We hebben de 15 beste Todoist alternatieven getest

Op zoek naar de beste Todoist alternatieven ?

Todoist is geen onbekende op het gebied van projectmanagement; het is al springlevend sinds 2007!

...Maar als een van de veteraan organisatorische apps, zou het nu niet een beetje roestig zijn?

Hoewel de functie van de lijst met taken is bijgewerkt om te voldoen aan ons moderne (en hectische) werktempo, is de leeftijd nog steeds zichtbaar.

Over het geheel genomen is Todoist's software voor projectmanagement functies zijn vrij eenvoudig vergeleken met andere tools en er zijn veel add-on's nodig om de dagelijkse processen bij te houden. En omdat Todoist beter geschikt is voor eenvoudige to-do lijsten dan voor het beheren van projecten, taken en workflows, is het niet ongewoon dat teams op zoek gaan naar dynamischere en frissere Todoist alternatieven.

Lees mee voor een diepgaande duik in de beperkingen van Todoist. Plus een overzicht van de 15 beste alternatieven, inclusief voor- en nadelen, prijzen, reviews en meer!

Wat is Todoist?

via Todoist Todoist is een hulpmiddel voor taakbeheer waarmee je lijsten en projecten kunt organiseren, plannen en samenwerken. De duidelijke en intuïtieve interface maakt het een aantrekkelijke software-optie voor individuen en kleine teams. Enkele van de beste functies zijn:

Taken toewijzen aan jezelf of je team

Terugkerende taken met deadlines

Herinneringen aan deadlines

Voortgang bijhouden

Bovendien is Todoist relatief betaalbaar, vooral voor persoonlijk gebruik. 💸

Naast een gratis versie voor basisgebruik biedt Todoist twee betaalde abonnementen voor extra functies:

Todoist Pro : $4 per maand voor individuele gebruikers

: $4 per maand voor individuele gebruikers Todoist Business: $6 per gebruiker, per maand voor teams

Klinkt niet slecht, toch? Maar als het er heftig aan toe gaat - oftewel, als je te maken hebt met complexere projecten - is Todoist misschien niet meer genoeg en ga je weer op zoek naar een oplossing met functies die verder gaan dan algemeen projectmanagement.

Waarom heb je een Todoist-alternatief nodig?

Todoist is een goede app voor taakbeheer, maar niet geweldig. 👀

Hier zijn een paar belangrijke redenen waarom:

Er is geen ingebouwde tijdsregistratie functie om je productiviteit te beheren tijdens het voltooien van taken.

Je kunt geen aangepaste statussen maken om je werkstromen aan te passen en te beheren.

Veel functies in de betaalde abonnementen van Todoist worden gratis aangeboden bij andere software.

Het is niet zo effectief voor werk waarvoor je meer dan een reeks lijsten moet voltooien.

De gratis versie isnu beperkt tot 5 actieve projecten...de oude limiet was 80. 😐

...en meer. 😳

Geen reden tot paniek, we hebben goed nieuws!

We hebben zorgvuldig een lijst samengesteld met de beste Todoist alternatieven voor elk team! Laat deze lijst je leiden in je zoektocht naar de beste en meest productieve app voor projectmanagement voor elk team. 🙌🏼

Top 15 Todoist Alternatieven & Concurrenten in 2024

Gelukkig zijn er een heleboel projectmanagement- en samenwerkingstools die tegenwoordig op de markt zijn - het is een enorme industrie. Het is dus niet de vraag f je een Todoist alternatief zult vinden, maar wanneer.

Met zoveel opties waaruit je kunt kiezen, kan de zoektocht naar de beste oplossing voor jouw team op zijn zachtst gezegd tijdrovend zijn. Laat ons het zware werk voor je doen in plaats van te verzanden in beslissingsmoeheid of tijdens je lunchpauze de functies van de software met elkaar te vergelijken.

Hier zijn de 15 beste Todoist alternatieven voor teams van elke grootte, budget of branche.

1. ClickUp

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Task-Management.gif Optimaliseer uw werkstroom met de aanpasbare fasen en statussen van ClickUp https://clickup.com/features/tasks Taken beheren in ClickUp-taak /$$$cta/

Taken op uw manier organiseren en visualiseren in ClickUp -een platform voor taakbeheer dat is ontworpen om teams en werk op één plaats samen te brengen. Gebruik ClickUp Reminders om in enkele seconden notificaties te maken voor uw team. Herinneringen in ClickUp zijn eenvoudig te wijzigen, bestanden bij te voegen, commentaar te geven, bij te werken en aan te passen.

Bovendien maakt ClickUp het gemakkelijk om uw notificaties zodat je ze vanaf elk apparaat kunt weergeven, wissen, reageren en beantwoorden!

functies

Sjablonen voor nog te doen lijsten * : De kant-en-klare sjablonen van ClickUp kunnen worden gepersonaliseerd om uw werkstroom te stroomlijnen. Of het nu gaat om een eenvoudigeproject abonnement of een uitgebreide lijst met taken, of zelfs een onboarding checklist voor teamleden, onze sjablonen maken een snelle start mogelijk.

* De kant-en-klare sjablonen van ClickUp kunnen worden gepersonaliseerd om uw werkstroom te stroomlijnen. Of het nu gaat om een eenvoudigeproject abonnement of een uitgebreide lijst met taken, of zelfs een onboarding checklist voor teamleden, onze sjablonen maken een snelle start mogelijk. ClickUp Docs : Maak georganiseerde, collaboratieve en gemakkelijk te beheren lijsten met taken.

: Maak georganiseerde, collaboratieve en gemakkelijk te beheren lijsten met taken. ClickUp Taken : Met onze robuuste tool voor projectmanagement wordt het plannen, organiseren en samenwerken aan elk project een fluitje van een cent en kan het aan elke wens worden aangepast.

Met onze robuuste tool voor projectmanagement wordt het plannen, organiseren en samenwerken aan elk project een fluitje van een cent en kan het aan elke wens worden aangepast. Lijstweergave: Ontwikkel beknopte, multifunctionele takenlijsten om uw gedachten en taken gemakkelijk te beheren vanaf elke locatie, zodat u nooit iets mist.

Ontwikkel beknopte, multifunctionele takenlijsten om uw gedachten en taken gemakkelijk te beheren vanaf elke locatie, zodat u nooit iets mist. In twee richtingen gekoppeld : Gebruik de functie voor tweerichtingskoppeling van ClickUp om al uw Taken aan elkaar te koppelen zodat u er gemakkelijk doorheen kunt navigeren.

Gebruik de functie voor tweerichtingskoppeling van ClickUp om al uw Taken aan elkaar te koppelen zodat u er gemakkelijk doorheen kunt navigeren. ClickUp Kladblok : Noteer onmiddellijk uw taken, formatteer ze met rijke bewerkingstools en zet aantekeningen om in traceerbare taken die vanaf elke plaats toegankelijk zijn.

Noteer onmiddellijk uw taken, formatteer ze met rijke bewerkingstools en zet aantekeningen om in traceerbare taken die vanaf elke plaats toegankelijk zijn. ClickUp Brain : Gebruik ClickUp AI assistent om taken te genereren, aantekeningen samen te vatten en to-do lijsten te maken.

Gebruik ClickUp AI assistent om taken te genereren, aantekeningen samen te vatten en to-do lijsten te maken. Beschikbare platformen: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, Web)

Maak duidelijke, multifunctionele lijsten om uw ideeën te beheren en vanaf elke locatie te werken, zodat u nooit meer iets vergeet

Voordelen

Met behulp van AI kan tekst worden omgezet in bij te houden Taken inClickUp Documenten* Over1.000 integraties met andere werktools en apps

Beschikbaar op deClickUp mobiele app Nadelen

De mate van aanpasbaarheid en het aantal beschikbare functies kan leiden tot een leercurve

Prijzen

ClickUp heeft verschillende prijsabonnementen:

Free Forever : Gratis

: Gratis Onbeperkt : $7 per gebruiker per maand

: $7 per gebruiker per maand Business : $12 per gebruiker per maand

: $12 per gebruiker per maand Enterprise : Contact ClickUp voor aangepaste prijzen

: Contact ClickUp voor aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (1.400+beoordelingen)

: 4.7/5 (1.400+beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+recensies)

2. Tik Tik

via TickTick Tick Tick heeft een aantal krachtige mogelijkheden voor Taakbeheer, waardoor het een goede kanshebber is als alternatief voor Todoist.

Maar als je op zoek bent naar een tool met een gratis versie met veel nuttige functies, dan moet je misschien ergens anders zoeken.

Vergelijk_ TickTick Vs Todoist !

functies

Ingebouwd Pomodoro timer * E-mails omzetten in Taken

"Plan mijn dag" om te helpentaken prioriteren voor de dag

Voordelen

Herinneringen voor schema's samen met waarschuwingen op locatie

Verschillende weergaven voor kalenders

Beschikbaar voor iOS (iPhone en iPad) en Android

Nadelen

Geen native synchroniseren van kalenders

Beperkte integratiemogelijkheden

De gratis versie is beperkt tot slechts 99 Taken (we zouden willen dat het op zijn minst een rond nummer was 😏)

Prijzen

Basis abonnement kan worden opgewaardeerd naar Premium abonnement voor $27.99 per jaar

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

4.8/5 (80+ beoordelingen) G2: 4.5/5 (80+ beoordelingen)

Bekijk deze_ TickTick alternatieven !

3. Trello

via Trello Trello is een software voor projectmanagement die beroemd is om zijn unieke Kanban-borden.

Net als een popster in de jaren 90 is Trello echter een beetje een eendagsvlieg:

De hele tool draait om Kanban.

Al je taken zijn kaarten die je naar verschillende fasen van het project kunt slepen.

En een Kanban-bord gebruiken voor de hele levenscyclus projectmanagement kan een hele uitdaging zijn, omdat je moet kijken naar de tijdlijn van het project planning en rapportage.

Compare Trello vs Todoist !

functies

Gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface

Geavanceerde checklists om meer gedetailleerde Taken te maken

Trello Power-Ups kunnen je helpen om veel functies toe te voegen

Voordelen

Geweldige functies voor teamsamenwerking

Minimale leercurve

Checklists binnen taken zorgen voor snelle feedback

nadelen

Toont geen afhankelijkheid van taken

Beperkt tot een Kanban-bord weergave

Niet geschikt voor grote organisaties

Prijzen

Free Forever: Onbeperkt kaarten en lijsten

Onbeperkt kaarten en lijsten Business Class ($12,50 per gebruiker/maand): Geavanceerde checklists en kaartenverzameling met power-ups

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.5/5 (22.200+ beoordelingen)

4.5/5 (22.200+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Trello alternatieven !

nTask

via nTask nTask is een cloudgebaseerde taakbeheerder en tool voor projectmanagement dat zich richt op risicobeheer en efficiënte samenwerking. Een hulpmiddel voor productiviteit gewijd aan risicobeheer kan ook een risico zijn!

wat, waarom?

Omdat je een tool nodig hebt die nog veel meer doet, zoals je team monitoren, rapporten genereren en verbinding maken met andere werktools.

Helaas kan nTask geen van deze dingen doen.

functies

Inheemse tool voor vergaderbeheer voor het organiseren, beheren en plannen van vergaderingen

Module voor probleembeheer voor het identificeren en aanpakken van problemen

Zet opmerkingen om in Taken met behulp van Slack

Voordelen

Gratis onbeperkt taken en items op de lijst maken

Directe notificaties, waarschuwingen en herinneringen

Compatibel met je iPhone en iPad

Nadelen

Geen functies voor het beheren van e-mailtaken

Beperkte opslagruimte in de gratis versie

Beperkte integratiemogelijkheden

Prijzen

Basic Gratis abonnement : inclusief vergaderingen, urenregistratie en problemen bijhouden

inclusief vergaderingen, urenregistratie en problemen bijhouden Premium Plan ($3,99 per gebruiker/maand): Basis abonnement functies en bulk acties, aangepaste filters, en 5GB opslagruimte

Basis abonnement functies en bulk acties, aangepaste filters, en 5GB opslagruimte Business-abonnement ($11,99 per gebruiker per maand): bevat premium functies, risicomanagement, aangepaste toestemmingen en 10 GB opslagruimte

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.1/5 (90+ beoordelingen)

4.1/5 (90+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

5. Asana

via Asana Asana is een ander geweldig (en gratis) alternatief voor Todoist.

Of je nu een groot of een klein team beheert, Asana kan je helpen.

Voor veel van hun nuttigere functies, zoals onbeperkte Taken, tijdlijnen en dashboards, moet je echter betalen.

functies

Krachtige tijdlijnen voor het plannen van taken

Herinneringen en deadlines

Taak mijlpalen om belangrijke prestaties en gebeurtenissen bij te houden

Vier weergaven van projecten, waaronder Kanban (vergelijkbaar met Trello)

Voordelen

Functies voor samenwerking in realtime

Ondersteunt tal van integraties met derden

Beschikbaar in de iOS app store (voor iPhone en iPad) en Google Play Store

Nadelen

Geen offline modus

Meerdere toegewezen personen voor één Taak zijn niet mogelijk

De mobiele app is niet vergelijkbaar met de web app

Prijzen

Basic Gratis abonnement : basisfuncties zoals bordweergave, 100MB opslagruimte en lijstweergave

basisfuncties zoals bordweergave, 100MB opslagruimte en lijstweergave Premium Plan ($10,99 per gebruiker/maand): bevat extra functies zoals aangepaste velden en mijlpalen

bevat extra functies zoals aangepaste velden en mijlpalen Business-abonnement ($24,99 per gebruiker per maand): bevat extra functies zoals doelen en integraties

Beoordelingen van klanten

via Notion Meer dan een toepassing voor digitaal aantekeningen maken, Notion is een samenwerkingsplatform dat gebruikers helpt om meerdere projecten te beheren, hun workflows te organiseren en samen te werken met anderen. Het biedt een reeks krachtige tools waarmee gebruikers hun projecten, taken, aantekeningen en meer kunnen bijhouden.

Met Notion kunnen gebruikers snel checklists maken, taken aan teamleden toewijzen, deadlines instellen, media en documenten insluiten en nog veel meer. Notion biedt zelfs een eigen database functie voor teams om gegevens op een georganiseerde manier op te slaan.

Dit maakt het makkelijk voor gebruikers om snel de informatie te vinden die ze nodig hebben zonder meerdere bestanden of mappen te hoeven doorzoeken.

functies

Snelle zoekfunctie om door uw informatie te bladeren en gemakkelijk te vinden wat u nodig hebt

Aanpassingsmogelijkheden voor toestemming voor rollen en notificaties

Meerdere werkruimtes om verschillende soorten content te scheiden

Afhankelijkheid van taken, subtaken en prioritering

Notion AI voor het samenvatten van aantekeningen en andere behoeften van de AI-schrijfassistent

Voordelen

Terugkerende taken met vooraf gedefinieerde intervallen

Drag-and-drop interface

Krachtig delen van documenten

Nadelen

Gebrek aan verbinding tussen werkruimten

Geavanceerde aanpassingen zijn beperkt in vergelijking met andere tools op deze lijst

Prijzen

Notion heeft vier prijsopties:

Gratis abonnement : Werkruimte voor samenwerking, basisanalyse van pagina's, paginageschiedenis van 7 dagen en meer

: Werkruimte voor samenwerking, basisanalyse van pagina's, paginageschiedenis van 7 dagen en meer Plus abonnement ($8 per gebruiker/maand) : Unlimited blokken voor Teams, 30-daagse paginageschiedenis, 100 gastenuitnodigingen en meer

: Unlimited blokken voor Teams, 30-daagse paginageschiedenis, 100 gastenuitnodigingen en meer Business-abonnement ($15 per gebruiker per maand) : Privé ruimtes voor teams, paginageschiedenis van 90 dagen, 250 uitnodigingen voor gasten en meer

: Privé ruimtes voor teams, paginageschiedenis van 90 dagen, 250 uitnodigingen voor gasten en meer Enterprise-abonnement (Neem contact op met Notion voor meer informatie): Geavanceerde analyses en besturingselementen voor de werkruimte,Succes voor klanten Manager, 500 gastuitnodigingen en meer

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4.7/5 (1.000+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

Vergelijk_ Notion vs Todoist !

7. OmniFocus

via Omni-groep OmniFocus is een populaire tool voor projectmanagement, ontwikkeld door The Omni Group, om u te helpen uw werk, projecten en meer bij te houden. Het is gebruiksvriendelijk ontworpen en biedt een intuïtieve interface waarmee gebruikers snel en eenvoudig hun taken en activiteiten kunnen organiseren.

Door gebruikers in staat te stellen projecten op te splitsen in eenvoudigere acties met behulp van mappen, contexten en tags, zorgt OmniFocus ervoor dat taken altijd worden bijgehouden en georganiseerd. Het kan ook worden gebruikt om herinneringen in te stellen zodat u nooit een deadline mist of een belangrijke opdracht vergeet.

functies

Free, versleuteld synchroniseren om gegevens op meerdere apparaten te bewaren

Prognose toont acties en gebeurtenissen in de kalender op bestelling

Batch bewerking om meerdere acties te selecteren en in één keer te bewerken

Aangepaste zijbalk om perspectieven te organiseren

Voordelen

De gebruikersinterface is modern en intuïtief

Aangepast startscherm voor betaalde gebruikers

Lichte en donkere achtergronden

nadelen

Heeft geen visualisatietools zoals Gantt grafieken

Het platform is niet geoptimaliseerd voor een Windows-besturingssysteem

Prijzen

Afhankelijk van uw besturingssysteem en use case heeft OmniFocus verschillende prijsopties. Neem contact op met OmniFocus voor meer informatie

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

4.7/5 (60+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (50+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Top OmniFocus alternatieven !

8. Nog te doen

via Nog te doen Any.do is een app voor taakbeheer met een eenvoudig, intuïtief ontwerp die je helpt om meer Klaar te krijgen. Het is perfect voor drukke professionals, studenten en iedereen die productiever wil zijn. Met Any.do kun je eenvoudig taken aanmaken, deadlines en herinneringen instellen en lijsten maken van wat je nog moet doen.

Je kunt ook Taken delen met anderen en samenwerken aan projecten. Bovendien herinnert de ingebouwde functie voor herinneringen op basis van locatie van de app je eraan wanneer je in de buurt bent van de locatie van een taak, zodat je nooit meer een belangrijke boodschap vergeet!

functies

Board activiteit om te zien wie wanneer werkt en wat er veranderd is

Multi-platform ondersteuning om te chatten met meerdere leden van het team

Gebruiksvriendelijke sjablonen om aan de slag te gaan

Eenmalige, terugkerende en locatie herinneringen

Voordelen

Belangrijkste organisator voor persoonlijke planning en gebeurtenissen

Ondersteuningsportaal voor vragen over het platform

Slimme boodschappenlijsten voor Free en Premium gebruikers

Nadelen

Niet geschikt voor gebruikers van Microsoft 365 omdat het niet integreert met Microsoft Agenda

Beperkte gratis versie voor basisbehoeften op het gebied van projectmanagement

Prijzen

Any.do heeft drie prijsopties:

Gratis abonnement : Herinneringen, kalender, synchroniseren van apparaten en meer

: Herinneringen, kalender, synchroniseren van apparaten en meer Premium abonnement ($3/maand per jaar) : Terugkerende taken, kleuren tags, locatie herinneringen en meer

: Terugkerende taken, kleuren tags, locatie herinneringen en meer Teams abonnement ($5/maand per jaar): Werkruimte voor samenwerking, Unlimited projectboards, +100 sjablonen voor werkstromen en meer

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

4.4/5 (150+ beoordelingen) G2: 4.1/5 (180+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Alternatieven Nog te doen !

9. Google bijhouden

via Google bijhoudenGoogle bijhouden is een gratis hulpmiddel voor het maken van aantekeningen en lijsten, ontwikkeld door Google, waarmee je onderweg gemakkelijk ideeën kunt vastleggen, opslaan en delen. Gebruikers kunnen snel aantekeningen maken, lijsten en checklists maken, herinneringen instellen, foto's uploaden, samenwerken met vrienden en familie, webpagina's opslaan om later te lezen en nog veel meer.

De app biedt ook een bereik aan aanpassingsopties, waaronder de mogelijkheid om lettertypes en kleuren te veranderen, afbeeldingen en audioclips toe te voegen, labels voor categorieën te maken en nog veel meer. De app is beschikbaar op zowel iOS- als Android-apparaten.

functies

Beeldherkenningsmogelijkheden om foto's om te zetten in tekst aantekeningen

Synchroniseren tussen verschillende apparaten

Lijsten slepen en neerzetten om taken te prioriteren

Labelsysteem voor het categoriseren van Taken

Voordelen

Eenvoudige en intuïtieve gebruikersinterface

Integreert met Google Suite apps

Deel aantekeningen en lijsten met anderen

Nadelen

Ruimte kan beperkt zijn, afhankelijk van de opslagruimte van je Google account

Beperkte functies voor samenwerking bij taken

Prijzen

Google Keep is gratis met een Google account

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) G2: N.V.T

10. Meistertask

via MeisterTask Meistertask is een software voor projectmanagement ontworpen om al uw team communicatie . Met Meistertask kun je projecten, taken en mappen maken om je werk georganiseerd en gemakkelijk terug te vinden te houden. De app biedt ook een verscheidenheid aan functies om u te helpen het meeste uit uw taakbeheer te halen, waaronder labels, deadlines, notificaties en meer.

Je kunt ook samenwerken met leden van je team aan taken en projecten om efficiënter te werken. Meistertask is een geweldige keuze voor freelancers, Teams en bedrijven van elke grootte.

functies

Visuele Taakborden om de voortgang bij te houden

Real-time samenwerkingsmogelijkheden

Integratie met Slack en andere apps

Aanpasbare werkstromen

Voordelen

Gebruiksvriendelijke interface voor zowel individuen als teams

Gedetailleerde rapportage om voortgang van taken bij te houden

Integreert met populaireapps voor productiviteit zoals Trello en Slack

nadelen

Beperkte integratiemogelijkheden in het gratis abonnement

Terugkerende taken zijn een betaalde functie

Prijzen

Basis abonnement (gratis) : Tot drie projecten, onbeperkt aantal leden, aanpasbare projectborden en meer

: Tot drie projecten, onbeperkt aantal leden, aanpasbare projectborden en meer Pro abonnement ($8,25/maand : Unlimited projecten, automatiseringen, WIP limieten en meer

: Unlimited projecten, automatiseringen, WIP limieten en meer Business-abonnement: ($20,75/maand): Activiteitenrapporten, rollen en toestemmingen, aangepaste velden en meer

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.7/5 (1.000+ beoordelingen)

4.7/5 (1.000+ beoordelingen) G2: 4.6/5 (160+ beoordelingen)

Bekijk deze_ MeisterTask Alternatieven !

11. Azendoo

via Azendoo Azendoo is een tool voor projectmanagement die gebruikers een efficiënte manier biedt om projecten te organiseren, bij te houden en eraan samen te werken. Het helpt teams zich te concentreren op de taken die ze moeten uitvoeren hun werklast te beheren op een georganiseerde manier. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface van Azendoo kunnen gebruikers snel taken aanmaken, deze toewijzen aan leden van hun team en deadlines instellen.

De intuïtieve drag-and-drop taakborden helpen gebruikers in een oogopslag de voortgang bij te houden en de prestaties van hun team bij te houden. Het biedt ook krachtige rapportagemogelijkheden zodat teams inzicht krijgen in hoe goed ze samenwerken.

functies

Uitgebreid zoeken om taken, gesprekken, documenten, onderwerpen en mensen te vinden

knop 'Poll toevoegen' om de mening van je team over een onderwerp te krijgen

Cisco Spark-integratie voor spraak, video en scherm delen

Vastgemaakte gesprekken bovenaan de activiteitsweergave van een onderwerp

Voordelen

E-mail gesprekken kunnen veranderen in een Evernote aantekening

Directe berichtenuitwisseling

Terugkerende taken

Nadelen

Sjablonen voor projecten zijn een betaalde functie

Taaksamenwerkings functies zijn gelimiteerd

Prijzen

Neem contact op met Azendoo voor prijzen

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (50+ beoordelingen)

12. Zoho Projecten

via Zoho Projecten Zoho Projects is een online tool voor projectmanagement van Zoho, een wereldwijd bekende leider in zakelijke software. Het helpt teams hun projecten en resources effectief te beheren met functies zoals lijsten met taken, Gantt grafieken, grafieken en meer.

Met Zoho Projects kunnen gebruikers eenvoudig samenwerken met andere teams of individuen, de voortgang van taken bijhouden, taken prioriteren en realtime inzicht krijgen in de voortgang van het project. De interface is zeer intuïtief en maakt het mogelijk om de workflow van projecten aan te passen. Bovendien hebben gebruikers met de mobiele app overal toegang tot hun projecten.

functies

Taakborden, aangepaste workflows en realtime notificaties

Software voor automatisch bijhouden van bugs

Tool voor het plannen en bijhouden van Scrum Teams * Aangepaste rapportages vanuit elke gegevensset

Voordelen

Ontworpen voor teams van elke grootte

Meerdere apps en extensies te gebruiken voor een verbeterde ervaring

Naadloze integratie met andere Zoho producten

Nadelen

Geen offline toegang

Steile leercurve om werkruimtes volledig aan te passen

Prijzen

Gratis abonnement (tot 3 gebruikers) : Twee projecten, beperkte opslagruimte, projectmanagement en meer

: Twee projecten, beperkte opslagruimte, projectmanagement en meer Premium abonnement ($5 gebruiker/maand) : Unlimited projecten, Gantt grafieken, subtaken en meer

: Unlimited projecten, Gantt grafieken, subtaken en meer Enterprise-abonnement ($10 gebruiker/maand): 120 GB opslagruimte, dashboard voor portfolio, regels voor Taak-workflow en meer

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.2/5 (200+ beoordelingen)

4.2/5 (200+ beoordelingen) G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

via Projecten voor teamwerk Teamwork Projects is een krachtige en intuïtieve tool voor projectmanagement waarmee teams van elke grootte op efficiënte wijze taken kunnen organiseren en projecten van begin tot eind kunnen beheren. Het biedt een uitgebreide set tools voor teamsamenwerking, resourcebeheer, automatisering en rapportage.

Met Teamwork Projects kunnen gebruikers deadlines en voortgang in real-time bijhouden, taken toewijzen aan leden van het team, samenwerken met externe belanghebbenden en integreren met verschillende tools van derden.

functies

Eenvoudige drag-and-drop functie om werk te herprioriteren

Geplande vs. werkelijke rapportagefunctie om het werk beter te plannen

Board weergave om repetitieve workflows te automatiseren en project Taken te visualiseren

Voordelen

Zeer aanpasbaar en gebruiksvriendelijk

Integraties met populaire tools van derden

Mogelijkheden voor tijdsregistratie

nadelen

Burndown rapportages en geïntegreerde chatten met teams zijn betaalde functies

Biedt geen offline modus op de desktop-app

Prijzen

Free Forever-abonnement (tot 5 gebruikers/abonnement) : Tijdregistratie, beperkte werklastweergave, beperkte teams aanmaken en meer

: Tijdregistratie, beperkte werklastweergave, beperkte teams aanmaken en meer Lever abonnement ($9,99 gebruiker/maand) : Intake formulieren, facturatie, teams op projectniveau en meer

: Intake formulieren, facturatie, teams op projectniveau en meer Groei abonnement ($17,99 gebruiker/maand) : Weergave Kanban-bord, geïntegreerde teamchat, tags op taakniveau en meer

: Weergave Kanban-bord, geïntegreerde teamchat, tags op taakniveau en meer Grootschalig abonnement (Neem contact op met Teamwork voor meer informatie): Aangepaste rapportages, 10k automatiseringsacties/maand, onbeperkt aantal projecten en meer

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.5/5 (700+ beoordelingen)

4.5/5 (700+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (1000+ beoordelingen)

Bekijk deze_ Teamwerk alternatieven !

via Redbooth Redbooth is een cloud-gebaseerde tool voor taakbeheer, ontworpen om teams te helpen samenwerken en dingen nog te doen. Het is een platform waarmee organisaties van elke grootte gemakkelijk projecten, taken, communicatie en documenten op één centrale plaats kunnen beheren.

Met Redbooth kunnen teams eenvoudig taken toewijzen, updates in real-time ontvangen, voortgang bijhouden en succes meten. Bovendien integreert Redbooth met populaire tools zoals Slack, Dropbox en Google Apps om samenwerking nog makkelijker te maken.

functies

Gantt grafieken en lijsten met taken

Aanpasbare werkruimtes

Rapportage en analyse

Voordelen

Kanban-borden om al je Taken te plannen en bij te houden

Gedetailleerde rapportages over productiviteit om in de status van taken en bestede tijd te duiken

Betere transparantie om taken te delegeren binnen je team

nadelen

Steile leercurve voor complexere functies

Geen doelen, slimme notificaties of functies voor toegewezen opmerkingen

Prijzen

Gratis abonnement : Gebruikers en deadlines toewijzen, 2 GB opslagruimte, exporteerbare Gantt grafieken en meer

: Gebruikers en deadlines toewijzen, 2 GB opslagruimte, exporteerbare Gantt grafieken en meer Pro abonnement ($9 gebruiker/maand) : Taak afhankelijkheid, tijdsregistratie, HD video vergaderingen en meer

: Taak afhankelijkheid, tijdsregistratie, HD video vergaderingen en meer Business-abonnement ($9 gebruiker/maand) : Geavanceerde subtaken, Redbooth voor Outlook, trendrapportages en meer

: Geavanceerde subtaken, Redbooth voor Outlook, trendrapportages en meer Enterprise-abonnement (Neem contact op met Redbooth voor meer informatie): Telefonische ondersteuning, overzicht tijdlijn, onbeperkt aantal werkruimten en meer

Beoordelingen van klanten

Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

4.4/5 (80+ beoordelingen) G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

15. Microsoft Planner

via Microsoft-plannerMicrosoft-planner is een tool voor Taak- en Projectmanagement ontwikkeld door Microsoft, beschikbaar op het Microsoft 365-platform. Hiermee kunt u abonnementen maken, taken toewijzen, bestanden delen, communiceren en samenwerken met andere gebruikers en de voortgang bijhouden. Met deze gebruiksvriendelijke tool kunnen teams hun werk efficiënter en effectiever beheren.

Om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit, kun je met de functie voor groeps-chatten van Planner in realtime communiceren en samenwerken met andere gebruikers. Je kunt ook updates posten, bestanden delen, afbeeldingen of video's uploaden en polls maken om feedback van je team te krijgen.

functies

Kalender gebeurtenissen synchroniseren met Microsoft Outlook

Functies voor bestanden, checklists en labels in Kanban-borden

E-mail notificaties om iedereen op de hoogte te houden van taken en deadlines

Planningoverzicht beschikbaar in kalenders

Voordelen

Naadloze integratie met de Microsoft suite van tools zoals Teams

Duidelijke en intuïtieve interface voor een soepele ervaring

Mobiele app beschikbaar voor toegang onderweg

nadelen

Geen in-app notificaties

Beperkte aanpasbaarheid voor notificaties

Prijzen

Afhankelijk van uw gebruikssituatie (thuis of zakelijk), heeft Microsoft Planner meerdere abonnementsopties beschikbaar

Beoordelingen van klanten

Capterra: 3.9/5 (80+ beoordelingen)

3.9/5 (80+ beoordelingen) G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

Taken beheren met Todoist alternatieven!

Het vinden van een goed Todoist alternatief hoeft niet moeilijk te zijn. 🧹

Elk van deze 15 Todoist alternatieven biedt de ondersteuning, functies en functionaliteit waar je team van droomt. Vooral één in het bijzonder- ClickUp . 🙂

ton krachtige functies voor projectmanagement inclusief onbeperkte Taken, weergave van meerdere projecten , Checklists , automatiseringen , tijdsregistratie en meer, allemaal op Free Forever-abonnement van ClickUp ! 🤯

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Bovendien staat ClickUp altijd voor u klaar, met honderden kant-en-klare sjablonen voor elk gebruik, meer dan 1000 integraties en uitgebreide ondersteuning om u te helpen het platform zo productief mogelijk te gebruiken. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp om uw to-dos naar een hoger niveau te tillen!