helpbibliotheek, inclusief een Aan de slag-handleiding voor nieuwe gebruikers, met uitstekende navigatie en gemakkelijk te volgen instructies

TickTick beperkingen

Beperkte integraties

Niet bedoeld voor grote bedrijven of corporaties

Geen native AI tools in de project management tool

TickTick prijzen

Gratis

Premium: $27/maand per jaar

TickTick beoordelingen en recensies

3. Notie

via Notie Maak kennis met Notion, een alles-in-één taakbeheersoftware en projectbeheertool. Notion is een software voor productiviteit en samenwerking in teams in de cloud. Het kan de projecten van je teamleden beheren en taken toewijzen, de voortgang van projecten bijhouden en de prioriteiten van taken in detail aangeven.

De robuuste projectbeheeroplossing kan ook al je notities, databases en Wiki's aan, wat een geweldige optie is voor teams op afstand. 📚

Notion AI, beschikbaar als add-on voor Notion, geeft je toegang tot volledige AI-mogelijkheden in de app. Het kan samenvattingen maken, de belangrijkste punten van een vergadering delen, de volgende stappen uit je notities genereren en moeiteloos tekst samenstellen. En nog veel meer! 🤖

Of je nu een projectmanager, freelancer, klein team of bedrijf op bedrijfsniveau bent, Notion past zich aan je behoeften aan en biedt uitstekende functies voor taakbeheer.

Gebruikers zijn dol op de mogelijkheid om taken te maken en toe te wijzen, deadlines en mijlpalen in te stellen en belangrijke details bij te houden. Als je op zoek bent naar betaalde of gratis alternatieven voor Taskade met krachtige AI-functies, bekijk dan deze software voor taakbeheer!

Notion beste functies

Taken aanmaken, toewijzen en prioriteren maken het eenvoudig om meerdere projecten te beheren

Beheer de vervaldatums van taken voor deadlines en mijlpalen

Flexibele software-interface voor taakbeheer om projecten in één oogopslag te beheren

Volledig geïntegreerde Notion AI add-on

Notion beperkingen

Steile leercurve vergeleken met sommige taakbeheersoftware

Af en toe vertraging op het platform

Beperkte opmaakopties

Notion prijzen

Gratis

Plus : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Zakelijk: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Beweging AI: Voeg toe aan elk betaald plan voor $8/maand per lid

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.726+ beoordelingen)

4.7/5 (4.726+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.760+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Notie alternatieven !

4. Coda

via Coda Als je op zoek bent naar een krachtig projectbeheertool en -platform dat een verscheidenheid aan taakbeheerseisen aankan, overweeg dan Coda.

Of je nu een eenvoudige takenlijst of een complex takenbord nodig hebt om projecten in de hele organisatie te beheren, Coda past zich aan jouw behoeften aan en evolueert mee. Het is te koppelen met duizenden apps, op meerdere platforms, en voegt eindeloze mogelijkheden toe aan je documenten.

Hou je van het gevoel van een document? Coda voelt aan als een document, maar werkt als een app!

Coda heeft nog geen native AI, maar dat komt eraan! Coda AI is momenteel in bèta en klaar om je te helpen met alles van samenvattingen en highlights tot het genereren van gegevens en het schrijven van composities.

Als je op zoek bent naar flexibele, collaboratieve Taskade alternatieven die team beheren projecten beheert en meegroeit met je groei, dan is Coda een uitstekende optie als tool voor taakbeheer.

Coda beste eigenschappen

Veel aanpassingsmogelijkheden in de taakbeheersoftware

Uitstekende samenwerkingsfuncties en eenvoudige opties voor het instellen van taakprioriteiten

Geavanceerde automatisering

Naadloze gegevensintegraties en connectiviteit met andere tools ten behoeve van alle teamleden of zelfs teams op afstand

Coda beperkingen

Beperkte mobiele ervaring voor een projectmanagementtool

Opmaakproblemen bij grote exports

Lange laadtijden bij grote projecten

Coda prijzen

Gratis

Pro : $10/maand per Doc Maker

: $10/maand per Doc Maker Team: $30/maand per Doc Maker

$30/maand per Doc Maker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Coda beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (395+ beoordelingen)

4,7/5 (395+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (89+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Coda alternatieven !

5. Fibery

via Vezelachtig Fibery is een tool voor werkbeheer die sterk de nadruk legt op structuur en verbindingen.

De functies voor taakbeheer omvatten sjablonen zoals de 1-3-5 Focus voor het organiseren van werk, Advanced Workflow voor complexe taakovergangen en Daily Check-Ins voor gestroomlijnde communicatie met projectmanagers.

De AI-integratie, Fibery AI tools, heeft alle functies die je teamleden nodig hebben om ruimtes te creëren, repetitieve taken te automatiseren, ideeën te brainstormen, notities te maken en je schrijfvaardigheid te verbeteren.

Fibery integreert met een groot aantal tools zoals Slack, GitLab, GitHub en Jira. Het is een kijkje waard als je op zoek bent naar een betaald of gratis alternatief voor Taskade.

Fibery beste eigenschappen

Responsief en behulpzaam team

Uitgebreid programma met veel flexibiliteit

Eenvoudige automatiseringen zonder code

AI-integratie voor meer efficiëntie

Fibery beperkingen

Volledig webgebaseerd (geen mobiele app)

Geen terugkerende taken (maar er zijn workarounds)

Geen native kalenderintegratie

Fibery prijzen

Solo: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Pro: $17/maand per gebruiker

Fibery beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (107+ beoordelingen)

4.8/5 (107+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15+ beoordelingen)

6. Nuclino

Via Nuclino Op zoek naar een Taskade-alternatief dat zo licht is als een veertje? Kijk dan niet verder dan Nuclino! 🕊️

Bij deze tool voor taakbeheer draait alles om samenwerken, de belangrijkste taken bepalen, brainstormen en notities maken in één overzichtelijk pakket.

De intuïtieve gebruikersinterface maakt het bijhouden van taken eenvoudig en de realtime samenwerking functies houden iedereen op dezelfde pagina. 🤝

Nuclino houdt u georganiseerd met Kanban-bord weergaven en geneste lijsten om je te helpen je taken op te volgen. Maak je klaar om je werk te stroomlijnen en je productiviteit te verhogen met Nuclino!

Zijn AI, Sidekick, is beschikbaar als een optionele betaalde add-on bij de betaalde plannen, of beperkt gebruik bij het gratis plan. Sidekick kan je helpen bij het brainstormen over ideeën, het opstellen van inhoud, het omzetten van je notities in samenvattingen en nog veel meer.

Nuclino kan een goed alternatief zijn voor Taskade als je het gebrek aan mobiele toegang niet erg vindt.

De beste eigenschappen van Nuclino

Supergemakkelijk en intuïtief met eenvoudige weergaven zoals de Kanban-bordweergave

AI-beheertools beschikbaar als addon

Mindmaps van bestanden en mappen

Real-time samenwerking om een taakbeschrijving te schrijven of belangrijke taken aan anderen te delegeren

De beperkingen van Nuclino

Geen mobiele app

Niet ideaal voor grote bedrijven of ondernemingen

Beperkte integraties

Nuclino-prijzen

Gratis

Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (58+ beoordelingen)

Bonus: Bekijk de top 10 Nuclino Alternatieven en Concurrenten

7. Elke.do

via Een.doen Any.do is een speciale softwareoplossing voor taakbeheer. Het biedt een boeiende, dynamische en leuke manier om meerdere taken te beheren en dagelijkse activiteiten te organiseren. 📆

Je kunt taken toevoegen via spraak, integraties of extensies. Of je typt ze in! Blijf gefocust met de Focusmodus en markeer taken als voltooid met een bevredigende veeg of klik in deze agile projectmanagement gereedschap.

Met de intuïtieve drag-and-drop functie kun je eenvoudig taken verschuiven tussen categorieën en lijsten. Bovendien kun je onderweg taken bewerken en beheren door titels, lijsten, herinneringen, tags, notities en bijlagen aan te passen.

De interface van Any.do is zo aantrekkelijk dat je zin krijgt om dingen te doen. De taakbeheerder is een goed alternatief voor Taskade dat eenvoudig, leuk en efficiënt is.

Any.do beste eigenschappen

Eenvoudig, overzichtelijk ontwerp in vergelijking met andere taakbeheersoftware

Dankzij de synchronisatiefunctie kunnen gebruikers op meerdere apparaten werken

Kanban-bordweergave in alle versies

Any.do beperkingen

Beperkte integraties

Beperkte classificatiefuncties

Gebrek aan geavanceerde functies

Any.do prijzen

Personal: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Premium : $3/maand per gebruiker

: $3/maand per gebruiker Teams: $5/maand per gebruiker

Any.do beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (193+ beoordelingen)

4.1/5 (193+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (138+ beoordelingen)

8. Todoist

via Todoist De populaire to-do list en taakbeheersoftware Todoist wil dat je superproductief bent terwijl je je rustiger voelt. 🧘

Maak snel taken, houd de voortgang bij, stel prioriteiten en werk samen met anderen in een flexibele omgeving. Todoist kan integreren met je agenda, stemassistent en meer dan 70 andere tools.

Op het moment van schrijven biedt Todoist geen favoriete tools die de nieuwste AI-technologie integreren. Als je geen volledig pakket AI-tools nodig hebt in je programma, kan het een goed alternatief zijn voor Taskade voor je projectbeheerbehoeften.

Todoist beste eigenschappen

Bevordert een gevoel van voltooiing

Uitstekende taalverwerking

Stelt productiviteitsstrategieën voor om te helpen lerenhoe sneller te werken* Flexibele en schone interface

Todoist beperkingen

Beperkte mogelijkheid om taakdetails toe te voegen

Herinneringen niet beschikbaar in gratis versie

Verhoogde leercurve

Todoist prijzen

**Gratis

**Pro: $4/maand per gebruiker

Zakelijk: $6/maand per gebruiker

Todoist beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (758+ beoordelingen)

4.4/5 (758+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.252+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Todoist alternatieven !

9. Microsoft om te doen

via Microsoft Microsoft To Do is een app voor taakbeheer en samenwerking die naadloos aansluit op andere apps in het Microsoft-ecosysteem.

Dit gebruiksvriendelijke platform is geweldig voor het vastleggen, organiseren en delen van dagelijkse herinneringen, to-do lijsten en takenlijsten.

Of je nu je persoonlijke leven, werktaken of andere essentiële taken beheert, Microsoft To Do kan een degelijke one-stop oplossing zijn.

Dankzij zowel desktop- als mobiele apps kunt u je dagelijkse checklist bijhouden overal vandaan.

Met de intuïtieve interface van Microsoft To Do kunt u taken opdelen in beheersbare stappen. Je kunt eenvoudig vervaldatums en herinneringen instellen, zodat je altijd georganiseerd en op schema blijft. Microsoft To-Do biedt niet de nieuwste AI-technologie voor verbeterde productiviteit en efficiëntie. Het integreert echter wel met de AI van Zapier. Als je met veel Microsoft-apps werkt, kan dit een leuk Taskade-alternatief zijn.

Microsoft To Do beste functies

Werkt geweldig met Outlook en andere M365-diensten

Gebruiksvriendelijke, eenvoudige en vriendelijke gebruikersinterface

Betrouwbare herinneringen

Goede samenwerkingsfuncties

Microsoft To Do beperkingen

Geen gratis versie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Microsoft To Do prijzen

Basic: $6/maand per gebruiker

$6/maand per gebruiker Standaard : $12,50/maand per gebruiker

: $12,50/maand per gebruiker Premium: $22/maand per gebruiker

$22/maand per gebruiker Zakelijke apps: $8,25/maand per gebruiker

Microsoft To Do beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (61+ beoordelingen)

4.4/5 (61+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.783+ beoordelingen)

10. Teamwerk

via Teamwerk Teamwork is een projectbeheersoftware die speciaal is gebouwd voor klantenwerk. Het helpt je om de takenlijsten, projecten, klanten en freelancers van je team te beheren.

Of je nu jongleert met individuele taken of teamprojecten beheert, Teamwork kan je helpen om de voortgang van je project gemakkelijk bij te houden. Het is een uitstekend alternatief voor Taskade en een geweldige tool voor taakbeheer.

Dankzij de geavanceerde functies voor realtime samenwerking kunnen gebruikers nauwer en productiever samenwerken, vooral wanneer ze met teams op afstand werken.

Met Teamwork kun je taken toewijzen en subtaken maken. De project- en taakbeheersoftware integreert probleemloos taakopdrachten, voortgang en tijdregistratie voor betere workflows en een hogere productiviteit.

Met tags en aangepaste velden kun je informatie categoriseren en filteren op basis van je bedrijfsbehoeften.

Gebruikers vinden het geweldig dat het, ondanks de uitgebreide functies, toch eenvoudig en gebruiksvriendelijk is. Bekijk het eens als je op zoek bent naar een gratis alternatief voor Taskade, maar niet de nieuwste AI-technologie nodig hebt.

Teamwork beste functies

Gratis toevoegenclients toe te voegen aan de taakbeheersoftware om samen te werken in een uniforme werkruimte

Houdt zowel interne als externe projecten op schema

Stelt u in staat om specifieke taken en uren aan klanten te koppelen voor betere teamcommunicatie

Aangepaste herinneringen en e-mailrapporten om bedrijfsprocessen te versnellen

Teamwerkbeperkingen

Steile leercurve vergeleken met sommige andere taakbeheersoftware op de lijst

Chatfuncties kunnen een beetje beperkend aanvoelen

Prijzen van Teamwork

Vrij voor altijd

Starters : $5,99/maand per gebruiker

: $5,99/maand per gebruiker Gebruiker: $9.99/maand per gebruiker

$9.99/maand per gebruiker Groeien: $19,99/maand per gebruiker

Schaal: Neem contact op voor prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.037+ beoordelingen)

4.4/5 (1.037+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (827+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Teamwerk alternatieven !

Taskade Alternatieven voor iedereen om slimmer te werken

Kortom, je favoriete tools vinden om Taskade te vervangen kan een grote beslissing zijn, maar het is het waard als het je team de volledige controle geeft over hun projectworkflows! 🎉

We hebben de 10 beste alternatieve Taskade-tools die je op dit moment kunt krijgen onder de loep genomen - van krachtige apps als ClickUp tot niche-pareltjes als TickTick en Nuclino - er is voor ieder wat wils.

Met een smorgasbord aan functies, AI-projectbeheertools vriendelijke UI's en een goede samenwerking, je wordt verwend met keuzes als het gaat om de beste Taskade alternatieven!

Kies dus wat past bij de behoeften van jouw team. 🎵

Klaar om je project- en taakbeheer naar een hoger niveau te tillen? Begin uw gratis ClickUp proefversie vandaag en gebruik ClickUp taken om een efficiëntere manier van werken te ontdekken. Of bekijk het Free Forever-plan, zonder verplichtingen.